SVENSKKOLLEN: Tre svenskar åker ur högstaligan i Turkiet

BELGIEN

Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht – 41/0

Mittfältaren hoppade in i den 68:e minuten när hans lag besegrade Royal Antwerp med 4-0 på bortaplan. Anderlecht är trea i mästerskapsserien.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 19/0

26-åringen kom in när elva minuter återstod av matchen mot Gent. Mechelen förlorade med 0-1.

Kerim Mrbati, KV Mechelen – 35/10

Den offensive mittfältaren byttes ut mot Engvall och gavs betyget 7/10 i tidningen Gazet van Antwerpen. Mechelen är åtta poäng bakom Gent på Europa Conference League-platsen.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

Ferhad Ayaz, Borac Banja Luka – 9/2

Borac var spelledigt den gångna helgen.

BULGARIEN

Jack Lahne, Botev Plovdiv (utlånad från Amiens SC) – 7/1

20-åringen blev varnad några minuter efter att han blev inbytt i den 78:e minuten mot Ludogorets. Botev förlorade med 1-2 och är fyra i mästerskapsserien.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol – 14/0

26-åringen spelade hela matchen mot AEK Larnaca (1-1). Aris är fyra i mästerskapsserien, en poäng bakom trean Larnaca.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 41 matcher/6 nollor

30-åringen gjorde en stark match mot Silkeborg men fick kapitulera i den 93:e minuten (0-1). Randers är på femte plats i mästerskapsserien.

Simon Tibbling, Randers FC – 38/0

Mittfältaren kom in i minut 70 mot Silkeborg.

Mattias Andersson, Randers FC – 3/0

23-åringen är borta med en skada.

Hugo Andersson, Randers FC – 6/0

Mittbacken satt på bänken i ovanstående match.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 4/0 nollor

Målvakten satt på bänken i 1-1-matchen mot Brøndby.

Johan Guadagno, FC Köpenhamn – 0/0 nollor

19-åringen kom varken till spel i A- eller U19-laget.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn – 14/2

Högeryttern var utanför truppen för andra matchen i rad.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn – 7/1

30-åringen blev utbytt i den 68:e minuten när FC Köpenhamn ordnade oavgjort med ett sent mål i derbyt. Yttern fick betyget 3/6 i tidningen Ekstra Bladet. FCK leder mästerskapsserien en poäng före Midtjylland när tre omgångar återstår.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 44/3

Wingbacken spelade fram till två mål när Midtjylland tog sig vidare till final i danska cupen efter 3-1-segern mot Vejle. Sedan gjorde 25-åringen FCM:s andra mål i 2-1-vinsten mot Ålborg. Andersson fick betyget 4/6 efter den matchen.

Simon Hedlund, Brøndby – 35/2

28-åringen spelade 90 minuter som offensiv mittfältare och blev varnad i derbyt. Betyget blev en etta.

Rasmus Wikström, Brøndby – 1/0

Mittbacken satt på bänken mot FCK.

Carl Björk, Brøndby – 8/0

Anfallaren kom in i minut 63 och fick betyget tre i ovanstående match. Brøndby är sist i mästerskapsserien.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 29/12 nollor

Målvaktens stod mot Midtjylland och gavs en trea i betyg.

Eric Kahl, AGF Århus – 24/2

Vänsterbacken missade matchen mot SønderjyskE med en skada.

Viktor Noring, AGF Århus – 0/0 nollor

Målvakten fick inte plats på bänken mot SønderjyskE.

Emil Holm, SønderjyskE (utlånad från Spezia) – 26/3

21-åringen är skadad och spelade inte mot AGF, som är ovanför nedflyttningsstrecket - åtta poäng före Holms lag.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland – 23/1

20-åringen satt på bänken mot Odense (1-1).

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland – 8/0

Anfallaren kom in på tilläggstid mot Odense. 20-åringen har inte startat på över en månad för tabelltrean i nedflyttningsserien.

