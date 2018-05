Få full koll - så är de VM-aktuella svenskarnas form

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Isaac Kiese Thelin, Waasland-Beveren (utlånad från Anderlecht) – 35/19

En bisarr vecka för Waasland-Beveren. Först 8-0-förlust mot Zulte Waregem, där Kiese Thelin var lagkapten, och fredagsmatchen mot Lierse ställdes in då Lierse gick i konkurs. Waasland-Beveren fick då en 5-0-seger. Kiese Thelins säsong i siffror: 3000 minuter speltid, 19 mål, 5 assist. Det ska dock läggas till att sju av målen varit på straffar och de flesta av spelmålen var tidigt på säsongen. Det har ”bara” blivit fem spelmål och en assist de senaste 26 matcherna, men han har också ryktats till större klubbar.

Erdin Demir, Waasland-Beveren – 36/0

Bänkspelare mot sin kommande klubb Zulte Waregem (8-0-förlust).

Robin Söder, Lokeren – 34/8

Startspelare mot Oostende (1-3-vinst) med en assist (ett inlägg som turligt nådde allsvenskt meriterade Ari Freyr Skulason), och inhoppare mot KFCO Beerschot (4-2-vinst) med ett mål. Målet, ett frilägesmål med ett lobbavslut, dömdes först bort innan domaren ändrade sig.

CYPERN

John Alvbåge, AC Omonia – 1/1 nollor

Skadade sig efter drygt en halvtimme i debuten. Axelskadan ska vara så pass allvarlig att han är borta resten av säsongen. AC Omonia missar Europacupspel för nästa säsong.

DANMARK

Joel Allansson, Randers FC – 22/0

Vinst mot Helsingör (2-1), vilket gav totalt 3-2 (turligt) i semifinalmötet. Om Randers vinner finalen så är de kvar i högstaligan nästa säsong. Allansson hoppade in sista minuterna.

Mikael Boman, Randers FC – 10/1

Inte med mot Helsingör. Eventuellt på grund av en skada.

Simon Kroon, Sönderjyske (utlånad från Midtjylland) – 14/1

Förlust mot Hobro med 3-2, men vidare på antal gjorda bortamål. Sönderjyske kvalar därmed om Europa League-plats mot Århus. Kroon gjorde dubbla assist mot Hobro. Ett inlägg och en djupledsboll.

Robin Olsen, FC Köpenhamn – 36/11 nollor

Tillbaka efter skadan, som bänkspelare mot Ålborg efter knappt tre månaders frånvaro. Ska definitivt vara redo till VM. Innan skadan var han som helt given i FCK. Fler insläppta mål än vanligt, men det hängde ihop med lagets svaga form. Hos Ekstrabladet var Olsen var bland de som fick högst betyg i det egna laget i knappt hälften av matcherna, framför allt tack vare en stark säsongsinledning.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 34/2

Efter skada och svagare form fick han äntligen speltid igen. En halvtimmes inhopp mot Ålborg (1-0-förlust) och 4/12 i betyg hos BT. Bengtssons första A-lagsmatch på två månader. Inledde säsongen som ordinarie vänsterback, men har tappat platsen gradvis.

Erik Johansson, FC Köpenhamn – 12/1

Tillbaka i startelvan igen efter en mindre skada. Hela laget hade svårt i matchen, och Johansson fick 4/12 i betyg hos BT.

Johan Larsson, Bröndby – 38/3

Ojämn vecka för Bröndby. Först cuptitel mot Silkeborg (3-1), sedan förlust mot Midtjylland. Lagets första förlust sedan 20:e augusti. Bröndby ledde ligan med fem poäng för två omgångar sedan, men är nu på lika många poäng som Midtjylland med två matcher kvar. Larssons vecka: 7/12 i betyg mot Silkeborg hos BT. Hans säsong har varit bra som lagkapten. Helt given som högerback och hela tolv assist.

Simon Tibbling, Bröndby – 36/3

Avstängd i seriefinalen mot Midtjylland. Innan det en enligt BT 7/12-insats mot Silkeborg (3-1-vinst) i cupfinalen. Tibbling har kanske varit en av säsongen bästa spelare i danska ligan. Får nästan alltid bland de högsta betygen, och supportersidan 3point har honom som årets bästa Bröndbyspelare med stor marginal. Ofta involverad och spelbar, men saknas ibland lite poäng för absoluta dominansen.

Gustaf Nilsson, Silkeborg (utlånad från Bröndby) – 31/7

Tillbaka i laget efter några matchers petning. Inhopp i förlusten i cupfinalen mot Bröndby, start och målskytt mot Lyngby (2-2). Hans första klubblagsmål på ett halvår. Var aktiv hela matchen: var i gruff efter en knuff mot målvakten, öste fram och stötte in 1-0 på ett inlägg, och var med i stöket innan 2-0.

