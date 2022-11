SVENSKKOLLEN: Udda hyllningen till Yakob: "Spelar som en skållad råtta"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Kerim Mrbati, KV Mechelen - 0/0

Den offensive mittfältaren har inte spelat något än på grund av en knäskada. 27-åringen är tillbaka i lagträning enligt sajten Voetbalkrant.com, och väntas vara i matchspel efter VM.

Gustaf Nilsson, Union SG - 13/3

25-åringen byttes in i den 78:e minuten mot Westerlo. En knapp kvart senare kvitterade anfallaren med sitt första ligamål för tabelltrean. Dessförinnan byttes han ut i halvtid när laget förlorade Europa League-matchen mot Union Berlin med 0-1.

- Jag försöker göra det bästa av de minuter jag får, säger Nilsson efter ligamålet enligt sajten Walfoot.be.

Joachim Imbrechts, Union SG - 0/0

Reservmålvakten satt på bänken i Europa League och stod sedan i U23-laget.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 10/1

Mittbacken spelade hela matchen mot Omonia Nicosia (1-1).

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 9/4

Vänsteryttern byttes ut med kvarten kvar i ovanstående match. Aris är fyra poäng bakom serieledaren Pafos FC.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 4/0

31-åringen kom in i halvtid och varnades i 1-3-förlusten mot Pafos. AEL är sexa i den cypriotiska ligan.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 10/3

27-åringen agerade lagkapten och öppnade målskyttet på en straff i 3-1-segern mot AEL.

Nikolaos Dosis, Olympiakos Nicosia - 5/0

Mittfältaren saknades i förra veckans matcher.

Amel Mujanic, Apoel FC (utlånad från Malmö FF) - 1/0

21-åringen togs varken ut i cup- eller ligaspelet förra veckan.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 17 matcher/6 nollor

Målvakten byttes ut i den 66:e minuten mot Horsens, efter en kraftig smäll mot ansiktet.

Adam Andersson, Randers FC (utlånad från Rosenborg) - 15/1



25-åringen spelade hela matchen mot Horsens och öppnade målskyttet när han styrde ett inspel i eget mål. Horsens vann med 5-1 och Randers ramlade ner till sjätte plats i Superligaen.

Hugo Andersson, Randers FC - 14/3

Mittbacken kom in i halvlek i ovanstående match. En minut senare orsakade 23-åringen straffen som Horsens gjorde 3-1-målet på.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn - 4/0 nollor

32-åringen satt på bänken i Champions League-avslutningen mot Borussia Dortmund (1-1) och i 3-0-segern mot Lyngby.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 11/3

Högeryttern fick 70 minuter i sin första Champions League-start och gavs betyget 3/6 i tidningen Tipsbladet. Sedan öppnade 16-åringen målskyttet mot Lyngby innan han byttes ut efter en timme.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 24/8

30-åringen spelade fram till kvitteringen mot Dortmund och gavs betyget fyra. Sedan fastställde han slutresultatet mot Lyngby när FCK tog sig upp på tredje plats i tabellen.

- Lika härlig på bollen som en solskensdag i Stockholm, skriver Tipsbladet om lagkaptenen efter CL-matchen.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 19/0

Wingbacken spelade 90 minuter när FCM tog sig vidare från Europa League-gruppen efter 2-0 mot Sturm Graz. 25-åringen spelade sedan hela matchen mot FC Nordsjælland. Tipsbladet gav honom betyget 4/6 efter EL-matchen medan Ekstra Bladet gav en etta efter ligamötet.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland (utlånad från Anderlecht) - 14/1

27-åringen varnades på tilläggstid mot Sturm Graz och spelade 90 minuter även i ligaspelet. Han fick betyget två efter EL-matchen och en etta för insatsen mot Nordsjælland. FC Midtjylland är åtta i tabellen.

Simon Hedlund, Brøndby - 17/4

Anfallaren spelade fram till lagets ledningsmål i 1-1-matchen mot Odense. Han fick betyget 3/6 i tidningen Ekstra Bladet.

Carl Björk, Brøndby - 1/0

22-åringen saknades mot Odense. Brøndby är tia i tabellen.

Oskar Fallenius, Brøndby - 0/0

20-åringen rehabiliterar en ligamentskada.

Oscar Linnér, AaB Ålborg - 0/0

Målvakten satt på bänken i 1-2-förlusten mot Silkeborg. AaB är nästjumbo i Superligaen.

