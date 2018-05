Drömstart i nya klubben för tidigare hajpade talangen

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Isaac Kiese Thelin, Waasland-Beveren (utlånad från Anderlecht) – 34/19

Efter elva raka utan seger blev det 3-2-seger mot Mouscron. Kiese Thelin tvåmålskytt när han snyggt stötte in två inlägg, och var enligt Sport.be bäst på plan.

Erdin Demir, Waasland-Beveren – 36/0

Som vanligt en bänkspelare nu när han bestämt sig för att flytta till Zulte Waregem. Ersättaren, 19-åringen Daam Foulon, gjorde dessutom dubbla assist mot Mouscron (3-2).

Robin Söder, Lokeren – 32/7

Startspelare som toppanfallare i en 4-2-3-1 och utbytt efter drygt 70 minuter mot Royal Antwerp (1-2-förlust).

CYPERN

John Alvbåge, AC Omonia – 1/1 nollor

Skadade sig efter drygt en halvtimme i debuten. Axelskadan ska vara så pass allvarlig att han är borta resten av säsongen. AC Omonia missar Europacupspel för nästa säsong.

DANMARK

Joel Allansson, Randers FC – 21/0

Har för det mesta varit en startspelare under våren, men bänkad i första kvalsemifinalen mot Helsingör (1-1) där Randers klarade sig tack vare straffräddning och ett sent frisparksmål. Allansson kom in efter 67 minuter. Vinnaren i kvalet slipper gå vidare till nästa nedflyttningskval.

Mikael Boman, Randers FC – 10/1

Var uttagen i 22-mannatruppen, men inte med under matchen mot Helsingör (1-1). Enligt Randers Amtsavis hade han inte tränat under veckan.

Simon Kroon, Sönderjyske (utlånad från Midtjylland) – 13/1

Fick fortsatt förtroende i en central offensiv roll, denna gång mot Hobro (1-0-vinst) i kvalet till Europa League.

Robin Olsen, FC Köpenhamn – 36/11 nollor

Gjorde sin första fulla träning (efter skadan) under måndagen och ska enligt tränaren Ståle Solbakken definitivt vara redo för VM.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 33/2

Efter att ha varit utanför truppen ett tag så blev det bänkplats i derbyt mot Bröndby (1-1).

Erik Johansson, FC Köpenhamn – 11/1

Hade två raka starter efter sin knäskada, men inte med i derbyt mot Bröndby (1-1) på grund av ett mindre problem i låret.

Johan Larsson, Bröndby – 36/3

Gjorde en av sina sämre matcher för året, mot FCK (1-1). Kom enligt BT lite för ofta för sent in i situationerna. 4/12 i betyg.

Simon Tibbling, Bröndby – 35/3

7/12-insats mot FCK (1-1) efter en förbättring i andra halvlek enligt BT. Har fått mycket beröm under veckan. Bland annat har han högst poängsnitt i danska högstaligans historia av spelarna som gjort minst 25 matcher. I en intervju med Tipsbladet får han också beröm av tränaren Alexander Zorniger för sina ”oortodoxa löpningar” och att han så snabbt tar sig till farliga positioner.

Gustaf Nilsson, Silkeborg (utlånad från Bröndby) – 29/6

Var varken med i A- eller reservlagsmatcher i helgen, trots att Silkeborg inte rapporterade något om någon skada. Verkar ha blivit helt petad efter en säsong med mycket speltid. Silkeborg kvalar för att stanna kvar i högstaligan.

Rasmus Jönsson, Odense – 22/0

Samma situation som Gustaf Nilsson: varken skadad eller sjuk, men inte med i A- eller reservlagstruppen. Lär lämna när kontraktet går ut i sommar. Odense har nu kval till Europa League.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 30/9 nollor

Kom ut fel på ett friläge som gav straffen till Horsens 2-1, vilket blev slutresultatet. Ålborg har inget kvar att spela för den här säsongen.

Niklas Backman, Århus – 18/0

En av svenskarna i Danmark som det går bra för just nu. Fortsatt startspelare (3-2-vinst mot Odense). Skapar ett bra mittbackspar ihop med lagkaptenen Pierre Kanstrup.

Tobias Sana, Århus – 32/9

80 minuter och målskytt mot Odense (3-2). Placerade in ett lågt inlägg med ett avslut mot bortre stolpen.

Marko Mitrovic, Sönderjyske – 4/0

Inte nära speltid i A-laget. Spelade en halvlek med reservlaget förra veckan och ska lämna i sommar.

Melvin Frithzell, Helsingör – 4/1

Inbytt i absoluta slutsekunderna mot Randers (1-1). Kanske ändå ett positivt tecken på att han är närmare speltid nu än vad han var under våren?

