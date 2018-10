Engvall har prickat storformen - "Messias-aktiga siffror"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 0/0

Ligan sätter igång för Melbourne Victory den 20:e oktober. De spelade dock en träningsmatch bakom stängda dörrar, förlust 1-3 mot Wellington Phoenix, där Toivonen fixade straffen till lagets enda mål.

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 9/0

Sjunde raka ligaförlusten för Zulte Waregem (1-2 mot Anderlecht), en fortsättning på floppinledningen på säsongen. Demir spelade 56 minuter innan han blev utbytt när Zulte bytte in en mer offensivt lagd spelare.

Eric Smith, Gent – 0/0

Tränade hela förra veckan, men inte tillbaka i spel mot Genk (förlust 1-5) efter sin långtidsskada. Kanske ska spela med reservlaget för att få en match i benen innan han kallas upp för A-lagsspel.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 8/3

Det har lossnat för Engvall. Ett mål och en assist hemma mot OH Leuven (3-0). Assisten var ett bra väggspel med en lagkamrat, och målet kom efter en smart löpning mellan mittbackarna, som gav friläge och ett hårt avslut upp i nättaket. En lokaltidning kallade Engvalls senaste tid för ”messias-aktiga siffror” efter tre mål och tre assist på 317 minuter i KV Mechelen.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 7/1

Inte Mladosts vecka. Förlust med hela 6-0 hemma mot FK Sarajevo, där Atajic byttes ut efter 66 minuter i underläge med fem mål.

CYPERN

John Alvbåge, Nea Salamina (utlånad från Omonia) – 0/0 nollor

Väntar på sin tävlingsmatchsdebut. Kvar på bänken mot Apollon (förlust 0-1). Slovaken Robert Veselovsky är fortsatt förstaval. Alvbåge själv är dock lugn över situationen.

DANMARK

Joel Allansson, Randers FC – 9/1

Skadad och var därför inte med mot FCK (förlust 0-4).

Mikael Boman, Randers FC – 3/0

Kvar på bänken mot FCK (förlust 0-4). Har på grund av tidigare skadan bara kunnat spela en minut i ligan och gjort ett par starter i cupen.

Patrik Carlgren, Randers FC – 12/4 nollor

Den enda svensken som fick speltid i ”svenskmötet” FCK-Randers (4-0), men det gick inte bra för Carlgren. Kom ut fel vid en utboxning vid 2-0, och kanske även kunde göra det bättre vid 3-0. 5/10 i betyg hos BT, 2/6 hos Ekstrabladet. Försvarades av sin tränare i en intervju i Randers Amtsavis inför matchen, efter svag form i de två-tre senaste matcherna. Enligt tränaren har Carlgren potential att göra samma resa som Karl-Johan Johnsson gjorde i Randers, trots formsvackan.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 8/0

Kvar på bänken mot Randers (4-0).

Sotiris Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 11/0

Kvar på bänken mot Randers (4-0). Denis Vavro och Andreas Bjelland är givet mittbackspar.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 13/0

Följde upp förra veckans två assist med ytterligare en assist mot Vendsyssel (3-0). Tog en lång löpning på en djupledspass och slog in en låg boll mot Rilwan Hassan som bara behövde slå in den i öppet mål. Anderssons insats totalt var värd 3/6 i betyg hos Ekstrabladet. Uttagen i månadens lag i Tipsbladet.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Kvar på bänken mot Vendsyssel (3-0).

Johan Larsson, Bröndby – 15/1

Efter usla resultat så gick Bröndby åtminstone till landslagsuppehållet med en bra avslutning. 3-1 mot Ålborg, där Larsson gjorde en fin inläggsassist till 1-0-målet. 6/10 i betyg hos BT, 4/6 hos BT.

Simon Tibbling, Bröndby – 16/0

3-1-vinst mot Ålborg, men långt ifrån Tibblings bästa match. Byttes ut efter drygt en timme. 2/6 i betyg hos Ekstrabladet, 5/10 hos BT.

Gustaf Nilsson, Vejle – 11/1

Nästan allt studsade fel för Vejle mot Sönderjyske (förlust 0-3). Tidig och hårt dömd utvisning, och ett par oturliga mål emot sig. Vejles svenskar hade även personligen en tung dag. Både Gustaf Nilsson och Melker Hallberg fick lägsta betyg, 1/6, hos Ekstrabladet. Nilsson utbytt efter 70 minuter.

