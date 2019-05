Bayern-stjärna hyllar Forsberg: "Enastående - hjärnan i Leipzig"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 24/15

Fortsätter sin succé i Australien. Den här gången gjorde Toivonen både mål och assist mot Wellington Phoenix (3-1) i slutspelets kvartsfinal, där målet var en fin chipp från svår vinkel. Journalisten Stuart Thomas (The Roar) valde i veckan in Toivonen i ”Årets lag” i A-League.

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 16/1

Inte med i matchtruppen mot Royal Mouscron (0-3).

Eric Smith, Gent – 3/0

Smith var varken med i cupfinalen mot Mechelen (1-2) eller i ligan mot Club Brügge (0-1). Laget har en oavgjord och sju förluster på de åtta senaste matcherna, och belgiska medier spekulerar i att danska tränaren Jess Thorup får sparken. Supportrarna har protesterat mot de senaste resultaten, bland annat genom tystnad när speakern ropar upp spelarnas namn och tystnad mot Club Brügge.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 34/10

Mechelen vann överraskande cuptiteln efter 2-1-seger mot Gent i finalen. Engvall hade haft skadeproblem, men kunde spela sista 20 minuterna. I en intervju med Fotbollskanalen sa Engvall: ”När vi gick upp i högstaligan var vi hjältar. Efter cupfinalen är vi legendarer”.

Diego Montiel, KFCO Beerschot – 6/0

Montiel hoppade in sista halvtimmen mot Westerlo (3-2).

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 23/4

Atajic var från start när Mladost förlorade med 3-1 borta mot FK Zeljeznicar. En viss Sulejman Krpic blev målskytt för hemmalaget. Tränaren i Mladost avgick för en månad sedan på grund av dåliga resultat, men den tillfälliga huvudtränaren har inte vänt den negativa trenden.

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 6/0

1-1 i toppmötet mot Colo Colo, med Figueroa kvar på bänken. De senaste nio matcherna har Figueroas speltid begränsats till två sena inhopp.

DANMARK

Mikael Boman, Randers FC – 16/0

Boman var från start i andra matchen i rad, och fick 80 minuter mot Sönderjyske (1-1) i första semifinalen i kvalet om Europa League-plats. Ingen toppmatch av svensken, 1/6 i betyg av Ekstrabladet.

Patrik Carlgren, Randers FC – 33/12 nollor

Carlgren var bäst i Randers i 1-1-matchen mot Sönderjyske. Bland annat fick han 4/6 i betyg av Ekstrabladet, och Amtsavisen skrev att Carlgren var den stora anledningen till att matchen bara slutade 1-1. Han blev i veckan också framröstad till april månads bästa spelare i Randers.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 22/0

Bengtsson var kvar på bänken när FCK vann ligan och derbyt mot Bröndby (3-2). FCK har nu vunnit sju av de elva senaste ligatitlarna.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 27/0

Papagiannopoulos hoppade in sista minuterna i derbyt mot Bröndby (3-2) när FCK vann ligatiteln.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 34/1

Var inte i matchdugligt skick och därför inte med i truppen mot OB (1-3).

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Inte med i truppen mot OB (1-3).

Simon Tibbling, Bröndby – 39/4

Svenskarna gjorde vad de kunde i derbyt mot FCK (2-3). Tibbling gjorde tidigt första målet, på pass från Simon Hedlund, och bägge svenskarna fick 4/6 i betyg hos Ekstrabladet och 6/10 hos BT, bland de högsta i Bröndby. Tibbling byttes ut med en kvart kvar.

Simon Hedlund, Bröndby – 14/3

Svenskarna gjorde vad de kunde i derbyt mot FCK (2-3). Tibbling gjorde tidigt första målet, på pass från Hedlund, och bägge svenskarna fick 4/6 i betyg hos Ekstrabladet och 6/10 hos BT, bland de högsta i Bröndby.

Gustaf Nilsson, Vejle – 20/4

Vejles nästa match är 12:e maj, ett dubbelmöte mot Hobro där förloraren åker ur högstadivisionen.

Melker Hallberg, Vejle – 26/1

Vejles nästa match är 12:e maj, ett dubbelmöte mot Hobro där förloraren åker ur högstadivisionen.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 35/7 nollor

En okej/bra match av Rinne mot Århus (0-1), där det insläppta målet var ett friläge. 3/6 i betyg av Ekstrabladet.

Niklas Backman, Århus – 12/0

Inte med mot Ålborg (1-0) då han bedömdes att ännu inte vara matchklar.

Tobias Sana, Århus – 29/6

Inhopp sista tio minuterna mot Ålborg (1-0).

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 39/1

Uniteds tunga säsongavslutning blev ännu tyngre i och med 1-1 mot nedflyttningsklara Huddersfield, och klubben kommer inte spela i Champions League nästa säsong heller. Nilsson Lindelöf spelade första 82 minuterna i matchen, och brittiska mediers betyg till svensken varierade mellan 5, 6, och 7 i betyg på en tiogradig skala.

