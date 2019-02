Efter månader i total skugga - säsongsdebut i fjärdeligan för Kujovic

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 14/10

Comeback för Toivonen efter lite skadeproblem. Hoppade in i halvtid i derbyt mot Melbourne City (1-1).

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 14/1

Enligt Voetbalnieuws så bortprioriteras Demir av tränaren Francky Dury, trots att det är få försvarare i truppen. Var inte med i matchtruppen mot Eupen (3-2) i helgen, utan istället fick en juniorförsvarare vara på bänken. Är Demir kvar i Zulte Waregem nästa säsong?

Eric Smith, Gent – 3/0

Smith blev kvar på bänken mot Standard Liege (2-1). Han fick vara en del på planen i slutet av januari, men efter det har han inte fått speltid i sex raka matcher.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 30/10

Från ingenstans så förlorade dominanten Mechelen med hela 5-0 mot Saint Gilloise. Innan det hade laget 20 vinster och fem oavgjorda på de 25 senaste matcherna. Engvall spelade 90 minuter i anfallet.

Diego Montiel, KFCO Beerschot – 2/0

1-1 mot Roeselare och Montiel såg hela matchen från bänken. Det återstår bara en omgång i grundserien. Om KFCO Beerschot hamnar före Mechelen så kvalar de två lagen mot varandra om en plats i högstadivisionen nästa år. Om Mechelen hamnar före så är Mechelen klara för uppflyttning, utan kval. Beerschot har en poäng mer än Mechelen.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 14/3

Efter nästan tre månaders vinteruppehåll gjorde bosniska ligan omstart i helgen. Mladost vann mot Gosk Gabela med 1-0. Atajic hoppade in sista halvtimmen. Atajic var ordinarie i höstas, men Mladost har plockat in ett par nya spelare till offensiven i vinter.

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 4/0

Figueroa blev utvisad efter två gula kort i första halvlek mot Chapecoense (1-1) i Sydamerikas motsvarighet till Europa League, men Unión La Calera gick ändå vidare. Det andra gula kortet var ett minst sagt tveksamt domslut. Figueroa spelade senare 90 minuter i ligamatchen mot chilenska Everton (2-1).

CYPERN

John Alvbåge, Nea Salamina (utlånad från Omonia) – 1/0 nollor

1-1 mot Alki Oroklini, och Alvbåge blev kvar på bänken. Grundserien är färdigspelad och Nea Salamina slutade på sjätte plats. De sex bästa lagen gör nu i en egen serie upp om ligatiteln (och därmed en CL-plats) och ytterligare ett par EL-platser. För Nea Salamina är det dock nästan omöjligt att sluta på de platserna, då lagen tar med sig poängen från grundserien och Nea Salamina är 14 poäng efter.

DANMARK

Mikael Boman, Randers FC – 10/0

Förlust mot Bröndby (1-2). Boman fick spela sista kvarten i matchen. Han spelade också en reservlagsmatch några dagar innan det, där han gjorde matchens enda mål.

Patrik Carlgren, Randers FC – 23/9 nollor

Förlust mot Bröndby (1-2) och Carlgren stod som vanligt i Randers. Ett av de insläppta målen var en straff, och det andra målet var ett svårräddat direktavslut. Carlgren fick 5/10 i betyg hos BT, 3/6 hos Ekstrabladet.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 18/0

Bengtsson hoppade in redan i halvtid i ligamatchen mot Vendsyssel (1-1). Ett okej inhopp som BT gav 5/10 i betyg.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 21/0

I Andreas Bjellands frånvaro fick Papagiannopoulos starta mot Vendsyssel (1-1), men det var långt ifrån en av ”Sottes” bättre matcher. 4/10 i betyg hos BT, 1/6 hos Ekstrabladet. Han drog på sig en straff efter att ha kommit lite sent i en löpduell, men Vendsysselspelaren satte straffen i ribban. Tipsbladet skrev efter matchen att Papagiannopoulos ”ännu inte visat någonting som påminner om nivån man måste ha för att spela i FC Köpenhamn”.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 25/1

Nya 90 minuter som höger vingback, mot Århus (2-1). 4/6 i betyg hos Ekstrabladet, 5/10 hos BT. Sjätte raka ligasegern.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Var inte med mot Århus (2-1).

Simon Tibbling, Bröndby – 27/2

Även den nya tränaren valde att inleda med Tibbling på bänken, men mittfältaren hoppade in sista tio-femton minuterna mot Randers (2-1). Tibbling har bara startat tre av de senaste nio ligamatcherna.

Simon Hedlund, Bröndby – 3/0

Nya tränaren Martin Retov drog ner Hedlund lite, från anfallet till centralt offensivt mittfält, mot Randers (2-1). Hedlund gjorde en bra match där också. 6/10 i betyg av BT, och hela 5/6 av Ekstrabladet. Han fixade bland annat straffen till lagets andra mål.