Kevin Custovic, Velje BK – 15/1

22-åringen är borta resten av säsongen.

Lucas Hägg Johansson, Vejle BK – 0/0 nollor

Målvakten satt på bänken mot Midtjylland och Viborg (2-2). Nästjumbon har sju poäng upp till säker mark.

Robert Gojani, Silkeborg IF – 19/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Randers. Silkeborg är trea i mästerskapsserien.

Marokhy Ndione, Viborg FF – 2/0

22-åringen missade matchen mot Vejle på grund av skada. Hans lag toppar nedflyttningsserien en poäng före Odense.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 34/0

United har förlorat fyra av de sju senaste Premier League-matcherna. Mot Brighton slutade det 0-4 och mittbacken fick betyget 2/10 i Manchester Evening News efter sina 90 minuter.

Anthony Elanga, Manchester United – 25/2

19-åringen byttes ut i halvtid mot Brighton och gavs betyget två av MEN. Manchester United är sexa i Premier League.

Emil Krafth, Newcastle United – 21/0

Högerbacken utgick efter 68 minuter när hans lag förlorade med 0-5 borta mot Manchester City. 27-åringen fick betyget 5/10 i tidningen The Chronicle. Newcastle är på 13:e plats i tabellen.

Pontus Jansson, Brentford – 37/3

Mittbacken inledde målskyttet mot Southampton, i en match som slutade 3-0. 31-åringen fick betyget 8/10 av sajten football.london när Brentford tog sig upp på 13:e plats.

Ken Sema, Watford – 18/0

28-åringen fick spela för första gången på över en månad när han hoppade in efter 52 minuter mot Crystal Palace. Det hjälpte inte, då laget föll med 0-1 och blev klart för nedflyttning till The Championship. Sema kom in på centralt mittfält och fick betyget 4,5 i Watford Observer.

Robin Olsen, Aston Villa (utlånad från Roma) – 0/0 nollor



Målvakten satt på bänken i 3-1-vinsten mot Burnley.

Dejan Kulusevski, Tottenham (utlånad från Juventus) – 16/3

22-åringen spelade 85 minuter när Spurs nådde 1-1 borta mot Liverpool. Betyget i football.london blev 7/10. Hans lag är femma i tabellen.

Viktor Gyökeres, Coventry City – 46/18

Anfallaren gav Coventry ledningen borta mot Stoke i en match som slutade 1-1. 23-åringen kom därmed upp i 17 ligamål och gavs betyget 8/10 i Coventry Telegraph efter matchen. City slutar tolva i The Championship, elva poäng bakom playoff-platserna.

FINLAND

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors – 3/1 nollor

21-åringen satt på bänken när serieledaren besegrade Ilves och FC Inter, och saknades i truppen som slog ut IF Gnistan ur finska cupen.

Gustaf Backaliden, VPS – 10/0

Mittfältaren spelade andra halvlek i cupvinsten mot Kokkolan PV (5-1) och hoppade in i den 83:e minuten under 2-0-segern borta mot FC Haka. Nykomlingen är sexa i finska ligan.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 34/1

Vänsterbacken spelade 56 minuter i 2-1-förlusten mot Monaco i fredags. Lille ligger tia i Ligue 1.

Jens Cajuste, Reims - 8/2

Mittfältaren är skadad och missade 2-1-förlusten mot Lens i söndags. Reims ligger tolva i Ligue 1.

Niclas Eliasson, Nimes - 39/7

Yttern spelade 81 minuter borta mot Toulouse (förlust med 2-1). Nimes ligger nia i Ligue 2.

Isak Pettersson, Toulouse - 5/2

Målvakten satt på bänken när ett redan uppflyttningsklart Toulouse slog Nimes med 2-1 i lördags.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris - 30/1

Högerbacken spelade hela matchen mot seriedominanten Olympiakos i söndags. Aris föll med 1-0 och ligger fyra i ligan.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 18/1

Forwarden är tillbaka efter skada och hoppade in i 74:e minuten mot Panathinaikos (0-0) i söndags. AEK ligger femma i ligan.