Ken Sema, Watford – 22/1

Inte med mot Chelsea (0-3). Sämre med speltid för Sema mot slutet, som på de elva senaste matcherna har gjort en start och två korta inhopp.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Inte med mot Chelsea (0-3).

Viktor Gyökeres, Brighton – 5/0

Inte med mot Arsenal (1-1). Spelade däremot 90 minuter i U23-laget mot Chelseas dito.

Joel Asoro, Swansea – 17/0

Det blev ingen minnesvärd säsong för Asoro, som inte har startat en match sedan augusti, men han fick åtminstone två korta inhopp i veckan: 1-1 Derby, 2-2 Blackburn.

Martin Olsson, Swansea – 17/0

Avslutade säsongen som långtidsskadad. Hans kontrakt med Swansea går ut i sommar, och Wales Online skriver att det inte är någon garanti att han skriver på ett nytt.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 26/6 nollor

En bra match och en mindre bra match för Nordfeldt. Först 1-1 mot Derby, där Wales Online gav svensken 7/10 i betyg. Sedan säsongens sista match mot Blackburn (2-2), där han helt missade en utboxning och bollen istället gick i mål. 5/10 för den insatsen.

Pontus Jansson, Leeds – 41/2

Leeds föll ihop fullständigt i slutet av grundserien, och det gick även tyngre för den normalt sett väldigt stabila Jansson. 3-2-förlust mot ligans sämsta lag, Ipswich, och Leeds får nu istället kvala till Premier League. Jansson fick 5/10 i betyg för insatsen. Han berättade i veckan för FourFourTwo att han hade bud att lämna Leeds förra sommaren, men han ville inte lämna klubben då.

Niclas Eliasson, Bristol City – 36/2

Två matcher för Bristol City i veckan: 2-1 Millwall, 1-1 Hull. Eliassons minuter kom sista halvtimmen mot Hull. Ett fint inhopp, där han fick ett mål bortdömt för hands och han var inblandad i den sena kvitteringen. 7/10 i betyg hos Bristol Post. En fin avslutning på en ojämn, men bra säsong för Eliasson.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 12/1

Spelade nästan hela matchen mot Reading (0-0). Birmingham Mail gav svensken 6/10 i betyg.

Alexander Milosevic, Nottingham Forest – 12/1

Milosevic hittade plats i Forest igen efter att laget bytt till trebackslinje, och startade mot Bolton (1-0). Forest gick från fyra raka förluster, till tre raka segrar och tre raka nollor sedan Milosevic kom tillbaka till startelvan. Bra insats även mot Bolton, där Nottingham Post gav 7/10 i betyg. Han blev även officiellt vald till lagets bästa spelare i matchen.

Jonas Olsson, Wigan – 6/0

Olsson fick starta i säsongens sista match, mot Millwall (1-0). En bra insats där Wigan Today gav svensken 7/10 i betyg. Olsson har i veckan intervjuats av Fotbollskanalen, där han berättade att han inte bestämt något om framtiden, men om han fortsätter att spela så är förmodligen England främsta alternativet.

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Olsson är ännu inte tillbaka i spel, men kanske kan få en chans innan säsongen är över. Derby County ska nämligen kvala till Premier League.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 4/1

Gjorde i onsdags comeback efter att ha missat en rad matcher på grund av skada, hemma mot KuPS. Då föll Mariehamn med 4-3, efter att ha lett med 3-0 fram till den 55:e minuten. Silverholt byttes in i den 73:e minuten och kunde inte stoppa raset.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn - 7/1

Mittfältaren har brutit överarmen och blir borta från spel i flera månader.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn - 7/0

Satt på bänken under hela matchen mot KuPS.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn - 11/3

Forwarden spelade hela matchen mot KuPS.

Erik Törnros, FC Lahti - 8/1

Forwarden missade 1-1-matchen mot VPS i torsdags, men hoppade in i den 80:e minuten mot SJK (1-1) i söndags.

FRANKRIKE

Johan Larsson, Guingamp - 4/0

Högerbacken fick, som vanligt, inte plats i Guingamps trupp i helgen. Då spelade laget 0-0 hemma mot bottenkollegan Caen. Jumbon har fem poäng upp till kvalplats med tre omgångar kvar att spela.

Karl-Johan Johnsson, Guingamp – 21/4 nollor

Johnsson satt på bänken mot Caen.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 34/4

Landslagsmittfältaren var het i helgen. Han spelade för ovanlighetens skull hela matchen och bjöd på ett mål (på straff) och en assist när Toulouse kryssade (2-2) mot Rennes på hemmaplan.

