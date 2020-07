SVENSKKOLLEN: Tredje raka nollan för Linde när Molde gör succé

BELGIEN

Benjamin Nygren, Genk – 4/1

Debutsäsongen i Genk blev inte som den 19-årige anfallaren tänkt sig. Nygren känner ändå förtroendet från klubben och säger till Het Belang Van Limburg att “jag vill lyckas här och kommer att göra allt för det”. Han spelade andra halvlek i träningsmatchen mot Union Saint-Gilloise (3-1).

Mikael Lustig, Gent – 30/0

Nästa säsong i den belgiska högstadivisionen börjar den 6 augusti.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 10/2

Nästa säsong i den belgiska högstadivisionen börjar den 6 augusti.

Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Nästa säsong i den belgiska högstadivisionen börjar den 6 augusti.

BULGARIEN

Mirza Hasanbegovic, Lokomotiv Plovdiv – 0/0

Nästa säsong i den Efbet Liga börjar den 8 augusti.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 31/10 nollor

Randers slutade tvåa i den ena nedflyttningsgruppen och klart för spel i Superligaen även nästa säsong.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 43/1

Vänsterbacken blev utbytt efter 77 minuter i förlusten mot Aarhus (2-4) som gick om FCK på andraplatsen. Bengtsson fick bara en tvåa i betyg av tidningen Ekstra Bladet för insatsen.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 39/0

Hoppade in sista halvtimmen i ovanstående match och gavs betyget 3/6.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 38/10 nollor

Målvakten gjorde inte sin bästa insats och fick en trea av Ekstra Bladet mot Aarhus.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 33/1

Andersson spelade hela matchen för redan korade mästaren Midtjylland som besegrade Nordsjælland med 6-3. Högerbacken fick en trea i betyg.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 27/2

Byttes ut i den 66:e minuten mot Nordsjælland och gavs betyget 4/6.

Simon Tibbling, Brøndby – 27/2

I startelvan för tredje matchen i rad men utbytt inför den sista halvtimmen i 0-1-förlusten mot Aalborg. Fick betyget 3/6 i Ekstra Bladet.

Simon Hedlund, Brøndby – 37/6

Utbytt efter 81 minuter i ovanstående match och gavs en tvåa i betyg.

Jacob Rinne, Aalborg BK – 31/13

Målvakten höll nollan för fjärde matchen i rad och gavs betyget 5/6 i Ekstra Bladet, som tillägger att “Rinne är för bra för Superligaen”.

Niklas Backman, Aarhus GF – 24/0

Mittbacken är borta från spel på grund av skada och missade matchen mot FCK.

William Eskelinen, Aarhus GF – 30/11

Målvakten fick betyget 3/6 i vinsten mot FC Köpenhamn. Aarhus har inte slutat på topp-tre sedan 1997 och gör klubbens bästa säsong sedan dess.

EGYPTEN

Amor Layouni, Pyramids – 14/1

Egyptiska Premier League planerar en omstart den 7 augusti.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 43/1

Spelade hela matchen både mot Crystal Palace (2-0) och i FA-cupsemin mot Chelsea (1-3). Fick betyget 6/10 mot Palace av Manchester Evening News och bara en fyra efter cupbesvikelsen.

Emil Krafth, Newcastle United – 17/0

Fick spela 90 minuter två matcher i rad mot Tottenham (1-3) och Brighton (0-0).

Viktor Gyökeres, Brighton & Hove Albion – 0/0

Anfallaren är fortsatt utanför truppen.

Pontus Jansson, Brentford – 31/0

Brentford vann veckomatchen mot Preston med 1-0 först. Sedan, när laget hade chansen att gå upp på direktuppflyttningsplats, förlorade de med 1-0 mot Stoke på bortaplan. Jansson spelade båda matcherna. The Championship avgörs på onsdag och Brentford har fortfarande chans på Premier League-spel i höst.

