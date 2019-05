Eredivsie-svenskens lag klart för nedflyttning - Bergström gjorde efterlängtad comeback

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 25/16

Det positiva för Toivonen: han startade och gjorde mål i ligaspelets semifinal mot Sydney FC. Det negativa för Toivonen: det var matchens sista mål i en 1-6-förlust. Toivonen vilades också i den obetydliga matchen i AFC Champions League mot Daegu (0-4). Enligt The Sydney Morning Herald lär Melbourne Victory bygga om laget och byta ut flera av stjärnorna i sommar, men de skriver att den enda stjärnan som är säker på att återvända är Toivonen.

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 16/1

Ingen Demir i matchtruppen i 0-5-förlusten mot Kortrijk. Zulte Waregem har inget kvar att spela för i de återstående två omgångarna.

Eric Smith, Gent – 3/0

Smith var på bänken när det äntligen blev seger för Gent igen (3-2 mot Standard Liege).

Gustav Engvall, KV Mechelen – 34/10

Mechelens säsong är över, och den slutade med uppflyttning och cuptitel.

Diego Montiel, KFCO Beerschot – 7/0

Montiel fick ett inhopp på knappt en halvtimme mot Charleroi (0-3).

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 24/4

Atajic spelade hela matchen när Mladost vann med 1-0 mot NK Siroki Brijeg. Segern innebar att de definitivt stannar kvar i högstadivisionen, trots en dålig vår.

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 7/0

Äntligen speltid för Figueroa, som hoppade in sista 20 minuterna mot Deportes Iquique (0-1). Unión La Calera håller sig kvar bland topplaceringarna.

DANMARK

Mikael Boman, Randers FC – 17/0

4-3-seger mot Sönderjyske (5-4 totalt) i playoffet gör att Randers är vidare till final, där vinnaren tar en Europa League-plats. Boman hoppade in sista minuterna mot Sönderjyske. Randers kollar på en ny klubb för Boman i sommar.

Patrik Carlgren, Randers FC – 34/12 nollor

Tre insläppta mot Sönderjyske (4-3), men ett av målen var en straff och ett annat ett självmål på nick. Carlgren gjorde en totalt sett bra match, 4/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 23/0

FCK gav några reserver speltid i den betydelselösa matchen mot Midtjylland, och det slutade med 0-4-förlust. Lagets första förlust i ligan sedan september. Bengtsson startade, blev utbytt när en ung debutant kom in, och hade det tungt. 1/6 i betyg hos Ekstrabladet (lägst i FCK), 4/10 i BT.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 28/0

Även Papagiannopoulos spelade knappt 80 minuter mot Midtjylland (0-4) och hade det tungt. 2/6 i betyg hos Ekstrabladet, 4/10 hos BT. En svår säsong för svensken, som hintar om sommarflytt i en intervju med Fotbolldirekt: ”Både jag och klubben vet att jag är för bra för att sitta på bänken ”. Det ska bland annat finnas lite intresse från allsvenskan.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 34/1

Var inte spelklar och därför inte med mot FCK (4-0).

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Inte med i truppen mot FCK (4-0).

Simon Tibbling, Bröndby – 40/4

Tibbling spelade hela matchen i 2-0-segern mot Nordsjälland. 6/10 i betyg av BT, 3/6 av Ekstrabladet.

Simon Hedlund, Bröndby – 15/3

Hedlund var identisk med Tibbling: han spelade hela matchen i 2-0-segern mot Nordsjälland, och fick 6/10 i betyg av BT, 3/6 av Ekstrabladet.

Gustaf Nilsson, Vejle – 21/4

Vejle vann första matchen i nedflyttningskvalet mot Hobro (1-0). Nilsson hoppade in sista minuterna.

Melker Hallberg, Vejle – 27/1

Hallberg fick åter 90 minuter (1-0 mot Hobro). Han har varit given i startelvan under de senaste två månaderna.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 36/7 nollor

Ålborg säsong tog slut i och med 0-2-förlusten mot Århus. Rinne fick 3/6 i betyg av Ekstrabladet, där förlusten gör att de inte spelar i Europa League nästa säsong. Han berättade för Nordjyske att han är inställd på att stanna i klubben, trots intresse från bland annat Bayer Leverkusen i vintras.

Niklas Backman, Århus – 12/0

Fortfarande borta på grund av problem efter en hjärnskakning.