Jakob Johansson, Rennes – 20/1

Rennes har spelat två 2-2-matcher under den gångna veckan, mot Monaco och Toulouse. I den första matchen startade Johansson och då blev han utbytt i den 80:e minuten, medan mittfältaren fick hoppa in på tilläggstid i den andra halvleken mot Toulouse.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 33/1

Högerbacken missade helgens 1-1-match mot Montpellier på grund av sjukdom, enligt fransk media. Amiens har fyra poäng ner till kval med tre omgångar kvar att spela.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain - 31/14

Al Ains säsong blir bara värre och värre. Under den gångna veckan kryssade man hemma mot bottenlaget Al Ittihad Kalba (2-2) i ligan och därmed fortsatt utanför topp tre (Champions League-plats). Därefter blev det förlust med 2-0 borta mot Al Hilal i Champions League, ett resultat som innebär att det är klart att laget inte kommer gå vidare från gruppspelsfasen. Berg spelade 90 minuter i båda matcherna, men gjorde inga mål.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos - 21/4

Högerbacken satt på bänken under hela matchen när Panathinaikos vann med 4-0 mot Panetolikos i sista ligaomgången i söndags. Pao slutade åtta i tabellen.

Niklas Hult, AEK Aten - 38/0

Vänsterbacken startade när AEK slog Levadiakos med 3-0. Han blev utbytt i den 85:e minuten. Aten-laget slutade trea i ligan.

Pontus Wernbloom, Paok - 15/1

Mittfältaren är skadad. Paok vann ligan.

Admir Bajrovic, Panetolikos - 15/5

Forwarden spelade hela matchen i 4-0-förlusten mot Panathinaikos. Panetolikos slutade nia i ligan.

Erik Pärsson, OFI Kreta - 7/0

Forwarden satt på bänken under hela matchen när Kreta slog Atromitos med 2-0 i den avslutande omgången. Nu väntar kval för att hänga kvar, mot ett annat Kreta-lag (Palatnias). Pärsson har alltså derbyn att "se fram emot".

Daniel Larsson, Aris - 13/2

Missade en helt galen avslutning på ligan. Aris vann nämligen med 7-2 hemma mot Xanthi. Laget landade på en femteplats.

Mikael Dyrestam, Xanthi - 10/0

Backen spelade hela matchen i 7-2-förlusten mot Aris. Xanthi slutade tolva i ligan och slipper kvala för att hålla sig kvar.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 12/0

Backen satt på bänken under hela matchen när Valur föll med 2-1 hemma mot FH i åttondelsfinalen av isländska cupen i onsdags. Därefter startade Hedlund när Valur förlorade med 1-0 borta mot KA i ligan i söndags. Då blev han utbytt i den 83:e minuten.

Marcus Johansson, IA - 2/0

Den förre Halmstad-backen skrev på för IA i mitten av februari och har fått en fin start i sin nya klubb. Han blev uttagen i "omgångens lag" av sajten fotbolti.net i premiäromgången av ligan och när IA kryssade borta mot Fylkir i omgång två i söndags bjöd Johansson på en assist. Mot Augnablik i cupen i onsdag (seger med 3-0) satt Johansson på bänken.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa - 30/1

Den defensive mittfältaren spelade hela matchen när Hapoel Haifa föll med 3-0 mot Maccabi Petah Tikva på hemmaplan i lördags. Laget har en match kvar att spela.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma - 34/7 nollor

Målvakten är fortsatt kvar på Romas bänk. I helgen spelade laget 1-1 borta mot Genoa och då stod Antonio Mirante i målet.

Riccardo Gagliolo, Parma - 33/0

Den svenskitalienske backen är skadad.

Albin Ekdal, Sampdoria - 31/0

Landslagsmittfältaren spelade hela matchen när Sampdoria kryssade (3-3) borta mot Parma i söndags.

Filip Helander, Bologna - 23/0

Mittbacken satt på bänken under hela matchen när Bologna föll med 2-1 borta mot Milan under måndagen.

Mattias Svanberg, Bologna - 21/0

Gjorde sin första start i Serie A under 2019 mot Milan (nye tränaren Sinisa Mihajlovic har satsat på andra spelare). Svanberg byttes dock ut i den 63:e minuten.

Oscar Hiljemark, Genoa - 18/1

Mittfältaren är fortsatt skadad.

Svante Ingelsson, Udinese - 3/0

Skadade nyligen axeln, enligt italiensk media. Mittfältaren var inte med i truppen när Udinese spelade 0-0 mot Inter i lördags.

Dejan Kulusevski, Atalanta - 3/0

Mittfältaren var återigen utanför truppen till den gångna veckans match i Serie A.

