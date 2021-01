TV: Här får Sundgren rött kort - efter att ha knuffat bollkalle: "Oacceptabelt"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Gustav Engvall, KV Mechelen – 9/0

Mechelen var spelledigt den gångna helgen.

Kerim Mrabti, KV Mechelen – 14/4



Mechelen var spelledigt den gångna helgen.

Victor Wernersson, KV Mechelen – 6/0

Mechelen var spelledigt den gångna helgen.

Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Demir har inte varit med i truppen på hela säsongen.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

Mirza Halvadzic, Sloboda Tuzla – 2/0

Återupptar säsongen för de sista matcherna den 27 februari.

CYPERN

Daniel Larsson, Apollon Limassol – 5/1

Anfallaren har missat de två senaste månadernas spel med en knäskada. Apollon är fortsatt i serieledning efter 3-2-vinsten mot Anorthosis Famagusta.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 13/4 nollor

Danska ligan har uppehåll och återstartar ligaspelet i början av februari.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 12/0

Danska ligan har uppehåll och återstartar ligaspelet i början av februari.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 17/4 nollor

Danska ligan har uppehåll och återstartar ligaspelet i början av februari.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 13/0

Danska ligan har uppehåll och återstartar ligaspelet i början av februari.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 19/0

Danska ligan har uppehåll och återstartar ligaspelet i början av februari.

Simon Hedlund, Brøndby – 14/4

Danska ligan har uppehåll och återstartar ligaspelet i början av februari.

Oskar Fallenius, Brøndby - 0/0

19-åringen är ny i laget och kommer närmast från BP.

Jacob Rinne, Aalborg BK – 13/3 nollor

Danska ligan har uppehåll och återstartar ligaspelet i början av februari.

Tim Prica, Aalborg BK – 10/0

Danska ligan har uppehåll och återstartar ligaspelet i början av februari.

Oscar Hiljemark, Aalborg BK – 5/1

Danska ligan har uppehåll och återstartar ligaspelet i början av februari.

Niklas Backman, Aarhus GF – 4/0

Danska ligan har uppehåll och återstartar ligaspelet i början av februari.

William Eskelinen, Aarhus GF – 5/0 nollor

Danska ligan har uppehåll och återstartar ligaspelet i början av februari.

Alexander Milosevic, Velje BK – 12/0

Mittbacken har utnyttjat en klausul och brutit kontraktet efter bara fem månader i klubben.

Diego Montiel, Velje BK – 10/2

Danska ligan har uppehåll och återstartar ligaspelet i början av februari.

Daniel Svensson, FC Nordsjälland – 5/0

Danska ligan har uppehåll och återstartar ligaspelet i början av februari.

EGYPTEN

Amor Layouni, Pyramids – 0/0

Den offensive mittfältaren har varit utanför laget i de tre senaste matcherna.

ENGLAND

Robin Olsen, Everton (utlånad från Roma) – 2/1 nollor

På bänken i 0-1-förlusten mot West Ham. Tränaren Carlo Ancelotti vill ha kvar målvakten och en bytesaffär med Bernard till Roma är möjlig.

“Vi ska prata med Robins agent och försöka hitta en lösning så att han kan stanna här permanent. Det kan bli i januari eller i juni”, sa Ancelotti nyligen.

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 19/1

Skadekänningar i ryggen gjorde att mittbacken missade segrarna mot Wolves (1-0) och Aston Villa (2-1).

Emil Krafth, Newcastle United – 7/0

Högerbacken återhämtar sig från covidsjukdom och satt på bänken både under det mållösa mötet med Liverpool och i 1-2-förlusten mot Leicester.

Viktor Gyökeres, Swansea City – 14/1

Anfallaren är fortfarande mållös i The Championship. Gyökeres fick hoppa in under slutminuterna mot Reading (0-0) men spelade inte alls i 2-1-segern mot Watford.

Pontus Jansson, Brentford – 14/0

Var med hela matchen när tabellfyran besegrade Bournemouth med 2-1. Mittbacken hade bland annat en suverän räddning på mållinjen som förhindrade ett mål för gästerna efter 45 sekunder.