Tobias Sana, Århus – 30/6

Hoppade in sista 20 minuterna mot Ålborg (2-0). Vinsten tog Århus till final i kvalet om en Europa League-plats, där de möter Carlgren och Bomans Randers.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 39/1

Vilades i säsongens sista match, en 0-2-förlust mot Cardiff. Lagkamraterna i United röstade fram Nilsson Lindelöf till näst bäst i United den här säsongen, strax bakom Luke Shaw.

Ken Sema, Watford – 22/1

Tyngre säsongsavslutning för Sema, som för andra matchen i rad var utanför 18-manntruppen (1-4 mot West Ham). En match återstår: FA-cupfinal mot Manchester City.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Inte med mot West Ham (1-4).

Viktor Gyökeres, Brighton – 5/0

Var inte med i säsongens sista match (1-4 mot Manchester City). Gyökeres och Brighton kommer nästa säsong att ha en ny tränare, då Chris Hughton har fått sparken.

Joel Asoro, Swansea – 17/0

Swanseas säsong är över. Asoro fick endast 500 minuter A-lagsfotboll under året.

Martin Olsson, Swansea – 17/0

Olsson kämpar med att ta sig tillbaka från en långtidsskada, samtidigt som hans kontrakt med Swansea går ut i sommar. Wales Online nämner Olsson som en av sju spelare som kan ha gjort sin sista match i klubben.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 26/6 nollor

Swanseas säsong är över. Nordfeldt var lagets ordinarie målvakt från andra halvan av februari och framåt.

Pontus Jansson, Leeds – 42/2

1-0-vinst mot Derby i första playoffsemifinalen. På grund av fotproblem så kunde Jansson inte vara med. Returen är på onsdag.

Niclas Eliasson, Bristol City – 36/2

Bristol Citys säsong är över. De missade kvalet till Premier League med bara några poäng.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 12/1

Birminghams säsong är över. Klubben har haft stora ekonomiska problem, och bland annat haft poängavdrag och begränsningar i transfers, men managern Garry Monk säger att det värsta nu är över. Nästa säsong är det ”bara” en finansiellt strikt plan som begränsar laget.

Alexander Milosevic, Nottingham Forest – 12/1

Forests säsong är över. Trots att Milosevic endast spelade tolv matcher så röstade supportrarna in honom i ”Årets bästa elva” för Nottingham Forest, i en omröstning hos Nottingham Post. Nottingham Post lät också läsarna rösta på ”Hit” eller ”Miss” för varje Forest-spelare den här säsongen, där 96% tog ”Hit” på Milosevic. Bara två i hela laget fick högre procent.

Jonas Olsson, Wigan – 6/0

Wigans säsong är över och de spelar i Championship nästa år också. Olsson skrev på ett korttidskontrakt i februari, och sa till Wigan Today att han inte vet hur hösten kommer se ut. Han hade ännu inte pratat med Wigan om framtiden.

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Var inte med mot Leeds (0-1) i semifinalen i playoff, och har ännu inte suttit på bänken efter att ha tagit sig tillbaka från en knäskada. Hans enda minuter var 45 minuter i en U23-match för en månad sedan.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 6/2

Forwarden hoppade in i den 61:a minuten mot HIFK i onsdags och räddade då en poäng genom att göra 1-1 i 83:e minuten. Matchen slutade just 1-1. Mot Inter Åbo i söndags (förlust med 2-1) startade Silverholt men blev utbytt i den 79:e minuten.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn - 7/1

Mittfältaren har brutit överarmen och blir borta från spel i flera månader.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn - 8/0

Satt på bänken under hela matchen mot HIFK men hoppade in i den 79:e minuten mot Inter.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn - 13/3

Forwarden startade både mot HIFK och Inter. Lönn blev utbytt i den 68:e minuten i den första matchen men spelade 90 minuter i den andra matchen.

Erik Törnros, FC Lahti - 9/1

Forwarden hoppade in i den 58:e minuten när Lahti kryssade (0-0) borta mot KPV i lördags.

FRANKRIKE

Johan Larsson, Guingamp - 4/0

Guingamp är nu klart för nedflyttning till andraligan. I helgen blev det bara 1-1 borta mot Rennes och därmed är gapet upp till Caen på kvalplats för stort. Larsson var som vanligt utanför truppen till matchen.

Karl-Johan Johnsson, Guingamp – 21/4 nollor

Johnsson satt på bänken mot Rennes.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 35/4

Landslagsmittfältaren spelade hela matchen när Toulouse kryssade (0-0) borta mot Amiens i lördags. Durmaz varnades i den andra halvleken.