Rasmus Jönsson, Odense – 22/0

Odenses säsong är slut i och med förlusten mot Århus. Jönsson inte uttagen trots att han var skadefri och lär lämna i sommar när kontraktet går ut.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 31/10 nollor

Respektabla 7/12 i betyg hos BT för den hållna nollan mot FCK (1-0-vinst). Rinne har haft en bra säsong i Ålborg och var länge den målvakten som hade släppt in näst minst antal mål (efter Bröndbys målvakt). Laget har läckt mer på slutet i och med att de inte haft något att spela för och mött på bättre motstånd i slutspelet. Rinnes matchbetyg i ligaspelet hos Ekstrabladet har nästan alltid varit 3/6 eller 4/6. Stabil och bra säsongen igenom.

Niklas Backman, Århus – 19/0

3/6 i betyg hos Århus Stiftstidende, motsvarande godkänt, efter 2-3-vinst mot Odense.

Tobias Sana, Århus – 32/9

Var borta med en skada mot Odense (2-3-vinst).

Marko Mitrovic, Sönderjyske – 4/0

Inte nära speltid i A-laget och lär lämna i sommar.

Melvin Frithzell, Helsingör – 4/1

Fick inte hoppa in mot Randers (2-1-förlust). Helsingör måste nu kvala mot Silkeborg för att stanna kvar.

Mohammed Saeid, Lyngby – 5/0

Lyngby har, trots en konstig säsong, fortfarande chans att stanna kvar. Saeid dock inte med, den här gången mot Silkeborg (2-2). Lär lämna i sommar.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 29/0

Nilsson Lindelöf startade mot West Ham (0-0), men var utanför truppen mot Watford (1-0). Ganska lugn och bra prestation av Nilsson Lindelöf i West Ham-matchen. I övrigt en varierande säsong. Användes knappt alls i början och inledde med några rejäla tavlor, och har sedan roterats in och ut ur både startelvan och truppen. Spelade upp sig på slutet av säsongen och oftast varit okej eller solid. Manchester United har en FA-cupfinal kvar.

Martin Olsson, Swansea – 42/0

7/10-insats i sista matchen för säsongen (1-2-förlust mot Stoke) enligt Wales Online. Innan det fick han en timme mot Southampton (0-1-förlust) med låga 4/10 i betyg. Har varit given vänsterback, delvis då det inte funnits någon annan, i antingen en fyr- eller fembackslinje. Han har varierat i prestationer när laget nu åkte ur Premier League, men var framför allt bra under Swanseas temporära uppsving i vintras. Totalt sett skrapar han ihop betyget okej, sett till omständigheterna, för 2017/2018.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 10/4 nollor

Kvar på bänken sista matcherna och fick därmed inte spela en enda ligamatch den här säsongen. Hans speltid kom då Swansea gick relativt bra i cuperna, och bland annat åkte på tre omspel. Tio cupmatchers speltid, och han fick ofta rätt bra betyg i lokalmedia för de matcherna. Nio insläppta mål.

Erdal Rakip, Crystal Palace (utlånad från Benfica) – 0/0

Fick ingen speltid under lånet i Crystal Palace.

Sebastian Larsson, Hull – 40/2

Hulls säsong är färdigspelad. Larsson har under året placerats på centralt mittfält, och tränaren Nigel Adkins har ofta poängterat hur mycket han gillar Larssons attityd och erfarenhet. Har varit en av få stabila spelare i ett hackigt och stundtals rasande Hull. Har även haft lagkaptensbindeln några gånger. Helt given startspelare då han har startat varenda match han har bedömts vara tillgänglig, med något undantag för vila. Det enda negativa var att han inte fick ut lika mycket på fasta situationer som han brukar få.

Pontus Jansson, Leeds – 42/3

Leeds' säsong är färdigspelad och varken Jansson eller Cibicki följde med till truppens läger i Myanmar. Jansson har haft svårt att följa upp fjolårssäsongens succé. Han var till och med petad någon match i höstas. Förra säsongen blev han uttagen i årets lag i Championship, i år var han inte ens bland de fyra nominerade till årets spelare i ett underpresterande Leeds. Han själv har ofta haft okej eller bra prestationer, men de långa topparna har saknats.

Pawel Cibicki, Leeds – 10/0

Leeds' säsong är färdigspelad. Cibicki var på plats för att se Legia från Polen spela, men enligt hans agent var spelaren endast där på semester.

Marcus Antonsson, Blackburn (utlånad från Leeds) – 34/8

Blackburns säsong är färdigspelad och de blev uppflyttade till Championship. Enligt journalisten Phil Hay är det troligt att Leeds inte vill behålla spelaren, och även att Blackburn ska ha en option.