Eric Kahl, AGF Århus - 18/0

21-åringen spelade hela matchen mot Viborg (1-1) och åkte på en varning. Betyget i Ekstra Bladet blev en tvåa. AGF är sjua i tabellen.

Kevin Yakob, AGF Århus - 11/3

22-åringen inledde för ovanlighetens skull på bänken mot Viborg och kom in när 20 minuter återstod. Århus Stiftstidende valde att hylla Yakob med den udda formuleringen “han spelar som en skållad råtta innanför de kritade linjerna”. Tidningen skriver vidare att göteborgaren är en gammaldags "nummer tio-typ", och tränaren Uwe Rösler instämmer i hyllningskören till svenskirakiern.

- Hans fotbollsintelligens är riktigt stor, säger Rösler enligt Århus Stiftstidende.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 15/1

Vänsterbacken hoppade in i den 87:e minuten mot Midtjylland. FC Nordsjælland toppar tabellen tre poäng före Viborg.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 14/4

21-åringen kom in när kvarten återstod mot Midtjylland.

Ben Engdahl, FC Nordsjælland - 2/0

Högerbacken saknades i den senaste truppen.

Emil Roback, FC Nordsjælland (utlånad från AC Milan) 1/0

19-åringen har varit utanför truppen i ligaspelet.

Armin Gigovic, OB Odense - 9/1

Tillbaka efter avstängning spelade mittfältaren hela matchen mot Brøndby och gavs betyget fyra. OB är tabellfemma.

Robert Gojani, Silkeborg IF – 12/0

30-åringen satt på bänken både mot Ålborg och i Europa Conference League-matchen mot Anderlecht (0-2). I Superligaen placerar sig Silkeborg på fjärdeplatsen.

Marokhy Ndione, Viborg FF - 7/1

Anfallaren har varit borta med en skada sedan augusti.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 9/0

27-åringen spelade en knapp timme i 1-0-segern över Real Sociedad i Europa League. Sedan blev det 90 minuter när United förlorade med 1-3 i ligan mot Aston Villa. Mittbacken fick betyget 7/10 respektive en trea i tidningen Manchester Evening News efter förra veckans matcher.

Anthony Elanga, Manchester United - 11/0

Bänkades i Europa League och kom sedan in i den 65:e minuten mot Villa. Betyget i MEN blev en femma efter inhoppet. United är femma i Premier League.

Emil Krafth, Newcastle United - 2/0

Högerbacken rehabiliterar en korsbandsskada.

Alexander Isak, Newcastle United - 3/2

Anfallaren skadade låret och väntas tillbaka efter VM.

Pontus Jansson, Brentford - 6/0

31-åringen är skadad och prognosen säger att återkomsten dröjer till efter VM.

Robin Olsen, Aston Villa - 1/0

Målvakten satt på bänken mot Man United.

Ludwig Augustinsson, Aston Villa (utlånad från Sevilla) - 1/0

Vänsterbacken var tillbaka i matchtruppen efter sin skada men fick ingen speltid. Aston Villa klev upp på 13:e plats i tabellen efter segern.

Dejan Kulusevski, Tottenham (utlånad från Juventus) - 10/1

22-åringen stod över Champions League-matchen mot Marseille (2-1) men var tillbaka från skada mot Liverpool. Yttern kom i den 68:e minuten och assisterade till 1-2-reduceringen två minuter senare. Han belönades med betyget 8/10 i tidningen Evening Standard när Spurs halkade ner till fjärdeplatsen efter förlusten.

Ken Sema, Watford - 20/2

Högeryttern spelade hela matchen mot Cardiff och assisterade till ett mål i 2-1-segern. Sedan blev det 72 minuter på planen i 0-1-förlusten mot Coventry. Watford är sjua i The Championship, två poäng från en playoff-plats.

Viktor Gyökeres, Coventry City - 17/6

24-åringen spelade 90 minuter i båda 1-0-segrarna mot Blackburn och Watford, och gjorde vinstmålet i den senare matchen. Tidningen Coventry Telegraph gav anfallaren betyget 9/10 efter den segern och en sjua efter den förra. Coventry är uppe på 15:e plats efter en svår säsongsinledning.

Viktor Johansson, Rotherham - 19/6 nollor

Stod i mål när Rotherham förlorade mot topplagen Burnley (2-3) och Norwich (1-2). “The Millers” är på 17:e plats, två poäng ovanför nedflyttningsstrecket.

FINLAND

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors - 8/4 nollor

Målvakten satt på bänken i säsongens sista match, när HJK förlorade med 0-3 mot Real Betis i Europa League.