Jakob Johansson, Rennes – 21/1

Mittfältaren hoppade in i den 78:e minuten när Rennes spelade 1-1 hemma mot jumbon Guingamp i söndags.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 33/1

Högerbacken var tillbaka i startelvan i helgen, efter sjukdom. Krafth spelade hela den mållösa matchen mot Toulouse. Amiens har två poäng ner till kvalplats med två omgångar kvar att spela.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain - 31/14

Forwarden missade ligamatchen mot Dibba Al Fujairah i helgen på grund av skada, enligt Al Ains hemsida. Laget vann med 2-0.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos - 21/4

Den grekiska ligan är slutspelad.

Niklas Hult, AEK Aten - 39/0

Vänsterbacken spelade hela cupfinalen mot Paok i lördags, men AEK föll med 1-0.

Pontus Wernbloom, Paok - 15/1

Mittfältaren är skadad. Paok vann både ligan och cupen den här säsongen.

Admir Bajrovic, Panetolikos - 15/5

Den grekiska ligan är slutspelad.

Erik Pärsson, OFI Kreta - 7/0

Kvalet för att hänga sig kvar i högstaligan inleds under onsdagen och avslutas på söndag med en returmatch.

Daniel Larsson, Aris - 13/2

Den grekiska ligan är slutspelad.

Mikael Dyrestam, Xanthi - 10/0

Den grekiska ligan är slutspelad.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 13/0

Backen spelade hela helgens svenskmöte mot IA. Valur föll med 2-1 och har bara en poäng efter tre spelade omgångar av ligan.

Marcus Johansson, IA - 3/0

Backen spelade hela matchen mot Valur. IA ligger tvåa i ligan, på samma poäng som ettan Breidablik.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa - 30/1

Den defensive mittfältaren tvingades kliva av redan i den 37:e minuten i ligaavslutningen mot Ashdod (förlust med 1-0), på grund av en skada. Haifa klarade sig kvar i högstaligan med en poängs marginal.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma - 34/7 nollor

Roma tog en tung skalp mot ettan Juventus i söndags, när man vann med 2-0. Antonio Mirante höll nollan. Olsen satt på bänken, vilket han gjort den senaste tiden.

Riccardo Gagliolo, Parma - 33/0

Den svenskitalienske backen har varit skadad och satt på bänken under hela matchen när Parma föll med 4-1 borta mot Bologna i helgen. Laget har tre poäng ner till nedflyttningsplats med två omgångar kvar att spela.

Albin Ekdal, Sampdoria - 32/0

Landslagsmittfältaren startade när Sampdoria föll med 2-1 hemma mot bottenlaget Empoli i söndags. Ekdal varnades efter en halvtimmes spel och byttes ut i den 72:a minuten.

Filip Helander, Bologna - 23/0

Mittbacken satt på bänken under hela matchen när Bologna slog Parma med 4-1 på hemmaplan i helgen. Laget har därmed i princip säkrat nytt Serie A-kontrakt, eftersom fem poäng skiljer ner till Empoli på nedflyttningsplats.

Mattias Svanberg, Bologna - 22/0

Mittfältaren byttes in i den 75:e minuten mot Parma.

Oscar Hiljemark, Genoa - 18/1

Mittfältaren är fortsatt skadad.

Svante Ingelsson, Udinese - 3/0

Skadade nyligen axeln, enligt italiensk media. Mittfältaren har opererats och enligt Barometern blir han borta från spel i tre månader.

Dejan Kulusevski, Atalanta - 3/0

Mittfältaren var återigen utanför truppen till den gångna veckans match i Serie A. Tabellfyran Atalanta har just nu en Champions League-plats till nästa säsong.

Samuel Armenteros, Benevento - 13/4

I helgen spelades sista ligamatchen och då vann Benevento med 3-2 borta mot ettan Brescia. Armenteros stod för två mål, varav ett läckert klackmål. Härnäst väntar play off-spel i kampen om en Serie A-plats för forwarden.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) - 28/1

Verona tog sig i kragen och vann i den sista omgången mot Foggia (2-1), vilket säkrade en play off-plats. Gustafson spelade hela matchen och blev varnad. På fredag väntar play off-match mot Spezia.

Marcus Rohdén, Crotone - 30/4

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Crotone avslutade säsongen med att slå Ascoli med 3-0. Laget undvek nedflyttning till Serie C.