Niclas Eliasson, Bristol City – 38/3

City missar playoff och Eliasson fick nöja sig med inhopp på 14 respektive 22 minuter mot Stoke (1-1) och Swansea (0-1). Eliasson fick betyget 5/10 av tidningen Bristol Post mot Stoke och en sexa för inhoppet mot Swansea. Tidigare sparkade klubben tränaren Lee Johnson och Dean Holden kliver in som interrimlösning.

FINLAND

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn – 8/1

Forwarden spelade hela matchen när IFK tog sin första seger i ligan för året, borta mot SJK. Laget vann med 2-1.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn – 6/0

Backen fanns inte med i truppen mot SJK.

Jakob Tånnander, HJK - 2/0

Målvakten fick återigen sitta på bänken när HJK i fredags föll med 1-0 borta mot Inter.

Tatu Varmanen, TPS - 10/0

Spelade 82 minuter när TPS förlorade med 3-1 borta mot Honka i lördags.

Yassin Housni, TPS - 1/0

Inte med i truppen mot Honka.

GIBRALTAR

Lukas Corner, Europa Point FC 9/8

Gibraltars högstaliga är avslutad, efter beslut från fotbollsförbundet.

Hassan Kanneh, Europa Point FC 0/0

Gibraltars högstaliga är avslutad, efter beslut från fotbollsförbundet.

GREKLAND

Pontus Wernbloom, Paok – 0/0

Jobbar för att ta sig tillbaka från en långtidsskada. Paok slutade tvåa i ligan.

Rasmus Sjöstedt, Panetolikos – 25/1

Inte med i truppen när Panetolikos slog Volos med 1-0 i lördags och därmed säkrade nytt kontrakt. Laget blir kvar i högstaligan.

Admir Bajrovic, Panetolikos – 29/10

Forwarden startade mot Volos, stod för assisten till matchens enda mål och blev utbytt i 89:e minuten.

Daniel Sundgren, Aris – 19/0

Högerbacken har varit i frysboxen länge och stod utanför Aris matchtrupper mot slutet av säsongen, trots att en rad spelare lämnade klubben vid senaste månadsskiftet. Aris slutade femma i ligan.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 17/0

Backen spelade 90 minuter i 2-1-segern över Breidablik i söndags. Starke Hedlund blev varnad i den 37:e minuten.

Marcus Johansson, IA – 8/0

Backen startade i den tuffa 6-2-förlusten borta mot Vikingur i söndags. Johansson blev utbytt i den 57:e minuten.

ITALIEN

Robin Olsen, Roma – 18/3

Har lämnat Cagliari, som han var utlånad till.

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 16/6

Forwarden startade i båda den gångna veckans matcher. Först spelade han 90 minuter mot Parma (seger med 3-1) och därefter 62 minuter mot Bologna (seger med 5-1). I den andra matchen bjöd han på en assist.

Dejan Kulusevski, Parma (utlånad från Juventus) – 35/7

Parma är inne i en tuff period och föll både mot Milan (3-1) och Sampdoria (3-2) under den gångna veckan. Kulusevski spelade 90 minuter i båda drabbningarna, men gjorde inga poäng.

Riccardo Gagliolo, Parma – 32/1

Vänsterbacken spelade 90 minuter mot Milan och 79 minuter mot Sampdoria.

Albin Ekdal, Sampdoria – 32/0

Mittfältaren spelade 90 minuter både mot Cagliari (seger med 3-0) och Parma (seger med 3-2) under den gångna veckan. Laget har nu hela tolv poäng ner till nedflyttning, efter att tidigare varit indraget i bottenstriden.

Mattias Svanberg, Bologna – 21/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Napoli (1-1) i onsdags, och hoppade sedan in i den 75:e minuten borta mot Milan (förlust med 5-1) i lördags.

Ken Sema, Udinese (utlånad från Watford) – 29/2

Yttermittfältaren spelade 68 minuter mot Lazio (0-0) och därefter blev han inbytt i 92:a minuten mot Napoli (förlust med 2-1). Udinese har sju poäng ner till nedflyttning.

Sebastian Eriksson, Genoa - 0/0

Flyttade till Italien i vintras och väntar fortsatt på att få göra sin Serie A-debut för Genoa. Eriksson var utanför truppen både mot Torino och Lecce under den gångna veckan.

