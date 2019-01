Celtic uppges vilja ersätta Mikael Lustig

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 12/9

Toivonen startade och gjorde mål i bägge matcherna i veckan. Han gjorde 1-0 mot Brisbane Roar (5-0), och 1-0 mot Wellington Phoenix (3-3) där han även assisterade till Melbourne Victorys andra mål. Bara två spelare i ligan har gjort fler mål än Toivonen, som också röstades fram av spelarföreningen till decembers bästa spelare i A-League. Tidigare PL-målvakten, och nuvarande Fox Sports-fotbollsexperten, Mark Bosnich hade med Toivonen i bästa elvan i A-League baserat på säsongen såhär långt.

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 14/1

Zulte Waregem spelade första matchen efter uppehållet (1-2 mot Royal Antwerp), men Demir missade matchen på grund av sjukdom. Det var en generell försvarsbrist i Zulte, vilket gjorde att en 18-årig mittback fick göra debut.

Eric Smith, Gent – 2/0

På bänken mot Anderlecht (1-0) utan att få hoppa in. Det lär dock finnas goda möjligheter till speltid snart, då Gent bland annat har ett dubbelmöte i cupen innan januari tar slut.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 23/9

Engvall slog en assist, med en låg passning till Igor de Camargo, till 1-0-målet mot KSV Roeselare (2-2). För andra matchen i rad fick också motståndarna en utvisning efter en ful tackling på Engvall. Mechelen har nu 19 matcher i rad utan förlust (16 vinster, tre oavgjorda).

Diego Montiel, KFCO Beerschot – 2/0

Fick den här gången ett längre inhopp, på en halvtimme, i ligan mot KVC Westerlo (1-1). För att komma igång fick Diego Montiel även speltid i en träningsmatch i veckan, där han spelade 75 minuter och både gjorde mål och assist (3-2 mot Zulte Waregem).

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 13/3

Bosniska ligan har uppehåll. Mladosts nästa match är den 23:e februari.

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 0/0

Ligan i Chile sätter igång i mitten av februari.

CYPERN

John Alvbåge, Nea Salamina (utlånad från Omonia) – 1/0 nollor

Fick äntligen göra ligadebut i Nea Salamina, då Robert Veselovsky drogs med en skada. "Bland det roligaste jag varit med om", sa Alvbåge till Fotbollskanalen. Dessvärre förlorade de mot Omonia med 3-1. Alvbåge kunde inte göra mycket åt något av målen.

DANMARK

Mikael Boman, Randers FC – 8/0

Boman spelade andra halvlek i en träningsmatch mot Sönderjyske (1-1).

Patrik Carlgren, Randers FC – 20/8 nollor

Carlgren spelade hela träningsmatchen mot Sönderjyske (1-1). I veckan blev det också klart att målvaktsreserven Frederik Due lämnar Randers. Carlgrens närmaste konkurrent blir nu unge Jonas Dakir.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 17/0

Fick 45 minuter i en träningsmatch mot Roskilde (1-0).

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 19/0

Fick 45 minuter i en träningsmatch mot Roskilde (1-0).

Joel Andersson, FC Midtjylland – 22/1

Spelade 45 minuter i en träningsmatch mot Fredericia (4-1).

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Spelade 45 minuter i en träningsmatch mot Fredericia (4-1). Enligt Herning Folkeblad var Cajuste en av spelarna som stack ut i andra halvlek.

Simon Tibbling, Bröndby – 24/2

Tibbling är med Bröndby på deras träningsläger i Dubai. Däremot spelade han inte i första träningsmatchen på lägret, mot Lokomotiv Tashkent (5-1).

Simon Hedlund, Bröndby – 0/0

Har redan hunnit spela några träningsmatcher, och han har även gjort ett par mål. Bland annat ett mot Lokomotiv Tashkent (5-1) i måndags.

Gustaf Nilsson, Vejle – 14/3

Är ännu inte tillbaka i spel efter operationen, och har därför inte varit med i någon av träningsmatcherna.

Melker Hallberg, Vejle – 16/1

Spelade i andra halvlek i en träningsmatch mot ungerska Mezokovesd Zsory (1-0), och även andra halvlek i en träningsmatch mot Viitorul Constanta (1-0).

Jacob Rinne, Ålborg BK – 20/5 nollor

45 minuter i en träningsmatch mot Thisted (6-0).

Niklas Backman, Århus – 10/0

Backman spelade varsin halvlek i träningsmatcherna mot OB (2-3) och Nordsjälland (4-2).

Tobias Sana, Århus – 16/3

Även Sana spelade varsin halvlek i träningsmatcherna mot OB (2-3) och Nordsjälland (4-2). Sana gjorde även två av målen mot Nordsjälland.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 22/0

Ny seger, 2-1 mot Brighton, och ny match där Nilsson Lindelöf var en av Unitedspelarna som fick högst betyg i brittiska medier. Ett par av dem gav honom höga 8/10.