JAPAN

Emil Salomonsson, Sanfrecce Hiroshima - 13/2

När Sanfrecce Hiroshima säkrade avancemang i asiatiska Champions League mot Guangzhou Evergrande förra veckan (1-0), var Salomonsson utanför truppen. I helgens ligamöte med Vegalta var han dock tillbaka, men då blev det förlust med 2-1 på bortaplan.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 25/2

Den maltesiska ligan är färdigspelad och Tarxien höll sig med nöd och näppe kvar utan kval. Anfallaren har kontrakt med Tarxien även över nästa säsong.

MAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Akademija Pandev - 5/0

Akademija Pandev spelade två matcher den gångna veckan, dels mot Pobeda (4-0-seger) och mot Renoca (1-1). Trajanovski framträdde inte i någon av tillställningarna. Akademija Pandev har tre matcher kvar att spela av säsongen, varav en i cupfinalen mot Makedonija GP. Laget ligger trea i ligan.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 37/7

72 minuter fick ytterforwarden på planen när Feyenoord föll med 2-0 mot Ado den Haag i den näst sista omgången av ligan. Larsson fick också näst sämst betyg av samtliga spelare i ligaomgången, en fyra på tiogradig skala.

Emil Bergström, Utrecht – 10/1

Mittbacken har plågats av en fotskada under våren, men i helgens möte med Ajax var han tillbaka. Då fick han också speltid. Mittbacken spelade de avslutande 32 minuterna i 4-1-förlusten mot Champions League-semifinalisten. Framträdandet var Bergströms första sedan den 23 februari.

Simon Gustafson, Utrecht – 33/8

Mittfältaren spelade 90 minuter när Utrecht förlorade med 4-1 mot Ajax. Det återstår en omgång av ligaspelet.

Kristoffer Peterson, Heracles – 33/12

Peterson spelade hela matchen när Heracles förlorade med 5-4 Excelsior. Klubben ligger sjua med omgång kvar att spela och kommer med största sannolikhet att knipa den sista Europaplatsen.

Alexander Isak, Willem II (Utlånad från Dortmund) – 16/14

Efter tre mållösa slog anfallaren till igen. Isak höll sig framme och gjorde ett av Willem II:s två mål i 3-2-nederlaget mot Emmen. Anfallaren har omgärdats av många rykten och uppgetts vara både på Chelsea och Romas radar, men även Anderlechts har sagts vara intresserat. För ett par dagar sedan uppgav tyska Der Westen, enligt voetbalprimeur.nl, att den belgiska klubben vill knyta till sig talangen. Den tidigare svenske landslagsspelaren Pär Zetterberg, som har en roll i Anderlechts ledning, har tidigare dementerat att Isak diskuterats i klubben.

Ibrahim Dresevic, Heerenveen - 5/0

Mittbacken satt på bänken när Heerenveen vann med 2-1 mot NAC Breda. Dresevic har spelat en del med Heerenveens andralag, Jong Heerenveen.

Nabil Bahoui, De Graafschap – 6/0

Kom till klubben under vintern, men har inte lyckats etablera sig i startelvan. När Vitesse körde över De Graafschap med 6-1 satt den tidigare AIK:aren på bänken. En omgång återstår av ligaspelet och därefter löper Bahouis kontrakt ut, om inte optionen på ytterligare ett år utnyttjas.

Ramon Pascal Lundqvist, NAC Breda – 15/1

NAC Breda blev i helgen klart för nedflyttning. I den näst sista ligaomgången förlorade man med 2-1 mot Heerenveen medan Excelsior, som var det enda laget man kunde nå på kvalplats, vann mot Heracles. Ramon Pascal Lundqvist spelade 90 minuter i matchen mot Heerenveen och stod för assisten till Bredas mål.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 37/12

Mittfältaren spelade 90 minuter när RKC förlorade den första play off-matchen NEC Nijmegen med 2-0 i jakten på att gå upp i högstaligan.

NORGE

Jesper Löfgren, Brann – 1/0

Mittbacken var utanför truppen i 1-0-vinsten mot Stabaek. Löfgren har under inledningen fått nöja sig med speltid i klubbens andralag.

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 6/4

Kreatören spelade 90 minuter när Bodö/Glimt kryssade mot Haugesund (1-1). Layouni var delvis inbladad i Bödo/Glimts mål då det var han som fixade straffen, som lagkamraten Jens Petter Hauge satte från elva meter med dryga kvarten kvar av matchen.