Samuel Gustafson, Cremonese – 16/0

Mittfältaren var avstängd mot Perugia (0-0) i fredags. Cremonese har två poäng ner till negativ kvalplats i Serie B.

Samuel Armenteros, Crotone – 22/5

Forwarden satt på bänken under hela matchen mot Salernitana (1-1) i fredags. Crotone har den andra direktplatsen upp till Serie A, med ett gap på sex poäng ner till tredjeplatsen. Tre omgångar återstår.

Marcus Rohdén, Frosinone – 24/2

Frosinone har fortsatt svårt att vinna efter "corona-uppehållet". I fredags blev det 1-1 mot bottenlaget Pescara. Rohdén startade men blev utbytt i den 84:e minuten. Laget kan ge upp en direktplats till Serie A och ser ut att få rikta in sig på kval.

Jonathan Morsay, Chievo - 4/0

Satt på bänken under hela matchen mot Juve Stabia (förlust med 3-2) i fredags.

Joseph Colley, Chievo - 0/0

Mittbacken var inte med i truppen mot Juve Stabia.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 0/0

Alexander Achinioti Jönsson laddar, tillsammans med sitt regerande mästarlag Forge FC, för att kanadensiska Premier League ska dra igång. Lagen har precis börjat träna grupp.

Erik Zetterberg, FC Edmonton, 0/0

Erik Zetterberg laddar, tillsammans med sitt FC Edmonton, för att kanadensiska Premier League ska dra igång. Lagen har precis börjat träna i grupp.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 0/0

Den kinesiska ligan är uppskjuten till följd av coronaviruset, men nu har Sam Larsson och Dalian fått ett startdatum då ligan planeras att sparkas igång. Det kinesiska ligaförbundet har meddelat att premiären är satt till den 25 juli. Larsson befinner sig nu i träning med resten av laget.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 0/0

Den kinesiska ligan är uppskjuten till följd av coronaviruset, men nu har Marcus Danielson och Dalian fått ett startdatum då ligan planeras att sparkas igång. Det kinesiska ligaförbundet har meddelat att premiären är satt till den 25 juli. Danielson befinner sig nu i träning med resten av laget.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 29/9

Den nederländska ligan är avslutad. Utrecht slutade sexa och missade playoff. Det blev sex mål och sex assist på 23 starter.

Kristoffer Peterson, Utrecht (Utlånad från Swansea) – 8/2

Den nederländska ligan är avslutad. Utrecht slutade sexa och missade playoff. Det blev sex mål och sex assist. Nederländska rapporter säger att Utrecht är i förhandlingar om att köpa loss Peterson från Swansea.

Sebastian Holmén, Willem II – 29/1

Willem II blev femma i ligan. Den förre Elfsborgsstjärnan blev prisad till säsongens spelare, framröstad av fansen.

Joel Asoro, Groningen (Utlånad från Swansea) – 17/3

Groningen har kommunicerat att Asoros köpoption inte kommer att utnyttjas. Svensken har därför återvänt till Swansea. I Groningen svarade Asoro för tre mål och två assist på 15 ligamatcher. Groningen slutade nia efter 26 omgångars spel. Säsongen blåstes av i förtid på grund av coronapandemin.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 24/6

Eredivisie blåstes av i förtid på grund av coronapandemin där Groningen slutade nia. Svensken Ramon Pascal Lundqvist noterades för fem mål och två assist på 20 ligamatcher.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 15/4

Eredivisie blåstes av i förtid på grund av coronapandemin där Groningen slutade nia. Fyra starter och sju inhopp med facit två mål blev det för anfallaren i ligaspelet.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 23/0

Eredivisie blåstes av i förtid på grund av coronapandemin. Tekies Fortuna Sittard slutade på en 16:e plats i ligaspelet. Sittard spelade nyligen träningsmatch mot RKSV Bekkerveld där Tesfaldet Tekie noterades som målskytt från när laget vann med hela 9-1.

