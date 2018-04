32 svenskar riskerar att åka ur sina ligor

Det drar ihop sig i många olika ligor och på flera ställen är det dramatiskt om vilka lag som tvingas åka ner en division. Många svenskar är inblandade.

I Danmark rör det sig om Randers med Joel Allansson och Mikael Boman, Lyngby med Mohamed Saied och Helsingör med Melvin Fritzell.

I Premier League kämpar Martin Olsson och Kristoffer Nordfeldt med Swansea och Erdal Rakips Crystal Palace för att hänga kvar och i The Championship ser det dystert ut för Joel Asoros Sunderland.

I Frankrike ligger Jimmy Durmaz och Ola Toivonen pyrt till. I Holland sliter Simon Gustafson med sitt Roda, och i Italien kämpar Marcus Rohdéns Crotone, Pa Konates SPAL och Svante Ingelssons Udinese för att hålla sig kvar.

I Rumänien är det kämpigt för Alexander Fioretos Gav Metan, och i Ryssland för Sebastian Holméns Dynamo Moskva, och i Turkiet kämpar Johannes Hopf, Abbe Khalili, Adam Ståhl och Patrik Carlgren för överlevnad.

I Schweiz har Emil Bergström, Alexander Fransson och Alexander Gerndt det tufft.

I Tyskland sliter Albin Ekdals Hamburg och Robin Quaisons Mainz för att inte åka ur, och i 2. Bundesliga kan flera svenskar som Christoffer Nyman, Joseph Baffo, Sebastian Andersson, Simon Hedlund och Richard Magyar åka ner till tredjedivisionen.

Här är veckans Svenskkollen där ni kan läsa exakt hur det gått för svenskarna.

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med i listan.

BELGIEN

Isaac Kiese Thelin, Waasland-Beveren (utlånad från Anderlecht) – 29/17

Usel start med två raka förluster i slutspelsgruppen där målet är att nå Europa League. Kiese Thelin, som hann tillbaka till matchen efter en mindre skada, gjorde visserligen ett straffmål mot Zulte Waregem, men 1-2-förlust.

Erdin Demir, Waasland-Beveren – 34/0

Hade spelat varje minut fram till matchen mot Zulte Waregem, men blev oväntat bänkad. Kanske hade något att göra med att han förväntas byta till just Zulte Waregem i sommar när kontraktet med Waasland-Beveren går ut?

Robin Söder, Lokeren – 28/6

Tillbaka som startanfallare. 2-2 mot KFCO Beerschot, där Söder fick 80 minuter och assisterade till 1-2-målet.

CYPERN

John Alvbåge, AC Omonia – 1/1 nollor

Skadade sig efter drygt en halvtimme i debuten. Axelskadan ska vara så pass allvarlig att han missar resten av säsongen. AC Omonia missar också Europacupspel för nästa säsong.

DANMARK

Joel Allansson, Randers FC – 19/0

Dubbeltung vecka för Randers. Utslagna ur cupen (Silkeborg 1-3), och efter det 0-1-förlust mot Sönderjyske som gör att de förmodligen måste kvala för att stanna i Superligaen. Allansson startade centralt mot Silkeborg, men skadades och missade ligamatchen.

Mikael Boman, Randers FC – 7/0

Var inte ens på bänken i cupmatchen mot Silkeborg (1-3), men 90-minutersinats mot Sönderjyske (0-1).

Simon Kroon, Sönderjyske (utlånad från Midtjylland) – 8/0

Tillbaka efter några sjukdoms- och skadebesvär. Inhopp i cupförlusten mot Bröndby (0-1), startspelare i ligan mot Randers (1-0). Det var hans första minuter på nästan en månad. Segern i ligan gjorde att Sönderjyske i princip är klara för att stanna i högstadivisionen nästa säsong.

Robin Olsen, FC Köpenhamn – 36/11 nollor

Skadad, men hoppas vara tillbaka till VM.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 33/2

Fortfarande borta med en skada.

Erik Johansson, FC Köpenhamn – 9/0

Har börjat spela reservlagsmatcher, där den första var 45 minuter mot Odense förra veckan.

