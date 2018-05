15 svenskar nedflyttade ute i Europa

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Isaac Kiese Thelin, Waasland-Beveren (utlånad från Anderlecht) – 36/19

Waasland-Beveren avslutade säsongen med 1-3-förlust mot Kortrijk, och Kiese Thelin fick 90 minuter. Han har varit en av lagets stjärnor, och även lagkapten några matcher. 19 mål, dock en hel del på straff, och tre mål ifrån skytteligavinst. Oklart var han spelar i höst, det har pratats om både Anderlecht och Gladbach.

Erdin Demir, Waasland-Beveren – 36/0

Var inte med i matchtruppen i sista matchen, enligt klubben så var han otillgänglig. Spelade varenda sekund i grundserien, men petades när Waasland-Beveren inte hade något kvar att spela för i slutspelet. Stabil säsong, och byter upp (?) sig till Zulte Waregem i sommar.

Robin Söder, Lokeren – 36/8

1-1 mot Sint-Truidense, med Söder på topp i 70 minuter. Lokeren kvalar nu för att nå Europa League nästa säsong. Söder har oftast startat för Lokeren, där det blev ytterligare lite fler starter på våren. Några för få mål framåt för att vara en superb säsong.

CYPERN

John Alvbåge, AC Omonia – 1/1 nollor

Skadade sig efter drygt en halvtimme i debuten, och kunde inte spela mer under säsongen. AC Omonia hade en enastående usel avslutning på säsongen, där de förlorade elva matcher i rad.

DANMARK

Joel Allansson, Randers FC – 24/0

Säsongen är inte helt slut, då Randers har kval kvar för att stanna i högstaligan. Allansson gjorde i veckan två 20-minutersinhopp mot Lyngby (2-1, 2-1). Var ofta utanför truppen i början av säsongen, men efter tränarbytet har han fått speltid i varje match han varit tillgänglig. Ofta som startspelare, och i alla olika mittfältsroller. Kontraktet går ut i sommar.

Mikael Boman, Randers FC – 10/1

Har missat de senaste matcherna, där Boman i en intervju med GP berättade att det handlat om en huvudskada. Randers spelar för att kvala sig kvar i högstaligan. Boman gjorde en supermatch i slutet av grundserien, men har annars haft problem att imponera. Dels på grund av lagets dåliga form och dels för att han kom dit utan försäsong.

Simon Kroon, Sönderjyske (utlånad från Midtjylland) – 15/1

Oavgjort mot Århus (2-2) i första kvalfinalen för att nå Europa League. Kroon fick 90 minuter, och Jydske Vestkysten gav honom betyget knappt godkänd. Bra arbetsinsats, men för krångliga lösningar. Lånet har inte blivit den stora succén de hoppades på, men Kroon har fått starta nästan alla matcher.

Robin Olsen, FC Köpenhamn – 37/11 nollor

Gjorde comeback mot Midtjylland (0-2) efter 2,5 månaders skadeuppehåll. Fick betyget knappt godkänt av BT. Oturlig halk vid 0-1, friläge vid 0-2. Hade en i övrigt bra säsong innan skadan, framför allt med en bra säsongsinledning. Lär lämna i sommar för en större liga.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 36/1

Två inhopp mot Midtjylland (0-2) respektive Nordsjälland (0-0). Inledde säsongen som ordinarie vänsterback, men har tappat platsen gradvis och erkände i en intervju med Tipsbladet att han inte varit bra nog. Konkurrerar med lagkapten Nicola Boilesen om en startplats, och bägge lär stanna. FCK har en match kvar på säsongen för att se om de når Europa League nästa säsong.

Erik Johansson, FC Köpenhamn – 14/1

Startade mot Midtjylland (0-2) och Nordsjälland (0-0). Svag match mot Midtjylland, där han fick låga 02 av 12 av BT. Det mesta av hans säsong har annars handlat om knäskadan. Hade det inte varit för den så var han troligen varit en av lagets grundpelare.

Johan Larsson, Bröndby – 42/3

Floppslut på säsongen för Bröndby. Vann visserligen cupen, men de ledde ligan med fem poäng när fyra matcher återstod. Ändå slutade de tvåa. Larsson var bland annat oturlig mot Horsens (2-2) i veckan, men spelade upp sig lite mot Ålborg (1-1). Hans säsong hade i övrigt bra som lagkapten. Helt given som högerback och hela tolv assist. Med i ”Årets lag” hos BT.

Simon Tibbling, Bröndby – 36/3

Tibbling gjorde det rätt bra sista veckan, men det räckte inte till segrar. Tung, tung, tung avslutning på en säsong som innan det höll på att bli perfekt. Tibbling kom dock med i ”Årets lag” hos BT, och supportersidan 3point har honom som lagets överlägset bäste spelare. Ofta involverad och spelbar, men saknas ibland lite poäng för absoluta dominansen.

Gustaf Nilsson, Silkeborg (utlånad från Bröndby) – 34/9

Hade inte gjort mål på ett halvår och var ett tag helt petad, men Nilsson tog sig tillbaka starkt. I kvalet om att hänga kvar gjorde han två starter och mål i bägge matcherna mot Helsingör. Ett mål efter inlägg, ett mål när han sprang sig fri i djupled. En konstig säsong såhär långt, men han har nog inte presterat så bra som Silkeborg trodde han skulle göra. Säsongen är inte slut, utan de har ett kval till.



