Eliasson hyllas - jämförs med tv-figur: "Bättre leverans än Postman Pat"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 13/10

1-1 mot Wellington Phoenix, men Toivonen var inte tillbaka från sin skada.

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 14/1

För femte matchen i rad var Erdin Demir inte med i Zulte Waregems trupp (1-1 mot Sint-Truiden).

Eric Smith, Gent – 3/0

Några tyngre resultat för Gent mot slutet, som 1-2 mot Waasland-Beveren senast. Smith var inte med A-truppen, utan spelade bara i en reservlagsmatch.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 29/10

Efter tio raka mållösa matcher fick Engvall göra mål igen, 1-0-målet mot Tubize (vinst 3-0). Han smög sig loss från bevakningen inne i straffområdet, och stötte enkelt in ett inlägg. I en intervju med Voetbalkrant berättade han om sin inte alls optimala uppladdning inför matchen. På alla hjärtans dag gav han blommor till sin flickvän, som han visade sig vara allergisk mot och som fick honom att nysa konstant. ”Men flickvännen är glad, och det är viktigast. Jag offrar mig själv för henne”.

Diego Montiel, KFCO Beerschot – 2/0

Inte en bra start för Montiel i Belgien. Han stod uppskriven som en av de 23 speldugliga spelarna inför Lommel (2-0), men fick inte ens sitta på bänken. På sex matcher har han bara spelat en halvtimme, varav det senaste inhoppet var för en månad sedan.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 13/3

Den bosniska ligan sätter igång igen i helgen som kommer.

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 2/0

Vinst i ligapremiären mot Palestino (2-0). Figueroa spelade 90 minuter. Nästa match är på onsdag, ett returmöte mot brasilianska Chapecoense i Sydamerikas motsvarighet till Europa League. Första matchen blev mållös.

CYPERN

John Alvbåge, Nea Salamina (utlånad från Omonia) – 1/0 nollor

3-2-förlust mot AEL. Alvbåge blev kvar på bänken.

DANMARK

Mikael Boman, Randers FC – 9/0

Boman blev kvar på bänken i 0-2-förlusten mot FCK. Trots att han varit tillgänglig i tolv ligamatcher, så har han inte ens spelat 100 minuter ligafotboll den här säsongen. Han berättade dock i en intervju med Fotbollskanalen att han ser sin framtid i Danmark.

Patrik Carlgren, Randers FC – 22/9 nollor

Två insläppta mål mot FCK, men Carlgren kunde inte göra mycket åt de insläppta eftersom FCK-spelare kom fria mot honom bägge gångerna. Han fick 5/10 i betyg av BT och 4/6 i Ekstrabladet.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 17/0

Blev kvar på bänken mot Randers (2-0).

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 20/0

Kom in i halvtid mot Randers (2-0) på grund av en skada på en lagkamrat. FCK-försvaret gjorde inte alls en av sina bättre matcher, trots en hållen nolla, och Papagiannopoulos fick bara 4/10 i betyg av BT.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 24/1

Som vanligt från start, denna gång i 2-1-vinsten mot Ålborg. Andersson var en av de piggaste spelarna på planen och fick 7/10 i betyg av BT. Det var också femtonde raka 90-minutaren för svensken, vars Midtjylland har ett tvålagsrace med FCK om ligatiteln.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Inte med i truppen mot Ålborg (2-1)

Simon Tibbling, Bröndby – 26/2

Förlust mot Esbjerg med 1-2, men den stora händelsen var istället efter matchen då tränaren Alexander Zorniger fick sparken. Tibbling gjorde åtminstone vad han kunde mot Esbjerg, då han hade ett piggt inhopp och fick 6/10 i betyg av BT. Det var bäst i laget tillsammans med ett par andra.

Simon Hedlund, Bröndby – 2/0

Hedlund kunde inte följa upp sin succédebut (inblandad i tre mål), utan hade 90 svagare minuter som anfallare mot Esbjerg (1-2). 3/10 i betyg hos BT.

Gustaf Nilsson, Vejle – 16/3

Ny förlust för Vejle, denna gång 0-1 mot Odense, och de är bara två poäng ifrån jumboplatsen. Nilsson hoppade in sista halvtimmen.

Melker Hallberg, Vejle – 18/1

Hallberg hoppade in redan i halvtid mot Odense (0-1). Vejle har haft ett uselt bortafacit den här säsongen, med noll vinster på elva försök i ligan.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 22/5 nollor

Förlust mot Midtjylland (1-2), men Rinne var den som några gånger höll nere siffrorna. 6/10 i betyg av BT.

