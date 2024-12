SVENSKKOLLEN: "Vad händer med det svenska tornet?"

MER I VECKANS SVENSKKOLLEN

* Peterson låg bakom allt - utsedd till veckans spelare: "Hade händerna fulla"

* Värvningen av Douglas hyllas: "Hade varit försent att köpa honom nu"

* Swedberg får kritik: "Vandrade runt"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher (cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Annons

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 9/3

Anfallaren hoppade in i den 57:e minuten i 2-2-matchen mot Brisbane Roar. Wanderers är tabelltia bland 13 lag i A-League.

BELGIEN

Kerim Mrabti, KV Mechelen - 18/2

30-åringen fick 90 minuter när Mechelen spelade 1-1 mot Royal Antwerp. Hans lag är tabellsjua i Jupiler Pro League.

Gustaf Nilsson, Club Brügge - 14/4

Anfallaren var tillbaka efter två månader med skadeproblem, och spelade 25 minuter i Champions League-matchen mot Sporting (2-1). Därefter fick 27-åringen 75 minuter i 2-0-vinsten över serieledaren Genk. Tabelltvåan Club Brügge är en poäng bakom Genk.

Joachim Imbrechts, Union SG - 0/0

Den 23-åringe reservmålvakten satt på bänken i Europa League-matchen mot Nice (2-1) och petades i ligamötet med Westerlo (3-1). Union SG är tabellsexa efter 18 omgångar i belgiska ligan.

Annons

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht - 16/2

Vänsterbacken spelade hela matchen mot Slavia Prag (2-1) i Europa League och hoppade sedan in i den 66:e minuten mot Sint-Truiden (2-0). Anderlecht är trea i tabellen.

Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 20/7

22-åringen fick inleda på bänken för första gången i ligasammanhang sedan premiären. Det blev drygt tio minuter på planen när tabellfyran kryssade mot Mechelen.

Momodou Sonko, KAA Gent - 19/4

Yttern spelade 75 minuter i Europa Conference League-matchen mot Backa Topola (3-0) innan det blev 81 minuter mot Cercle Brügge, där han gav laget ledningen i 1-1-matchen. Gent är tabellfemma.

BULGARIEN

Edvin Kurtulus, Ludogorets - 21/1

24-åringen spelade hela EL-matchen mot AZ (2-2) innan han kvitterade och debutmålade Ludogorets-tröjan, i 3-2-vinsten över CSKA 1948 i bulgariska cupen.

Annons

CYPERN

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 13/1

Yttern spelade hela matchen mot Karmiotissa och blev varnad. 1-1-resultatet innebär att Aris är kvar som tabelltvåa i cypriotiska ligan.

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 10/3

24-åringen kom in till slutkvarten senast.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

Yttern har saknats i matchtruppen hela säsongen.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 25/5

29-åringen spelade 85 minuter i ECL-vinsten över Celje (2-0). Mittfältaren saknades sedan när serieledaren slog Nea Salamis med 2-0.

Filip Helander, Omonia Nicosia - 9/0

Mittbacken spelade hela matchen när Rapid Wien besegrades med 3-1 i ECL. Därefter hamnade han på bänken i 0-1-förlusten mot Ethnikos. Omonia är kvar som tabellfyra.

Marcus Rohdén, AEK Larnaca - 15/1



Annons

33-åringen byttes ut i den 83:e minuten i 4-0-segern över Apollon Limassol. AEK är trea efter 14 omgångar.

DANMARK

Hugo Andersson, Randers FC - 7/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

John Björkengren, Randers FC - 17/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 0/0

Sju månader efter korsbandsskadan var 19-åringen tillbaka i individuell träning på träningsplanen. Återkomsten till matchform beräknas till mars eller april, beroende på hur rehabiliteringen går, enligt sajten Bold.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 24/6

Lagkaptenen spelade 87 minuter i ECL-matchen mot Hearts (2-0) men vilades när FCK vann kvartsfinalreturen mot Kolding i danska cupen med 1-0. Betyget i tidningen Ekstra Bladet blev 6/10.

Annons

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 12/0

27-åringen satt på bänken i förra veckans matcher.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 30/1

Försvararen spelade hela matchen mot FC Porto, när Midtjylland åkte på lagets tredje raka förlust i Europa League (0-2). Tipsbladet gav 28-åringen betyget 3/6.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 0/0

29-åringen är i individuell träning.

Eric Kahl, AGF Århus - 18/0

Försvararen spelade hela matchen när AGF föll med 2-4 mot Brøndby och åkte ur danska cupen.

Felix Beijmo, AGF Århus - 19/1

26-åringen byttes ut efter en timme i kvartsfinalen.

Leopold Wahlstedt, AGF Århus - 1/0

Den 25-årige målvakten rehabiliterar en fotledsskada.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 19/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Annons

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 17/7

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Pontus Rödin, Silkeborg IF - 10/1

24-åringen spelade 90 minuter när Silkeborg vann cupreturen mot Ålborg med 2-1 och gick vidare till semifinal.

Lukas Björklund, Sønderjyske - 16/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Melker Widell, AaB Ålborg - 20/1

22-åringen fick 90 minuter mot Silkeborg och tilldelades en varning.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 8/0

Mittbacken satt på bänken när Viktoria Plzen besegrades med 2-1 i Europa League. Han hoppade sedan in i slutminuterna i 2-1-vinsten över Manchester City. Man United är på 13:e plats i Premier League.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 17/1

22-åringen kom in i den 77:e minuten mot Aston Villa och gjorde det avgörande 2-1-målet på tilläggstid. Tidningen Nottingham Post gav honom betyget 8/10. Forest är tabellfyra efter 16 omgångar.