Ken Sema, Watford – 20/1

Yttern spelade 90 minuter i 2-1-förlusten mot Swansea och fick betyget 6/10 i Watford Observer.

Viktor Johansson, Rotherham United – 4/1 nollor

22-åringen stod i mål för tredje matchen i rad när bottenlaget Rotherham förlorade mot Barnsley med 1-2. Matchen mot Cardiff ställdes sedan in efter ett snökaos på hemmaplan.

FINLAND

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn - 26/4

Ligan är slut. Mariehamn säkrade nytt kontrakt, till slut.

Calle Svensson, IFK Mariehamn - 0/0

Mittbacken skrev nyligen på ett 1+1-årskontrakt med den åländska klubben. Hämtas från Västerås SK i superettan.

Jakob Tånnander, Haka (utlånad från HJK) - 13/2

Ligan är slut och till nästa säsong återvänder Tånnander till HJK, som han förlängt med över 2021.

FRANKRIKE

Niclas Eliasson, Nimes - 10/0

Nimes har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Jack Lahne, Amiens - 4/0

Amiens har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Zeidane Inoussa, Caen - 3/0

Caen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Samuel Armenteros, Fujairah FC - 14/4

Forwarden spelade hela matchen när Fujairah på nyårsafton föll med 2-1 hemma mot Khorfakkan i ligan. Laget ligger tredje sist i tabellen och har fyra poäng ner till en nedflyttningsplats.

GIBRALTAR

San Mustafa, Europa Point FC - 2/0

Uppehåll till i mitten av januari.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris – 9/0

Första matchen efter jul- och nyårsledighet blev ingen höjdare för Sundgren. Aris föll med 2-0 mot Lamia och Sundgren blev utvisad i 63:e minuten, efter att ha knuffat till en bollkalle (som trixade med bollen innan han gav bort den) i samband med ett inkast. "Oacceptabelt", skriver grekiska SDNA.

Se klipp på situationen i spelaren ovan.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 16/3

Den offensive 25-åringen fick hoppa in i den 73:e minuten i stormötet med Olympiakos i söndags. AEK föll med 3-0 och ligger fyra i den grekiska ligan.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 22/0

Marcus Johansson, IA – 17/1

IA slutade åtta i den isländska ligan.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 9/11

Forwarden har varit skadad ett tag och ser ut att missa de kommande matcherna också.

Dejan Kulusevski, Juventus – 17/3

Byttes in i den 74:e minuten när Juventus slog Udinese med 4-1 på hemmaplan i söndags.

Riccardo Gagliolo, Parma – 15/1

Backen spelade hela matchen när Parma förlorade med 3-0 hemma mot Torino. Gagliolo blev varnad i den första halvleken. Parma ligger på plats 16 i Serie A och har en poäng ner till nedflyttningsplats.

Albin Ekdal, Sampdoria – 16/2

Mittfältaren spelade hela matchen när Sampdoria förlorade med 1-0 borta mot Roma i söndags. Ekdal fick ett gult kort i den 66:e minuten.

Mattias Svanberg, Bologna – 15/1

Mittfältaren fick nöja sig med ett inhopp i den 88:e minuten borta mot Fiorentina (0-0) i söndags.

Joel Asoro, Genoa (utlånad från Swansea) 0/0

Utanför truppen - igen. Har fortfarande inte gjort Serie A-debut för Genoa.

Samuel Gustafson, Cremonese – 16/0

En tuff vecka för Cremonese. Gustafson spelade 90 minuter både mot Reggina och Chievo, när det blev förlust med 1-0 respektive 2-0. Laget ligger på negativ kvalplats i Serie B.

Marcus Rohdén, Frosinone – 14/2

Efter det stora coronautbrottet i Frosinones trupp saknades Rohdén återigen när laget föll med 2-1 hemma mot Spal under måndagen. Laget är sjua i Serie B men har spelat en match mindre än flera av sina konkurrenter.