Ken Sema, Watford – 15/1

Tillbaka i startelvan, trots det konstiga inhoppet veckan innan där han både blev inbytt och utbytt. Spelade 56 minuter mot Burnley (0-0), men utan att få ut mycket. Watford Observer gav Sema 6/10 i betyg, med motiveringen att de bland annat skulle vilja se bättre beslutsfattande. Watford sägs vara ute efter en ny yttermittfältare, exempelvis Maxwel Cornet (Lyon), vilket hade gjort konkurrensen hårdare för Sema.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Satt inte på bänken mot Burnley (0-0). Det är FA-cupmatch för Watford på lördag, och Dahlberg har hittills varit reservmålvakt i cupmatcherna. Kanske även denna gång?

Viktor Gyökeres, Brighton – 2/0

Ännu en gång var Gyökeres på bänken i Premier League, men fick inget inhopp mot Manchester United (1-2).

Joel Asoro, Swansea – 9/0

Asoro får fortsatt ingen speltid i A-laget. Han spelade däremot i U23-laget i veckan, och gjorde då ett mål mot Oxfords motsvarighet.

Martin Olsson, Swansea – 17/0

Långtidsskadad och lär missa resten av säsongen.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 9/3 nollor

Nordfeldt fick från bänken se förstemålvakten Erwin Mulder göra en stark prestation mot Sheffield United (1-0).

Pontus Jansson, Leeds – 24/1

Jansson blev utvisad efter två gula kort mot Stoke (1-2). Yorkshire Evening Post gav honom 6/10 i betyg, med motiveringen att han trots utvisningen var Leeds' bästa försvarare för dagen.

Niclas Eliasson, Bristol City – 23/1

Eliasson blev kvar på bänken mot Nottingham Forest (1-0). Det var sjunde ligamatchen i rad han var utanför startelvan, efter att tidigare ha fått starta 18 av 21 möjliga.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 0/0

Mrabti skrev i veckan på för Birmingham City, efter att kontraktet med Djurgården gått ut. Det nya avtalet är på 1,5 år med option på ytterligare ett år. Birmingham City ligger sju poäng ifrån kvalplats till Premier League. Klubben har haft värvningsrestriktioner på grund av ekonomiska problem, men hade tillåtelse att värva en spelare till låg kostnad i vinter och valde då Mrabti. Tränaren Garry Monk säger att svensken främst ses som en kantspelare för dem.

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Långtidsskadad. Han berättade i en intervju med Fotbollskanalen i veckan att det bara är några veckor kvar innan han ser slutet på skadefrånvaron.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 0/0

Den finländska cupen inleder tävlingssäsongen och de första matcherna spelas i slutet av januari/början av februari.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn - 0/0

Den finländska cupen inleder tävlingssäsongen och de första matcherna spelas i slutet av januari/början av februari.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn - 0/0

Den finländska cupen inleder tävlingssäsongen och de första matcherna spelas i slutet av januari/början av februari.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn - 0/0

Den finländska cupen inleder tävlingssäsongen och de första matcherna spelas i slutet av januari/början av februari.

Tatu Varmanen, Inter Åbo – 0/0

Den finländska cupen inleder tävlingssäsongen och de första matcherna spelas i slutet av januari/början av februari.

Erik Törnros, FC Lahti - 0/0

Den finländska cupen inleder tävlingssäsongen och de första matcherna spelas i slutet av januari/början av februari.

FRANKRIKE

Johan Larsson, Guingamp - 2/0

Högerbacken var utanför truppen i 2-1-segern över Rennes i ligan förra veckan, och därefter satt han på bänken när Guingamp åkte på en 9-0-förlust mot PSG i lördags.

Karl-Johan Johnsson, Guingamp – 18/4 nollor

Målvakten satt på bänken både mot Rennes och PSG.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 20/3

Landslagsmittfältaren har haft en vecka som gått upp och ner. Först satte han två mål i 2-2-matchen mot Lyon i förra veckan, men därefter tvingades han stå över helgens match mot Nimes (seger med 1-0) på grund av skada enligt lesviolets.com. Efter matchen mot Lyon hyllades Durmaz av sin tränare Alain Casanova, som tog över laget i somras och mestadels använt svensken i en mer central roll på mittfältet. Lesviolets.com citerar Casanova på: "Han är en fantastisk spelare. I mina ögon borde han inte spela på en kant. Det är slöseri med talang att spela honom på kanten, där han spelat under flera säsonger. Han är fantastiskt kreativ centralt, han känner av spelet, han kan spela med ett högt tempo, han är bra på att hålla i bollen, han gör assist och mål. Utöver det bidrar han med sin erfarenhet och vinnarskalle till truppen".