Melker Hallberg, Vejle – 8/0

90 minuter i förlusten mot Sönderjyske (0-3), men låga 1/6 i betyg hos Ekstrabladet. Dock andra raka 90-minutaren för Hallberg.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 12/5 nollor

Tre insläppta mot Bröndby (förlust 1-3). Chanslös på de två första, kanske kunde täcka första stolpen bättre på det tredje målet. 5/10 i betyg hos BT, 2/6 hos Ekstrabladet.

Niklas Backman, Århus – 9/0

Är inte tillbaka efter att ha blivit utbytt med yrsel för tre veckor sedan.

Tobias Sana, Århus – 9/3

Ett nytt mål, den här gången ett läckert sådant mot Odense (2-2). 3/6 i betyg hos Ekstrabladet, 6/10 hos BT. Fyra mål och en assist på de fem senaste matcherna, och en av två svenskar, ihop med Joel Andersson, som var uttagna i månadens lag i Tipsbladet.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 8/0

Efter mycket speltid i början av säsongen så ändrade José Mourinho om och bänkade Nilsson Lindelöf både mot Valencia i Champions League (0-0) och Newcastle i ligan (3-2 efter sen vändning).

Ken Sema, Watford – 6/0

Ingen bra vecka för Ken Sema. Förlust med fyra mål hemma mot Bournemouth, Sema kvar på bänken, och han blev heller inte uttagen i landslaget.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Inte med på bänken mot Bournemouth (0-4), och ingen U23-match för laget den här veckan.

Viktor Gyökeres, Brighton – 1/0

Inte med på bänken mot West Ham (1-0), och ingen U23-match för laget den här veckan.

Joel Asoro, Swansea – 9/0

Tillbaka efter en petning och en mindre skada, och hoppade in i halvtid mot Ipswich (förlust 2-3). 6/10 i betyg hos Wales Online efter ett ganska livlig inhopp.

Martin Olsson, Swansea – 10/0

Har temporärt (?) tappat sin startplats till Matt Grimes. Inhopp i 52:a minuten mot Wigan (0-0), kvar på bänken mot Ipswich (förlust 2-3). Fick 6/10 i betyg hos Wales Online för sitt inhopp.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 5/2 nollor

Fick överraskande chansen mot Wigan och höll nollan efter bland annat en riktigt bra sen räddning. 7/10 hos Wales Online. Borde kanske gjort det bättre på något insläppt mål mot Ipswich (förlust 2-3). 6/10 hos Wales Online. Enligt Graham Potter fick Nordfeldt chansen mot Wigan för att hans stil passade bättre i matchen än Erwin Mulders, plus att de ville vila Mulder. ”Vi har tur som har två kapabla målvakter”, var Potters kommentar.

Pontus Jansson, Leeds – 11/0

En personligen stark vecka för Jansson. Uttagen i månadens lag i Championship, och enligt Yorkshire Evening News gjorde han en 8/10-insats mot Hull (1-0) och en dominerande 9/10-insats mot Brentford (1-1), där han var bäst på planen och även gjorde målet.

Niclas Eliasson, Bristol City – 10/0

Enligt Bristol Post en svag match av Eliasson mot Rotherham (0-0), med 5/10 i betyg, och ord om att han var ineffektiv och inte kom till sitt rätta mot en fysiskt stark motståndare. Kvar på bänken mot Sheffield Wednesday (förlust 1-2), då Bristol City testade en 3-5-2 som inte fungerade.

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Långtidsskadad och det är oklart om han spelar mer under 2018.

FINLAND

Gabriel Petrovic, IFK Mariehamn – 18/1

Mittfältaren spelade hela matchen när Mariehamn tog en superviktig 3-0-seger hemma mot Lahti i helgen. De tre poängen innebär att IFK kliver upp på säker mark och har två poäng ner till TPS på kvalplatsen.

Philip Sparrdal–Mantilla, IFK Mariehamn – 17/0

Mittbacken var tillbaka efter avstängning och spelade hela matchen mot Lahti.

Nicklas Maripuu, IFK Mariehamn – 26/2

Mittfältaren inledde på bänken mot Lahti men fick hoppa in i den 89:e minuten.

Pontus Åsbrink, IFK Mariehamn – 28/2

Fick hoppa in i den 87:e minuten mot Lahti, och gjorde Mariehamns 3-0-mål sju minuter senare.