Samuel Armenteros, Benevento - 12/2

En förlust mot Crotone (1-0) och ett kryss mot nästjumbon Padova (3-3) under den gångna veckan gör att Beneventos dröm om en direktplats upp till Serie A har gått i kras. Men laget har säkrat en play off-plats. Armenteros startade i båda de nämnda matcherna men blev utbytt i den 78:e minuten mot Crotone.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) - 27/1

Verona är inne i en riktigt tung period och har efter åtta raka matcher utan seger ramlat ur topp åtta, vilket innebär play off-spel i kampen om en plats i Serie A. Under den gångna veckan föll man med 3-2 mot Livorno och 3-0 mot Cittadella. Gustafson spelade hela matchen mot Livorno, men fick nöja sig med ett inhopp i den 55:e minuten mot Cittadella.

Marcus Rohdén, Crotone - 30/4

Mittfältaren är skadad, enligt italiensk media, och missade den gångna veckans två matcher (seger med 1-0 mot Benevento och förlust med 2-0 mot Spezia). Crotone ligger på säker mark i Serie B. Laget har två poäng ner till kval med en omgång kvar att spela.

Japan

Emil Salomonsson, Sanfrecce Hiroshima - 13/2

Den tidigare Blåvittbacken blev utbytt i den 71:e minuten när Sanfrecce Hiroshima förlorade med 1-0 mot Yokohama Marinos.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 25/2

Anfallaren fick hoppa in med dryga halvtimmen kvar att spela i cupkvartsfinalen mot Balzan. Dessvärre blev det förlust för Tarxien med 2-0, vilket innebär att cupäventyret är över.

MAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Akademija Pandev - 5/0

Efter lite mindre speltid den senaste tiden fick mittbacken chansen från start mot Sileks i helgen. Mötet slutade i 3-0-seger för Sileks och Trajanovski byttes ut i den 63:e minuten.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 37/7

Det har inte spelats någon match i den holländska ligan den gångna veckan. Ytterforwarden togs ut i månadens lag i Eredivsie efter att ha stått för flertalet bra prestationer i april. Laget baserades på statistik från analysföretaget Opta.

Emil Bergström, Utrecht – 9/1

Det har inte spelats någon match i den holländska ligan den gångna veckan. Mittbacken har plågats av en fotskada, men RTV Utrecht ska nu Bergström vara fit for fight.

Simon Gustafson, Utrecht – 32/8

Det har inte spelats någon match i den holländska ligan den gångna veckan.

Kristoffer Peterson, Heracles – 33/12

Det har inte spelats någon match i den holländska ligan den gångna veckan.

Alexander Isak, Willem II (Utlånad från Dortmund) – 15/13

Anfallaren och hans Willem II ställdes mot Ajax i cupfinal. Där var Willem II chanslöst och Isaks lag förlorade med 4-0. "Det suger. Det är skit", sa anfallaren till Sportbladet efter förlusten. Under den gångna veckan har också rykten florerat om att Isak kommer att få en ny chans i Dortmund samtidigt som Chelsea, som tidigare uppgetts vara intresserat av honom, hellre vill satsa på Tammy Abraham.

Ibrahim Dresevic, Heerenveen - 5/0

Det har inte spelats någon match i den holländska ligan den gångna veckan. Mittbacken berättade nyligen för Fotbollskanalen att han hoppas och tror på mer speltid nästa säsong. Vad som kan tala för det är att Dresevics konkurrent Kik Pierie kommer att lämna för Ajax.

Nabil Bahoui, De Graafschap – 6/0

Det har inte spelats någon match i den holländska ligan den gångna veckan.

Ramon Pascal Lundqvist, NAC Breda – 15/1

Det har inte spelats någon match i den holländska ligan den gångna veckan.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 36/12

Mittfältaren har visat sig vara målfarlig under säsongen och mot FC Eindhoven slog han till igen då han gjorde två mål i RKC:s 3-1-seger.

NORGE

Jesper Löfgren, Brann – 1/0

Fick äntligen tävlingsdebutera. Mittbacken spelade från start när Brann vann mot Arna-Björnar i den första omgången av norska cupen med 6-1. I helgens ligamatch var han dock utanför truppen.

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 6/4

Layouni var inte med när Bodö/Glimt vann med 8-0 mot Åga i norska cupen. I 4-0-skalpen mot Lilleström spelade han dock från start - och han gjorde det bra. Den offensive pjäsen gjorde hattrick, vilket lade grunden för att Bodö/Glimt skulle vinna med 4-0. "Jag är väldigt glad. Det känns fantastiskt", sa Layouni till NRK efter showen.

Douglas Bergqvist, Haugesund (utlånad från Östersunds FK) - 3/0

Spelade hela matchen när Haugesund föll med 2-1 mot Molde på bortaplan samt när laget vann med 4-0 mot Åkra i cupen.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 7/1

Kristiansunds match mot Tromsö led mot 0-0. Då hittade Liridon Kalludra lagkamraten Meinhard Olsen i den 96:e minuten med en passning som gjorde att Olsen kunde sätta dit 1-0 i matchens slutskede. Kalludra var också med i truppen i 1-0-vinsten mot Herd i cupen.