Alexander Fransson, AEK Aten - 1/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Panathinaikos.

Johan Mårtensson, Panetolikos - 15/0

Mittfältaren spelade 86 minuter i 0-0-mötet med Volos i helgen. Laget ligger fyra i nedflyttningsserien och kommer hålla sig kvar i högstaligan.

Jonathan Morsay, Panetolikos - 30/2

Spelade 60 minuter mot Volos.

Jacob Une Larsson, Panetolikos (på lån från Djurgården) - 11/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Volos.

Ramon Pascal Lundqvist, Panathinaikos (på lån från Groningen) - 12/1

Mittfältaren är på tillbaka från sin meniskskada, men var inte med i truppen mot AEK (0-0) i helgen. Panathinaikos ligger trea i ligan.

August Erlingmark, Atromitos - 15/2

Spelade hela matchen när Atromitos förlorade (0-1) mot Ionikos i helgen. Laget ligger sexa i nedflyttningsserien men kommer dock klara sig kvar i högstaligan.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 9/0

Mittbacken spelade hela matchen mot FH (2-2) i helgen. Starke Hedlund åkte på ett gult kort i första halvlek. Valur ligger trea i ligan.

Johannes Vall, IA - 6/0

Spelade hela matchen när IA åkte på en käftsmäll mot serieledaren Breidablik i helgen. Matchen slutade i en 5-1-förlust. IA ligger sexa i ligan.

Emil Berger, Leiknir - 6/0

Mittfältaren var tillbaka efter avstängning när Leiknir kryssade (0-0) mot Vikingur i helgen. Berger spelade hela matchen. Laget ligger tia i ligan.

Oliver Ekroth, Vikingur - 8/0

Mittbacken spelade hela matchen när Vikingur kryssade (0-0) mot Leiknir. Laget ligger femma i ligan.

Pontus Lindgren, KR - 1/0

Backen satt på bänken mot KA (0-0) i helgen. Laget ligger sjua i ligan.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 25/8

Forwarden hoppade in i den 84:e minuten när Milan besegrade Verona med 3-1 i helgen. Segern gör att laget, som leder serien, har två poäng ner till tvåan Inter med två omgångar kvar att spela.

Albin Ekdal, Sampdoria - 26/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Lazio (förlust med 2-0) i helgen. Sampdoria ligger på plats 15 i Serie A och har fyra poäng ner till nedflyttningsplats.

Mattias Svanberg, Bologna - 35/3

Mittfältaren spelade första halvlek i 4-3-förlusten mot jumbon Venezia i helgen. Bologna ligger på plats 13 i Serie A.

Aimar Sher, Spezia - 2/0

Mittfältaren satt på bänken mot Atalanta (förlust med 3-1) i söndags. Spezia ligger på plats 16 i Serie A och har fyra poäng ner till nedflyttningsplats.

Riccardo Gagliolo, Salernitana - 17/0

Mittbacken satt på bänken under båda den gångna veckans matcher, men Salernitana är på väg att lyckas med en rejäl bedrift och rädda sig kvar i Serie A. Länge har man varit seriens jumbo men efter en 2-1-seger mot Venezia och 1-1 mot Cagliari (två bottenkonkurrenter) är man nu på säker mark.

Marcus Rohdén, Frosinone - 23/1

Mittfältaren hoppade in i 70:e minuten i 2-1-förlusten mot Pisa i sista omgången, vilken gör att Frosinone snöpligt slutar nia i Serie B och går miste om en kvalplats upp till Serie A.

John Björkengren, Lecce - 24/0

Mittfältaren hoppade in i 82:a minuten när Lecce slog Pordenone med 1-0 i sista omgången och säkrade seriesegern i Serie B. Nu är laget klart för Serie A.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 5/1

KINA

Marcus Danielson, Dalian Professional - 0/0

Ligaspelet har inte startat än. Dalian åkte ur högstadivisionen den gångna säsongen.

