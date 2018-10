Englandssvenskarna levererade - Eliasson hyllad som "fantastisk"

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory– 0/0

Det togs ett sent beslut att Toivonen inte skulle vara med i säsongspremiären mot Melbourne City (förlust 1-2) på grund av en vadskada.

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 10/0

I princip allt fortsätter att gå fel för Zulte. Åttonde raka ligaförlusten, den här gången mot Charleroi (2-3) och detta trots att Zulta hade ledningen med 2-1 med fem minuter kvar av matchen. De släppte in det matchvinnande målet i minut 95. Erdin Demir spelade första 55 minuterna, innan Zulte bytte ut Demir för att ta in en anfallare.

Eric Smith, Gent – 0/0

Har gjort comeback i U21-laget efter sin långa skadefrånvaro, men var inte med i A-lagets matchtrupp mot Oostende. Gent har fått en ny tränare, dansken Jess Thorup från Midtjylland.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 9/4

Egentligen borde allt vara riktigt bra i Mechelen. Serieledare efter 3-0 mot KFCO Beerschot, och Engvall fortsatte sin riktigt starka form med att göra ännu ett mål.

Vid sidan av är det dock en skandal som pågår. Mechelen är en av huvudklubbarna i den belgiska fotbollsskandalen, som involverar potentiellt uppgjorda matcher förra säsongen och misstänkta felaktigheter vid övergångar. Det gjorde att en av Mechelens matcher under landslagsuppehållet, mot Tubize, blev uppskjuten.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 8/2

Startspelare och matchens enda målskytt mot FK Tuzla City (1-0). Målet kom på en säkert slagen straff precis i början av matchen. Atajic har startat fem av de sex senaste matcherna i sin nya klubb, som ligger ungefär i mitten av serien.

CYPERN

John Alvbåge, Nea Salamina (utlånad från Omonia) – 0/0 nollor

Kvar på bänken när hans låneklubb Nea Salamina vann mot hans ägande klubb Omonia (1-0).

DANMARK

Joel Allansson, Randers FC – 9/1

Fortsatt skadad och missade därför matchen mot Sönderjyske (1-1).

Mikael Boman, Randers FC – 3/0

Enligt assisterande tränaren närmar sig Boman den nivån som han hade förra året, detta efter skadeproblem, men Boman blev kvar på bänken mot Sönderjyske (1-1). Spelade med reservlaget förra veckan, och även nu i måndags där han fixade en straff.

Patrik Carlgren, Randers FC – 13/4 nollor

Ett insläppt mål mot Sönderjyske (1-1), en konstig situation där Carlgren gick åt fel håll på ett avslut som såg ut att styras på en försvarare. 3/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 9/0

Fick äntligen spela en längre period i en ligamatch, då han hoppade in i halvtid mot Vejle (3-1). 5/10 i betyg hos BT, och Ekstrabladet skrev att Bengtsson var ivrig på att komma på flera överlapp. Sa i en intervju med Tipsbladet att han är tålmodig när det kommer till bristen på speltid.

Sotiris Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 11/0

Kvar på bänken mot Vejle (3-1). Den enda matchen han har spelat under september och oktober var en cupmatch.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 14/0

Överkörning av Nordsjälland (4-1), som vanligt med Andersson som 90-minutersspelare. Nordsjällands mål kom visserligen till på hans kant, men han ändå en stabil insats. 6/10 i betyg hos BT, 4/6 hos Ekstrabladet.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Efter att ha varit inblandad på bänken i tre raka matcher så var Cajuste utanför mot Nordsjälland (4-1). Var med i 20-mannatruppen, men blev en av två som ströks från matchtruppen.

Johan Larsson, Bröndby – 16/1

Bröndby fortsätter ha problem att vinna fotbollsmatcher, bara tre segrar på de elva senaste efter 1-1 mot Odense. Tog ledningen i 82:a minuten, men släppte direkt in kvitteringen. OK match av Johan Larsson, 6/10 i betyg hos BT.

Simon Tibbling, Bröndby – 17/0

Även Tibbling startade mot Odense (1-1), men byttes ut efter 70 minuter. 6/10 i betyg hos BT. Tibbling inte kunnat följa upp fjolårssuccén än.