Joel Asoro, Sunderland – 28/4

Sunderlands säsong är färdigspelad och de är i höst i League One. Många klubbar i Premier League har scoutat honom, och han ska kosta runt eller drygt 20 miljoner kronor enligt Daily Star. Tottenham, Arsenal, Newcastle, Crystal Palace, och Watford är några av klubbarna han skrivits ihop med. Har också erbjudits förlängning av Sunderland, som väntar på ny ägare.

Niclas Eliasson, Bristol City – 17/1

Bristol Citys säsong är färdigspelad.

Marcus Olsson, Derby – 16/0

Olsson har blivit knäskadad och kan bli borta hela 2018. Derby förlorade kvalet till Premier League och blir kvar i Championship.

FINLAND

Gabriel Petrovic, IFK Mariehamn - 7/0

Skadad igen och blir borta i två-tre månader, enligt IFK Mariehamn.

Philip Sparrdal-Mantilla, IFK Mariehamn - 1/0

Fortsatt skadad.

Nicklas Maripuu, IFK Mariehamn - 12/2

Mittfältaren spelade hela matchen när Mariehamn slog Ilves med 2-0 på hemmaplan i helgen. Fick gult kort i den 85:e minuten.

Pontus Åsbrink, IFK Mariehamn - 13/0

Mittfältaren spelade 90 minuter mot Ilves.

Simon Silverholt, IFK Mariehamn - 9/4

Fortsätter att leverera mål för Mariehamn. Satte 2-0-målet i segern mot Ilves, i den 83:e minuten. Silverholt spelade hela matchen.

Tatu Varmanen, Inter Åbo - 11/0

Inte med i truppen när Inter slog HJK med 1-0 i cupfinalen och därmed bärgade titeln.

Anders Bååth, SJK - 12/0

SJK har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

FRANKRIKE

Karl-Johan Johnsson, Guingamp - 39/12 nollor

Fick släppa förbi sig tre bollar i hemmamatchen mot Marseille i fredags. Guingamp satte dock också tre mål och fick med sig ett kryss.

Ola Toivonen, Toulouse - 25/2

Landslagsanfallaren fick hoppa in i den 64:e minuten i bortamatchen mot Bordeaux (förlust med 4-2) i helgen. Senast Toivonen startade i ligan? 9 december.

Jimmy Durmaz, Toulouse - 22/3

Landslagsmittfältaren fick göra sin första start i ligan sedan den 27 januari, mot Bordeaux. Bjöd direkt på en assist till 1-0-målet i 4-2-förlusten. Durmaz blev utbytt i den 71:a minuten.

Alexander Kacaniklic, Nantes - 12/0

Yttermittfältaren hoppade in i den 86:e minuten i 2-0-segern mot Angers i helgen. Kacaniklic kan komma att lämna klubben i sommar, medgav agenten Miro Jaganjac för Fotbollskanalen i dagarna.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain - 35/34

Åkte på en tung förlust i första matchen av åttondelsfinalen i asiatiska Champions League, hemma mot Al Duhail. Låg under med 4-0 men gjorde två mål i andra halvlek och måste alltså vända ett 4-2-underläge i returen. För första gången sedan i mitten av mars gjorde inte Berg mål i en klubblagsmatch.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos - 23/1

Panathinaikos har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Säsongen är slut.

Guillermo Molins, Panathinaikos - 25/8

Panathinaikos har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Säsongen är slut.

Philip Hellquist, PAS Giannina - 7/0

Giannina har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Säsongen är slut.

Niklas Hult, AEK Aten - 26/0

Vänsterbacken startade i cupfinalen mot Paok i helgen men blev utbytt i den 53:e minuten. AEK föll med 2-0. Hult har blivit ordinarie i AEK sedan flytten i vintras.

Jakob Johansson, AEK Aten - 17/1

Skadad och bekräftade i dagarna för Aftonbladet att han missar VM.

Astrit Ajdarevic, AEK Aten - 27/1

Mittfältaren fanns inte med i truppen mot Paok.

HOLLAND

Sam Larsson, Feyenoord - 31/8

Feyenoord har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Larsson har varit mycket skadad i våren och har inte fått speltid i ligan sedan 15 april.

Emil Hansson, Feyenoord - 2/0

Feyenoord har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Simon Gustafson, Roda (utlånad från Feyenoord) - 38/11

Mittfältaren spelade båda veckans kvalmatcher mot Almere (förlust med sammanlagt 2-1). Assisterade till Rodas mål. Berättade för Fotbollskanalen i dagarna att han lämnar Feyenoord i sommar.