Rasmus Jönsson, Odense – 21/0

Hade tre perioder där han var startspelare, och tre perioder där han knappt användes alls. Nästan bara ute på kanten, men gjorde noll mål och bara en assist. Ingen stark säsong och det är redan klart att han lämnar när kontraktet går ut i sommar.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 33/11 nollor

Säsongens två sista matcher blev mot Nordsjälland (0-0) och Bröndby (1-1), där Rinne i den sista matchen var en av planens bästa. Ålborg slutade femma, och Rinne var en delanledning. Släppte framför allt in få mål i grundserien, som en av ligans statistiskt bästa målvakter. Laget läckte mer på slutet i och med att de inte haft något att spela för och mötte bättre motstånd i slutspelet. Rinnes matchbetyg i ligaspelet hos Ekstrabladet har nästan alltid varit 3/6 eller 4/6. Stabil och bra säsongen igenom.

Niklas Backman, Århus – 21/0

Startspelare mot Sönderjyske (2-2), och vinner de returen i dag så spelar de kval mot FCK för att nå Europa League. Backmans säsong: inledde som ordinarie, hamnade sedan en lång period på bänken, funderade på att flytta, men tog sig tillbaka och blev en stabil och uppskattad startmittback.

Tobias Sana, Århus – 33/9

Skadad och missar säsongsavslutningen, där Århus har chans på Europa League. Sanas säsong har i det stora hela varit positiv. Han har ofta spelat anfallare och totalt gjort 14 ”poäng”. En av lagets stjärnor, och hade även lagkaptensbindeln någon match.

Marko Mitrovic, Sönderjyske – 4/0

Trots några bra matcher i reservlaget så var han långt ifrån A-lagsspel nästan hela säsongen. Fick bara en kort chans i slutet av 2017. Skulle ha lämnat i våras, men gjorde inte klart med någon klubb. Allt talar för att det istället blir i sommar.

Melvin Frithzell, Helsingör – 4/1

Helsingör åkte ur högstaligan i veckan efter förlust mot Silkeborg. Frithzell användes inte i matcherna. Vinterövergången blev inte alls lyckad, då Frithzell bara spelade drygt 100 minuter under våren.

Mohammed Saeid, Lyngby – 5/0

Dubbelförlust mot Randers, vilket gör att Lyngby ska kvala för att hänga kvar. Saeid var inte med i någon av matcherna. Hantogs in i vintras för att vara en startspelare, men har bara fått ett par starter och några inhopp. Har inte synts till i truppen de senaste matcherna, och lär lämna i sommar.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 29/0

Var inte med i FA-cupfinalen. En varierande säsong. Användes knappt alls i början och inledde med några rejäla tavlor, och har sedan roterats in och ut ur både startelvan och truppen. Spelade upp sig på slutet av säsongen och oftast varit okej eller solid. Sägs kunna lånas ut till Wolves nästa säsong, men det är oklarheter kring vilka mittbackar som stannar i Manchester United.

Martin Olsson, Swansea – 43/0

Har varit given vänsterback, delvis då det inte funnits någon annan, i antingen en fyr- eller fembackslinje. Han har varierat i prestationer när laget nu åkte ur Premier League, men var framför allt bra under Swanseas temporära uppsving i vintras. Totalt sett skrapar han ihop betyget okej, sett till omständigheterna, för 2017/2018. Oklar framtid.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 10/4 nollor

Fick inte spela en enda ligamatch den här säsongen. Hans speltid kom då Swansea gick relativt bra i cuperna, och bland annat åkte på tre omspel. Tio cupmatchers speltid, och han fick ofta rätt bra betyg i lokalmedia för de matcherna. Nio insläppta mål. Ryktas vara aktuell för AIK.

Erdal Rakip, Crystal Palace (utlånad från Benfica) – 0/0

Fick ingen speltid under lånet i Crystal Palace. Var på bänken några matcher i början under lagets skadekris, men då valde Roy Hodgson att inte göra några byten. Oklart var han hamnar, lär återvända till Benfica för försäsong men ett nytt lån är inte otänkbart.

Sebastian Larsson, Hull – 40/2

Larsson har under året placerats på centralt mittfält, och tränaren Nigel Adkins har ofta poängterat hur mycket han gillar Larssons attityd och erfarenhet. Har varit en av få stabila spelare i ett hackigt och stundtals rasande Hull. Har även haft lagkaptensbindeln några gånger. Helt given startspelare då han har startat varenda match han har bedömts vara tillgänglig, med något undantag för vila. Det enda negativa var att han inte fick ut lika mycket på fasta situationer som han brukar få. Ryktas vara nära AIK.

Pontus Jansson, Leeds – 43/3

Jansson hade svårt att följa upp fjolårssäsongens succé. Han var till och med petad någon match i höstas. Förra säsongen blev han uttagen i årets lag i Championship, i år var han inte ens bland de fyra nominerade till årets spelare i ett underpresterande Leeds. Han själv har ofta haft okej eller bra prestationer, men de långa topparna har saknats.

Pawel Cibicki, Leeds – 10/0

Cibicki fick knappt spela den här säsongen (runt 600 minuter), och tränaren Paul Heckingbottom har haft noll förtroende för svensken. De enda ligamatcherna kom runt jul. Enligt journalisten Phil Hay finns intresse från minst en asiatisk klubb, men Cibicki prioriterar att stanna i Europa.

Marcus Antonsson, Blackburn (utlånad från Leeds) – 34/8

Blackburn blev uppflyttade till Championship. Antonsson gjorde en stark höst och var ett tag bland ligans bättre spelare, men en skada vid årsskiftet gjorde att han inte tog sig in i startelvan igen. Enligt journalisten Phil Hay är det troligt att Leeds inte vill behålla spelaren, och även att Blackburn ska ha en option.

Joel Asoro, Sunderland – 29/4

Sunderlands med ytterligare en katastrofsäsong, och de åkte ur till League One. Asoro användes knappt alls i början av säsongen, men när Chris Coleman blev ny manager så blev Asoro en startspelare och var en av lagets absolut bästa. En stor mängd Premier League-klubbar är intresserade av att köpa 19-åringen.