Haris Cirak, Kristiansund – 2/0

Den offensive pjäsen fick starta för första gången sedan han kom till klubben inför den här säsongen. Mittfältaren spelade 90 minuter mot Tromsö.

Daniel Gustavsson, Lilleström – 4/0

Ytterspringaren blev utbytt i den 72:a minuten när Lilleström förlorade med klara 4-0 i ligan. När laget avancerade i cupen efter 3-1 mot Gjelleråsen gjorde mittfältaren ett av målen.

Andreas Linde, Molde – 6/2 nollor

Målvakten fick se överlistad en gång mot Haugesund, men Molde vann matchen med 2-1 och leder nu den norska ligan. Molde är också vidare i cupen efter att ha slagit Eide/Omegn.

Mattias Moström, Molde – 5/1

Moström hoppade in i den 79:e minuten när Molde bortavann mot Haugesund med 2-1.

Christopher Telo, Molde – 1/0

Missade mötet med Haugesund i ligan på grund av skada, enligt Aftenposten.

Marcus Sandberg, Stabæk – 4/1 nollor

När Stabaek gästade Mjöndalen släppte Marcus Sandberg in ett mål, ett blytungt sådant. Målvakten överlistades i den 93:e minuten och det innebar att matchen slutade 1-0 till Mjöndalen. Målvakten spelade också när Stabaek tog sig vidare i den norska cupen efter att ha vunnit mot Heming.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 2/0

Blev kvar på bänken i mötet med Viking. Matchen slutade 1-1. Däremot fick den tidigare KFF-spelaren spela 90 minuter när Vålerenga vann med 3-1 mot Faaberg i cupen.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 21/0

Åter bänkad när Dynamo kryssade mot CSKA i ett Moskvaderby som slutade 2-2.

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 9/0

Äntligen tillbaka! Mittfältaren ådrog sig en knäskada på landslagslägret i mars och har sedan dess varit frånvarande. Nu var han tillbaka när Krasnodar spelade 1-1 mot Rostov och mittfältaren hoppade in med dryga tio minuter kvar av matchen.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 37/12

Landslagsspelaren har svarat för en fin säsong och levererat flertalet poäng, så även mot Rostov. Krasnodar tilldömdes straff efter 25 minuter och den förvaltade Claesson på allra bästa sätt genom att göra 1-0. Målet såg ut att räcka långt, men i slutet av matchen kvitterade Eldor Shomurodov och matchen slutade 1-1. Krasnodar har nio poäng upp till serieledaren Zenit med tre omgångar kvar att spela.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 8/1

Mittbacken spelade från start för andra matchen i rad när Rostov kryssade mot Krasnodar (1-1).

SAUDIARABIEN

Nahir Besara, Al-Feiha – 8/1

Al-Feiha har inte spelat någon match den gångna veckan. Det återstår två omgångar av den saudiska ligan. Berättade nyligen för saudiska Sport 360 att han är öppen för att stanna i den saudiska ligan efter att hans kontrakt med klubben löper ut i sommar.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 32/10

Matchhjälte! Alexander Gerndt hittade nätet i den 39:e minuten mot Luzern och däreftet lyckades laget hålla undan och vinna med 1-0. Lugano har onekligen spelat upp sig från i höstas då man låg i botten. Gerndts lag ligger nu på tredjeplats i ligan. Vid ett tillfälle varnade domaren en Lugano-spelare och vissa trodde att den svenske anfallaren fick varningen och därmed skulle han missat mötet med Thun. Men i dagarna slog det schweiziska fotbollsförbundet fast att det gula kortet tillföll Numa Lavanchy och Gerndt får därför spela mot Thun.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Dinamo Vranje (utlånad från Radnicki Nis) - 11/4

I mötet med Rad förra veckan var Marko Mitrovic utanför truppen. Matchen slutade 1-0 till Rad. Dinamo Vranje spelade också mot Zemun i helgen, den matchen vann Mitrovics lag med 1-0. Laget har två matcher kvar att spela.

Petar Petrovic, Radnicki Nis - 8/0

Hoppade in i den 60:e minuten när Radnicki Nis kryssade mot Zemun (0-0).

SKOTTLAND

Mikael Lustig, Celtic - 42/1

Mittbacken nätade när Celtic bärgade åttonde raka ligatiteln och den sjunde i följd för honom själv, genom att slå Aberdeen med 3-0. Titeln var totalt lagets 50:e. Lustig fick under veckan också höra fina ord av klubbens tränaren Neil Lennon. Han är där uppe i termer av de stora spelarna i klubben, är han inte det?", sa han enligt Daily Record.