Pontus Dahlberg, FC Emmen (Utlånad från Watford) - 0/0

Hann inte stå en enda match i FC Emmen. Nu har låneavtalet gått ut och Dahlberg är tillbaka i England och tränar med Watford FC.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 0/0

Efter en något stökig säsong i Waalwijk är Emil Hansson nu på plats i Fortuna Sittard för en omstart. Byttes in i den andra halvleken i träningsmatchen mot RKSV Bekkerveld och fick göra sitt första mål i Fortuna-tröjan. Laget vann med hela 9-1.

Rami Hajal, Heerenveen - 7/0

Eredivisie blåstes av i förtid på grund av coronapandemin. Mittfältaren gjorde fem inhopp i ligan och två i cupspelet.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund – 9/2

Det fortsätter gå trögt för Liridon Kalludras Kristiansund. Den gångna veckan resulterade i en poäng efter en förlust mot Bodo/Glimt och 0-0 mot Valerenga. Mot Bodo/glimt fick Kalludra komma in med två minuter kvar av matcher och i den senaste matchen fick 28-åringen starta men byttes ut efter halvtid.

Andreas Linde, Molde – 9/4 nollor

Molde har fått en flygande start i den norska ligan. I veckan säkrades två nya vinster, mot Viking vann man med hela 5-0 för att sedan besegra Strømsgodset med 4-0. Andreas Linde vaktade kassen i båda matcherna och höll nollan. Vinsten mot Strømsgodset var den tredje matchen i rad som Linde höll nollan. Molde placerar sig tvåa i tabellen, två poäng efter serieledande Bodo/Glimt.

Mattias Moström, Molde – 3/0

Mattias Moström har hamnat utanför truppen ett flertal gånger men nu har ljusare dagar kommit. I 3-0-segern mot Haugesund fick Moström hoppa in och var den som spelade fram bollen till Leke James, som i den 78:e minuten rullade in 3-0. 37-åringen fick även sju minuter när Molde besegrade Strømsgodset med 4-0 senast.

Marcus Sandberg, Stabæk – 9/3 nollor

En fin vecka för Marcus Sandberg i Stabæk. 1-2-vinst mot Kristiansund, 1-1 mot Sarpsborg och 1-3-vinst mot Aalesund. Fint betyg i norska VG efter segern mot Aalesund.

Anton Kralj, Sandefjord - 9/0

Två förluster och en vinst i veckan för Anton Kraljs Sandefjord. Säsongens första vinst kom mot Aalesund med 1-0. Föll senast tungt mot Rosenborg med 1-2. Norska tidningen VG satte betyget 4/10 på Kralj.

William Kurtovic, Sandefjord - 9/0

Efter att ha kommit in i vinsten mot Aalesund var William Kurtovic tillbaka i startelvan mot Rosenborg. Efter två mål från Rosenborg var det William Kurtovic som spelade fram reduceringen och spanjoren Rufo Herraiz i den 80:e matchminuten. Sandefjord placerar sig på en 14:e plats i tabellen.

David Mitov Nilsson, Sarpsborg - 6/1

Efter tre raka hållna nollor släppte David Mitov Nilsson in en boll i 1-1-matchen mot Stabæk. Sedan var Mitov Nilsson och hans Sarpsborg tillbaka på vinnarspåret när Odd besegrades med 2-0. Klubben placerar sig tia i tabellen.

Anton Salétros, Sarpsborg (Utlånad från Rostov) - 9/0

Anton Salétros får gott om speltid i norska Sarpsborg. Var i helgen med och besegrade Odd med 2-0. Jagar fortfarande sitt första mål för säsongen.

Kevin Kabran, Start - 9/0

Det klickar inte riktigt för Kevin Kabrans Start. Får gott om speltid men 26-åringen jagar fortfarande sin första ligavinst denna säsong. Spelade 90 minuter när laget kryssade mot Brann där Kabran tilldelades ett gult kort. Klubben placerar sig näst sist i tabellen, på fem poäng efter nio omgångar.