Jonathan Morsay, Chievo - 4/0

Utanför truppen mot både Venezia (1-1) och Cremonese (2-0). Morsay berättade i dagarna för Fotbollskanalen att han haft covid-19, men nu är tillbaka i träning. I samma intervju öppnade han för en utlåning i januari, för att få mer speltid.

Joseph Colley, Chievo - 0/0

Utanför truppen mot Venezia och Cremonese.

John Björkengren, Lecce - 5/0

Mittfältaren har nu fått sin andra start i Lecce. Den kom mot Cittadella (2-2) i onsdags. Björkengren blev utbytt i den 65:e minuten. Därefter hoppade han in i den 79:e minuten hemma mot Monza (0-0) under måndagen. Lecce är sexa i Serie B.

Nikola Vasic, Reggina - 8/0

Forwarden satt fast på bänken under båda den gångna veckans matcher. Reggina vann bland annat mot Cremonese och har nu tagit klivet upp på säker mark i Serie B.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 13/3

Forge FC föll i matchen om 5-8:e-platsen mot Marathon från Honduras med 1-0 i Concacaf Champions League. Alexander Achinioti Jönnson startade och spelade 78 minuter innan 24-åringen byttes ut. Laget därmed ute ur turneringen. Bara att ladda om inför cupfinalsmatch mot Toronto FC. Ännu är oklart när den kommer att spelas.

Erik Zetterberg, FC Edmonton, 7/0

Kanadensiska ligasäsongen är över. Tyngre säsong för Erik Zetterberg och FC Edmonton som efter fyra raka förluster missade slutspelet i turneringsspelet på Noba Scotia. Mittfältaren Zetterberg blev mållös denna säsong.

LETTLAND

Sylvin Kayembe, FS Metta 18/0

Sylvin Kayembe har inte spelat sedan senaste Svenskkollen.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 18/4

Marcus Danielson, Dalian Professional – 16/1

Dalian Professional vann första mötet med Guangzhou R&F i placeringsmatchen om 11:e-platsen i Super League med 3-0 men i returen klappade Dalian Professional ihop och föll i förlängning efter 4-0. Danielson saknades i matchtruppen då han fick ledigt på grund av landslagsuppehåll med det svenska landslaget. Dalian kvar i kinesiska Super League 2021.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 12/1

Simon Gustafson har bommat speltid i de tre senaste tävlingsmatcherna för Utrecht till följd av en skada. Under julen var 25-årige mittfältaren tillbaka i spel och fick 90 minuter när Utrecht spelad 2-2 mot topplaget AZ. Gustafson fick lämna planen mållös men tilldelades ett gult kort i samband med att bollen tog svensken på handen i sitt eget straffområde.

Emil Bergström, Utrecht – 3/0

Det blev tre matcher för Bergström i Utrecht efter skadan som höll honom borta från spel i början av säsongen. Tyvärr har svensken nu återigen skadat sig och har saknats i de fyra senaste ligamatcherna.

Sebastian Holmén, Willem II – 12/0

Sebastian Holmén startade senaste match mot Ajax men spelade bara 39 minuter innan 28-åringen byttes ut med en misstänkt muskelskada. Julens match slutade 1-1 och Willem placerar sig en 15:e-plats efter 14 spelade omgångar.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 11/0

Ramon Pascal Lundqvist fick starta julhelgens ligamatch mot Heracles men byttes ut strax efter halvtid - oklart varför. Groningen förlorade matchen med 1-0 och placerar sig sexa i tabellen.

Benjamin Nygren, Heerenveen - 10/2

Benjamin Nygren startade julmatchen när Heerenveen förlorade med hela 3-0 mot Feyenoord och fick 75 minuters speltid. Heerenveen nu vinstlösa i de sju senaste ligamatcherna, vilket har gett klubben en åttondeplats i tabellen.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 10/0

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 13/0

Den tidigare IFK Norrköping-spelaren Tesfaldet Tekie spelade 90 minuter när Fortuna Sittard besegrade Waalwijk med 2-1. Tekie fick lämna planen poänglös men hyllas i nederländska medier efter matchen.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 13/2

22-årige Emil Hansson fick inleda helgens match mot Waalwijk på bänken men byttes in i halvtid och hjälpte sin klubb till en 2-1-vinst. Placerar sig på en 13:e-plats i tabellen.