Jakob Johansson, Rennes – 16/1

Landslagsmittfältaren har åkt på en ny knäskada (missade VM på grund av en allvarlig sådan). Han startade mot Guingamp (förlust med 2-1) i förra veckan men blev utbytt i den 67:e minuten och saknades sedan mot Montpellier (0-0) i helgen. Till Fotbollskanalen sa Johansson följande under måndagen: "Jag har haft lite känningar i ett knä här efter matchen som jag startade i förra veckan. Det är ledbandet som är lite uttänjt. Det vred sig lite knät under matchen, så det är inget jag har haft tidigare". Han räknar med att vara borta i minsta några veckor.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 19/1

Högerbacken spelade hela matchen när Amiens föll med 2-1 borta mot Lille i fredags.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, 07 Vestur – 0/0

Den färöiska ligan är slutspelad.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain – 18/13

Ligan i Förenade Arabemiraten har uppehåll, till den 5 februari.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos –11/4

Högerbacken spelade hela matchen när Panathinaikos föll med 1-0 borta mot Lamia i ligan under måndagen. Johansson tilldelades ett gult i den andra halvleken.

Niklas Hult, AEK Aten – 26/0

Vänsterbacken spelade hela matchen när AEK slog Asteras Tripolis med 3-0 i ligan. Aten-laget ligger trea i tabellen, 14 poäng efter ettan Paok.

Pontus Wernbloom, Paok – 15/1

Mittfältaren har slitit av sin ena hälsena och blir borta under en längre period.

Sebastian Eriksson, Panetolikos – 6/0

Mittfältaren är fortsatt skadad, enligt grekisk media.

Admir Bajrovic, Panetolikos - 1/0

Forwarden fick i söndags göra debut för sitt nya lag, borta mot OFI Kreta i ligan. Bajrovic hoppade in i den 60:e minuten när laget föll med 3-0.

Erik Pärsson, OFI Kreta - 2/0

Forwarden satt på bänken under hela matchen mot Panetolikos, som Kreta vann med 3-0.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 3/0

Mittbacken startade båda den gångna veckans matcher. Först föll Valur med 1-0 mot Fjölnir och därefter kryssade man (1-1) mot Leiknir, i en av Islands cuper.

Aron Mar Brynjarsson, Vikingur - 0/0

Backen har U-landskamper för Sverige på meritlistan, men också U21-landskamper för Island. Utanför truppen när Vikingur föll mot Fjölnir med 1-0 i söndags.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa – 21/1

Den defensive mittfältaren startade som vanligt när Hapoel Haifa i helgen vann med 4-0 borta mot Bnei Sakhnin. Hapoel ligger nu femma i ligan och har tre poäng upp till andraplatsen.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma – 24/7 nollor

Landslagskeepern stod i målet när Roma vann mot Torino med 3-2 i helgen. Roma ligger fyra i Serie A.

Albin Ekdal, Sampdoria – 20/0

Landslagsmittfältaren spelade hela matchen när Sampdoria fick med sig kryss borta mot Fiorentina i helgen (3-3). Ekdal blev varnad i den 82:a minuten.

Filip Helander, Bologna – 18/0

Mot Spal i helgen (1-1) spelade landslagsmittbacken, som vanligt, 90 minuter. Helander varnades i den 76:e minuten.

Mattias Svanberg, Bologna – 16/0

Mittfältaren fick nöja sig med ett inhopp i den 78:e minuten mot Spal.

Oscar Hiljemark, Genoa – 18/1

Mittfältaren är skadad och missade måndagens ligamatch mot Milan. Enligt Aftonbladet ska Hiljemark höftopereras och tidningen hävdar att landslagsspelaren kan bli borta resten av säsongen.

Svante Ingelsson, Udinese – 0/0

Skadad.

Dejan Kulusevski, Atalanta - 1/0

Den 18-årige mittfältaren fick äntligen göra Serie A-debut i helgen. Borta mot Frosinone hoppade Kulusevski in i den 71:a minuten vid ställningen 4-0 (laget vann till slut med 5-0), efter att tidigare suttit på bänken vid en rad tillfällen. "En dröm som gick i uppfyllelse", sa Kulusevski till Fotbollskanalen under måndagen.

Samuel Armenteros, Benevento - 0/0

Formellt sett en Benevento-spelare igen, efter utlåning till Portland i MLS. Forwarden satt på bänken under hela ligamatchen mot Lecce (1-1) i helgen. Armenteros är annars aktuell för en flytt. Bland annat har han ryktats vara på väg till Zwolle i Nederländerna.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) – 13/0

Har spelat till sig en ordinarie tröja i Serie B-klubben. I helgen fick dock Hellas se sig besegrat med 3-0 borta mot Padova. Laget ligger femma i tabellen.