Annons

Emil Krafth, Newcastle United - 6/0

Försvararen rehabiliterar en nyckelbensoperation.

Alexander Isak, Newcastle United - 15/8

25-åringen fick 73 minuter mot Leicester och slog till med både mål och assist i 4-0-segern. Tidningen The Chronicle gav anfallaren betyget 8/10. Newcastle är tabelltolva.

Robin Olsen, Aston Villa - 1/0 nollor

Målvakten satt på bänken mot Forest och i 3-2-vinsten över RB Leipzig i Champions League. Villa är sjua i Premier League.

Dejan Kulusevski, Tottenham - 24/5

24-åringen spelade andra halvlek och fastställde slutresultatet till 1-1 i EL-mötet med Rangers. Han gjorde ytterligare ett mål när Southampton sedan krossades med 5-0. Tidningen Evening Standard delade ut betyget 7/10 respektive åtta.

Lucas Bergvall, Tottenham - 17/0



Annons

Mittfältaren spelade en halvtimme mot Rangers innan han fick sin första 90-minutare i Premier League. Evening Standard delade ut betyget 6/10 respektive åtta. Spurs är tabelltia i Premier League.

Yasin Ayari, Brighton & Hove Albion - 15/0

21-åringen byttes ut i den 72:a minuten när Brighton förlorade mot Crystal Palace med 1-3. Hans lag är nu tabellnia.

Jens Cajuste, Ipswich Town (utlånad från Napoli) - 11/0

Mittfältaren fick 75 minuter när Ipswich vann bottenmötet mot Wolves med 2-1. Sky Sports gav 25-åringen betyget 7/10. "The Tractor Boys" har två poäng till säker mark.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 0/0

26-åringen bänkades i den mållösa matchen mot Derby och i 2-1-vinsten över Norwich. Burnley är tabelltrea i The Championship.

Ken Sema, Watford - 16/0



Annons

Vänsteryttern har saknats i de tre senaste matchtrupperna av en oklar anledning.

Viktor Johansson, Stoke City - 23/6 nollor

Stod i mål i 1-2-nederlaget mot Luton och i 2-2-matchen mot Cardiff. Tidningen Stoke Sentinel delade ut betyget 6/10 efter Cardiff-matchen. Stoke är på 17:e plats i tabellen.

Oliver Dovin, Coventry City - 11/1 nollor

22-åringen satt på bänken mot West Bromwich (0-2) och Hull (2-1). Coventry återfinns på 15:e-platsen.

Svante Ingelsson, Sheffield Wednesday - 17/0

Mittfältaren bänkades i 0-1-förlusten mot Blackburn men hoppade in i matchminut 73 när Oxford United besegrades med 3-1. Wednesday tog sig upp till nionde plats i tabellen.

Jacob Widell Zetterström, Derby County - 20/5 nollor

Vaktade målet mot Burnley och i 4-0-segern över Portsmouth. Tidningen Derby Telegraph gav 26-åringen betyget 7/10 efter segermatchen. Derby är på 14:e plats i tabellen.

Annons

Rami Al Hajj, Plymouth Argyle - 12/1

23-åringen hoppade in i den 80:e minuten i 1-2-förlusten mot Swansea. Därefter spelade mittfältaren 90 minuter för första gången, när laget föll mot Sheffield United med 0-2. Det var Al Hajjs första start sedan början av november.

"Jag tycker att han spelade bra sett till att han inte startat en match på länge", säger managern Wayne Rooney enligt Plymouth Herald.

Tidningen gav Al Hajj betyget 7/10. Plymouth är nästjumbo i tabellen.

FINLAND

Alexander Leksell, Ekenäs IF - 25/2

Tipsligan är färdigspelad. Ekenäs slutade sist i nedflyttningsserien.

Benjamin Hjertstrand, Ekenäs IF - 10/0

Tipsligan är färdigspelad. Ekenäs slutade sist i nedflyttningsserien.

Elton Hedström, Ekenäs IF (utlånad från HTFF) - 8/0



Annons

Tipsligan är färdigspelad. Ekenäs slutade sist i nedflyttningsserien.

Adam Larsson, IFK Mariehamn - 30/14

Tipsligan är färdigspelad. IFK slutade fyra i nedflyttningsserien.

Ousmane Diawara, KuPS (utlånad från Altach) -16/5

Tipsligan är färdigspelad. KuPS vann mästerskapet.

Simon Bengtsson, AC Oulu (utlånad från Helsingborgs IF) - 13/0

Tipsligan är färdigspelad. Oulu slutade trea i nedflyttningsserien.

David Mikhail, FC Lahti (utlånad från IFK Värnamo) - 4/0 nollor

Tipsligan är färdigspelad. FC Lahti åkte ur efter kvalspel.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 24/0

Vänsterbacken hoppade in i 68:e minuten mot Sturm Graz (3-2-seger) i Champions League och spelade sedan hela ligamatchen mot Marseille (1-1) i helgen. Lille ligger fyra i Ligue 1.

Annons

Karl-Johan Johnsson, Strasbourg - 3/0

Målvakten satt på bänken mot Le Havre (3-0-seger) i helgen. Strasbourg ligger på plats 13 i Ligue 1.

