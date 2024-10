SVENSKKOLLEN: Trio nedflyttad i finska ligan

MER I VECKANS SVENSKKOLLEN:

Bålgul grundseriemästare i Kanada

Nya uppgifter om Starfelts skada

Striker "nästan oumbärlig" i Belgien

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher (cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 3/1

A-League inleds den 18 oktober.

BELGIEN

Kerim Mrabti, KV Mechelen - 10/2

30-åringen spelade hela matchen i 5-0-segern över Oud-Heverlee Leuven. Mechelen är tabellåtta i Jupiler Pro League.

Gustaf Nilsson, Club Brügge - 11/3

Anfallaren missade förra veckans matcher på grund av problem i vaden. Tidningen Het Laatste Nieuws beskriver att 27-åringen redan blivit viktig för tabellfemman. Flera av hans tidigare tränare hyllar också Nilsson i artikeln.

“Anfallaren bevisade att han nästan är oumbärlig för blåsvart och den fotboll som Brügge vill spela”, står det i Het Laatste Nieuws.

Joachim Imbrechts, Union SG - 0/0

Den 22-årige reservmålvakten satt på bänken i Europa League-matchen mot Bodø/Glimt men saknades i 1-1-mötet med Club Brügge. Hans lag är tabelltia.

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht - 10/2



Vänsterbacken var tillbaka efter en huvudskada och spelade den avslutande kvarten när Real Sociedad besegrades med 2-1 i Europa League. 30-åringen hoppade sedan in i slutminuterna i 3-0-vinsten över Standard Liegè. Anderlecht är fyra i belgiska ligan.

Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 10/5

Mot Cercle Brügge gjorde 22-åringen mål för andra matchen i rad, och blev varnad i 3-0-vinsten. Royal Antwerp är tabelltvåa.

Momodou Sonko, KAA Gent - 4/0

Vänsteryttern satt på bänken när Gent inledde Europa Conference League med en 2-4-förlust mot Chelsea. Därefter kom 19-åringen inte med i truppen som spelade 1-1 mot Sint-Truiden. Gent är tabelltrea.

BULGARIEN

Edvin Kurtulus, Ludogorets - 14/0

24-åringen saknades i förra veckans matcher.

CYPERN

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 6/0

Vänsteryttern fick en timme mot Omonia Nicosia och assisterade till ett av målen i 2-0-segern.

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 5/2

24-åringen bänkades senast. Aris är tabelltvåa i cypriotiska ligan.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

33-åringen saknades i den senaste truppen.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 14/3

Den offensive mittfältaren assisterade till ett av målen i ECL-vinsten mot Petrocub (4-1) innan han spelade 90 minuter mot EN Paralimniou (2-1). Hans lag leder tabellen.

Filip Helander, Omonia Nicosia - 5/0

31-åringen bänkades mot Aris och i 4-0-vinsten mot Vikingur i Conference League. Omonia är trea i cypriotiska ligan.

Marcus Rohdén, AEK Larnaca - 9/1

Mittfältaren fick 74 minuter och varnades i 1-0-vinsten mot Apoel Nicosia. Dessförinnan stod han för en assist i cupsegern (5-0) mot Akritas Chlorakas. AEK är tabellfyra.

DANMARK

Hugo Andersson, Randers FC - 5/0

25-åringen satt på bänken i 1-1-matchen mot Lyngby.

John Björkengren, Randers FC - 11/1

Mittfältaren spelade hela matchen senast och fick underkända 3/10 i betyg av TV2 Sport.

Oliver Zandén, Randers FC (utlånad från Toulouse FC) - 4/0

23-åringen fick 90 minuter för andra matchen i rad senast. Betyget blev godkända 4/10 i TV2. Randers är sjua i Superligaen.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 0/0

18-åringen rehabiliterar en korsbandsskada.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 14/2

Lagkaptenen byttes ut i den 86:e minuten när hans lag inledde ECL-spelet med en 1-2-förlust mot Jagiellonia. Tipsbladet gav anfallaren betyget 3/6 medan Ekstra Bladet delade ut 3/10. 32-åringen hoppade sedan in i den 68:e minuten mot Silkeborg, och nickade in reduceringsmålet tre minuter senare. Betyget i TV2 blev 7/10 efter den matchen, som slutade 2-2.

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 7/0

27-åringen har varit skadad i knappt två månader. FC Köpenhamn är tabelltvåa i Superligaen.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 19/1

Högerbacken fortsätter att agera vänsterback. Det blev 90 minuter både mot Maccabi Tel Aviv i Europa League (2-0) och i 0-2-nederlaget mot Brøndby. Tipsbladet gav 27-åringen betyget 2/6 efter EL-matchen medan han fick 4/10 i TV2 efter den senaste insatsen.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 0/0

29-åringen är i individuell träning. Midtjylland toppar Superligaen.

Eric Kahl, AGF Århus - 12/0

Försvararen spelade hela matchen mot Viborg (1-1) och gavs betyget fem i TV2.

Felix Beijmo, AGF Århus - 11/1

26-åringen assisterade till AGF:s mål när laget kryssade för fjärde matchen i rad. TV2 delade ut betyget 6/10 medan Tipsbladet tog ut Beijmo i “omgångens lag” för tredje gången den här säsongen.