Marcus Rohdén, Crotone – 19/2

Landslagsmittfältaren startade när Crotone fick med sig ett kryss hemma mot Cittadella (0-0) i helgen. Rohdén byttes ut med en kvart kvar att spela. Just nu är hans lag jumbo i Serie B.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 14/1

Anfallaren spelade i början av säsongen nästintill från start i varenda match. Nu på slutet har Nilsson dock fått inleda två raka matcher på bänken. Senast i krysset mot Gzira United fick han hoppa in med dryga tio minuter kvar att spela. I den här omgången, mot St Andrews, var han utanför startelvan, dock fick forwarden hoppa in med kvarten kvar att spela. Tarxien vann med 2-1, det var lagets första trepoängare efter tre matcher utan vinst.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 22/5

Den holländska ligan drog igång i helgen efter en tids uppehåll, men återstarten blev inte som Sam Larsson eller Feyenoord hoppats på. Trean Feyenoord förlorade mot bottenlaget PEC Zwolle med 3-1. Sam Larsson spelade hela matchen för sitt lag och fick 5/10 i betyg av AD, ett omdöme han delade med andra sju lagkamrater.

Emil Bergström, Utrecht – 8/1

Mittbacken har fått sparsamt med speltid under säsongen, men i december fick han spela 90 minuter mot Heracles och Herenveen. Under Utrechts träningsläger i La Manga i början av januari fick han också mer förtroende och han fick starta både mot Stuttgart och Oostende. När nu ligaspelet återupptogs i helgen fick mittbacken förtroende från start och han spelade hela matchen mot AZ Alkmaar. Däremot gick inte resultatet Utrechts väg, då laget förlorade med 3-0. Bergström fick bäst betyg i Utrecht av AD - 7/10. Utrecht ligger på sjätteplats i ligan.

Simon Gustafson, Utrecht – 22/4

Mittfältaren har under säsongen varit gjuten i Utrechts startelva och fick även spela hela matchen mot AZ Alkmaar när ligaspelet återupptogs. Utrecht förlorade matchen med 3-0. Gustafson har under vinteruppehållet fått en ny konkurrent - Utrecht har lånat in den defensive mittfältare Riechedly Bazoer, 22, från Wolfsburg,

Kristoffer Peterson, Heracles – 20/10

Ytterforwarden har ryktats vara på väg bort från Heracles efter sin fina höst då han gjorde mål i var och varannan match, bland annat har Fenerbache och AEK Aten uppgetts vara intresserade. Men Peterson är fortfarande kvar i Heracles och han spelade 71 minuter i helgens omgång mot FC Groningen. Heracles förlorade matchen med 3-0 och Peterson fick 4/10 i betyg av AD.

Ramon Pascal Lundqvist, NAC Breda – 3/1

Mittfältaren bytte under den senaste veckan klubb - från PSV till NAC Breda. "Jag är glad över att komma till NAC. Det fanns intresse från andra klubbar men jag valde med hjärtat och valde NAC", sa han till klubbens hemsida.

Under sin tid i PSV fick Ramon Pascal Lundqvist främst sin speltid i den holländska andraligan med klubbens andralag, men efter klubbytet fick han direkt spela i Eredivisie. Mittfältaren hoppade in i den 67:e minuten mot Willem II och då låg Breda under med 1-0. Tyvärr för Pascal Lundqvist lyckades inte Breda få in ett kvitteringsmål, istället gjorde Willem II 2-0 i slutet av matchen.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 22/7

Mittfältaren har varit glödhet den senaste tiden och inför mötet med Ajax U21-lag i andraligan hade han nätat i fyra raka matcher. Mot Ajax ungdomslag blev det ingen ny fullträff, men ett poäng blev Hansson noterad för. Hansson assisterade till Stijn Spierings 4-0-mål i den 44:e minuten. RKC vann med 4-1 och Hansson spelade hela matchen. RKC ligger på tiondeplats i andraligan.

NORGE

Jesper Löfgren, Brann – 0/0

Den norska ligan är slutspelad. Brann är just nu inne i en försäsongsfas och laget spelar sin första träningsmatch 25 januari mot Nest-Sotra.

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 0/0

Den norska ligan är slutspelad. Bodö startade sin säsong 15 januari och spelar sin första match 25 januari, då ställs man mot Junkeren.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 0/0

Den norska ligan är slutspelad. Kristiansund spelar sin första träningsmatch mot Djurgården 31 januari.

Simon Alexandersson, Kristiansund – 0/0

Den norska ligan är slutspelad.

Haris Cirak, Kristiansund – 0/0

Den norska ligan är slutspelad. Cirak anslöt till klubben i december från Nest Sotra.