Sebastian Nanasi, Strasbourg - 14/4

Forwarden spelade 71 minuter mot Le Havre och gjorde ett mål.

Patrik Carlgren, Nantes - 3/1

Målvakten stod mellan stolparna i 4-1-förlusten mot Brest i helgen. Nantes ligger på plats 14 i Ligue 1.

Joel Asoro, Metz - 13/1

Forwarden hoppade in i 76:e minuten mot Annecy (0-0) i helgen. Metz ligger trea i Ligue 2.

FÄRÖARNA

Vilmer Rönnberg, B36 Torshavn - 26/2

B36 slutade femma i ligan.

Mirza Mujcic, NSI Runavik - 9/0

NSI slutade fyra i ligan.

Viktor Agardius, NSI Runavik - 11/1

NSI slutade fyra i ligan.

Erik Gunnarsson, 07 Vestur - 22/2

Vestur slutade sexa i tabellen.

Alexander Berntsson, KI - 20/0

KI slutade tvåa i ligan.

Albert Ejupi, KI - 19/0

Annons

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Johan Bångsbo, FC Baniyas (utlånad från Al Jazira Club) - 10/1

Mittbacken spelade hela matchen mot Al Bataeh (1-1) i helgen. Baniyas ligger elva i ligan.

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 10/0

Backen är spelande huvudtränare för laget och efter att ha klivit av i paus senast saknades han mot Europa FC (3-0-förlust) i helgen. Europa Point ligger sist i ligan.

Simon Silverholt, Europa Point FC - 3/0

Hoppade in i 77:e minuten mot Europa FC.

Joel Sundström, Europa Point FC - 12/1

Spelade hela matchen mot Europa FC.

Albert Holm, Europa Point FC (utlånad från Real Balompedica Linense B) - 4/0

Målvakten fick chansen mellan stolparna mot Europa FC.

Vincent Ericson, Europa Point FC - 1/0

Satt på bänken mot Europa FC.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 13/1

Annons

Franz Brorsson, Atromitos - 14/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Kreta (0-0) i helgen. Atromitos ligger sjua i ligan.

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 19/4

Forwarden satt på bänken mot TNS (2-0-seger) i Europa Conference League och hoppade in i 87:e minuten mot Levadiakos (1-0-seger) i ligan i helgen. Panathinaikos ligger fyra i ligan.

Annons

Emil Bergström, Panserraikos - 14/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Aris (1-0-förlust) i helgen. Panserraikos ligger tia i ligan.

Filip Sidklev, Aris FC - 1/0

Målvakten satt på bänken mot Panserraikos (1-0-seger) i helgen. Aris ligger femma i ligan.

Robin Quaison, Aris FC - 6/0

Forwarden är fortfarande inte tillbaka efter sin skada.

Sebastian Ring, PAS Lamia - 12/0

Vänsterbacken spelade 83 minuter mot AEK Aten (1-0-förlust) i helgen. Lamia ligger näst sist i ligan.

Simon Sandberg, PAS Lamia - 5/0

Backen var tillbaka i truppen mot AEK men blev kvar på bänken under hela matchen.

Nikolaos Dosis, Volos - 4/1

Saknades mot Asteras Tripolis (2-1-seger) i helgen. Volos ligger nia i ligan.

Daniel Sundgren, Volos - 8/0

Högerbacken är tillbaka efter skada och hoppade in i 72:a minuten mot Asteras Tripolis.

Annons

IRAK

Sumar Almadjed, Al-Mina’a - 8/0

Mittfältaren startade mot Al-Qasim (0-0) i förra veckan. Al-Mina’a ligger på plats 13 i ligan.

Peter Gwargis, Duhok SC - 10/3

Gjorde både ett mål och en assist i 4-1-segern mot Al Hudod i förra veckan. Spelade 82 minuter. Duhok ligger på plats 14 i ligan.

IRLAND

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 25/0

St Patrick’s Athletic slutade trea i ligan.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 35/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Djurgården (2-1-förlust) i Europa Conference League i torsdags. Vikingur slutade annars tvåa i ligan.

William Eskelinen, Vestri - 17/4

Vestri höll sig kvar i högstaligan, men enbart tack vare bättre målskillnad än HK.

Diego Montiel, Vestri - 0/0

Har precis skrivit på för klubben.

Johannes Vall, IA - 27/4

IA slutade femma i ligan.

Annons

Albin Skoglund, Valur - 10/2

Valur slutade trea i ligan.

ITALIEN

Isak Hien, Atalanta - 19/0

Mittbacken spelade hela Champions League-matchen mot Real Madrid (3-2-förlust) förra tisdagen och sedan första halvlek mot Cagliari (1-0-seger) i ligan i helgen. Hien klev av i paus på grund av en smäll, men enligt La Gazzetta dello Sport är det ingen fara med 25-åringen. Han ser inte ut att missa någon match. Atalanta leder Serie A.

Samuel Dahl, Roma - 2/0

Vänsterbacken fick ingen speltid under den gångna veckan. Italienska medier spekulerar just nu i att Dahl kan lånas ut i januari. Roma ligger på plats tolv i Serie A.

Emil Holm, Bologna - 13/0

Högerbacken startade i båda den gångna veckans matcher, mot Benfica (0-0) i Champions League och mot Fiorentina (1-0-seger) i ligan. I den sistnämnda drabbningen byttes han ut i 76:e minuten. Bologna ligger sjua i Serie A.

Annons

Jesper Karlsson, Bologna - 7/1

Ytterforwarden satt på bänken mot Fiorentina.