Niclas Eliasson, Bristol City – 17/1

Eliassons säsong har oftast handlat om att sitta kvar på bänken i 90 minuter. Det hände hela 31 gånger. I sina fyra ligastarter blev han utbytt antingen i halvtid eller efter runt 55 minuter. Till detta tre cupstarter, och en del korta inhopp. Kanske ändå stannar kvar i Bristol City, eller blir utlånad. Tränaren Lee Johnson sa att Eliasson har haft svårt att anpassa sig, men att han har stor potential.

Marcus Olsson, Derby – 16/0

Olsson har blivit knäskadad och kan bli borta hela 2018. Derby förlorade kvalet till Premier League och blir kvar i Championship. Olsson har varit vänsterbacksreserv, men tränaren Gary Rowett (som kan lämna för Stoke) har sagt att ingen av vänsterbackarna presterat så bra som han hade hoppats. Olsson avslutade dock med ett par bra matcher.

FINLAND

Gabriel Petrovic, IFK Mariehamn - 7/0

Skadad igen och blir borta i två-tre månader, enligt IFK Mariehamn.

Philip Sparrdal-Mantilla, IFK Mariehamn - 1/0

Fortsatt skadad.

Nicklas Maripuu, IFK Mariehamn - 13/2

Mittfältaren spelade hela matchen när Mariehamn föll borta mot KuPS med 2-1. Varnad i den 71:a minuten.

Pontus Åsbrink, IFK Mariehamn - 14/0

Mittfältaren startade mot KuPS, men blev utbytt i den 60:e minuten.

Simon Silverholt, IFK Mariehamn - 10/4

Spelade hela matchen mot KuPS.

Amin Nazari, IFK Mariehamn - 1/0

Värvades i dagarna in som ersättare för skadade Petrovic. Kontrakt skrivet fram till 31 juli. Debuterade mot KuPS, genom att hoppa in i den 70:e minuten.

Tatu Varmanen, Inter Åbo - 12/0

Hoppade in i den 56:e minuten i 1-0-seger över SJK.

Anders Bååth, SJK - 13/0

Startade i förlusten hemma mot Inter Åbo i fredags, men blev utbytt i paus. SJK åkte på sin tredje raka förlust och sparkade under tisdagen sin tränare Tommi Kautonen. Ersättare? Alexei Eremenko Sr.

FRANKRIKE

Karl-Johan Johnsson, Guingamp - 40/12 nollor

Säsongen över. Har varit totalt given mellan Guingamps stolpar. Spelade även i sista matchen mot Toulouse (förlust med 2-1 på bortaplan). Guingamp slutade tolva i Ligue 1.

Ola Toivonen, Toulouse - 26/2

Landslagsanfallaren fick hoppa in i den 88:e minuten mot Guingamp (seger med 2-1). Senast Toivonen startade i ligan? 9 december. Har fått väldigt lite speltid i vår. Nu väntar kval mot Ajaccio för att hålla sig kvar i Ligue 1.

Jimmy Durmaz, Toulouse - 23/3

Landslagsmittfältaren fick starta för andra matchen i rad, och för andra matchen i rad gjorde han en assist. Den här gången blev det seger med 2-1 mot Guingamp, men laget tvingas ändå kvala mot Ajaccio för att kunna hålla sig kvar i högstaligan. Durmaz, som åkt ut och in ur laget den här säsongen, blev utbytt i den 80:e minuten mot Guingamp.

Alexander Kacaniklic, Nantes - 12/0

Säsongen över. Yttermittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Strasbourg (seger med 1-0) i helgen. Kacaniklic har inte fått särskilt mycket speltid den här säsongen och nyligen öppnade agenten Miro Jaganjac, i en intervju med Fotbollskanalen, för att den förre Fulham-spelaren kan komma att röra på sig i sommar.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain - 35/34

Säsongen slut. Missade sista matchen, returen i åttondelsfinalen (asiastiska Champions League) mot Al Duhail och Al Ain föll med 4-1. Sammanlagt blev det förlust med 8-3 och därmed blir det ingen CL-titel för Berg, som annars haft en makalös säsong. Vann skytteligan och Al Ain blev mästare.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos - 23/1

Säsongen över. Bortsett från en period mellan oktober och januari var högerbacken given i Panathinaikos elva den här säsongen.

Guillermo Molins, Panathinaikos - 25/8

Säsongen över. Molins spelade en hel del, men var också skadad under en längre period. Kommer lämna klubben i sommar på grund av utebliven lön.

Philip Hellquist, PAS Giannina - 7/0

Säsongen över. Flyttade till Giannina i vintras och fick nöja sig med en start och sex inhopp. Inga poäng, enligt transfermarkt.

Niklas Hult, AEK Aten - 26/0

Säsongen över. Vänsterbacken låg länge i tvist med sin tidigare klubb Panathinaikos och fick till slut igenom en flytt till AEK i vintras. Tilläts där inte delta i Europa-spel, men var given i ligan i mästarlaget.

Jakob Johansson, AEK Aten - 17/1

Fick stora delar av säsongen förstörd på grund av knäskadan han ådrog sig i play off-rundan av VM-kvalet, mot Italien. Snart tillbaka efter de problemen. Har bekräftat för Aftonbladet att han lämnar AEK i sommar och enligt uppgifter till Fotbollskanalen är han aktuell för bland annat franska Rennes.

Astrit Ajdarevic, AEK Aten - 27/1

Säsongen över. Mittfältaren har haft svårt att ta en ordinarie tröja i mästarlaget. Landade på sju starter och nio inhopp i ligan.