Dino Islamovic, Rosenborg - 9/1

Efter att Dino Islamovic noterades för sitt första mål för säsongen i norska Rosenborg har poängen fortsatt trilla in, klubbens poäng alltså. I veckan säkrades sju nya poäng när Rosenborg besegrade Strømsgodset med 3-0, kryssade mot Start och vann mot Sandefjord med 2-1. I 0-0 matchen mot Start tilldelades Islamovic ett gult kort. Rosenborg placerar sig fyra i tabellen.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 11/1

Ligan är inte igång.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 0/0

Den 27-årige anfallaren har lämnat tyska Nürnberg och skrivit på för polska storklubben Lech Poznan. Kontraktet är skrivet över tre år. I en intervju med Fotbollskanalen kommenterade Ishak övergången: ”De har verkligen visat att de ville ha mig. I slutändan känns det här väldigt bra.” I en intervju med klubben berättar Mikael Ishak att han tror att han har bra chans på en plats landslaget, efter hans övergång till Lech Poznan.

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 16/3

Efter att ha suttit på avbytarbänken i de två senaste matcherna är Pawel Cibicki tillbaka i startelvan. I 1-0-vinsten mot Piast Gliwice spelade Cibicki hela matchen för att sedan bytas ut efter 68 minuters spel i den senaste matchen mot Legia.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 10/0

Valmir Berishas Chindia Targoviste är fortsatt sist i ligaspelet. Veckans ligamatch mot Sepsi Sf. Gheorghe slutade med en 2-0-förlust. Berisha satt på bänken hela matchen.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 28/1

Veckans två matcher resulterade tungt nog men endast poäng för Kristoffer Olssons Krasnodar. I den mållösa matchen mot FK Krylya Sovetov Samara byttes Olsson ut efter 67 minuter spel för att sedan spela hela matchen mot Dynamo Moskva. En match där 25-åringen även tilldelades en gult kort.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 0/0

Viktor Claesson är på väg tillbaka från sin knäskada.



Marcus Berg, FC Krasnodar – 29/7

Kristoffer Olssons lagkamrat Marcus berg spelade båda veckans matcher för Krasnodar. Lämnade planen mållös båda matcherna.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 21/1

Efter ligamatchen mot Ufa, där Hadzikadunic noterades som målskytt, har det varit målsnålt för FK Rostov. Veckans två ligamatcher mot Orenburg och Rubin Kazan slutade mållöst. Hadzikadunic spelade båda matcherna.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 27/9

Efter fem raka matcher utan en vinst plockade Jordan Larssons Sparktak Moskva i veckan en efterlängtad trepoängare mot Akhmat Grozny efter 3-0. Där spelade Larsson 45 minuter då han blev utbytt i paus. I den senaste matchen mot Zenit föll Spartak tungt med 2-1 efter ett bortdömt mål efter VAR-granskning.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 9/0

Starfelt fortsätter att få förtroende i Rubin Kazan. I helgen spelade 25-åriga försvararen sin fjärde 90-minuters i rad. Höll tillsammans med sina försvarskamrater nollan mot FK Rostov.

Oscar Hiljemark, Dynamo Moskva (lånad från Genoa) – 10/0

Oscar Hiljemarks Dynamo Moskva är inne i ett riktigt poängstim. I helgen tog laget sin tredje raka trepoängare efter 0-2 mot Dynamo Moskva. Hiljemark byttes in med 19 minuter kvar av matchen.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem – 20/9

Ligan avslutades i mars och Strandbergs lag kom trea från slutet.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 12/5

FC Lugano har inte riktigt det som krävs för att plocka en efterlängtad trepoängare. I helgen spelade laget sin fjärde oavgjorda match i rad. Mot Sion fick Alexander Gerndt sätta sitt fjärde mål för säsongen när han sköt in 1-0 precis vid straffområdeslinjen.

Mattias Andersson, Sion – 4/0

I helgen spelade Mattias Anderssons Sion 1-1 mot Lugano. Åttonde raka matchen där Andersson inte fanns med i matchtruppen.