Gustaf Nilsson, Vejle – 17/3

Nilsson gjorde hattrick i en reservlagsmatch i veckan, och han fick senare starta med A-laget mot Nordsjälland (1-3). Han blev dock där utbytt redan i halvtid. 5/10 i betyg av BT och 2/6 av Ekstrabladet.

Melker Hallberg, Vejle – 19/1

Vejle bytte formation till 4-3-3, med Hallberg som en av tre centrala mittfältare. Hallberg gjorde det klart godkänt trots förlust mot Nordsjälland (1-3). Han blev av Vejlefansen vald till lagets bästa spelare i matchen. Han fick 4/10 i betyg av BT, 3/6 av Ekstrabladet.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 23/6 nollor

För första gången sedan i september fick Rinne hålla nollan i en ligamatch. 3-0 mot Sönderjyske. 6/10 i betyg hos BT, 3/6 hos Ekstrabladet.

Niklas Backman, Århus – 12/0

Backman tvingades avstå matchen mot Midtjylland (1-2).

Tobias Sana, Århus – 19/5

Utgick tidigt med en skada mot Midtjylland (1-2).

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 27/1

Manchester United hade skadekaos mot Liverpool, men klarade ändå av 0-0. Flera brittiska medier hade Nilsson Lindelöf som en av Uniteds bästa spelare i matchen.

Ken Sema, Watford – 18/1

Flera offensiva spelare glänste mot Cardiff (5-1), men Sema var kvar på bänken hela matchen.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Var inte med mot Cardiff (5-1).

Viktor Gyökeres, Brighton – 5/0

Ingen match för Brighton den här veckan, varken A-laget eller U23-laget.

Joel Asoro, Swansea – 12/0

Asoro blev kvar på bänken mot Sheffield Wednesday (1-3).

Martin Olsson, Swansea – 17/0

Långtidsskadad och lär missa resten av säsongen.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 11/3 nollor

Nordfeldt fick fortsätta i mål då Graham Potter sa att han ville ge svensken en chans, men förlust med 1-3 mot Sheffield Wednesday. Wales Online gav Nordfeldt låga 4/10 i betyg, med motiveringen att han knappt kunde göra något åt målen, men att hans distribution till lagkamraterna lämnade en hel del att önska.

Pontus Jansson, Leeds – 28/2

Som vanligt en stabil start för Jansson, denna gång mot Bolton (3-2). 7/10 i betyg hos både Yorkshire Evening Post och Leeds Live. Det var lite stök och bråk i andra halvlek, där Jansson var en av de inblandade, men den enda som visades ut var Boltons tränare.

Niclas Eliasson, Bristol City – 27/2

Eliasson blev kvar på bänken i den svåra bortamatchen mot Norwich (förlust 2-3). Bristol City är dock kvar på kvalplats mot Premier League.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 4/0

Mrabti hoppade in strax innan 60-minutersstrecket mot Blackburn (2-2). Birmingham Mail gav Mrabti 6,5/10 i betyg, med kommentaren att det var ett företagsamt inhopp och att svensken ser ut som något ett fynd.

Alexander Milosevic, Nottingham Forest – 5/0

Ny fin match för Milosevic. Enligt Nottingham Post var han en av lagets bästa spelare mot Derby (1-0), med 8/10 i betyg. Laget närmar sig kvalplats till Premier League.

Jonas Olsson, Wigan – 0/0

Var inte med i 18-mannatruppen mot Ipswich (1-1).

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Fortfarande inte helt klart när Marcus Olsson kan göra comeback efter sin långtidsskada.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 0/0

Forwarden missade cupmatchen mot Honka (0-0) i lördags på grund av sjukdom, enligt Mariehamns hemsida. IFK måste vinna i sista gruppspelsomgången för att ta sig vidare i turneringen.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn - 2/0

Backaliden fick stå över cupmatchen mot Honka på grund av skada, enligt Mariehamns hemsida. IFK måste vinna i sista gruppspelsomgången för att ta sig vidare i turneringen.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn - 4/0

Hoppade in i den 58:e minuten i 0-0-matchen mot Honka. IFK måste vinna i sista gruppspelsomgången för att ta sig vidare i turneringen.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn - 4/2

Spelade hela matchen mot Honka. IFK måste vinna i sista gruppspelsomgången för att ta sig vidare i turneringen.

Erik Törnros, FC Lahti - 3/0

Forwarden satt på bänken under hela matchen när Lahti i lördags föll med 4-1 hemma mot HJK. Lahti är klart för nästa omgång av finska cupen.

FRANKRIKE

Johan Larsson, Guingamp - 4/0

Högerbacken satt på bänken under hela matchen när Guingamp spelade 0-0 borta mot Bordeaux i onsdags, men stod sedan utanför truppen när laget besegrade Angers med 1-0 i lördags. Guingamp har två poäng upp till kvalplatsen.