Leopold Wahlstedt, AGF Århus - 1/0

Målvakten rehabiliterar en fotledsskada.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 12/0

22-åringen fick 90 minuter och assisterade läckert till ett av målen i 4-1-segern över SønderjyskE, där han också blev varnad. Betyget blev en fyra i TV2. Den mångsidige Svensson medger att detta kan bli hans sista säsong i Nordsjælland, som han representerat sedan 2020. Bland annat har Liverpool scoutat honom.

- Jättekul, så klart. Det är ett tecken på att jag gör något rätt och presterar bra. Jag tar det bara som bränsle för att köra på. Det var så klart lite surrealistiskt. Det var kanske inte helt väntat att jag skulle få läsa om det, säger A-landslagsmannen.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 10/6

Anfallaren satte 3-1-målet senast innan han byttes ut på tilläggstid. TV2 delade ut 6/10 i betyg. Nordsjælland är tabellfemma.

Pontus Rödin, Silkeborg IF - 8/1

Mittbacken rehabiliterar en knäskada.

Lukas Björklund, SønderjyskE - 11/0

20-åringen kom in i den 56:e minuten mot FCN och fick betyget tre av TV2. Hans lag är nästjumbo.

Melker Widell, AaB Ålborg - 11/0

Mittfältaren fick 90 minuter i tabellnians 2-2-möte med Vejle. Betyget i TV2 blev en femma.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 1/0

30-åringen satt på bänken i EL-matchen mot Porto (3-3) innan han gjorde säsongsdebut med ett 45 minuter långt inhopp mot Aston Villa. Tidningen Manchester Evening News gav försvararen betyget 6/10 efter matchen, som han också blev varnad i. Man United är på 14:e plats i Premier League-tabellen.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 8/0

Yttern hoppade in i den 82:a minuten i 1-1-matchen mot Chelsea. Hans lag är tabelltia.

Emil Krafth, Newcastle United - 5/0

30-åringen fick en timme i ligacupvinsten mot AFC Wimbledon (1-0) innan han hamnade på bänken i det mållösa mötet med Everton. Tidningen The Chronicle gav försvararen betyget 6/10 efter ligacupmatchen.

Alexander Isak, Newcastle United - 5/1

Anfallaren är tåskadad och väntas tillbaka först efter landslagsuppehållet. Newcastle är tabellsjua.

Robin Olsen, Aston Villa - 0/0

Målvakten har inte spelat den här säsongen på grund av en huvudskada.

Dejan Kulusevski, Tottenham - 10/1

24-åringen spelade de avslutande 25 minuterna i EL-matchen mot Ferencvaros innan han fick 90 min, och en varning, i 2-3-förlusten mot Brighton. Tidningen Evening Standard gav honom betyget 8/10 efter inhoppet och en sjua för den senaste matchen. Tottenham är nia i Premier League.

Lucas Bergvall, Tottenham - 8/0

Bänkades mot Brighton men fick 65 minuter i Europa League, där mittfältaren noterades för en assist. Evening Standard gav 18-åringen en femma i betyg.

Yasin Ayari, Brighton & Hove Albion - 7/0

21-åringen satt på bänken mot Spurs.

Jens Cajuste, Ipswich Town (utlånad från Napoli) - 3/0

Mittfältaren har varit skadad i de två senaste matcherna.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 0/0

25-åringen rehabiliterar en muskelskada.

Ken Sema, Watford - 10/0

Vänsteryttern spelade en hel match för första gången den här säsongen i 2-1-vinsten över Middlesbrough. Watford är på sjätte plats i The Championship.

Viktor Johansson, Stoke City - 11/4 nolla

Vaktade målet i 6-1-segern över Portsmouth och i den mållösa matchen mot Swansea. Tidningen Stoke Sentinel delade ut betyget 8/10 efter båda matcherna. Stoke är på 17:e plats i tabellen.

Oliver Dovin, Coventry City - 6/0 nollor

Målvakten satt på bänken i förra veckans matcher hos 20:e placerade Coventry.

Svante Ingelsson, Sheffield Wednesday - 9/0

26-åringen bänkades i 0-0-matchen mot Bristol City. Sedan fick mittfältaren sin första ligastart sedan augusti och spelade en dryg timme i 2-1-vinsten över Coventry. Wednesday tog klivet upp till 15:e plats i tabellen.

Jacob Widell Zetterström, Derby County - 8/3

Vaktade målet i 0-2-förlusten mot Sunderland och när Derby besegrade QPR med samma siffror. Tidningen Derby Telegraph gav 26-åringen betyget 5/10 respektive 7,5. “The Rams” är tabelltolva.

Rami Al Hajj, Plymouth Argyle - 5/1

23-åringen spelade 81 minuter mot Burnley (0-1) och 71 min i 2-1-vinsten över Blackburn. Mittfältaren gavs betyget 7/10 i tidningen Plymouth Herald efter den senare matchen. Hans lag är på 14:e plats.

FINLAND

Alexander Leksell, Ekenäs IF - 25/2

Försvararen rehabiliterar en korsbandsskada.

Benjamin Hjertstrand, Ekenäs IF - 9/0

30-åringen spelade hela matchen i 1-1-mötet med Oulu. Ett resultat som innebär att nykomlingen kommer bli nedflyttad. Vänsterbacken har avtal säsongen ut med Ekenäs.

Elton Hedström, Ekenäs IF (utlånad från HTFF) - 7/0

Anfallaren hoppade in i den 79:e minuten senast.

Adam Larsson, IFK Mariehamn - 29/12

25-åringen spelade 72 minuter i 0-1-förlusten mot FC Inter. Hans lag är på negativ kvalplats inför den sista omgången.