Emil Bergström, Basel (Utlånad från Utrecht) – 10/0

Försvararen Emil Bergströms kontrakt gick ut den sista juni och har därav återvänt till Utrecht.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 17/2

Den skotska ligan avslutades i förtid till följd av coronapandemin. Rangers slutade på andraplats i högstaligan. Helander fick under säsongen en hel del speltid, men var skadad från mitten av december och framåt och gjorde därmed senast en tävlingsmatch med laget den 8 december i fjol mot Celtic i den skotska ligacupen.

Melker Hallberg, Hibernian – 25/2

Den skotska ligan avslutades i förtid till följd av coronapandemin. Hibernian slutade på sjundeplats i högstaligan. Hallberg fick under säsongen gott om speltid.

SLOVAKIEN

Malkolm Moenza, Spartak Trnava – 11/0

Moenza kom i förra veckan till spel i 90 minuter i två matcher i Slovakien. Spartak Trnava kom sedan tidigare på fjärdeplats i ”Mästerskapsserien” i högstaligan, men spelade i förra veckan play off-semifinal och play off-final om kvalspel till Europa League senare i år. Då blev det först 3-0-seger mot Trencin i play off-semifinalen, men sedan 2-0-förlust mot Ruzomberok i play off-finalen.

Dijan Vukojevic, Spartak Trnava – 8/2

Vukojevic kom, precis som Malkolm Moenza, i förra veckan till spel i både Spartak Trnavas play off-semifinal och play off-final om spel i Europa League-kvalet senare i år. Trnava slutade nämligen i år på fjärdeplats i ”Mästerskapsserien” i Slovakien. I play off-semifinalen mot Trencin kom Vukojevic till spel i 60 minuter och stod dessutom för matchens första mål i 3-0-segern. Svensken var kylig framför mål efter ett inspel i straffområdet. Därefter gjorde han 90 minuter i play off-finalen mot Ruzomberok som slutade med 2-0-förlust.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 44/16

Isak kom i förra veckan till spel i ”La Reals” två sista ligamatcher den här säsongen. Mot Sevilla (0-0) blev det ett 24 minuter långt inhopp och i sista omgången mot Atlético Madrid (1-1) spelade han från start, men blev utbytt efter 64 minuter. I och med att Sociedad tog en poäng mot Atlético slutade laget på sjätteplats i den spanska högstaligan och därmed blir det Europa League-fotboll för Isaks del nästa säsong. Isak har med jämna mellanrum i år kopplats ihop med en flytt till en ny klubb, men sa efter mötet med Atlético att han kommer att stanna i ”La Real”: ”Det finns inga andra diskussioner. Vi har nått Europaspel och vi har en final att spela. Jag trivs väldigt bra här och just nu känner man inget annat än lättnad och glädje”.

John Guidetti, Deportivo Alavés – 20/3

Guidetti var under vårsäsongen utlånad från Alavés till tyska andraligalaget Hannover, men nu gäller ett kontrakt med Alavés till sommaren 2022. Alavés kom den här säsongen på 16:e-plats i La Liga. Guidetti sa i förra veckan till SVT att han inte vill gå tillbaka och sitta på bänken i Spanien: ”Jag är inne i en rytm nu. Jag vill inte döda den rytmen. Jag vill inte gå tillbaka till att sitta på bänken, jag vill spela”.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 3/0

Den thailändska högstaligan har inte dragit igång efter coronavirusets utbrott. Ligan planeras starta den 12 september i år och ska sedan pågå fram till den 15 maj 2021.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 22/6

Sparta Prag slutade i år på tredjeplats i den tjeckiska högstaligan. Moberg Karlsson fick i början av säsongen knapp speltid, men lyfte under vårsäsongen igen, då han tog en ordinarie startplats i laget och gjorde flera mål.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 14/0

Durmaz hoppade i förra veckan in med en minut kvar av full tid i 3-1-segern mot Göztepe i den turkiska högstaligan. Galatasaray är, med en omgång kvar av säsongen, på femteplats i Süper Lig.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 18/5 nollor