Douglas Bergqvist, Haugesund (utlånad från Östersunds FK) - 6/0

Efter fyra raka ligastarter fick mittbacken inleda på bänken 1-1-matchen mot Bodö/Glimt. Bergqvist fick dock speltid eftersom han hoppade in i den 88:e minuten.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 7/1

Kalludra startade, men blev utbytt i den 53:e minuten, när Kristiansund vann med 1-0 borta mot Sarpsborg.

Haris Cirak, Kristiansund – 3/0

Cirak spelade 89 minuter i 1-0-vinsten mot Sarpsborg. Noterades också för en varning precis innan han blev utbytt.

Daniel Gustavsson, Lilleström – 6/1

Målskytt! Yttern gjorde 1-0-målet i den 23:e minuten mot Rosenborg. Den regerande mästaren kom dock tillbaka i den andra halvleken gjorde bortalaget 1-1. Gustavsson blev utbytt i den 90:e minuten.

Andreas Linde, Molde – 7/4 nollor

Målvakten höll sin fjärde nolla för säsongen när Molde besegrade Mjöndalen med 1-0 på hemmaplan. Molde leder för tillfället den norska ligan.

Mattias Moström, Molde – 5/1

Moström hoppade in i den 89:e minuten när Molde vann mot Mjöndalen med 1-0.

Christopher Telo, Molde – 1/0

Vänsterbacken var utanför truppen när Molde slog Mjöndalen (1-0).

Marcus Sandberg, Stabæk – 5/1 nollor

Stod i vanlig ordning mellan stolparna när Stabaek spelade mot Brann på bortaplan. Fick se sig överlistad i den 21:e minuten då Veton Berisha gjorde 1-0, vilket också blev matchens enda mål.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 2/0

Missade mötet med Ranheim, slutade i 5-1-seger för Vålerenga, efter att ha fått en smäll i en match med B-laget, där han spelat en del under inledningen av säsongen. Berättade nyligen för Fotbollskanalen att han är glad över att laget gått starkt, men att han hoppats på mer speltid.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 21/0

Bänkades för tredje matchen i rad när Dynamo Moskva spelade 0-0 mot Rostov.

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 10/0

Mittfältaren var tillbaka efter skada i den förra omgången mot Rostov och fick ett kort inhopp. Även i 4-0-vinsten mot Yenisey Krasnoyarsk fick han hoppa in, och det med dryga tio minuter kvar av ordinarie tid. Krasnodar ligger trea och har greppet om den sista Champions League-platsen i den ryska ligan.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 38/13

Målskytt! Claesson stod för ett av målen när Krasnodar körde över Yenisey Krasnoyarsk med 4-0.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 8/1

Bänkades när Rostov kryssade mot Dynamo Moskva (0-0).

SAUDIARABIEN

Nahir Besara, Al-Feiha – 9/1

Startade, men blev utbytt i slutet när Al-Feiha spelade 0-0 mot Al-Raed. Det återstår en omgång av den saudiska ligan och Besaras lag ligger två poäng före Al-Qadisiyah på degraderingsplats, Al-Feiha innehar den negativa kvalplatsen i dagsläget.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 32/10

Anfallaren spelade 90 minuter när FC Lugano förlorade mot Thun på bortaplan med 1-0.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Dinamo Vranje (utlånad från Radnicki Nis) - 11/4

Mitrovic var utanför truppen när Dinamo Vranje vann med 2-1 Spartak Subotica med 2-1. Det återstår en omgång av ligaspelet och Dinamo Vranje ligger näst sist.

Petar Petrovic, Radnicki Nis - 9/1

Målskytt! Anfallaren rädda en poäng åt sitt lag när han gjorde 3-3-målet i mötet med Napredak. Radnicki Nis ligger tvåa i ligan

SKOTTLAND

Mikael Lustig, Celtic - 43/1

Högerbacken spelade i vanlig ordning från start när Celtic förlorade Old Firm-derbyt mot Rangers med 2-0. Det var inte den enda smällen för Lustig. Backen tvingades också byta i paus. Hur illa ställt det är med honom är ännu inte fastslaget. Celtic har redan säkrat ligatiteln, men har chans på dubbeln då man möter Hearts i final senare i maj.