Ousmane Diawara, KuPS (utlånad från Altach) -15/5

Anfallaren kom in i den 71:a minuten i 1-0-segern över SJK. KuPS leder mästerskapsserien två poäng före Ilves inför den avslutande omgången.

Simon Bengtsson, AC Oulu (utlånad från Helsingborgs IF) - 12/0

20-åringen byttes ut i halvtid mot Ekenäs. Hans lag är trea i nedflyttningsserien och har säkrat kontraktet.

David Mikhail, FC Lahti (utlånad från IFK Värnamo) - 3/0 nollor

Reservmålvakten satt på bänken i 2-2-mötet med Gnistan. FC Lahti är på rätt sida kvalstrecket tack vare bättre målskillnad gentemot IFK Mariehamn.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 12/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot Real Madrid (1-0-seger) i Champions League i onsdags och sedan 67 minuter mot Toulouse (2-1-seger) i ligan i helgen. Lille ligger femma i Ligue 1.

Karl-Johan Johnsson, Strasbourg - 3/0

Målvakten satt på bänken mot Lens (2-2) i helgen. Strasbourg ligger sjua i Ligue 1.

Sebastian Nanasi, Strasbourg - 6/3

Forwarden spelade 78 minuter mot Lens (2-2) och stod för en assist.

Patrik Carlgren, Nantes - 0/0

Målvakten satt på bänken mot Lyon (2-0-förlust) i helgen. Nantes ligger tia i Ligue 1.

Joel Asoro, Metz - 4/0

Forwarden satt på bänken i 3-2-segern mot Amiens i helgen. Metz ligger fyra i Ligue 2.

FÄRÖARNA

Vilmer Rönnberg, B36 Torshavn - 26/2

Backen satt på bänken mot EB/Streymur (1-0-förlust) i helgen. B36 ligger femma i ligan.

Mirza Mujcic, NSI Runavik - 8/0

Backen spelade hela matchen mot KI (3-1-förlust) i fredags. NSI ligger fyra i ligan.

Viktor Agardius, NSI Runavik - 9/1

Backen spelade 62 minuter mot KI.

Erik Gunnarsson, 07 Vestur - 22/2

Backen spelade hela matchen mot HB (1-0-förlust) i helgen. Vestur ligger sexa i ligan.

Alexander Berntsson, KI - 20/0

Backen spelade första halvlek mot NSI (3-1-seger) i fredags. KI ligger tvåa i ligan och ser oväntat nog inte ut att ta hem titeln i år.

Albert Ejupi, KI - 18/0

Mittfältaren spelade 74 minuter mot NSI.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Johan Bångsbo, FC Baniyas (utlånad från Al Jazira Club) - 4/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Shabab Al Ahli (5-1-förlust) i helgen. Baniyas ligger nia i ligan.

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 4/0

Backen spelade inte mot College 1975 FC (0-0) i helgen, och faktum är att han presenterats som ny tränare för laget. ”Vi förändrar på grund av en svag start på säsongen”, säger sportsligt ansvarige Pär Magnus Roos i en kommentar. Falkeborn själv säger: ”Jag är extremt stolt och glad över att bli Europa Points huvudtränare”. 31-åringen har Uefa B-licens som tränare och har tidigare varit en del av BP:s akademi. Europa Point ligger näst sist i ligan.

Simon Silverholt, Europa Point FC - 0/0

Var inte med i truppen mot College 1975 FC.

Joel Sundström, Europa Point FC - 4/1

Spelade hela matchen mot College 1975 FC.

Albert Holm, Europa Point FC (utlånad från Real Balompedica Linense B) - 2/0

Målvakten satt på bänken mot College 1975 FC.

Vincent Ericson, Europa Point FC - 0/0

Satt på bänken mot College 1975 FC.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 9/1

Ytterforwarden spelade 66 minuter mot Panetolikos (1-0-förlust) i helgen. AEK ligger trea i ligan.

Franz Brorsson, Atromitos - 7/0

Mittbacken startade mot Volos (2-1-förlust) i helgen men blev utvisad på tilläggstid i den första halvleken. Atromitos ligger nia i ligan.

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 9/3

Forwarden satt på bänken i ECL-matchen mot Borac Banja Luka (1-1) men var utanför truppen mot Olympiakos (0-0) i ligan i helgen. Panathinaikos ligger åtta i ligan.

Emil Bergström, Panserraikos - 8/0

Mittbacken spelade 81 minuter mot Kreta (3-2-förlust) i helgen. Panserraikos ligger sist i ligan.

Filip Sidklev, Aris FC - 0/0

Målvakten satt på bänken mot Lamia (2-0-seger) i helgen. Aris ligger tvåa i ligan.

Robin Quaison, Aris FC - 1/0

Forwarden har fått göra debut för sin nya klubb. Mot Lamia hoppade Quaison in i den 87:e minuten.

Sebastian Ring, PAS Lamia - 6/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot Aris (2-0-förlust) i helgen. Lamia ligger tolva i ligan.

Simon Sandberg, PAS Lamia - 4/0

Backen satt på bänken mot Aris.

Nikolaos Dosis, Volos - 2/1

Satt på bänken mot Atromitos (2-1-seger) i helgen. Volos ligger nu tia i ligan.

Daniel Sundgren, Volos - 2/0

Högerbacken hoppade in i paus mot Atromitos.

IRAK

Sumar Almadjed, Duhok SC - 0/0.

Var enligt sajten 365 Scores inte med i startelvan mot Al Najaf (1-0-seger) i helgen.

