Svenskkollen: Turbulent vecka för Sam Larssons Feyenoord - supporterkaos följdes av tränarens avgång

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 4/1

Inblandad i matchens enda mål mot Brisbane Roar. Spelade 90 minuter och var, enligt ligans officiella hemsida, superb.

BELGIEN

Isaac Kiese Thelin, Anderlecht – 6/1

Fick inte hoppa in mot Eupen (0-0) trots Anderlechts jakt på mål. Anderlecht använde bara ett byte. Det uppmärksammades i belgisk media, och tränaren Frank Vercauteren svarade att han ”man måste vara övertygad att ett byte gör laget bättre – annars gör man det inte”. Han sa också att reserverna måste visa upp sig på träningarna, och att ”vissa spelare” inte hade gjort det.

Benjamin Nygren, Genk – 4/1

Inte i truppen i någon av veckans matcher.

Mikael Lustig, Gent – 17/0

90 minuter mot Wolfsburg (2-2) i CL, 75 minuter mot St. Truiden (0-0) i ligan.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 3/2

Fortsatt skadad. Han hoppas kunna vara tillbaka från knäskadan i mitten av november.

Erdin Demir, Zulte Waregem – 0/0

Fortsatt skadad.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 14/1

Atajic spelade första timmen i viktiga 1-0-segern mot Zvijezda. Lagets andra ligaseger på de 13 senaste matcherna.

Valmir Berisha, Velez Mostar – 9/3

Saknades i matchtruppen. Har inte varit på bänken i ligan på en månad.

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 13/0

Matcherna är uppskjutna i Chile på grund av protesterna runt om i landet.

CYPERN

Linus Hallenius, Apoel – 11/3

Två starter i veckan: först som målskytt mot Qarabag (2-2) i Europa League, sedan 80 minuter i ligan mot Nea Salamis (3-0).

Nahir Besara, Pafos – 7/1

Spelade hela matchen mot Ethnikos Achna (1-1).

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 14/4 nollor

Släppte in ett mål och totalknockade sedan Simon Hedlund på en långboll, som gav straff och utvisning. Betygen i dansk media: 2/10 hos BT, 1/6 hos Ekstrabladet.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 20/1

På bänken i EL (1-1 Dynamo Kiev), från start i ligan (2-1 Århus). 6/10-insats mot Århus, enligt BT.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 19/0

Startade i veckans bägge matcher, mot Dynamo Kiev (1-1) och Århus (2-1). BT gav 6/10 till Papagiannopoulos för bägge matcherna.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 12/4 nollor

Startade i veckans bägge matcher, mot Dynamo Kiev (1-1) och Århus (2-1). BT gav 6/10 för första matchen, 7/10 för andra.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 15/0

3/6-insats från start mot Esbjerg (2-1), enligt Ekstrabladet.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 13/1

Fick fortsätta i startelvan efter målet senast. 75 minuter mot Esbjerg (2-1). 4/6 i betyg hos Ekstrabladet, högst i laget tillsammans med två andra.

Simon Tibbling, Bröndby – 10/1

Långtidsskadad.

Simon Hedlund, Bröndby – 20/2

Nytändning som anfallare. Inblandad i två mål, först med en fin assist, och sedan blev han nerboxad och fixade straff till andra målet. 8/10 i betyg hos BT, 3/6 hos Ekstrabladet.

Johan Larsson, Bröndby – 5/0

Inhopp sista tio minuterna mot Randers (5-2).

Jacob Rinne, Ålborg BK – 14/5 nollor

3-1-seger mot Sönderjyske. Rinne i mål som vanligt. 3/6 i betyg hos Ekstrabladet. Han dedikerade segern till familjen Friis. Jacob Friis är huvudtränare i Ålborg, men har tagit ledigt då hans treåriga dotter drabbats av leukemi.

Niklas Backman, Århus – 10/0

Lagkaptenen från start mot FCK (1-2). 6/10 i betyg hos BT.

William Eskelinen, Århus – 7/4 nollor

På bänken mot FCK (1-2).

Shkodran Maholli, Silkeborg – 11/2

Hoppade in sista minuterna mot Hobro (1-1). Spelade även en reservlagsmatch, där han blev målskytt.