Adam Larsson, Ilves - 13/3

Den finska ligan är färdigspelad och Ilves slutade på tredje plats i nedflyttningsserien.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 5/0

Vänsterbacken är skadad och kommer vara borta i flera veckor, enligt La Voix du Nord. Lille spelade 1-1 mot Rennes i helgen och ligger sjua i Ligue 1.

Jens Cajuste, Reims - 8/0

Mittfältaren startade en match för första gången på en månad när Reims slog Nantes med 1-0 i helgen. Cajuste drog på sig ett gult kort i första halvlek och blev utbytt i 63:e minuten. Reims ligger elva i Ligue 1.

Isak Pettersson, Toulouse - 0/0

I början av juli slog tränaren Philippe Montanier fast för La Depeche du Midi att Pettersson skulle lämna klubben efter att ha fått lite speltid under förra säsongen. Men ännu har målvakten inte bytt klubb. Pettersson har inte suttit på bänken i någon av de inledande Ligue 1-matcherna.

Oliver Zandén, Toulouse - 5/0

Vänsterbacken satt på bänken under 2-0-förlusten mot Monaco i helgen. Toulouse ligger tolva i Ligue 1.

Amar Abdirahman Ahmed, Troyes - 0/0

Den 18-årige ytterforwarden har ännu inte gjort debut för sitt nya lag. Var inte med i truppen i senaste omgången heller.

Sebastian Ring, Amiens - 12/0

Vänsterbacken satt på bänken under 2-1-förlusten mot Pau i ligan i helgen. Amiens ligger sexa i Ligue 2.

GREKLAND

Alexander Fransson, AEK Aten - 2/0

Mittfältaren var inte med i truppen när AEK spelade 1-1 mot Asteras Tripolis i helgen. AEK ligger tvåa i ligan.

Niclas Eliasson, AEK Aten - 12/0

Yttern skadade sig tidigt mot Asteras Tripolis i helgen och ådrog sig då en fotledsfraktur som kommer hålla honom borta från spel under en längre period.

Eric Larsson, OFI Kreta – 11/0

Spelade hela matchen mot Ionikos (2-0-förlust) i lördags. Kreta ligger nu sist i ligan, på plats 14.

Johan Mårtensson, Panetolikos - 9/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Levadiakos (0-0) i helgen. Panetolikos ligger sjua i ligan.

Jacob Une Larsson, Panetolikos (utlånad från Djurgården) - 11/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Levadiakos.

August Erlingmark, Atromitos - 8/0

Mittfältaren spelade 88 minuter mot Aris (0-0) i lördags. Atromitos ligger åtta i ligan.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 22/0

Säsongen är över. Valur slutade sexa i ligan.

Johannes Vall, IA - 24/1

Säsongen är över. IA ramlade ur högstaligan.

Emil Berger, Leiknir - 24/7

Säsongen är över. Leiknir ramlade ur högstaligan.

Oliver Ekroth, Vikingur - 37/1

Säsongen är över. Vikingur slutade trea i ligan.

Pontus Lindgren, KR - 22/0

Säsongen är över. KR slutade fyra i ligan.

ISRAEL

Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 18/1

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 0/0

Rehabiliterar en skada just nu.

Isak Hien, Hellas Verona - 9/0

Mittbacken var avstängd mot Monza (2-0-förlust) i söndags. Hellas Verona ligger på plats 20, sist, i Serie A.

Aimar Sher, Spezia - 1/0

Mittfältaren satt på bänken i 2-1-förlusten mot Milan i lördags. Spezia ligger på plats 17 i Serie A, tre poäng över nedflyttningsstrecket.

Albin Ekdal, Spezia - 10/0

Mittfältaren spelade 91 minuter mot Milan innan han blev utbytt.

Emil Holm, Spezia - 13/1

Högerbacken spelade hela matchen mot Milan.

John Björkengren, Lecce - 0/0

Mittfältaren har inte varit med i truppen till någon av säsongens Serie A-matcher och i somras uppgav Gazzetta dello Sport att Björkengren var på väg bort från Lecce. Men någon flytt blev det alltså inte innan exempelvis det italienska transferfönstret stängde.

Joel Voelkerling Persson, Lecce - 0/0

Den 19-årige forwarden satt på bänken mot Udinese (1-1) i fredags. Lecce ligger på plats 16 i Serie A.