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 25/7

Spelade hela matchen mot Lahti.

Amin Nazari, IFK Mariehamn – 21/1

Mittfältaren spelade hela matchen mot Lahti.

Tatu Varmanen, Inter Åbo – 21/0

Utanför truppen till matchen mot PS Kemi (seger med 2-0).

Anders Bååth, SJK – 32/1

Spelade hela matchen när SJK föll med 1-0 hemma mot Honka i helgen.

FRANKRIKE

Karl–Johan Johnsson, Guingamp – 9/2 nollor

Har det vänt nu för Guingamp och Johnsson? I lördags spelade man 1-1 mot Montpellier och enligt franska tidningen L'Equipe var keepern matchens bästa spelare (fick sju av tio i betyg). Italienska Gazzetta dello Sport gav Johnsson 7,5 av tio i betyg och plockade ut honom i omgångens utlandselva, som består av spelare från ligorna i Europa bortsett Serie A.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 8/1

Mittfältaren startade i 1-1-matchen mot Nice i fredags, men blev utbytt i den 65:e minuten.

Alexander Kacaniklic, Nantes – 0/0

Yttermittfältaren var återigen utanför truppen när Nantes förlorade med 3-0 mot Bordeaux i söndags.

Jakob Johansson, Rennes – 2/0

Mittfältaren fick sin efterlängtade debut i Rennes A-lag i torsdags, efter sin knäskada. Johansson hoppade in i den 77:e minuten när Rennes föll med 2-0 borta mot Astana i Europa League. Mot Monaco i ligan i söndags (seger med 2-1) blev det på nytt ett inhopp, den gången i den 82:a minuten.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 8/1

Högerbacken spelade som vanligt hela matchen när Amiens i lördags slog Dijon med 1-0 på hemmaplan. Inför matchen avslöjades det att Krafth kom tvåa i en supporteromröstning gällande "månadens spelare" i Amiens, på 30 procent av rösterna. Vann gjorde tidigare Östersund-spelaren Saman Ghoddos på 51 procent av rösterna.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, 07 Vestur – 25/3

Tog en måsteseger hemma mot tabellfyran KI i helgen. Fagerberg satte 2-0-målet i 4-2-segern, som innebär att Vestur har fyra poäng upp till säker mark med två omgångar kvar att spela. Laget kan dock räddas kvar i högstaligan om något reservlag till ett lag i högstaligan landar på uppflyttningsplats i andraligan, vilket ser ut att bli fallet just nu. Fagerberg spelade hela matchen mot KI.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain – 5/4

Landslagsforwarden hittade nätet i Al Ains 2-2-match borta mot Al Fujairah i fredags. Berg gjorde 1-0-målet i den 15:e minuten och blev utbytt i den 85:e minuten.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 3/3

Högerbacken är, enligt grekisk media, lårskadad.

Niklas Hult, AEK Aten – 10/0

Vänsterbacken fick 90 minuter i båda veckans matcher, mot Benfica i Champions League (förlust med 3-2) och Olympiakos i ligan (1-1). Hult bjöd på en assist mot Benfica.

Astrit Ajdarevic, AEK Aten – 0/0

Mittfältaren var utanför truppen mot Benfica men fick sitta på bänken mot Olympiakos.

Pontus Wernbloom, Paok – 6/0

Mittfältaren satt på bänken i båda veckans matcher, mot Bate i Europa League (seger med 4-1) och Apollon Smirnis i ligan (seger med 2-0). Inga inhopp.

Sebastian Eriksson, Panetolikos – 6/0

Panetolikos har spelat två matcher sedan senaste svenskkollen. Förra tisdagen blev det förlust med 1-0 mot Panathinaikos i cupen och sedan slog man Levadiakos med 2-1 på hemmaplan i ligan i helgen. Tränaren Traianos Dellas mönstrade två olika lag i de båda matcherna och mot Panathinaikos spelade inte Eriksson, men mot Levadiakos fick mittfältaren 90 minuter och då gjorde han sitt första mål för nya klubben.

ISLAND

Valmir Berisha, Fjölnir (utlånad från Ålesund) – 20/4

Den isländska ligan är slutspelad.