Anel Ahmedhodzic, Hobro (Utlånad från MFF) – 14/1

1-1 mot Silkeborg med ny stark insats från Ahmedhodzic. 4/6 i betyg hos Ekstrabladet, högst i laget tillsammans med en till.

EGYPTEN

Amor Layouni, Pyramids – 3/0

Inte med i truppen mot Young Africans (2-1) i Afrikas motsvarighet till Europa League.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 9/0

Vilades mot Partizan (1-0), fick 90 minuter mot Norwich (3-1). 6/10 i betyg hos de flesta brittiska medier.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Väntar på januari för utlåning. Långt ifrån speltid i Watford.

Emil Krafth, Newcastle – 7/0

Kvar på bänken mot Wolves (1-1). Har tappat sin startplats då DeAndre Yedlin är tillbaka från skada.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 3/1 nollor

Bänkad i veckans bägge matcher. Enligt Expressen är Hammarby intresserade om han vill flytta tillbaka till Sverige.

Kristoffer Peterson, Swansea – 61

Fick äntligen sin första ligastart, 90 minuter mot Brentford (0-3), vilket också var hans första minuter i ligan sedan 10:e augusti. 5/10 i betyg hos Walesonline, där de flesta i laget fick fyra eller fem. Därefter på bänken mot Cardiff (1-0).

Pontus Jansson, Brentford – 14/0

3-0 mot Swansea och 3-1 mot QPR. Jansson spelade hela matcherna.

Niclas Eliasson, Bristol City – 12/0

Gjorde det ganska bra mot Charlton (1-2), men byttes ut tidigt när laget bytte taktik. Hemmasupportrarna buade åt faktumet att tränaren bytte ut just Eliasson. Han var därefter inhoppare mot Wigan (2-2) i halvtid och han slog assist till den sena kvitteringen. Bristol Post gav 7/10 i betyg bägge matcherna.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 6/0

Utbytt efter runt 80 minuter mot både Blackburn (1-0) och Luton (2-1). Birmingham Mail gav 7/10 i betyg för insatserna. Bra, energisk, funkade som länkspelare till anfallaren.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 22/4

Forwarden är skadad och missade den gångna veckans matcher mot HIFK och HJK.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn – 24/2

Mariehamn har lyckats kravla sig till final i play off-spelet om en Europa League-plats till nästa säsong. Det genom två segrar efter straffläggning under den gångna veckan, mot Helsingfors-lagen HIFK och HJK. Nu väntar Honka i ett avgörande dubbelmöte. Backaliden startade mot HIFK och hoppade in i den 62:a minuten mot HJK.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn – 17/1

Satt på bänken både mot HIFK och HJK.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn – 34/3

Forwarden satt på bänken mot HIFK men hoppade in i den 62:a minuten mot HJK.

Erik Törnros, FC Lahti – 20/3

Utanför truppen när Lahti föll efter straffläggning mot HJK i play off-spelet om en Europa League-plats.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, TB Tvöroyri - 11/0

Forwarden stod utanför truppen när TB föll med 2-0 mot Vikingur i lördags. Nu är ligan färdigspelad och laget klarade sig kvar med en poängs marginal.

FRANKRIKE

Jack Lahne, Amiens – 0/0

18-åringen var återigen utanför truppen till helgens match. Har fortsatt inte fått göra debut för Amiens.

Jakob Johansson, Rennes – 0/0

Mittfältaren har ådragit sig en ny korsbandsskada och kommer bli borta i flera månader.

GIBRALTAR

Iljas Ahmedov, Europa Point FC 4/0

Europa Point föll med 3-2 mot Brunos Magpies i fredags.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 6/0

Högerbacken missade helgens 2-1-förlust mot Larissa på grund av en skada, enligt grekisk media.

Niklas Hult, AEK Aten – 5/0

Vänsterbacken missade derbyt mot Olympiakos (förlust med 2-0) i söndags på grund av skada, enligt grekisk media.

Pontus Wernbloom, Paok – 0/0

Jobbar för att ta sig tillbaka från en långtidsskada. Var inte med i truppen i senaste matchen.