Emmanuel Ekong, Empoli - 1/0

Den 20-årige forwarden satt på bänken mot Sassuolo (1-0-seger) i lördags. Empoli ligger på plats 14 i Serie A.

Benjamin Tahirovic, Roma - 0/0

Den 19-årige mittfältaren tog inte plats i truppen till den gångna veckans två matcher. Roma ligger sexa i Serie A.

Alexander Jallow, Brescia - 7/0

Högerbacken satt på bänken mot Ascoli (1-1) i helgen. Brescia ligger åtta i Serie B.

Riccardo Gagliolo, Reggina - 13/2

Backen spelade hela matchen mot Genoa (2-1-seger) under måndagen. Reggina ligger tvåa i Serie B.

Marcus Rohdén, Frosinone - 10/2

Mittfältaren blev stor matchhjälte mot Perugia i lördags. Rohdén, som startade men blev utbytt i 79:e minuten, gjorde enda målet. Frosinone leder Serie B och har fem poäng ner till tvåan.

Nermin Karic, Benevento - 13/1

Mittfältaren spelade 63 minuter i 1-1-matchen mot Bari i helgen. Benevento ligger på plats 17, vilket innebär negativt kval, i Serie B.

JAPAN

David Moberg Karlsson, Urawa Reds - 29/13

Tillbaka i truppen när Urawa Reds spdlade 1-1 mot Avispa Fukuoka i lördags. Moberg Karlsson hoppade in i 68:e minuten. Laget ligger nia i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 34/1

Säsongen är över. Forge blev ligamästare.

LETTLAND

Douglas Bergqvist, Riga - 18/0

Mittbacken hoppade in i 90:e minuten i 2-0-segern mot Tukums i söndags. Riga ligger tvåa i ligan med en omgång kvar att spela.

NEDERLÄNDERNA

Paulos Abraham, Groningen - 9/0

Forwarden har skickats på tidig vinterledighet av Groningen efter att hot riktats mot honom och hans flickvän. Anledningen? Abrahams hund har bitit en annan hund till döds, enligt RTV Noord. Talangen spelade alltså inte mot Utrecht (2-1-förlust) i helgen. Groningen ligger på plats 14 i Eredivisie.

Daleho Irandust, Groningen - 3/0

Mittfältaren satt på bänken mot Utrecht.

Yahya Kalley, Groningen - 5/0

Vänsterbacken hoppade in i 80:e minuten mot Utrecht.

Alex Mortensen, Groningen - 0/0

Får främst speltid i reservlaget.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen - 8/0

Mittfältaren hoppade in i 80:e minuten mot Utrecht.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 14/4

Forwarden spelade 60 minuter i 1-1-mötet med Twente i helgen. Go Ahead Eagles ligger elva i Eredivisie.

Tesfaldet Tekie, Go Ahead Eagles - 5/0

Mittfältaren hoppade in i minut 60 mot Twente.

Amin Sarr, Heerenveen - 13/2

Forwarden spelade hela matchen mot Excelsior (1-0-seger) i helgen. Heerenveen ligger åtta i Eredivisie.

Rami Al Hajj, Heerenveen - 7/3

Mittfältaren spelade 82 minuter mot Excelsior.

Simon Olsson, Heerenveen - 14/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Excelsior.

Alex Timossi Andersson, Heerenveen - 7/0

Forwarden satt på bänken mot Excelsior.

Hussein Ali, Heerenveen - 5/0

Backen satt på bänken mot Excelsior.

Jesper Karlsson, AZ - 10/3

Ytterforwarden stod för en assist i Conference League-segern (2-1) mot Dnipro-1 i torsdags och därefter ett mål i 3-1-förlusten mot RKC Waalwijk i ligan i helgen. Karlsson startade båda matchen och blev utbytt i 65:e minuten mot Dnipro-1. AZ ligger femma i Eredivisie och är vidare i ECL.

Mayckel Lahdo, AZ - 21/4

Ytterforwarden hoppade in i 65:e minuten mot Dnipro-1 och satt sedan på bänken under hela matchen mot RKC Waalwijk.

Patrik Wålemark, Feyenoord - 16/1

Ytterforwarden hoppade in i 73:e minuten mot Lazio i Europa League i torsdags (seger med 1-0) och byttes därefter in i 61:a minuten i ligamötet med Volendam (2-0-seger) i söndags. Feyenoord ligger trea i Eredivisie och är vidare i EL.