HOLLAND

Sam Larsson, Feyenoord - 29/8

Säsongen över. Larsson har varit mycket skadad i vår och fick inte speltid i ligan efter 15 april. Startade totalt 14 matcher i ligan.

Emil Hansson, Feyenoord - 2/0

Säsongen över. Norsksvensken har mest fått nöja sig med en plats på bänken den här säsongen.

Simon Gustafson, Roda (utlånad från Feyenoord) - 38/11

Säsongen över. Roda åkte ur högstaligan efter kval men Gustafson har imponerat så pass mycket att han nu köpts loss av Utrecht. Var helt given i Roda under hela säsongen.

Kristoffer Peterson, Heracles - 36/9

Säsongen över. Yttermittfältaren var given i Heracles det här året. Landade till slut på 14 poäng i tävlingsmatcher (nio mål och fem assist).

Erik Israelsson, Zwolle - 14/0

Säsongen över. Tufft år för den förre Kalmar- och Hammarby-spelaren. Mittfältaren var en del skadad och hade generellt sett svårt att få speltid. Gjorde bara tre starter i ligan. Ryktades vara på väg till Kalmar i vintras.

Ramon Pascal Lundqvist, PSV Eindhoven - 0/0

Säsongen över. Mittfältaren fick bygga upp sig i reservlaget i andraligan efter en tuff skada (gjorde tio starter), men åkte på en knäskada för en tid sedan och tvingades till operation.

ISLAND

Valmir Berisha, Fjölnir (utlånad från Ålesund) - 6/2

Forwarden startade både mot Keflavik (seger med 2-1) i fredags och mot KR (1-1) under måndagen. Gjorde inga mål.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa - 30/0

Haft problem med en hjärnskakning nyligen och stod över säsongens två sista matcher. Haifa slutade fyra i ligan, men vann cupen nyligen. Sjöstedt har varit en succé som defensiv mittfältare, men har också varit en hel del skadad.

ITALIEN



Dejan Kulusevski, Atalanta – 0/0

Mittfältaren var utanför truppen i säsongsavslutningen Calgiari, där Atalanta föll med 0-1 på bortaplan. Klubben slutade därmed på sjundeplats i Serie A och har chans till spel i Europa League nästa säsong. Kulusevski spelade främst för Primavera-laget under säsongen och fick totalt sitta med på bänken i tre matcher. Han hoppades och trodde i januari på en ligadebut i slutet av säsongen, men får vänta på det.

Filip Helander, Bologna – 28/0

Mittbacken var avstängd i säsongsavslutningen och 0-1-förlusten mot Udinese på bortaplan. Klubben slutade därmed på 15:e-plats i Serie A. Helander har under i stort sett hela säsongen varit ordinarie startman i klubben.

Emil Krafth, Bologna – 12/0

Högerbacken satt i helgen på bänken under hela matchen i 0-1-förlusten mot Udinese på bortaplan, vilket innebar att klubben slutade på 15:e-plats i Serie A. Krafth var under förra säsongen i stort sett ordinarie som högerback, men fick under den gångna säsongen ont om speltid och kan möjligen i sommar lämna klubben. Han var nära en utlåning i januari, men valde att nobba ett par anbud.

Marcus Rohdén, Crotone – 29/2

Tung säsongsavslutning för Rohdén och hans Crotone. Laget föll i helgen med 1-2 mot Napoli borta och åkte därmed ur Serie A. Rohden blev utbytt i halvtid. Han fick fem av tio i betyg av La Gazzetta dello Sport. Rohdén kan se tillbaka på en lite strulig säsong, där han var ordinarie under hela höstsäsongen, men därefter var skadad och petad för att sedan slå sig in i laget igen under de sista omgångarna i ligan. Svensken berättade före nedflyttningen att hans mål var att hitta en ny klubb om laget ramlar ur den italienska högstaligan.

Pa Konate, SPAL – 2/0

Vänsterbacken fick återigen sitta på bänken under hela matchen, när Spal slog Sampdoria med 3-1 i säsongsavslutningen och därmed säkrade nytt kontrakt i Serie A. Konate hade en tuff säsong och var skadad mellan i början av december och februari och spelade inte en enda ligamatch under säsongen. Han ska dock enligt hans agent Nima Modyr vara fortsatt inställd på att kämpa för en plats till laget till nästa säsong.

Oscar Hiljemark, Genoa – 34/1

Hiljemark var i helgen utanför matchtruppen, när Genoa föll i säsongsavslutningen med 1-2 mot Torino på hemmaplan. Klubben slutade därmed på tolfteplats i ligan. Hiljemark hade under hösten svårt att få kontinuerlig speltid från start i Panathinakos, men återvände i januari från utlåningen till Genoa. Därefter avslutade han säsongen med kontinuerlig speltid och flaggan i topp, då Genoa lyfte från botten till mitten av tabellen.

Samuel Gustafson, Perugia (utlånad från Torino) 23/1

Mittfältaren hoppade in i den 89:e minuten, när Perugia föll med 1-2 mot serieledaren Empoli i den sista omgången i Serie B. På söndag väntar play off-spel mot Venezia för att klubben ska ha chans att ta sig upp till Serie A.

Svante Ingelsson, Udinese – 8/2

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Udinese vann i sista omgången mot Bologna på hemmaplan med 1-0. Klubben undvek därmed nedflyttning och slutade på 14:e-plats i Serie A. Ingelsson kan se tillbaka på en fin första säsong i Italien med målet mot Napoli på bortaplan som självklar höjdpunkt. Däremot fick han inte spela en enda minut i de sista omgångarna under den nye tränaren Igor Tudors ledning, som ersatte sparkade Massimo Oddo.