Rasmus Sjöstedt, Panetolikos – 3/0

Spelade hela matchen, som central mittfältare, när Panetolikos föll med 2-0 mot Aris i söndags.

Admir Bajrovic, Panetolikos – 6/2

Forwarden hoppade in i den 80:e minuten i förlusten mot Aris.

Daniel Larsson, Aris – 10/0

Larsson satt på bänken under hela matchen mot Panetolikos (seger med 2-0).

Daniel Sundgren, Aris – 12/0

Högerbacken spelade hela matchen mot Panetolikos.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 29/0

Den isländska ligan är slutspelad. Valur landade på en sjätteplats.

Marcus Johansson, IA – 25/0

Den isländska ligan är slutspelad. IA landade på en tiondeplats och klarade nytt kontrakt.

ISRAEL

Sylvin Kayembe, Hapoel Ironi Kiryat Shmona – 0/0

Utanför truppen i 2-1-segern över Hapoel Ra'anana i lördags.

ITALIEN

Robin Olsen, Cagliari (utlånad från Roma) – 8/0

Stod som vanligt i helgen, när Cagliari kryssade (1-1) borta mot Torino.

Dejan Kulusevski, Parma (utlånad från Atalanta) – 10/2

19-åringen spelade hela matchen mot Inter (2-2).

Riccardo Gagliolo, Parma – 9/0

Svensk-italienaren startade, som vänsterback, när Parma kryssade (2-2) borta mot Inter. Byttes ut i den 66:e minuten.

Albin Ekdal, Sampdoria – 10/0

Mittfältaren hoppade in i paus i 2-1-förlusten mot Bologna i söndags. Sampdoria är fortsatt Serie A-jumbo.

Mattias Svanberg, Bologna – 3/0

Mittfältaren satt på bänken när Bologna slog Sampdoria med 2-1 i söndags.

Ken Sema, Udinese (utlånad från Watford) – 9/0

Yttermittfältaren hade en tung söndag. Udinese föll med hela 7-1 mot Atalanta, efter att ha lett med 1-0.

Svante Ingelsson, Pescara (utlånad från Udinese) – 3/0

Mittfältaren satt på bänken när Pescara överraskande slog topplaget Benevento med 4-0 i lördags. Nu ligger laget nia i Serie B.

Samuel Gustafson, Cremonese – 0/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Cremonese kryssade (1-1) hemma mot Frosinone i Serie B i söndags.

Samuel Armenteros, Benevento – 8/2

Forwarden byttes in (i den 71:a minuten) i 4-0-förlusten mot Pescara i lördags. Nu ligger Benevento tvåa i Serie B.

Marcus Rohdén, Frosinone – 4/0

Mittfältaren startade i 1-1-matchen mot Cremonese i söndags. Blev utbytt med fem minuter kvar att spela.

JAPAN

Emil Salomonsson, Sanfrecce Hiroshima – 25/2

Utanför truppen mot Urawa Reds.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 22/0

Mittfältaren spelade 90 minuter när Forge FC vann den första ligafinalmatchen mot Cavalry med 1-0. Lagen möts igen på lördag. Nyligen berättade Alexander Achinioti Jönsson om livet i Kanada, nivån på ligan och sina tankar inför finalmötet för Fotbollskanalen.

Simon Adjei, York9 FC, 27/7

Säsongen är över för York 9 FC.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 16/4

I 2-0-förlusten mot Young Boys i torsdags spelade Larsson 90 minuter. Feyenoord lyckades heller inte studsa tillbaka i helgen när Ajax stod för motståndet. Med Sam Larsson inledningsvis på bänken förlorade laget med hela 4-0. Larsson hoppade in med halvtimmen kvar i den matchen.

Efter matchen var en skara Feyenoord-supportrar rejält irriterade efter den senaste tidens svaga resultat och när laget skulle bege sig hemåt från matchen stannade fansen spelarbussen. Enligt NOS Sport ropade supportrarna efter tränaren Japp Stams avgång. Flera spelare försökte lugna ned anhängarna och bland dem fanns Larsson, enligt voetbalprimeur.nl. Någon dag senare avgick Stam från sitt tränaruppdrag.