Niklas Backman, Århus – 12/0

Backman hade åter bindeln runt armen när Århus vann mot Sönderjyske (2-0). Ekstrabladet hade Backman som lagets bästa spelare, med 5/6 i betyg. Laget har också succésiffror när svensken är på planen. Han har spelat 1027 minuter ligafotboll den här säsongen, och under den tiden har Århus endat släppt in sex mål. Övriga 953 minuter har Århus släppt in 19 mål. Århus släpper därmed in tre gånger färre mål med Backman på plan.

Tobias Sana, Århus – 18/5

Vinst mot Sönderjyske (2-0), men det var inte en höjdarmatch för Sana själv. 2/6 i betyg hos Ekstrabladet.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 26/1

Förlust mot PSG (0-2) i Champions League, men startande Nilsson Lindelöf fick ändå godkänt i betyg av de flesta brittiska medier. Han fick även 90 minuter i FA-cupvinsten mot Chelsea (2-0).

Ken Sema, Watford – 18/1

Sema fick 75 minuter mot QPR (1-0) i FA-cupen. Watford Observer gav Sema 5/10 i betyg, och med ungefär samma motivering som de brukar ge: bra defensivt, men med önskan om att det hände lite fler saker offensivt. Sema har fått speltid i elva av de 14 senaste matcherna, varav nio av de matcherna var från start.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Dahlberg är Watfords reservmålvakt i cuperna. Han var därmed på bänken i FA-cupvinsten mot QPR (1-0).

Viktor Gyökeres, Brighton – 5/0

Gyökeres hoppade in med tio minuter kvar mot Derby (2-1) i FA-cupen. Han har spelat i varje cupmatch för Brighton den här säsongen.

Joel Asoro, Swansea – 12/0

Två inhopp för Asoro i veckan: 35 minuter mot Leeds (1-2), och ett inhopp på stopptid mot Brentford (4-1). Asoro var den som fixade straffen till Swanseas enda mål mot Leeds. Han fick för det inhoppet 6/10 i betyg av Wales Online.

Martin Olsson, Swansea – 17/0

Långtidsskadad och lär missa resten av säsongen.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 10/3 nollor

Nordfeldt fick äntligen spela igen, hans första match i Swansea sedan november. Han stod mot Brentford i FA-cupen (4-1), och fick 7/10 i betyg av Wales Online. En stabil insats. Han var däremot på bänken i ligan mot Leeds (1-2).

Pontus Jansson, Leeds – 27/2

Jansson blev matchens första målskytt i segern mot Swansea (2-1). 8/10 i betyg hos Yorkshire Evening Post, med orden: ”Ytterligare en stor insats från svensken”.

Niclas Eliasson, Bristol City – 27/2

Dubbla matcher för Bristol City: 2-1 i ligan mot QPR, 0-1 mot Wolves i FA-cupen. Eliasson hoppade in i minut 18 mot QPR och byttes ut i halvtid mot Wolves. Inhoppet mot QPR var en succé, med att bland annat en riktigt vacker kvittering och 9/10 i betyg av Bristol Post. "Ännu bättre leverans än Postman Pat (en animerad engelsk tv-serie, där Postman Pat är brevbärare och huvudperson i serien)" var en av deras kommentarer kring svensken. Han var mer ojämn mot Wolves, och fick 5/10 i betyg.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 3/0

Nytt inhopp för Mrabti, denna gången en halvtimme långt och mot Bolton (0-1). Han fick 6/10 i betyg av Birmingham Mail med omdömet att det var en ”rimlig insats”. Tränaren Garry Monk har sagt att Mrabti kommit bra in i laget än så länge, och att Mrabti ska ha sagt till Monk att han kände sig väldigt välkommen.

Alexander Milosevic, Nottingham Forest – 4/0

Fortsätter att få 90-minutare. Startade bägge matcherna i veckan (2-2 mot West Bromwich, 0-0 mot Preston) och fick fina betyg i lokala medier. Nottingham Post gav honom 7/10 mot WBA, och 8/10 mot Preston (bäst i laget tillsammans med målvakten). Han drog på sig en straff mot WBA, men spelaren som fälldes åkte efter det på två matchers avstängning för att ha filmat i situationen.

Jonas Olsson, Wigan – 0/0

Kvar på bänken mot Stoke (0-0).

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Huvudtränaren Frank Lampard gav en uppdatering om Olssons skada förra veckan. Olsson hade tidigare åkt på ett bakslag, men gör nu framsteg och tränade i veckan ihop med en annan skadad lagkamrat. Däremot finns det ingen tidsram för en comeback.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 0/0

IFK Mariehamn har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn - 2/0

IFK Mariehamn har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn - 3/0

IFK Mariehamn har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn - 3/2

IFK Mariehamn har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

Erik Törnros, FC Lahti - 3/0

Forwarden startade när Lahti slog Inter Åbo med 2-1 i cupen i helgen. Törnros blev utbytt i den 65:e minuten. Lahti går mot gruppseger för tillfället.