Gustaf Nilsson, Vejle – 13/3

Cuphjälte för knappt två veckor sedan, då han gjorde bägge målen i segern mot Nyköbing (2-1). Två viktiga mål, då Nilsson har haft problem med målskyttet. Hoppade den gångna helgen in sista tio minuterna mot FCK (1-3). Vejle ligger trea från slutet i tabellen.

Melker Hallberg, Vejle – 10/0

Gjorde sin första poäng i dansk fotboll när han slog en hörna som Imed Louati nickade in mot FCK, där det dessvärre blev 1-3-förlust. Hallberg fick det godkända betyget 6/10 hos BT och 3/6 hos Ekstrabladet. Spelade även 90 minuter i cupmatchen mot Nyköbing FC (2-1).

Jacob Rinne, Ålborg BK – 13/5 nollor

Visserligen två insläppta mot Århus (2-2), men ändå en stark match av Rinne. Bäst på plan enligt Nordjyske, Ålborgs officiella omröstning hos fansen, och Ekstrabladets betygsättning (5/6). 7/10 i betyg hos BT, ingen i matchen fick högre. Räddade bland annat Tobias Sanas straff.

Niklas Backman, Århus – 9/0

Berättade i en intervju med Jyllands-Posten att han lider av yrsel och huvudvärk sedan en månad tillbaka, trots att han inte har fått något slag mot huvudet. De vet därför inte vad som orsakar det och undersökningen visade inget onormalt. Han tränar därför bara styrketräning och spelade inte mot Ålborg (2-2).

Tobias Sana, Århus – 10/3

En assist mot Ålborg (2-2) efter ett väggspel, men hans straff räddades av Jacob Rinne och det var en anledning till att Sana var bland de som fick lägst betyg på planen. 2/6 hos Ekstrabladet, 4/10 hos BT.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 9/0

Efter ett par matcher utanför startelvan så var Nilsson Lindelöf tillbaka mot Chelsea (2-2). Svensken fick ganska bra betyg i brittiska medier, där de flesta gav honom en sexa eller sjua av tio. Ny viktig match i kväll mot Juventus.

Ken Sema, Watford – 6/0

Ännu en gång kvar på bänken, den här gången mot Wolves (2-0). Semas enda speltid i de sex senaste ligamatcherna var ett inhopp i matchminut 90.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Var inte med på bänken mot Wolves (2-0) och spelade heller inte i fredagens U23-match.

Viktor Gyökeres, Brighton – 1/0

Inte med A-laget mot Newcastle (1-0). Fick för ovanlighetens skull bara hoppa in i U23-matchen mot Blackburn, men startade och gjorde mål på straff i U23-matchen mot ett Benfica-lag.

Joel Asoro, Swansea – 9/0

Syntes inte till i matchtruppen mot Aston Villa (0-1).

Martin Olsson, Swansea – 11/0

Förlust med ett mål mot Aston Villa, men åtminstone positivt för Olsson själv. Startspelare igen efter tre raka matcher på bänken, och enligt Wales Online var han bäst i Swansea (7/10 i betyg).

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 6/2 nollor

Åter startspelare och ett insläppt nickmål mot Aston Villa (0-1). 6/10 i betyg enligt Wales Online. Några bra räddningar, lite problem med passningsspelet, och övertygade inte helt, var deras omdöme.

Pontus Jansson, Leeds – 12/0

1-2-förlust mot Blackburn med Jansson som given startspelare. Är i stark form och visade det återigen, även om det blev förlust. 7/10 i betyg hos Yorkshire Evening Post, ingen i Leeds fick ett högre betyg. Blev även förälder i dagarna.

Niclas Eliasson, Bristol City – 11/1

Succématch mot Brentford. Avgjorde sent med att göra matchens enda mål, när han dök upp ensam i straffområdet och på ett enkelt och elegant sätt la bollen i mål. Bristol Post definierade svenskens insats som ”fantastisk” (8/10 i betyg) i och med flera bra skapade målchanser.

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Fortfarande borta med sin knäskada, som han drog på sig i maj. Frågan är om han spelar mer under 2018.