Peter Gwargis, Duhok SC - 3/0.

Startade mot Al Najaf.

IRLAND

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 22/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. St Patrick’s Athletic ligger femma i ligan.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 31/0

Mittbacken spelade hela ECL-matchen mot Omonia Nicosia (4-0-förlust) i torsdags och sedan 79 minuter mot Stjarnan (2-2) i helgen. Vikingur leder ligan på bättre målskillnad.

William Eskelinen, Vestri - 15/4

Målvakten stod mellan stolparna mot Fram (4-2-seger) i helgen. Vestri är på säker mark och har tre poäng ner till nedflyttningsplats.

Johannes Vall, IA - 25/3

Backen spelade 76 minuter mot FH (4-1-seger) och gjorde ett mål. IA ligger femma i ligan.

Albin Skoglund, Valur - 8/1

Forwarden spelade hela matchen mot Breidablik (2-2) i helgen. Valur ligger trea i ligan.

ITALIEN

Isak Hien, Atalanta - 6/0

Mittbacken var oväntat nog tillbaka i startelvan mot Genoa (5-1-seger) i helgen. Enligt italienska medier skulle en skada hålla honom borta längre. Atalanta ligger åtta i Serie A.

Samuel Dahl, Roma - 0/0

Vänsterbacken är inte registrerad för Europa League-spel, men i ligamötet med Monza (1-1) satt han på bänken. Roma ligger på plats nio i Serie A.

Emil Holm, Bologna - 2/0

Högerbacken satt på bänken mot Liverpool (2-0-förlust) i Champions League i onsdags men spelade sedan hela ligamatchen mot Parma (0-0) i helgen. Bologna ligger på plats 13 i Serie A.

Jesper Karlsson, Bologna - 3/0

Ytterforwarden fick ett inhopp i 78:e minuten mot Parma.

Kazper Karlsson, Bologna - 0/0

Mittfältaren var inte med i truppen till gångna veckans matcher.

Jonas Rouhi, Juventus - 2/0



Vänsterbacken satt på bänken under den gångna veckans två matcher. Juventus ligger trea i Serie A.

Pontus Almqvist, Parma - 6/1

Forwarden satt på bänken mot Bologna (0-0) i helgen. Parma ligger på plats 15 i Serie A.

Jesper Karlström, Udinese - 8/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Lecce (1-0-seger) i helgen. Udinese ligger femma i Serie A.

Emmanuel Ekong, Empoli - 7/1

Forwarden hoppade in i 65:e minuten mot Lazio (2-1-förlust) i helgen. Empoli ligger tia i Serie A.

Amin Sarr, Hellas Verona (utlånad från Lyon) - 3/0

Forwarden hoppade in i 79:e minuten mot Venezia (2-1-seger) i fredags. Verona ligger på plats tolv i Serie A.

Isak Vural, Frosinone - 4/0

Mittfältaren satt på bänken mot Carrarese (1-0-förlust) i helgen. Frosinone ligger näst sist i Serie B.

Alexander Jallow, Brescia - 10/0



Ytterbacken spelade samtliga minuter mot Mantova (1-1) i helgen. Brescia ligger femma i Serie B.

JAPAN

Samuel Gustafson, Urawa Red Diamonds - 24/2

Mittfältaren var inte med i truppen mot Cerezo Osaka (1-0-förlust) i helgen. Tränaren Maciej Skorza har på en presskonferens uppgett att Gustafson drabbats av knäbekymmer, enligt klubbens hemsida. Urawa Red Diamonds ligger på plats 13 i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti-Jönsson, Forge FC – 32/1

Mittbacken spelade 90 minuter när Forge besegrade Valour med 1-0. Trepoängaren innebär att Forge har säkrat grundseriesegern med två omgångar kvar att spela. Titeln är den fjärde i grundserien för Achinioti-Jönssons del och han gav en kort förklaring av framgångsreceptet i segeryran.

- Jag tror att det är det vardagliga arbetet och professionalismen. Spelarna köper in sig på en idé och har ett väldigt starkt band, säger han till CanPL.ca.

Nu väntar alltså ytterligare två matcher i grundserien innan ett slutspel stundar, där Forge har möjlighet till ännu en titel denna säsong.

KOSOVO

Valmir Berisha, FC Malisheva - 3/0

Har varit bänkad i de två senaste matcherna och när Malisheva besegrade Suhareka med 3-1 var anfallaren utanför truppen.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 4/0

Börjar varva upp efter sin långa skadefrånvaro och byttes först in i den 76:e minuten i 0-2-förlusten mot Athletic Club i Europa League och därefter efter 69 minuter i 0-1-förlusten mot Fortuna Sittard i ligan. Förlusten innebär att AZ är tabelltrea i Eredivisie inför landslagsuppehållet.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 8/2

Anfallaren får fortsatt förtroende i Go Ahead Eagles anfall och i 4-1-segern mot Heracles Almelo svarade Edvardsen för ett av målen innan han byttes ut på tilläggstid. Målet, som skickades in från nära håll, innebär att 28-åringen är en av två spelare i laget (tillsammans Finn Stokkers) som har gjort två mål under säsongen.

Simon Olsson, Heerenveen - 7/1

Spelade 74 minuter på Heerenveens mittfält i det oavgjorda mötet (1-1) med Zwolle. Under måndagen meddelade även förbundskapten Jon Dahl Tomasson att Olsson kallas in till landslaget som en följd av ett återbud från Eric Smith.