MALTA

Alexander Nilsson, Hamrun Spartans - 15/5

Anfallaren spelade ingen match i helgen, då den maltesiska ligan tog slut för tre veckor sedan. Nilsson stannade på fem mål den här säsongen, samtidigt som Hamrun Spartans slutade på åttondeplats i ligan. Valletta vann den maltesiska ligan.

NORGE

Amor Layouni, Bodö/Glimt - 12/0

Yttern spelade i förra veckan från start i båda lagens 0-1-förluster mor Tromsö och Start. Han blev i första matchen utbytt i den 73:e och i andra matchen i 66:e minuten. En resultatmässig tung vecka, men med fortsatt kontinuerlig speltid från start. Laget är placerat på 14:e-plats i norska ligan

Liridon Kalludra, Kristiansund – 10/2

Mittfältaren var i veckans första match utanför matchtruppen mot Ranheim (1-3), men spelade däremot i helgen från start mot Strömsgodset, när Kristiansund vann med 4-0 och Kalludra dessutom stod för ett mål till 2-0 i första halvlek. Han blev däremot utbytt i den 58:e minuten. Laget är placerat på tiondeplats i Tippeligan.

Conny Månsson, Kristiansund – 0/0

Målvakten var åter utanför lagets trupp, när Kristiansund föll med 1-3 mot Ranheim och därefter slog Strömsgodset med 4-0. Är tredjemålvakt i laget, som är placerat på tiondeplats i Tippeligan.

Andreas Linde, Molde – 12/4 (nollor)

Målvakten spelade från start i båda veckans matcher mot Strömsgodset (2-0) och därefter mot Ranheim (1-3). Molde är åtta i ligan.

Mattias Moström, Molde – 6/0

35-åringen ser nu ut att få mer speltid i ligan. Han spelade från start i båda veckans matcher mot Strömsgodset (2-0) och mot Ranheim (1-3). Han blev däremot utbytt i den 75:e minuten mot Strömsgodset. Molde är åtta i Tippeligan.

Christopher Telo, Molde – 4/0

Ytterbacken är iskall i Molde. Han var utanför matchtruppen mot Strömsgodset (2-0) och satt på bänken under hela matchen mot Ranheim (1-3). Molde är sexa i Tippeligan.

Martin Broberg, Odd – 10/5

Målskytt igen! Mittfältaren är i bra form och spelade från start i veckans båda matcher mot Sandefjord (5-0), där han gjorde ett mål och två assist och mot Stabaek (1-2). Odd är nia i Tippeligan.

Jonathan Levi, Rosenborg 5/0

Äntligen speltid! Levi fick i veckan dubbelt med speltid, först genom inhopp i den 43:e minuten mot Lilleström (3-0) och därefter spel från start i helgen mot Haugesund (3-2). Han blev dock utbytt i den 63:e minuten mot Haugesund. Rosenborg är tvåa i Tippeligan.

Pontus Engblom, Sandefjord – 11/4

Spelade i veckan från start mot både Odd (0-5) och mot Sarpsborg (0-1). Klubben går tungt i ligan, jumbo på fem poäng.

William Kurtovic, Ullensaker/Kisa (utlånad från Sandefjord) – 9/1

Mittfältaren spelade i förra veckan hela matchen mot Mjöndalen (2-0) och därefter i helgen åter från start mot Notodden (1-2), men blev utbytt i den 83:e minuten. Laget är fyra i Obos-ligan.

Kevin Kabran, Start – 10/2

Efter en stark försäsong med idel hyllningar, så har svensken tappat sin startplats i laget. Satt på bänken under hela mötet med Sarpsborg (0-4), men fick hoppa in i den 67:e minuten i 1-0-segern mot Bodö/Glimt. Det var klubbens första seger sedan i premiären.

Elliot Käck, Start – 12/2

Vänsterbacken är ordinarie i laget och spelade i veckan hela matchen mot Sarpsborg (0-4) och därefter från start mot Bodö/Glimt (1-0), men blev däremot utbytt i den 33:e minuten skadad. Det var klubbens första seger sedan i premiären, vilket innebar att laget lyfte till 15:e-plats i ligan.

Isac Lidberg, Jerv (utlånad från Start) – 5/0

Anfallaren fick i veckan sitta på bänken under hela matchen mot Notodden (1-0) och fick hoppa in i den 72:e minuten mot Levanger, när klubben därefter vände 1-2 till 3-2-seger. Lidberg är ännu en bit från startelvan. Klubben är åtta i Obos-ligan.

Marcus Sandberg, Vålerenga – 2/1 (nollor)

Sandberg satt på bänken i båda veckans matcher mot Stabaek (1-0) och mot Tromsö (0-3). Han är andremålvakt i laget, som är placerat på sjätteplats i Tippeligan. Öppnade nyligen för att han vill lämna klubben så snart som möjligt.

POLEN

Nicklas Bärkroth, Lech Poznan – 24/0

Svensken var i helgen utanför matchtruppen, när Lech Poznan föll med 0-2 mot ligamästaren Legia Warszawa. Poznan föll dock i efterhand med 0-3, då Legia tilldömdes segern med det resultatet efter att matchen avbröts en kvart från slutet på grund av att Poznan-supportrar kastade in bengaler och stormade planen. Klubben slutade därmed på tredjeplats i den polska ligan och har chans att spela i Europa League nästa säsong. Bärkroth fick under hösten kontinuerligt med speltid, främst genom inhopp, men satt under våren främst på bänken och gjorde totalt 77 minuter under vårsäsongen i ligan.

PORTUGAL

Robert Åhman-Persson, Belenenses – 16/0

Svensken gjorde i helgen sin åttonde raka start i ligaavslutningen mot Boavista (0-1). Belenenses slutade därmed på elfteplats i ligan och nu återstår det att se var Åhman-Persson tar vägen härnäst, som öppnat för en flytt efter säsongen, men även för att stanna i Portugal. Porto vann den portugisiska ligan den här säsongen.