Kristoffer Peterson, Heracles - 36/9

Heracles har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Erik Israelsson, Zwolle - 14/0

Zwolle har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Ramon Pascal Lundqvist, PSV Eindhoven - 0/0

Knäskadad.

ISLAND

Valmir Berisha, Fjölnir (utlånad från Ålesund) - 4/2

Forwarden spelade hela matchen när Fjölnir föll mot FH med 3-2 i helgen. Berisha blev varnad i slutminuterna.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa - 30/0

Haft problem med en hjärnskakning men hoppade in när Haifa vann mot Beitar Jerusalem i cupfinalen, efter förlängning. Var inte med i truppen till ligamatchen mot Maccabi Netanya (förlust med 2-1) i helgen.

ITALIEN



Dejan Kulusevski, Atalanta – 0/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Atalanta spelade 1-1 mot Milan i helgen.

Filip Helander, Bologna – 28/0

Mittbacken var äntligen tillbaka i startelvan igen efter sin revbensfraktur, efter att ha missat tre matcher. Spelade hela matchen mot Chievo (förlust med 2-1) och blev varnad.

Emil Krafth, Bologna – 12/0

Efter att ha fått spela från start senast var Emil Krafth tillbaka på bänken mot Chievo. Högerbacken har fått lite speltid i vår.

Marcus Rohdén, Crotone – 28/2

Mittfältaren var tillbaka i Crotones startelva, efter två inhopp i rad. Laget spelade 2-2 hemma mot Lazio och ligger på nedflyttningsplats med en omgång kvar (tre mål bak Spal). Har fått speltid sedan början av april, men innan det fick han inte många chanser.

Pa Konate, SPAL – 2/0

Vänsterbacken fick återigen sitta på bänken under hela matchen, när Spal föll med 2-1 borta mot Torino. Spal har samma poäng som Crotone på nedflyttningsplats, men bättre målskillnad.

Oscar Hiljemark, Genoa – 34/1

Spelade som vanligt hela matchen (Hiljemark har varit given sedan han återvände i vintras). Genoa föll dock med 1-0 borta mot Benevento.

Samuel Gustafson, Perugia (utlånad från Torino) 22/1

Mittfältaren startade i 1-1-matchen mot Novara, men blev utbytt i den 75:e minuten.

Svante Ingelsson, Udinese – 8/2

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Udinese vann med 1-0 borta mot Hellas Verona.

MALTA

Alexander Nilsson, Hamrun Spartans - 15/5

Anfallaren spelade ingen match i helgen, då den maltesiska ligan tog slut för tre veckor sedan. Nilsson stannade på fem mål den här säsongen, samtidigt som Hamrun Spartans slutade på åttondeplats i ligan. Valletta vann den maltesiska ligan.

NORGE

Amor Layouni, Bodö/Glimt - 10/0

Yttermittfältaren spelade i helgen från start, när Bodö/Glimt vände 0-1 till 2-1-seger mot Molde på övertid. Layouni blev dock utbytt i den 80:e minuten. Bodö/Glimt är placerat på 13:e-plats i Tippeligan.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 9/2

Mittfältaren var i veckan utanför truppen i båda lagets matcher, när Kristiansund föll med 0-2 mot Hödd och därmed åkte ur norska cupen och i helgen föll med 2-3 mot Haugesund. Kristiansund är tia i den norska ligan.

Conny Månsson, Kristiansund – 0/0

Målvakten var åter utanför lagets trupp, när Kristiansund föll med 0-2 i norska cupen mot Hödd och med 2-3 mot Haugesund på bortaplan i ligan. Är tredjemålvakt i laget, som är placerat på tiondeplats i Tippeligan.

Andreas Linde, Molde – 10/3 (nollor)

Målvakten spelade i helgen hela matchen, när Molde föll med 1-2 hemma mot Bodö/Glimt. Han släppte in det matchavgörande målet i den 95:e minuten. Molde är placerat på sjätteplats i Tippeligan.

Mattias Moström, Molde – 4/0

35-åringen fick senast hoppa in i ligan, men satt i helgen på bänken i hela matchen, när Molde föll med 1-2 mot Bodö/Glimt på hemmaplan. Molde är sexa i Tippeligan.

Christopher Telo, Molde – 4/0

Ytterbacken var för andra ligamatchen i rad utanför lagets matchtrupp, när Molde föll med 1-2 mot Bodö/Glimt på hemmaplan. Molde är sexa i Tippeligan.

Martin Broberg, Odd – 8/4

Målskytt igen! Mittfältaren stod senast för en assist och gjorde den här veckan fjärde målet totalt den här säsongen, när Odd föll med 1-3 mot Ranheim på bortaplan. Broberg har därmed fått fart på sin poängskörd ordentligt i Norge. Odd är åtta i norska ligan.