Kazper Karlsson, Bologna - 0/0

Mittfältaren var inte med i truppen till den gångna veckans matcher. Är aktuell för en flytt till AIK, vilket han själv bekräftat för Fotbollskanalen.

Jonas Rouhi, Juventus - 5/0

Vänsterbacken fick ingen speltid under den gångna veckan. Juventus ligger sexa i Serie A.

Pontus Almqvist, Parma - 12/1

Forwarden hoppade in i paus mot Verona (3-2-förlust) i helgen. Parma ligger på plats 15 i Serie A.

Jesper Karlström, Udinese - 17/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Napoli (3-1-förlust) i helgen. Udinese ligger nia i Serie A.

Emmanuel Ekong, Empoli - 16/2

Forwarden hoppade in i 74:e minuten mot Torino (1-0-förlust) i fredags. Empoli ligger tia i Serie A.

Amin Sarr, Hellas Verona (utlånad från Lyon) - 10/2



Annons

Forwarden startade och gjorde ett mål i 3-2-segern mot Parma i helgen. Sarr blev utbytt i 66:e minuten. Verona ligger på plats 17 i Serie A.

Alieu Njie, Torino - 11/1

Den unge forwarden fick hoppa in i 64:e minuten mot Empoli (1-0-seger) i helgen. Torino ligger elva i Serie A.

Isak Vural, Frosinone - 11/0

Mittfältaren hoppade in i 61:a minuten mot Sassuolo (2-1-förlust). Frosinone ligger tredje sist i Serie B.

Alexander Jallow, Brescia - 17/0

Ytterbacken saknades mot Carrarese (0-0) i helgen. Brescia ligger elva i Serie B.

JAPAN

Samuel Gustafson, Urawa Red Diamonds - 30/2

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Urawa Red Diamonds slutade på plats 13 i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti-Jönsson, Forge FC – 38/2

Den kanadensiska ligan är färdigspelad och svenskens lag Force förlorade finalen i slutspelet mot Cavalry.

Annons

Klubben meddelade under veckan, på sin hemsida, att försvararens kontrakt gäller över den kommande säsongen.

KOSOVO

Valmir Berisha, FC Malisheva - 10/2

Anfallaren satt på bänken när Mailsheva förlorade mot FC Suhareka med 2-1 i helgen.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 15/2

Inledde förra veckans Europa League-möte mot Ludogorets (2-2) på bänken och hoppade in sista tio minuterna. Startade sedan även helgens ligamatch mot NAC Breda på bänken och hoppade in i halvtid. AZ vann med 2-1 men Lahdo lämnade poänglös.

AZ ligger fortsatt sexa i Eredivisie.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 18/4

Anfallaren startade på topp när Go Ahead Eagles kryssade mot FC Utrecht (3-3). 28-åringen spelade fram till ett av målen.

Laget ligger numera sjua i den nederländska ligan.

Simon Olsson, Heerenveen - 13/1



Annons

Mittfältaren inledde på bänken men hoppade in i matchens sista tio minuter när Heerenveen slog PSV Eindhoven med 1-0. Det var lagets andra raka seger och man lyfter till plats 10 i ligan.

Kristoffer Peterson, Fortuna Sittard – 14/5

Andra raka matchen från start och 30-åringen har hittat formen. Svensken gjorde både mål och assist när Fortuna Sittard i helgen slog RKC Waalwijk med 3-2. Peterson har nu gjort tre mål och en assist på de fyra senaste matcherna. Laget ligger nu åtta i Eredivisie.

Insatsen ledde till att svensken blev uttagen i veckans lag och utsedd till veckans spelare av Voetbal International.

”Al Mazyani (ytterback i Waalwijk) hade sina händer fulla med Kristoffer Peterson och blev passerad hela matchen”, skrev Brabants Dagblad.

Adam Kaied, Nac Breda - 6/0

Kaied spenderade hela matchen mot AZ Alkmaar (2-1-förlust) på bänken. Det var femte matchen i följd Kaied blev utan speltid.

Annons

Amar Abdirahman Ahmed Fatah, Willem II (lån från Troyes) - 9/1

20-åringen är skadad och saknades i truppen när Willem II förlorade mot Heerenveen.

Willem II:s tränare Peter Maes svarade nyligen på frågan om det blir något mer spel innan årsskiftet för ”AAA”.

”Nej, definitivt inte”, sa han enligt Brabants Dagblad.

Gustaf Lagerbielke, Twente (lån från Celtic) - 11/0

24-åringen fick hoppa in och spela 55 minuter i 0-0 match mot Olympiacos i förra veckans Europa League. I helgen fick mittbacken chansen från start när Twente vann och höll nollan mot Groningen (2-0).

Svensken stod för en stabil insats och fick betyget 7/10 av Voetbal International och tidningen gav honom även en plats i veckans bästa elva.

Twente ligger femma i Eredivisie.

NORGE

Leon Hien, Odd - 7/0

Den norska ligasäsongen är slut och Odd slutade sist i Eliteserien.

Annons

Hien har kontrakt över kommande säsong.

Alexander Fransson, Odd - 9/0

Den norska ligasäsongen är slut och Odd slutade sist i Eliteserien.

Fransson, vars kontrakt löper ut i december, var under sommaren aktuell för en återkomst till IFK Norrköping och ”Peking” kan göra ett nytt försök under vintern, rapporterade Sportbladet nyligen.

