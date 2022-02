SVENSKKOLLEN: VM-play off väntar i mars - osäkerhet kring Olsson i Belgien

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht – 33/0

26-åringen hoppade in för andra matchen i rad i 2-0-segern mot Genk. Han ersatte Majeed Ashimeru, som startat efter Olssons senaste skada och som även gjorde matchens första mål. Tidningen Le Soir tror på en "stor duell" mellan mittfältarna om en startplats framöver. Det är möjligen också lite oroande för Janne Anderssons svenska landslag inför VM-play off-semifinalen mot Tjeckien i slutet av mars, då Olsson fått gott om speltid i Blågult senaste åren. Andersson hoppas förstås på att Olsson är i form med matcher i benen inför samlingen. Anderlecht ligger fyra i Jupiler Pro League.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 12/0

Anfallaren hoppade in till slutkvarten i 4-1-förlusten mot Genk och byttes sedan in i slutminuterna när hans lag bortaslog Zulte Waregem med 2-1.

Kerim Mrbati, KV Mechelen – 28/10

27-åringen spelade 83 respektive 90 minuter i ovanstående matcher. Mechelen är på femte plats i tabellen.

Victor Wernersson, KV Mechelen – 0/0

Vänsterbacken fick inte plats i truppen i förra veckans matcher.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

Ferhad Ayaz, Borac Banja Luka – 0/0

27-åringen hoppade in i träningsmatchen mot Sloga och startade sedan den mot Laktasi. Den bosniska ligan drar igång till helgen.

BULGARIEN

Kevin Jansson, Botev Plovdiv – 19/0



Mittbacken/mittfältaren saknades i truppen när den bulgariska ligan återstartade. Enligt Aftonbladet är han nära en flytt till sydkoreanska Gangwon FC.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol – 5/0

Mittbacken kom in till den avslutande halvtimmen när Aris föll med 0-2 mot Omonia Nicosia. Efter tre förluster på de fyra senaste matcherna har Aris sjunkit till femte plats i tabellen.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 29 matcher/3 nollor

Trots 1-4 i Europa Conference League-mötet mot Leicester storspelade 30-åringen och fick toppbetyget fem i BT och 5/6 av Tipsbladet. Tidningen Ekstra Bladet ger Carlgren betyget 2/6 efter 0-1 mot Viborg i Superligaen.

Simon Tibbling, Randers FC – 28/0



Mittfältaren hoppade in i den 65:e minuten mot Leicester och byttes ut i halvtid mot Viborg. Han gavs bottenbetyget ett i Ekstra Bladet när Randers sjönk till sjätte plats i tabellen.

Mattias Andersson, Randers FC – 1/0

Nyförvärvet bänkades i ECL och kom in i minut 66 mot Viborg, där han fick betyget tre.

Hugo Andersson, Randers FC – 1/0

Även 23-åringen gjorde sin tävlingsdebut för Randers mot Viborg. Mittbacken byttes ut efter 66 minuter och gavs betyget tre.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 3/0 nollor

31-åringen satt på bänken i 2-0-segern mot Odense och stod i reservlagsmatchen mot Nordsjælland.

Johan Guadagno, FC Köpenhamn – 0/0 nollor

Utanför truppen mot Odense men stod i U19-mötet med Brøndby.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn – 3/1

Byttes ut i den 69:e minuten mot Odense och fick betyget 2/6. FCK tog över serieledningen från Midtjylland efter segern.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 31/2

25-åringen gjorde matchens enda mål mot Paok i Europa League-playoffet och fick på nytt 90 minuter i ligan mot Ålborg (0-2). Han fick betyget fyra av Ekstra Bladet och Tipsbladet efter insatserna. Den senare tidningen skrev efter Paok-mötet att “om han spelar så här under våren, ser han ut som en stor profil”.

Simon Hedlund, Brøndby – 26/1

Missade matchen mot Nordsjælland på grund av sjukdom.