Jonathan Levi, Rosenborg 3/0

Åter 90 minuter på bänken för den svenske yttern i ligan, när Rosenborg bortaslog Stabaek med 1-0. Rosenborg är tvåa i Tippeligan.

Pontus Engblom, Sandefjord – 9/4

Anfallaren spelade i helgen hela matchen, när laget föll med 0-1 mot Vålerenga på bortaplan. Sandefjord är placerat på 15:e-plats, näst sist i Tippeligan.

William Kurtovic, Ullensaker/Kisa (utlånad från Sandefjord) – 7/1

Målskytt! Mittfältaren gjorde i förra veckan sitt första mål för nya klubben, när laget slog Kongsvinger med 3-2 efter förlängning i norska cupen. Han stod för 2-2-målet i den historiska matchen, då Ullensaker/Kisa för första gången i klubbens historia blev klart för den fjärde omgången i den inhemska cupen. Han satt därefter på bänken under hela helgens match mot Sogndal (2-0). Laget är fyra i Obos-ligan.

Kevin Kabran, Start – 9/2

Yttern spelade åter från start, men fick lämna planen mållös, när start föll med 0-1 mot Brann på bortaplan. Start är placerat på sista plats och har inte vunnit sedan i premiären den 11 mars mot Tromsö i Tippeligan.

Elliot Käck, Start – 10/2

Vänsterbacken är ordinarie i laget och spelade åter hela matchen mot Brann (0-1). Däremot går det tyngre för laget som är sist i Tippeligan.

Isac Lidberg, Jerv (utlånad från Start) – 4/0

Anfallaren hoppade i helgen in i den 76:e minuten, när laget bortaslog Strömmen med 3-2 i ligan. Laget är placerat på niondeplats i Obos-ligan.

Marcus Sandberg, Vålerenga – 2/1 (nollor)

Sandberg spelade nyligen från start och räddade straff i norska cupen, men fick i helgen sitta på bänken under hela matchen i ligan mot Sandefjord, när laget vann med 1-0. Målskytt för laget? Återigen svenskbekantingen Sam Johnson. Sandberg är andremålvakt i laget, som är placerat på femteplats i Tippeligan.

POLEN

Nicklas Bärkroth, Lech Poznan – 24/0

Äntligen speltid! Svensken satt visserligen på bänken i hela veckomatchen mot Jagiellonia Bialystok (0-2), men fick däremot hoppa in i helgen i den 95:e minuten mot Wisla Krakow (1-1) på bortaplan. Det var hans första minuter sedan den 7 april i ligan. Lech Poznan är trea i den polska högstaligan med en match kvar av säsongen.

PORTUGAL

Robert Åhman-Persson, Belenenses – 16/0

Svensken gjorde i helgen sin åttonde raka start i ligaavslutningen mot Boavista (0-1). Belenenses slutade därmed på elfteplats i ligan och nu återstår det att se var Åhman-Persson tar vägen härnäst, som öppnat för en flytt efter säsongen, men även för att stanna i Portugal. Porto vann den portugisiska ligan den här säsongen.

RUMÄNIEN

Alexander Fioretos, Gaz Metan – 0/0

Svensken var i förra veckan utanför truppen i cupsemifinalen mot Hermannstadt (2-3), men satt däremot på bänken under hela matchen i helgen mot Concordia Chiajna (0-0). Väntar ännu på att få göra debut.

RYSSLAND

Pontus Wernbloom, CSKA Moskva – 36/8

Wernbloom har skadeproblem och missade helgens säsongsavslutning mot Anzhi (2-1). Efter matchen meddelade klubben och Wernbloom att han lämnar CSKA i sommar för en ny utmaning i karriären. CSKA Moskva blev tvåa i den ryska ligan.

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva - 24/0

Mittbacken gjorde i helgen sin tredje raka match från start, när Dynamo bortaslog Spartal Moskva med 1-0 i säsongsavslutningen och därmed slutade på åttondeplats i den ryska ligan. Holmén har tidigare berättat för Fotbollskanalen att han hoppades på en plats i VM-truppen, men att han trodde att chansen möjligen var borta på grund av lite speltid. Nu har han fått mer speltid igen, men Janne Andersson ser möjligen fortfarande andra mittbackar före honom i rangordningen.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 34/12

Yttern spelade i helgen hela matchen, när Krasnodar spelade 1-1 mot Rubin Kazan i den sista omgången och slutade på fjärdeplats i ryska ligan, vilket innebär Europa League-spel nästa säsong. Claesson har haft en fin säsong med Krasnodar och kliver in i VM som en ag Sveriges mest formstarka spelare i truppen.