NORGE

Tom Pettersson, Lillestrøm - 17/3

Missade nionde matchen i rad på grund av skada, den här gången i 2-1-förluten mot Ålesund i söndags. Lillestrøm är fyra i den norska ligan med en omgång kvar.

Leopold Wahlstedt, Odd – 29/7 nollor

Målvakten släppte in ett mål i Odds 5-1-seger mot Strømsgodset i söndags. För sin insats fick han en sexa i betyg av tidningen Varden. Wahlstedt har också blivit uttagen i ”Årets lag” av Discoverys expertpanel. ”Han har bara vuxit och vuxit. Han har levererat en alldeles strålande säsong för ett Odd som stundtals varit bra, men som haft stora utmaningar. Men allt som allt en fantastisk prestation”, lyder motiveringen. Odd ligger på sjätte plats inför slutomgången.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 4/0

Vänsterbacken är korsbandsskadad och kommer att missa resten av den här säsongen och en betydande del av den nästkommande.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 16/9

Målskytt. Vecchia blev inbytt i paus när Rosenborg mötte Jerv i söndags och den förre Sirius-ytterforwarden gjorde RBK:s tredje mål i 4-2-segern. Discoverys kommentator Petter Bø Tosterud blev alldeles salig vid 27-åringens fullträff. ”Om de (RBK) lyckas behålla dessa spelare tror jag att det kan bli ordentligt roligt på Lerkendal 2023”, sa han och syftade på Vecchia och Casper Tengstedt, som spelade fram till målet. Segern innebar att RBK, som ligger trea inför sista omgången, har säkrat Europaspel till nästa säsong.

William Kurtovic, Sandefjord - 28/1

Mittfältaren spelade hela matchen i 2-1-förlusten mot Molde i söndags. Inför den sista omgången ligger Sandefjord på negativ kvalplats, men med blott en poäng ned till Kristiansund under strecket

Albin Winbo, Sandefjord (utlånad från Varberg) - 11/1



Bois-lånet fick chansen från start mot Molde och tackade för förtroendet genom att göra sitt första mål för klubben. Det hjälpte dock föga eftersom krislaget Sandefjord föll med 2-1. Winbo blev utbytt med dryga kvarten kvar.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 18/0

Saknades i truppen mot Molde. Den förre MFF:aren är skadad och lär bli borta resten av säsongen.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 29/6

Molins blev inbytt i den 57:e minuten i stället för Gustav Engvall i Sarpsborgs 2-2-möte med Kristiansund i söndags. Laget ligger på åttonde plats i Eliteserien inför den allra sista omgången. Forwarden sitter på utgående kontrakt och någon comeback i Sverige lär det inte bli. ”Jag vill inte spela i Sverige om det inte är för Malmö FF, så i Sverige är det egentligen uteslutet att spela”, sa han till Fotbollskanalen i måndags.

Anton Salétros, Sarpsborg - 27/5

Spelade hela matchen mot Kristiansund (2-2).

Simon Tibbling, Sarpsborg - 13/2

Startade, spelade 61 minuter och blev varnad mot Kristiansund.

Gustav Engvall, Sarpsborg (utlånad från Mechelen) - 12/1

Forwarden startade och blev utbytt i den 57:e minuten mot Kristiansund.

Kevin Kabran, Viking - 30/5

Kabran svarade för två mål i den galna matchen mellan Bodø/Glimt som Viking förlorade med 5-4 efter att Bodø/Glimt vänt 4-2-underläge. Viking ligger på elfte plats inför slutomgången. Kabran blev uttagen i NTB:s ”Omgångens lag” för sin insats.

Amor Layouni, Vålerenga - 21/8

Svarade för en assist i Vålerengas 1-1-möte med Haugesund i söndags. För sin insats fick han en sexa i betyg av tidningen Dagsavisen. Vålerenga ligger på femte plats i Eliteserien.

David Fällman, Ålesund - 28/0



Mittbacken spelade hela matchen när Ålesund besegrade Lillestrøm med 2-1 i söndags. Öaget ligger på nionde plats inför slutomgången.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 29/1

Kristiansund-veteranen startade och spelade 77 minuter när KBK tog en poäng mot Sarpsborg, 2-2, i söndags. Kalludras gäng har en poäng poäng upp till Sandefjord på negativ kvalplats. En omgång återstår.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 26/13

Lech Poznan har spelat två matcher den gångna veckan. Dels mot Villarreal i Europa Conference League i torsdags, dels mot Korona i ligan i söndags. I Europamötet spelade Ishak 88 minuter och svarade för en assist i 3-0-segern mot Villarreal och vinsten gjorde att Lech avancerade i turneringen. I 3-2-segern mot Korona gjorde forwarden ett mål på straff innan han blev utbytt i den 67:e minuten. Lech Poznan ligger på åttonde plats i Ekstraklasa.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 30/0

Karlström var avstängd mot Villarreal. I 3-2-segern mot Korona i ligan spelade mittfältaren hela matchen.