Det verkar åtminstone stå klart att det inte blir någon fortsättning i klubben för svensken, detta rapporterar norska varden.no.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Den norska ligasäsongen är över och Rosenborg lyckades knipa den sista Europaplatsen genom att sluta fyra.

Det stod för en tid sedan klart att Augustinsson och Rosenborg har kommit överens om att inte förlänga kontraktet, som löper ut efter säsongen.

Adam Andersson, Rosenborg - 10/0

Den norska ligasäsongen är över och Rosenborg lyckades knipa den sista Europaplatsen genom att sluta fyra.

Annons

Nyligen gjorde uppgifter gällande att Andersson och RBK har kommit överens om att gå skilda vägar när kontraktet löper ut efter säsongen. I samma veva rapporterades det om att det bland annat finns intresse från allsvenskan.

Filip Ottosson, Sandefjord - 30/1

Den norska ligasäsongen är över och Ottossons Sandefjord slutade tia.

Lagkaptenens kontrakt löper över den kommande säsongen.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 10/1

Den norska ligasäsongen är över och Sandefjord slutade tia.

Damjanovic Nilssons kontrakt med Sandefjord löper ut i december och klubben bekräftade nyligen att 22-åringen lämnar i samband med det.

”Vi kan bara önska Alexander all lycka i framtiden”, skrev klubben på sin hemsida.

”Det har varit en fantastisk tid här i stan - och i klubben. Jag är tacksam - men har fortfarande stora ambitioner och planer för framtiden”, sa mittfältaren nyligen till Sandefjords hemsida.

Annons

Darrell Tibell, Sandefjord - 2/0

Den norska ligasäsongen är över och Sandefjord slutade tia.

22-åringen gjorde comeback i den sista omgången efter en lång skadefrånvaro och har kontrakt med klubben fram till slutet av 2026.

Elias Jemal, Sandefjord - 13/2

Den norska ligasäsongen är över och Sandefjord slutade tia. Har kontrakt med klubben över säsongen 2027.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 6/0

Den norska ligasäsongen är slut och Sarpsborg slutade nia i Eliteserien. Kontraktet med Sarpsborg löper ut efter vid årsskiftet och det stod nyligen klart att mittfältaren lämnar klubben.

”Jag kommer inte vara kvar där, så från 1 januari står jag utan klubb, sa han till sajten Fotbolldirekt”.

Han passade i samma veva på att flörta lite med gamla klubben.

”Djurgården har första tjing, jag hade en otrolig tid där. Om de sedan vill ha mig eller inte, det vet jag inte. Det kanske inte är rätt tajming för dem nu”.

Annons

Aimar Sher, Sarpsborg – 31/0

Den norska ligasäsongen är slut och Sarpsborg slutade nia i Eliteserien.

Marcus Sandberg, HamKam - 30/6

Den norska ligasäsongen är slut och HamKam slutade tolva i Eliteserien.

Stod samtliga minuter i ligan.

William Kurtovic, HamKam - 24/0

Den norska ligasäsongen är slut och HamKam slutade tolva i Eliteserien.

28-åringen sitter på utgående kontrakt och det stod nyligen klart att han lämnar klubben.

”Det har varit utmanande år, men samtidigt är det fina år”, sa han i ett uttalande på hemsidan.

Alexander Nilsson, HamKam – 4/1

Den norska ligasäsongen är slut och HamKam slutade tolva i Eliteserien.

Sitter på utgående kontrakt.

Anton Ekeroth, HamKam - 5/0

Den norska ligasäsongen är slut och HamKam slutade tolva i Eliteserien.

Oscar Krusnell, Haugesund - 30/1



Annons

Den norska ligasäsongen är slut och Haugesund slutade på 14:e plats i Eliteserien och lyckades säkra nytt kontrakt genom vinst i kvalspelet mot Moss.

Moonga Simba, Brann - 1/0

Den norska ligasäsongen är över och Brann slutade tvåa i Eliteserien.

Mittfältaren har dragits med skadeproblem hela året och spelade ingenting i ligan. 24-åringens kontrakt med klubben löper ut vid årsskiftet.

August Karlin, Lillestrøm – 11/0

Den norska ligasäsongen är över och det slutade i ett fiasko för Lillestrøm som slutade på 15:e plats och ramlade ut ur Eliteserien.

”Det är så klart tråkigt att det blev som det blev. Det har egentligen varit ganska dåligt hela säsongen”, sa han nyligen till Fotbollskanalen.

Det är heller inte säkert att Karlin följer med laget ner.

”Jag vet faktiskt inte, har inte funderat så mycket. Jag har kontrakt två år till, så vi får se vad som händer”, svarade han på frågan om framtiden.

Annons

Eric Larsson, Lillestrøm – 16/1

Den norska ligasäsongen är över och det slutade i ett fiasko för Lillestrøm som slutade på 15:e plats och ramlade ut ur Eliteserien.

”Det känns inte skitbra”, sa han till Fotbollskanalen efter det att degraderingen var ett faktum.

Försvararens kontrakt med klubben löper över kommande säsong, och gäller trots degraderingen. Det återstår att se om svensken följer med laget ner.

”Det var inget jag drömde om som liten och inget jag tänkte skulle vara aktuellt förra sommaren. Jag kom från att ha spelat Champions League och gjort det bra i Malmö, flyttade till Grekland och gjorde det egentligen ännu bättre där – så det var inte direkt där och då jag tänkte att jag skulle vilja spela i norska superettan när jag är 33. Men ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig”.