Andreas Granqvist, FC Krasnodar – 33/2

Svenske landslagskaptenen hyllades i helgen stort under sista matchen med Krasnodar mot Rubin Kazan (1-1) i sista omgången i Ryssland. Klubben hade klippt in Granqvists tröja i gräsmattan, samtidigt som fansen hyllade honom efteråt. Mittbacken låg dessutom bakom lagets mål med en crossboll från halvplan. ”Granen” hat fått gott om speltid under hela säsongen och är given i både den svenska truppen och startelvan i VM.

SCHWEIZ

Emil Bergström, Grasshopper - 38/2

Spelade som vanligt från start i veckans två matcher mot Sion (0-2) och mot Luzern (1-1). Laget är åtta i ligan med en match kvar av säsongen.

Nabil Bahoui, Grasshoppers - 14/2

Har lånats ut till AIK. Bahoui gjorde sju starter (senaste 30 september) och fem inhopp (senaste 3 december) i ligan för Grasshoppers.

Alexander Fransson, Lausanne (utlånad från FC Basel) – 28/0

Mittfältaren spelade i förra veckan från start i båda lagets matcher mot Thun (0-2) och mot Alexander Gerndts Lugano (0-2). Matchen mot Thun blev dock avbruten i den 71:e minuten efter att Lausanne-supportrar sprang runt planen, på löparbanorna, och mot Thun-fansen, vilket ledde till handgemäng. Matchen återupptogs inte och det är ännu oklart och Thun tillskrivs segern till 3-0. Lausanne är, med en match kvar av säsongen, sist i ligan och är redan klart för nedflyttning.

Alexander Gerndt, FC Lugano – 34/8

Målskytt! Forwarden spelade i förra veckan från start mot både Lausanne (2-0) och mot Young Boys (1-3). Han stod dessutom för ett av målen i segern mot Franssons Lausanne. Lugano är sexa i ligan och möter Zürich i sista omgången.

SERBIEN

Andrej Simeunovic, FK Vozdovac - 0/0

Anfallaren var inte med i matchtruppen, när Vozdovac i helgen slog FK Partizan med 2-1 på hemmaplan. Laget är placerat på femteplats i serbiska Superligan. Det återstår en match av säsongen.

SKOTTLAND

Mikael Lustig, Celtic - 45/4

Lustig var nyligen med och firade sjunde raka ligatiteln i Skottland och var i helgen med och föll i ligaavslutningen med 0-1 mot Aberdeen. Nu återstår en match av säsongen - cupfinalen den 19 maj mot Motherwell. Lustig är given i den svenska VM-truppen och kommer med största sannolikhet att vara startman för Sverige i Ryssland.

SPANIEN

John Guidetti, Alaves (utlånad från Celta Vigo) - 29/4

Målskytt! Guidetti spelade i helgen från start mot Athletic Bilbao (3-1) och gjorde sitt första ligamål sedan den 15 april. Det var dock ett något märkligt mål, där målvakten sköt rakt på Guidetti, som fick bollen på sig på målvakten in i mål. Alaves är placerat på tolfteplats i La Liga. En omgång återstår av säsongen.

Markus Holgersson, Lorca - 15/0

Satt åter på bänken under hela matchen när nästjumbon Lorca vann med 2-1 mot Numancia på hemmaplan. Fick senast speltid den 14 april mot Alcorcón.

TURKIET

Johannes Hopf, Genclerbirligi - 36/8 nollor

Målvakten spelade i helgen åter hela matchen, när laget föll med 1-3 mot Kasimpasa på bortaplan och därmed åkte ur den turkiska högstaligan. Målvakten har kontrakt med klubben till den 30 juni 2020, men det återstår att se om han stannar i klubben över nästa säsong i andraligan.

Abbe Khalili, Genclerbirligi - 30/2

Mittfältaren satt i helgen på bänken i hela matchen, när Genclerbirligi föll med 1-3 mot Kasimpasa på bortaplan och laget åkte ur högstaligan. Svensken fick senast speltid den 28 april och har kontrakt över nästa säsong.

Daniel Larsson, Akhisar - 26/2

Svensken var i veckan med och vann den turkiska cupen efter 3-2 mot Fenerbahce i finalen. Det var klubbens första titel någonsin. Larsson satt på bänken under hela finalmatchen och likaså i måndagens 2-1-seger mot Kayserispor. Laget är placerat på tolfteplats i den turkiska högstaligan.

Patrik Carlgren, Konyaspor - 4/2 nollor

På bänken när Konyaspor i helgen spelade 1-1 mot Göztepe på hemmaplan. Karabükspor med 1-0 på hemmaplan. Laget är placerat på 15:e-plats och ser ut att klara nytt kontrakt i den turkiska högstaligan. Carlgren var med i EM-truppen 2016, men är inte längre aktuell för A-landslaget efter knapp speltid under de senaste säsongerna.