Filip Dagerstål, Lech Poznan (utlånad från Khimki) - 16/0

Mittbacken ersatte Ishak i den 88:e minuten i torsdagens match mot Villarreal. I helgens ligamöte med Korona spelade Dagerstål hela matchen.

Pontus Almqvist, Pogon Szczecin (utlånad från Rostov) - 15/3

Almqvist missade lördagens förlust mot Gornik Zabrze, 1-4, på grund av skada. Pogon Szczecin ligger på fjärde plats i ligan.

Henrik Castegren, Lechia Gdansk - 3/0

Bänkad när Lechia Gdansk förlorade med 2-1 mot Legia Warszawa i fredags. Laget ligger på 15:e plats i ligan.

Mattias Johansson, Legia Warszawa - 10/1

Johansson bänkad i 2-1-segern mot Lechia Gdansk i fredags. Laget ligger på andra plats i Ekstraklasa.

Gustav Berggren, Rakow - 11/0

Mittfältaren hoppade in i den 77:e minuten när Rakow vann med hela 7-1 mot Wisla Plock i lördags. Laget toppar ligan.

Emil Bergström, Górnik Zabrze - 7/0

Mittbacken spelade hela matchen när Gornik Zabrze vann med 4-1 (Lukas Podolski svarade för ett drömmål från egen planhalva) mot Pogon Szczecin i ligan i lördags. Laget ligger på elfte plats i Ekstraklasa.

QATAR

Carlos Strandberg, Al-Sailiya SC - 8/5

Det råder uppehåll i VM-värdnationen Qatar. Al-Sailiya spelar sin nästa match den 23 december. Laget ligger näst sist i den qatariska ligan.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 4/1

Det är uppehåll i den saudiska ligan. Laget spelar sin nästa match den 15 december. Quaison var utanför truppen de fyra matcherna före spelledigheten. Al-Ettifaq ligger på tionde plats i ligan.

Jacob Rinne, Al-Fateh - 7/3

Det är uppehåll i den saudiska ligan. Al-Fateh, som är tabellåtta, spelar sin nästa match mot Al-Wehda den 15 december.

Mohamed Youla, Al-Tai - 0/0

Det är uppehåll i den saudiska ligan. Ligasjuan Al-Taee spelar sin nästa match mot Abha den 15 december.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 0/0

Mittbacken är långtidsskadad och har inte spelat en match hittills. Tränare Giovanni van Bronckhorst har bekräftat att mittbacken lär bli borta året ut. Rangers är tvåa i skotska ligan.

Melker Hallberg, St. Johnstone - 18/2

Mittfältaren spelade 90 minuter när St. Johnstone skrällde och vann med 2-1 mot Rangers i söndags. Laget ligger på sjätte plats i ligan.

William Sandford, St. Johnstone - 0/0

Utanför truppen mot Kilmarnock.

Carl Starfelt, Celtic - 5/2

Mittbacken är äntligen tillbaka i spel efter sin knäskada. Men han kunde fått en roligare comeback eftersom Celtic föll med 5-1 mot Real Madrid i Champions League i onsdags. ”Det var min första Champions League-match. Tajmingen på min skada var förfärlig eftersom jag nästan missade hela Champions League-hösten”, sa Starfelt till Scottish Sun och tillade att han kommer vara som bäst efter VM-uppehållet. I helgens 4-2-seger mot Dundee United var Starfelt bänkad. Celtic leder skotska ligan.

SLOVENIEN

Max Watson, NK Maribor - 11/2

Målskytt på nytt. Watson, som nyligen var tillbaka efter en längre tids skadefrånvaro, svarade för ett mål mot Celje den 29 oktober. Det följde han upp med att näta igen i söndagens 5-1-seger mot Mura. Watson fick dock inte stå i rampljuset, för i matchen gjorde stjärnan Josip Ilicic sitt första framträdande sedan återkomsten. Den förre Atalanta-spelaren blev även han målskytt. Maribor ligger på sjätte plats i slovenska ligan.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 1/0

18-åringen fick i helgen göra debut i La Liga, då han gjorde 33 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Osasuna på hemmaplan i ligan. Talangen fick därmed chansen direkt under nye tränaren Carlos Carvalhal, som i förra veckan ersatte kickade Chacho Coudet. Celta Vigo är placerat på 18:e-plats i den spanska högstadivisionen.