Andreas Hadenius, Dundee FC (utlånad från Halmstads BK) - 3/0

Hadenius var tillbaka i truppen, men blev kvar på bänken när Dundee förlorade med 1-0 mot Hamilton Accies.

SLOVENIEN

Mirza Mujcic, NK Olimpija - 4/0

Den tidigare Gais-spelaren bänkades för andra matchen i rad när NK Olimpija vann mot NK Triglav med 4-2. Mujcic har gjort fyra framträdanden på elva möjliga tillfällen i den slovenska ligan. Laget ligger på andraplats i ligan och elva poäng upp till Maribor som leder serien.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés - 22/2

Anfallaren fick hoppa in med dryga 25 minuter kvar av mötet med Real Sociedad, men dessvärre blev det förlust för Alavés med 1-0, som nu inte kan nå en Europaplats. Laget ligger i mitten av tabellen med två omgångar kvar att spela.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC - 0/0

Chonburi spelade en match under den gångna veckan och den mot Thai Honda i cupen. Det blev en nagelbitare och straffar fick skilja lagen åt. Där var Thai Honda starkast och Chonburi FC är därmed utslaget ur cupen.

Elias Dolah, Port MTI FC - 9/0

Under den gångna veckan vann Port med bekväma 3-0 mot Samut Sakhon i den första omgången av thailändska cupen.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 12/3

Den vindsnabbe yttern gjorde ett mål på straff när Sparta Prag besegrade Banik Ostrava med 3-0 på hemmaplan.

TURKIET

Abdul Khalili, Kasimpasa - 8/2

Mittfältaren startade mot Fenerbahce i helgen, men fick kliva av efter 35 minuters spel. Matchen förlorade Kasimpasa med 3-1. Enligt Timeturk var det av skadeskäl som Khalili tingades kliva av. Mittfältaren sakandes också under lagets träningspass under måndagen.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor – 25/0

Mittbacken spelade 90 minuter när Sivasspor spelade 0-0 för andra gången i rad. Den här gången var det Istanbul BB som stod för motståndet.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Bayer Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 14/1

Isaac Kiese Thelin fick i helgen åter inte speltid när Bayer Leverkusen vann med hela 6-1 mot Eintracht Frankfurt i Bundesliga. Anfallaren satt på bänken i 90 minuter och fick senast speltid i en ligamatch den 20 oktober i fjol. Leverkusen är placerat på femteplats i ligatabellen med endast sämre målskillnad än fyran Frankfurt, som därmed just nu har den sista Champions League-platsen i Bundesliga. Nyligen kom nya uppgifter från dhnet.be om att Leverkusen inte vill köpa loss anfallaren efter säsongens slut, vilket gör att han i sådana fall återvänder till Anderlecht. Kiese Thelin har kontrakt med den belgiska storklubben fram till sommaren 2022.

Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Anfallaren sitter på ett avtal som går ut i sommar och ryktas vara på väg bort från Frankfurt efter knapp speltid den här säsongen. Efter en plats på bänken i början av april, så var han i förra veckan åter utanför lagets matchtrupp i semifinalmötet med Inter (1-1) i Europa League och i 6-1-förlusten mot Bayer Leverkusen i Bundesliga. Frankfurt är på fjärdeplats i den tyska högstaligan.



Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach - 32/1

Efter fyra raka matcher med start på bänken, så fick Wendt i helgen inleda från start och gjorde 90 minuter när Mönchengladbach kryssade mot toppkonkurrenten Hoffenheim i Bundesliga. Mönchengladbach är därmed numera sexa i ligatabellen med två poäng upp till fyran Eintracht Frankfurt på den sista Champions League-platsen i ligan. Inför matchen fick svensken en fråga, i en intervju på Hoffenheims hemsida, om hur han ser på att han under senaste tiden varit petad och svarade då så här: ”Jag har spelat under en lång tid och nu har jag inte startat i ett par matcher. Det är sådana faser i fotboll, men jag försöker ändå göra allt jag kan varje dag för att stötta laget och visa tränaren att jag är redo”. Blåvittpodden uppgav i veckan också, lite oväntat, att Wendt, som i vintras förlängde sitt kontrakt med Mönchengladbach till sommaren 2020, för samtal med Blåvitt om en återkomst.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 37/1

Augustinsson är given i Bremens startelva och gjorde i förra veckan 90 minuter och en assist när Bremen kryssade mot Borussia Dortmund (2-2) i Bundesliga. Det var svenskens sjunde assist totalt den här säsongen och dessutom till 2-2-målet. Bremen är därmed nu nia i ligatabellen. Bremen-tränaren Florian Kohfeldt hyllade efteråt svensken för hans offensiva insats i matchen och sa bland annat så här enligt Deichstube.de: ”Vi har aldrig haft så många genombrott på vänsterkanten”.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Beijmo satt i förra veckan på bänken i 90 minuter när Bremen kryssade mot Dortmund (2-2) i Bundesliga. Högerbacken fick heller inte speltid med klubbens reservlag och väntar ännu på sin A-lagsdebut.