Oskar Fallenius, Brøndby – 8/2

20-åringen bänkades mot Nordsjælland.

Rasmus Wikström, Brøndby – 0/0

Mittbacken fick i inte plats i truppen i ovanstående match.

Carl Björk, Brøndby – 1/0

Anfallaren fick 71 minuter i sin startdebut i 2-0-segern. Betyget i Ekstra Bladet blev 3/6.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 18/7 nollor

Målvakten fick betyget fem av Ekstra Bladet efter nollan mot Midtjylland. Den tidigare Elfsborg-målvakten Kevin Stuhr Ellegaard rankar Rinne som Superligaens bästa målvakt.

- Jacob Rinne, Nicolai Larsen och Jesper Hansen - i den ordningen, säger Discovery-experten enligt Tipsbladet.

William Eskelinen, AGF Århus – 0/0

Målvakten har varit utanför truppen hela säsongen.

Eric Kahl, AGF Århus – 16/2



Vänsterbacken saknades i truppen som mötte Sønderjyske.

Emil Holm, Sønderjyske (utlånad från Spezia) – 18/3

21-åringen spelade fram till ett av målen och blev varnad i 2-3-förlusten mot AGF. Han fick betyget 4/6 efter nästjumbons sjunde förlust på de nio senaste matcherna.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland – 15/0

Vänsterbacken byttes ut i den 64:e minuten mot Brøndby och fick betyget två. FCN ligger tia i tabellen.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland – 1/0

20-åringen spelade hela matchen mot Brøndby och gavs betyget ett efteråt.

Kevin Custovic, Velje BK – 14/1

22-åringen hoppade in i den 80:e minuten i 3-0-förlusten mot Silkeborg.

Lucas Hägg Johansson, Vejle BK – 0/0 nollor



Nyförvärvet satt på bänken för jumbon mot Silkeborg.

Robert Gojani, Silkeborg IF – 11/0

Mittfältaren hoppade in i den 69:e minuten mot Vejle. Silkeborg ligger femma i tabellen.

Marokhy Ndione, Viborg FF – 0/0

Nyförvärvet saknades mot Randers. Tränaren Jacob Friis säger enligt Tipsbladet att anfallaren kämpar för bli fysiskt redo för matchspel.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 23/0

Mittbacken spelade 90 minuter mot Brighton (2-0) och i 4-2-segern mot Leeds på bortaplan. 27-åringen fick betyget 6/10 i tidningen Manchester Evening News efter båda matcherna.

Anthony Elanga, Manchester United – 13/2

19-åringen spelade 79 minuter mot Brighton och kom in i den 67:e minuten mot Leeds, där han gjorde matchens sista mål. Betyget i MEN blev sex respektive en sjua. United har klättrat till fjärde plats i Premier League.

Emil Krafth, Newcastle United – 11/0

Spelade 90 minuter och varnades i 1-1-mötet med West Ham. Högerbacken fick betyget 7/10 i tidningen The Chronicle. Newcastle står på sex raka utan förlust och har fyra poäng ner till nedflyttningsstrecket.

Pontus Jansson, Brentford – 28/1

30-åringen spelade hela matchen och åkte på en varning i 2-1-förlusten mot Arsenal. Brentford ligger på 14:e plats i tabellen.

Ken Sema, Watford – 15/0

28-åringen hoppade in i den 86:e minuten i 1-0-segern borta mot Aston Villa. Watford är under nedflyttningsstrecket alltjämt.

Robin Olsen, Aston Villa (utlånad från Roma) – 0/0 nollor

Målvakten satt på bänken mot Watford.

Dejan Kulusevski, Tottenham (utlånad från Juventus) – 4/1

21-åringen gjorde sitt första mål för Spurs och spelade fram till det avgörande i 3-2-segern borta mot Manchester City. Tidningen Evening Standard ger yttern betyget 9/10 efter vinsten mot serieledaren. Spurs ligger åtta i Premier League.