Karl-Johan Johnsson, Guingamp – 21/4 nollor

Målvakten satt på bänken både mot Bordeaux och Angers.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 25/3

Landslagsmittfältaren startade hemma mot Caen i söndags, men blev utbytt i den 66:e minuten. Toulouse spelade 1-1, efter att ha kvitterat i den 91:a minuten.

Jakob Johansson, Rennes – 16/1

Landslagsmittfältaren är tillbaka efter sin knäskada. Johansson satt nämligen på bänken under båda den gångna veckans matcher, mot Betis i Europa League (seger med 3-1) och mot Marseille i ligan (1-1).

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 25/1

Högerbacken spelade hela matchen när Amiens slog Nice med 1-0 på hemmaplan i lördags. En viktig seger för laget som nu har fyra poäng ner till kvalplatsen.

Jack Lahne, Amiens (utlånad från Brommapojkarna) – 0/0

Utanför truppen till matchen mot Nice.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain - 21/13

Landslagsforwarden spelade hela matchen när Al Ain slog Al Nasr med 2-1 i lördags. Berg blev varnad i 91:a minuten och har nu inte gjort mål på fem matcher.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos -16/4

Högerbacken missade 2-0-förlusten mot Panionios i söndags på grund av avstängning.

Niklas Hult, AEK Aten - 31/0

Vänsterbacken är ljumskskadad och missade helgens match mot Apollon Smirnis (seger med 2-1).

Pontus Wernbloom, Paok - 15/1

Mittfältaren har slitit av sin ena hälsena och blir borta under en längre period.

Admir Bajrovic, Panetolikos - 7/2

Forwarden fick hoppa in i den 78:e minuten när Panetolikos under måndagen slog Giannina med 1-0 på hemmaplan.

Erik Pärsson, OFI Kreta - 5/0

Forwarden hoppade in i den 53:e minuten i 5-1-förlusten borta mot storlaget Olympiakos under måndagen.

Daniel Larsson, Aris - 6/1

Spelade hela matchen när Aris kryssade (1-1) mot tabellettan Paok på bortaplan i söndags.

Mikael Dyrestam, Xanthi - 4/0

Försvararen satt på bänken under hela matchen när Xanthi föll med 1-0 hemma mot Levadiakos i söndags.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 7/0

Mittbacken spelade hela matchen när Valur kryssade (2-2) mot Fjölnir i ligacupen i fredags.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa - 23/1

Har missat de senaste matcherna på grund av skada men var tillbaka till derbyt mot Maccabi Haifa under måndagen. Då spelade han "fantastiskt bra", enligt Hapoels hemsida. Laget kryssade (0-0) och har nu en poäng upp till en slutspelsplats, med två omgångar kvar att spela av grundserien.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma - 29/7 nollor

Landslagskeepern släppte in två mål, varav ett efter en tabbe, mot Frosinone i lördags. Men Roma vann till slut ändå med 3-2, efter ett sent Edin Dzeko-avgörande.

Albin Ekdal, Sampdoria - 25/0

Landslagsmittfältaren spelade hela matchen när Sampdoria slog Cagliari med 1-0 i söndags. Ekdal varnades i den 18:e minuten.

Filip Helander, Bologna - 21/0

Mittbacken spelade hela matchen när Bologna föll mot Juventus med 1-0 på hemmaplan.

Mattias Svanberg, Bologna - 18/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Juventus.

Oscar Hiljemark, Genoa - 18/1

Skadad. Genoa har bekräftat på sin officiella hemsida att Hiljemark har opererats och blir borta i sex månader.

Svante Ingelsson, Udinese - 1/0

Mittfältaren spelade 90 minuter för första gången sedan sin korsbandsskada i helgen. Men i en träningsmatch mot det slovenska andraligalaget NK Radomlje. Udinese vann med 6-0. "Det känns bättre för varje träning. Nu klarade jag av att spela alla 90 minuter", sa en glad Ingelsson till Udineses hemsida efter matchen.

Dejan Kulusevski, Atalanta - 3/0

Den 18-årige mittfältaren fick hoppa in redan i den 18:e minuten borta mot Torino i helgen, efter att Robin Gosens skadat sig. Men Kulusevski blev också utbytt i den 71:a minuten i 2-0-förlusten.

Samuel Armenteros, Benevento - 2/0

Forwarden fick nöja sig med ett inhopp i den 88:e minuten borta mot Foggia (1-1) i lördags.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) - 17/1

Mittfältaren spelade hela matchen i Veronas 1-0-seger över Salernitana.

Marcus Rohdén, Crotone - 23/3

Mittfältaren spelade hela matchen när Crotone föll med 2-0 borta mot Brescia. Laget ligger näst sist i Serie B.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 16/2

I lördags skulle Tarxien spelat kvartsfinal i den maltesiska cupen mot Balzan. Men matchen fick skjutas upp. Efter ett hageloväder på ön tog det maltesiska fotbollförbundet beslut om att skjuta upp matcherna. När de kommer att bli av är ännu inte fastslaget.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 27/5

Larsson fick något oväntat börja på bänken i förra omgången mot Groningen, dock var han osäker till spel redan på förhand. Men perioden utanför startelvan blev kortvarig. I helgen spelade han åter från start i toppmötet med PSV Eindhoven. 25-åringen var på planen i 63 minuter innan han blev utbytt och han fick till viss del kliva av med anledning av att lagkamraten Sven van Beek blev utvisad kort före det. Matchen slutade 1-1 och Feyenoord ligger på tredjeplats i ligan.