Annons

Jabir Abdihakim Ali, Lilleström (lån från Västerås SK) - 3/0

Den norska ligasäsongen är över och det slutade i ett fiasko för Lillestrøm som slutade på 15:e plats och ramlade ut ur Eliteserien.

Pratade nyligen med VLT där han öppnade upp om beslutet att gå på lån.

”Klart att det var attraktivt i min situation. Men sanningen var att jag ville vara kvar i VSK. Jag ville kämpa om min plats, men det blev inte så, sa Abdihakim Ali till tidningen”.

Lånet med klubben löper ut i december innan anfallaren, av allt att döma, återvänder till Västerås.

”Jag utgår från det kontrakt jag har med VSK och att jag ska träna med laget när vi drar i gång igen. Om det händer saker på vägen vet man aldrig men det är det jag är inställd på”.

Hampus Finndell, Viking - 11/0

Den norska ligasäsongen är över och Viking slutade trea i Eliteserien.

Annons

Kom till den norska klubben i somras men uppges redan vara på väg bort. Rapporterades i samband med det vara aktuell för en återkomst i Djurgården.

Mittfältaren och Stockholms-klubben har också kontakt, berättade Bosse Andersson för Fotbollskanalen i förra veckan.

Samuel Burakovsky, Bodø/Glimt - 0/0

Den norska ligasäsongen är över och Bodø/Glimt vann Eliteserien. Men 21-åringen har dragits med skadeproblem hela säsongen och gjorde inte några minuter i ligan.

Nikolaj Möller, Strømsgodset (lån från FC St. Gallen) - 12/3

Den norska ligasäsongen är över och Strømsgodset slutade sjua i ligan. Lånet med den norska klubben sträcker sig till nästa sommar.

David Edvardsson, Tromsø - 10/1

Den norska ligasäsongen är över och Tromsø slutade på 13:e plats i Eliteserien. Laget klarade sig nätt och jämt från kval då man hade bättre målskillnad än Haugesund.

Annons

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 16/10

Ishak har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen. Ishak hyllades nyligen i Polen, men för sitt agerande utanför planen. Detta då han var med och ordnade ett initiativ för en cancersjuk flicka.

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 0/0

Mittbacken har dragits med stora skadeproblem under den senaste tiden, men har nyligen - efter många om och men - inlett en tremånadersplan för att kunna återgå till spel. Därefter kommer ytterligare undersökningar att genomföras innan matchspel är aktuellt.

Dagerstål spelade sin senaste match för Lech Poznan den 28 oktober 2023. Hans nuvarande avtal sträcker sig till sommaren 2025.

Elias Andersson, Lech Poznan - 4/0

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen. Har haft det tufft med speltid och nyligen gjorde uppgifter gällande att 28-åringen inte ingår i Lechs framtidsplaner och kan lämna i vinter.

Annons

Alex Douglas, Lech Poznan - 14/0

Mittbacken drog nyligen på sig en ny skada och saknades på nytt i Lechs senaste matchtrupp.

23-åringen kommer inte spela mer innan årsskiftet konstaterade klubben i samband med skadan.

”Alex Douglas har en knäskada, den är som tur var inte allvarlig. Men han kommer inte kunna spela de tre sista matcherna i år”, skrev Lech Poznan i ett uttalande.

Den polska tidningen Weszło rankade nyligen sommarens bästa värvningar. Och då hamnade Douglas på andraplats.

”Hade de velat köpa Douglas nu i stället, så skulle det förmodligen vara försent”, löd en del av motiveringen.

Kom tvåa på en liknande lista även i polska Meczyki.

Patrik Wålemark, Lech Poznan (lån från Feyenoord) - 12/4

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

Nämndes, precis som Alex Douglas, som en av sommarens bästa värvningar i den polska ligan. Svensken hamnade på plats åtta när Weszlo rangordnade spelarna. "Wålemark startade lovande. Vi hoppas att han kommer visa sin fulla potential under våren", skrev tidningen.

Annons

När Meczyki tog fram sin lista fanns mittfältaren med även där, men då på plats 11.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 20/1

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

Gustav Berggren, Rakow - 18/2

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen. Rakow ligger tvåa i Ekstraklasa, två poäng bakom Lech Poznan.

Jetmir Haliti, Jagiellonia Bialystok - 8/0

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen. Mittbacken har varit utanför matchtruppen de senaste omgångarna.

Elias Olsson, Lechia Gdansk - 17/1

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen. Gdansk-laget ligger näst sist i Ekstraklasa.

Karl Wendt, Lechia Gdansk - 12/1

Har inte spelat någon match sedan sedan senaste Svenskkollen.

PORTUGAL

Viktor Gyökeres, Sporting CP – 24/26



Annons

Anfallaren lämnade förra veckans CL-förlust mot Club Brügge (2-1) mållös. Men i helgens 3-2-seger mot Boavista stod Gyökeres för ett mål och en assist. Målet var svenskens 61:a för kalenderåret. Sporting toppar den portugisiska ligan och 26-åringe leder skytteligan med åtta mål fler än tvåan.

Leonardo Oliveira, Famalicão - 1/0

Var utanför matchtruppen i Famalicãos 3-3-möte med Braga.