Viktor Gyökeres, Coventry City – 32/12

Spelade 90 minuter både i 2-0-förlusten mot Cardiff och segern mot Barnsley (1-0). Betyget i tidningen Coventry Telegraph blev 6/10 och 6,5. City är tia i The Championship och har tre poäng upp till playoff-plats.

FINLAND

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors – 2/0 nollor

Målvakten stod i 3-1-segern borta mot Helsingfors IFK innan han sattes på bänken när den finska cupen fortsatte mot FC Inter (2-1).

Gustaf Backaliden, VPS – 1/0

VPS var spelledigt den gångna helgen.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 21/0

Vänsterbacken spelade hela 0-0-matchen mot Metz i fredags. Lille ligger elva i Ligue 1.

Jens Cajuste, Reims - 3/0

Mittfältaren är skadad just nu. Reims ligger på plats 14 i Ligue 1.

Niclas Eliasson, Nimes - 28/5

Isak Pettersson, Toulouse - 5/2

Målvakten satt på bänken när laget slog Le Havre med 4-0 under måndagen. Toulouse leder Ligue 2.

Jack Lahne, Amiens - 12/3

Forwarden är fortsatt ute i kylan hos Amiens. Återigen utanför truppen till helgens match. Amiens ligger elva i Ligue 2.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Isaac Kiese Thelin, Baniyas - 21/3

Forwarden spelade 90 minuter i 2-0-förlusten mot serieledaren Al Ain. Baniyas ligger nia i ligan.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris - 22/1

Missade andra raka matchen på grund av sjukdom, enligt grekiska medier. Aris spelade 0-0 mot Paok och laget ligger åtta i ligan.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 13/1



Forwarden fick hoppade in i den 92:a minuten i 2-0-segern mot Giannina i söndags. AEK ligger trea i ligan.

Alexander Fransson, AEK Aten - 0/0

Väntar fortsatt på sin debut. Mittfältaren satt på bänken mot Giannina.

Johan Mårtensson, Panetolikos - 8/0

Den gångna veckan gav två 1-0-segrar för Panetolikos, mot Lamia respektive Panathinaikos. Mårtensson var inte med i den första matchen men spelade 80 minuter i den andra. Panetolikos ligger nia i serien.

Jonathan Morsay, Panetolikos - 25/2

Inhopp i 77:e minuten mot Lamia och därefter spelade han 69 minuter mot Panathinaikos.

Jacob Une Larsson, Panetolikos (på lån från Djurgården) - 5/0

Mittbacken spelade 77 minuter mot Lamia och hela matchen mot Panathinaikos.

Ramon Pascal Lundqvist, Panathinaikos (på lån från Groningen) - 12/1



Mittfältaren missade även den gångna veckans två matcher. Panathinaikos ligger fyra i ligan.

August Erlingmark, Atromitos - 7/1

I 2-2-mötet med Ofi spelade mittfältaren hela matchen, men det var mot Asteras Tripolis i lördags som Erlingmark utmärkte sig mest den här veckan - även om han då fick nöja sig med ett inhopp i den 63:e minuten. Förre Blåvitt-spelaren satte nämligen avgörande 2-0-målet i den 74:e minuten. Atromitos ligger näst sist i ligan.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 4/0

Mittbacken spelade 90 i 1-1-mötet med IBV i ligacupen i förra veckan.

Johannes Vall, IA - 0/0

Satt på bänken när IA slog KV med 4-0 i ligacupen.

Emil Berger, Leiknir - 0/0

Spelade inte mot Vestri (2-2) i ligacupen.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 18/8

Forwarden är skadad just nu.

Albin Ekdal, Sampdoria - 20/0

Mittfältaren spelade 86 minuter i 2-0-segern mot Empoli i lördags. Sampdoria ligger på plats 14 i Serie A.

Mattias Svanberg, Bologna - 24/3

Mittfältaren var avstängd mot Spezia under måndagen.