FRANKRIKE

Johan Larsson, Guingamp - 4/0

Högerbacken satt på bänken under hela matchen när Guingamp föll med 2-1 borta mot Lyon i fredags.

Karl-Johan Johnsson, Guingamp – 21/4 nollor

Målvakten satt på bänken mot Lyon.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 24/3

Landslagsmittfältaren fick nöja sig med ett inhopp i den 52:a minuten borta mot Bordeaux i helgen. Toulouse förlorade med 2-1.

Jakob Johansson, Rennes – 16/1

Landslagsmittfältaren har åkt på en ny knäskada och missade båda den gångna veckans matcher.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 24/1

Högerbacken spelade hela matchen när Amiens föll med 2-0 borta mot Marseille i lördags.

Jack Lahne, Amiens (utlånad från Brommapojkarna) – 0/0

Utanför truppen till matchen mot Marseille.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain - 20/13

Al Ain åkte på en rejäl smäll i fredags, borta mot mittenlaget Al Dhafra. Laget föll med 3-0. Berg spelade hela matchen.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos -16/4

Högerbacken spelade hela matchen när Panathinaikos slog Asteras Tripolis med 1-0 i lördags.

Niklas Hult, AEK Aten - 31/0

Vänsterbacken är ljumskskadad.

Pontus Wernbloom, Paok - 15/1

Mittfältaren har slitit av sin ena hälsena och blir borta under en längre period.

Admir Bajrovic, Panetolikos - 6/2

Forwarden spelade hela matchen i 1-0-förlusten mot Levadiakos i söndags.

Erik Pärsson, OFI Kreta - 4/0

Forwarden spelade hela matchen när Kreta föll med 3-1 hemma mot Lamia under måndagen. Förre IFK Göteborg-mittfältaren Vajebah Sakor satte Kretas mål.

Daniel Larsson, Aris - 5/1

Spelade hela matchen när Aris kryssade (1-1) mot Panionios i söndags.

Mikael Dyrestam, Xanthi - 4/0

Försvararen spelade hela matchen när Xanthi kryssade (1-1) borta mot Larissa i helgen.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 6/0

Valur föll med hela 4-0 mot KA i ligacupen i helgen, efter att ha fått två spelare utvisade vid ställningen 1-0. Starke Hedlund spelade hela matchen.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa - 22/1

Utanför truppen när Haifa förlorade med 4-2 borta mot Bnei Yehuda.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma - 28/7 nollor

Landslagskeepern stod över Champions League-matchen mot Porto i tisdags (seger med 2-1) efter smällen han nyligen ådrog sig, men Olsen var tillbaka mellan stolparna mot Bologna under måndagen. Då stod svensken för en rad svettiga räddningar i 2-1-segern. Olsen har fått fina betyg i italiensk media för sin insats och sa själv följande till Roma TV: "Jag är glad över att jag kunde bidra till vår seger".

Albin Ekdal, Sampdoria - 24/0

Landslagsmittfältaren startade i Sampdorias 2-1-förlust borta mot Inter, men blev utbytt i den 81:a minuten.

Filip Helander, Bologna - 20/0

Mittbacken spelade hela matchen i Bolognas 2-1-förlust borta mot Roma.

Mattias Svanberg, Bologna - 18/0

Mittfältaren hoppade in i den 66:e minuten mot Roma.

Oscar Hiljemark, Genoa - 18/1

Skadad. Genoa har bekräftat på sin officiella hemsida att Hiljemark har opererats och blir borta i sex månader.

Svante Ingelsson, Udinese - 1/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Udinese slog Chievo med 1-0 i söndags.

Dejan Kulusevski, Atalanta - 2/0

Den 18-årige mittfältaren fick sitt andra inhopp i Serie A i lördags. Kulusevski blev inbytt i 59:e minuten när Atalanta förlorade med 3-1 hemma mot Milan.

Samuel Armenteros, Benevento - 1/0

Forwarden satt på bänken under hela matchen när Benevento slog Cittadella med 1-0 i lördags. Men Armenteros lyckades bli varnad ändå, efter protest.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) - 16/1

Mittfältaren levererade rejält i söndags. Då blev han både målskytt och bjöd på assist i 2-1-segern över Spezia. Gustafson spelade hela matchen.