Rami Hajal, Heerenveen - 11/0

19-åringe Rami Hajal fick starta för Heerenveen när laget mötte Feyenoord. Blev en tung förlust med 3-0 där Hajal även tilldelades ett gult kort. Svensken byttes ut med kvarten kvar att spela.

Alexander Jeremejeff, Twente (utlånad från Dynamo Dresden) 9/1

27-årige anfallaren blev i veckan klar för en återkomst till BK Häcken i allsvenskan.

Simon Tibbling, Emmen 10/0

Simon Tibbling har återigen fått speltid i nederländska Emmen. I veckans match mot Zwolle (0-0) fick svensken komma in och spela 24 minuter men i helgen var Tibbling tillbaka fast på bänken hela matchen. Det när Emmen föll mot Utrecht med 3-2. Klubben jumbo i Eredivisie.

Jesper Karlsson, AZ 12/5

Jesper Karlsson spelade 80 minuter när AZ spelade 2-2 mot Utrecht under mellandagarna.

MALTA

Bahrudin Atajic, Gzira United FC 0/0

Den tidigare Malmö FF- och Celtic-forwarden Bahrudin Atajic flyttar till Malta. På Instagram bekräftar han att han är klar för Gzira United FC och har skrivit på ett korttidskontrakt som sträcker sig fram till sommaren. Gzira United ligger just nu femma i ligan.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund – 26/4

Kristiansunds säsong är över. Laget slutade på en femteplats och missade därmed en Europaplats med tre poäng.

Andreas Linde, Molde – 27/7 nollor

Ligasäsongen är över för denna gång i Norge och Molde har säkrat spel i Europa till nästa säsong.Molde slutade tvåa i tabellen.

Mattias Moström, Molde – 9/1

Trotjänaren Mattias Moström fick mer speltid när säsongen gick mot sitt slut. Extra fint var det att Moström gjorde sitt första mål för säsongen, i seriens sista match. 37-åriga veteranen sågs fälla en tår när han elegant pricksköt in 2-0-målet. Molde slutade tvåa i tabellen.

Marcus Sandberg, Stabæk – 30/7 nollor

Marcus Sandberg fick hålla nollan i säsongens sista match. Stabæk vann med 4-0 mot Strømsgodset IF och slutade åtta i tabellen.

Anton Kralj, Sandefjord - 22/0

Efter att ha smittats av covid-19 tog sig Anton Kralj tillbaka till spel och hjälpte Sandefjord att säkra ett nytt kontrakt i Eliteserien. Laget slutade på en elfteplats. Med ett kontrakt som går ut inom kort är det ännu oklart om Malmösonen stannar i Norge.

William Kurtovic, Sandefjord - 19/0

Mittfältaren William Kurtovic saknades i de avslutande omgångarna för Sandefjord. Klubben slutade på en elfteplats och säkrade därmed kontraktet.

David Mitov Nilsson, Sarpsborg - 26/10 nollor

Mitov Nilsson saknades i matchtruppen när Sarpsborg förlorade mot Molde med 5-0. Saprsborg slutade på en 12:e-plats i tabellen.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 5/0

Den tidigare Malmöanfallaren Guillermo Molins saknades i matchtruppen när Sarpsborg föll med 5-0 mot Molde i den sista omgången av eliteserien. Till sa.no berättar Sparsborgs sportschef Thomas Berntsen att det kan vara aktuellt att förlänga med Molins, vilket flera medier rapporterar om.

Kevin Kabran, Start - 29/3

27-årige mittfältaren Kevin Kabran spelade 90 minuter i säsongens sista match när Start föll mot Vålerenga med 4-0. Därmed är det klart att Kabrans Start blir degraderade ner till andraligan efter att ha slutat på nästjumbo-platsen.