Aimar Sher, Spezia - 2/0

Inte med i truppen mot Bologna.

Riccardo Gagliolo, Salernitana - 14/0

Satt på bänken mot serieledaren Milan (2-2). Salernitana är jumbo i Serie A.

Marcus Rohdén, Frosinone - 12/1

Mittfältaren spelade 57 minuter i 2-1-förlusten mot Como i onsdags, och därefter satt han på bänken i 2-2-mötet med Brescia i söndags. Frosinone ligger åtta i Serie B.

John Björkengren, Lecce - 15/0

Mittfältaren satt på bänken under båda den gångna veckans matcher. Lecce kryssade mot Alessandria och slog Crotone. Laget leder Serie B.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 1/0

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional - 10/2

Ligan är slut. Dalian åkte ur högstadivisionen.

Marcus Danielson, Dalian Professional - 12/2

Ligan är slut. Dalian åkte ur högstadivisionen.

KROATIEN

Alexander Kacaniklic, Hajduk Split - 10/0

Hoppade in i den 84:e minuten mot Hrvatski Dragovoljac (seger med 3-0). Hajduk ligger trea i ligan.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht - 12/3

Mittfältaren satt på bänken i 1-1-mötet med Vitesse i helgen. Utrecht ligger sjua i Eredivisie.

Emil Bergström, Willem II (på lån från Utrecht) - 13/0

Mittbacken hoppade in i den 79:e minuten i 1-0-förlusten mot Ajax i lördags. Willem II ligger på plats 15 i Eredivisie och har två poäng ner till kval.

Max Svensson, Willem II - 23/1

Forwarden spelade 79 minuter mot Ajax.

Paulos Abraham, Groningen - 19/0

Forwarden spelade 69 minuter mot Zwolle (1-1) och drog på sig ett gult kort. Groningen ligger tia i Eredivisie.

Daleho Irandust, Groningen - 12/2

Nyligen kommit tillbaka från skada. Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Zwolle.

Yahya Kalley, Groningen - 4/0

Vänsterbacken hoppade in i den 69:e minuten mot Zwolle. Varnades på tilläggstid. Enligt Voetbal International är han aktuell för en flytt till norska Bodö/Glimt. Även hans tidigare klubb Malmö FF ska visa intresse.

Alex Mortensen, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 2/0

Får främst speltid i reservlaget.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 24/4

Forwarden gjorde ett mål i 2-2-mötet med Twente i söndags. Lidberg blev utbytt i 95:e minuten. Go Ahead Eagles ligger på plats 14 i Eredivisie.

Amin Sarr, Heerenveen - 3/0

Forwarden spelade 90 minuter i 3-1-förlusten mot PSV i helgen. Heerenveen ligger elva i Eredivisie.

Rami Kaib, Heerenveen, 18/0

Vänsterbacken satt på bänken mot PSV.

Rami Al Hajj, Heerenveen - 13/1

Mittfältaren hoppade in i den 72:a minuten mot PSV.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 19/1

Fortuna Sittard har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Ryan Johansson, Fortuna Sittard (på lån från Sevilla) - 5/0

Fortuna Sittard har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Emil Hansson, Heracles - 14/0

Hoppade in i 60:e minuten i 2-1-förlusten mot AZ i helgen. Heracles ligger tolva i Eredivisie.

Samuel Armenteros, Heracles - 0/0

Skrev nyligen på för klubben igen. Var inte med i truppen mot AZ.

Jesper Karlsson, AZ - 32/13

Ytterforwarden spelade hela matchen mot Heracles, men gjorde inget mål. AZ vann med 2-1 och ligger fyra i Eredivisie.