Andreas Hadenius, Dundee FC (utlånad från Halmstads BK) - 3/0

Hadenius saknades i truppen när Dundee förlorade mot Livingston med 1-0. Dundee är redan klart för nedflyttning och enligt The Scotsman är Hadenius redan på väg hemåt mot Halmstad.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés - 22/2

Anfallaren blev kvar på bänken när Alavés förlorade mot Champions League-jagande Valencia med 3-1. Alavés ligger nu elva i ligan. Guidetti berättade tidigare i veckan, enligt Daily Record att han fick ett kontraktsförslag av Celtic när han var där på lån från Manchester City 2014-2015, vilket han avböjde eftersom hans mål var att spela i Spanien eller England. "Av den anledningen hamnade jag på läktaren. Det var synd eftersom Celtic är en magnifik klubb och deras fans förtjänade ett bättre farväl från mig", sa Guidetti enligt Daily Record.

SLOVENIEN

Mirza Mujcic, NK Olimpija - 5/0

Mujcic fick hoppa in med en minut kvar i toppmötet med Maribor, som NK Olimpija vann med 3-0. NK Olimpija ligger på andraplats och har fem matcher kvar att spela.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC - 0/0

Under den gångna veckan kryssade Chonburi med 3-3 mot Trat. Laget ligger i mitten av tabellen.

Elias Dolah, Port MTI FC - 9/0

Mittfältaren startade när Port vann med klara 3-0 mot Chainat Hornbill. Port leder den thailändska ligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 13/3

Sparta Prag är inne i en bra period och tog nu sin tredje raka seger, 1-0 hemma mot Slovan Liberec. Inga poäng blev det för ”DMK”, som byttes ut i den 63:e minuten. Sparta Prag ligger på tredjeplats, vilket innebär direktkvalificering till Europa League. Det är en placering man kommer att sluta på då det återstår tre omgångar och laget har sju poäng ned till Jablonec och nio poäng upp till Viktoria Plzen.

”DMK” berättade nyligen i en intervju med NT att den första perioden i sin relativt nya klubb har varit tuff. ”Att komma hit som utlänning, har jag förstått, är inte lätt. De andra har inget större intresse av dig till en början. Alla pratar tjeckiska på träningsanläggningen, nästan ingen engelska alls. När jag lärde mig ett par tjeckiska ord och fraser blev det bättre men det var ingen som pratade med mig på två dagar. Socialt är det tufft”, sa han till tidningen.

TURKIET

Abdul Khalili, Kasimpasa - 8/2

Khalili är skadad sedan han utgick mot Fenerbahce i den förra omgången. Således missade han mötet med Kayserispor, som slutade i 2-1-förlust för Kasimpasa.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor – 26/0

Mittbacken spelade hela matchen när Sivasspor kryssade mot Göztepe, 3-3 slutade matchen. Det återstår två omgångar av ligan. Bjärsmyrs lag ligger på 12:e plats, men kontraktet är ännu inte säkrat då nedflyttningsplacerade Bursaspor är fem poäng bakom.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Bayer Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 14/1

Isaac Kiese Thelin fick i helgen åter inte speltid när Bayer Leverkusen kryssade mot Schalke 04 (1-1) i näst sista omgången i i Bundesliga. Anfallaren satt på bänken i 90 minuter och fick senast speltid i en ligamatch den 20 oktober i fjol. Leverkusen är placerat på femteplats i ligatabellen med endast sämre målskillnad än fyran Borussia Mönchengladbach, som därmed just nu har den sista Champions League-platsen i Bundesliga. Nyligen kom nya uppgifter från dhnet.be om att Leverkusen inte vill köpa loss anfallaren efter säsongens slut, vilket gör att han i sådana fall återvänder till Anderlecht. Kiese Thelin har kontrakt med den belgiska storklubben fram till sommaren 2022.

Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Anfallaren sitter på ett avtal som går ut i sommar och ryktas vara på väg bort från Frankfurt efter knapp speltid den här säsongen. Även den här veckan var han utanför lagets matchtrupp både i Europa League och i Bundesliga. Eintracht Frankfurt åkte ut efter straffar mot Chelsea i Europa League-semifinalen och är sexa i Bundesliga.



Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach - 33/1

Efter fyra raka matcher med start på bänken, så fick Wendt i helgen inleda andra raka matchen från start och gjorde 90 minuter när Mönchengladbach besegrade Nürnberg med 4-0 och därmed gick upp på fjärdeplats med endast bättre målskillnad än Bayern Leverkusen på femteplats i Bundesliga. Det innebär att Mönchengladbach har en bra chans att få spela Champions League-fotboll nästa säsong. Blåvittpodden uppgav nyligen, lite oväntat, att Wendt, som i vintras förlängde sitt kontrakt med Mönchengladbach till sommaren 2020, för samtal med Blåvitt om en återkomst.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 38/1

Augustinsson är given i Bremens startelva och gjorde i förra veckan 90 minuter i Bremens 1-0-seger mot Hoffenheim i Bundesliga. Bremen är trots det fortsatt nia i ligatabellen.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Beijmo satt i förra veckan på bänken i 90 minuter när Bremen besegrade Hoffenheim med 1-0 i Bundesliga. Högerbacken fick heller inte speltid med klubbens reservlag och väntar ännu på sin A-lagsdebut.