Simon Gustafson, Utrecht – 11/2

Saknades i truppen när Utrecht vann med 2-1 mot Sparta Rotterdam. Enligt voetbalprimeur.nl var mittfältaren skadad efter att ha fått en smäll i den föregående omgången mot PSV Eindhoven.

Sebastian Holmén, Willem II – 8/0

Mittbacken spelade hela matchen när Willem II vann RKC Waalwijk med 2-1.



Joel Asoro, Groningen (Utlånad från Swansea) – 2/0

Anfallaren fick hoppa in i halvtid när Groningen kryssade mot Heerenveen (1-1).

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 8/2

Mittfältaren missade mötet med Heerenveen på grund av skada.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 6/1

Gudmundsson saknades i mötet med Heerenveen på grund av skada.

Ibrahim Dresevic, Heerenveen – 10/2

Dresevic spelade 90 minuter i mötet med Groningen. Under den gångna veckan tog brittiska Sky Sports ut ett lag med de bästa spelarna under 23 år i säsongsinledningen. Laget byggde på statistik och där fanns stjärnor som Tammy Abraham och Timo Werner med, men även Dresevic.

Pawel Cibicki, Ado den Haag (Utlånad från Leeds) – 2/0

Bänkad i 2-0-vinsten mot Vitesse.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 6/0

Mittfältaren spelade 90 minuter i Fortuna Sittards 4-1-vinst mot VVV-Venlo. "Det var en väldigt bra prestation från hela laget. Alla gav hundra procent", sa Tekie till klubbens tv-kanal efter matchen. För sin insats blev Tekie uttagen i De Telegraafs "Omgångens lag".

NORGE

Douglas Bergqvist, Haugesund (utlånad från Östersunds FK) – 23/1

Bergqvist spelade 90 minuter när Haugesund kryssade mot Strømsgodset, 2-2.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 24/4

Mittfältaren svarade för två assist när i Kristiansunds 4-2-seger mot Viking. Kristiansund ligger på sjätteplats i norska ligan. Trots två målgivande passningar var det dock inte Kalludra som fick rubrikerna efter matchen. De stal Amahi Pellegrino som blev hattricksskytt.

Daniel Gustavsson, Lillestrøm – 20/5

Gustavsson blev utbytt i den 68:e minuten när Lillestrøm kryssade i derbyt mot Vålerenga. Matchen kommer förmodligen inte att kommas ihåg av det rent sportsliga, utan av supporterkaoset som rådde under matchen.

Andreas Linde, Molde – 13/5

Målvakten fick se sig överlistad tre gånger när Rosenborg förlorade med 3-1 mot Rosenborg. Trots förlusten leder Molde ligan och laget har sex poäng ned till tvåan Bodø/Glimt med fyra omgångar kvar av serien.

Mattias Moström, Molde – 19/2

Hoppade in efter 17 minuter i 3-1-förlusten mot Rosenborg.

Marcus Sandberg, Stabæk – 27/9 nollor

Sandberg fortsätter att imponera och i helgen höll han sitt fjärde raka nollan när Stabæk delade på poängen mot Odd.

Erik Israelsson, Vålerenga – 7/0

Utanför truppen i 0-0-matchen mot Lillestrøm.



Pontus Silfwer, Mjøndalen – 11/0

Spelade 90 minuter i 0-0-matchen mot serietvåan Sarpsborg. Mjøndalen ligger sist i ligan.

Jacob Bergström, Mjøndalen – 4/0

Utanför truppen mot Sarpsborg.

Eric Smith, Tromsø (Utlånad från Gent) - 6 /0

Spelade hela matchen mot Ranheim. Matchen vann Tromsø med 4-2.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 3/0

Mittbacken spelade inte när han Borec Veles vann mot hans tidigare klubb Akademilja Pandev med 2-1.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 18/1

Mittfältaren spelade 90 minuter när FC Krasnodar vann med 2-0 mot Trabzonspor i Europa League i torsdags. I helgens ligamöte med FC Orenburg blev Olsson utbytt med dryga 20 minuter kvar av matchen. 1-1 blev slutresultatet mellan Krasnodar och Orenburg.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 0/0

Claesson skadade knät i samband med Sveriges EM-kvalmöte med Spanien i början av juni. Vad det rör sig om för skada är ännu inte kommunicerat. När Sverige mötte Spanien på Friends Arena i oktober hade Claesson inte någon prognos att ge om när han kan tänkas vara tillbaka. "Det är för tidigt att säga, det var en svår knäskada", sa han till TV4 då.