Patrik Wålemark, Feyenoord - 2/0

Yttern hoppade in i den 66:e minuten mot Cambuur (seger med 3-1) i söndags. Feyenoord ligger trea i Eredivisie.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

Tom Pettersson, Lillestrøm - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

Leopold Wahlstedt, Odd - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

Adam Andersson, Rosenborg - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

Pavle Vagic, Rosenborg - 0/0

William Kurtovic, Sandefjord - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

Anton Salétros, Sarpsborg - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

Kevin Kabran, Viking - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

Amor Layouni, Vålerenga - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

Albin Mörfelt, Vålerenga - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

David Fällman, Ålesund - 0/0

Den norska ligasäsongen startar igen helgen 2-3 april.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 21/11

Missade toppmötet med Lechia Gdansk på grund av en lättare skada. Då föll Lech Poznan med 0-1 på bortaplan och blev av med serieledningen.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 23/0

Spelade som vanligt från start på det defensiva mittfältet. Utbytt i slutminuterna i förlusten mot Lechia Gdansk.

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 14/0

Byttes ut efter 58 minuter mot Lech Poznan vid ställningen 0-0. Lechia avgjorde i den 86:e minuten och ligger nu fyra i tabellen med sex poäng upp till tvåan Lech Poznan och sju poäng upp till serieledning.

Henrik Castegren, Lechia Gdansk - 0/0

Presenterades av sin nya klubb i fredags efter att ha lämnat IFK Norrköping vid årsskiftet. Var dock inte med i truppen mot Lech Poznan.

Mattias Johansson, Legia Warszawa - 20/1

Startade som höger wingback i bottenmötet med Termalica. Byttes ut efter dryga halvtimmen efter att ha fått ett gult kort några minuter tidigare. Matchen slutade 0-0 och Legia ligger alltjämt näst sist i ligatabellen - endast före Termalica.

- Vi hade möjligheten att ta tre poäng, men vi tog inte den. Det var inte insatsen vi hade förväntat oss. Vi kom inte upp i tillräcklig nivå för att vinna, säger Johansson till sajten legia.net.

Läget är fortfarande kritiskt för regerande ligamästaren Legia, som kämpar för att undvika nedflyttning.

- Varje match är den viktigaste. Alla matcher är som en final för oss. Vi måste vinna några matcher för att förbättra vår position i tabellen. Vi arbetar hårt för att hitta en lösning på situationen, säger Johansson, som fyllde 30 år i onsdags.

Sebastian Ring, Wisla Krakow - 2/0

Efter att ha spelat 90 minuter senast lämnades vänsterspringaren utanför truppen i 0-0-matchen mot Gornik Leczna.

Joseph Colley, Wisla Krakow - 3/0

Mittbacken gjorde sin tredje raka 90-minutare i bottenmötet med Gornik Leczna. Krysset lämnar Wisla på 15:e plats - endast en poäng före Gornik Lezcna som ligger under strecket.

PORTUGAL

Tim Söderström, Maritimo - 2/0

Satt på bänken i 0-1-förlusten mot Famalicão.

Philip Tear, Tondela - 0/0

Utanför truppen i 0-1-förlusten mot Braga.

QATAR

Carlos Strandberg, Al-Sailiya SC - 7/1

Hoppade in i cupmatchen mot Al-Arabi och startade i ligamatchen mot Umm-Salal. Det blev två segrar, men inget mål från Strandberg.

RYSSLAND

Axel Björnström, Arsenal Tula - 10/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari.

Filip Dagerstål, Chimki - 16/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari.

Besard Sabovic, Chimki - 15/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari.

Viktor Claesson, Krasnodar - 20/3

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari.

Pontus Almqvist, Rostov - 18/2

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari.

Armin Gigovic, Rostov - 12/0

Jordan Larsson, Spartak Moskva - 19/1

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Ettifaq - 14/5

Ettifaq har lämnat positivt besked om svenskens tåfraktur. Landslagsanfallaren väntas tillbaka om en-två veckor. Därmed borde Quaison vara aktuell för VM-playoff mot Tjeckien den 24 mars.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 8/2

Helander kom i helgen till spel i 73 minuter mot Dundee United (1-1) på bortaplan i den skotska högstaligan. Rangers är tvåa i tabellen med tre poäng upp till rivalen Celtic i serieledning.