Isak Jansson, FC Cartagena - 11/1

Den tidigare Kalmar FF-talangen hoppade i förra veckan in i den 76:e minuten och stod för sitt första mål i Spanien i 2-1-segern mot Malaga på hemmaplan i den spanska andradivisionen. Svensken blev därmed stor hjälte i matchen. Under måndagen gjorde han även 13 minuter mot Lugo (1-1) borta i ligan. Cartagena är sexa i tabellen.

SYDKOREA

Jonathan Ring, Jeju United - 30/5

Säsongen är över. Jeju United blev femma i den sydkoreanska ligan.

Kevin Höög Jansson, Gangwon FC - 21/1

Säsongen är över. Gangwon blev sexa i den sydkoreanska ligan.



THAILAND

Niran Hansson, Nongbua Pitchaya - 1/0

Hansson var i förra veckan utanför truppen för elfte ligamatchen i följd. Nongbua Pitchaya är nästjumbo i den thailändska högstaligan.

Anthonio Sanjairag, Chonburi FC - 0/0

William Weidersjö, Port FC - 10/1

21-åringen kom i förra veckan till spel i två matcher, då han gjorde 45 minuter i 3-0-segern mot Sukhothai hemma i den thailändska FA-cupen, samt sex minuter mot Ratchaburi (1-1) på bortaplan i den thailändska högstaligan. Port är sjua i ligan.

Gustav Sahlin, Port FC - 3/0

Sahlin var i förra veckan utanför truppen i 3-0-segern mot Sukhothai hemma i den thailändska FA-cupen, samt mot Ratchaburi (1-1) på bortaplan i den thailändska högstaligan. Port är på sjunde plats i ligan.

Osman Sow, Sukhothai FC - 9/4

Sow var i förra veckan utanför truppen, då det blev förlust med 3-0 mot Port borta i den thailändska FA-cupen, samt seger med 1-0 mot Police Tero hemma i ligan. Sukhothai är på tionde plats i högstadivisionen.

TJECKIEN

Aiham Ousou, Slavia Prag - 21/1

Ousou stod i förra veckan för 45 minuter på planen mot Sivasspor (1-1) hemma i Europa Conference League-gruppspelet, och var därefter, på grund av skadeproblem, utanför truppen i 3-1-segern mot Banik Ostrava hemma i den tjeckiska ligan. Slavia Prag är på andra plats i ligan.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük - 12/0

Durmaz stod i förra veckan för 90 minuter på planen i 4-2-förlusten mot Antalyaspor borta i Süper Lig. Fatih Karagümrük är på 13:e-plats i ligan.



Sam Larsson, Antalyaspor - 9/0

Larsson blev i helgen noterad för 68 minuter på planen i 4-2-segern mot Fatih Karagümrük hemma i Süper Lig. Antalyaspor är placerat på nionde plats i ligan.

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig - 19/3

Forsberg kom i förra veckan till spel i två matcher. Han gjorde 71 minuter i 4-0-segern mot Sjachtar Donetsk borta i Champions League-gruppspelet, samt 14 minuter i 3-1-segern mot Hoffenheim borta i Bundesliga. Leipzig är sexa i ligan.

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 14/1

23-åringen stod i förra veckan för 25 minuter på planen i 3-0-segern mot Mainz på bortaplan i Bundesliga. Wolfsburg är elva i den tyska högstadivisionen.

Sebastian Andersson, Köln - 0/0

Andersson är skadad och har inte spelat någon match med Köln den här säsongen. Tidigare i höst hävdade den tyska tidningen Bild att forwardens karriär är i fara, något som svensken sedan dementerade för Fotbollskanalen: ”Inget är karriärshotande. Jag fick en infektion och blev inlagd på sjukhus några veckor”. På frågan om hur allvarlig infektionen var och när han väntas vara tillbaka var svaret: ”Infektioner är väl alltid allvarliga men jag blev inlagd och fick behandling väldigt snabbt. Det viktigaste är att infektionen inte förstört något utan ’bara’ blivit en fördröjning". Köln är placerat på tolfte plats i Bundesliga.