Kristoffer Peterson, Fortuna Sittard – 5/1

Yttern dras alltjämt med en hälskada och saknades i matchtruppen mot AZ. Fortuna Sittard vann något oväntat matchen med 1-0, trots att Alen Halilovic missade en straff. Efter matchen diskuterades straffen i De Limburger Sports podcast och då kom Peterson på tal.

- Jag hade satt Kristoffer Peterson på planen, trots att han var halt, för att ta straffen, konstaterade en av panelmedlemmarna.

Adam Kaied, Nac Breda - 3/0

Mittfältaren saknades i matchtruppen i 1-0-segern mot NEC på hemmaplan.

Amar Abdirahman Ahmed Fatah, Willem II (lån från Troyes) - 5/1

Fortsätter att agera inhoppare och likaså i bortamötet med Almere City. Denna gång lyckades Troyes-lånet sätta sin prägel på matchen när han kom in och, via ribban, satte dit matchens enda mål med vänsterfoten.

Trots att det "bara" blev en halvlek på banan är han en av spelarna som får högst betyg när Voetbal International summerar omgången. Fatah får då 7,5/10 i betyg, vilket resulterar i en plats i omgångens lag.

Gustaf Lagerbielke, Twente (lån från Celtic) - 2/0

Mittbacken blev kvar på bänken i det oavgjorda mötet med Fenerbahce och sedan var det samma visa i 1-2-förlusten mot Feyenoord.

NORGE

Leon Hien, Odd - 5/0

Odd har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Adam Andersson, Rosenborg - 7/0

Rosenborg har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

Nyligen gjorde uppgifter gällande att Andersson och RBK har kommit överens om att gå skilda vägar när kontraktet löper ut efter säsongen. I samma veva rapporterades det om att det bland annat finns intresse från allsvenskan.

Filip Ottosson, Sandefjord - 25/1

Mittfältaren spelade hela matchen i 1-2-förlusten mot Kristiansund. Förlusten innebär att Sandefjord är kvar på kvalplats.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 10/1

Spelade från start och fick 77 minuter på plan när Sandefjord föll med 1-2 mot Kristiansund. Sandefjord ligger på kvalplats.

Darrell Tibell, Sandefjord – 1/0

Saknades i matchtruppen mot Kristiansund.

Elias Jemal, Sandefjord - 6/1

Yttern spelade 87 minuter i 1-2-förlusten mot Kristiansund. Sandefjord ligger på kvalplats i Eliteserien.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 6/0

Sarpsborg har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

Aimar Sher, Sarpsborg – 26/0

Sarpsborg har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

Marcus Sandberg, HamKam - 24/5

HamKam har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

William Kurtovic, HamKam - 19/0

HamKam har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

Alexander Nilsson, HamKam – 4/1

HamKam har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

Anton Ekeroth, HamKam - 2/0

HamKam har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

Oscar Krusnell, Haugesund - 21/0

Haugesund har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

Moonga Simba, Brann - 1/0

Brann har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

August Karlin, Lillestrøm – 11/0

Mittfältaren var utanför truppen när Lillestrøm föll med 1-2 i cupkvartsfinalen mot Molde.

Eric Larsson, Lillestrøm – 14/0

Tillbaka i matchtruppen efter en skada och spelade då hela matchen i 1-2-förlusten mot Molde i kvartsfinalen av den inhemska cupen.

Jabir Abdihakim Ali, Lilleström (lån från Västerås SK) - 3/0

Anfallaren var utanför truppen i cupförlusten mot Molde.

Hampus Finndell, Viking - 10/0

Viking har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

Samuel Burakovsky, Bodø/Glimt - 0/0

Yttern har lämnats utanför Europa League-truppen och saknades sedan i det mållösa mötet med belgiska Union SG.

Nikolaj Möller, Strømsgodset - 5/1

David Edvardsson, Tromsø - 4/1

Tromsø har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 9/6

Anfallaren spelade hela matchen och blev också målskytt när han gav Lech Poznan ledningen i mitten av den första halvleken mot nykomlingen Motor Lublin. Det räckte dock inte för serieledaren, som fick se gästerna vända och vinna med 1-2. En tröst för Poznan är dock att man alltjämt leder Ekstraklasa, två poäng före Rakow.

Efter matchen höll Ishak inte igen när han fick frågor om gräsmattan på Lech Poznans hemmaplan Stadion Miejski:

- Om du tittar från ovan kan den här gräsmattan se vacker ut, men när du står på den är det en katastrof. Du glider mer på sand än du springer på gräs. Jag vet inte vad greenkeepern gjorde åt det, men det här tillståndet borde inte accepteras, säger Ishak till Polskie Radio 24.

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 0/0

Mittbacken har dragits med stora skadeproblem under den senaste tiden, men har nu - efter många om och men - inlett en tremånadersplan för att kunna återgå till spel. Därefter kommer ytterligare undersökningar att genomföras innan matchspel är aktuellt.

Dagerstål spelade sin senaste match för Lech Poznan den 28 oktober 2023. Hans nuvarande avtal sträcker sig till sommaren 2025.

Elias Andersson, Lech Poznan - 3/0

Andersson dras med en hälskada och saknades i matchtruppen som föll med 1-2 mot Motor Lublin.

- Jag har haft det här i tio dagar och kommer ha det någon vecka till innan jag tränar full fotboll. Vi siktar på att jag ska vara tillgänglig efter landslagsuppehållet, sa vänsterbacken nyligen till Fotbollskanalen och fortsatte:

- Jag tycker att jag har stora chanser till att få spela från start, men så har det inte riktigt varit, även när jag har varit frisk. När jag är fullt frisk och tränar på så som jag har gjort tycker jag absolut att jag är nära att ta en startplats.