Robin Quaison, Mainz - 30/9

Quaison var i helgen utanför Mainz matchtrupp i 2-0-segern mot Eintracht Frankfurt. Klubben meddelade att det var med anledning av en fotskada, men gav inte besked om hur länge anfallaren kan bli borta från spel och om det gäller även över sista omgången i ligan. Mainz är tolva i ligatabellen.



Mikael Ishak, Nürnberg - 30/6

Tung helg för Ishak! Anfallaren spelade från start i Nürnbergs 4-0-förlust mot Borussia Mönchengladbach och i och med förlusten blev laget klart för nedflyttning till tyska andraligan. Därmed blev sejouren endast ett år lång i Bundesliga. Ishak har avtal med Nürnberg fram till sommaren 2020.

Emil Forsberg, RB Leipzig - 27/7

Emil Forsberg gjorde i helgen andra raka matchen från start och kom till spel i 90 minuter när Leipzig kryssade mot Bayern München. Det innebar att Bayern får vänta till sista omgången på att eventuellt få fira en ny ligatitel. Leipzig blir trea i ligan.

Sebastian Andersson, Union Berlin - 35/13

Superhelg för Andersson! Anfallaren stod för två assist när Union Berlin besegrade Magdeburg med 3-0 och i praktiken säkrade kval till Bundesliga. Union har nämligen, med en match kvar att spela, tre poäng och 21 mål ner till Hamburg på fjärdeplats i den tyska andraligan. Andersson har totalt 13 mål och sex assist den här säsongen.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 28/0

Högerbacken är normala fall given i lagets startelva, men fick i helgen sitta på bänken i 90 minuter i 3-0-förlusten mot Holstein Kiel i tyska andraligan. Dynamo Dresden är placerat på 13:e-plats i ligatabellen



Richard Magyar, Greuther Fürth - 28/1

Magyar gjorde i helgen andra raka matchen från start och spelade 90 minuter när Greuther Fürth kryssade mot Erzebirge Aue (1-1) i tyska andraligan. Greuther Fürth är på 14:e-plats i tyska andraligan.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Kujovic gjorde i slutet av februari första matchen för säsongen med Düsseldorfs reservlag i tyska fjärdeligan, men kom i förra veckan inte till spel med varken A- eller B-laget. Svensken har avtal till sommaren 2020, men ser inte ut att ha en framtid i Düsseldorf. Klubben är på tiondeplats i Bundesliga.

Joseph Baffo, Duisburg – 1/0

Baffo, som den 6 april gjorde första tävlingsmatchen sedan den 21 oktober 2017, skadade nyligen korsbandet igen i en träningsmatch och nu väntar en lång rehabiliteringsperiod. Svensken har kontrakt fram till säsongens slut och berättade nyligen för Fotbollskanalen att han ännu inte vet om han stannar i Duisburg efter den här säsongen. Duisburg är jumbo i den tyska andraligan.

VITRYSSLAND

Mohamed Said Adan, Dynamo Brest (utlånad från Empoli) - 0/0

Tidigare Örgryte-talangen Mohamed Said Adan är utlånad från Empoli och var i helgen utanför lagets matchtrupp för tredje matchen i följd när det blev seger med 4-0 mot Gorodeya i den vitryska högstaligan. Brest toppar ligatabellen.

Ayomide Jibodu, Dynamo Best - 0/0

Jibodu fanns i helgen, för sjunde matchen i följd, inte med i lagets matchtrupp när det blev 4-0-seger mot Gorodeya i den vitryska högstaligan. Brest toppar ligatabellen.