FINLAND

Gabriel Petrovic, IFK Mariehamn – 19/1

Mittfältaren startade i 2-0-förlusten borta mot PS Kemi i helgen. Petrovic blev sedan utbytt i den 88:e minuten. Kemi är jumbo i ligan och redan klart för nedflyttning, men lyckades vinna efter att Mariehamn dragit på sig en utvisning i den 24:e minuten. IFK har två poäng ner till kvalplats.

Philip Sparrdal–Mantilla, IFK Mariehamn – 17/0

Mittbacken saknades mot Kemi på grund av en höftskada.

Nicklas Maripuu, IFK Mariehamn – 26/2

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Kemi.

Pontus Åsbrink, IFK Mariehamn – 28/2

Satt på bänken under hela matchen mot Kemi.

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 26/7

Forwarden spelade hela matchen mot Kemi. Missade ett friläge.

Amin Nazari, IFK Mariehamn – 22/1

Mittfältaren spelade hela matchen mot Kemi.

Tatu Varmanen, Inter Åbo – 21/0

Utanför truppen till matchen mot Honka (förlust med 2-0).

Anders Bååth, SJK – 33/1

Hoppade in i den 79:e minuten när SJK föll med 1-0 borta mot HJK i helgen.

FRANKRIKE

Karl–Johan Johnsson, Guingamp – 10/3 nollor

Höll nollan för tredje gången den här säsongen i helgen. Borta mot Caen spelade Guingamp 0-0.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 9/1

Mittfältaren fick hoppa in i den tunga 4-0-förlusten borta mot Nantes i lördags. Durmaz blev inbytt i den 67:e minuten.

Alexander Kacaniklic, Nantes – 0/0

Yttermittfältaren var återigen utanför truppen när Nantes slog Toulouse med 4-0 i helgen.

Jakob Johansson, Rennes – 3/0

Mittfältaren fortsätter att få speltid efter sin knäskada. I söndags, när Rennes spelade 1-1 mot Saint-Etienne, blev det ett inhopp i den 73:e minuten.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 9/1

Amiens hade en tuff kväll i lördags, när man föll med hela 5-0 borta mot Paris Saint-Germain. Högerbacken Krafth spelade hela matchen.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, 07 Vestur – 25/3

Vestur har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain – 6/5

Forwarden missade en cupmatch mot Al Dhafra (seger med 1-0) under landslagssamlingen, men spelade hela ligamatchen mot Al Jazira i helgen. Då nätade Berg i den 33:e minuten, men Al AIn föll med 2-1 i toppmötet.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 3/3

Högerbacken är, enligt grekisk media, lårskadad.

Niklas Hult, AEK Aten – 12/0

Vänsterbacken har fått två 90-minutersmatcher i benen sedan senaste svenskkollen. Först blev det seger med 2-1 hemma mot Lamia i cupen den 12 oktober och därefter slog man Apollon Smirnis med 2-0 i ligan i helgen.

Astrit Ajdarevic, AEK Aten – 1/0

Mittfältaren fick göra säsongsdebut i cupmatchen mot Lamia den 12 oktober. Han startade matchen men blev utbytt i den 75:e minuten. Därefter var han utanför truppen till ligamatchen mot Apollon Smirnis.

Pontus Wernbloom, Paok – 7/0

Mittfältaren spelade hela matchen när Paok slog Aris med 2-1 på bortaplan i helgen. Wernbloom drog på sig en varning, hans fjärde sedan han kom till klubben.

Sebastian Eriksson, Panetolikos – 6/0

Missade 2-0-segern över PAS Giannina i helgen på grund av skada.

ISLAND

Valmir Berisha, Fjölnir (utlånad från Ålesund) – 20/4

Den isländska ligan är slutspelad.

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 14/0

Den isländska ligan är slutspelad.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa – 9/1

Den defensive mittfältaren var tillbaka i startelvan i helgen, när Haifa spelade 1-1 borta mot Ironi Kiryat Shmona. Sjöstedt spelade hela matchen.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma – 10/4 nollor

Åkte på en tung förlust hemma mot Spal. Roma föll med 2-0.