SCHWEIZ

Noah Persson, Grasshoppers (lån från Young Boys) - 19/1

21-åringen var tillbaka i startelvan och blev stor matchhjälte för sitt Grasshoppers när han gjorde matchens enda mål i segern mot Basel. Det var Perssons första mål för säsongen. Segern gjorde att laget lyfte från jumboplatsen i den schweiziska ligan.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 20/1

Alltjämt given på innermittfältet. Spelade hela matchen när hans lag slog FC Lugano med 4-1. 23-åringens Lausanne-Sport ligger fyra i ligan, med bara en poäng till förstaplatsen.

Annons

Jesper Löfgren, FC Luzern - 9/0

Har det svårt med speltid och saknades på nytt i Luzerns matchtrupp när laget vann mot Winterthur med 4-3. Det vara fjärde matchen i rad mittbacken blev utan speltid och andra matchen i följd som 27-åringen var helt utanför truppen.

”Vad händer med det svenska tornet?, frågar sig schweiziska Blick med anledning av svenskens frånvaro.

”Han har inte längre aggressiviteten som kännetecknade honom under våren”, sa hans tränare Mario Flick till Blick nyligen när han pratade om svenskens frånvaro och fortsatte;

”Han känner sig själv, att han inte spelat bra. Det är viktigt att han hittar en väg ut ur svackan. Och vi kommer att hjälpa honom med det”.

Josafat Mendes, Basel (lån från Braga) - 14/0

Mendes startade och byttes ut i slutet av förlusten mot Grasshoppers (1-0). Laget ligger tvåa i ligan bakom Lugano.

Annons

SKOTTLAND

Benjamin Mbunga Kimpioka, St. Johnstone - 20/11

Mbunga Kimpioka stod i förra veckan för ett mål på 90 minuter i 2-3-förlusten mot St. Mirren hemma i ligan. St. Johnstone är på tionde plats i ligaspelet.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 16/3

Swedberg stod i förra veckan för 66 minuter i 1-0-förlusten mot Sevilla borta i La Liga. Celta Vigo är på tolfte plats i ligan. Efteråt skrev spanska tidningen AS följande om Swedberg: ”Inget blod. Han vandrade runt på planen och slösade bort sitt lags främsta målmöjlighet. Han har visat tecken på nedgång de senaste veckorna och på Sánchez Pizjuán bekräftade han det fullständigt. Utbytt ihop med Hugo Álvarez”.

Carl Starfelt, Celta Vigo - 16/1

Starfelt noterades för 90 minuter i 1-0-förlusten mot Sevilla borta i La Liga. Celta Vigo är på tolfte plats i ligan. Efteråt skrev spanska tidningen AS följande om mittbackens prestation: ”Felfri. Väldigt bekväm i försvaret mot hemma-anfallarnas svaga prestationer. Han fick ett ganska hårt gult kort i slutet”.

Annons

SYDKOREA

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 34/3

Ulsan Hyundai spelade inte i förra veckan. Nyligen säkrade Ulsan den sydkoreanska ligatiteln.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 39/10

Ulsan Hyundai spelade inte i förra veckan. Nyligen säkrade Ulsan den sydkoreanska ligatiteln.

THAILAND

Emil Roback, Muangthong United - 19/3

Den tidigare Hammarby IF-talangen gjorde i förra veckan 85 minuter i 3-1-förlusten mot Chiangrai United borta i ligan. Muangthong United är på åttonde plats i thailändska ligan.

TJECKIEN

Douglas Bergqvist, Karvina - 6/0

Mittbacken var i förra veckan utanför truppen mot Bohemians 1905 (3-3) borta i ligan. Senast han spelade var i början av oktober. Karvina är på elfte plats i ligaspelet.

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 12/5



Annons

Larsson stod i förra veckan för 84 minuter i 2-0-segern mot Kayserispor hemma i ligan. Antalyaspor är på plats åtta i Süper Lig.

Carlos Strandberg, Hatayspor - 15/6

Strandberg fick i förra veckan ett kort inhopp på övertid mot Göztepe (1-1) hemma i ligan. Hatayspor är nästjumbo i Süper Lig.

TYSKLAND

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 21/4

20-åringen var skadad och missade förra veckans 3-2-förlust mot Lyon borta i Europa League. Därefter gjorde han 90 minuter i 2-1-förlusten mot RB Leipzig borta i Bundesliga. Frankfurt är på tredje plats i högstaligan.

Nyligen uppgav även tyska tidningen Bild att Real Madrid och Tottenham följer Larsson. Vidare rapporterades Eintracht Frankfurt satt en prislapp på mittfältaren på runt 50 miljoner euro, ungefär 575 miljoner kronor. Tidigare har det också ryktats om intresse för Larsen från storklubbar som Arsenal, Liverpool och Milan.

Annons

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 9/2

Svanberg stod i helgen för ett läckert mål på 33 minuters speltid i andra halvlek i 3-2-förlusten mot Freiburg borta i högstaligan. Målet var nämligen en cykelspark, och efteråt jämförde tyska tidningen Kicker den svenske mittfältaren med Zlatan Ibrahimovic, som stod för flera konstsparkar under sin karriär. Svanberg var i sin tur besviken efteråt, enligt Kicker: ”Det är bittert att vi inte tog några poäng”. Samtidigt var han glad över målet: ”Mitt bästa mål så här långt. Jag gjorde sådant oftare när jag var ung, men inte som proffs”.

Tränaren Ralph Hasenhüttl berömde också Svanberg efteråt, enligt Kicker: ”Det var inte bara målet, också hur han tog sig in i matchen, hur han satte igång spelet från positionen som en nummer åtta. Du kunde se hans klass där (målet). Vi har ett problem med att vi har väldigt många bra offensiva spelare och inte tillräckligt med positioner för alla”. Wolfsburg är på åttonde plats i Bundesliga.