Daniel Gustavsson, Lilleström – 0/0

Yttermittfältaren blev nyligen klar för spel i Lilleström. Kontraktet sträcker sig över tre år. "Det berodde mest på att jag var sugen på att testa något annat. Jag har spelat i allsvenskan i tio år ungefär. Det var mest det och jag var sugen på att testa på något annat, möta nya lag och se nya arenor, sa Gustavsson till Fotbollskanalen om flytten.

Andreas Linde, Molde – 0/0 nollor

Den norska ligan är slutspelad. Molde spelar sin första träningsmatch mot CSKA Moskva 22 januari.

Mattias Moström, Molde – 0/0

Den norska ligan är slutspelad. Moström, 35, har berättat att han fortsätter minst ett år till.

Christopher Telo, Molde – 0/0

Den norska ligan är slutspelad.

Jonathan Levi, Rosenborg 0/0

Den norska ligan är slutspelad. Rosenborg har precis startat sin försäsongsträning.

Marcus Sandberg, Stabaek – 0/0 nollor

Den norska ligan är slutspelad. Stabaek spelade i helgen sin första träningsmatch mot IFK Göteborg på bortaplan. I 2-0-förlusten saknades den tidigare Blåvitt-målvakten.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 0/0

Den norska ligan är slutspelad. Vålerenga är igång med försäsongsträningen och i helgen spelade laget sin första match mot Sarpsborg. Vålerenga förlorade matchen med 4-0 och Israelsson spelade 45 minuter.

PORTUGAL

Erdal Rakip, Benfica – 0/0

Mittfältaren var utanför trupperna i både Benficas A- och B-lag. Rakip har kopplats samman med en flytt till Sverige. KvP har uppgett att MFF ska vara intresserat av att knyta till sig Rakip om klubben säljer Fouad Bachirou. Aftonbladet har samtidigt rapporterat att AIK riktat fokus mot Erdal Rakip efter att Solnaklubben gick miste om Sead Haksabanovic, som är klar för spel i IFK Norrköping nästa säsong.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 17/0

Det är uppehåll i den ryska ligan och den startar igen i mars. Dynamo Moskva befinner sig i Turkiet på träningsläger och i helgen spelade laget träningsmatch mot polska Pogon. Holmén spelade första halvlek i 3-1-vinsten.

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 0/0

Mittfältaren skrev nyligen på ett avtal på 4,5 halvt år med Krasnodar. Nu befinner han sig på lagets träningsläger i Spanien och förra veckan debuterade han när klubben mötte Kinas U-25-landslag. I 2-0-vinsten stod Kristoffer Olsson för en målgivande passning. Krasnodar spelar härnäst en träningsmatch mot Basel.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 23/8

Det är uppehåll i den ryska ligan och ligaspelet återupptas i mars. Men Krasnodar möter dessförinnan tyska Bayer Leverkusen i Europa League och Rostov i cupen, de matcherna spelas i februari. Claesson och Krasnodar befinner sig just nu i Spanien på träningsläger och laget har spelat en vänskapsmatch mot Kinas U25-landslag. I 2-0-segern spelade Claesson 45 minuter.

Anton Salétros Jönsson, FK Rostov – 9/1

Det är uppehåll i den ryska ligan och ligaspelet återupptas i mars. Dessförinnan har Rostov en match mot Krasnodar i cupen. Rostov befinner sig nu i Qatar på träningsläger. Salétros Jönsson fick innan uppehållet mest sitta på bänken och för Fotbollskanalen berättade mittfältaren om hur han såg på sin situation. "Jag har varit utanför laget några gånger på grund av kvoten (varje lag måste ha ett antal ryska spelare på planen samtidigt, reds anm.) och andra gånger på grund av konkurrensen", sa han. Under den gångna veckan har konkurrensen på mittfältet hårdnat då klubben värvat in Roman Eremenko som har meriter från CSKA Moskva.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 5/1

Det är uppehåll i den ryska ligan och ligaspelet återupptas i mars. Dessförinnan har Rostov en match mot Krasnodar i cupen. Rostov befinner sig nu i Qatar på träningsläger. Rostov har under uppehållet spelat en vänskapsmatch och den mot kazakiska Atyrau. Hadzikadunic spelade en halvlek i det mötet. Rostov vann matchen med 1-0.

SCHWEIZ

Nabil Bahoui, Grasshoppers – 17/3

Det är uppehåll i den schweiziska ligan och ligaspelet drar igång i februari igen. Grasshoppers är just nu på träningsläger i Belek, Turkiet och har där spelat träningsmatcher mot Hajduk Split och Dynamo Dresden. I 1-0-segern mot Hajduk Split spelade Bahoui andra halvlek, i 0-0-mötet med Dresden var han utanför truppen.