KROATIEN

Alexander Kacaniklic, Hajduk Split - 12/0

På bänken när Hajduk slog toppkonkurrenten Rijeka med 3-0 på bortaplan. Laget ligger tvåa i ligan och har fyra poäng upp till ettan Dinamo Zagreb, med två omgångar kvar att spela.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht - 19/3

Mittfältaren spelade hela matchen mot bottenlaget Zwolle (1-1) i lördags. Utrecht ligger sjua i Eredivisie.

Pontus Almqvist, Utrecht (på lån från Rostov) – 5/0

Forwarden hoppade in i 84:e minuten mot Zwolle.

Emil Bergström, Willem II (på lån från Utrecht) - 14/0

Max Svensson, Willem II - 32/1

Forwarden spelade 80 minuter mot Heracles.

Paulos Abraham, Groningen - 28/0

Forwarden spelade första halvlek i 2-1-förlusten mot Sparta Rotterdam i lördags. Laget ligger tia i Eredivisie.

Daleho Irandust, Groningen - 17/2

Mittfältaren spelade 66 minuter mot Sparta Rotterdam.

Yahya Kalley, Groningen - 4/0

Satt på bänken mot Sparta Rotterdam.

Alex Mortensen, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 2/0

Får främst speltid i reservlaget.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 34/6

Amin Sarr, Heerenveen - 11/5

Forwarden spelade 84 minuter mot Vitesse i helgen och gjorde då sitt lags två mål i 2-1-segern. Heerenveen ligger nu åtta i Eredivisie.

Rami Kaib, Heerenveen, 22/0

Vänsterbacken spelade 72 minuter mot Vitesse.

Rami Al Hajj, Heerenveen - 14/1

Mittfältaren hoppade in i paus mot Vitesse.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 23/1

Mittfältaren spelade hela matchen när Fortuna Sittard slog Twente med 2-1 i helgen. Laget ligger på plats 15 i Eredivisie och har tre poäng ner till kval.

Ryan Johansson, Fortuna Sittard (på lån från Sevilla) - 6/0

Utanför truppen mot Twente.

Emil Hansson, Heracles - 23/0

Spelade hela matchen när Heracles föll med 2-0 mot bottenlaget Willem II. Laget ligger nu på plats 13 i Eredivisie.

Samuel Armenteros, Heracles - 6/1

Forwarden hoppade in i paus mot Willem II.

Jesper Karlsson, AZ - 44/19

Forwarden spelade hela matchen när AZ kryssade (2-2) hemma mot serieledaren Ajax i helgen. Karlsson stod för en assist. Laget ligger femma i Eredivisie.

Patrik Wålemark, Feyenoord - 12/1

Yttern fick ingen speltid i returen av Europa Conference League-semifinalen mot Marseille (0-0, totalseger med 3-2) men hoppade in i paus minuten i 2-2-matchen mot PSV i ligan i helgen. I andra halvlek hämtade laget upp 0-2 till 2-2. Feyenoord ligger trea i Eredivisie.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund - 5/0

Byttes in i paus i 0-2-förlusten i ett tidigt bottenmöte med Haugesund. Nu ligger Kristiansund sist i Eliteserien med en poäng på fem matcher.

Tom Pettersson, Lillestrøm - 3/1

Spelade hela matchen - och fick gult kort - när Lillestrøm fick med sig en poäng borta mot regerande mästaren Bodø/Glimt (1-1). Lillestrøm ligger tvåa efter sex matcher och är det enda obesegrade laget i ligan.

Leopold Wahlstedt, Odd - 5/1 nolla

Målvakten stod för "en enorm match" borta mot Sarpsborg, enligt lokaltidningen Telemarksavisa, och räddade bland annat en straff från Guillermo Molins. Trots det föll Odd med 0-1. Vidare rapporterar Telemarksavisa att Wahlstedt, som utsågs till månadens spelare för Odd i april, är nära ett nytt kontrakt med klubben.