RUMÄNIEN

Alexander Fioretos, Gaz Metan – 0/0

Svensken satt på bänken i båda veckans matcher mot Voluntari (1-0) och mot Poli Timisoara (0-0). Väntar ännu på att få göra debut för sitt nya lag, som är placerat på fjärdeplats i nedflyttningsserien i Rumänien.

RYSSLAND

Pontus Wernbloom, CSKA Moskva – 36/8

Wernbloom missade nyligen säsongsavslutningen mot Anzhi (2-1). Efter matchen meddelade klubben och Wernbloom att han lämnar CSKA i sommar för en ny utmaning i karriären. CSKA Moskva blev tvåa i den ryska ligan. Wernbloom var ordinarie under hela säsongen och en viktig pelare i laget, som skördade framgångar i både ligan och i slutändan i Europa League.

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva - 24/0

Mittbacken spelade nyligen från start i säsongsavslutningen, när Dynamo bortaslog Spartal Moskva med 1-0 och därmed slutade på åttondeplats i den ryska ligan. Holmén kan se tillbaka på en säsong, där han under hela höstsäsongen var ordinarie i laget, men efter uppehållet tappade sin startplats. Det var först i de sista omgångarna, som han åter fick kontinuerlig speltid igen.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 34/12

Yttern spelade nyligen hela matchen, när Krasnodar spelade 1-1 mot Rubin Kazan i den sista omgången och slutade på fjärdeplats i ryska ligan, vilket innebär Europa League-spel nästa säsong. Claesson har haft en fin säsong med Krasnodar och kliver in i VM som en av Sveriges mest formstarka spelare i truppen.

Andreas Granqvist, FC Krasnodar – 33/2

Svenske landslagskaptenen hyllades nyligen stort under sista matchen med Krasnodar mot Rubin Kazan (1-1) i sista omgången i Ryssland. Klubben hade klippt in Granqvists tröja i gräsmattan, samtidigt som fansen hyllade honom efteråt. ”Granen” har fått gott om speltid under hela säsongen och kliver in i sommarens mästerskap i god form.

SCHWEIZ

Emil Bergström, Grasshopper - 39/2

Mittbacken spelade som vanligt hela matchen i säsongsavslutningen, när laget föll med 1-2 hemma mot Young Boys, som vann den schweiziska ligan. Klubben slutade därmed på niondeplats i ligan, näst sist, men får spela i högstaligan även nästa säsong, då endast ett lag flyttas ner till andraligan. Mittbacken var under hela säsongen ordinarie i laget, men ser nu ut att återvända till Rubin Kazan i Ryssland, där han har ett år kvar på sitt kontrakt. Han lånades ut till Grasshopper den 26 januari 2017, vilket sträcker sig till den sista juni i år.

Nabil Bahoui, Grasshoppers - 14/2

Har lånats ut till AIK. Bahoui gjorde sju starter (senaste 30 september) och fem inhopp (senaste 3 december) i ligan för Grasshoppers.

Alexander Fransson, Lausanne (utlånad från FC Basel) – 28/0

Mittfältaren satt i helgen på bänken i hela matchen, när klubben slog St. Gallen med 3-0 i säsongsavslutningen. Klubben slutade sist i ligan och var sedan tidigare klart för nedflyttning. Fransson har under utlåningen fått gott om speltid, men återvänder nu till Basel, där han har kontrakt över den sista juni 2020.

Alexander Gerndt, FC Lugano – 35/8

Forwarden spelade i helgen hela matchen, när Lugano kryssade mot Zürich (1-1) i säsongsavslutningen. Lugano blev därmed åtta i ligan. Anfallaren var ordinarie startman i laget under hela säsongen och stod för sju mål och åtta assist på 32 matcher i den schweiziska ligan. Han har kontrakt med klubben över nästa säsong.

SERBIEN

Andrej Simeunovic, FK Vozdovac - 0/0

Anfallaren var inte med i matchtruppen, när Vozdovac i helgen föll i säsongsavslutningen med 1-5 mot Röda Stjärnan på bortaplan. Svensken, som anslöt i mitten av februari, hann därmed inte göra debut för sin nya klubb under den gångna säsongen, som slutade på femteplats i den serbiska ligan. Vann gjorde just Röda Stjärnan före FK Partizan på andraplats.

SKOTTLAND

Mikael Lustig, Celtic - 46/4

Lustig var nyligen med och firade sjunde raka ligatiteln i Skottland och var i helgen med och säkrade segern i skotska cupen efter 2-0 mot Motherwell i finalen. Högerbacken var under hela säsongen ordinarie startman i laget, även om han missade ett par matchen med anledning av skadeproblem. Har kontrakt över nästa säsong med klubben.

SPANIEN

John Guidetti, Alaves (utlånad från Celta Vigo) - 29/4

Guidetti var i helgen utanför matchtruppen, när Alavés föll med 0-1 mot Sevilla i säsongsavslutningen i La Liga. Klubben slutade därmed på 14:e-plats i La Liga. Guidetti hade en tuff höst med knapp speltid i Celta Vigo, men fick under våren kontinuerligt med speltid från start i Alaves. Är omtyckt i klubben och ryktas snart få till en permanent flytt till klubben. Har kontrakt fram till den 30 juni 2020 med Celta.

Markus Holgersson, Lorca - 15/0

Satt åter på bänken under hela matchen när nästjumbon Lorca föll med 1-5 mot Real Valladolid på hemmaplan. Fick senast speltid den 14 april mot Alcorcón. Lorca är, med två matcher kvar av säsongen, redan klart för nedflyttning. Mittbacken har varit lite in och ut ur startelvan under säsongen, men har främst suttit på bänken. Han sitter på ett utgående kontrakt med den spanska klubben.