Alexander Gerndt, FC Lugano – 18/5

Det är uppehåll i den schweiziska ligan och ligan drar igång i februari igen. Lugano är nyss hemkommet från träningsläger i Spanien där laget spelade två träningsmatcher, mot Hamburg och mot ett lag bestående av kontraktslösa spelare från Spanien. Mot det spanska laget vann Lugano med 6-1 och i det mötet spelade Gerndt andra halvlek och han noterades för ett mål. Mot tyska Hamburg förlorade Lugano med 1-0 och då spelade anfallaren 64 minuter innan han blev utbytt.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Radnicki Nis - 4/3

Mitrovic har varit skadad och kom senast till spel den 30 september mot Partizan i serbiska högstaligan. Nu är däremot svensken tillbaka från skada och tränar för fullt under försäsongen inför att ligan drar igång igen i mitten av februari. Nis är tvåa i tabellen och har nio poäng upp till ettan Röda Stjärnan i ligatoppen.

Petar Petrovic, Radnicki Nis – 0/0

Petrovic lämnade i år Brommapojkarna för spel i Radnicki Nis. Det är svenskens andra sejour i klubben, då han för ett par år sedan var utlånad till Nis från MFF under en period. Nis är tvåa i ligatabellen och har nio poäng upp till ettan Röda Stjärnan.

SKOTTLAND

Mikael Lustig, Celtic - 29/1

Högerbacken satt i helgen på bänken i 90 minuter i 3-0-segern mot Airdrieonians i skotska cupen. Lustig sitter på ett kontrakt som går ut i sommar, men har tidigare öppnat för att han kan tänka sig att stanna i Celtic, som har en option på att förlänga med svensken över ytterligare ett år. I veckan rapporterade däremot Scottish Sun att Celtic är ute för att hitta en långsiktig ersättare till Lustig och att Portos högerback Fernando Fonseca anses vara ett alternativ för klubben. Lustig har tidigare kopplats ihop med en flytt till AIK sedan han var med på föreningens guldfest i fjol, men sa samtidigt nyligen att ”det lika gärna kan bli något annat utomlands” om han skulle behöva lämna Celtic vid kontraktets slut kommande sommar.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés - 14/0

Guidetti har det fortsatt tufft med att få speltid från start i ligaspelet i Spanien. I helgen fick han hoppa in för tredje matchen i rad, den här gången med 17 minuter kvar av 4-0-förlusten mot Getafe i La Liga. Alavés är placerat på femteplats i ligatabellen.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC - 0/0

Hansson var under förra säsongen ordinarie i Police Tero i thailändska högstaligan, men spelar under kommande säsong i Chonburi, som i fjol blev nia i högstaligan. Nästa säsong drar igång i slutet av februari.

Elias Dolah, Port MTI FC - 0/0

Mittbacken var i fjol i stort sett ordinarie under hela säsongen, när Port blev trea i den thailändska högstaligan. Nästa säsong drar igång i slutet av februari.

Oscar Kahl, Bangkok United – 0/0

Kahl var under förra säsongen utlånad från Bangkok United till Army United i thailändska andraligan. Army United blev nia i andraligan, medan Bangkok United blev tvåa i högstaligan. Nästa säsong drar igång i slutet av februari.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 0/0

Anfallaren gjorde i förra veckan debut i en träningsmatch mot Cottbus och kom den här veckan till spel i träningsmötena med Loko Vltavin (5-0-seger) och med Vidi (3-1-seger). Svensken kom till spel i första halvlek mot Loko Vltavin och stod dessutom för en assist till matchens andra mål, medan han spelade i andra halvlek mot Vidi utan att stå för någon poäng i segern. Prag luftade truppen i båda matcherna, vilket gjorde att Moberg Karlsson endast spelade 45 minuter i vardera match. Sparta Prag är femma i ligatabellen och spelar härnäst den 9 februari i den inhemska ligan.

TURKIET

Johannes Hopf, Ankaragücü - 8/3 nollor

Målvakten hade under stora delar av hösten skadeproblem och kom senast till spel i början av oktober. I helgen var det omstart för Ankaragücü i ligan, men Hopf var åter utanför matchtruppen och laget föll med 6-0 mot Galatasaray. Det var Ankaragücüs fjärde raka förlust i ligan. Nu är laget placerat på 14:e-plats i ligatabellen.



Abdul Khalili, Kasimpasa - 1/1

Khalili skadade sig i premiären och slet i höstas upp skadan igen, vilket ledde till att han behövde opereras och missade hela höstsäsongen. I helgen tränade han individuellt och missade därmed måndagens 1-0-förlust mot Rizespor i ligan. Kasimpasa är fortsatt fyra i Süper Lig.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor – 14/0

Mittbacken är som bekant ordinarie i lagets startelva och gjorde i helgen 90 minuter i ligaomstarten mot Alanyaspor (2-0-förlust) Svensken blev dessutom varnad på övertid. Sivasspor är placerat på niondeplats i ligatabellen.