Mohammed Saeid, Lyngby – 5/0

Helt matchpetad mot Silkeborg. Var inte heller med i reservlagsmatchen. En tung vår för Saeid.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 28/0

Trots en bra match mot Arsenal senast så var Nilsson Lindelöf bänkad mot Brighton. En möjlig anledning är att José Mourinho vill ge alla VM-aktuella mittbackar speltid i slutet av säsongen.

Martin Olsson, Swansea – 41/0

Efter en fin omstart i vintras så börjar det gå tungt för Swansea igen. Nu en direkt nedflyttningskandidat med bara ett par matcher kvar. 0-1-förlust mot Bournemouth. Olsson fick 90 minuter, men låga 5/10 i betyg hos Wales Online.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 10/4 nollor

Som vanligt kvar på bänken (0-1-förlust mot Bournemouth).

Erdal Rakip, Crystal Palace (utlånad från Benfica) – 0/0

Ser inte ut att debutera i Crystal Palace innan lånet tar slut.

Sebastian Larsson, Hull – 40/2

Lagkapten och tidigt utbytt i vad som kan ha varit sista matchen i Hull. 5/10 i betyg enligt Hull Daily Mail. Ryktas till allsvenska klubbar när kontraktet tar slut i sommar. Hull har många utgående kontrakt och den ekonomiska situationen är oklar.

Pontus Jansson, Leeds – 42/3

Utbytt i halvtid i sista matchen mot QPR med en känning i låret. Innan dess en 6/10-insats enligt Yorkshire Evening News. Efter succésäsongen 2016/2017 gick det tyngre för Jansson den här säsongen, men han ryktas fortfarande till Premier League-klubbar.

Pawel Cibicki, Leeds – 10/0

Som vanligt inte med i matchtruppen. Förutom några få matcher på bänken såg han senast till i A-laget i slutet av januari. Har inget förtroende av den nya tränaren. Stannar han verkligen i Leeds?

Marcus Antonsson, Blackburn (utlånad från Leeds) – 34/8

Avslutade våren med ett kort inhopp mot Oxford. En blandad vår: Blackburn fick uppflyttning till Championship, men Antonsson hade problem med skada och speltid. Återvänder nu, åtminstone tillfälligt, till Leeds.

Joel Asoro, Sunderland – 28/4

Usel säsong, superb avslutning för Sunderland. Matchen betydde ingenting, men 24:e-placerade Sunderland vann med 3-0 mot serievinnarna Wolves. Asoro var en av de bästa på planen med en 8/10-insats enligt Chronicle Live. Mycket är osäkert kring Sunderland: det ska in en ny ägare och en ny tränare. Därför är det också osäkert var Asoro spelar nästa år. Det har ryktats om intresse från Premier League-klubbar efter Asoros fina vår.

Niclas Eliasson, Bristol City – 17/1

Bristol City hade inget mer än enskilda placeringar att spela för i sista omgången och gav därför speltid åt Eliasson. Han fick knappt en timme (2-3-förlust mot Sheffield United). Innan dess hade Eliasson bara fått speltid i två av 20 ligamatcher, bägge korta inhopp. Eliasson har tidigare varit inställd på att stanna i Bristol City, men det är oklart om tränaren Lee Johnson blir kvar eller plockas upp av en större klubb.

Marcus Olsson, Derby – 16/0

Fortsatt startspelare som vingback, när Derby tog sig till Premier League-kval efter 4-1 mot Barnsley. Olsson utbytt efter 38 minuter med en skada. Gick på kryckor efter matchen, men oklart hur allvarlig skadan är. 6/10 i betyg hos Derby Telegraph för insatsen innan det.

FINLAND

Gabriel Petrovic, IFK Mariehamn - 7/0

Var äntligen tillbaka efter skada till veckans första match, den mot TPS (seger med 3-2) i ligan i torsdags. Mittfältaren startade då, spelade 65 minuter och får beröm för sin insats på Mariehamns hemsida. Petrovic kom dock inte till spel när IFK mötte Honka (1-1) under måndagen, på grund av höftproblem.

Philip Sparrdal-Mantilla, IFK Mariehamn - 1/0

Fortsatt skadad.

Nicklas Maripuu, IFK Mariehamn - 11/2

Mittfältaren missade matchen mot TPS på grund av sjukdom. Spelade dock hela matchen mot Honka.

Pontus Åsbrink, IFK Mariehamn - 12/0

Mittfältaren spelade 90 minuter både mot TPS och Honka.