Melker Hallberg, St. Johnstone - 5/0

Hallberg kom i förra veckan till spel i två matcher. Svensken gjorde 74 minuter på planen mot Aberdeen (1-1) borta i ligan, samt 74 minuter och två assist i 2-1-segern mot Hearts hemma i ligaspelet. Därmed spelade han en avgörande roll mot Hearts, och sa efteråt så här på St. Johnstones Twitter-konto: ”Det var en perfekt seger och exakt vad vi behövde. Fantastiskt! Jag visste att jag hade det inom mig, men jag är bara glad över att vi vann. Det var det viktigaste”. Hallbergs St. Johnstone är numera nästjumbo i den skotska högstaligan.

Carl Starfelt, Celtic - 35/0

Starfelt gjorde i förra veckan 90 minuter på planen i 3-1-förlusten mot norska succélaget Bodø/Glimt på hemmaplan i Europa Conference League-slutspelet, samt 90 minuter i helgens 3-2-seger mot Dundee FC på hemmaplan i den skotska högstaligan. Celtic toppar tabellen med tre poäng ner till Rangers på andra plats i den skotska högstaligan.



SLOVENIEN

Max Watson, NK Maribor - 2/0

Watson gjorde i måndags 90 minuter på planen i 4-1-segern mot Radomlje på bortaplan i den slovenska högstaligan. Maribor toppar tabellen med en poäng ner till Koper på andra plats.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad - 28/8

Isak är skadad och missade förra veckans möte med RB Leipzig (2-2) på bortaplan i Europa League-slutspelet, samt helgens 4-0-förlust mot Athletic Club på bortaplan i La Liga. Efter derbyförlusten sa tränaren Imanol Alguacil så här till Fotbollskanalen om svensken: ”I går (lördag) testade vi honom och vi trodde att han skulle vara redo, så vi satte upp honom i truppen, men Isak stördes av skadan, så vi bestämde oss till slut för att han inte skulle följa med. Jag är osäker på om han kommer vara redo till torsdagens match (returmatchen mot Leipzig), men det är enbart en mindre skada”. ”La Real” är sjua i den spanska högstaligan.

John Guidetti, Deportivo Alavés - 11/1

Guidetti var i helgen utanför truppen i 3-0-förlusten mot Real Madrid på bortaplan i La Liga. Alavés är nästjumbo och riskerar nedflyttning till den spanska andraligan. Enligt Aftonbladet är Guidetti detaljer från att göra klart med en flytt till AIK.

Ludwig Augustinsson, Sevilla - 17/0

Augustinsson blev i förra veckan kvar på bänken i 3-1-segern mot Dinamo Zagreb hemma i Europa League-slutspelet, men gjorde sedan 56 minuter på planen mot Espanyol (1-1) borta i La Liga. Svensken blev varnad i den 44:e minuten och utbytt i den 56:e minuten. Sevilla är tvåa i tabellen med sex poäng upp till Real Madrid i serieledning i La Liga.



SYDKOREA

Jonathan Ring, Jeju United - 1/0

Den tidigare Kalmar FF-yttern hoppade i helgen in i den 28:e minuten i premiärförlusten mot Pohang Steelers (0-3) på hemmaplan i den sydkoreanska högstaligan. Därmed blev det en tuff start för Ring på proffsäventyret i Asien.

THAILAND

Niran Hansson, Buriram United - 1/0

Hansson var i förra veckan utanför lagets matchtrupp i två matcher. Buriram United toppar den thailändska högstaligan.



Anthonio Sanjairag, Chonburi FC - 3/0

Sanjairag var i förra veckan utanför lagets matchtrupp i en match. Chonburi är på femte plats i den thailändska högstaligan.