Johan Larsson, Bröndby – 32/3

Bröndby har nu 22 raka matcher utan förlust i ligan, vilket är klubbrekord. 7/12-insats av Larsson mot Horsens (5-1), enligt BT. Vilades i cupmatchen mot Sönderjyske (1-0).

Simon Tibbling, Bröndby – 27/3

Även Tibbling startvilades mot Sönderjyske (1-0) i cupen, men kom in efter en timme. Följde upp med en 10/12-insats mot Horsens (5-1) och befäste sig som en av danska ligans bästa spelare den här säsongen.

Gustaf Nilsson, Silkeborg (utlånad från Bröndby) – 28/6

Upp-och-ner-vecka för Silkeborg. Tog sig vidare till semifinal i cupen efter vinst mot Randers (3-1 efter förlängning), men ser ut att få kvala för att bli kvar i högstadivisionen efter 1-2 mot AGF. Nilsson startade bägge matcherna, men var svag mot AGF (02/12 i betyg hos BT) och byttes ut när laget istället satte en mittback på topp. Nilsson har inte gjort mål i Silkeborg under 2018.

Rasmus Jönsson, Odense – 21/0

Inhopp sista 20 mot Lyngby (2-2). Odense blir kvar i danska högstaligan nästa säsong och kommer kvala för att nå Europa League. Dock fyra matcher kvar i slutspelsgruppspelet innan de går in i nästa kval.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 24/8 nollor

1-3-förlust mot Nordsjälland. Rinne definitivt utan chans på de två första (varav ett straffmål), och kunde förmodligen inte heller göra mycket mer på det tredje målet. Trots åtta matcher kvar har Ålborg knappt något att spela för i ligan, då de som sämst kan sluta sexa och ändå har 17 poäng upp till Europa League-plats. Istället står hoppet till cupen, där de spelar kvartsfinal på onsdag.

Niklas Backman, Århus – 14/0

Tillbaka som startande mittback mot Silkeborg (2-1). 4/12 i betyg hos BT, men det viktigaste var att laget fick in ett sent segermål. Det gör att de har sju poäng ner till just Silkeborg, och med fyra omgångar kvar kan de snart säkra fortsatt spel i högstaligan nästa säsong.

Tobias Sana, Århus – 28/7

Hattrickskytt senast, men lugnare mot Silkeborg (2-1). 4/12 i betyg hos BT.

Marko Mitrovic, Sönderjyske – 4/0

Inte nära speltid i A-laget, men har börjat användas mer i reservlaget. Gjorde där mål mot Silkeborg (3-6-förlust).

Melvin Frithzell, Helsingör – 2/0

Har haft problem med skador, men har också sällan använts efter flytten till Danmark i vintras. Fick sitt andra inhopp i Helsingör, sista kvarten mot Hobro (0-1).

Mohammed Saeid, Lyngby – 4/0

Startade senast och var med i matchtruppen den här helgen, men satt inte ens på bänken. Oklart varför.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 26/0

Kom in sista minuten efter att United vänt i derbyt mot City (2-3-vinst). Efter en tung start på 2018 är Nilsson Lindelöf nu mer inblandad igen och har fått speltid i sex av de nio senaste matcherna.

Martin Olsson, Swansea – 37/0

En seger mot West Brom hade varit ett stort hopp närmare Premier League 2018/2019, men det blev ”bara” oavgjort och nu är det bara fyra poäng till nedflyttningsplats. Martin Olsson bäst i Swansea enligt Walesonline. 8/10 i betyg. Bra både offensivt och defensivt.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 10/4 nollor

Var inte med på bänken mot West Brom, oklart varför.

Erdal Rakip, Crystal Palace (utlånad från Benfica) – 0/0

Spelade i U23-laget, där han var inblandad i flera chanser i matchen mot Huddersfield förra veckan. Crystal Palace ligger pyrt till i Premier League, där Rakip fortfarande inte har spelat, och har tre poäng till nedflyttningsplats.

Sebastian Larsson, Hull – 37/2

Verkar oväntat nog ha vilats mot Wolves (2-2), men var i startelvan mot QPR (4-0). 8/10 i betyg hos Hull Daily Mail. En av lagets tre bästa spelare i storvinsten.