Alex Douglas, Lech Poznan - 12/0

Är fortsatt given i mittlåset och spelade hela matchen i 1-2-förlusten mot Motor Lublin. Trots resultatet leder Lech Poznan alltjämt Ekstraklasa, två poäng före Rakow.

Patrik Wålemark, Lech Poznan (lån från Feyenoord) - 6/3

Svarade för ett hattrick senast och fick, föga förvånande, förtroendet från start mot Motor Lublin. Denna gång blev det dock inte samma succé för Wålemark, som förblev mållös och byttes ut efter 66 minuter i Lech Poznans 1-2-förlust.

Wålemark pratade nyligen med Fotbollskanalen om hur den första tiden i Polen har varit. Han var då tydlig med hur bra han trivs i sin nya klubb:

- Det har varit hur bra som helst hittills. Det är kul att få vara med och spela fotboll igen. Jag spelade en match för Feyenoord på försäsongen, så det har mest handlat om att komma in i det och hitta tajmingen.

- Det känns som att de tror på mig. Snacket innan jag gick hit när de förklarade deras tankar om mig var väldigt positivt och jag är jätteglad över att vara här

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 12/0

Högerbacken spelade hela matchen Pogon Szczecin besegrade Piast Gliwice med 1-0 efter ett avgörande mål i den sjunde tilläggsminuten. Segern innebär att Pogon Szczecin är tabellfemma i Ekstraklasa.

Gustav Berggren, Rakow - 12/2

Mittfältaren startade och spelade 86 minuter när Rakow besegrade Radomiak Radom med 2-0 på bortaplan. Segern innebär att Rakow skuggar Lech Poznan i tabelltoppen i Ekstraklasa.

Jetmir Haliti, Jagiellonia Bialystok - 6/0

Mittbacken har fått sparsamt med speltid på sistone och blev kvar på bänken i 2-1-segern mot FC Köpenhamn i Europa League. Därefter saknades Haliti helt i matchtruppen när Jagiellonia spelade 1-1 mot Legia Warszawa.

Elias Olsson, Lechia Gdansk - 9/1

Mittbacken spelade 90 minuter när Lechia Gdansk föll med 1-2 mot Stal Mielec på bortaplan. Förlusten innebär att laget parkerar på kvalplats inför landslagsuppehållet.

Karl Wendt, Lechia Gdansk - 7/1

Mittfältaren blev kvar på bänken i Lechia Gdansks 1-2-förlust mot Stal Mielec.

PORTUGAL

Viktor Gyökeres, Sporting CP – 11/12

Efter att ha lämnat mötet med Estoril mållös förblev anfallaren utan nätkänning när PSV spelade 1-1 mot PSV i Champions League. När Sporting sedan var tillbaka i ligan blev Gyökeres dock målskytt när han fastställde slutresultatet 2-0 från straffpunkten med tio minuter kvar att spela.

Deniz Gül, Porto - 4/2

Efter att ha svarat för en smått sensationell vecka, innehållandes debut och dubbla mål, fick Gül hoppa in mot både Manchester United och Braga. I Europa League-mötet med Man United blev det ett inhopp efter 78 minuter och anfallaren var då små marginaler från att avgöra matchen, som slutade 3-3. Därefter blev det ett kortare inhopp i 2-1-segern mot Braga i ligan. Porto har alltjämt tre poäng upp till Sporting i tabelltopp.

Under helgen fick Porto-tränaren Vitor Bruno frågor om konkurrenssituationen mellan Gül och det spanska nyförvärvet Samu Omorodion, och han gav då en förklaring till hur han ser på styrkeförhållanden mellan de båda anfallarna.

- Samu har en mycket stor fördel gentemot Gül, som har med språket att göra. Han talar spanska, det finns många spanjorer här, då är det portugisiska språket lättare att förstå. Det är lättare att integrera honom än Gül. Hans fysiska profil är sällsynt att hitta i vår liga, han är skicklig i de utrymmen han attackerar, hur han positionerar sig, hur han lyckas behålla bollen och hur han umgås med sina lagkamrater, förklarar Bruno, enligt O Jogo.

Bruno berättade även om sin dialog med Gül:

- I dag (lördag) pratade jag med Gül på morgonen, för att försöka förstå hur han mår, om han mår bra, om han är integrerad. Det första han sa till mig var: "Jag är väldigt besviken över att ha missat den chansen i matchen mot Manchester United". Det jag sa till honom var väldigt enkelt: 'Gül, du behöver inte vara orolig för det. Du måste vara orolig för den dagen du inte har ett engagemang för laget. Hos mig är det viktigaste spelare som har engagemang och en väldigt stark inställning. Detta är icke förhandlingsbart. Samu har det och Gül har det.

SCHWEIZ

Noah Persson, Grasshoppers (lån från Young Boys) - 11/0

Vänsterbacken spelade hela matchen när hans Grasshoppers föll med 0-1 mot Winterthur.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 9/1

Mittfältaren spelade 90 minuter när Lausanne-Sport spelade 2-2 mot Luzern.

Jesper Löfgren, FC Luzern – 6/0

Blev kvar på bänken hela matchen mot Lausanne-Sport (2-2).