Nordfeldt kom i förra veckan till spel i 90 minuter mot Sivasspor (2-0-förlust) i den turkiska högstaligan. Genclerbirligi är nu, med en omgång kvar av säsongen, på tolfteplats i Süper Lig.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 31/2

Bundesliga-säsongen är avslutad. Wendt fick under säsongen gott om speltid och Mönchengladbach slutade på fjärdeplats i ligan, vilket innebär spel i Champions League under nästa säsong. GP rapporterade därefter i förra veckan att Wendt håller igång med IFK Göteborg. Blåvitt-sportchefen Kennet Andersson sa så här, till tidningen, om det: ”Som vanligt är det kul när de vill titta in och hälsa på, så är det ju. En fjäder i hatten till hela staben varje gång”.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 15/1

Bundesliga-säsongen är avslutad. Augustinssons Werder Bremen kvalade sig kvar i högstaligan efter seger över två möten med Heidenheim. Augustinsson stod för ett av lagets mål i returen mot Heidenheim. Under säsongen fick vänsterbacken varierat med speltid på grund av återkommande skadebekymmer.

Felix Beijmo, Greuther Fürth (utlånad från Werder Bremen) – 5/0

Beijmo var under våren i år utlånad från Werder Bremen till Greuther Fürth, men fick knapp speltid under lånesejouren med endast fem matcher i den tyska andraligan. Nu gäller ett kontrakt, för Beijmo, med Bremen till sommaren 2022. Men i måndags uppgav tyska tidningen Weser-Kurirer att svensken däremot inte har en framtid i Bremen och kommer att lämna klubben.

Robin Quaison, Mainz – 33/13

Bundesliga-säsongen är avslutad. Quaison imponerade under säsongen med 13 mål och två assist, samtidigt som Mainz slutade på 13:e-plats i högstaligan.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 31/10

Bundesliga-säsongen är avslutad. Forsberg fick under säsongen varierat med speltid, samtidigt som Leipzig slutade på tredjeplats i ligan och därmed åter är kvalificerat för spel i Champions League nästa säsong. Forsbergs lag är även kvar i den här säsongens CL-slutspel och kommer senare i sommar att få spela kvartsfinal i cupen. Forsberg, som har kontrakt till sommaren 2022, har under en längre tid kopplats ihop med en flytt från Leipzig, men verkar nu stanna i klubben. I förra veckan uttalade sig Leipzigs sportchef Marcus Krösche, till tyska tidningen Bild, om att han vill behålla svensken: ”Vi kommer investera helt i Emil nästa säsong. Han hade otur med sjukdomar under coronauppehållet och efteråt. Men Emil är en fantastisk fotbollsspelare och kommer definitivt att hjälpa oss”.

Sebastian Andersson, Union Berlin – 36/13

Bundesliga-säsongen är över. Andersson imponerade med tolv mål och tre assist på 33 ligamatcher och gjorde dessutom ett mål på tre matcher i den tyska cupen. Union Berlin, som var nykomling, slutade samtidigt på elfteplats i ligaspelet. Den 28-årige svensken, som har kontrakt till sommaren 2022, har under senaste tiden även kopplats ihop med en flytt till flera olika klubbar. Tyska tidningen Kicker skrev nyligen att Schalke 04 vill ha anfallaren, men att även Celtic, Newcastle, Bournemouth, Leeds, West Bromwich och Brentford är intresserade av svensken. Newcastle och Schalke är dock, enligt tidningen, de hetaste alternativen. I förra veckan presenterade Opta statistik från förra säsongen och skrev att Andersson totalt var involverad i 700 dueller förra säsongen, överlägset flest i hela Bundesliga. Tvåan Lucas Höler var involverad i 449 dueller under förra säsongen.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 25/0

Den tyska ligasäsongen är avslutad. Ohlsson var under sin första säsong i St. Pauli ordinarie när laget slutade på 14:e-plats i den tyska andraligan.