Marcus Berg, FC Krasnodar – 17/4

I torsdags gjorde Berg ett av målen i FC Krasnodars 2-0-seger mot Trabzonspor. Lika roligt hade inte anfallaren i ligamötet med Orenburg. I den 64:e minuten byttes han in och kvarten fick landslagsanfallaren rött kort efter en tuff satsning. "Jag försökte spela på bollen men tyvärr blev det inte så. Jag har inte sett repriserna men jag är frustrerad över mig själv", sa han enligt Sport-Express efter matchen.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 5/0

Efter den blytunga 6-1-förlusten Zenit Sankt Petersburg senast studsade FK Rostov tillbaka. Med Hadzikadunic i backlinjen vann laget med 2-0 PFK Sotji.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 10/4

Derbyhjälte! Larsson hoppade in med 35 minuter kvar av matchen mot Lokomotiv Moskva och gjorde knappast någon av sina supportrar missnöjd. I den 79:e minuten gjorde han 2-0 för de rödvita och bara någon minut senare satte anfallaren även 3-0, vilket blev matchens slutresultat.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 1/0

Utanför truppen i mötet med Ural. Tränaren Roman Sjaronov berättade inför matchen mot Spartak Moskva i den förra omgången att mittbacken rehabiliterar sig från skada.

Filip Rogic, FC Orenburg – 5/1

Blev utbytt med 20 minuter kvar att spela när Orenburg tog en poäng mot Krasnodar. Matchen slutade 1-1.

Oscar Hiljemark, Dynamo Moskva – 4/0

Inbytt i den 68:e minuten när Dynamo vann Moskvaderbyt mot CSKA med 1-0.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem (Utlånad från Malmö FF) – 5/3

Utbytt i slutet av matchen i Al-Hazems 2-1-seger mot Ah-Ahli.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 9/2

I torsdags gjorde anfallaren Luganos enda mål i 2-1-förlusten mot Malmö FF. Efter matchen lovordade han de himmelsblå. "Jag måste hylla Malmö. De är bra de första 25 minuterna och backar sedan hem och är starka defensivt", sa han till Sportbladet efter matchen. I helgens ligamatch mot St. Gallen spelade Gerndt 90 minuter när Lugano förlorade mot St. Gallen med 3-1.

Mattias Andersson, Sion – 2/0

Mittbacken bänkades när Sion tog en poäng mot Servette FC.

Emil Bergström, Basel (Utlånad från Utrecht) – 4/0

Fick inte spela när Basel vann med 1-0 mot Getafe i Europa League. I helgens ligamöte med Zürich fick dock mittbacken förtroende från start, dessvärre blev det förlust med 3-2 för Basel.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 8/2

Helander startade i veckan i två matcher, först mot Porto (1-1) i Europa League-gruppspelet och sedan mot Motherwell (2-1-seger) i ligaspelet. Svensken stod dessutom för det avgörande målet i 80:e minuten i ligamatchen och uttryckte efteråt glädje i en intervju med Fotbollskanalen: ”Det är kul att göra mål, det blev så matchavgörande. Det var skönt att vinna men vi gjorde en dålig match. Första halvlek var rätt usel, det var ingen bra match”. Tränaren Steve Gerrard gav också, enligt Herald Scotland, Helander beröm efteråt: ”Han var så bra i Portugal och i dag klev han fram och var en ledare igen. Jag är överlycklig med vad han har gjort den här veckan”. Rangers är tvåa i ligatabellen med endast sämre målskillnad än Celtic i ligaledning i högstaligan.



Melker Hallberg, Hibernian – 7/0

Hallberg är ordinarie i Hibernian och spelade i helgen åter från start mot Ross County (2-2) i ligaspelet, men blev däremot utbytt i halvtid vid ställningen 0-0. Hibernian är nästjumbo i ligaspelet.