Dino Islamovic, Rosenborg - 27/12

Dino Islamovic spelade 90 minuter när Rosenborg spelade 0-0 i säsongens sista match mot Sandefjord. Rosenborg slutar på en fjärdeplats och är därmed klart för Europaspel till nästa säsong.

Anton Salétros, Sarpsborg - 19/1

Anton Salétros saknades när Sarpsborg summerade säsongen med att förlora mot Molde med hela 5-0. Enligt norska uppgifter på grund av familjeskäl. Sarpsborg säkrade kontraktet denna säsong och slutade på en 12:e-plats i tabellen.

Pa Konate, Rosenborg - 11/1

Spelade hela matchen mot Sandefjord som slutade 0-0. Rosenborg slutar på en fjärdeplats och är därmed klart för Europaspel till nästa säsong. Under tisdagen bekräftade Rosenborg att Konate lämnar norska klubben. Har placerats i moderklubben Malmö FF.

Marcus Antonsson, Stabæk, 11/1

Den förre Malmö FF-anfallaren spelade 68 minuter i säsongens sista match mot Strømsgodset IF för Stabaek. Matchen vann Stabaek med 4-0. Placerar sig åtta i tabellen och har därmed säkrat kontraktet till nästa säsong.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 6/0

Den tidigare Gais-spelaren Filip Trajanovski har inte spelat sedan den senaste Svenskkollen.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 13/7

Mikael Ishak saknades när Lech Poznan förlorade mot Wilsla med 1-0 strax innan jul. 27-åringen agerade nyligen räddare i nöden när han räddade en polsk journalist vid vägkanten.

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 4/0

Saknades i helgens matchtrupp i ligamatch mot Zaglebie. Polska medier rapporterar att Cibicki förväntas lämna klubben i vinter.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 8/1

Valmir Berisha spelade 31 minuter när Chindia Targoviste spelade 2-2 mot FC Arges under julhelgen.

Admir Bajrovic, Sepsi - 6/1

Admir Bajrovic saknades i matchtruppen när Sepsi spelade 1-1 mot FCSB.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 16/1

Ryska ligan har uppehåll fram till slutet av februari.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 15/5

Ryska ligan har uppehåll fram till slutet av februari.

Marcus Berg, FC Krasnodar – 16/9

Ryska ligan har uppehåll fram till slutet av februari.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 16/0

Ryska ligan har uppehåll fram till slutet av februari.

Pontus Almqvist, FK Rostov – 8/0

Ryska ligan har uppehåll fram till slutet av februari.

Armin Gigovic, FK Rostov – 8/0

Ryska ligan har uppehåll fram till slutet av februari.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 19/8

Ryska ligan har uppehåll fram till slutet av februari.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 18/2

Ryska ligan har uppehåll fram till slutet av februari.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Abha Club – 9/9

Efter en helt strålande start med fem mål på fyra matcher blev Carlos Strandberg mållös i fyra raka matcher men nu har 24-åringen hållit sig framme igen. I helgens ligamatch mot Al Ain blev svensken tremålsskytt och hjälpte laget till en 4-2-vinst.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 10/2

Alexander Gerndt spelade 67 minuter när Lugano spelade 0-0 mot Lausanne.

Mattias Andersson, Sion – 3/0

Mattias Andersson saknades i matchtruppen när Sion spelade 0-0 mot Sion.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 16/1

Helander gjorde i förra veckan 90 minuter i 2-0-segern mot St. Mirren i ligan och satt sedan på bänken under hela mötet med Celtic (1-0-seger) i ligaspelet. Rangers toppar fortsatt den skotska högstaligan i överlägsen stil.

Melker Hallberg, Hibernian – 22/1

Mittfältaren spelade i förra veckan i 67 minuter i 2-0-förlusten mot Ross County i ligan och satt sedan på bänken under hela mötet med Livingston (3-0-förlust) i ligaspelet. Hibernian är på fjärde plats i den skotska högstaligan.