Pontus Jansson, Leeds – 38/3

Leeds kan förmodligen helt räkna bort kval till Premier League och det mest realistiska målet är att sluta på övre halvan. 0-2 mot Fulham och 1-1 mot Sunderland den gångna veckan. Enligt Yorkshire Evening News var Jansson 5/10 mot Fulham, inte alls sitt dominanta jag, men 7/10 mot Sunderland. Hjälpte då framför allt den 20-åriga debutanten och mittbackskollegan Paudie O'Connor.

Pawel Cibicki, Leeds – 10/0

Bänkad mot Fulham, men fick inte ens plats i truppen mot Sunderland. Enligt tränaren Paul Heckingbottom valdes två unga talanger på bänken istället för Cibicki mot Sunderland på grund av regelverket, som kräver ett visst antal Englandsfostrade spelare i truppen.

Marcus Antonsson, Blackburn (utlånad från Leeds) – 32/8

Inhopp sista kvarten mot Southend (1-0). Har sex omgångar kvar i League One och med fyra poäng ner till tredjeplatsen. Håller de Shrewsbury eller Wigan bakom sig så spelar Blackburn i Championship i höst.

Joel Asoro, Sunderland – 25/2

Blev fast på bänken mot Leeds (1-1), trots att han varit en av lagets hetaste spelare i vår. Hans tidigare huvudskada kan ha påverkat beslutet. Laget måste ta ikapp fem-sex poäng på lagen ovanför, annars åker Sunderland ur Championship. Bara fem matcher kvar, varav en i kväll tisdag mot Norwich.

Niclas Eliasson, Bristol City – 16/1

Ett steg framåt för Eliasson. Han hade inte varit på bänken på en månad, men fick hoppa in mot Millwall (0-2), hans blott andra ligamatch under 2018. En oerhört tung förlust för Bristol City, som försöker nå kvalplats mot Premier League.

Marcus Olsson, Derby – 13/0

Verkar fortfarande vara skadad. Inte med mot Bolton (3-0).

FINLAND

Gabriel Petrovic, IFK Mariehamn - 6/0

Startade i ligapremiären borta mot RoPS (förlust med 2-0) i helgen men mittfältaren tvingades kliva av redan i den 17:e minuten på grund av skada. På Mariehamns hemsida skriver man att det handlar om "något som möjligen var en ljumskskada".

Philip Sparrdal-Mantilla, IFK Mariehamn - 1/0

Inte med i truppen mot RoPS.

Nicklas Maripuu, IFK Mariehamn - 6/2

Mittfältaren spelade hela matchen mot RoPS.

Pontus Åsbrink, IFK Mariehamn - 6/0

Mittfältaren startade mot RoPS, men blev utbytt i den 66:e minuten.

Simon Silverholt, IFK Mariehamn - 2/1

Hoppade in mot RoPS, i den 66:e minuten.

Tatu Varmanen, Inter Åbo - 5/0

Inte med i truppen när Inter föll borta mot VPS med 2-0 i ligapremiären i lördags.

Anders Bååth, SJK - 7/0

Startade i 1-0-förlusten hemma mot PS Kemi i ligapremiären i helgen, men blev utbytt i den 79:e minuten.

FRANKRIKE

Karl-Johan Johnsson, Guingamp - 34/12 nollor

Guingamp tog sin andra raka seger när man besegrade Troyes på hemmaplan med 4-0 i helgen. Johnsson stod mellan stolparna och höll alltså sin tolfte nolla för säsongen.

Ola Toivonen, Toulouse - 22/2

Landslagsanfallaren fortsätter att ha det tufft i sitt klubblag. Mot Dijon i helgen (förlust med 1-0) var han inte ens med i truppen. Enligt supportersajten lesviolets.com var Toivonen inte skadad, utan petades till läktaren. Senast Toivonen startade i ligan var den 9 december. Toulouse ligger på 17:e plats i ligan med en poäng ner till kvalplats och två till nedflyttningsplats.

Jimmy Durmaz, Toulouse - 20/3

Landslagsmittfältaren fick hoppa in i den 80:e minuten i förlusten mot Dijon. Toulouse ligger på 17:e plats i ligan med en poäng ner till kvalplats och två till nedflyttningsplats.