Albin Ekdal, Sampdoria – 9/0

Landslagsmittfältaren spelade hela matchen när Sampdoria under måndagen kryssade hemma mot Sassuolo (0-0).

Filip Helander, Bologna – 5/0

Mittbacken gjorde i helgen comeback efter sin knäskada. Spelade hela matchen när Bologna kryssade mot Torino (2-2) på hemmaplan.

Mattias Svanberg, Bologna – 5/0

Mittfältaren hoppade in i paus mot Torino. I den andra halvleken hämtade Bologna upp 0-2 till 2-2.

Oscar Hiljemark, Genoa – 9/0

Landslagsmittfältaren fick hoppa in i den 82:a minuten borta mot Juventus. Genoa fick med sig 1-1 mot serieledaren.

Svante Ingelsson, Udinese – 0/0

Skadad.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) – 4/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Hellas spelade 1-1 borta mot Venezia i söndags.

Marcus Rohdén, Crotone – 9/2

Mittfältaren startade när Crotone tog en viktig 2-1-seger hemma mot Padova i helgen. Rohdén blev utbytt i den 85:e minuten.

LETTLAND

Ricardo Gray, Valmiera – 9/3

Startade och spelade hela matchen mot Rigas FS på bortaplan. Dessvärre för Ricardo Gray blev det förlust med 3-0. Valmiera ligger sist i den lettiska ligan med fem poäng på 25 ligamatcher.

Camron Nguesseu, Valmiera – 2/0

Utanför truppen i mötet med Rigas FS.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 6/0

Forwarden startade borta mot Birkirkara och fick 90 minuteri benen. Men anfallaren lämnade matchen mållös, precis som laget. Matchen slutade i 2-0-förust för Tarxien.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 11/0

Sam Larsson fick förtroende från start mot PEC Zwolle på bortaplan, ytterforwarden blev dock utbytt efter 84 minuter. Feyenoord vann matchen med 3-0.

Emil Bergström, Utrecht – 4/0

Mittbacken har alltjämt svårt att ta plats i Utrecht. Blev kvar på bänken när hans lag besegrade AZ Alkmaar med 2-1.

Simon Gustafson, Utrecht – 10/2

Gjorde två mål i senaste ligaomgången mot NAC Breda. Mot AZ Alkmaar blev det inga nya fullträffar, men däremot fortsätter han få fortsatt förtroende av tränaren Dick Advocaat. Gustafson startade i vanlig ordning och spelade 90 minuter. Utrecht vann med 2-1

Kristoffer Peterson, Heracles – 10/8

Fick göra landslagsdebut för Sverige mot Slovakien. 23-åringen hoppade in, men blev olycklig då han bara efter ett par minuter på planen tappade bollen som ledde fram till att Slovakiens kvittering. Tillbaka i ligaspelet startade Peterson för sitt Heracles i 4-1-vinsten mot Groningen. Skyttekungen gjorde dock inget mål och blev utbytt i den 90:e minuten. Heracles ligger på en fjärdeplats i Eredivisie efter nio omgångar.

Ramon Pascal Lundqvist, PSV Eindhoven – 0/0

Fortsätter att spela i PSV:s reservlag i andraligan. Gjorde mål mot Ajax dito förra veckan när PSV vann med 2-1. I den matchen fick han kliva av före paus på grund av skada. I fredags var han dock tillbaka och spelade 90 minuter när PSV:s reservlag spelade 2-2 mot Maastricht. I det mötet noterades Lundqvist inte för några poäng.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 8/1

Den norsksvenske mittfältaren startade och fick 90 minuter mot TOP Oss förra omgången (0-0). När nu RKC förlorade mot Ajax reservlag fanns han inte med i truppen.

NORGE

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 28/2

Layouni startade men blev utbytt i den 88:e minuten mot Ranheim. Matchen slutade 0-0. Bodö/Glimt ligger på en tolfte plats efter 26 omgångar.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 22/6

Mittfältaren är het! Förra omgången gjorde han två mål i 5-1-segern mot Tromsö. Det följde han nu upp med att stå för en ny fullträff mot Vålerenga. Kristiansund vann matchen med 2-0 och Kalludra spelade hela matchen.