TURKIET

Johannes Hopf, Genclerbirligi - 36/8 nollor

Målvakten var i helgen utanför matchtruppen, när klubben avslutade säsongen med 1-0-seger mot Burspaspor på hemmaplan. Laget slutade därmed på 17:e-plats i ligan och blev nedflyttat till den turkiska andraligan. Målvakten var under hela säsongen ordinarie förstemålvakt och har kontrakt med klubben till den 30 juni 2020. Det återstår att se om han stannar i klubben över nästa säsong i andraligan.

Abbe Khalili, Genclerbirligi - 30/2

Mittfältaren satt i helgen på bänken i hela matchen, när Genclerbirligi slog Bursaspor med 1-0 i den sista omgången. Laget slutade på 17:e-plats och var redan inför helgens match klart för nedflyttning. Svensken var under stora delar av säsongen ordinarie startman, men fick i de sista omgångarna nöja sig med en plats på bänken. Han har kontrakt över nästa säsong, men har sagt till klubben att han vill lämna och vill helst stanna utomlands.

Daniel Larsson, Akhisar - 27/2

Svensken var nyligen med och vann den turkiska cupen efter 3-2 mot Fenerbahce i finalen. Det var klubbens första titel någonsin. Larsson satt dock på bänken under hela finalmatchen. I helgen hoppade han in i säsongsavslutningen mot Osmanlispor och spelade fram till lagets 2-1-mål i den 93:e minuten. Klubben blev elva i ligan. Larsson var under stora delar av säsongen ordinarie i startelvan och har kontrakt med klubben över nästa säsong.

Patrik Carlgren, Konyaspor - 5/2 nollor

Äntligen speltid! Carlgren fick i helgen göra ligadebut, när Konyaspor föll med 2-3 i säsongsavslutningen mot Fenerbahce borta. Klubben slutade på 15:e-plats i ligan. Målvakten kan se tillbaka på en tuff första säsong i Turkiet med knapp speltid, endast en match i ligan och fyra i den turkiska cupen. Han har kontrakt med klubben över nästa säsong, men det återstår att se om han väljer att stanna med samma mängd speltid i åtanke.

Mattias Bjärsmyr, Sivasspor - 33/0

Mittbacken var i helgen utanför matchtruppen på grund av avstängning, när klubben föll med 1-5 mot Besiktas borta i sista omgången i ligan. Sivasspor blev sjua i den turkiska ligan. Bjärsmyr var ordinarie startman under hela säsongen och har ett år kvar på sitt kontrakt med den turkiska klubben.

Loret Sadiku, Kasimpasa - 29/0

Mittfältaren spelade i helgen i 79 minuter, när klubben föll med 2-3 mot Basaksehir i sista omgången i turkiska ligan. Kasimpasa blev åtta i ligan. Sadiku var under hela säsongen ordinarie startman på mittfältet i laget. Har kontrakt över nästa säsong.

Adam Ståhl, Karabükspor - 8/0

Åkte på 14:e raka förlusten i säsongsavslutningen mot Trabzonspor (0-3) borta. Ståhl anslöt i januari och fick inledningsvis kontinuerligt med speltid, men blev därefter petad ur matchtruppen. Ståhl har kontrakt med klubben, som slutade sist i ligan och blev nedflyttad till andraligan, fram till den sista juni 2020, men har tidigare öppnat för att han allra helst vill lämna klubben i sommar.

TYSKLAND

Branimir Hrgota, Frankfurt – 8/0

Anfallaren var nyligen utanför truppen i sista omgången i ligan mot Schalke och likaså, när Frankfurt vann finalen i tyska cupen mot Bayern München med 3-1. Frankfurt blev åtta i Bundesliga. Anfallaren fick under inledningen av säsongen lite speltid, men var under våren ständigt utanför matchtruppen. Har kontrakt över nästa säsong, men kan behöva lämna klubben för att få mer speltid.

Oscar Wendt, Mönchengladbach - 31/1

Vänsterbacken spelade nyligen från start i säsongens sista match mot Hamburg på bortaplan, där Wendt och hans lagkamrater föll med 1-2. Vänsterbacken var ordinarie startman under hela säsongen och har kontrakt över nästa säsong.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 33/2

Vänsterbacken spelade nyligen från start, när Werder besegrade Mainz med 2-1 i sista omgången. Laget slutade därmed på elfteplats i Bundesliga. Svensken var under hela säsongen ordinarie startman med undantag för ett par matcher, där han var utanför truppen på grund av skadeproblem. Svensken har kontrakt fram till den sista juni 2021, men har ryktats vara på väg bort från klubben. Nyligen dementerade han flyttryktena på en presskonferens med klubben.

Albin Ekdal, Hamburg - 20/0

Mittfältarens lag blev nyligen klart för första nedflyttningen till Zweite Bundesliga i klubbens historia. Svensken har kontrakt över nästa säsong med klubben, men det återstår att se om han väljer att stanna för spel i den tyska andraligan. Mittfältaren kan se tillbaka på en tuff säsong med stora skadeproblem, där han i början av säsongen var ordinarie, men tappade sin startplats med anledning av alla skador.

Robin Quaison, Mainz - 23/4

Svensken hoppade nyligen in i den 80:e minuten, när Mainz föll med 1-2 i sista omgången mot Werder Bremen. Laget slutade på 14:e-plats i ligan. Svensken fick under säsongen gott om speltid, ibland som startman ibland som inhoppare. Han väntar däremot fortfarande på sitt stora genombrott i ligan och har kontrakt med klubben fram till den sista juni 2021.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 28/5

Forsberg var nyligen avstängd i sista omgången, när Leipzig vann med 6-2 mot Hertha Berlin, men trots det missade Champions League-spel nästa säsong och får nöja sig med Europa League. Svensken hade under hösten stora skadeproblem, men tog under våren sig in i laget igen. Hackig säsong utan kontinuerlig speltid från start över flera omgångar. Svensken har kontrakt med klubben fram till den sista juni 2022, men har under hela säsongen ryktats vara på väg bort till större klubbar.