Alexander Kacaniklic, Nantes - 10/0

Yttermittfältaren var inte med i truppen när Nantes föll med 2-1 på bortaplan mot Monaco i helgen.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain - 30/24

Landslagsanfallaren fortsätter att ösa in mål i Förenade Arabemiraten. Mot Dibba Al Fujairah i ligan i fredags satte Berg ett hattrick. Laget vann med 4-0 och två av svenskens mål kom på straff. Nu är Al Ain väldigt nära att säkra ligatiteln. Två omgångar återstår och man har fyra poäng ner till tvåan Al Wahda, vilket innebär att guldet är hemma vid seger i nästa match mot Al Dhafra.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos - 19/1

Pao har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Guillermo Molins, Panathinaikos - 22/7

Pao har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Philip Hellquist, PAS Giannina - 4/0

Fortsätter att vara en inhoppare. Kom in i den 74:e minuten i hemmaförlusten mot Apollon Smirnis (0-1) i onsdags.

Niklas Hult, AEK Aten - 21/0

AEK har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Jakob Johansson, AEK Aten - 17/1

Skadad. AEK har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Astrit Ajdarevic, AEK Aten - 25/1

AEK har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

HOLLAND

Sam Larsson, Feyenoord - 29/7

Yttermittfältaren fick hoppa in i den 63:e minuten borta mot Twente i helgen. Då stod det 2-1 till Feyenoord, som till slut vann med 3-1.

Emil Hansson, Feyenoord - 1/0

Norsksvensken satt på bänken under hela matchen mot Twente.

Simon Gustafson, Roda (utlånad från Feyenoord) - 32/9

Mittfältaren blev stor hjälte i helgen, när Roda tog sin tredje raka seger. Hemma mot Zwolle vann man med 3-2 och Gustafson gjorde assisten till 1-0-målet och satte själv 2-0-målet. Laget har fyra poäng upp till säker mark.

Kristoffer Peterson, Heracles - 32/8

Yttermittfältaren var inte med i truppen när Heracles föll borta mot Ajax med 1-0 i helgen. Anledningen? Han blev pappa i fredags.

Erik Israelsson, Zwolle - 13/0

Inte med i truppen när Zwolle föll borta mot Roda i helgen.

Ramon Pascal Lundqvist, PSV Eindhoven - 0/0

Opererades nyligen på grund av en knäskada.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa - 26/0

Efter en skadefylld tid gjorde den defensive mittfältaren så comeback för sitt Hapoel Haifa i förra veckan. Först spelade han hela matchen mot Bnei Yehuda (förlust med 3-0) i onsdags, och därefter spelade han 78 minuter mot Maccabi Netanya (1-1) i söndags.

ITALIEN

Filip Helander, Bologna – 26/0

Mittbacken spelade i helgen hela matchen, när Bologna föll med 0-1 mot Marcus Rohdéns Crotone. Han fick efteråt 4,5 i betyg av italienska lokaltidningen Corriere Di Bologna, som även delade ut lågt betyg till flera av hans lagkamrater.

Emil Krafth, Bologna – 11/0

Högerbacken var åter tillbaka på bänken efter skada, men fick sitta kvar i 90 minuter på bänken, när Bologna föll med 0-1 mot Crotone på bortaplan. Bologna är placerat på elfteplats i Serie A.

Marcus Rohdén, Crotone – 23/2

Svenske mittfältaren fick i veckan starta första matchen sedan den 6 januari, när hans Crotone föll med 1-4 mot Torino på bortaplan. Rohdén blev utbytt efter 80 minuters spel. I helgen fick han åter speltid, men endast genom ett inhopp, när laget slog Bologna med 1-0 på hemmaplan. Rohden fick efteråt en sexa i betyg av italienska lokaltidningen Corriere di Bologna för sin insats mot Bologna. En bra vecka för svensken som äntligen ser ut att få mer speltid efter en tung period. Crotone är på nedflyttningsplats, lika många poäng som SPAL som är över strecket.

Pa Konaté, SPAL – 2/0

Konaté satt i helgen åter på bänken i hela matchen, när Spal spelade 1-1 mot Atalanta på hemmaplan. Laget är placerat på 17:e-plats i ligan med fem måls bättre målskillnad än Crotone på nedflyttningsplats.