Simon Alexandersson, Kristiansund – 8/0

Anfallaren hoppade in i den 86:e minuten när Kristiansund besegrade Vålerenga (2-0). Alexandersson har fortfarande inte gjort mål för sitt lag den här säsongen.

Conny Månsson, Kristiansund – 0/0 nollor

Utanför truppen mot Vålerenga.

Andreas Linde, Molde – 26/7 nollor

Startade i vanlig ordning för Molde när laget ställdes mot Sarpsborg på hemmaplan. Målvakten blev överlistad två gånger och matchen slutade 2-2.

Mattias Moström, Molde – 17/2

Veteranen var med i truppen mot Sarpsborg, men blev kvar på bänken i 90 minuter. Matchen slutade 2-2. Molde ligger på tredjeplats i den norska ligan, dock har Haugesund spelat ihop lika många poäng.

Christopher Telo, Molde – 2/0

Åter utanför truppen, nu mot Sarpsborg. Det har bara blivit två matcher den här säsongen och den senaste var i maj. Har plågats av skador.

Pawel Cibicki, Molde (utlånad från Leeds) – 10/1

Anfallaren startade mot Sarpsborg. Blev utbytt i den 68:e minuten.

Isak Ssewankambo, Molde – 3/0

22-åringen fick rött kort när U21-landslaget förlorade mot Belgien (3-0). Förlusten innebar att Sverige inte kvalificerade sig för U21-EM i sommar. När Molde nu mötte Sarpsborg var Ssewankambo utanför truppen.

Martin Broberg, Odd – 21/4

Broberg startade när Odd förlorade mot topplaget Haugesund med 2-0 på bortaplan. I den 63:e minten blev han utbytt till förmån för Andre Södlund.

Jonathan Levi, Rosenborg 18/4

Yttern startade, men blev utbytt i halvtid, när U21-landslaget förlorade mot Belgien (3-0). Tillbaka i Norge var inte Levi med i truppen när Rosenborg kryssade mot Lilleström (0-0).

Pontus Engblom, Sandefjord – 26/6

26-åringen fick förtroende från start när jumbon Sandefjord vann mot bottengänget Strömsgodset med 2-1. Engblom blev utbytt efter 60 minuter.

William Kurtovic, Sandefjord – 7/1

Mittfältaren fick starta för tredje matchen i rad när Sandefjord tog tre poäng mot Strömsgodset. Kurtovic spelade 90 minuter. Sandefjord har nu sex matcher utan förlust.

Marcus Sandberg, Stabaek – 9/1 nollor

Stod mellan stolparna när Stabaek förlorade med 1-2 hemma mot topplaget Brann.

Stabaek ligger näst sist i norska ligan och har tre poäng upp till Lilleström på säker mark.

Kevin Kabran, Start – 22/7

Skadad och utanför truppen när Start fick Trömsö på fall (2-1). Enligt Östersunds-Posten är den tidigare BP-spelaren klar för Östersunds FK nästa säsong. Starts sportchef Tor-Kristian Karlsen och Kabran själv har dementerat uppgifterna.

Elliot Käck, Start – 25/2

Vänsterbacken spelade som vanligt hela matchen när Start slog Trömsö med 2-1.

En viktig seger för Start eftersom laget är inblandat i bottenstriden. I och med vinsten har nu Käcks gäng tre poäng ned till Strömsgodset på kvalplats

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 8/0

29-åringen var inte med när hans lag förlorade mot Kristiansund (0-2) i helgen. Israelsson fick även stå över förra omgången mot Stabaek på grund av "känning i låret", enligt Vålerengas hemsida.