Mattias Bjärsmyr, Sivasspor - 33/0

Återigen spelade mittbacken hela matchen, när Sivasspor spelade 2-2 mot Alanyaspor på hemmaplan. Bjärsmyr blev även tilldelad ett gult kort. Laget är sjua i den turkiska ligan.

Loret Sadiku, Kasimpasa - 28/0

Var utanför matchtruppen, när laget slog Genclerbirligi med 3-1 på hemmaplan. Laget klättrade därmed till åttondeplats i ligan.

Adam Ståhl, Karabükspor - 8/0

Åkte på sin 13:e raka förlust i går. Laget föll med 0-7 hemma mot Fenerbahce och ligger toksist. Ståhl fanns inte med i matchtruppen.

TYSKLAND

Branimir Hrgota, Frankfurt – 8/0

Anfallaren var åter utanför truppen i sista omgången i ligan mot Schalke på bortaplan (0-1). Frankfurt blev därmed åtta i Bundesliga. Däremot har klubben en match kvar av säsongen, final den 19 maj mot Bayern München i tyska cupen.

Oscar Wendt, Mönchengladbach - 31/1

Vänsterbacken spelade i helgen från start i säsongens sista match mot Hamburg på bortaplan, där Wendt och hans lagkamrater föll med 1-2. Då åkte Hamburg ur Bundesliga för första gången i historien efter skandalscener i slutet av matchen, där tysk polis fick ingripa på planen efter svarta rökbomber på hemmasektionen.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 33/2

Vänsterbacken spelade i helgen hela matchen efter sjukdom, när Werder besegrade Mainz med 2-1 på bortaplan i sista omgången. Laget slutade därmed på elfteplats i Bundesliga. Svensken har ryktats vara på väg bort från klubben, men dementerade nyligen flyttryktena på en presskonferens. Augustinsson var under hela kvalet startman som vänsterback i Janne Anderssons landslag och lär vara det även under sommarens VM i Ryssland.

Albin Ekdal, Hamburg - 20/0

Mittfältaren hoppade i helgen in i den 78:e minuten, när Hamburg besegrade Borussia Mönchengladbach med 2-1 på hemmaplan, men trots det åkte ur den tyska högstaligan för första gången i klubbens historia. I slutet av matchen var det oroligt bland Hamburgs supportrar med svarta rökbomber, vilket gjorde att polisen fick ingripa. Svensen har kontrakt över nästa säsong med klubben. Ekdal är, trots knapp speltid under vårsäsongen, given i den svenska VM-truppen och likaså i Sveriges startelva, om han bara är helt skadefri till premiären i Ryssland.

Robin Quaison, Mainz - 23/4

Svensken hoppade in i den 80:e minuten, när Mainz föll med 1-2 i sista omgången mot Werder Bremen på hemmaplan. Laget slutade därmed på 14:e-plats i ligan med tre poäng ner till Wolfsburg på nedflyttningskvalplats. Uttryckte nyligen sitt missnöje över att han inte fått chansen i A-landslaget. Lär inte komma med i den svenska VM-truppen.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 28/5

Avstängd resten av säsongen på grund av ett rött kort mot Hoffenheim nyligen. Leipzig vann i sista omgången med 6-2 mot Hertha Berlin, men missade trots det Champions League-spel nästa säsong och får nöja sig med Europa League. Svensken är given i den svenska VM-truppen och kommer att vara en av nycklarna till en möjlig framgång för Sverige i Ryssland.

Alexander Isak, Dortmund - 9/1

Utanför truppen igen. Fick senast speltid i ligan den 27 januari. Dortmund föll i sista omgången mot Hoffenheim, men slutade på fjärdeplats i ligan, vilket innebär Champions League-spel nästa säsong. Isak fick däremot speltid i går i en träningsmatch mot Zwickau och slog till med ett mål, när matchen slutade 4-4. Nyligen bekräftade även klubben att tränaren Peter Stöger inte fortsätter på sin post nästa säsong.

Joseph Baffo, Eintracht Braunschweig - 12/3

På väg tillbaka efter en skada. Rehabiliteringstränar med HBK:s sjukgymnast Simon Bakkioui i Halmstad. Laget föll i helgen med 2-6 i säsongsavslutningen mot Holstein Kiel och blev därmed klart för nedflyttning till tyska tredjeligan. Baffo sitter på ett utgående kontrakt, men har ännu inte bestämt sig om sin framtid i klubben.

Christoffer Nyman, Eintracht Braunschweig - 19/6

Skadad och missade helgens säsongsavslutning, men även VM. Laget föll med 2-6 mot Holstein Kiel och blev därmed klart för nedflyttning till den tyska tredjeligan. Det återstår att se hur Nyman ser på spel i klubben med det beskedet. Nyman var en av flera anfallare, som slogs om en plats i VM-truppen, men brände alltså sin chans att komma med i och med att han skadade sig.