Emil Bergström, Utrecht – 9/1

Mittbacken har haft svårt att få spel i Utrecht. Men i helgen fick mittbacken speltid då han hoppade in mot Excelsior med dryga 25 minuter kvar att spela. Matchen slutade 0-0.

Simon Gustafson, Utrecht – 25/6

Mittfältaren spelade, i vanlig ordning, 90 minuter när hans lag i helgen kryssade spelade 0-0 mot Excelsior.

Kristoffer Peterson, Heracles – 23/10

Peterson startade åter för sitt Heracles i helgen omgång mot VVV-Venlo. Det blev dock en tråkig inledning på matchen. VVV-Venlos Jerold Promes skadade sig efter ett par minuter in i mötet och mittbacken blev under en längre stund liggandes i gräset. Då valde domaren Erwin Blank att avbyta tillställningen medan Promes fick läkarvård och därefter fick han lämna planen med ambulans. Senare bekräftade VVV-Venlo att Promes blir borta i upp till tio månader. Matchen återupptogs senare och Heracles lyckades dra det längsta strået efter att Mohammed Osman tryckt dit 1-0 från straffpunkten i den 83:e minuten. Peterson spelade 90 minuter och varnades i slutet av matchen.

Alexander Isak, Willem II (Utlånad från Dortmund) – 5/1

Anfallaren har stort förtroende sedan ankomsten i Tilburgklubben och mot toppklubben AZ Alkmaar startade han åter. Då tog Willem II en oväntad vinst. Willem II fick en smakstart då man ledde med 2-0 efter dryga halvtimmen spelad. I andra halvlek gjorde AZ 2-1, men Isaks lag lyckades ändå hålla undan. Enligt Willem II hittade målvakten Timon Wellenreuther Isak med flera giftiga utsparkar och Isak själv tycker att samarbetet dem emellan har fallit väl ut. "Jag tror vi har ett bra vapen där. Han har en bra spark som gör att jag kan springa i djupet", säger Isak till klubbens hemsida. Isak blev i mötet med AZ utbytt i den 91:e minuten.

Ibrahim Dresevic, Heerenveen - 1/0

Mittbacken fick i Heerenveens 4-2-vinst mot Fortuna Sittard sitta 90 minuter på bänken. Dresevic har sedan ankomsten 31 januari gjort ett framträdande för klubben. Laget ligger på elfteplats i ligan.

Nabil Bahoui, De Graafschap – 0/0

Bahoui skrev nyligen på för De Graafschap efter att han bröt sitt kontrakt med schweiziska Grasshopper. I helgen kunde den tidigare AIK-spelaren fått debutera då han var med i truppen för första gången. Men så blev inte fallet. I bottenmötet med Zwolle blev Bahoui kvar på bänken under hela matchen. De Graafschap vann matchen med 3-0, klubben ligger dock fortfarande näst sist i Eredivsie.

Ramon Pascal Lundqvist, NAC Breda – 7/1

Mittfältaren fick äntligen vara med och ta en poäng med jumbon Breda. Pascal Lundqvist lämnade i vintras PSV för NAC Breda. Där har han fått stort förtroende omgående, men för laget har det fortsatt gått tungt och under sina första sex framträdanden för klubben hade han inte fått uppleva hur det är att ta en poäng med NAC. Det blev det ändring på i helgen. Mittfältarens lag spelade 0-0 mot Groningen. Trots poängen är man fortsatt sist i Eredivisie. Pascal Lundqvist spelade hela matchen mot Groningen.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 24/9

Hansson har stått för en fin säsong såhär långt och framför allt har den offensive mittfältaren utmärkt som målskytt. I mötet med Volendam slog han till igen då han gjorde RKC:s 1-0-mål. Matchen var därefter en svängig historia och slutresultatet skrevs till 3-3.

NORGE

Jesper Löfgren, Brann – 0/0

Brann är fortfarande obesegrat under försäsongen. I lördags ställdes laget mot seriekonkurrenten Kristiansund, men det visade sig inte var nåra bekymmer då man vann med 3-1. Mittbacken Jesper Löfgren spelade andra halvlek. Tidigare har Brann spelat 1-1 mot Start och vunnit med 2-1 mot Nest-Sotra.

Däremot uppger Bergenavisen att Jesper Löfgren kan vara på väg att bli utlånad. Enligt tidningen vill Nest-Sotra förstärka med mittbacken. Vad som talar för det är, enligt tidningen, att Brann kan hämta tillbaka Löfgren när som helst under säsongen med "kort varsel". "Jesper har varit väldigt bra, men är nödvändigtvis inte i startelvan nu, även om han är närheten", säger Branntränaren Lars Arne Nilsen till BA.