Oscar Hiljemark, Genoa – 11/0

Hiljemark har lyft sedan återkomsten till Italien och fått gott om speltid under vintern i ligan. Han spelade 90 minuter i båda veckans matcher, där Genoa vann mot Cagliari med 2-1, där Hiljemark assisterade till första målet, samtidigt som laget spelade 0-0 mot Sampdoria i Derby della Lanterna på bortaplan.

Samuel Gustafson, Perugia(utlånad från Torino) 15/0

Mittfältaren gjorde i går sin åttonde raka start för Perugia i Serie B, men efter nio raka matcher utan förlust, så föll laget med 0-2 mot Avellino på bortaplan. Gustafson fick efteråt 5 i betyg av italienska lokaltidningen Perugia Today. Laget är placerat på sjätteplats i ligan, vilket innebär playoff-spel om en plats i Serie A nästa säsong.

Svante Ingelsson, Udinese – 7/0

Ingelsson börjar äntligen få mer speltid i Serie A. Han fick i veckan speltid i andra och tredje matchen i följd, då han fick spela hela andra halvlek i 0-2-förlusten mot Fiorentina och därefter fick hoppa in i den 72:e minuten i helgens 1-2-förlust mot Lazio. Han fick 5,5 i betyg av italienska lokaltidningen Udine Today i matchen mot Fiorentina, men spelade för kort tid för att betygsättas mot Lazio. Udinese är placerat på 13:e-plats i ligan, men har inte vunnit i ligan sedan i slutet av januari. Sex poäng ner till nedflyttningsplats.

MALTA

Alexander Nilsson, Hamrun Spartans - 13/3

Anfallaren spelade i helgen från start mot serieledaren Valetta och fick åter lämna planen mållös, då laget åkte på stryk med 0-3 på bortaplan. Hamrun Spartans är placerat på åttondeplats i den maltesiska högstaligan.

NORGE

Amor Layouni, Bodö/Glimt - 4/0

Yttermittfältaren spelade i helgen hela matchen, när laget föll med 0-1 mot Odds BK på bortaplan. Det var lagets andra raka förlust och innebär att klubben nu är placerad på 15:e-plats i ligan, vilket i dagsläget innebär nedflyttning.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 2/0

Svensken slog senast till med en assist, men var i helgen inte med i truppen, när klubben föll med 0-1 mot Brann på bortaplan. Han vilade från matchen med anledning av att han i helgen blev pappa till ett barn.

Conny Månsson, Kristiansund – 0/0

Målvakten var åter utanför lagets trupp i gårdagens 0-1-förlust mot Brann. Är tredjemålvakt i laget, som är placerat på åttondeplats i Tippeligan.

Andreas Linde, Molde – 4/2 (nollor)

Målvakten gjorde i helgen fjärde raka starten i ligan, men hade en tuff dag på jobbet, då laget föll med 0-4 mot Rosenborg. Molde är trots det i serieledning.

Mattias Moström, Molde – 0/0

35-åringen har ännu inte fått speltid i ligan och satt i helgen på bänken i hela matchen, när Molde föll med 0-4 mot Rosenborg på bortaplan.

Christopher Telo, Molde – 0/0

Ytterbacken har, i likhet med Moström, ännu inte fått speltid i ligan i år och var i helgen utanför matchtruppen, när laget föll med 0-4 mot Rosenborg på bortaplan.

Martin Broberg, Odd – 3/1

Yttermittfältaren fick inte speltid senast, men fick i helgen hoppa in i den 66:e minuten, när laget bärgade säsongens första ligaseger genom att besegra Bodö/Glimt med 1-0 på hemmaplan. Odd ligger på åttondeplats i ligan.

Jonathan Levi, Rosenborg 1/0

Yttermittfältaren har tufft med att få speltid och satt i helgen på bänken i hela matchen, när laget slog Molde med 4-0 på hemmaplan. Det var lagets första ligaseger i år efter en tuff inledning av säsongen. Rosenborg är placerat på sjätteplats i Tippeligan.

Pontus Engblom, Sandefjord – 3/2

Anfallaren slog i förra omgången till med två mål, men fick trots det börja på bänken i helgen mot Stabaek och hoppade in i den 69:e minuten, när matchen slutade 1-1. Sandefjord är placerat på tiondeplats i Tippeligan.