Marcus Rohdén, Crotone - 22/3

Mittfältaren var avstängd när Crotone förlorade med 2-0 mot Pescara under måndagen.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 16/2

Efter ett par matcher utanför elvan var anfallaren tillbaka i truppen i fredagens match mot Sliema Wanderers och dessutom fick han starta. Det tackade Nilsson för genom att svara för ett mål i den 79:e minuten. Tyvärr för Nilsson räckte inte målet till poäng och Tarxien förlorade med 2-1, vilket var lagets tredje raka förlust.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 26/5

Larsson fick något oväntat börja matchen på bänken i 1-0-förlusten mot Groningen i helgen. Ytterforwarden hoppade dock in i den 54:e minuten. Tränaren Giovanni van Bronkhorst svarade följande på frågan om varför Larsson inte startade: "Du tittar på vad du behöver för dagen och därför spelade vi med den här elvan", sa han till Fox Sports. Enligt lokala medier tränade Larsson av oklar anledning ensam på ett par av klubbens träningspass den gångna veckan. För Fox Sports berättade van Bronkhorst att han tog det i beaktning när han valde startelva.

Emil Bergström, Utrecht – 8/1

Mittbacken fick åter sitta på bänken när hans Utrecht i helgen vann mot De Graafschap med 1-0 på bortaplan.

Simon Gustafson, Utrecht – 24/6

Gustafson blev i helgen stor matchhjälte för Utrecht då han gjorde matchens enda mål på straff mot De Graafschap med dryga kvarten kvar att spela. Utrecht ligger på sjätteplats i ligan.

Kristoffer Peterson, Heracles – 23/10

Efter en tids måltorka hittade Peterson i helgen nätet då han stod för ett av målen när Heracles körde över Fortuna Sittard med 6-0. Målet var Peterson första i ligan sedan 12 december. För sin insats belönades han med sju av tio i betyg av AD.

Alexander Isak, Willem II (Utlånad från Dortmund) – 4/1

Anfallaren fick i helgen göra sitt första mål för Tilburgklubben sedan ankomsten i slutet av januari. Isak höll sig påpassligt framme och gjorde 2-1 mot Vitesse i den 61:e minuten. Dessvärre för Isak förlorade man med 3-2. Den tidigare AIK-forwarden fick sex av tio i betyg av AD. Isak spelade hela matchen.

Ibrahim Dresevic, Heerenveen - 1/0

Mittbacken fick i förra omgången vara med i matchtruppen för första gången sedan han anlände på "deadline day". Nu har också fått debutera. Dresevic fick hoppa in vid 2-1-ledning i den 79:e minuten mot serieledaren PSV. Det stora glädjevrålet uteblev dock då PSV gjorde 2-2 i den 95:e minuten. Heerenveen ligger på 15:e-plats i ligan.

Nabil Bahoui, De Graafschap – 0/0

Bahoui bröt för en tid sedan sitt kontrakt med schweiziska Grasshopper och harsedan dess varit klubblös. Men nyligen gjorde han klart med De Graafschap i Eredivisie. "Han har lång internationell erfarenhet, är fysiskt stark och läser spelet bra", sa sportchefen Peter Hofstede i en kommentar på klubben hemsida.

Ramon Pascal Lundqvist, NAC Breda – 6/1

Mittfältaren fick återigen spela 90 minuter när jumbon Breda mötte ligatvåan Ajax. Men det är nog en match han helst vill glömma. Breda förlorade med hela 5-0.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 23/8

Hansson blev utbytt i den 81:e minuten när RKC i fredags förlorade mot Almere på bortaplan. Förlusten kom efter att RKC hade vunnit fem raka ligamatcher. Laget ligger på åttondeplats i andraligan.

NORGE

Jesper Löfgren, Brann – 0/0

Brann har befunnit sig på träningsläger på Gran Canaria. Där spelade laget under den gångna veckan en träningsmatch mot Start och den slutade 1-1 och Löfgren spelade andra halvlek i den tillställningen.

Löfgren är ny i Brann för den här säsongen och han tog steget från Mjällby, men han hoppas inte på en lång inkörningsperiod.

"Jag vill ju spela, men det är svårt att säga nu hur mycket det blir. Jag är här för att konkurra fullt ut", sa han till Fotbollskanalen för ett par dagar sedan.

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 0/0

Layouni spelade från start i fredagens träningsmatch mot Strömsgodset och dessutom gjorde han ett av målen i 5-0-segern.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 0/0

Mittfältaren spelade från start i träningsmatchen mot Molde i fredags. Matchen slutade 2-2.

Simon Alexandersson, Kristiansund – 0/0

Anfallaren hoppade in när Kristiansund vann med 3-2 när man träningsspelade mot Ranheim i helgen.