Simon Silverholt, IFK Mariehamn - 8/3

Stark vecka för yttermittfältaren, som målade både mot TPS och Honka. I den första matchen nätade Silverholt med skallen på hörna och mot Honka blev han poängräddare genom att "kyligt" (enligt IFK:s hemsida) placera in bollen i ena hörnet efter kalabalik vid en hörnsituation. Silverholt spelade hela matchen mot Honka, men byttes ut i den 79:e minuten mot TPS.

Tatu Varmanen, Inter Åbo - 11/0

Startade i båda veckans matcher (1-0-förlust mot Ilves och 5-1-förlust mot KuPS). Spelade hela matchen mot Ilves men blev utbytt i 91:a minuten mot KuPS.

Anders Bååth, SJK - 12/0

Tillbaka i SJK:s startelva igen efter några matcher som inhoppare. Spelade 90 minuter i båda veckans matcher (förlust med 3-1 mot KuPS och förlust med 1-0 mot Lahti). Varnad mot Lahti.

FRANKRIKE

Karl-Johan Johnsson, Guingamp - 38/12 nollor

Stod mellan stolparna i Guingamps 3-1-förlust mot Dijon i helgen.

Ola Toivonen, Toulouse - 24/2

Landslagsanfallaren fanns inte med i Toulouses trupp till matchen mot Lille i helgen (förlust med 3-2). Senast Toivonen startade i ligan? 9 december.

Jimmy Durmaz, Toulouse - 21/3

Landslagsmittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Lille. Senast Durmaz startade i ligan? 27 januari.

Alexander Kacaniklic, Nantes - 11/0

Yttermittfältaren fick i helgen speltid för första gången på nästan tre månader. Hoppade in i den 76:e minuten i 2-0-förlusten mot Montpellier.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain - 34/34

Landslagsanfallaren gjorde ett mål i finalen av "Presidents cup", som Al Ain vann med 2-1 över Al Wasl. Har snittat ett mål per match hittills den här säsongen. Det som återstår med klubblaget innan VM? Två matcher mot Al Duhail (åttondelsfinal i asiatiska Champions League).

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos - 23/1

Högerbacken spelade i 90 minuter när Panathinaikos föll i sista ligamatchen mot Xanthi, med 2-1. Pao slutade elva i ligan.

Guillermo Molins, Panathinaikos - 25/8

Satt på bänken under hela matchen mot Xanthi. Bekräftade i dagarna för Fotbollskanalen att han lämnar Panathinaikos i sommar och att han inte fått lön sedan i december.

Philip Hellquist, PAS Giannina - 7/0

Forwarden satt på bänken under hela matchen när Giannina avslutade säsongen genom att slå Olympiakos med 3-0 på hemmaplan. Laget slutade nia.

Niklas Hult, AEK Aten - 25/0

Vänsterbacken spelade hela matchen när AEK slog Apollon Smirnis med 1-0 på bortaplan i sista ligaomgången i lördags. AEK vann ligan med sex poäng före Paok. På lördag väntar cupfinal mot just Paok.

Jakob Johansson, AEK Aten - 17/1

Skadad.

Astrit Ajdarevic, AEK Aten - 27/1

Mittfältaren fanns inte med i truppen mot Apollon Smirnis.

HOLLAND

Sam Larsson, Feyenoord - 30/8

Inte med i truppen när Feyenoord slog Heerenveen med 3-2 i den sista ligaomgången.

Emil Hansson, Feyenoord - 2/0

Norsksvensken satt på bänken under hela matchen mot Heerenveen.

Simon Gustafson, Roda (utlånad från Feyenoord) - 36/11

Mittfältaren målade (på straff) i 3-2-förlusten mot Ado Den Haag. Nu är ligaspelet slut och Roda får kvala för att kunna hålla sig kvar i holländska högstaligan. Gustafson har i dagarna förklarat att han kommer lämna Feyenoord, som han tillhör, i sommar.

Kristoffer Peterson, Heracles - 36/9

Yttermittfältaren avslutade säsongen på bästa tänkbara sätt. Gjorde ett mål i Heracles 5-2-seger borta mot Sparta Rotterdam. Laget slutade tia i tabellen.

Erik Israelsson, Zwolle - 14/0

Mittfältaren fick hoppa in i den 70:e minuten borta mot AZ i sista ligamatchen för säsongen (då stod det 3-0). Matchen slutade hela 6-0 till AZ. Tung avslutning för Israelsson.

Ramon Pascal Lundqvist, PSV Eindhoven - 0/0

Knäskadad och inte med i truppen till avslutande matchen mot Groningen (0-0).