SLOVAKIEN

Ardian Berisha, Senica – 4/0

Senica spelade inte någon match i förra veckan. Laget är nästjumbo i högstaligan.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 20/3

Isak kom i förra veckan till spel i en match. Anfallaren spelade från start och gjorde 85 minuter på planen i 1-0-segern mot Athletic. Därefter satt han i helgen på bänken i 90 minuter mot bottenlaget Osasuna (1-1). Real Sociedad är trea i La Liga. TuttoMercato uppgav samtidigt i söndags att Isak är aktuell för att ersätta Diego Costa i Atlético Madrid. Uppgifterna gör gällande att en första kontakt tagits och att diskussioner kommer att inledas framöver.

John Guidetti, Deportivo Alavés – 5/2

Efter två mål i cupmötet med Rincon den 16 december, så har nu Guidetti tre raka matcher på bänken utan speltid i La Liga. I förra veckan satt han på bänken mot Osasuna (1-1) och mot Atlético Madrid (2-1-förlust). Alavés är placerat på 14:e-plats i den spanska högstaligan. Guidetti har även senaste tiden kopplats ihop med en flytt från Alavés i januari. Anfallaren har både ryktats vara aktuell för Hannover och Real Zaragoza i den tyska respektive spanska andraligan.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 13/0

Hanssons Chonburi spelade inte någon match i förra veckan. Chonburi är på åttonde plats i den thailändska högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 16/2

Moberg Karlsson kom inte till spel i någon match i förra veckan, då det är uppehåll i Tjeckien. Sparta Prag är på tredje plats i ligan. Nyligen uppgav GT att IFK Göteborg vill värva tillbaka yttern, och i förra veckan skrev samtidigt tjeckiska iSport.cz att flera klubbar, däribland Celtic, intresserar sig för spelaren. Däremot rapporteras det inte ha kommit in något bud till Sparta Prag.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük (utlånad från Galatasaray) – 13/1

Durmaz spelade i helgen i 79 minuter när Fatih Karagümrük föll med 2-1 mot Trabzonspor hemma i Süper Lig. Fatih Karagümrük är placerat på åttonde plats i den turkiska högstaligan. Inför mötet med Trabzonspor, så stöttade Durmaz norske Galatasaray-spelaren Omar Elabdellaoui genom att bära en t-shirt med en bild på norrmannen och med texten: ”Get well soon”. Anledningen är att Elabdellaoui skadat sig i samband med att en fyrverkeripjäs exploderat i hans ena hand.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 15/3 nollor

Nordfeldt släppte i helgen in ett mål när det blev 1-1 mot Rizespor i Süper Lig. Genclerbirligi är på 17:e-plats i den turkiska högstaligan.

Mattias Johansson, Genclerbirligi – 9/0

Johansson är skadad och missade helgens möte med Rizespor (1-1) i Süper Lig. Genclerbirligi är placerat på 17:e-plats av 21 lag i högstaligan.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 16/2

Wendt gjorde i förra veckan 85 minuter i 1-0-segern mot Arminia Bielefeld i Bundesliga. Mönchengladbach är placerat på sjunde plats i Bundesliga.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 13/0

Augustinsson kom i förra veckan till spel i 76 minuter i 2-0-förlusten mot Union Berlin i Bundesliga. Bremen är på 14:e-plats i den tyska högstaligan.

Robin Quaison, Mainz – 16/3

Quaison gjorde i helgen 89 minuter på planen när Mainz tappade 2-0 till förlust med 5-2 mot Bayern München i Bundesliga. Mainz är nästjumbo i den tyska högstaligan.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 22/4

Forsberg gjorde i helgen 73 minuter på planen i 1-0-segern Vfb Stuttgart i Bundesliga. I första halvan av matchen stod han dock för en straffmiss. Leipzig är på andra plats i den tyska högstaligan.

Sebastian Andersson, Köln – 10/2

Andersson har knäproblem och missade helgens 1-0-förlust mot Augsburg i Bundesliga. Andersson tränar på egen hand för att få ordning på skadebekymren, och ännu är det därmed oklart när han kan spela matcher igen. Köln är placerat på 15:e-plats i den tyska högstaligan.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 14/0

Ohlsson gjorde i helgen 90 minuter i 2-1-förlusten mot Greuther Fürth i den tyska andraligan. Dessutom blev han varnad i den 80:e minuten. St. Pauli har nu två raka förluster och har inte vunnit sedan i den andra omgången mot Heidenheim i september. St. Pauli är nästjumbo i den tyska andraligan.