Haris Cirak, Kristiansund – 0/0

Cirak blev inbytt i träningsmötet med Ranheim (3-2).

Daniel Gustavsson, Lilleström – 0/0

Lilleström är på träningsläger i Spanien och mötte under den gångna veckan ryska Rostov i en träningsmatch. Matchen slutade 1-1 och Gustavsson blev utbytt i paus.

Andreas Linde, Molde – 0/0 nollor

Målvakten spelade hela träningsmatchen mot Ålesund, som ägde rum förra veckan. Mötet slutade 2-0. Nu beger sig Molde på träningsläger i Spanien.

Mattias Moström, Molde – 0/0

Veteranen var med i elvan när laget vann träningsmötet med Ålesund med 2-0. Moström har varit i klubben i över tio år och han tror att Molde möjligtvis kan vinna kommande säsong. "Jag har stor tilltro på att vi har en väldigt bra säsong på gång", säger han till Rbnett.

Christopher Telo, Molde – 0/0

Vänsterbacken var utanför truppen när Molde vann mot Ålesund med 2-0.

Marcus Sandberg, Stabaek – 0/0 nollor

Målvakten startade när laget slog Strömmen med 2-1 i en träningsmatch. Nu beger sig Stabaek på träningsläger i Spanien. Där kommer laget att möta Tromsö och Strömsgodset i träningsmatcher.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 0/0

Vålerenga är på träningsläger i Marbella, Spanien. Laget har under den gångna veckan spelat två träningsmatcher, en mot Rostov och den andra mot Kongsvinger. 1-1-mötet med Rostov framträdde inte Israelsson i, men mot Kongsvinger spelade han 90 minuter (seger med 2-1).

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 17/0

Dynamo Moskva befinner sig på träningsläger i Belek, Turkiet, och under den gångna veckan spelade laget två träningsmatcher, varav att Holmén framträdde i en av dem. Mot georgiska Tjichura Satjchere startade mittbacken och spelade 57 minuter innan han blev utbytt. Matchen slutade 5-0 i Dynamos favör.

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 1/0

Mittfältaren har fått tävlingsdebutera! Olsson lämnade i vintras AIK för spel i det ryska topplaget Krasnodar. Under sin första tid i klubben har han fått ägna sig år försäsongsträning. Men i torsdags drog tävlingssäsongen igång för Krasnodar igen då läget mötte Bayer Leverkusen i Europa League och Olsson fick förtroende från start. Matchen var dock en målsnål historia och slutade 0-0. Mittfältaren byttes ut i andra halvlek.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 24/8

Tävlingssäsongen drog igång för Krasnodars del igen i torsdags då laget mötte Bayer Leverkusen i Europa League. Claesson spelade 90 minuter i det första mötet av två, men han fick lämna matchen poänglös då slutresultatet skrevs till 0-0.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 5/1

Efter att laget föll med 4-2 mot Östersunds FK har man spelat två träningsmatcher, mot lettiska Ventspils och norska Vålerenga. I 3-0-vinsten mot Venspils spelade inte Hazikadunic. I 1-1-matchen mot Vålerenga fick dock mittbacken spela en halvlek.

Hadzikadunics Rostov har under veckan och haft besök av en tidigare svensk förbundskapten. Klubben skriver att Erik Hamrén, som numera basar över Island, var på besök hos klubben och spanade in klubbens islänningar i form av Björn Sigurdarson, Vidar Kjartansson och Ragnar Sigurdsson.

SAUDIARABIEN

Nahir Besara, Al-Feiha – 3/0

Efter att ha fått hoppa in i två raka matcher fick Besara chansen från start mot Al Fateh och mittfältaren spelade 68 minuter innan han blev utbytt. Al-Feiha förlorade matchen med 2-1 och ligger alltjämt i botten av den saudiska ligan. Besara har också fått en ny tränare i form av algeriern Noureddine Zekri.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 18/5

Anfallaren visar fin form. Senast mot Sion blev han målskytt redan efter tio minuter och nu, mot Luzern, var det dags igen. I 3-0-vinsten gjorde svensken klubbens andra mål och han assisterande dessutom till det tredje. Lugano ligger sjua i den schweiziska ligan, totalt spelar tio lag i högstadivisionen. Förra veckan meddelade klubben också att man förlängt med anfallaren till och med 2021.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Dinamo Vranje (utlånad från Radnicki Nis) - 5/3

Mitrovic blev nyligen utlånad från Radnicki Nis till bottenlaget Dinamo Vranje i den serbiska högstaligan. Då fick han i helgen göra debut i ligaomstarten med ett inhopp i halvtid i 1-0-segern mot Spartak. Dinamo Vranje är dock fortsatt jumbo i ligatabellen.