PORTUGAL

Erdal Rakip, Benfica – 0/0

Mittfältaren spelade 90 minuter när U21-landslaget förlorade mot Belgien med 3-0. Tillbaka i klubblaget var han som vanligt utanför Benficas matchtrupp, den här gången mot Sertanense.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 10/0

Fick stå över mot Krylja Sovetov förra omgången på grund av skada, enligt Dynamo Moskvas hemsida. Mot serieledaren Zenit St. Petersburg var han tillbaka i startelvan när Dynamo Moskva något oväntat vann med 1-0 på hemmaplan. Holmén spelade hela matchen och fick gult kort i den 23:e minuten. Mittbacken sitter på utgående kontrakt, men har flaggat för att det kan bli en förlängning.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 14/5

Given i startelvan både i det svenska landslaget och Krasnodar. Mot Ryssland spelade yttermittfältaren hela matchen och i träningslandskampen mot Slovakien fick han hoppa in med 25 minuter kvar att spela. I den senaste ligaomgången mot Akhmat Grozny fick Cleasson som vanligt chansen från start, dock blev han utbytt i den 72:e minuten. Krasnodar förlorade matchen med 1-0, men ligger på andraplats på samma poäng som CSKA Moskva.

Anton Salétros Jönsson, FK Rostov – 7/1

Mittfältaren fick hoppa in efter 45 minuter när U21-landslaget föll mot Belgien i Kalmar. När han var tillbaka klubblaget Rostov startade han mot Lokomotiv Moskva, men blev utbytt med 20 minuter kvar att spela. Rostov förlorade matchen och siffrorna skrevs till 2-1.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 1/0

Mittbacken har svårt att ta en plats i startelvan. Mot Lokomotiv Moskva satt han på bänken under hela matchen.

SCHWEIZ

Nabil Bahoui, Grasshoppers – 9/3

Bahoui missade förra matchen mot Lugano. När Grasshoppers nu ställdes mot Sion var den tidigare AIK-spelaren tillbaka i truppen - och fick chansen från start. Dock gick Grasshopers mållöst från matchen och Bahoui blev utbytt i den 76:e minuten. Grasshoppers ligger näst sist i den schweiziska ligan, på samma poäng som Sion.

Alexander Gerndt, FC Lugano – 12/3

Forwarden spelade hela matchen i 3-1-vinsten mot St. Gallen. Dessutom stod anfallaren för två assist - först till Matteo Bottanis 1-0-mål och sedan i slutet till Carlinhos Juniors 2-0-fullträff. Gerndt blev också varnad i den 85:e minuten.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Radnicki Nis - 4/3

Anfallaren lämnades utanför truppen när Radnicki Nis besegrade Zemun med 2-0. Efter 12 omgångar ligger Mitrovics lag på andraplats i den serbiska ligan.

TURKIET

Johannes Hopf, Ankaragücü - 8/3 nollor

Målvakten är given i laget, men var i helgen för första gången den här säsongen utanför truppen med anledning av skada. Han missade även ett par träningar i veckan. Ankaragücü vann för första gången på tre matcher med 1-0 mot Malatyaspor och är nu nia i tabellen i Süper Lig.



Abdul Khalili, Kasimpasa - 1/1

Efter succépremiären med ett avgörande mål på frispark, så var Khalili åter utanför truppen för åttonde matchen i rad. Laget hade islossning och besegrade Ahisar med 5-0, lagets tredje andra raka seger efter tre förluster i ligan. Kasimpasa är trea i ligan.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor - 4/0

Svensken gjorde i helgen tredje raka matchen från start mot Fenerbahce (0-0). Sivasspor är placerat på tolfteplats i tabellen i Turkiet.

Daniel Larsson, Akhisar Belediyespor - 4/0

Efter fem raka matcher utan speltid, så fick äntligen Larsson speltid igen genom ett inhopp på åtta minuten i 5-0-förlusten mot Kasimpasa i ligan. Laget går tungt och är nu sist med fem poäng i tabellen i Süper Lig.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 8/1

Anfallaren fick hoppa in igen och fick 26 minuter mot Hannover i ligan. Däremot går laget fortsatt tungt och har nu tre raka matcher utan seger. Leverkusen är numera på 13:e-plats i tabellen i Bundesliga.



Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Äntligen speltid! Hrgota har varit så långt in i frysboxen som det går att vara, men slog i förra veckan till med åtta mål i en träningsmatch mot FC Hanau, från den syska sjättedivisionen, som Frankfurt vann med 13-0. Då blev belöningen en uttagning i matchtruppen för första gången i år och ett inhopp på fyra minuter i 7-1-segern mot Fortuna Düsseldorf i Bundesliga. Laget är sjua i ligan.