Annons

Carl Johansson, Holstein Kiel - 4/0

Mittbacken var i förra veckan utanför truppen i 4-1-förlusten mot Borussia Mönchengladbach borta i Bundesliga. Senast han spelade var i slutet av september i år. Holstein Kiel är nästjumbo i ligan.

Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel - 6/1

Bernhardsson stod i helgen för 45 minuter i 4-1-torsken mot Borussia Mönchengladbach på bortaplan i Bundesliga. Holstein Kiel är nästjumbo i ligan.

Eric Smith, St. Pauli - 16/2

Smith svarade i förra veckan för 90 minuter i 0-2-förlusten mot Werder Bremen hemma i Bundesliga. St. Pauli är på 15:e-plats i högstaligan.

Erik Ahlstrand, St. Pauli - 5/0

Mittfältaren svarade i förra veckan för ett nytt kort inhopp i 0-2-förlusten mot Werder Bremen hemma i Bundesliga. St. Pauli är på 15:e-plats i högstaligan.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 7/2

Annons

Isac Lidberg, Darmstadt - 17/10

Lidberg stod i förra veckan för 15 minuter i 5-1-segern mot Kaiserslautern hemma i 2. Bundesliga, då han blev utbytt skadad i första halvlek. Darmstadt är på tionde plats i andraligan. Lidberg är noterad för tio mål och fem assist på 17 matcher.

Enligt Echo är Bundesliga-laget Hoffenheim intresserat av Lidberg efter målsuccén. Sportchefen Frank Kramer uppges scoutat forwarden.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 18/3

Hrgota, som är lagkapten, stod i förra veckan för 90 minuter i 1-0-segern mot Hannover hemma i andraligan. Fürth är tolva i 2. Bundesliga.

Bilal Hussein, Hertha Berlin - 0/0

Hussein är sedan tidigare långt ner i Herthas frysbox, och sliter just nu med skadeproblem. Den här säsongen har han inte fått spela med Herthas A-lag, utan har i stället gjort åtta matcher och tre assist med klubbens reservlag i tyska fjärdeligan. Under sommarens transferfönster ryktades Hussein bort, men än så länge är han kvar med ett kontrakt till 2026. 24-åringen anslöt från AIK under sommaren 2023, och har sedan dess gjort ett mål och en assist på 18 matcher, varav två starter och 16 inhopp. Hertha är på elfte plats i andraligan.

Annons

Marko Johansson, Eintracht Braunschweig - 8/2

Johansson hade det tufft i förra veckan, då det blev 0-3-förlust mot Elversberg hemma i 2. Bundesliga. Det var hans åttonde raka match, efter att ha varit reserv under säsongsinledningen. Braunschweig är nästjumbo i andraligan.

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 3/0

Oudenne svarade i förra veckan för fyra minuter i 1-0-förlusten mot Greuther Fürth borta i 2. Bundesliga. Under den här säsongen har han främst spelat med klubbens reserver i tyska tredjeligan, där han har gjort ett mål och tre assist på sex framträdanden. Hannover är femma i andraligan.

Alexander Ahl Holmström, Magdeburg - 0/0

Tidigare Gais-forwarden blir från januari spelklar för Magdeburg i 2. Bundesliga. Magdeburg är på nionde plats i andraligan.

UNGERN

Annons

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 21/4

Levi stod i förra veckan för 69 minuter i 3-1-segern mot Paksi hemma i ligaspelet. Puskás Akadémia toppar ungerska ligan. Nyligen gjorde han en lång intervju med Fotbollskanalen.

USA

Emil Forsberg, New York Red Bulls - 24/11

Säsongen är över. Red Bulls föll i MLS-finalen.

Noah Eile, New York Red Bulls - 36/0

Säsongen är över. Red Bulls föll i MLS-finalen.

Robin Jansson, Orlando City - 41/1

Säsongen är över. Orlando åkte ut i semifinal i MLS-slutspelet.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 20/1

Mittbackens säsong är slut. St. Louis blev tolva i västra divisionen och missade MLS-slutspel. Nyligen presenterades svensken Olof Mellberg som ny huvudtränare i klubben.

Rasmus Alm, St. Louis City - 20/2

Alms säsong är över. St. Louis blev tolva i västra divisionen och missade MLS-slutspel. Nyligen presenterades svensken Olof Mellberg som ny huvudtränare i klubben.

Annons

ÖSTERRIKE

Isak Jansson, Rapid Wien - 13/5

Jansson noterades i förra veckan för 45 minuter i 3-1-förlusten mot cypriotiska Omonia borta i Europa Conference League. Rapid Wien är trea i ligan i Österrike.

Matteo Perez Vinlöf, Austria Wien (utlånad från Bayern München) - 21/1

Austria Wien spelade inte under den gångna veckan. Laget är på andra plats i ligaspelet.

John Mellberg, Red Bull Salzburg - 3/0

18-åringen, som är son till Olof Mellberg, var i förra veckan på bänken i 0-3-förlusten mot Paris Saint-Germain hemma i Champions League. Därefter var han utanför truppen när det blev 3-0-seger mot Austria Klagenfurt hemma i ligan. Salzburg är på femte plats i ligaspelet. Under årets säsong har Mellberg även spelat tio matcher med Salzburgs samarbetsklubb FC Liefering, som har samma ägare, i österrikiska andraligan.