Petar Petrovic, Radnicki Nis – 1/0

Petrovic gjorde i helgen ligadebut med ett inhopp med 31 minuter kvar av matchen mot Cukaricki. Radnicki Nis vann med 2-0 och är fortsatt tvåa i ligatabellen med nio poäng upp till ettan Röda Stjärnan.

SKOTTLAND

Mikael Lustig, Celtic - 33/1

Högerbacken satt i veckan på bänken för andra ligamatchen i rad, åter till förmån för Jeremy Toljan, som i januari blev inlånad från Borussia Dortmund. Lustig har kontrakt med Celtic fram till i sommar, men det finns en option på ytterligare ett år. I veckan kom rapporterar från FotbollDirekt om att Malmö FF kan utmana AIK om att försöka värva Lustig i sommar, då backen av alla rykten att döma ser ut att lämna Celtic då. Celtic toppar ligatabellen med åtta poäng ner till Rangers på andraplats.

Andreas Hadenius, Dundee FC (utlånad från Halmstads BK) – 3/0

Hadenius spelade i helgen åter från start i ligan, den här gången i 2-1-segern mot Livingston. Däremot blev han utbytt redan i den 49:e minuten. Dundee har ännu inte förlorat en ligamatch med Hadenius på planen och nu är laget tia i ligatabellen.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés - 16/0

Guidetti har det tufft med att få kontinuerligt med speltid och var i helgen utanför Alavés matchtrupp i lagets kryss mot Real Betis (1-1). Den här gången handlade det däremot inte om konkurrens, i stället om mindre skadeproblem. Alavés meddelade i förra veckan, via sin hemsida, att svensken höll på att återhämta sig från skada, vilket därmed troligen var anledningen till att han inte var med i matchtruppen. Alavés är placerat på sjätteplats i La Liga.

SYDKOREA

Jiloan Hamad, Incheon United - 0/0

Hamad presenterades nyligen av Incheon United. Han skrev på ett kontrakt över två år med den sydkoreanska klubben. Årets säsong drar igång i mars.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC - 0/0

Hansson var under förra säsongen ordinarie i Police Tero i thailändska högstaligan, men spelar under kommande säsong i Chonburi, som i fjol blev nia i högstaligan. Till helgen drar säsongen igång.

Elias Dolah, Port MTI FC - 0/0

Mittbacken var i fjol i stort sett ordinarie under hela säsongen, när Port blev trea i den thailändska högstaligan. Till helgen drar säsongen igång.

Oscar Kahl, Bangkok United – 0/0

Kahl var under förra säsongen utlånad från Bangkok United till Army United i thailändska andraligan. Army United blev nia i andraligan, medan Bangkok United blev tvåa i högstaligan. Till helgen drar säsongen igång.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 0/0

Anfallaren missade ligaomstarten med anledning av en överansträngd baksida, men fick i går göra debut och spela från start i lagets 3-2-seger mot Dukla Prag. Anfallaren gjorde 74 minuter på planen innan han blev utbytt. Så här sa han i en intervju på Sparta Prags hemsida: ” Det var en hel del känslor inför matchen. Jag vet inget om ligan och det var en del press eftersom jag vill visa fansen. När det kommer till fotboll, så var det en ganska bra match för mig. Tränaren ville att jag skulle löpa brett och dribbla, vilket jag tycker att jag är bäst på. Jag tycker att jag gjorde en ganska bra match, men jag är lite ledsen över att vi inte gjorde mål på några av mina passningar, men det kommer”. Sparta är trea i ligatabellen.

TURKIET

Johannes Hopf, Ankaragücü - 8/3 nollor

Målvakten har under den här säsongen haft stora skadeproblem och kom senast till spel i början av oktober. I förra veckan var han åter utanför lagets matchtrupp mot Akhisar (0-0). Ankaragücü är placerat på 16:e-plats i Süper Lig.



Abdul Khalili, Kasimpasa - 2/1

Äntligen comeback! Khalili skadade sig i premiären, slet därefter upp skadan igen och blev borta från spel fram till i helgen. Förra helgen blev det 90 minuter på bänken och i söndags spelade han från start i 4-1-förlusten mot Galatasaray i ligan. Efter 87 minuter blev han sedan utbytt. En tung förlust, men säkerligen skönt att vara tillbaka på planen. Kasimpasa är placerat på åttondeplats i ligatabellen.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor – 18/0

Mittbacken är som bekant ordinarie i lagets startelva och gjorde i helgen 90 minuter i 4-2-förlusten mot Erzurumspor i ligan. Sivasspor är placerat på sjundeplats i ligan.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Bayer Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 13/1

Kiese Thelin har haft en tuff säsong med knapp speltid. I förra veckan var han utanför truppen mot Krasnodar (0-0) i första sextondelsfinalmötet i Europa League och i helgen blev det 90 minuter på bänken i 2-0-segern mot Düsseldorf i Bundesliga. Leverkusen är placerat på femteplats i ligatabellen.

Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Anfallaren sitter på ett avtal som går ut i sommar och ryktas vara på väg bort från Frankfurt efter knapp speltid den här säsongen. I förra veckan var han utanför Frankfurts trupp i både Europa League och i Bundesliga. Tidigare i vinter kopplades han ihop med kroatiska klubben Dinamo Zagreb, men även AIK har uppgetts vara intresserat av anfallaren. Frankfurt är placerat på sjundeplats i Bundesliga.



Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 24/1

Wendt är som bekant given i Mönchengladbachs startelva och gjorde i helgen 90 minuter mot Eintracht Frankfurt (1-1) i Bundesliga. Mönchengladbach är fortsatt placerat på tredjeplats i tabellen i Bundesliga.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 25/1

Augustinsson är given i Bremens startelva och gjorde i helgen åter 90 minuter i Bundesliga. Den här gången blev det kryss (1-1) mot Hertha Berlin i ligan. 40-årige anfallaren Claudio Pizarro stod för Bremens mål i matchen och blev därmed äldste målskytt någonsin i Bundesliga. Bremen är placerat på tiondeplats i ligatabellen.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Beijmo har ännu inte fått speltid i Bundesliga och var i förra veckan utanför lagets matchtrupp mot Hertha Berlin (1-1) i Bundesliga. Beijmo fick heller inte speltid i tyska fjärdeligan Regionalliga Nord, då den har uppehåll och drar igång igen till helgen för Bremens del med möte med Drochtersen.



Robin Quaison, Mainz - 22/7

Tung helg för anfallaren. Quaison gjorde i helgen 60 minuter på planen i Mainz 3-0-förlust mot Wolfsburg i Bundesliga. Det var lagets tredje raka förlust och nu är klubben på elfteplats i ligatabellen.



Mikael Ishak, Nürnberg – 19/5

Ishak fick i går börja på bänken för tredje ligamatchen i rad och fick ett inhopp med 24 minuter kvar av matchen mot Borussia Dortmund. Nürnberg överraskade och spelade 0-0, men är fortsatt jumbo i ligatabellen i Bundesliga.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 17/3

Forsberg gjorde i helgen första ligastarten sedan den 7 oktober i fjol och låg bakom Leipzigs första mål i 3-1-segern mot Stuttgart i Bundesliga. Svensken tog sig in i straffområdet och satte in en passning framför mål som tog på en motståndare innan en lagkamrat kunde sätta dit 1-0. Det var lagets fjärde raka match utan förlust i ligan och även fjärde raka matchen med speltid för svensken. Leipzig är placerat på fjärdeplats i ligatabellen.



Sebastian Andersson, Union Berlin – 24/9

Mål för andra ligamatchen i rad! Andersson blev i helgen stor matchhjälte för Union Berlin med matchens avgörande mål i den 89:e minuten till 3-2-seger mot Duisburg i ligan. Det var hans åttonde ligamål den här säsongen, nionde totalt och innebar att Union Berlin fortsatt är med och tampas om uppflyttning till Bundesliga. Tränaren Urs Fischer var nöjd med svenskens insats och sa så här till tyska tidningen Berliner Morgenpost efteråt: ”Du såg även mot Sandhausen hur värdefull Sebastian kan vara för oss. Han håller vid upprepade tillfällen fast i bollen, vilket ger oss tid att flytta upp”. Så här sa Andersson om matchen enligt Berliner-Kurirer: ”Det var viktigt. Vi visade rätt mentalitet”.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 18/0

Högerbacken gjorde i helgen åter 90 minuter mot Jahn Regensburg (0-0) i ligan. Det var lagets första poäng sedan segern mot Duisburg i slutet av december. Dynamo Dresden är placerat på tolfteplats i tyska andraligan.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 20/1

Magyar gjorde i helgen tredje raka matchen från start mot Holstein Kiel (2-2) i ligan. Greuther Fürth är placerat på tiondeplats i tabellen i tyska andraligan.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Kujovic är långt in i Fortuna Düsseldorfs frysbox. Anfallaren var i helgen utanför lagets matchtrupp, precis som vid alla andra matcher den här säsongen, i mötet med Bayer Leverkusen (2-0-förlust) i Bundesliga. Svensken har avtal till sommaren 2020.