Osman Sow, Kilmarnock (utlånad från Dundee United) – 5/0

Sow är skadad och förväntas, enligt Lochlin Highet som är journalist på Kilmarnock Standard, bli borta i ”någon månad”. I helgen missade han lagets seger mot St Mirren med 1-0. Kilmarnock är trea i ligatabellen, åtta poäng efter Celtic i ligaledning.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés – 4/0

Guidetti fick i fredags åter speltid, men endast med ett inhopp i den 84:e minuten i 4-1-förlusten mot Villarreal på bortaplan i ligaspelet. När Guidetti kom in var matchen fortfarande inte helt avgjord, då Alavés låg under med 2-1, men sedan alltså tappade in ytterligare två bollar i egen bur. Alavés är på 14:e-plats i La Liga.



Alexander Isak, Real Sociedad – 10/2

Alexander Isak fick i helgen åter hoppa in, den här gången i 75:e minuten och blev stor hjälte för ”La Real” med ett distinkt avslut till 1-0-seger mot Celta Vigo på bortaplan i La Liga. Isak sa, efter matchen, bland annat så här till Bein Sports: ”Så här långt tycker jag att det har gått bra. Jag tycker att jag kan göra det bättre, men jag måste fajtas och prestera när jag får chansen och visa att jag ska spela mer”.

Samtidigt fick han även fina betyg i spansk media. As gav, precis som Mundo Deportivo, anfallaren högsta betyg med tre av tre stjärnor i en skala från noll till tre stjärnor, medan Marca gav svensken två av tre stjärnor utifrån samma skala. ”La Real” är på tredjeplats i den spanska högstaligan.

THAILAND

Rasmus Jönsson, Buriram United – 13/1

Tung avslutning på säsongen! Jönssons Buriram hade inför helgens sista ligaomgång allt i egna händer mot redan nedflyttningsklara laget Chiangmai, då Buriram vid seger skulle vinna ligan. Buriram ledde länge med 1-0, men tappade med fem minuter kvar av matchen in 1-1 och slutade därmed på andraplats bakom Chiangrai. Buriram slutade på samma poäng som Chiangrai, men blev tvåa med anledning av inbördes möten med det seriesegrande laget. Jönsson hoppade in i andra halvlek och spelade i 20 minuter i helgens match.

Niran Hansson, Chonburi FC – 11/0

Hansson fick under den här säsongen varierat med speltid och avslutade i helgen ligaåret med att vara utanför Chonburis matchtrupp i 2-1-förlusten mot Chainat i ligaspelet. Chonburi blev i år sjua i den thailändska högstaligan.

Elias Dolah, Port MTI FC – 28/2

Dolah var under den här säsongen ordinarie startman i Port och avslutade i helgen säsongen med att göra 90 minuter på planen mot Samut Prakan (2-2). Port blev i slutändan, precis som i fjol, trea i den thailändska högstaligan.



Kevin Sangsamanan, Chiangmai (utlånad från Chiangrai) – 1/0 nollor

Sangsamanan var den här säsongen utlånad från Chiangrai till Chiangmai, men fick ont om speltid när laget i slutändan blev jumbo i år i thailändska högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 6/0

Efter sex raka matcher utan speltid med A-laget i ligaspelet fick Moberg Karlsson i helgen lite oväntat spela från start mot Bohemians och gjorde 62 minuter på planen i Sparta Prags 4-0-seger. Sparta är på sjundeplats i den tjeckiska högstaligan.

TURKIET

Abdul Khalili, Kasimpasa – 9/0

Khalili är vanligtvis ordinarie startman i Kasimpasa, men fick i helgen, efter åtta raka starter, inleda på poängen och hoppas in med tio minuter kvar av full tid i 4-1-segern mot Göztepe i Süper Lig. Kasimpasa är elva i ligatabellen.

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 5/0

Durmaz var i förra veckan utanför Galatasarays matchtrupp mot Real Madrid (1-0-förlust) i Champions League-gruppspelet, då han inte blev uttagen i lagets trupp till gruppspelsfasen i turneringen. Dessutom fick han i helgen sitta på bänken i 90 minuter i 1-0-förlusten mot Besiktas i ligan. Galatasaray är sjua i Süper Lig.