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 14/0

Den isländska ligan är slutspelad.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa – 8/1

Satt på bänken för tredje matchen i rad när Hapoel Haifa föll med 3-0 mot Bnei Sakhnin på hemmaplan. Haifa har bara fem poäng på de sex inledande ligamatcherna.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma – 9/4 nollor

En stark vecka för landslagskeepern. Olsen höll två nollor i veckan, först mot Viktoria Plzen (seger med 5-0) i Europa League och därefter mot Empoli (seger med 2-0) i Serie A.

Albin Ekdal, Sampdoria – 8/0

Landslagsmittfältaren fortsätter att spela hela matcherna för Sampdoria, efter ett hackigt år i Hamburg förra säsongen. Mot Atalanta i söndags blev det 90 minuter för Ekdal i 1-0-segern.

Filip Helander, Bologna – 4/0

Mittbacken är knäskadad för tillfället.

Mattias Svanberg, Bologna – 4/0

Mittfältaren spelade hela matchen när Bologna föll med 2-0 borta mot Cagliari i lördags.

Oscar Hiljemark, Genoa – 8/0

Landslagsmittfältaren startade mot Parma i söndags, men blev utbytt i paus när Genoa gjorde ett dubbelbyte. Genoa föll med 3-1.

Svante Ingelsson, Udinese – 0/0

Skadad.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) – 4/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Hellas förlorade med 2-0 hemma mot Lecce i fredags.

Marcus Rohdén, Crotone – 8/2

Fick för andra matchen i rad nöja sig med ett inhopp. Mot Palermo (förlust med 1-0) i söndags blev mittfältaren dock inbytt redan i den 32:a minuten.

LETTLAND

Ricardo Gray, Valmiera – 9/3

Fick hoppa in i paus hemma mot Spartaks Jurmala (seger med 2-1) i onsdags, och därefter starta i 4-0-förlusten mot samma lag i söndags. Då blev Gray utbytt i den 59:e minuten. Valmiera ligger sist i den lettiska ligan med åtta poäng upp till kvalplats med fyra matcher kvar att spela.

Camron Nguesseu, Valmiera – 2/0

Utanför truppen i båda matcherna mot Spartaks Jurmala.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 6/0

Forwarden startade hemma mot Hibernians i lördags, men blev utbytt i den 76:e minuten. Tarxien föll med 4-2.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 10/0

Ytterforwarden startade borta mot Willem II i helgen, men blev utbytt i den 81:a minuten. Feyenoord spelade 1-1 och ligger trea i ligan efter åtta omgångar.

Emil Bergström, Utrecht – 4/0

Mittbacken har svårt att ta en plats i startelvan. Återigen på bänken i 2-1-segern över NAC Breda i fredags.

Simon Gustafson, Utrecht – 9/2

Mittfältaren har öppnat målkontot i sin nya klubb. Mot Breda blev Gustafson hjälte med två mål, varav ett gjordes på straff. Den tidigare Häcken-spelaren byttes ut i den 81:a minuten.

Kristoffer Peterson, Heracles – 9/8

Ytterforwarden som belönats med en plats i A-landslaget fick för ovanlighetens skull gå ifrån en match mållös i helgen. Borta mot Vitesse blev det nämligen förlust med 4-0. Peterson spelade hela matchen.

Ramon Pascal Lundqvist, PSV Eindhoven – 0/0

Fortsätter att spela i PSV:s reservlag i andraligan. I fredags borta mot Roda var han också framgångsrik och gjorde ett mål och en assist i 3-2-segern. Det var mittfältarens tredje mål för säsongen. Lundqvist blev utbytt i den 89:e minuten.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 8/1

Den norsksvenske mittfältaren spelade hela matchen när RKC föll med 1-0 borta mot Volendam.

NORGE

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 28/2

Ytterforwarden startade men blev utbytt i den 81:a minuten i 1-0-förlusten hemma mot Molde i söndags.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 21/6

Mittfältaren spelade hela matchen när Kristiansund slog Tromsö med hela 5-1 på hemmaplan i söndags. Kalludra satte både 1-0-målet och 5-0-målet.

Simon Alexandersson, Kristiansund – 7/0

Forwarden jagar fortsatt sitt första mål för Kristiansund. Hoppade in i den 62:a minuten mot Tromsö.

Conny Månsson, Kristiansund – 0/0 nollor

Utanför truppen mot Tromsö.

Andreas Linde, Molde – 23/6 nollor

Höll tätt när Molde slog Bodö/Glimt med 1-0 i söndags.

Mattias Moström, Molde – 14/2

Veteranen hoppade in i den 90:e minuten mot Bodö/Glimt.