ISLAND

Valmir Berisha, Fjölnir (utlånad från Ålesund) - 3/2

Efter ett kortare inhopp i första matchen för Fjölnir har nu forwarden fått starta i två raka matcher, och gjort mål i två raka matcher. Först satte U17-VM:s skyttekung (2013) en balja i cupsegern (3-1) mot Magni och i söndags nätade Berisha i den 74:e minuten i 1-1-matchen mot IBV i ligan. Ska det äntligen peka uppåt för 21-åringen som tidigare haft det tufft i Norge? Lånedealen med Fjölnir löper fram till den 19 juli i sommar.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa - 29/0

Den defensive mittfältaren startade i 2-1-segern mot Bnei Yehuda i lördags, men fick gå ut redan i den 39:e minuten på grund av en huvudskada. Enligt One ska dock Sjöstedt kunna spela cupfinalen mot Beitar Jerusalem under onsdagen. Hapoel Haifa ligger fyra i mästerskapsserien och har en poäng upp till en Europa League-plats med tre omgångar kvar att spela. Laget kan även säkra en EL-plats vid seger i cupfinalen.

ITALIEN



Dejan Kulusevski, Atalanta – 0/0

Den svenske mittfältstalangen var i helgen åter tillbaka på avbytarbänken efter en match utanför matchtruppen. Han fick däremot inte speltid, när Atalanta spelade 1-1 mot Lazio på bortaplan. Laget är, med två matcher kvar att spela, placerat på sjundeplats i Serie A.

Filip Helander, Bologna – 27/0

Mittbacken var i helgen utanför klubbens matchtrupp för tredje matchen i rad, då han har en revbensfraktur. I svenskens frånvaro, så föll laget i helgen mot Juventus på bortaplan med 1-3. Klubben är placerad på 13:e-plats i Serie A.

Emil Krafth, Bologna – 12/0

Äntligen speltid! Högerbacken gjorde i helgen sin första match från start sedan den 18 februari. Han fick spela 60 minuter mot Juventus, när laget föll med 1-3. Han blev utbytt av konkurrenten Vasilis Torosidis. Krafth kan inte lastas för något av de insläppta målen, då han vid första målet inte var i närheten av händelsernas centrum på den andra kanten, medan de andra insläppta målen kom efter att han lämnat planen. Bologna är placerat på 13:e-plats i Serie A.

Marcus Rohdén, Crotone – 27/2

Mittfältaren fick för andra matchen i rad nöja sig med ett inhopp och den här gången i den 79:e minuten, när Crotone föll med 1-2 mot Chievo i Serie A. Det var en tung förlust för laget, då Chievo passerade Crotone i botten av tabellen. Crotone är kvar på säker mark på 16:e-plats, men har nu bara en poäng ner till nedflyttningsplats.

Pa Konaté, SPAL – 2/0

Konaté satt i helgen åter på bänken i hela matchen, när Spal tog en livsviktig seger med 2-0 i bottenmötet med Benevento på hemmaplan. Laget lyfte därmed till 14:e-plats och har nu två poäng ner till Cagliari på nedflyttningsplats i ligan.

Oscar Hiljemark, Genoa – 16/0

Hiljemark spelade i sedvanlig ordning i helgen hela matchen, när Genoa föll med 2-3 mot Fioreintina på hemmaplan. Han stod för en assist till lagets andra mål och belönades efteråt med 6,5 i betyg av La Gazzetta dello Sport. Genoa är placerat på elfteplats i Serie A och har lyft i tabellen sedan Hiljemarks återkomst till klubben.

Samuel Gustafson, Perugia (utlånad från Torino) 21/1

Mittfältaren spelade från start i båda veckans matcher mot Salernitana (1-1) och mot Bari (1-3). Laget har tappat den fina formen från i mars och har inte vunnit sedan den 17 april i ligan. Gustafson stod för en assist till Perugias mål mot Bari och belönades efter båda insatserna med 5,5 i betyg av italienska lokaltidningen Perugia Today. Laget är placerat på åttondeplats i ligan, vilket innebär playoff-spel till Serie A.

Svante Ingelsson, Udinese – 8/2

Ingelsson har ännu inte fått någon speltid under nye tränaren Igor Tudor, samtidigt som laget fortsätter att rasa i Serie A-tabellen. I helgen föll Udinese med 0-4 mot Inter på hemmaplan och är därmed nu placerat på 17:e-plats i ligan med endast en poäng ner till Cagliari på nedflyttningsplats.

MALTA

Alexander Nilsson, Hamrun Spartans - 15/5

Anfallaren spelade ingen match i helgen, då den maltesiska ligan tog slut för två veckor sedan. Nilsson stannade på fem mål den här säsongen, samtidigt som Hamrun Spartans slutade på åttondeplats i ligan. Valletta vann den maltesiska ligan.