Adam Andersson, Rosenborg - 1/0

Saknades i matchtruppen mot Strømsgodset på grund av sjukdom.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Opererade höfterna i december och har varit borta från spel sedan dess. Nu börjar Augustinsson närma sig en comeback efter skademardrömmen, rapporterar tidningen Fædrelandsvennen.

Pavle Vagic, Rosenborg - 5/0

Mittbacken byttes ut efter 57 minuter i 0-3-förlusten borta mot Strømsgodset. Efter fem matcher ligger storklubben Rosenborg risigt till med endast en seger och sex poäng inspelade.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 3/1

Missade matchen mot Strømsgodset med en lättare skada.

William Kurtovic, Sandefjord - 5/0

Spelade hela matchen hemma mot Vålerenga när Sandefjord föll med 1-3. Kurtovic fick även gult kort i slutet av första halvlek.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord (lån från Malmö FF) - 5/0

Gjorde 90 minuter mot Vålerenga. Sandefjord ligger på tionde plats.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 5/2

Fick se sin straff räddas av Odd-målvakten Leopold Wahlstedt innan Molins fick gult kort och sedermera byttes ut. Sarpsborg vann dock med 1-0 och ligger nu trea i tabellen.

Anton Salétros, Sarpsborg - 5/1

Mittfältaren spelade hela matchen hemma mot Odd.

Kevin Kabran, Viking - 6/1

Byttes in i paus i bortamatchen mot Molde när 3-0 till Molde hade blivit 3-1. I andra halvlek fullbordade Viking sin otroliga vändning fram till 3-4 efter två mål från Veton Berisha, varav det sista kom i den 83:e minuten. Kabran var med i förarbetet till segermålet. Nu toppar Viking tabellen på 15 poäng.

Amor Layouni, Vålerenga - 4/0

Missade 3-1-segern mot Sandefjord med ljumskproblem. Vålerenga ligger fyra.

David Fällman, Ålesund - 6/0

Mittbacken spelade 90 minuter i 0-0-matchen mot HamKam. Nykomlingen Ålesund ligger sexa.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 31/17

Lechs lagkapten blev stor hjälte i 2-1-segern borta mot Piast Gliwice när han höll sig framme efter en hörna och nickade in det avgörande målet i den 87:e minuten. Därmed toppar Lech tabellen två poäng före Rakow med två omgångar kvar. Ishak är tvåa i såväl skytte- som poängligan och dessutom nominerad till säsongens spelare samt säsongens anfallare i Ekstraklasa.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 35/1

Innermittfältaren spelade 78 minuter mot Piast Gliwice och kan dessutom glädja sig över att ha blivit nominerad till säsongens mittfältare i den polska ligan.

Henrik Castegren, Lechia Gdansk - 0/0

Backen har fortfarande inte gjort tävlingsdebut för Lechia efter flytten från IFK Norrköping i februari. För den polska sajten Gol24 förklarar Lechias tränare att han främst ser Castegren som en spelare för nästa säsong, men att det kan bli aktuellt med en eller två matcher för svensken i vår.

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 20/0

Spelade 90 minuter som högerback i 3-2-segern hemma mot Stal Mielec. Lechia ligger fyra.

Mattias Johansson, Legia Warszawa - 30/1

Högerbacken spelade hela matchen i 5-3-viktorian hemma mot Gornik Zabrze. Regerande ligamästaren Legia ligger tia efter första segern på fem omgångar.

Joseph Colley, Wisla Krakow - 11/0

Mittbacken gjorde 90 minuter i 0-0-matchen mot Jagiellonia. Wisla ligger på nedflyttningsplats med tre poäng upp till säker mark när två omgångar återstår.

Sebastian Ring, Wisla Krakow - 4/1

Vänsterspringaren blev kvar på bänken mot Jagiellonia.

PORTUGAL

Tim Söderström, Maritimo - 2/0

Utanför truppen mot Vizela (1-1). Maritimo ligger nia.