Alexander Jeremejeff, Dynamo Dresden – 24/4

Den tyska ligasäsongen är avslutad. Jeremejeff fick under säsongen varierat med speltid i Dynamo Dresden, som slutade som jumbo i den tyska andraligan och därmed får spela tredjeligafotboll nästa säsong. Jeremejeffs kontrakt, som är till sommaren 2022, gäller trots nedflyttningen. Men i måndags uppgav Göteborgs-Posten att IFK Göteborg nu jagar anfallaren. Detta trots att Jeremejeff har en bakgrund med spel i lokalrivalen BK Häcken.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 32/10

Den tyska ligasäsongen är avslutad. Hrgota fick gott om speltid och stod för tio mål, samtidigt som Greuther Fürth blev nia i den tyska andraligan.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 31/1

Den tyska ligasäsongen är avslutad. Nilsson kan se tillbaka på en lyckad säsong som ordinarie i Bielefeld, samtidigt som laget blev uppflyttat och får spela i Bundesliga nästa säsong.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0

Den tyska ligasäsongen är avslutad. Linnér fick, efter flytten från AIK i vintras, inte speltid i någon tävlingsmatch med sin nya klubb under den här säsongen, men fick än dock nyligen vara med och fira uppflyttning till Bundesliga. Nyligen uppgav tyska tidningen Kicker att Serie A-klubben Sampdoria gjort en förfrågan om att låna Linnér, men ännu är inget bekräftat.

USA

Axel Sjöberg, Columbus Crew – 0/0

Sjöberg satt i förra veckan på bänken i 90 minuter i 2-0-segern mot New York Red Bulls. Columbus toppar nu grupp E med sex poäng efter två matcher.

Tom Pettersson, Cincinnati – 2/0

Pettersson hoppade i förra veckan in i 70:e minuten i 1-0-segern mot Atlanta United. Därmed har nu Cincinnati tre poäng efter två spelade matcher i grupp E i MLS.

Robin Jansson, Orlando City – 3/0

Jansson kom i förra veckan till spel i två matcher, först i 90 minuter i 3-1-segern mot New York City och därefter i lika många minuter mot Philadelphia Union (1-1). Orlando toppar nu grupp A i MLS med sju poäng efter tre spelade matcher.

Gustav Svensson, Seattle – 3/0

Svensson kom i förra veckan till spel i 90 minuter i 2-1-förlusten mot Chicago Fire och därefter i lika många minuter, men med byte på övertid i 3-0-segern mot Vancouver Whitecaps i MLS. Seattle är därmed på andraplats i grupp B efter fyra poäng på tre matcher.

Anton Tinnerholm, New York City – 3/0

Tinnerholm kom i förra veckan till spel i 90 minuter i 3-1-förlusten mot Orlando City och därefter i lika många minuter i 1-0-segern mot Inter Miami i MLS. I slutminuterna mot Inter Miami var dessutom högerbacken med om en märklig incident. Vid en frispark, så sprang motståndaren Juan Agudelo rakt in i Tinnerholm och "hockey-tacklade” backen, som föll till marken, innan spelet var igång igen, vilket gjorde att Agudelo fick sitt andra gula kort och blev utvisad. New York City är på tredjeplats i grupp A efter tre poäng på tre matcher.

Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes – 3/0

Eriksson gjorde i förra veckan 90 minuter på planen i 4-3-segern mot Vancouver Whitecaps, där han dessutom stod för en assist, och sedan lika många minuter på planen i 2-0-segern mot Chicago Fire. San Jose Earthquakes toppar därmed grupp B efter sju poäng på tre spelade matcher. Under tisdagen kom Expressen med uppgifter om att Eriksson förhandlar med Djurgården om en eventuell återkomst till Blåränderna i sommar.

Adam Lundqvist, Houston – 2/0

Lundqvist kom i förra veckan till spel i en match. Han gjorde 90 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Portland Timbers i grupp F. Därmed har nu Houston Dynamo en poäng efter två spelade matcher.

VIETNAM

Grace Tanda, Da Nang – 10/4

Tanda gjorde i helgen 90 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Than Quang Ninh, men lämnade planen mållös i ligan. Da Nang är på tiondeplats i ligaspelet.