Mattias Bjärsmyr, Genclerbirligi – 2/0

Bjärsmyr gjorde i förra omgången första ligamatchen för säsongen, men var i helgen tillbaka på bänken igen utan speltid i 2-0-förlusten mot Denizlispor i ligaspelet. Genclerbirligi är nästjumbo i Süper Lig.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 10/1

Wendt satt i förra veckan på bänken i 90 minuter mot Roma (1-1) i Europa League-gruppspelet, men fick däremot i söndags 90 minuter på planen och bjöd på sitt första mål för säsongen i lagets 4-2-seger mot Eintracht Frankfurt, som innebar att Mönchengladbach återtog serieledningen i Bundesliga. Wendts lag har nu en poäng ner till tvåan Bayern München i ligatabellen.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 0/0

Augustinsson var i fjol ordinarie i Bremen, men har i år missat lagets inledande matcher i Bundesliga på grund av skadeproblem. Under senaste landslagsuppehållet gav Augustinsson, till TV4, besked om att han hoppas på spel i november och att han har sista EM-kvalsamlingen som ett mål: ”Det är det vi har sagt i alla fall, sen får vi se. Men samlingen i november har varit en morot hela tiden och vi får se om jag når det målet. Det har varit ett uppsatt mål sedan jag blev skadad”. Bremen kryssade i helgen mot Bayer Leverkusen (2-2) och är tolva i den tyska högstaligan.



Robin Quaison, Mainz – 9/4

Vilken helg! Quaison stod i fredags för ett vackert drömmål i Mainz 3-1-seger mot Köln och blev dessutom uttagen i Kickers ”omgångens lag”. Mainz lyfte i och med segern också till 13:e-plats i ligatabellen.



Emil Forsberg, RB Leipzig – 11/2

Forsberg kom i förra veckan till spel i två matcher från start. Först gjorde svensken 90 minuter på planen i 2-1-segern mot Zenit i Champions League-gruppspelet och därefter gjorde han 60 minuter på planen i lagets 2-1-förlust mot Freiburg i Bundesliga. Leipzig har därmed nu fyra raka matcher utan seger och är på sjätteplats i ligatabellen. Med anledning av det hölls, enligt tyska tidningen SportBild, ett krismöte natten efter matchen, då spelarna inte fick åka hem efter att laget hade anlänt till träningsanläggningen. Sportchefen Markus Krösche och tränaren Julian Nagelsmann ska ha stått framför spelartruppen i 20 minuter och sagt att laget saknade viljan att vinna i helgens ligamatch.

Sebastian Andersson, Union Berlin – 10/4

Andersson spelade i helgen åter från start i lagets 2-1-förlsut mot Bayern München, men blev i den 67:e minuten utbytt mållös. Andersson missade bland annat en straff och hade sålunda en tung kväll på jobbet. Anfallaren har nu lämnat planen mållös i fem raka ligamatcher. Union Berlin är på 15:e-plats i tyska andraligan.



Viktor Gyökeres, St. Pauli (utlånad från Brighton & Hove Albion) – 7/2

Efter en match på bänken fick anfallaren i helgen åter spela från start, men blev efter 65 minuters spel utbytt mållös i lagets 1-0-förlust mot Heidenheim i tyska andraligan. St. Pauli är på tolfteplats i ligatabellen.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 5/0

Ohlsson är i normala fall ordinarie startman i St. Pauli, men var i helgen, med anledning av sjukdom, utanför lagets matchtrupp i 1-0-förlusten mot Heidenheim i tyska andraligan. St. Pauli är tolva i ligatabellen.



Mikael Ishak, Nürnberg – 6/0

Ishak, som under inledningen av säsongen plågats av skadeproblem, gjorde i helgen första inhoppet sedan i slutet av augusti och fick 21 minuter på planen mot Jahn Regensburg (1-1) i tyska andraligan. Nürnberg är åtta i ligatabellen.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden – 11/0

Wahlqvist är i normala fall ordinarie startman i Dynamo Dresden, men fick i helgen hoppa in i halvtid och avsluta matchen på planen i 1-0-förlusten mot Arminia Bielefeld i tyska andraligan. Dresden är nästjumbo i ligaspelet efter nio poäng på elva matcher.