Oscar Wendt, Mönchengladbach - 8/0

Lyckad helg för Wendt. Han gjorde åter 90 minuter, när Mönchengladbach slog Mainz med 4-0 i Bundesliga. Det var lagets andra raka segern och fjärde raka matchen utan förlust i ligan. Nu är laget tvåa i tabellen.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 9/0

Vänsterbacken är som bekant ordinarie startman i Werder Bremen och spelade i helgen hela matchen i 2-0-segern mot Wolfsburg i ligan. Det var lagets fjärde seger den här säsongen och nu är Bremen fyra i Bundesliga.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Högerbacken var för åttonde matchen i rad utanför truppen i ligan, när Bremen slog Schalke med 2-0. Beijmo gjorde i stället 90 minuter för klubbens andralag i Regionalliga Nord, den tyska fjärdeligan, i 3-1-förlusten mot Vfb Lübeck. Han stod då dessvärre för ett självmål. Det var hans första match nya klubben, även om det inte var med A-laget.



Robin Quaison, Mainz - 7/1

Anfallaren skadade sig före landslagssamlingen och stod i helgen över andra matchen i rad, när Mainz föll med 4-0 mot Borussia Mönchengladbach i ligan. Mainz är numera placerat på tolfteplats i tabellen i ligan.



Mikael Ishak, Nürnberg - 9/4

Oturlig vecka. Anfallaren blev uttagen i Blågult, men fick lämna samlingen i förtid med anledning av skadeproblem. I helgen spelade han från start i 3-1-förlustren mot Hoffenheim, men blev utbytt efter 41 minuter med anledning av skada. Senare konstaterades en ledbandsskada i vänster knä. "Jag hoppas inte bli borta allt för länge", sa Ishak till Fotbollskanalen under måndagen. Nürnberg är på 14:e-plats i Bundesliga.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 12/3

Forsberg spelade från start för Sverige mot Ryssland, men var i helgen utanför Leipzigs trupp mot Augsburg (0-0) i Bundesliga. Tränaren Ralf Rangnick meddelade att det var åter på grund av ljumskproblem och att klubben nu måste gå till botten med problemet, då det hämmat svensken under inledningen av säsongen. Laget är femma i tabellen i ligan.



Alexander Isak, Dortmund - 0/0

Anfallaren var som vanligt utanför Dortmunds trupp i helgens möte med Stuttgart (4-0) i Bundesliga och spelade i stället för andralaget i Regionalliga West, den tyska fjärdeligan. Han fick 90 minuter i 2-1-förlusten mot Verl och lämnade planen mållös. Dessutom fick han ett inhopp i U21-landslagets förlust mo Belgien i U21-EM-kvalet.

Simon Hedlund, Union Berlin – 10/2

Yttern får blandat med speltid genom inhopp och spel från start, men var i helgen för första gången i höst petad från lagets matchtrupp mot Paderborn (0-0) i ligan. Union Berlin är fortsatt obesegrat och är trea i tabellen i ligan.



Sebastian Andersson, Union Berlin – 11/5

Anfallaren hade en bra landslagsvecka med inhopp mot Ryssland och spel från start mot Slovakien. I Union Berlin spelade han 81 minuter mot Paderborn (0-0), men lämnade planen mållös för andra matchen i rad. Laget är trea i tabellen i ligan.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 10/0

Efter fem raka matcher från start fick svensken i helgen börja på bänken och hoppa in med 23 minuter kvar av matchen mot Erzebirge Aue (1-1) i ligan. Spelade även från start i U21-landslagets förlust mot Belgien, vilket innebar att landslaget missade U21-EM nästa år i Italien och San Marino. Är noterad för två assist den här säsongen. Laget har tre raka matcher utan seger och är tia i den tyska andraligan.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 9/0

Mittbacken gjorde i veckan sjunde raka matchen från start mot Arminia Bielefeld (3-2-seger). Laget har fått en bra start på säsongen med endast en förlust på de tio inledande matcherna av säsongen och är tvåa i tyska andraligan.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Utanför truppen för åttonde ligamatchen i rad i Tyskland. Verkar inte finnas med i tränaren Friedhelm Funkels planer för säsongen i Bundesliga. Düsseldorf är jumbo i den tyska högstaligan.