William Weidersjö, Port FC - 1/0

Weidersjö gjorde i förra veckan debut med ett inhopp i den 81:a minuten i 2-1-förlusten mot Buriram United på bortaplan i den thailändska högstaligan. Port är sjua i ligan.

TJECKIEN

Aiham Ousou, Slavia Prag - 25/1

Mittbacken stod i förra veckan för två matcher. Han gjorde 90 minuter i 3-2-segern mot Fenerbahce på bortaplan i Europa Conference League-slutspelet, samt 90 minuter i 1-0-segern mot Bohemians 1905 hemma i den tjeckiska högstaligan. Slavia Prag toppar ligan.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük - 23/0

Durmaz gjorde i förra veckan 87 minuter på planen i 1-0-segern mot Sivasspor på hemmaplan i den turkiska högstaligan. Han blev även varnad i slutet av matchen. Fatih Karagümrük är placerat på tionde plats i Süper Lig.

Eric Björkander, Altay SK – 18/1

Björkander gjorde i lördags 90 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Besiktas borta i den turkiska högstaligan. Altay är nästjumbo och riskerar nedflyttning till den turkiska andraligan.

Sebastian Holmén, Caykur Rizespor - 25/0

Holmén gjorde i fredags 90 minuter på planen i 2-0-förlusten mot Basaksehir hemma i den turkiska högstaligan. Caykur Rizespor är på 18:e-plats och riskerar nedflyttning till den turkiska andraligan.

Deniz Hümmet, Caykur Rizespor - 21/1

Hümmet blev i fredags kvar på bänken i 2-0-förlusten mot Basaksehir hemma i den turkiska högstaligan. Rizespor är på 18:e-plats och riskerar nedflyttning till den turkiska andraligan.

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig - 29/7

Forsberg kom i förra veckan till spel i 27 minuter och gjorde ett mål mot Real Sociedad (2-2) på hemmaplan i Europa League-slutspelet. Efter Europa-matchen sa svensken så här på Leipzigs Twitter-konto: ”Vi startade inte matchen bra och gjorde några misstag, men sedan blev det bättre. Efter straffen jobbade vi oss tillbaka och gjorde det bra. Nu ska vi till Spanien för att vinna”. Därefter stod Forsberg i helgen för 60 minuter på planen i 6-1-segern mot Hertha Berlin borta i Bundesliga. Leipzig är fyra i den tyska högstaligan.

Sebastian Andersson, Köln – 24/2

Andersson gjorde i helgen 61 minuter på planen i 1-0-segern mot Eintracht Frankfurt hemma i Bundesliga. I den 46:e minuten blev han även varnad. Köln är på sjunde plats i ligan.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld - 23/1

Nilsson stod i helgen för 90 minuter i 1-0-segern mot Union Berlin hemma i Bundesliga. Arminia Bielefeld är placerat på 14:e-plats i den tyska högstaligan. Nyligen uppgav den tyska tidningen Kicker att svensken blivit erbjuden ett kontrakt av den framtida MLS-klubben St. Louis City, som förväntas göra sin första MLS-säsong 2023. Nilsson sitter i dagsläget på ett utgående kontrakt med Bielefeld som sträcker sig till i sommar.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 24/9

Hrgota är i fin målform med fyra mål på de tre senaste ligamatcherna i Tyskland. I helgen ordnade han 1-0 mot Bayern München, men i slutändan blev det förlust med 4-1 på bortaplan i Bundesliga. Totalt sett gjorde han 69 minuter på planen. Fürth är jumbo med tio poäng upp till Hertha Berlin på säker mark i den tyska högstaligan.

Andreas Linde, Greuther Fürth - 2/0

Den svenske målvakten, som anslöt från Molde i vintras, gjorde i söndags 90 minuter på planen i 4-1-förlusten mot Bayern München på bortaplan i Bundesliga. Fürth är jumbo med tio poäng upp till Hertha Berlin på säker mark i den tyska högstaligan.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli - 8/0

Ohlsson stod i helgen för 19 minuter på planen i 3-0-förlusten mot Hannover på hemmaplan i den tyska andraligan. St. Pauli är på fjärde plats i 2. Bundesliga.