Christopher Telo, Molde – 2/0

Åter utanför truppen, nu mot Bodö/Glimt. Det har bara blivit två matcher och den senaste var i maj. Har plågats av skador.

Pawel Cibicki, Molde (utlånad från Leeds) – 8/1

Forwarden startade mot Bodö/Glimt. Blev utbytt i den 82:a minuten.

Isak Ssewankambo, Molde – 3/0

Utanför truppen mot Bodö/Glimt.

Martin Broberg, Odd – 20/4

Hoppade in i den 76:e minuten när Odd slog Ranheim med 2-0 på hemmaplan i söndags.

Jonathan Levi, Rosenborg 18/4

Yttern fick två 90 minutersmatcher i benen under den gångna veckan. Först blev det förlust med 3-1 hemma mot RB Leipzig i Europa League och då bjöd Levi på en assist, och därefter blev det 1-1 mot Sandefjord i ligan i söndags.

Pontus Engblom, Sandefjord – 25/6

Forwarden spelade hela matchen när jumbon oväntat tog en poäng (1-1) borta mot serieledaren Rosenborg i söndags. Sandefjord har nu fem raka kryss.

William Kurtovic, Sandefjord – 7/1

Mittfältaren fick starta för andra matchen i rad när Sandefjord knyckte en poäng mot Rosenborg. Blev varnad i den 19:e minuten och byttes ut i den 63:e minuten.

Marcus Sandberg, Stabaek – 8/1 nollor

Stod mellan stolparna när Stabaek spelade 1-1 hemma mot Vålerenga. Fick kapitulera i den 87:e minuten när tidigare Djurgården-forwarden Sam Johnson satte en straff.

Kevin Kabran, Start – 22/7

Skadad och utanför truppen när Start slog Sarpsborg i söndags.

Elliot Käck, Start – 24/2

Vänsterbacken spelade som vanligt hela matchen när Start slog Sarpsborg med 1-0 i söndags. Viktig seger för laget, som ligger på kvalplats och nu har samma poäng som Lilleström på säker mark.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 8/0

Fick stå över helgens 1-1-match mot Stabaek på grund av "känning i låret", enligt Vålerengas hemsida.

PORTUGAL

Erdal Rakip, Benfica – 0/0

Som vanligt utanför Benficas matchtrupper, den här veckan mot AEK Aten och Porto.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 9/0

Mittbacken tvingades stå över lördagens match mot Krylja Sovetov (förlust med 1-0) på grund av skada, enligt Dynamo Moskvas hemsida.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 13/5

Given i Krasnodar och fortsätter göra poäng. Ytterforwarden bjöd på en assist i Europa League-segern (2-1) mot Sevilla i torsdags. Då spelade hela matchen, vilket han även gjorde mot Zenit i ligan i söndags. Då föll Krasnodar med 2-1 på bortaplan.

Anton Salétros Jönsson, FK Rostov – 6/1

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Rostov föll med 1-0 hemma mot Orenburg i lördags.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 1/0

Mittbacken satt på bänken under hela matchen mot Orenburg.

SCHWEIZ

Nabil Bahoui, Grasshoppers – 9/3

Utanför truppen när Grasshopper slog Lugano med 2-1 i söndags. Segern gör att laget inte längre är jumbo i den schweiziska ligan, utan ligger näst sist.

Alexander Gerndt, FC Lugano – 10/3

Forwarden spelade hela matchen i förlusten mot Grasshopper. Stod för assisten till Luganos mål. Lugano är tredje sist i ligan.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Radnicki Nis - 4/3

Mitrovic stod nyligen för ett hattrick på 14 minuter i cupmötet med Bezanija, men var i helgen utanför truppen i 1-0-segern mot Mladost. Radnicki Nis är trea i den serbiska ligan med sju poäng upp till Röda Stjärnan i serieledning.

TURKIET

Johannes Hopf, Ankaragücü - 8/3 nollor

Målvakten är given och startade som vanligt i helgens möte med Bursaspor. Det slutade med andra raka förlusten i ligan, åter med 1-0. Ankaragücü är elva i ligan.