Robin Quaison, Mainz - 30/9

Quaison gjorde i helgen 90 minuter på planen när Mainz kryssade mot Emil Forsbergs RB Leipzig (3-3) i Bundesliga. Mainz är tolva i Bundesliga-tabellen.



Mikael Ishak, Nürnberg - 29/6

Ishak gjorde i helgen nionde raka ligamatchen från start när Nürnberg föll med 2-0 mot Wolfsburg i Bundesliga. Anfallaren blev utbytt med nio minuter kvar av full tid. Nürnberg är fortsatt nästjumbo i ligatabellen med tolv poäng upp till Schalke 04 på säker mark i ligan. Nürnberg har även fem poäng upp till Stuttgart på negativ kvalplats och behöver därmed vinna de två sista matcherna av säsongen, samtidigt som Stuttgart måste förlora båda matcherna för att laget ska undvika degradering. Ishak sa i veckan så här till Fotbollskanalen om tron på att klara sig kvar: ” Det måste vi göra för fansens, klubbens och vår skull (tro på att klara nytt kontrakt i Bundesliga). Vi kör på och ger allt. Jag tycker det är fint av fansen att de applåderar oss efter varje match eftersom de ser att vi gör allt. I slutändan kan du inte göra mer än så och man får aldrig tappa instinkten att ge allt.”

Emil Forsberg, RB Leipzig - 26/7

Emil Forsberg stod i helgen för en ny assist, nionde totalt den här säsongen, när Leipzig kryssade i ett målrikt svenskmöte med Robin Quaisons Mainz (3-3) i Bundesliga. Leipzig är trea i ligatabellen och har redan säkrat spel i Champions League nästa säsong. Till helgen ställs laget inför ett stormöte med Bayern München, som Leipzig även gör upp med i den tyska cupfinalen den 25 maj, och i går hyllade Bayerns stjärnback Joshua Kimmich, i en intervju med tyska tidningen Bild, svensken. Kimmich och Forsberg spelade ihop våren 2015 i Leipzig och tysken är imponerad av svensken:

"Leipzig gör mycket mål och har en extrem hastighet i sitt lag. Han är en enastående spelare som hela tiden kommer fram med idéer. Han är hjärnan i laget som alltid sätter fram bollarna, har bra rörelsemönster och ett bra skott från distans", säger Kimmich.

Sebastian Andersson, Union Berlin - 33/13

Andersson gjorde i helgen andra raka matchen från start när Union Berlin föll med 2-1 mot Darmstadt i Bundesliga. Svensken blev målskytt i slutet av matchen, men den här gången räckte det alltså inte till seger. Union Berlin är trea i den tyska andraligan, vilket därmed i dagsläget betyder kval för uppflyttning till Bundesliga. Dock är det väldigt jämnt, då Union Berlin endast har bättre målskillnad än fyran Hamburg. Andersson sa i förra veckan så här, till Fotbollskanalen, om hur det vore att nå uppflyttning till Bundesliga: ”Det skulle vara hur stort som helst, det skulle vara första gången klubben går upp i förstaligan. Det skulle inte bara vara stort för spelarna, utan också för klubben. Sedan vill ju alla spelare spela i högstaligan. Det är en dröm och ett mål som alla spelare har i laget”.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 28/0

Högerbacken är given i lagets startelva och gjorde i helgen 83 minuter på planen i 2-1-segern mot St. Pauli i tyska andraligan. Dresden är på 13:e-plats i ligatabellen.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 27/1

Magyar var i går tillbaka i lagets startelva och gjorde 90 minuter på planen när Greuther Fürth föll med 4-0 mot Köln. Greuther Fürth är på 14:e-plats i tyska andraligan.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Kujovic gjorde i slutet av februari första matchen för säsongen med Düsseldorfs reservlag i tyska fjärdeligan, men kom i förra veckan inte till spel med varken A- eller B-laget. Svensken har avtal till sommaren 2020, men ser inte ut att ha en framtid i Düsseldorf. Klubben är på tiondeplats i Bundesliga.

Joseph Baffo, Duisburg – 1/0

Baffo, som den 6 april gjorde första tävlingsmatchen sedan den 21 oktober 2017, skadade nyligen korsbandet igen i en träningsmatch och nu väntar en lång rehabiliteringsperiod. Svensken har kontrakt fram till säsongens slut och berättade nyligen för Fotbollskanalen att han ännu inte vet om han stannar i Duisburg efter den här säsongen. Duisburg är jumbo i den tyska andraligan.