Alexander Jeremejeff, Dynamo Dresden – 7/2

Jeremejeff har missat två raka matcher på grund av skadeproblem, men fick i helgen göra comeback genom ett inhopp med 19 minuter kvar av full tid i 1-0-förlusten mot Arminia Bielefeld i tyska andraligan. Dresden är nästjumbo i ligaspelet.



Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 9/1

Hrgota gjorde i helgen åter 90 minuter på planen i lagets möte med Vfl Osnabrück (0-0) i tyska andraligan. Greuther Fürth är sjua i ligan.



Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 9/1

Nilsson gjorde i helgen åter 90 minuter på planen när Bielefeld besegrade Dynamo Dresden med 1-0 i tyska andraligan. Bielefeld är nu tvåa i ligatabellen.



Emil Hansson, Hannover – 7/0

Emil Hansson, som inför den här säsongen anslöt från Feyenoord, hoppade i helgen in sent och var med och ordnade en poäng mot Karlsruher i tyska andraligan. U21-landslagsmannen kom in på planen i 93:e minuten och spelade bara sekunder senare fram Hendrik Weydandt med ett perfekt slaget inlägg till nick i mål och 3-2, men fick trots det inte fira seger. Karlsruher kvitterade nämligen två minuter senare till slutresultatet 3-3. Hannover är på 13:e-plats i ligatabellen.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy – 31/31

Ibrahimovic gjorde i förra veckan 90 minuter på planen när Galaxy blev utslaget i MLS. Ibrahimovic stod för ett mål och en assist mot Los Angeles FC, men trots det föll Galaxy med 5-3 och åkte ut i kvartsfinalen. Ibrahimovic har kontrakt med Galaxy fram till årsskiftet och därmed är hans framtid i klubben osäker. Efteråt sa Ibrahimovic bland annat så här om sin framtid: ”Jag har två månader på mig att fatta ett beslut om framtiden. Det handlar inte om pengar från Galaxy eller MLS. Vad som händer nästa år vet jag inte, det får vi se. Jag har gjort allt jag kunnat för att laget ska lyfta”.



Axel Sjöberg, Colorado – 8/0

Sjöbergs säsong är över, då Colorado blev nia i den västra divisionen och åter missade slutspel. Sjöberg kan summera en tuff säsong för egen del, då han aldrig har fått spela så få matcher under en säsong som i år sedan han skrev på för klubben i januari 2015. Sjöberg har kontrakt med Colorado över 2020.



Robin Jansson, Orlando City – 32/1

Janssons säsong är över, då Orlando blev nästjumbo i den östra divisionen och missade slutspel. För Janssons del får det däremot ändå sägas vara en bra säsong som ordinarie startman i laget under hela året. Orlando meddelade dock under nyligen att huvudtränaren James O’Connor lämnar klubben. Det återstår att se vad det betyder för Janssons framtid i klubben.



Gustav Svensson, Seattle – 24/1

Svenssons hopp lever om en MLS-titel. Mittfältaren stod i förra veckan för ett av Seattles mål när laget besegrade Real Salt Lake med 2-0 och därmed blev klart för semifinal mot Los Angeles FC i MLS-slutspelet.



Anton Tinnerholm, New York City – 34/1

Tinnerholms säsong är över i MLS. Svensken spelade i förra veckan från start i kvartsfinalen mot Toronto, men fick efter 90 minuter på planen linka iväg mot omklädningsrummet med vetskap om att hans New York City var utslaget efter 2-1-förlust. New York City vann den östra divisionen och stod över åttondelsfinalen i slutspelsfasen av ligan, men är nu alltså utslaget.



Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes – 34/7

Erikssons säsong är över, då San Jose blev åtta i den västra divisionen och därmed missade slutspel. Eriksson kan, trots det, för personlig del se tillbaka på en bättre säsong än den både han och laget hade i fjol. I år var svensken helt ordinarie i laget och fick dessutom fart på målskyttet, samtidigt som laget presterade bra mycket bättre än förra säsongen.



Adam Lundqvist, Houston – 29/0

Lundqvists säsong är över, då Houston slutade tia i den västra divisionen och därmed missade slutspel. Lundqvist hade däremot för personlig del en bättre säsong med mer speltid i år än under förra säsongen.