Daniel Larsson, Akhisar Belediyespor - 6/1

Larsson får knapp speltid den här säsongen och satt i helgen på bänken i 90 minuter i ligaomstarten mot Besiktas (3-1-förlust). Anfallaren öppnade i veckan upp sig om sin situation för FotbollDirekt och sa bland annat att hans tränare kanske inte gillar honom, men att ”det är vad det är”. Samtidigt öppnade han även för en framtid i allsvenskan, även om han menar att det inte finns något aktuellt erbjudande nu. Akhisar tampas i botten av tabellen i Süper Lig.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Bayer Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 12/1

Kiese Thelin hade en tuff höst med knapp speltid i ligan, men med desto fler minuter i Europa League. I helgen fick han inte ens plats i nye tränaren Peter Boszs matchtrupp mot Borussia Mönchengladbach (1-0-förlust) och har nu tio raka matcher utan speltid i Bundesliga. Senast anfallaren kom till spel i ligan var den 20 oktober med ett inhopp på 26 minuter mot Hannover. Leverkusen är tia i Bundesliga.

Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Anfallaren sitter på ett avtal som går ut i sommar och ryktas vara på väg bort från Frankfurt efter knapp speltid den här säsongen. I helgen var han utanför truppen i 3-1-segern mot Freiburg i ligan och kopplades i stället ihop med en flytt till kroatiska klubben Dynamo Zagreb. AIK har även uppgetts vara intresserat av anfallaren. Frankfurt är placerat på femteplats i Bundesliga.



Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach - 20/0

Wendt är som bekant ordinarie i Mönchengladbach och gjorde i helgen 90 minuter i 1-0-segern mot Bayer Leverkusen, men blev även varnad i andra halvlek. Kicker gav svensken 3,5 av 5 i bnetyg, där ett är bäst betyg i betygsskalan. Mönchengladbach är numera placerat på tredjeplats i tabellen i Bundesliga.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 20/1

Vänsterbacken är given i Bremens startelva och gjorde i helgen 90 minuter i 1-0-segern mot Hannover i ligan. Augustinsson blev även varnad i den 70:e minuten. Kicker gav svensken 3 av 5 i betyg, där ett är bäst betyg i betygsskalan. Bremen tog därmed första segern sedan den 7 december och är nu placerat på niondeplats i den tyska högstadivisionen.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Beijmo fick under höstsäsongen inte speltid i A-laget, men däremot tre matcher med andralaget i tyska fjärdeligan. I helgen var han åter utanför matchtruppen i Bremens 1-0-seger mot Hannover i Bundesliga, samtidigt som det är fortsatt uppehåll för Bremens reservlag i Regionalliga Nord



Robin Quaison, Mainz - 18/5

Quaison spelade i helgen åter från start i Bundesliga. Den här gången blev det 81 minuter på planen och en framspelning i 3-2-segern mot Stuttgart i ligan. Quaison är därmed nu noterad för totalt fem mål och fyra assist på 18 matcher den här säsongen. Kicker gav svensken 3,5 av 5 i betyg, där ett är bäst betyg i betygsskalan. Mainz är placerat på elfteplats i den tyska högstaligan.



Mikael Ishak, Nürnberg – 14/4

Ishak var i helgen tillbaka i Nürnbergs startelva i ligaomstarten, men lämnade åter planen mållös i 3-1-förlusten mot Hertha Berlin. Anfallaren gjorde 90 minuter på planen och fick 4 av 5 i betyg av Kicker, där 1 är högst betyg i betygsskalan. Det var lagets femte raka förlust och nu har Nürnberg fyra poäng upp till säker mark.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 12/3

Forsberg hade under hösten stora ljumskproblem och kom senast till spel i mitten av oktober med Sverige mot Ryssland i Nations League. I helgen var egentligen svensken tillgänglig för spel mot Borussia Dortmund (1-0-förlust), men Leipzigs tränare Ralf Rangnick uttalade sig i veckan om att de skulle fatta beslut med sina huvuden, vilket var anledningen till att han lämnades utanför matchtruppen. Leipzig är placerat på fjärdeplats i den tyska högstaligan.



Alexander Isak, Dortmund - 0/0

Anfallaren blev nyligen tvåmålsskytt i en träningsmatch, men lämnades i sedvanlig ordning utanför lagets matchtrupp i helgen i Bundesliga. Dortmund vann med 1-0 mot Leipzig i svenskens frånvaro och toppar fortsatt Bundesliga.