Jordan Larsson, Schalke 04 - 9/0

Larsson blev i helgen noterad för 26 minuter i 2-1-förlusten mot Werder Bremen på bortaplan i Bundesliga. Schalke är jumbo i ligaspelet.

Marko Johansson, Bochum (utlånad från Hamburg) - 0/0

Målvakten var i förra veckan åter utanför truppen i 3-0-förlusten mot Borussia Dortmund borta i Bundesliga. Bochum är nästjumbo i ligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 16/6

Hrgota kom i förra veckan till spel i 90 minuter i 1-0-segern mot Eintracht Braunschweig borta i 2. Bundesliga. Fürth är på 14:e-plats i andradivisionen.

Andreas Linde, Greuther Fürth – 13/3

Målvakten kom i förra veckan till spel i 90 minuter i 1-0-segern mot Eintracht Braunschweig borta i 2. Bundesliga. Fürth är på 14:e-plats i andradivisionen..

Eric Smith, St. Pauli - 15/2

Smith stod i förra veckan för 90 minuter i 1-0-förlusten mot Fortuna Düsseldorf på bortaplan i 2. Bundesliga. St. Pauli är på 16:e-plats i andradivisionen. Nyligen skrev den tyska tidningen Bild att Bundesliga-klubbarna Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach och Freiburg vill värva svensken i vinter. Tidningen uppgav samtidigt att Smith är värd runt fyra miljoner euro, drygt 44 miljoner kronor.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 14/0

24-åringen kom i helgen till spel i 75 minuter i 1-0-förlusten mot Sandhausen på hemmaplan i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är tolva i andradivisionen.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 9/0

Fröling blev i helgen kvar på bänken i 1-0-förlusten mot Sandhausen på hemmaplan i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är tolva i andradivisionen.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf – 17/4

27-åringen bjöd i helgen på 66 minuter på planen i 1-0-segern mot St. Pauli på hemmaplan i 2. Bundesliga. Düsseldorf är femma i andradivisionen.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 4/0

Mittbacken blev i helgen, för tredje ligamatchen i följd, kvar på bänken i 1-0-segern mot Hannover hemma i 2. Bundesliga. Darmstadt toppar andradivisionen.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 8/1

Talangen stod i helgen för 77 minuter på planen i 1-0-segern mot Hannover hemma i 2. Bundesliga. Darmstadt toppar andradivisionen.

UNGERN

Jack Lahne, Ujpest FC (utlånad från Amiens) - 8/0

Lahne blev i förra veckan kvar på bänken, för sjätte ligamatchen i följd, i 1-0-förlusten mot Zalaegerszeg borta i ligan. Ujpest är på tionde plats i ligaspelet.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 27/1

Säsongen är över för Janssons Orlando, som åkte ut i kvartsfinal (åttondelsfinal totalt sett) i östra divisionen MLS-slutspelet. I slutet av säsongen var mittbacken skadad.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 0/0

Nilssons St. Louis City går in i MLS nästa säsong.

Anton Tinnerholm, New York City - 13/0

Tinnerholm gjorde 90 minuter på planen när New York City åkte ut i MLS-slutspelet. New York City föll mot Philadelphia Union med 3-1 på bortaplan i finalen i den östra divisionen (semifinalen totalt sett) i MLS-slutspelet. Därmed är säsongen över för svenskens del. Enligt Aftonbladet är den 31-årige högerbacken nära en återkomst till Malmö FF för spel i allsvenskan 2023.

Adam Lundqvist, Houston Dynamo - 31/0

Säsongen är över för Lundqvists Houston Dynamo, som missade slutspel. Nyligen uppgav Expressen att IFK Norrköping vill förstärka vänsterbackspositionen och är intresserat av Lundqvist.

Oskar Ågren, San Jose Earthquakes - 6/0

Säsongen är över för Ågrens San Jose, som missade slutspel.

Christopher McVey, Inter Miami - 39/1

Säsongen är över för Christopher McVeys Inter Miami, som åkte ut i kvartsfinal (åttondelsfinal totalt sett) i östra divisionen MLS-slutspelet.

ÖSTERRIKE

Albert Ejupi, TSV Hartberg - 12/0

Ejupi stod i helgen för 45 minuter mot Austria Lustenau (1-1) på hemmaplan i högstaligan. Hartberg är jumbo i ligaspelet.

Tim Prica, WSG Tirol (utlånad från Ålborg) - 17/6

20-åringen fick i helgen 26 minuter på planen mot Austria Wien (0-0) hemma i den österrikiska ligan. Tirol är på sjätte plats i ligan.