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 0/0

Layouni var utanför truppen när Bodö/Glimt drabbade samman med Ålesund i ett träningsmöte. Matchen slutade 3-0 i Bodös favör.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 0/0

Mittfältaren startade i träningsmatchen mot Brann och han gav också laget en smakstart. Redan i den femte minuten höll han sig framme och satte dit 1-0. Den starka inledningen lyckades dock inte laget rida vidare på. I andra halvlek släppte man in tre mål och förlorade därmed med 3-1.

Haris Cirak, Kristiansund – 0/0

Haris Cirak fick under den gångna veckan se sin svenske lagkamrat Simon Alexandersson lämna klubben tillfälligt. Alexandersson blev i fredags utlånad till Dalkurd. I helgen spelade laget också en träningsmatch mot Brann som slutade i 3-1-förlust för Kristiansund.

Daniel Gustavsson, Lilleström – 0/0

Lilleström spelade under måndagen en träningsmatch mot Kongsvinger. Mötet slutade 2-1 och yttern kom in med sju kvar att spela. Härnäst möter laget Helsingsborgs IF i Göteborg.

Andreas Linde, Molde – 0/0 nollor

Molde befinner sig på träningsläger i Spanien och spelade i fredags träningsmatch mot estniska Nõmme Kalju FC. Men i mötet var inte Linde, som är förstemålvakt, med. Molde vann matchen med 3-1.

Mattias Moström, Molde – 0/0

Moström inledde träningsmötet med Nõmme Kalju FC på bänken. I paus gjorde dock tillfällige tränaren Erling Moe en rockad i elvan och bytte ut samtliga spelare och då fick Moström beträda planen och spela resten av matchen, som slutade i 3-1-seger.

Christopher Telo, Molde – 0/0

Vänsterbacken har fått sparsamt med speltid under försäsongen. Men när Molde ställdes mot Nõmme Kalju startade den tidigare IFK Norrköping-spelaren. I halvleken klev han dock av eftersom hela laget byttes ut. Matchen slutade 3-1.

Marcus Sandberg, Stabaek – 0/0 nollor

Stabaek är på träningsläger i Spanien. Under den gångna veckan har laget spelat en träningsmatch och den mot Strömsgodset. Sandberg startade matchen och fick släppa in ett mål då den tidigare Djurgården-spelaren Daniel Berntsen hittade rätt bakom den förre IFK Göteborg-målvakten. Trots det lyckades Sandberg och hans lagkamrater vinna med 2-1.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 0/0

För en vecka sedan mötte Vålerenga estniska Nõmme Kalju på sitt träningsläger i Spanien. Matchen slutade i 3-0-seger och Israelsson blev inbytt i 60:e minuten.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 17/0

Dynamo Moskva befinner sig på träningsläger i Belek, Turkiet, och under den gångna veckan spelade laget fyra träningsmatcher. Holmén framträdde dock bara i en - mot lettiska Spartaks. I 2-1-förlusten spelade den tidigare Elfsborg-mittbacken hela matchen.

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 3/0

Mittfältaren spelade från start när Krasnodar tog sig vidare i Europa League mot Bayer Leverkusen. Däremot var han inte med under den rafflande avslutningen då det blev två mål inom loppet av fem minuter, men som resulterade i att Krasnodar gick vidare på fler gjorda bortamål. I åttondelsfinalen lottades Krasnodar mot Valencia och det var ett motstånd som Olsson tycker är behändigt. "Kan vi slå dem, så kan vi vinna mot Valencia", sa han till Fotbollskanalen.

Glädje över avancemanget blev dock kortvarig. I helgen åkte nämligen Krasnodar ur ryska cupen efter förlust mot Rostov (sammanlagt 3-2). I 1-0-förlusten mot Rostov blev Olsson inbytt med 25 minuter kvar att spela.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 27/8

Claesson spelade 90 minuter när Krasnodar i torsdags kryssade mot Bayer Leverkusen i Europa League (1-1). Resultatet innebar att man tog sig vidare till åttondelsfinalerna i Europa League och där ställs man mot Valencia.

Ytterforwarden spelade även hela cupmatchen mot Rostov i helgen. Den slutade dock i moll för Krasnodars del då Rostovs Ivelin Popov satte dit 1-0 i 87:e minuten, vilket innebar att Rostov avancerade efter att ha vunnit dubbelmötet med sammanlagt 3-2.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 6/1

Efter ett långt uppehåll drog Rostovs tävlingssäsong igång igen i helgen. Och det på bästa tänkbara sätt för Hadzikdadunic och hans lagkamrater. Laget ställdes mot Krasnodar i det andra mötet av två i ryska cupen och inför matchen var ställningen 2-2. I slutet klev Ivelin Popov fram och satte dit 1-0 för Rostov, vilket innebar att man nu är i semifinal. Hadzikdadunic spelade 90 minuter i matchen.