Sebastian Andersson, Union Berlin – 20/7

Andersson hade en fin höstsäsong med gott om speltid och ett par mål i tyska andraligan. I helgen var det fortsatt uppehåll i andraligan, men Andersson kom till spel från start i ett träningsmöte schweiziska laget Lausanne-Sport (0-0).



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 14/0

Högerbacken skadade sig i slutet av november och missade resten av höstsäsongen. Nu på träningsläger i Turkiet under uppehållet i ligan. Däremot kom svensken inte till spel i någon av veckans räningsmatcher mot FC Aarau och Grasshoppers. Dresden är placerat på tiondeplats i Zweite Bundesliga.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 17/1

Magyar tog under hösten en ordinarie plats i laget, som inledningsvis gick bra, men i slutet av höstsäsongen tappade viktiga poäng. Laget hade i veckan uppehåll och är placerat på elfteplats i ligatabellen.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Kujovic är långt in i Fortuna Düsseldorfs frysbox. Anfallaren fick inte följa med på lagets träningsläger i Marbella och var i helgen utanför lagets matchtrupp i Bundesliga. Düsseldorf besegrade Augsburg med 2-1 i omstarten och är nu placerat på 14:e-plats i ligatabellen. Svensken har avtal fram till sommaren 2020.

Joseph Baffo, Duisburg – 0/0

Mittbacken var under höstsäsongen kontraktslös, men skrev nyligen på för tyska andraligalaget Duisburg med ett kontrakt över resten av säsongen med option på en förlängning. Duisburg är placerat i botten av ligatabellen och kämpar just nu för nytt kontrakt i 2. Bundesliga. I veckan var det uppehåll i ligan, men Baffo kom däremot inte till spel i gårdagens 3-1-seger i träningsmatchen mot Servette Genf.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 27/22

Ibrahimovics Galaxy missade slutspel i MLS. Svensken ryktades under en längre tid vara aktuell för en flytt till Milan, men skrev i stället på ett nytt avtal med Galaxy och blev en så kallad ”designated player”, det vill säga att han går utanför ligans lönetak och nu uppges tjäna 70 miljoner kronor nästa år. Han blir därmed bäst betald genom tiderna bland alla spelare över ett år i MLS.



Axel Sjöberg, Colorado - 17/0

Sjöbergs Colorado missade i fjol slutspel, slutade näst sist i den västra divisionen och tredje sist i hela MLS. Har kontrakt med Colorado fram till den sista december 2020.



Johan Blomberg, Colorado - 26/0

Blombergs Colorado slutade i fjol näst sist i den västra divisionen och trea sist i hela MLS. Har kontrakt fram med Colorado fram till den sista december 2020.

Gustav Svensson, Seattle - 30/3

Svenssons Seattle åkte i fjol ut i semifinalen i den västra divisionen och totalt kvartsfinalen i hela MLS. Svensson var aktuell för en återkomst till IFK Göteborg, men förlängde i stället sitt avtal med Seattle över 2019.

Joel Rydstrand, Seattle – 0/0

Rydstrand, 23, blev i år draftad av Seattle. Mittfältaren valdes som nummer 44 totalt och kan därmed nästa säsong få göra MLS-debut. 23-åringen har en bakgrund i Sirius, men har senaste fyra åren spelar college-fotboll för Creighton University.

Gabriel Somi, New England Revolution - 15/0

Somis New England Revolution slutade i fjol åtta i den östra divisionen och missade därmed slutspel. Backen har kontrakt över 2019, men med en option på förlängning med ytterligare ett år. I förra veckan berättade backen för Fotbollskanalen att ”situationen inte är optimal” i klubblaget och att han ser över sina alternativ. Han bekräftade även intresse från Örebro SK.



Anton Tinnerholm, New York City – 34/4

Tinnerholms New York City blev i fjol utslaget av Atlanta United i semifinalen i den östra divisionen och totalt kvartsfinalen i hela MLS.



Joel Qwiberg, San José Earthquakes - 6/0

Qwibergs San José slutade i fjol sist i hela MLS. Backen fick under säsongen knapp speltid, men har kontrakt med San José även över 2019.



Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 33/6

Erikssons San José slutade i fjol sist i hela ligan och svensken blev totalt noterad för sex mål och tre assist på 33 matcher under sin debutsäsong i USA. Eriksson har kontrakt med klubben fram till den sista december 2020, men tidigare i år uppgav Expressen att svensken kan vara aktuell för att vända tillbaka till Djurgården.



Adam Lundqvist, Houston - 18/0

Lundqvists Houston missade i fjol slutspel och slutade på niondeplats i den västra divisionen. Däremot var han med och bärgade ett cupguld. Backen har kontrakt med Houston fram till den sista december 2020.