William Kurtovic, Sandefjord – 1/0

Kurtovic var i helgen åter utanför matchtruppen, när laget slog spelade 1-1 mot Stabaek på hemmaplan. Laget är placerat på tiondeplats i Tippeligan.

Kevin Kabran, Start – 3/1

Yttermittfältaren spelade i går åter från start i ligan, när Start föll med 0-1 mot Lilleström på bortaplan. Start är placerat på 13:e-plats Tippeligan.

Elliot Käck, Start – 3/1

Vänsterbacken spelade, i likhet med Kabran, hela matchen i 0-1-förlusten mot Lilleström. Har startat i de tre första ligamatcherna i Tippeligan.

Isac Lidberg, Jerv (utlånad från Start) – 1/0

Anfallaren började på bänken i premiären och fick hoppa in i den 80:e minuten mot Ullesaker/Kisa på hemmaplan. Då var resultatet redan fastställt till 1-1.

Marcus Sandberg, Vålerenga – 0/0

Målvakten satt i helgen åter på bänken i hela matchen, när Vålerenga föll med 1-4 mot Strömsgodset på bortaplan. Sandberg är andremålvakt i laget.

POLEN

Nicklas Bärkroth, Lech Poznan – 22/0

Bärkroth fick i helgen speltid för första gången sedan omstarten i ligan den 11 februari mot Arka Gydnia. Han hoppade i helgen in i den 74:e minuten och fick därmed vara med och fira 3-1-seger, samtidigt som laget gick upp i serieledning med en poäng ner till Jagiellonia Bialystok och Legia Warszawa på andra- och tredjeplats i polska ligan. Nyligen berättade han för Fotbollskanalen om sin situation i klubben och att han tycker sig närma sig mer speltid, men att det är hårda bud, då tränaren inte är rädd för att peta spelare, om de inte levererar i match efter match.

PORTUGAL

Robert Åhman-Persson, Belenenses – 11/0

Svensken gjorde i helgen sin tredje raka start i ligan, när Belenenses spelade 1-1 mot Chaves på bortaplan. Laget är placerat på elfteplats i ligan.

RUMÄNIEN

Alexander Fioretos, Gaz Metan – 0/0

Svensken var i går utanför matchtruppen, när laget spelade 1-1 mot ACS Poli Timisoara på hemmaplan i den rumänska högstaligan. Laget ligger på nedflyttningsplats.

RYSSLAND

Pontus Wernbloom, CSKA Moskva – 34/8

Ingen lyckad vecka för Wernbloom. Svensken spelade från start i båda klubbens matcher, när CSKA först åkte på stryk med 1-4 mot Arsenal på bortaplan i kvartsfinalen i Europa League och därefter i går föll med 1-2 mot Dynamo Moskva i huvudstadsderbyt på hemmaplan. CSKA Moskva är placerat på tredjeplats i ryska ligan, vilket innebär kval till Champions League-gruppspelet nästa säsong.

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva - 20/0

Mittbacken satt i går åter på bänken i hela matchen, när klubben derbyvann mot CSKA Moskva med 2-1 och klev upp på tiondeplats i ligan. Tre poäng ner till kvalplats och sex till nedflyttningsplats. Holmén var ordinarie startman innan vinteruppehållet, men har sedan dess suttit på bänken i alla matcher efter uppehållet. Spelade senast en tävlingsmatch den 9 december i ligan.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 29/10

Claesson är i strålande form lagom till avslutningen i ryska ligan och VM! Svensken blev i helgen målskytt för andra matchen i rad och avgjorde matchen till 2-1 mot Zenit Saint Petersburg i den 88:e minuten. Han stod dessutom för en assist till första målet, då han vann en duell i straffområdet och nickade fram en lagkamrat. Krasnodar är placerat på fjärdeplats i ligan, vilket innebär kval till Europa League nästa säsong.