Christoffer Nyman, Eintracht Braunschweig - 0/0

Nyman rehabiliterar ännu sin långtidsskada i Norrköping och ser ut att bli borta ett tag till innan comeback. Norrköpings tränare Jens Gustafsson ville dock nyligen inte berätta för NT hur långt fram Nyman är i processen, men sade att ”det kommer dröja en längre tid” och att han ”behöver tid för att komma tillbaka”. Braunschweig går tungt i tyska tredjeligan och är jumbo i tabellen med åtta poäng på tolv matcher.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 26/22

Målskytt igen! Ibrahimovic och hans Galaxy vann i helgen med 3-1 mot Minnesota och svensken stod för matchens första mål med en nick från nära håll i straffområdet. Han blev dessutom utsedd till matchens lirare. Laget är fortsatt sjua, men med en poäng upp till Real Salt Lake på slutspelsplats som har en match mer spelad. Om Galaxy slår Houstom Dynamo på söndag är laget klart för slutspel.



Axel Sjöberg, Colorado - 16/0

Mittbacken gjorde i helgen tredje raka matchen från start när Colorado kryssade i bottenmötet med San José Earthquakes (0-0). Laget har en match kvar av säsongen och är just nu näst sist i hela MLS.



Johan Blomberg, Colorado - 25/0

Blomberg fick sitta på bänken i 90 minuter för andra matchen i rad i 0-0-möte med San José Eartquakes. Laget är näst sist i hela MLS.

Gustav Svensson, Seattle - 27/3

Svensson spelade från start för Sverige mot Ryssland och blev i helgen målskytt för Seattle med ett nickmål i 3-2-segern mot Houston i MLS. Laget var inför matchen redan klart för slutspel och är fyra i den västra divisionen i ligan.

Gabriel Somi, New England Revolution - 15/0

Utanför truppen för eflte matchen i rad i förra veckan mot Real Salt Lake (4-1-förlust). Vänsterbacken satt senast på bänken den 5 augusti och fick senast speltid den 19 juli mot Minnesota i MLS. Laget är åtta i den östra divisionen i ligan.



Anton Tinnerholm, New York City - 30/4

Tinnerholm är given i startelvan och spelade i helgen åter 90 minuter i 3-1-förlusten mot D.C. United. Laget är trea i den östra divisionen och är klart för slutspelet i höst.



Joel Qwiberg, San José Earthquakes - 6/0

Backen var i helgen utanför truppen för tredje matchen i rad, den här gången i bottenmötet med Colorado 0-0. Det var lagets första poäng efter sex raka förluster. San José är trots det fortfarande sist i hela MLS.



Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 32/6

Eriksson fick lite oväntat börja på bänken och hoppade i stället in i den 76:e minuten i bottenmötet med Colorado (0-0). Det var lagets första poäng efter sex raka förluster. San José är trots det fortfarande sist i hela MLS.



Samuel Armenteros, Portland (utlånad från Benevento) - 29/8

Armenteros var senast utanför truppen på grund av sjukdom och fick i helgen sitta på bänken i 90 minuter i 3-0-segern mot Real Salt Lake. Blev senast målskytt i mitten av augusti. Portland är femma i den västra divisionen och är klart för slutspel i MLS.



Adam Lundqvist, Houston - 17/0

Backen satt i helgen på bänken i 90 minuter i 3-2-förlusten mot Seattle Sounders i MLS. Houston är tia i den västra divisionen och missar den här säsongen slutspel. I sista matchen på söndag väntar Los Angeles Galaxy, som måste vinna matchen för att ta sig till slutspel. Då kan Lundqvists Houston förstöra säsongen för Ibrahimovic.

Pa Konaté, Cincinnati (utlånad från SPAL) - 5/0

Vänsterbacken var i veckan utanför lagets matchtrupp i både mötena med Nashville (3-3 och 1-1) i slutspelet i USL. Laget vann efter straffläggning i andra mötet och är nu klart för semifinal i den östra divisionen.