NORGE

Amor Layouni, Bodö/Glimt - 9/0

Yttermittfältaren hoppade i veckan in i 5-2-vinsten mot Harstad i norska cupen och spelade i sedvanlig ordning från start i ligan, när Bodö/Glimt spelade 2-2 mot Strömsgodset på hemmaplan. Han imponerade dessutom med assist till båda målen. I veckan förlängde han även sitt kontrakt med klubben, som nu är placerad på 14:e-plats i Tippeligan.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 9/2

Målskytt! Mittfältaren spelade från start i båda veckans matcher, när Kristiansund slog Bergsoy med 6-0 och gick vidare i norska cupen, samtidigt som laget vann i helgen med 1-0 mot Stabaek i ligan. Han blev dessutom målskytt till 5-0 på straff mot Bergsoy. Kristiansund är placerat på niondeplats i Tippeligan.

Conny Månsson, Kristiansund – 0/0

Målvakten var åter utanför lagets trupp, när Kristiansund slog Bergsoy med 6-0 i norska cupen och Stabaek med 1-0 i ligan. Är tredjemålvakt i laget, som är placerat på elfteplats i Tippeligan.

Andreas Linde, Molde – 9/3 (nollor)

Målvakten spelade i förra veckan både i cupmatchen mot Brattvåg och i helgen mot Sarpsborg, där matchen slutade 2-2. Laget åker ur den norska cupen i förlängningen, då matchen slutade 0-0 efter fullt tid. Molde är placerat på tredjeplats Tippeligan.

Mattias Moström, Molde – 4/0

35-åringen spelade från start i norska cupen mot Brattvåg, då laget föll med 0-1 i förlängningen och fick därefter hoppa in i den 90:e minuten i helgen mot Sarpsborg. Molde luftade truppen med ett par reserver mot Brattvåg. Molde är trea i Tippeligan.

Christopher Telo, Molde – 4/0

Ytterbacken spelade från start i cupförlusten mot Brattvåg och var därefter utanför matchtruppen till helgens ligamatch mot Sarpsborg (2-2). Konkurrenten Kristoffer Haugen var tillbaka efter sjukdom och tog därmed tillbaka startplatsen från Telo från i förra omgången i ligan. Molde är trea i Tippeligan.

Martin Broberg, Odd – 7/3

Mittfältaren vilade i veckan från Odds 3-1-seger mot Fredrikstad i norska cupen, men spelade åter från start för laget i helgens 3-0-seger mot Start i ligan. Han stod dessutom för en assist till första målet i matchen. Odd är sexa i norska ligan.

Jonathan Levi, Rosenborg 3/0

Yttermittfältaren fick äntligen speltid igen, när Rosenborg slog Steinkjer med 5-0 i norska cupen och stod dessutom för en assist till 3-0-målet i matchen. Däremot fick han sitta på bänken i hela matchen i helgen, när Rosenborg spelade 1-1 mot Ranheim på hemmaplan. Rosenborg är tvåa i Tippeligan.

Pontus Engblom, Sandefjord – 8/4

Anfallaren vilade från veckans 0-3-förlust mot Skeid i norska cupen, men spelade från start i helgens 0-1-förlust mot Lilleström. Han blev dock utbytt i den 88:e minuten i förlusten. Sandefjord är placerat på 15:e-plats, näst sist i Tippeligan.

William Kurtovic, Ullensaker/Kisa (utlånad från Sandefjord) – 6/0

Mittfältaren spelade i veckan mot både Kjelsaas (3-0) i norska cupen och mot Floro (1-1) i ligan. Laget är placerat på sjätteplats i Obos-ligan.

Kevin Kabran, Start – 8/2

Målskytt! Yttermittfältaren startade i veckans båda matcher mot Arendal (3-0) i norska cupen och mot Odd (0-3) i ligan. Han stod dessutom för det sista målet i 3-0-segern i cupen. Start är placerat på sista plats och har inte vunnit sedan i premiären den 11 mars mot Tromsö i Tippeligan.

Elliot Käck, Start – 9/2

Målskytt! Vänsterbacken spelade i båda veckans matcher mot Arendal (3-0) i cupen och mot Odd (0-3) i ligan. Han blev även målskytt efter hörna i cupen. Har startat i alla ligamatcher.

Isac Lidberg, Jerv (utlånad från Start) – 3/0

Anfallaren var i veckan utanför lagets matchtrupp mot både Egersund (1-2) i norska cupen och i helgen mot Åsane (1-1) i ligan. Laget är placerat på 13:e-plats i Obos-ligan.