Abdul Khalili, Kasimpasa - 1/1

Efter succépremiären med ett avgörande mål på frispark, så var Khalili åter utanför truppen för sjunde matchen i rad. Efter tre raka förluster studsade laget den här gången tillbaka, nu med 3-1-seger mot Göztepe i ligan. Kasimpasa är fyra i ligan.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor - 3/0

Svensken gjorde i helgen andra raka matchen från start i målfesten med Malatyaspor som till slut slutade 4-4. Sivasspor är placerat på tolfteplats i tabellen i Turkiet.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 7/1

Anfallaren får fortsatt blandat med speltid i Tyskland. I veckans Europa League-möte med Larnaka (4-2-seger) fick han sitta på bänken i hela matchen och i helgen fick han ett inhopp på sju minuter mot Freiburg (0-0) i ligan. Laget är placerat på 14:e-plats i tabellen i Bundesliga.



Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 0/0

Åter utanför truppen i förra veckans två möten med Lazio (4-1-seger) i Europa League och mot Hoffenheim (2-1-seger) i Bundesliga. Verkar inte finnas med i tränaren Adi Hütters planer för säsongen. Har kontrakt med Frankfurt över den här säsongen, som är placerat på sjundeplats i Bundesliga.



Oscar Wendt, Mönchengladbach - 8/0

Lyckad helg för Wendt. Han gjorde åter 90 minuter i helgen, när Mönchengladbach skrällde och slog Bayern München med 3-0 i Bundesliga. Bra inledning av säsongen och nu är laget trea i den tyska högstaligan.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 8/0

Vänsterbacken är som bekant ordinarie startman i Werder Bremen och spelade i helgen hela matchen i 2-0-segern mot Wolfsburg i ligan. Det var lagets fjärde seger den här säsongen och nu är Bremen fyra i Bundesliga.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Högerbacken var för sjunde matchen i rad utanför truppen i ligan, när Bremen slog Wolfsburg med 2-0. Beijmo uttalade sig nyligen för Fotbollskanalen om att han inte känner oro över den knappa speltiden. Bremen är fyra i Bundesliga.



Robin Quaison, Mainz - 7/1

Anfallaren är given i Mainz startelva, men är för tillfället skadad, vilket också innebar att han inte blev uttagen till den svenska landslagssamlingen. Han var i helgen även utanför lagets trupp mot Hertha Berlin (0-0). Mainz har nu fyra raka matcher utan seger och är just nu placerat på åttondeplats i Bundesliga.



Mikael Ishak, Nürnberg - 8/4

Anfallaren hade inledningsvis en trevlig vecka med uttagning till svenska landslaget, men avslutade i söndags helgen betydligt tyngre - 6-0-förlust mot Emil Forsbergs Leipzig i Bundesliga. Nürnberg är tolva i Bundesliga.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 12/3

Blågult-stjärnan var i veckan utanför lagets trupp till mötet med Rosenborg (3-1-seger) i Europa League på grund av ljumskproblem, men var i helgen tillbaka och spelade från start i storsegern mot Mikael Ishaks Nürnberg (6-0). Han blev däremot utbytt i den 76:e minuten utan varken mål eller assist. Är uttagen till landslagssamlingen och förväntas vara tillgänglig för matchspel.



Alexander Isak, Dortmund - 0/0

Anfallaren var som vanligt utanför Dortmunds trupp i veckans två möten med Augsburg (4-3-seger) i Bundesliga och mot Monaco (3-0-seger) i Champions League. Han kom heller inte till spel med U23-laget i tyska fjärdeligan.



Simon Hedlund, Union Berlin – 10/2

Yttern får blandat med speltid genom inhopp och spel från start. I helgen fick han hoppa in med 25 minuten kvar av matchen mot Hedenheim (1-1). Ännu inget mål eller assist den här säsongen i ligan, endast två fullträffar i tyska cupen. Union Berlin är fortsatt obesegrat och är tvåa i andraligan.



Sebastian Andersson, Union Berlin – 10/5

Nybliven landslagsman! Anfallaren blev i veckan uttagen till den kommande landslagssamlingen och spelade från start i helgens möte med Hedenheim i tyska andraligan. Han var dessutom med och räddade en poäng på övertid, då han spelade fram målvakten Rafal Gikiewicz till 1-1. Union Berlin är tvåa i andraligan.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 9/0

Svensken är given i Dresdens startelva och spelade i veckan från start mot Magdeburg (2-2). Är noterad för två assist den här säsongen. Laget har två raka matcher utan seger och är nia i den tyska andraligan.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 8/0

Mittbacken gjorde i veckan sjätte raka matchen från start mot Jahn Regensburg (1-1). Laget har fått en bra start på säsongen med endast en förlust på de nio inledande matcherna av säsongen och är fyra i tyska andraligan.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Utanför truppen för sjunde ligamatchen i rad i Tyskland. Verkar inte finnas med i tränaren Friedhelm Funkels planer för säsongen i Bundesliga. Düsseldorf är nästjumbo i den tyska högstaligan.