SAUDIARABIEN

Nahir Besara, Al-Feiha – 3/0

Mittfältaren var utanför truppen när hans lag förlorade mot Al-Nassr med 1-0.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 18/5

Anfallaren hade inför söndagens möte med sin gamla klubb Young Boys nätat i två raka matcher, men nu var han inte lika lyckosam. Gerndt, som spelade hela matchen och blev varnad, och hans lagkamrater fick lämna matchen nollade och med en blytung förlust då Young Boys gjorde matchens enda mål i 94:e minuten. Luganospelarna protesterade hejvilt efter målet och då fick Mijat Maric syna det röda kortet, vilket han nu får tre matchers avstängning för. Även Gerndts lagkamrat Miroslav Covilo kommer att stängas av tre matcher efter att ha uttryckt sig olämpligt mot fjärdedomaren.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Dinamo Vranje (utlånad från Radnicki Nis) - 5/3

Mitrovic blev nyligen utlånad från Radnicki Nis till bottenlaget Dinamo Vranje och gjorde förra helgen debut för sin nya klubb. I helgen blev det dock inte speltid, då han var utanför lagets matchtrupp mot Rad (1-1) i ligan. Dinamo Vranje är fortsatt jumbo i den serbiska högstaligan.

Petar Petrovic, Radnicki Nis – 2/0

Petrovic fick i helgen hoppa in för andra matchen i rad, den här gången med 16 minuter kvar av full tid. Då vann Radnicki Nis med 1-0 mot Vojvodina och är fortsatt tvåa i ligatabellen med nio poäng upp till ettan Röda Stjärnan.

SKOTTLAND

Mikael Lustig, Celtic - 33/1

Petad igen! Lustig satt i förra veckan på bänken i hela 1-0-förlusten mot Valencia i Europa League, då Celtic blev utslaget ur turneringen. Sedan blev det åter 90 minuter på bänken i helgens 4-1-seger mot Motherwell i ligan. Lustig har under senaste veckorna varit petad av högerbacken Jeremy Toljan, som i januari blev inlånad från Borussia Dortmund. Lustig har kontrakt med Celtic fram till i sommar, men det finns en option på ytterligare ett år. Lustig har bland annat kopplats ihop med AIK och Malmö FF. Celtic toppar ligatabellen i Skottland.

Andreas Hadenius, Dundee FC (utlånad från Halmstads BK) – 3/0

Efter tre raka matcher från start, så fick Hadenius i helgen följa hela Dundees 4-2-förlust mot Hibernian från bänken. Dundee är tia i ligatabellen.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés - 16/0

Guidetti var i helgen utanför Alavés matchtrupp för andra matchen i rad. Anfallaren har fått ont om speltid under den här säsongen och mestadels genom inhopp. Alavés kryssade i helgen mot Guidettis förra klubb Celta Vigo och är på sjätteplats i ligan.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC - 0/0

Hansson var i helgen utanför Chonburis matchtrupp i ligapremiären mot Buriram United i thailändska högstaligan. Matchen slutade 2-2.

Elias Dolah, Port MTI FC - 0/0

Mittbacken spelade i helgen från start när Port kryssade mot Chiangrai United (0-0) i ligapremiären i thailändska högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 2/1

Anfallaren gjorde i förra omgången ligadebut och spelade i helgen åter från start för Sparta Prag i 3-2-segern mot Banik Ostrau. Då stod han för ett läckert frisparksmål till 2-1 och en assist till 1-1 i segern. Det ledde till att han även blev utsedd till matchens lirare efteråt. Så här sa Moberg Karlsson om frisparksmålet i en tv-intervju på Spartas hemsida: ”Jag pratade med Borek (Dockal, lagkapten) som ville att jag skulle slå ett inlägg, men i slutändan frågade han om jag ville testa. Jag har gjort det förut, så jag sa att jag hade självförtroende och ville försöka. Jag såg att målvakten var i det andra hörnet, så jag slog in den”. Laget är fortsatt trea i ligatabellen.

TURKIET

Johannes Hopf, Ankaragücü - 8/3 nollor

Målvakten har under den här säsongen haft stora skadeproblem och kom senast till spel i början av oktober. I förra veckan var han åter utanför lagets matchtrupp mot Buyuksehir Belediye (2-1-seger). Ankaragücü är placerat på 13:e-plats i Süper Lig.