Marcus Sandberg, Vålerenga – 2/1 (nollor)

Hjälte i norska cupen! Sandberg spelade från start i 1-0-segern mot Grorud i norska cupen och räddade dessutom en straff sju minuter in i matchen. Han satt därefter på bänken i helgens kryss mot Haugesund i ligan. Sandberg är andremålvakt i laget, som är placerat på sjundeplats i Tippeligan.

POLEN

Nicklas Bärkroth, Lech Poznan – 23/0

Bärkroth fick sitta på bänken i hela helgens 0-0-match mot Wisla Plock på bortaplan. Laget är placerat på andraplats och har två poäng upp till Legia Warszawa i serieledning. Svensken fick senast speltid den 7 april i 3-1-segern mot just Gornik Zabrze, där han spelade 17 minuter efter ett inhopp.

PORTUGAL

Robert Åhman-Persson, Belenenses – 15/0

Svensken gjorde i helgen sin sjunde raka start i ligan, när Belenenses vann med 3-2 mot Portimonense på hemmaplan. Laget är placerat på elfteplats i ligan.

RUMÄNIEN

Alexander Fioretos, Gaz Metan – 0/0

Svensken satt i helgen på bänken i hela matchen, när Gaz Metan föll med 2-3 mot Dinamo Bucuresti på hemmaplan. Laget har nu två poäng ner till Poli Timisoara på nedflyttningskval och Concordia Chiajna på nedflyttningsplats.

RYSSLAND

Pontus Wernbloom, CSKA Moskva – 36/8

Wernbloom har problem med en revbensskada och känning i ena baksidan av låret, vilket gjorde att han missade helgens match, när CSKA vann med 6-0 mot Arsenal Tula på hemmaplan. Moskva är trea i den ryska ligan.

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva - 23/0

Mittbacken gjorde i helgen sin andra raka match från start, när Dynamo bortaslog Tosno med 2-1 och därmed klev upp på niondeplats i den ryska ligan. Efter en tung andra halva av säsongen, så har han äntligen börjat få speltid igen.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 33/12

Målskytt! Svensken blev i helgen stor hjälte som ende målskytt, när Krasnodar bortaslog SKA-Khabarovsk med 1-0. Han nickade in bollen i mål efter hörna. Det var dock nära att matchen slutade oavgjort, då motståndarlaget brände en straff på övertid. Krasnodar är placerat på fjärdeplats och har två poäng upp till CSKA Moskva på tredjeplats, vilket innebär kvalspel till Champions League i sommar.

Andreas Granqvist, FC Krasnodar – 32/2

Svenske landslagskaptenen spelade, i likhet med Claesson, hela helgens match mot, SKA-Khabarovsk som slutade med 1-0-vinst. Krasnodar är placerat på fjärdeplats i ryska ligan, vilket innebär kval till Europa League nästa säsong.

SCHWEIZ

Emil Bergström, Grasshoppers - 36/2

Spelade som vanligt hela matchen när Grasshoppers föll med 1-2 borta mot Thun. Laget blev därmed passerat av Thun i tabellen och ramlade ner till sjundeplats. Återstår tre matcher av säsongen.

Nabil Bahoui, Grasshoppers - 14/2

Har lånats ut till AIK. Bahoui gjorde sju starter (senaste 30 september) och fem inhopp (senaste 3 december) i ligan för Grasshoppers.

Alexander Fransson, Lausanne (utlånad från FC Basel) – 26/0

Mittfältaren spelade i helgen från start, när Lausanne skrällde och spelade 1-1 mot tabellfemman Zürich på bortaplan. Han blev dock utbytt i den 84:e minuten, fyra minuter före hans lagkamrater fick fira kvittering. Franssons lag är ännu jumbo, men med endast en poäng upp till säker mark i ligan.

Alexander Gerndt, FC Lugano – 32/7

Forwarden hoppade in i den 46:e minuten borta mot Luzern, när Lugano föll med 0-2. Gerndts lag är placerat på åttondeplats i ligan och har sex poäng ner till Lausanne på nedflyttningsplats.

SERBIEN

Andrej Simeunovic, FK Vozdovac - 0/0

Anfallaren var inte med i matchtruppen, när Vozdovac i helgen åkte på stryk med 1-2 mot Cukaricki på bortaplan. Laget är placerat på sjätteplats i serbiska Superligan.