Christoffer Nyman, Eintracht Braunschweig - 0/0

Nyman rehabiliterar ännu sin långtidsskada i Norrköping och ser ut att bli borta ett tag till innan comeback. Norrköpings tränare Jens Gustafsson ville dock nyligen inte berätta för NT hur långt fram Nyman är i processen, men sade att ”det kommer dröja en längre tid” och att han ”behöver tid för att komma tillbaka”. Braunschweig går tungt i tyska tredjeligan och är jumbo i tabellen med åtta poäng på elva matcher.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 25/21

Ibrahimovic blev i helgen målskytt för fjärde matchen i rad mot Kansas (1-1). Det var ett tungt poängtapp för Galaxy, som ännu är på jakt efter den sista slutspelsplatsen i den västra divisionen. Laget har, med två matcher kvar av säsongen, ett poäng upp till Real Salt Lake på sjätteplats i MLS.



Axel Sjöberg, Colorado - 14/0

Mittbacken gjorde i helgen första matchen från start sedan han i början av augusti klev av skadad mot Los Angeles Galaxy. Han gjorde 90 minuter i lagets 3-0-förlust mot Los Angeles FC, vilket också var lagets sjunde raka förlust i MLS. Colorado missar sedan tidigare slutspel och är näst sist i hela MLS.



Johan Blomberg, Colorado - 25/0

Blomberg var åter tillbaka i startelvan, men blev utbytt efter 52 minuter när Colorado åkte på sjunde raka förlusten i MLS, den här gången med 3-0 mot Los Angeles FC. Colorado missar sedan tidigare slutspel och är näst sist i hela MLS.

Gustav Svensson, Seattle - 26/2

Svensson spelade inte någon match i förra veckan med Seattle, men blev däremot i sedvanlig ordning uttagen i Janne Anderssons svenska landslagstrupp. Seattle är femma i den västra divisionen och kommer med största sannolikhet att gå till slutspel. Laget har fem poäng ner till Los Angeles Galaxy på sjundeplats, men även en match mindre spelade i ligan.

Gabriel Somi, New England Revolution - 15/0

Utanför truppen för nionde matchen i rad i helgen mot Atlanta United (2-1-förlust). Vänsterbacken satt senast på bänken den 5 augusti och fick senast speltid den 19 juli mot MLS. Laget är åtta i den östra divisionen i MLS.



Anton Tinnerholm, New York City - 30/4

Tinnerholm är given i startelvan och spelade i veckan 90 minuter i 2-1-förlusten mot Minnesota. Laget är trea i den östra divisionen och är redan klart för slutspelet i höst.



Joel Qwiberg, San José Earthquakes - 6/0

Backen var i helgen utanför truppen för andra matchen i rad, den här gången för 3-1-förlusten mot New York Red Bulls. Det var lagets sjätte raka förlust. San Jose är sist i hela MLS.



Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 31/6

Eriksson spelade i helgen åter från start och blev utbytt efter 81 minuter i 3-1-förlusten mot New York Red Bulls i MLS. Det var lagets sjätte raka förlust och San Jose är allt jämnt sist i hela MLS.



Samuel Armenteros, Portland (utlånad från Benevento) - 29/8

Armenteros var i veckan sjuk och var därmed utanför truppen i 4-1-segern mot Real Salt Lake. Blev senast målskytt i mitten av augusti. Portland är fyra i den västra divisionen och lär med största sannolikhet gå till slutspel i MLS.



Adam Lundqvist, Houston - 16/0

Lundqvists hoppade natten till i dag in i 75:e minuten när han Houston föll med 4-1 mot Seattle Sounders på bortaplan i MLS. Houston är tia i den västra divisionen och missar den här säsongen slutspel i MLS.

Pa Konaté, Cincinnati (utlånad från SPAL) - 5/0

Vänsterbacken var i veckan utanför lagets matchtrupp i mötet med Pittsburgh (0-0). Cincinnati toppar USL med 16 poäng ner till Louisville City på andraplats i ligan.