VITRYSSLAND

Mohamed Said Adan, Dynamo Brest (utlånad från Empoli) - 0/0

Tidigare Örgryte-talangen Mohamed Said Adan är utlånad från Empoli och var i helgen utanför lagets matchtrupp för andra matchen i följd när det blev seger med 2-1 mot Minsk i den vitryska högstaligan. Brest är tvåa i ligatabellen.

Ayomide Jibodu, Dynamo Best - 0/0

Jibodu fanns i helgen, för sjätte matchen i följd, inte med i lagets matchtrupp när det blev 2-1-seger mot Minsk i den vitryska högstaligan. Brest är tvåa i ligatabellen.

Dennis Olsson, FC Torpedo BelAZ - 3/0

Olsson gjorde i helgen fjärde raka starten och 90 minuter på planen när Torpedo kryssade mot Neman Grodno (0-0) på bortaplan i den vitryska högstaligan. Torpedo är femma i ligatabellen.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 8/9

Ibrahimovic stod i förra veckan för ett mål och en assist när Galaxy föll med 3-2 borta mot New York Red Bulls i MLS. Svensken är därmed numera noterad för nio mål och två assist på åtta matcher, men fick sörja säsongens andra förlust. Efter matchen sa Ibrahimovic så här: ”Vi gjorde en väldigt bra match. I andra halvlek tappade vi lite bollinnehav när vi släppte in målen… men vi träffade stolpen och vi hade lägen en mot en. Massor med chanser som vi borde gjort mål på. Ibland är det sådant som händer. Vi får lära oss av det och fortsätta jobba”.



Axel Sjöberg, Colorado - 6/0

Efter tre raka matcher på bänken utan speltid, så fick försvararen i helgen göra 90 minuter i 3-2-förlusten mot Vancouver. Dessutom stod han för en assist. Det var trots det lagets sjunde raka förlust och Colorado väntar ännu på första segern den här säsongen i ligan.



Johan Blomberg, Colorado - 1/0

Blomberg var i helgen åter utanför Colorados matchtrupp i 3-2-förlusten mot Vancouver i MLS. Det var lagets sjunde raka förlust, totalt åtta på tio matcher hittills i MLS. Colorado väntar därmed ännu på årets första seger.

Robin Jansson, Orlando City - 7/0

Jansson gjorde i helgen sjunde raka matchen från start när Orlando föll med 2-0 mot Toronto hemma i MLS. Efteråt var svensken besviken och sa så här i ett videoklipp på Orlandos hemsida: ”Jag känner att Toronto var bättre i andra halvlek och kunde spela igenom oss för lätt. Jag tycker att vi var bra i första halvlek och hade kontroll över tempot i matchen, men de gjorde ett mål, samtidigt som vi försökte komma tillbaka och sedan gjorde de 2-0 och tiden rann iväg”.

Gustav Svensson, Seattle - 8/0

Svensson var i helgen utanför lagets matchtrupp för andra matchen i rad på grund av skada. Enligt tränaren Brian Schmetzer kan det röra sig om en ”långsiktig hamstringskada”, men det är oklart hur länge svensken förväntas bli borta. Seattle kryssade därmed, i Svenssons frånvaro, mot Minnesota United (1-1) i MLS. Det var lagets tredje raka kryss och fjärde match utan seger i ligan.

Joel Rydstrand, Seattle (just nu i Seattles USL-lag Tacoma Defiance) - 7/0

Rydstrand blev i vinter draftad till Seattle Sounders, men inför säsongen meddelade Seattles USL-lag Tacoma Defiance att Rydstrand framöver kommer att spela USL-fotboll med klubben. I förra veckan blev det inhopp i den 62:e minuten och ett gult kort sex minuter senare när Tacoma Defiance föll med 2-1 mot Oklahoma City Energy i USL.

Gabriel Somi, New England Revolution - 0/0

Somi har i vinter sett över sin situation i New England och berättade tidigare i vår för Fotbollskanalen att han fortsatt är öppen för flytt till ett annat lag. I förra veckan var han åter utanför lagets matchtrupp i 6-1-förlusten mot Philadelphia Union i MLS. Somi har endast suttit med på bänken under en ligamatch den här säsongen.



Anton Tinnerholm, New York City - 10/0

Anton Tinnerholm gjorde i förra veckan tionde raka ligamatchen från start och spelade i 90 minuter när New York City besegrade Montreal Impact med 2-0 i MLS. Det var lagets sjätte raka ligamatch utan förlust.



Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes - 10/2

Magnus Eriksson kom i förra veckan till spel i tionde raka ligamatchen från start när San Jose bärgade säsongens tredje seger genom att besegra Cincinnati med 1-0 hemma i MLS.



Adam Lundqvist, Houston - 9/0

Lundqvist kom i förra veckan till spel i åttonde raka ligamatchen från start och gjorde 90 minuter på planen när Houston besegrade Dallas med 2-1 i MLS. Det var lagets andra raka seger och sjätte totalt den här säsongen i ligaspelet.