Alexander Isak, Dortmund - 9/1

Anfallaren var nyligen utanför truppen, när Dortmund föll i sista omgången mot Hoffenheim, men slutade på fjärdeplats i ligan, vilket innebär Champions League-spel nästa säsong. Isak hade under säsongen svårt att få speltid, endast 116 minuter i Bundesliga, och fick vid ett par tillfällen utstå hård kritik. Har kontrakt med klubben fram till den sista juni 2022.

Joseph Baffo, Eintracht Braunschweig - 12/3

På väg tillbaka efter en skada. Rehabiliteringstränar med HBK:s sjukgymnast Simon Bakkioui i Halmstad. Laget blev nyligen klart för nedflyttning till den tyska tredjeligan. Baffo hade en tuff säsong, där han inledde säsongen som ordinarie startman, men därefter skadade korsbandet och blev borta hela säsongen. Mittbackens kontrakt går ut i sommar, men han har ännu inte bestämt sig om han vill flytta eller stanna.

Christoffer Nyman, Eintracht Braunschweig - 19/6

Skadad och missade nyligen säsongsavslutningen, där laget föll med 2-6 och blev klart för nedflyttning till den tyska tredjeligan. Nyman var ordinarie i laget när han var frisk, men hade under stora delar av säsongen olika skadeproblem. Tuff säsong för svensken, som har kontrakt över nästa säsong. Lämnar möjligen i sommar.

Simon Hedlund, Union Berlin - 33/6

Spelade nyligen hela matchen när Union Berlin slog Dresden med 1-0 borta i säsongsavslutningen. Union Berlin blev därmed åtta i Zweite Bundesliga. Svensken var ordinarie under hela säsongen och har kontrakt fram till den sista juni 2020.

Mikael Ishak, Nürnberg - 31/13

Anfallaren och hans Nürnberg blev nyligen klart för spel i Bundesliga nästa säsong. Ishak var ordinarie under hela säsongen med undantag för hans skada under våren. Han ses som en av de stora stjärnorna i laget och har kontrakt fram till den sista juni 2020. Berättade nyligen för Fotbollskanalen att han ser fram emot att få spela med Nürnberg i Bundesliga nästa säsong-

Sebastian Andersson, Kaiserslautern - 29/12

Anfallarens Kaiserslauterns blev nyligen klart för nedflyttning till den tyska tredjeligan, vilket innebar att Anderssons kontrakt bröts. Andersson stod för en fin säsong som ordinarie forward i laget och söker nu en ny utmaning i karriären. Det återstår att se var den svenske anfallaren hamnar till nästa säsong.

Richard Magyar, Greuther Fürth - 20/2

Mittbacken var nyligen med och säkrade nytt kontrakt i den tyska andraligan, när hans Greuther Fürth spelade 1-1 mot Hedenheim på bortaplan. Mittbacken hade en hackig säsong med återkommande skadeproblem, men fick trots det göra en hel del matcher i den tyska andraligan. Har kontrakt med klubben över nästa säsong.

Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 22/2

Anfallarens Düsseldorf blev nyligen klart för spel i Bundesliga nästa säsong. Svensken hade under säsongen svårt att ta en startplats i laget och fick främst agera inhoppare från bänken. Har kontrakt med klubben fram till den sista juni 2020.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy – 8/3

Rött kort! Forwarden spelade i går från start mot Montreal Impact, men såg rött i den 41:e minuten efter ett slag mot Michael Petrasso i motståndarlaget, som dessförinnan trampade Ibrahimovic på foten. Han lämnade därmed planen mållös för femte matchen i följd, medan LA Galaxy vann med 1-0.

Axel Sjöberg, Colorado – 4/0

Mittbacken satt på bänken under hela matchen mot New York City (förlust med 0-4).

Johan Blomberg, Colorado – 6/0

Åkte på en smäll för fyra omgångar sedan och var inte med i truppen mot New York City, när laget föll med 0-4 på hemmaplan.

Gustav Svensson, Seattle – 12/1

Spelade ingen match i förra veckan.

Gabriel Somi, New England Revolution - 9/0

Satt på bänken i hela matchen, när hans New England Revolution föll med 0-1 mot Columbus Crew på hemmaplan. Det var hans andra raka match utanför startelvan.

Anton Tinnerholm, New York City - 9/2

Svensken satt i helgen på bänken i hela matchen, när New York slog Colorado med 4-0 på hemmaplan. Det var hans första match på bänken den här säsongen efter idel starter utöver att han missade två matcher på grund av skada i början av säsongen.

Joel Qwiberg, San José Earthquakes - 1/0

Utanför truppen igen, när laget föll med 1-3 mot D.C United hemma.

Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 9/3

Eriksson spelade hela matchen när San José föll med 1-3 mot D.C United hemma.

Samuel Armenteros, Portland - 9/1

Mål! Anfallaren hoppade in i den 75:e minuten och stod för matchens avgörande mål till 2-1 mot Los Angeles. Det var hans första mål i nya klubben. Anfallaren har främst agerat inhoppare i början av säsongen, men närmade sig möjligen nu en startplats.

Adam Lundqvist, Houston - 0/0

Lämnade nyligen Elfsborg och skrev på för Houston. Var i helgen med i matchtruppen för första gången, men fick sitta på bänken i hela matchen, när Houston slog Chicago Fire med 3-2 på bortaplan.