Abdul Khalili, Kasimpasa - 3/1

Khalili gjorde i helgen andra raka starten och spelade i 90 minuter i 3-0-förlusten mot Alanyaspor i ligan. Kasimpasa fick en spelare utvisad i den 45:e minuten, vilket gjorde det svårt för laget att vinna matchen. Kasimpasa är på elfteplats i ligan.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor – 19/0

Mittbacken är som bekant ordinarie i lagets startelva och gjorde i helgen 90 minuter i 2-1-förlusten mot Antalyaspor i ligan. Sivasspor är placerat på åttondeplats i ligan.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Bayer Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 14/1

Kiese Thelin fick i förra veckan ett inhopp med fyra minuter kvar av mötet med Krasnodar i Europa League. Leverkusen kryssade till 1-1 och åkte ur turneringen. I helgen blev det en plats på bänken i 3-2-förlusten mot Borussia Dortmund i ligan, men än en gång inte några minuter på planen. Kiese Thelin spelade senast i slutet av oktober i Bundesliga. Leverkusen är på sjundeplats i ligatabellen.

Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Anfallaren sitter på ett avtal som går ut i sommar och ryktas vara på väg bort från Frankfurt efter knapp speltid den här säsongen. I förra veckan var han utanför Frankfurts trupp i både Europa League och i Bundesliga. Tidigare i vinter kopplades han ihop med kroatiska klubben Dinamo Zagreb, men även AIK har uppgetts vara intresserat av anfallaren. Frankfurt är placerat på sjätteplats i Bundesliga.



Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 25/1

Wendt är som bekant given i Mönchengladbachs startelva och gjorde i helgen 90 minuter mot Wolfsburg (3-0-förlust) i Bundesliga. Wendt blev efteråt beskylld för det tredje målet, då han kom in lite fel till en duell i straffområdet och därmed inte lyckades få undan bollen och fick se motståndaren nicka in bollen i mål. Det var lagets tredje raka match utan seger i ligan. Mönchengladbach är fortsatt på tredjeplats i tabellen i Bundesliga. Inför matchen kom rapporter från flera olika tyska medier om att Wendt får ett förlängt avtal med ett år till sommaren 2020 automatiskt efter den här matchen, då det var hans 25:e match den här säsongen. Däremot kommunicerade inte Mönchengladbach något om det efteråt. Det kan möjligen än dock vara på gång, då klubbens sportchef Max Eberl tidigare har bekräftat att Wendt är nära ett nytt kontrakt som förlängs automatiskt.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 26/1

Augustinsson är given i Bremens startelva och gjorde i helgen åter 90 minuter i Bundesliga. Den här gången blev det kryss (1-1) mot Stuttgart i ligan. Bremen är placerat på niondeplats i ligatabellen.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Beijmo har ännu inte fått speltid i Bundesliga och var i förra veckan utanför lagets matchtrupp mot Stuttgart (1-1) i Bundesliga. Beijmo fick heller inte speltid i tyska fjärdeligan Regionalliga Nord som hade omstart. Bremens andralag kryssade i helgen mot Drochtersen (1-1) i fjärdeligan.



Robin Quaison, Mainz - 22/7

Quaison var inför helgens ligamöte med Schalke 04 ”ett frågetecken” och kom inte till spel med anledning av skadeproblem. Detta efter en smäll i förra ligamatchen. Svensken fick i stället från läktarplats se Mainz besegra Schalke med 3-0 i Bundesliga. Laget är elva i ligatabellen.



Mikael Ishak, Nürnberg – 20/5

Ishak fick i helgen börja på bänken för fjärde ligamatchen i rad och fick ett inhopp med 22 minuter kvar av 2-1-förlusten mot Fortuna Düsseldorf. Nürnberg är därmed nu åter placerat på sista plats i Bundesliga.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 17/3

Forsberg gjorde förra helgen första ligastarten sedan den 7 oktober i fjol, men hade i veckan åter problem med en känning i ena knät, vilket gjorde att han delvis tränade på egen hand. I söndags sa han att han siktade på spel i går, men i stället blev det 90 minuter på bänken mot Hoffenheim (1-1) i Bundesliga. I varje fall skönt för svensken att han kunde vara med på bänken. Leipzig är fyra i Bundesliga.



Sebastian Andersson, Union Berlin – 25/9

Andersson spelade i helgen åter från start, men hamnade den här gången inte i målprotokollet som i de två senaste ligamatcherna. Svensken fick nöja sig med 90 minuter och 1-1 mot Duisburg i andraligan. Union Berlin tappade därmed en placering till tredjeplats i ligatabellen.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 19/0

Högerbacken fick i helgen åter spela från start och gjorde 79 minuter på planen i lagets 2-0-förlust mot Darmstadt i ligan. Det var Dresdens femte raka ligamatch utan seger och innebar att tränaren Mark Walpurgis fick sparken. Wahlqvist fick därmed sin fjärde tränare - Christian Field med avtal till sommaren 2021 - sedan han kom till Dresden inför den här säsongen. Dresden är på 14:e-plats i tyska andraligan.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 21/1