Svante Ingelsson, Paderborn (utlånad från Udinese) – 14/0

Ingelsson gjorde i måndags 61 minuter i 2-1-förlusten mot Fortuna Düsseldorf i den tyska andraligan. Paderborn är därmed nu på 13:e-plats i andraligan.

Niklas Hult, Hannover 96 – 13/1

Hult var i helgen tillbaka efter skada och gjorde 64 minuter på planen och stod för en assist i 4-0-segern mot Sandhausen i den tyska andraligan. Samtidigt blev han även varnad i den 16:e minuten. Hannover är på nionde plats i den tyska andraligan.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf – 12/2

Peterson fortsätter att imponera i Tyskland. Svensken gjorde under måndagen sitt andra mål för säsongen när Fortuna Düsseldorf besegrade Paderborn med 2-1 i den tyska andraligan. Peterson är därmed nu noterad för två mål och två assist på tolv framträdanden i Tyskland. Fortuna Düsseldorf är femma i 2. Bundesliga.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 13/5

Hrgota gjorde nyligen comeback efter skadeproblem och hoppade i helgen in i 2-1-segern mot St. Pauli i den tyska andraligan. Han fick ett 21 minuter långt inhopp. Greuther Fürth är placerat på tredje plats i den tyska andraligan.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 6/0

Nilsson satt i helgen på bänken i 90 minuter när det blev förlust med 1-0 mot Borussia Mönchengladbach i Bundesliga. Bielefeld är på 16:e-plats i den tyska högstaligan. Det är en placering som innebär kvalspel om överlevnad i ligan.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0 nollor

Linnér, som förra säsongen inte kom till spel i någon tävlingsmatch på A-lagsnivå, satt i helgen på bänken igen när Bielefeld föll med 1-0 mot Borussia Mönchengladbach i Bundesliga. Bielefeld är på 16:e-plats i ligaspelet.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt – 0/0

Isherwood lämnade i förra veckan Östersunds FK för spel i tyska andraligalaget Darmstadt. Mittbacken skrev på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2024 och sa så här efter övergången på klubbens hemsida: ”Jag är väldigt glad över att Darmstadt ger mig möjlighet att få erfarenhet av professionell tysk fotboll och jag kommer att göra allt för att hjälpa laget med mina kvaliteter”. Darmstadt är placerat på tolfte plats i den tyska andraligan.

USA

Tom Pettersson, Cincinnati – 12/0

Petterssons Cincinnati blev jumbo i den östra divisionen och missade därmed MLS-slutspelet.

Robin Jansson, Orlando City – 21/0

Janssons Orlando åkte ut i kvartsfinalen mot New England Revolution i MLS-slutspelet och därmed är mittbackens säsong över.

Gustav Svensson, Seattle – 11/0

Svenssons Seattle Sounders föll mot Columbus med 3-0 i MLS-finalen och därmed är mittfältarens säsong över. Nyligen sa Svensson, vars kontrakt med Seattle har löpt ut, att han vill avsluta sin karriär i IFK Göteborg, men i förra veckan kom även uppgifter om att Svensson är aktuell för att gå till kinesiska laget Guangzhou City FC (tidigare Guangzhou R&F). Svensson tillhörde just den kinesiska klubben mellan vintern 2016 och sommaren 2017.

Anton Tinnerholm, New York City – 21/4

Tinnerholms New York City åkte ut mot Orlando City i åttondelsfinalen i MLS. Nyligen blev han utsedd till årets MVP ”Most Valuable Player” i New York City 2020.

Adam Lundqvist, Houston – 17/0

VIETNAM

Grace Tanda, Da Nang – 17/6

Säsongen är färdigspelad i Vietnam. Da Nang slutade på förstaplats i nedflyttningsserien i den vietnamesiska högstaligan.