Andreas Granqvist, FC Krasnodar – 28/2

Svenske landslagskaptenen spelade, i likhet med Claesson, hela helgens match mot Zenit Saint Petersburg, som slutade med 2-1-seger. Han var dessutom med i förarbetet till Claessons mål, då han drev fram bollen i planen från mittplan till den sista tredjedelen, vilket senare ledde fram till att Claesson kunde skjuta 2-1. Krasnodar är placerat på fjärdeplats i ryska ligan, vilket innebär kval till Europa League nästa säsong

SCHWEIZ

Emil Bergström, Grasshoppers – 30/2

Spelade hela matchen när det blev 1-1 mot Zurich. Fem raka matcher nu för Grasshoppers som är sexa i ligan som har tio lag, man är fyra poäng före jumbon Sion.

Nabil Bahoui, Grasshoppers - 14/2

Har lånats ut till AIK. Bahoui gjorde sju starter (senaste 30 september) och fem inhopp (senaste 3 december) i ligan för Grasshoppers.

Alexander Fransson, Lausanne (utlånad från FC Basel) – 22/0

Tillbaka i startelvan efter flera matcher på bänken. Spelade hela matchen när det blev förlust med 0-2 mot jumbon Sion. På sex försök har Fransson ännu inte vunnit med Lausanne. Laget ligger trea från slutet, tre poäng före jumbon Sion som man förlorade mot.

Alexander Gerndt, FC Lugano – 30/7

Det går inte bra nu. Sex raka förluster i ligan och i helgen blev det 0-1 mot Basel. Gerndt startade och spelade i 77 minuter. Lugano är näst sist med två poäng före Sion. Ett lag åker ur ligan.

SERBIEN

Andrej Simeunovic, FK Vozdovac - 0/0

Svensken lämnade nyligen Lunds BK för Vozdovac och var senast inte med i lagets matchtrupp.

SKOTTLAND

Mikael Lustig, Celtic - 41/4

På bänken hela matchen. Celtic leder ligan med 13 poäng före rivalen Rangers.

SPANIEN

John Guidetti, Alaves (utlånad från Celta Vigo) - 11/1

Assist till 2-0-målet som blev slutresultatet mot Getafe. Det var Alaves första seger på fem matcher. Guidetti startade och gick ut på tilläggstid. Alaves ligger på 16:e plats.

Markus Holgersson, Lorca - 13/0

Fast på bänken i 0-1-förlusten mot Cordoba. En seger på de 18 senaste matcherna och Lorca ligger näst sist.

TURKIET

Johannes Hopf, Genclerbirligi - 31/8

Höll nollan i 1-0-segern hemma mot ligatvåan Galatasaray. Segern var väldigt viktig och satt långt inne med mål i 92:a minuten. Laget tog sig över nedflyttningsstrecket och har nu två poäng ner till nedflyttning.

Abbe Khalili, Genclerbirligi - 28/2

Hoppade in i den 91:a minuten mot Galatasaray. Genclerbirligi vann med 1-0 och är nu över nedflyttningsplats.

Daniel Larsson, Akhisar - 22/2

Fyra raka utan seger. I helgen blev det 1-3 mot Alanyaspor. Larsson spelade hela matchen. Akhisar ligger elva i ligan. Larsson har startat i 21 ligamatcher.

Patrik Carlgren, Konyaspor - 4/2

Fast på bänken. Laget ligger tredje sist.

Mattias Bjärsmyr, Sivasspor - 27/0

Tung match för Bjärsmyr som spelade hela matchen i 0-5-förlusten mot bottenlaget Konyaspor. Sivasspor ligger sjua i ligan.

Loret Sadiku, Kasimpasa - 25/0

Assisterade Trezeguet till matchens enda mål i segern mot Bursaspor. Sadiku spelade hela matchen och har startat i 25 av 27 ligamatcher. Laget ligger nia.

Adam Ståhl, Karabükspor - 7/0

Hoppade in i den 61:a minuten i 1-2-förlusten mot Antalyaspor. Ståhl och hans lag är sist i ligan.

TYSKLAND

Branimir Hrgota, Frankfurt – 7/0

Utanför truppen igen. Den 13 januari var senast det blev speltid i ligan och det har blivit en start och fyra inhopp totalt i ligan den här säsongen.