Joseph Baffo, Duisburg – 0/0

Baffo är ännu inte tillbaka efter skada och missade i helgen 3-2-förlusten mot Sebastian Andersson och hans Union Berlin i ligan. Duisburg är placerat i botten av ligatabellen och kämpar just nu för nytt kontrakt i 2. Bundesliga.

VITRYSSLAND

Mohamed Said Adan, Dynamo Brest (utlånad från Empoli) - 0/0

Tidigare Örgryte-talangen Mohamed Said Adan blev nyligen utlånad från Empoli till vitryska Dynamo Brest och gjorde i helgen debut i träningsmötet med Kalmar FF (2-0-förlust) i Turkiet. Efter matchen sa han så här i en kommentar på Dynamo Brests hemsida: ”Det var inte resultatet som vi förväntade oss, men jag är ändå glad över att ha fått göra min första match för Dynamo Brest. Matchen var tuff eftersom att Kalmar är ett av de starkaste svenska lagen. Jag har mött flera av deras spelare i ungdomslandslag och vi har spelat kvalmatcher till europamästerskap. Jag tror att vårt lag kommer att visa upp kvalitet och bättre insatser i de kommande matcherna”. Nästa tävlingsmatch för Brest är den 2 mars mot Bate Borisov i vitryska supercupen.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 0/0

Ibrahimovic och hans LA Galaxy startade nyligen upp försäsongen. Svensken stod däremot över senaste träningsmötet med Toronto som en ”försiktighetsåtgärd”. I förra veckan spelade inte Galaxy någon träningsmatch, men svenskan uttalade sig bland annat om att han ”vill slå varenda rekord i MLS den här säsongen”.



Axel Sjöberg, Colorado - 0/0

Sjöberg kom i veckan till spel i två träningsmatcher. Först spelade han i 2-0-förlusten mot Toronto och därefter i en av två matcher mot Las Vegas Lights. I den matchen som Sjöberg spelade, så slutade mötet med Las Vegas 2-2.



Johan Blomberg, Colorado - 0/0

Blomberg kom, i likhet med Sjöberg, till spel i två träningsmatcher förra veckan. Han spelade i 2-0-förlusten mot Toronto och även i den ena träningsmatchen mot Las Vegas Lights. I Blombergs möte med Las Vegas, så vann Colorado med 3-0. Svensken stod däremot inte för något av målen.

Gustav Svensson, Seattle - 0/0

Svensson fick i helgen åter speltid i en ny träningsmatch med Seattle. Den här gången blev det en 2-1-förlust mot Dallas. I går uttalade sig även mittfältaren, i en intervju med Aftonbladet, om att han efter den här MLS-säsongen ser sig själv återvända till IFK Göteborg för spel i allsvenskan igen.

Joel Rydstrand, Seattle – 0/0

Rydstrand, 23, blev i år draftad av Seattle. Efter spel i lagets senaste träningsmatch mot Houston Dynamo, så fick mittfältaren i förra veckan inte speltid i 2-1-förlusten mot Dallas i Tucson.

Gabriel Somi, New England Revolution - 0/0

Somi har kontrakt med New England Revolution över 2019 med en option på förlängning med ytterligare ett år, men bekräftade nyligen för Fotbollskanalen att ”situationen inte är optimal” med knapp speltid under förra säsongen och att det bland annat finns intresse från Örebro SK. I förra veckan kom han till spel i en av lagets två träningsmatcher. Somi gjorde 65 minuter på planen i 3-1-förlusten mot Louisville City, men hamnade inte i målprotokollet.



Anton Tinnerholm, New York City – 0/0

Tinnerholms New York City laddade i veckan upp med en ny träningsmatch inför den kommande säsongen i MLS. Svensken kom till spel i andra halvlek när New York City föll med 2-1 mot Orlando.



Joel Qwiberg, San José Earthquakes - 0/0

Qwiberg fick nyligen speltid i första träningsmatchen för året mot Pioneros de Cancun, men fick inte speltid i senaste träningsmötet med Reno 1868 (3-0-förlust) liksom i förra veckans 3-0-seger mot Los Angeles FC.



Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 0/0

Eriksson har fått gott om speltid under försäsongen och spelade i förra veckan från start i träningsmötet med Los Angeles FC. Han stod dessutom för det första målet i 3-0-segern och blev utbytt i den 70:e minuten. Eriksson har under en längre tid rapporterats vara aktuell för en återkomst i Djurgården, men har kontrakt med San José fram till den sista december 2020.



Adam Lundqvist, Houston - 0/0

Lundqvist kom i förra veckan inte till spel i Houstons träningsmöte med Sporting Kansas City som slutade med en 4-1-förlust. Han har annars kommit till spel i ett par träningsmatcher under den här säsongen.