Philip Tear, Tondela - 0/0

Utanför truppen mot Gil Vicente (0-3). Tondela ligger på negativ kvalplats inför sista omgången med en poäng ner till direktnedflyttning.

QATAR

Carlos Strandberg, Al-Sailiya SC - 13/3

Säsongen i Qatar är slut. Al-Sailiya klarade sig kvar i högstaligan efter kval och vann qatariska cupen.

RYSSLAND

Besard Sabovic, Chimki - 23/1

Missade 0-1-förlusten mot Zenit med en muskelskada. Chimki ligger tolva med två omgångar kvar och spelar för att undvika negativt kval.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 17/6

Spelade 65 minuter i 4-0-segern mot Al-Taawoun när den saudiarabiska ligan startade upp igen efter uppehållet. En blytung trepoängare för Al-Ettifaq, som nu är uppe på säker mark med en poäng ner till strecket.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 11/2

Helander har åkt på en fotskada och missar resten av säsongen. Rangers är på andra plats i den skotska högstaligan.

Melker Hallberg, St. Johnstone - 14/0

Hallberg stod i helgen för 90 minuter mot Livingston (1-1) borta i den skotska högstaligan. St. Johnstone är nästjumbo i nedflyttningsserien.

Carl Starfelt, Celtic - 47/0

Starfelt blev i helgen noterad för 90 minuter på planen i 4-1-segern mot Hearts hemma i ligan. Celtic toppar tabellen med sex poäng ner till Rangers på andra plats i den skotska högstaligan. Vid minst en poäng i nästa match tar Celtic hem ligatiteln.

SLOVENIEN

Max Watson, NK Maribor - 13/0

Watson stod i helgen för 86 minuter på planen i 3-1-förlusten mot NK Bravo på bortaplan i den slovenska högstaligan. Med två matcher kvar av säsongen är Maribor på andra plats med två poäng upp till Koper i serieledning i ligaspelet.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad - 39/9

Isak gjorde i förra veckan 84 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Levante borta i La Liga. Real Sociedad är placerat på sjätte plats i den spanska högstaligan.



Ludwig Augustinsson, Sevilla - 27/0

Augustinsson blev i förra veckan kvar på bänken mot Villarreal (1-1) borta i La Liga. Sevilla är på tredje plats i den spanska högstaligan.

SYDKOREA

Jonathan Ring, Jeju United - 11/3

Ring kom i förra veckan till spel i två matcher. Han gjorde 55 minuter och ett mål i 2-1-segern mot Seongnam borta och 40 minuter i 3-1-segern mot Gimcheon Sangmu hemma i ligaspelet. Jeju United är på tredje plats i ligan.



Kevin Höög Jansson, Gangwon FC - 2/0

Höög Jansson spelade inte någon match i förra veckan. Gangwon är på tionde plats i den sydkoreanska högstaligan.

ANNONS

THAILAND

Niran Hansson, Buriram United - 1/0

Den thailändska säsongen är över. Buriram United vann den thailändska ligan.

Anthonio Sanjairag, Chonburi FC - 3/0

Den thailändska säsongen är över. Chonburi slutade sjua i den thailändska ligan.

William Weidersjö, Port FC - 7/0

Den thailändska säsongen är över. Port slutade åtta i den thailändska ligan.

TJECKIEN

Aiham Ousou, Slavia Prag - 36/1

Mittbackslöftet stod i helgen för 90 minuter på planen i 3-0-segern mot Slovacko på hemmaplan i ligan. Slavia Prag är på andra plats i ligaspelet.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük - 32/1

Durmaz stod i helgen för 80 minuter på planen i 3-1-segern mot Göztepe hemma i Süper Lig. Fatih Karagümrük är på sjätte plats i den turkiska högstaligan.