SKOTTLAND

Mikael Lustig, Celtic - 44/4

Lustig var nyligen med och firade sjunde raka ligatiteln i Skottland och var i helgen med och besegrade Hearts med 3-1 på bortaplan. Han spelade hela matchen. Nu återstår det två ligamatcher av säsongen och cupfinalen den 19 maj mot Motherwell.

SPANIEN

John Guidetti, Alaves (utlånad från Celta Vigo) - 28/3

Guidetti fortsätter att få gott om speltid och spelade i helgen i 75 minuter mot Malaga, när hans Alaves vann med 3-0 på bortaplan. Han stod dock inte den här helgen för varken ett mål eller en assist i La Liga. Alaves är placerat på 13:e-plats i La Liga.

Markus Holgersson, Lorca - 15/0

Satt åter på bänken under hela matchen när nästjumbon Lorca föll med 0-2 mot Real Oviedo på bortaplan. Fick senast speltid den 14 april mot Alcorcón.

TURKIET

Johannes Hopf, Genclerbirligi - 35/8 nollor

Målvakten spelade i helgen åter hela matchen, när laget föll med 0-1 mot Antalyaspor på hemmaplan. Det var fjärde raka förlusten och innebär att laget ännu är nästjumbo i ligan med fem poäng upp till säker mark i tabellen. Laget ser därmed ut att åka ur högstaligan, då det endast återstår två matcher av säsongen.

Abbe Khalili, Genclerbirligi - 30/2

Mittfältaren satt i helgen på bänken i hela matchen, när Genclerbirligi föll med 0-1 mot Antalyaspor på hemmaplan. Laget är placerat 17:e-plats i ligan och behöver vinna båda de sista matcherna av säsongen för att ha chans att säkra nytt kontrakt.

Daniel Larsson, Akhisar - 26/2

Hoppade in i den 87:e minuten hemma mot Galatasaray (1-2) i söndags. Spelar på torsdag final mot Fenerbahce i turkiska cupen. Laget är placerat på 14:e-plats i den turkiska högstaligan.

Patrik Carlgren, Konyaspor - 4/2 nollor

På bänken när Konyaspor i helgen slog Karabükspor med 1-0 på hemmaplan. Laget lyfte därmed till säker mark i tabellen och har nu två poäng ner till Osmanlispor på nedflyttningsplats och fem poäng ner till Genclerbirligi, som är nästjumbo i Turkiet.

Mattias Bjärsmyr, Sivasspor - 32/0

Återigen spelade mittbacken hela matchen, när Sivasspor spelade 1-1 mot Basaksehir på bortaplan. Laget lyfte därmed till sjätteplats i ligan.

Loret Sadiku, Kasimpasa - 28/0

Spelade hela matchen när Kasimpasa slog Trabzonspor med hela 5-2 borta. Laget är därmed fortsatt placerat på niondeplats i ligan.

Adam Ståhl, Karabükspor - 8/0

Åkte på sin tolfte raka förlust i lördags. Laget föll med 0-1 hemma mot Konyaspor och ligger toksist. Ståhl fanns inte med i matchtruppen.

TYSKLAND

Branimir Hrgota, Frankfurt – 8/0

Hrgota fick lite oväntat speltid för första gången sedan i mitten av januari i förra omgången mot Bayern München, men var i helgen åter utanför matchtruppen, när laget hemmaslog Hamburg med 3-0. Frankfurt är sjua i Bundesliga.

Oscar Wendt, Mönchengladbach - 30/1

Vänsterbacken spelade i helgen hela matchen, när laget hemmaslog Freiburg med 3-1. Laget är nia i Bundesliga.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 32/2

Vänsterbacken var senast tillbaka från skada mot Dortmund, men missade helgens match mot Bayer Leverkusen (0-0) på grund av sjukdom. Laget är placerat på tolfteplats i Bundesliga.

Albin Ekdal, Hamburg - 19/0

Mittfältaren gjorde i helgen sin första match från start sedan i mitten av februari, men blev utbytt i halvtid, när laget föll med 0-3 mot Frankfurt på bortaplan. Laget är placerat näst sist i tabellen och behöver vinna sista matchen mot Borussia Mönchengladbach för att ha chans att kvala sig kvar i Bundesliga. Då måste dock även Wolfsburg förlora mot jumbon Köln. Hamburg åker i år mest troligt ur Bundesliga för första gången i klubbens historia.

Robin Quaison, Mainz - 22/4

På bänken under hela matchen mot Borussia Dortmund (seger med 2-1). Laget är placerat på 14:e-plats i Bundesliga och säkrade i och med segern nytt kontrakt.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 28/5

Avstängd resten av säsongen på grund av ett rött kort mot Hoffenheim nyligen.

Alexander Isak, Dortmund - 9/1

Utanför truppen igen. Fick senast speltid i ligan den 27 januari.