Dennis Olsson, FC Torpedo BelAZ - 4/0

Efter fyra raka matcher från start, så satt Olsson i helgen på bänken i 90 minuter i 1-0-förlusten mot FK Slutsk i den vitryska högstaligan. Torpedo BeIAZ är placerat på femteplats i ligatabellen.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 10/9

Ibrahimovic hade en tung vecka i MLS. Anfallaren kom till spel i båda lagets matcher, först i 3-1-förlusten mot Columbus Crew och sedan i 2-0-förlusten mot New York City. Det var Galaxys andra och tredje raka förlust i ligaspelet, samtidigt som Ibrahimovic nu även är mållös i två raka matcher. Ibrahimovic hamnade även i en dispyt med New York City-målvakten Sean Johnson, då svensken greppade tag i målvaktens nacke som svarade med att slänga sig till marken. Båda fick gult kort och efteråt sa Johnson så här om Ibrahimovic enligt Goal.com: ”Jag hade också varit frustrerad om jag var i hans kläder. Det går inte att skylla på honom för hans frustration i den delen av matchen. Våra äldre killar gjorde ett jobb för att inte låta honom göra mål och han är bara glad när han gör mål, så vi klarade jobbet. Vi tar med oss våra tre poäng”.



Axel Sjöberg, Colorado - 6/0

Sjöberg fick, efter tre raka matcher på bänken, senast starta i 3-2-förlusten mot Vancouver, men var i helgen utanför lagets matchtrupp i 3-2-förlusten mot Real Salt Lake. Det var lagets åttonde raka förlust och Colorado väntar ännu på första segern den här säsongen i ligan.



Johan Blomberg, Colorado - 1/0

Blomberg satt i helgen, efter sex raka matcher utanför lagets matchtrupp, på bänken i 90 minuter i 3-2-förlusten mot Real Salt Lake i MLS. Det var lagets åttonde raka förlust, totalt nio på elva matcher hittills i MLS. Colorado väntar därmed ännu på årets första seger i ligaspelet.

Robin Jansson, Orlando City - 8/0

Jansson gjorde i helgen åttonde raka matchen från start när Orlando föll med 1-0 borta mot Atlanta United i MLS. Det var lagets andra raka förlust i ligaspelet.

Gustav Svensson, Seattle - 8/0

Svensson var i helgen utanför lagets matchtrupp för tredje matchen i rad på grund av skada. Seattle vann, i Svenssons frånvaro, mot Houston Dynamo med 1-0 i MLS. Det var lagets första seger sedan den 13 april i ligan. Tränaren Brian Schmetzer sa nyligen att Svenssons skada kan vara en ”långsiktig hamstringskada”, men gav inte besked om hur länge svensken förväntas bli borta från spel.

Joel Rydstrand, Seattle (just nu i Seattles USL-lag Tacoma Defiance) - 8/0

Rydstrand blev i vinter draftad till Seattle Sounders, men inför säsongen meddelade Seattles USL-lag Tacoma Defiance att Rydstrand framöver kommer att spela USL-fotboll med klubben. Rydstrand inledde säsongen som ordinarie i laget, men blev i helgen förpassad till bänken i 90 minuter i 4-1-förlusten mot Portland Timbers andralag i USL.

Gabriel Somi, New England Revolution - 0/0

Somi har i vinter sett över sin situation i New England och berättade tidigare i vår för Fotbollskanalen att han fortsatt är öppen för flytt till ett annat lag. I förra veckan var han åter utanför lagets matchtrupp i 5-0-förlusten mot Chicago Fire och 3-1-segrn mot San Jose Earthquakes. Dessutom fick tränaren Brad Friedel sparken, vilket gjorde att assisterande tränaren Mike Lipper tar över tillfälligt. Kan det möjligen öppna sig en chans nu? Somi har endast suttit med på bänken under en ligamatch den här säsongen.



Anton Tinnerholm, New York City - 11/0

Anton Tinnerholm gjorde i förra veckan elfte raka matchen från start i 2-0-segern mot Los Angeles Galaxy. Tinnerholm stack dessutom ut ordentligt i matchen, då han låg bakom båda målen. Vid första målet tog Tinnerholm ett avslut mot mål, där en lagkamrat stötte in returen och vid andra målet slog svensken ett inlägg som hamnade på en motståndares arm, vilket gjorde att New York fick straff. För New York City var det även andra raka seger i MLS.



Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes - 11/2

Magnus Eriksson kom i förra veckan till spel i elfte raka ligamatchen från start när San Jose föll med 3-1 mot New England Revolution i MLS. Laget har nu elva poäng efter elva spelade matcher i ligaspelet.



Adam Lundqvist, Houston - 10/0

Lundqvist kom i förra veckan till spel i nionde raka ligamatchen från start och gjorde 90 minuter på planen när Houston föll mot Seattle med 1-0 i MLS. Det var lagets blott andra förlust den här säsongen i ligaspelet.