Eric Björkander, Altay SK – 25/1

Den tidigare Mjällby AIF-backen gjorde i förra veckan 90 minuter mot Giresunspor (1-1) hemma i Süper Lig. Med två matcher kvar av säsongen är Altay på 18:e-plats och klart för nedflyttning till den turkiska andraligan. Den 25-årige svensken har kontrakt till sommaren 2024.

Sebastian Holmén, Caykur Rizespor - 33/0

30-åringen blev i helgen kvar på bänken i 3-1-segern mot Malatyaspor på bortaplan i Süper Lig. Med två matcher kvar av säsongen är Caykur Rizespor på 17:e-plats och numera klart för nedflyttning till den turkiska andraligan. Holmén, som anslöt inför säsongen, har kontrakt till sommaren 2023, men lär lämna klubben. Nyligen sa han, i en intervju med BT, att han inte lär följa med klubben ner i andradivisionen och att han helst vill stanna utomlands: "Om det blir så att jag inte spelar kvar här så hoppas både jag och familjen på ett kontrakt till utomlands. Två, tre år någonstans. Samtidigt ska jag vara helt ärlig med att jag inte vet hur marknaden ser ut idag, det kanske inte finns bättre alternativ vare sig sportsligt eller ekonomiskt än att flytta hem och då är Elfsborg absolut ett hett alternativ - om klubben vill. Jag tror att vi vet var vi har varandra på den fronten".

Deniz Hümmet, Caykur Rizespor - 28/1

Anfallaren fick i förra veckan 62 minuter på planen i 3-1-segern mot Malatyaspor på bortaplan i Süper Lig. Med två matcher kvar av säsongen är Caykur Rizespor på 17:e-plats och numera klart för nedflyttning till den turkiska andraligan. Hümmet sitter på ett avtal som sträcker sig till sommaren 2023.



TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig - 44/11

Forsberg blev i förra veckan kvar på bänken när Leipzig föll mot Rangers och åkte ut i semifinalen i Europa League. Därefter stod han i helgen för 71 minuter på planen och ett mål i 4-0-segern mot Augsburg hemma i Bundesliga. Leipzig är fyra i ligan.

Sebastian Andersson, Köln – 28/3

Andersson var i förra veckan utanför truppen och kom inte till spel i någon match i Tyskland. Köln är på sjunde plats i den tyska högstaligan.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld - 31/3

Nilsson stod i helgen för 90 minuter på planen och blev åter målskytt i 2-1-förlusten mot Bochum på bortaplan i Bundesliga. Arminia Bielefeld är nästjumbo med tre poäng upp till Stuttgart på kvalplats och riskerar nedflyttning till den tyska andraligan. En omgång återstår av säsongen. Nilsson sitter samtidigt på ett utgående avtal med Bielefeld och är, enligt Aftonbladet, överens med St. Louis City om en gemensam framtid. Nilsson förväntas ansluta till St. Louis City i sommar och nästa år gör klubben sin första säsong i MLS.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld - 0/0

Linnér bröt nyligen sitt låneavtal med Gif Sundsvall och sitter i dagsläget på ett kontrakt med Arminia Bielefeld till sommaren 2023. Arminia Bielefeld är nästjumbo med tre poäng upp till Stuttgart på kvalplats och riskerar nedflyttning till den tyska andraligan. En omgång återstår av säsongen.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 34/10

Hrgota stod i förra veckan för 90 minuter och en assist i 3-1-förlusten mot topplaget Borussia Dortmund hemma Bundesliga. Fürth är jumbo och är klart för nedflyttning till den tyska andraligan.

Andreas Linde, Greuther Fürth - 12/3

Linde stod i förra veckan för 90 minuter i 3-1-förlusten mot topplaget Borussia Dortmund hemma Bundesliga. Fürth är jumbo och är klart för nedflyttning till den tyska andraligan. Efter degarederingen uttalade sig Linde, för Fotbollskanalen, om sin framtid och sa då så här: "Jag såg klubbens situation när jag skrev på och visste om att möjligheten att åka ner var ganska stor. Det tog jag in i beräkningarna. Nu får vi se vad som händer. Det kan hända saker, men jag utgår från att jag har kontrakt. Mitt fokus är här och jag kan inte förhålla mig till något annat".