Joseph Baffo, Eintracht Braunschweig - 12/3

På väg tillbaka efter en skada. Rehabiliteringstränar med HBK:s sjukgymnast Simon Bakkioui i Halmstad. Laget föll i helgen med 0-2 mot Inglostadt och riskerar nu att åka ur Zweite Bundesliga. Är placerat på nedflyttningskvalsplats med endast bättre målskillnad än Greuther Fürth på nedflyttningsplats. Ställs mot topplaget Holstein Kiel i sista omgången på söndag.

Christoffer Nyman, Eintracht Braunschweig - 19/6

Skadad och missar resten av säsongen, plus VM. Laget föll i helgen med 0-2 mot Inglostadt och riskerar nu att åka ur Zweite Bundesliga. Är placerat på nedflyttningskvalsplats med endast bättre målskillnad än Greuther Fürth på nedflyttningsplats. Ställs mot topplaget Holstein Kiel i sista omgången på söndag.

Simon Hedlund, Union Berlin - 32/6

Spelade hela matchen när Union Berlin slog Bochum med 3-1 på hemmaplan. Laget är placerat på niondeplats i Zweite Bundesliga.

Mikael Ishak, Nürnberg - 30/13

Spelade i helgen 90 minuter när Nürnberg slog Sandhausen med 2-0 och därmed säkrade uppflyttning till Bundesliga. Laget leder andraligan med en match kvar av säsongen och ställs i sista matchen mot Fortuna Düsseldorf i en seriefinal.

Sebastian Andersson, Kaiserslautern - 28/11

Målskytt! Anfallaren var i helgen ende målskytt, när hans redan nedflyttningsklara Kaiserslautern hemmaslog Hedenheim med 1-0. Laget kommer trots det att sluta sist i tabellen, samtidigt som Anderssons kontrakt bryts med anledning av att laget åker ner till tredjeligan. Återstår en match av säsongen.

Richard Magyar, Greuther Fürth - 19/2

Mittbacken spelade i helgen hela matchen, när klubben spelade 2-2 mot Duisburg på hemmaplan. Greuther Fürth ramlade därmed ner till nedflyttningsplats med endast sämre målskillnad än Eintracht Braunschweig på nedflyttningskvalplats. Laget har, med en match kvar av säsongen, en poäng upp till säker mark i tabellen.

Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 21/2

Fast på bänken igen. Düsseldorf kryssade mot Holstein Kiel och ramlade därmed ner på andraplats i tabellen. Är dock redan klart för uppflytning till Bundesliga.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy – 6/3

Forwarden spelade hela matchen när Galaxy föll med 2-3 borta mot Houston Dynamo. Det var klubbens tredje raka förlust i MLS.

Axel Sjöberg, Colorado – 4/0

Mittbacken satt på bänken under hela matchen mot Sporting Kansas City (förlust med 1-0).

Johan Blomberg, Colorado – 6/0

Åkte på en smäll för två omgångar sedan och var inte med i truppen mot Sporting Kansas City, när laget föll med 0-1 på bortaplan.

Gustav Svensson, Seattle – 10/1

Spelade hela matchen när Seattle spelade 0-0 mot Columbus Crew på hemmaplan. Laget har en seger på de sju första ligamatcherna.

Gabriel Somi, New England Revolution - 9/0

Spelade från start, men blev utbytt i den 70:e minuten, när laget låg under med 0-4 mot Montreal på bortaplan. Därefter fick hans New England Revolution in två mål till 2-4-förlust i ligan.

Anton Tinnerholm, New York City - 8/2

Spelade en halvlek, när laget föll med 0-4 i derbyt mot New York Red Bulls på bortaplan. Laget låg under med 0-3 i halvtid, samtidigt som Tinnerholm blev utbytt. Högerbacken tappade vid första målet sin markering, vilket föranledde målet.

Joel Qwiberg, San José Earthquakes - 1/0

Utanför truppen igen, när laget föll med 0-1 mot Portland Timbers på hemmaplan.

Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 7/2

Eriksson spelade hela matchen när San José föll med 0-1 mot Portland Timbers på hemmaplan. Mikael Stahres gäng har bara en seger på de åtta inledande matcherna.

Samuel Armenteros, Portland - 7/0

Hoppade in i den 79:e minuten, när hans Portland Timbers slog San José Earthquakes med 1-0 på bortaplan.

Adam Lundqvist, Houston - 0/0

Lämnade nyligen Elfsborg och skrev på för Houston. Var inte med i matchtruppen, när laget slog Ibrahimovics LA Galaxy med 3-2.