Oscar Wendt, Mönchengladbach - 30/1

Spelade hela matchen i 2-1-segern mot Hertha. Mönchengladbach är åtta i ligan.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 31/2

Skadad och missade helgens match. Berättade för Fotbollskanalen att han siktar på att vara tillbaka i nästa match som är mot Leipzig.

Albin Ekdal, Hamburg - 14/0

Tillbaka efter skada. Hoppade in efter 73 minuter när Hamburg besegrade Schalke med 3-2. Laget är på nedflyttningsplats och har fem poäng upp till kvalplats.

Robin Quaison, Mainz - 21/4

Sex raka matcher utan seger och i helgen blev det tunga 1-1 mot jumbon Köln. Quaison hoppade in efter 69 minuter. Mainz är på kvalplats och har två poäng över strecket och fem poäng ner till nedflyttning. Tretton starter och åtta inhopp har det blivit för Quaison i ligan.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 26/5

1-4-förlust mot Leverkusen. Forsberg spelade hela matchen. Tretton starter och sex inhopp har det blivit för Forsberg i ligan. Leipzig ligger sexa.

Alexander Isak, Dortmund - 9/1

Utanför truppen. Fick senast speltid i ligan den 27 januari.

Joseph Baffo, Eintracht Braunschweig - 12/3

Tillbaka i träning efter skada. Braunschweig kämpar och ligger på tolva plats i 2. Bundesliga. Baffos senaste ligamatch var den 21 oktober.

Christoffer Nyman, Eintracht Braunschweig - 19/6

Skadad och utanför truppen. Braunschweig ligger tolva med bara tre poäng ner till kval och fem till nedflyttningsplats.

Simon Hedlund, Union Berlin - 28/5

Fem raka utan seger och i helgen blev det 0-0 mot Duisburg. Hedlund började på bänken och hoppade in efter 61 minuter. Union ligger elva med tre poäng ner till kval och fem till nedflyttningsplats. Hedlund sa nyligen i en intervju med Fotbolldirekt att han funderar på att spela för Finlands landslag.

Mikael Ishak, Nürnberg - 26/13

Tillbaka efter skada och gjorde sin första match sedan den 12 februari. Startade och spelade första halvlek. Assisterade till ett mål i 3-2-segern mot Heidenheim. Har gjort tolv mål på 22 ligamatcher. Nürnberg ligger tvåa.

Sebastian Andersson, Kaiserslautern - 24/8

Målskytt. Fastställde slutresultatet till 1-1 i mötet med Jahn Regensburg. Andersson hoppade in efter 58 minuter. Laget ligger sist med fem poäng upp till kval.

Richard Magyar, Greuther Fürth - 17/2

0-0 mot Sandhausen. Magyar startade för första gången sedan december. Spelade hela matchen. Laget är på fjortonde plats med tre poäng ner till kval och fem till nedflyttningsplats.

Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 21/2

Fast på bänken. Düsseldorf leder ligan. Kujovic senaste start var i början av november.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy – 2/2

0-2 mot Sporting. Ibrahimovic hoppade in efter 62 minuter men blev mållös den här gången. Laget är trea i ligan.

Axel Sjöberg, Colorado – 2/0

Spelade hela matchen när det blev 1-1 mot Dallas. Colorado ligger åtta i ligan.

Johan Blomberg, Colorado – 4/0

Spelade hela matchen när det blev 1-1 mot Dallas. Colorado ligger åtta i ligan.

Gustav Svensson, Seattle – 6/0

Efter tre omgångar har laget tre förluster och ligger sist i liga. I helgen blev det 0-1 mot Montreal och Svensson spelade hela matchen.

Gabriel Somi, New England Revolution - 5/0

Spelade hela matchen när det blev 4-0 mot Montreal. Laget ligger fyra i sin liga.

Anton Tinnerholm, New York City - 3/2

Ingen match den här veckan.

Joel Qwiberg, San José Earthquakes - 1/0

Debuterade. Startade och spelade i 58 minuter i 1-1-matchen mot Philadelphia.

Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 4/1

Målskytt. Gjorde lagets enda mål i 1-1-mötet med Philadelphia. Startade och spelade i 78 minuter. Laget är tia i ligan.

Samuel Armenteros, Portland - 4/0

Startade och spelade i 68 minuter när det blev 2-3-förlust mot Orlando. Portland är näst sist.