Magyar gjorde i helgen fjärde raka matchen från start i ligan när hans Greuther spelade 0-0 mot Heidenheim i andraligan. Magyar blev även tilldelat ett gult kort. Greuther Fürth är placerat på tiondeplats i tabellen i tyska andraligan.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Första matchen för säsongen! Kujovic är långt in i Fortuna Düsseldorfs frysbox, men fick i helgen för första gången den här säsongen speltid - om än dock i tyska fjärdeligan. Kujovic fick 80 minuter på planen när Düsseldorfs andralag föll mot Borussia Dortmunds andralag med 2-0 i tyska fjärdeligan, Regionalliga West. Anfallaren var däremot som vanligt utanför A-lagets matchtrupp mot Nürnberg (2-1-seger) i Bundesliga. Svensken har avtal till sommaren 2020, men ser inte ut att ha en framtid i Düsseldorf. I januari rapporterade Westdeutshe Zeitung att tränaren Friedhelm Funkel inte längre har några planer för Kujovic, då han bland annat inte fick följa med på lagets träningsläger i Marbella. Förra säsongen gjorde fden tidigare Norrköping-spelaren fyra starter och i tyska andraligan.

Joseph Baffo, Duisburg – 0/0

Baffo är ännu inte tillbaka efter skada och missade i helgen Duisburgs ligamöte med Erzebirge Aue (0-0) i tyska andraligan. Duisburg är sist i ligatabellen.

VITRYSSLAND

Mohamed Said Adan, Dynamo Brest (utlånad från Empoli) - 0/0

Tidigare Örgryte-talangen Mohamed Said Adan gjorde nyligen debut för Brest i ett träningsmöte med Kalmar FF och i helgen föll hans Brest i ett träningsmöte med Dinamo Tbilsi. Nästa helg drar tävlingssäsongen igång med spel mot Bate Borisov i finalen i vitryska supercupen.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 0/0

Ibrahimovic gjorde i helgen första träningsmatchen för säsongen och blev målskytt när hans Galaxy föll med 3-1 mot Colorado Rapids i genrepet inför att säsongen drar igång nästa helg med spel mot Chicago Fire i MLS.



Axel Sjöberg, Colorado - 0/0

Sjöberg spelade i helgen hela matchen när hans Colorado besegrade Los Angeles Galaxy med 3-1 i genrepet inför att MLS-säsongen drar igång igen. Sjöberg hade även i uppgift att markera Zlatan Ibrahimovic vid Ibrahimovics mål, men förlorade nickduellen och fick se anfallaren fira reducering.



Johan Blomberg, Colorado - 0/0

Blomberg kom, i likhet med Sjöberg, till spel i 3-1-segern mot Los Angeles Galaxy i genrepet inför att MLS drar igång igen. Blomberg hoppade in i den 84:e minuten, men fick även spela från start i Colorados andra träningsmöte med Galaxy som slutade med 3-1-förlust. Han blev dock inte noterad för varken mål eller assist.

Gustav Svensson, Seattle - 0/0

Svensson spelade i helgen från start i sista träningsmatchen mot San José Earthquakes (2-2) under försäsongen. Nästa helg drar MLS-säsongen igång med spel mot nykomlingen Cincinnati på hemmaplan.

Joel Rydstrand, Seattle – 0/0

Rydstrand fick i helgen inte speltid när Seattle kryssade mot San Jose Earthquakes (2-2) i genrepet inför nästa helgs premiär mot Cincinnati i MLS.

Gabriel Somi, New England Revolution - 0/0

Somi har kontrakt med New England Revolution över 2019 med en option på förlängning med ytterligare ett år, men bekräftade nyligen för Fotbollskanalen att ”situationen inte är optimal” med knapp speltid under förra säsongen och att det bland annat finns intresse från Örebro SK. I förra veckan fick han inte, till skillnad från tidigare under försäsongen, speltid i träningsmatcherna mot KR Reykjavik (2-1-seger) och Orlandi City (6-2-förlust). Nästa helg drar säsongen igång mot Dallas i MLS.



Anton Tinnerholm, New York City – 0/0

Tinnerholms New York City laddade i veckan upp med en ny träningsmatch inför den kommande säsongen i MLS. Svensken kom till spel i 83 minuter i 2-0-segern mot Nashville. Nästa helg drar säsongen igång mot Orlando City i MLS.



Joel Qwiberg, San José Earthquakes - 0/0

Qwiberg fick inte speltid i helgens träningsmöte med Seattle Sounders (2-2). Nästa helg drar säsongen igång med spel mot Montreal Impact i MLS.



Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 0/0

Eriksson har fått gott om speltid under försäsongen och spelade i helgen i 83 minuter i 2-2-matchen mot Seattle Sounders. Nästa helg drar säsongen igång mot Montreal Impact i MLS. Eriksson har under en längre tid ryktats vara aktuell för en återkomst i Djurgården, men har kontrakt med San José fram till den sista december 2020.



Adam Lundqvist, Houston - 0/0

Lundqvists Houston inledde i förra veckan tävlingssäsongen med spel mot Deportivo Guastatoya i åttondelsfinalen CONCACAF:s Champions League. Houston vann med 1-0, men svensken fick sitta på bänken i hela matchen. På onsdag väntar retur mot Deportivo och nästa helg blir det ligapremiär mot Real Salt Lake i MLS.