Sebastian Ohlsson, St. Pauli - 8/0

Ohlsson har opererat sig för en knäskada och kom inte till spel i någon match i förra veckan. St. Pauli är på femte plats i den tyska andraligan. Högerbackens avtal med den tyska klubben sträcker sig över den här säsongen.

Eric Smith, St. Pauli - 19/0

Smith är skadad och kom inte till spel i någon match i förra veckan. St. Pauli är på femte plats i den tyska andraligan.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 29/1

Ingelsson stod i helgen för 82 minuter på planen mot Ingolstadt (0-0) borta i 2. Bundesliga. Nykomlingen Hansa Rostock är på tolfte plats i andraligan.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 8/3

Fröling kom inte till spel i helgens ligamatch mot Ingolstadt (0-0) borta i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är på tolfte plats i andraligan.

Niklas Hult, Hannover 96 - 30/1

32-åringen blev i förra veckan kvar på bänken i 2-1-förlusten mot Hamburg på bortaplan i 2. Bundesliga. Hannover är på 14:e-plats i den tyska andraligan.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf - 27/1

Peterson stod i förra veckan för 57 minuter i 2-1-segern mot topplaget Darmstadt på hemmaplan i 2. Bundesliga. Fortuna Düsseldorf är på tionde plats i andraligan.

Marko Johansson, Hamburg - 7/2

Nyligen kom besked om att Johansson blivit exkluderad från A-truppen under den resterande delen av säsongen. Tränaren Tim Walter uttalade sig, enligt den tyska tidningen Bild, så här om beslutet: ”Det handlar mer om mentalitet. Marko har fortfarande saker att lära. Han är fortfarande en ung målvakt och saker är annorlunda. Om vi kan pusha honom och han kan lära sig, då kommer han bli ännu bättre än han redan är”. Enligt Bild har Tim Walter anklagat Johansson för att ha tränat dåligt, samt att svensken inte tagit sitt jobb på så stort allvar som tränarstaben kräver i klubben. HSV är på tredje plats i den tyska andraligan.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 24/0

Isherwood gjorde i helgen 45 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Fortuna Düsseldorf borta i 2. Bundesliga. Darmstadt är på fjärde plats i andraligan.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 10/0

Jansson kom inte till spel i någon match i förra veckan. Orlando är fyra i den östra divisionen i MLS.

Anton Tinnerholm, New York City – 0/0

Högerbacken drog i fjol av sin ena hälsena och är ännu inte redo för spel. New York City, som är regerande mästare, är på sjätte plats i den östra divisionen i MLS.

Adam Lundqvist, Houston Dynamo - 10/0

Lundqvist stod i helgen för 90 minuter på planen i 2-0-förlusten mot DC United på bortaplan i MLS. Houston är åtta i den västra divisionen.

Oskar Ågren, San Jose Earthquakes - 1/0

Ågren blev i helgen kvar på bänken i 1-0-segern mot Colorado hemma i MLS. San Jose är elva i den västra divisionen.

Christopher McVey, Inter Miami - 11/0

Försvararen stod i förra veckan för 90 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Charlotte på bortaplan i MLS. Inter Miami är nästjumbo i den östra divisionen.

ÖSTERRIKE

Alex Timossi Andersson, Austria Klagenfurt (utlånad från Bayern München) - 31/5

Timossi Andersson stod i förra veckan för 90 minuter i 2-1-förlusten mot Sturm Graz hemma i den österrikiska högstaligan. Klagenfurt är sexa i mästerskapsserien.

Tim Prica, WSG Tirol (utlånad från Ålborg) - 12/0

20-åringen stod i förra veckan för 31 minuter mot Admira Wacker (1-1) borta i ligan. Pricas lag toppar nedflyttningsserien i Österrike.