Simon Hedlund, Union Berlin - 33/6

Spelade hela matchen när Union Berlin slog Dresden med 1-0 borta i säsongsavslutningen. Han drog även på sig ett gult kort. Union Berlin blev därmed åtta i Zweite Bundesliga.

Mikael Ishak, Nürnberg - 31/13

Anfallaren och hans Nürnberg blev förra helgen klart för spel i Bundesliga nästa säsong, men föll i helgen i seriefinalen mot Fortuna Düsseldorf med 2-3 och slutade tvåa i andraligan. Ishak stod för en assist till lagets andra mål i förlusten. Anfallaren var högaktuell för VM-truppen före han skadade sig i vintras. Han har sedan dess kommit tillbaka i spel igen och varit ordinarie i de sista matcherna, men däremot inte gjort något mål efter skadan. Ser ut att ha svårt att ta en plats i VM-truppen.

Sebastian Andersson, Kaiserslautern - 29/12

Målskytt igen! Anfallaren stod i helgen för ett mål och en assist, när hans Kaiserslautern slog Inglostadt med 3-1 i den sista omgången. Laget var däremot sedan tidigare klart för nedflyttning, vilket innebär att Anderssons kontrakt bryts med anledning av att laget åker ner till tredjeligan. Det återstår att se var den svenske anfallaren hamnar till nästa säsong.

Richard Magyar, Greuther Fürth - 20/2

Mittbacken hoppade i helgen in i den 84:e minuten, när hans Greuther Fürth spelade 1-1 mot Hedenheim på bortaplan och därmed säkrade nytt kontrakt i den tyska andraligan på bättre målskillnad än Erzebirge Aue som hamnade på nedflyttningskvalplats.

Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 22/2

Äntligen speltid! Anfallaren fick hoppa in i den 85:e minuten, när hans Düsseldorf slog Nürnberg i sista omgången med 3-2 och därmed säkrade seriesegern i den tyska andraligan. Laget var dock redan klart för uppflyttning till Bundesliga.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy – 7/3

Forwarden spelade hela matchen när Galaxy föll med 2-3 borta mot Dallas. Anfallaren hade ett blytungt skott i stolpen i slutminuterna, men lämnade planen mållös i fjärde raka förlusten i MLS.

Axel Sjöberg, Colorado – 4/0

Mittbacken satt på bänken under hela matchen mot New York Red Bulls (förlust med 1-2).

Johan Blomberg, Colorado – 6/0

Åkte på en smäll för tre omgångar sedan och var inte med i truppen mot New York Red Bulls, när laget föll med 1-2 på hemmaplan.

Gustav Svensson, Seattle – 12/1

Spelade hela matchen när Seattle slog fjolårsmästaren Toronto med 2-1 och likaså mot Portland Timbers (0-1). Svensson slog sig i slutet av kvalet in i det svenska landslaget igen och ser ut att knipa en plats i den svenska VM-truppen. Svensson är en bit från Sveriges startelva, men kan knipa en plats i truppen före Alexander Fransson och Marcus Rohdén, som också konkurrerar på innermittfältet.

Gabriel Somi, New England Revolution - 9/0

Satt på bänken i hela matchen, när hans New England Revolution bärgade första segern sedan den 7 april i ligan med 3-2 mot Toronto på hemmaplan.

Anton Tinnerholm, New York City - 9/2

Svensken spelade helgen hela matchen, när New York City spelade 2-2 mot Los Angeles FC på bortaplan. Bofast i lagets startelva. Tinnerholm har tidigare nämnts som en kandidat till en plats i den svenska VM-truppen, men verkar ha tappat gentemot sina konkurrenter om högerbacksplatsen. Mikael Lustig är given och därefter verkar både Emil Krafth och Johan Larsson gå före honom.

Joel Qwiberg, San José Earthquakes - 1/0

Utanför truppen igen, när laget vann med 3-1 mot Minnesota på bortaplan.

Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 8/3

Eriksson spelade hela matchen när San José vann med 3-1 mot Minnesota borta och stod för matchens första mål på straff, tredje för säsongen. Det var lagets andra seger på den nio inledande matcherna av säsongen.

Samuel Armenteros, Portland - 8/0

Assist! Anfallaren hoppade in i den 77:e minuten och stod för assisten till matchens enda mål till 1-0-seger mot Gustav Svenssons Seattle Sounders.

Adam Lundqvist, Houston - 0/0

Lämnade nyligen Elfsborg och skrev på för Houston. Var inte med i matchtruppen, när laget spelade 2-2 mot Vancouver Whitecaps.