Eric Smith, St. Pauli - 17/0

Smith stod i helgen för 61 minuter på planen i 3-0-förlusten mot Hannover på hemmaplan i den tyska andraligan. St. Pauli är på fjärde plats i 2. Bundesliga.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 20/0

Ingelsson gjorde i helgen 63 minuter på planen mot Darmstadt (1-1) på bortaplan i den tyska andraligan. Hansa Rostock är på 15:e-plats i 2. Bundesliga.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 6/2

Fröling stod i förra veckan för 63 minuter på planen mot Darmstadt (1-1) på bortaplan i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är på 15:e-plats i den tyska andraligan.

Niklas Hult, Hannover 96 - 23/0

Den 32-årige veteranen gjorde i helgen 90 minuter på planen i 3-0-segern mot St. Pauli på bortaplan i den tyska andraligan. Hannover är på tolfte plats i 2. Bundesliga.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf - 20/1

Peterson stod i söndags för ett kort inhopp i 3-1-segern mot Erzgebirge Aue hemma i den tyska andraligan. Svensken hoppade in i den 92:a minuten. Fortuna Düsseldorf är på 13:e-plats i 2. Bundesliga.

Marko Johansson, Hamburg - 7/2

Johansson blev i förra veckan kvar på bänken mot Sandhausen (1-1) på bortaplan i den tyska andraligan. HSV är på andra plats i 2. Bundesliga.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 17/0

Isherwood stod i söndags för 90 minuter på planen mot nykomlingen Hansa Rostock (1-1) på hemmaplan i den tyska andraligan. Darmstadt är på tredje plats i 2. Bundesliga.



UKRAINA

Douglas Bergqvist, Tjornomorets - 0/0

Bergqvist spelade inte någon tävlingsmatch i förra veckan. Tjornomorets är på 13:e-plats i den ukrainska högstaligan.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 0/0

Årets säsong har ännu inte dragit igång. Orlando City åkte i fjol ut i åttondelsfinalen/divisionskvartsfinalen i MLS-slutspelet.

Anton Tinnerholm, New York City – 0/0

Årets säsong har ännu inte dragit igång. Tinnerholm drog i fjol av sin ena hälsena och blir borta från spel under en längre tid. New York City vann i fjol MLS-slutspelet.

Adam Lundqvist, Houston - 0/0

Årets säsong har ännu inte dragit igång. Lundqvists Houston Dynamo slutade i fjol som jumbo i den västra divisionen och missade MLS-slutspelet.

Oskar Ågren, San Jose Earthquakes - 0/0

Årets säsong har ännu inte dragit igång. Den svenske backen skrev nyligen på ett kontrakt med San Jose Earthquakes.

Christopher McVey, Inter Miami - 0/0

McVey lämnade nyligen Elfsborg för spel i Inter Miami, som ägs av David Beckham. I fjol slutade Inter Miami på elfte plats i den östra divisionen och missade slutspel.

ÖSTERRIKE

Alex Timossi Andersson, Austria Klagenfurt (utlånad från Bayern München) - 24/4

Timossi Andersson stod i söndags för 90 minuter på planen och ett mål i 2-0-segern mot SCR Altach på hemmaplan i den österrikiska högstaligan. Målet kom efter en retur, då han stötte in bollen i mål från nära håll i straffområdet. Därmed är svensken nu noterad för fyra mål och sex assist på 24 matcher den här säsongen. Austria Klagenfurt är på fjärde plats i ligaspelet.

Tim Prica, WSG Tirol (utlånad från Ålborg) - 20/1

Prica gjorde i helgen 63 minuter på planen i 3-2-förlusten mot SV Ried på bortaplan i den österrikiska högstaligan. WSG Tirol är på tionde plats i ligan.