Josafat Mendes, Basel (lån från Braga) - 4/0

Kantspringaren spelade hela matchen när hans Basel besegrade Young Boys med 1-0 på hemmaplan. Under måndagen bekräftade Svenska Fotbollförbundet att Mendes har en skadekänning och således inte kommer till spel med det svenska U21-landslaget under den stundande landslagssamlingen.

SKOTTLAND

Benjamin Mbunga Kimpioka, St. Johnstone - 11/7

Mbunga Kimpioka var i förra veckan tillbaka efter avstängning och stod för 90 minuter i 2-0-förlusten mot Rangers på bortaplan i ligan. St. Johnstone är nästjumbo i ligaspelet.

SLOVAKIEN

Hugo Ahl, Spartak Trnava - 7/0

Ahl blev i helgen kvar på bänken i 4-0-segern mot Podbrezova på bortaplan i ligan. Vidare spelade han heller inte i 7-1-segern mot Castkovce på bortaplan i tredje rundan i cupen. Spartak är på tredje plats i ligaspelet.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 9/1

Swedberg stod i förra veckan för 62 minuter i 1-0-segern mot Las Palmas på bortaplan i La Liga. Under matchen fick han även ett mål bortdömt efter VAR-granskning, då medspelaren Borja Iglesias var offside. Celta är nia i ligan. I förra veckan blev den offensive spelaren även uttagen till U21-landslagets landslagssamling den här veckan.

Carl Starfelt, Celta Vigo - 8/1

Starfelt svarade i lördags för 90 minuter i 1-0-segern mot Las Palmas på bortaplan i La Liga. Celta är på nionde plats i ligan. I söndags tvingades mittbacken lämna återbud till Blågult med anledning av skada. Enligt spanska medierna El Desmarque och La Voz de Galicia handlar det om obehag i en sena i vänster knä. Celta uppges därmed bedöma att mittbacken behöver vila, då han även sägs vilats i ligamötet med Girona den 29 september på grund av problemet. Uppgifterna gör vidare gällande att tanken inte var att Starfelt skulle spela 90 minuter i helgen, men två Celta-utvisningar gjorde att det blev så ändå.



Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 28/3

Bojanic blev i förra veckan kvar på bänken i 4-0-förlusten mot Yokohama borta i Champions League-gruppspelet. Därefter gjorde han 57 minuter i 2-1-segern mot Gimcheon Sangmu hemma i ligan. Ulsan toppar den sydkoreanska ligan.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 30/9

Ludwigson var i förra veckan utanför truppen i 4-0-förlusten mot Yokohama borta i Champions League-gruppspelet, samt i 2-1-segern mot Gimcheon Sangmu hemma i ligan. Ulsan toppar den sydkoreanska ligan.

THAILAND

Emil Roback, Muangthong United - 9/1

Den tidigare Hammarby IF-talangen svarade i förra veckan för 79 minuter i 4-1-förlusten mot Jeonbuk Hyundai borta i gruppspelet i Champions League 2 (motsvarande Europa League i Europa) i Asien. Muangthong United är på nionde plats i thailändska ligan.

TJECKIEN

Douglas Bergqvist, Karvina - 6/0

Mittbacken stod i helgen för 79 minuter mot Hradec Kralove (0-0) hemma, då han drog på sig två gula kort och blev utvisad. Karvina är på tolfte plats i ligaspelet.

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 6/3

Larsson noterades i fredags för 60 minuter i 2-1-förlusten mot Rizespor på bortaplan i ligan. Antalyaspor är på 14:e-plats i Süper Lig.

Carlos Strandberg, Hatayspor - 7/2

Strandberg gjorde i förra veckan 17 minuter mot Trabzonspor (1-1) hemma i Süper Lig. Hatayspor är nästjumbo i ligan.

TYSKLAND

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 9/2

20-åringen gjorde i förra veckan 74 minuter i 3-1-segern mot Besiktas på bortaplan i Europa League, samt 75 minuter mot Bayern München (3-3) på hemmaplan i Bundesliga. Frankfurt är på tredje plats i ligan. I förra veckan blev mittfältaren även kallad till svenska A-landslagets Nations League-samling den här veckan.

Vidare förlängde han också sitt kontrakt med Frankfurt i fredags till sommaren 2029. Detta trots återkommande rykten om intresse från storklubbar i Tyskland, precis som från klubbar i Premier League. Enligt tyska sajten Fussball News innehåller det nya avtalet inte någon utköpsklausul. Därmed uppges det vara upp till Frankfurt att sätta en prislapp.

I helgen sa han följande om förlängningen till ESPN: ”Det är mitt andra år, så jag känner mig mycket mer bekväm här, samtidigt som jag är lugnare på och utanför planen. Jag förlängde även nyligen mitt kontrakt, så det säger mycket om att jag är väldigt glad här i klubben. Utvecklingen går bra och jag känner mig mycket bättre det här året än förra året. Det är tack vare klubben och mina lagkamrater. Jag mår bra”.

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 6/1



Svanberg sliter med en fotledsskada och missade helgens 3-1-seger mot Bochum borta i Bundesliga. Wolfsburg är tolva i ligan. I och med skadan missar han veckans svenska landslagssamling.

Carl Johansson, Holstein Kiel - 4/0

Mittbacken sliter med en hjärnskakning och var i helgen utanför truppen mot regerande ligamästaren Bayer Leverkusen (2-2) på bortaplan i Bundesliga. Nykomlingen är nästjumbo i högstaligan.

Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel - 3/1

Efter skadeproblem var Bernhardsson i helgen tillbaka på bänken, men utan speltid mot Bayer Leverkusen (2-2) borta i Bundesliga. Nykomlingen är nästjumbo i högstaligan.

Eric Smith, St. Pauli - 7/0

Smith stod i förra veckan för 90 minuter i 0-3-förlusten mot Mainz hemma i Bundesliga. St. Pauli är på 15:e-plats i ligan. Vidare blev han även kallad till den här veckans svenska landslagssamling, men lämnade återbud.

Erik Ahlstrand, St. Pauli - 0/0

Mittfältaren var i helgen utanför truppen mot Mainz (0-3-förlust) hemma i Bundesliga. Nykomlingen är på 15:e-plats i ligan. Under säsongsstarten har 22-åringen i stället spelat med St. Paulis reserver i fjärdedivisionen.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 3/2

Vilhelmsson är skadad och missade helgens möte med Karlsruher (3-3) borta i 2. Bundesliga. Darmstadt är på 16:e-plats i andraligan. I och med skadan har han även lämnat återbud till U21-landslagets EM-kvalsamling den här veckan.

Isac Lidberg, Darmstadt - 7/6

Forwarden fortsätter att imponera, då han i helgen stod för ett nytt mål och 90 minuter mot Karlsruher (3-3) borta i 2. Bundesliga. Svensken har nu gjort sex mål på sex ligamatcher, samt fem mål på de tre senaste ligamatcherna. Darmstadt är på 16:e-plats i andraligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 9/1

Hrgota, som är lagkapten, svarade i förra veckan för 84 minuter mot Magdeburg (2-2) på bortaplan i andraligan. Fürth är tia i 2. Bundesliga.

Bilal Hussein, Hertha Berlin - 0/0

Hussein är i Herthas frysbox, då han har varit utanför huvudstadsklubbens samtliga matchtrupper under säsongsinledningen i 2. Bundesliga. Han har i stället spelat fem matcher och gjort tre assist med klubbens reservlag i fjärdeligan. Under sommarens transferfönster ryktades han bort, men än så länge är han alltså kvar i klubben med ett kontrakt till 2026. 24-åringen anslöt från AIK under sommaren 2023, och har sedan dess gjort ett mål och en assist på 18 matcher, varav två starter och 16 inhopp. Hertha är på nionde plats i andraligan.

Marko Johansson, Eintracht Braunschweig - 0/0

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 0/0

Oudenne blev i helgen kvar på bänken i 2-0-förlusten mot Eintracht Braunschweig på bortaplan i 2. Bundesliga. Under den här säsongen har han i stället främst spelat med klubbens reserver i tyska tredjeligan, där han gjort ett mål och två assist på fem framträdanden. Hannover är på sjätte plats i andraligan.

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 12/3

Levi stod i förra veckan för en assist och 28 minuter i 1-0-segern mot Debrecen hemma i ligaspelet. Puskás Akadémia är på andra plats i ligan.

USA

Emil Forsberg, New York Red Bulls - 18/8

Noah Eile, New York Red Bulls - 31/0

Eile svarade i förra veckan för 90 minuter i 4-1-segern mot Toronto borta, samt i 2-1-förlusten mot Atlanta borta i MLS. Red Bulls är på sjunde plats i östra divisionen.

Robin Jansson, Orlando City - 35/1

Mittbacken, som är lagkapten, gjorde i förra veckan 90 minuter i 2-1-segern mot Philadelphia på hemmaplan, precis som i 3-1-segern mot Cincinnati på bortaplan i MLS. Orlando är på fjärde plats i östra divisionen.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 19/1



Mittbacken stod i förra veckan för 69 minuter i 1-0-förlusten mot Los Angeles FC borta, samt 87 minuter i 3-0-segern mot Houston hemma i ligan. St. Louis är tolva i västra divisionen i MLS.

Rasmus Alm, St. Louis City - 19/2

Alm stod i förra veckan för 69 minuter i 1-0-förlusten mot Los Angeles FC borta, samt 20 minuter i 3-0-segern mot Houston hemma i ligan. St. Louis är tolva i västra divisionen i MLS.

Christopher McVey, DC United - 27/1

Mittbacken noterades i förra veckan för 90 minuter i 4-3-segern mot Nashville borta, och var utanför truppen, då det blev 2-1-seger mot New England borta i MLS. DC United är på åttonde plats i östra divisionen.

ÖSTERRIKE

Isak Jansson, Rapid Wien - 12/4

Jansson är skadad och missade förra veckans möten med Basaksehir (2-1-seger) borta i Conference League, samt 1-0-segern mot Altach borta i ligan. Rapid Wien är tvåa i ligan.

Matteo Perez Vinlöf, Austria Wien (utlånad från Bayern München) - 13/1

Perez Vinlöf stod i förra veckan för 28 minuter i 2-1-segern mot Grazer AK 1902 hemma i ligaspelet. Austria Wien är på sjunde plats i ligan. I söndags blev han även inkallad till svenska U21-landslagets EM-kvalsamling.

John Mellberg, Red Bull Salzburg - 3/0

18-åringen, som är son till Olof Mellberg, blev i förra veckan kvar på bänken i 0-4-förlusten mot Brest hemma i Champions League. Därefter var han utanför truppen när det blev 5-0-förlust mot Sturm Graz borta i ligan Salzburg är femma i ligan. Under årets säsong har Mellberg även spelat tre matcher med Salzburgs samarbetsklubb FC Liefering, som har samma ägare, i österrikiska andraligan.