"Forsberg behandlas hos 'mirakelläkare' i Österrike"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 4/2

Succén fortsätter för Toivonen i Australien. Efter att ha varit skadad i inledningen av säsongen, så har han sedan på fyra matcher gjort fyra poäng framåt. Mot Adelaide United (2-0) gjorde han matchens sista mål med tio minuter kvar, efter väggspel med Terry Antonis och ett avslut nära främre stolpen. Tränaren Kevin Muscat sa att Toivonen "orsakade problem för Adelaide United hela matchen".

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 12/0

Fick inga minuter den här veckan heller, varken i cupförlusten mot Kortrijk (0-1) eller i ligan mot Royal Mouscron (0-0). Fyra raka matcher utan inhopp för Demir.

Eric Smith, Gent – 0/0

Syntes varken till i cupen (3-0 mot KFCO Beerschot) eller i ligan (2-0 mot Eupen). Startade dock i U21-lagets match.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 18/9

Ny stark vecka för Engvall. Inledde med att göra både mål och assist i cupen mot Lokeren (2-0) från högstadivisionen, och gjorde även matchens första mål mot Westerlo (3-1) i ligan. Engvall har totalt spelat 1065 minuter och då gjort nio mål, fem assist.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 13/3

Den bosniska ligan har gått på uppehåll och sätter igång i slutet av februari. Mladost ligger sexa i serien.

CYPERN

John Alvbåge, Nea Salamina (utlånad från Omonia) – 0/0 nollor

Ännu en gång kvar på bänken, den här gången i storförlusten mot APOEL (0-4).

DANMARK

Joel Allansson, Randers FC – 9/1

Lär ha gjort sin sista match i Randers. Har haft en skada mot slutet, och klubbar som IFK Göteborg och Halmstad ska vara intresserade av Allansson då hans kontrakt går ut i vinter.

Mikael Boman, Randers FC – 7/0

Tillbaka i matchtruppen efter en mindre skada, men fick inte hoppa in mot Vendsyssel (1-0).

Patrik Carlgren, Randers FC – 19/7 nollor

Hållen nolla och en av tre spelare på planen som fick 4/6 i betyg av Ekstrabladet (övriga spelare fick lägre), detta i 1-0-segern mot Vendsyssel. Svensken gjorde framför allt en riktigt fin trippelräddning i andra halvlek. En generellt stark period för Carlgren nu, som hållit nollan i tre av fem matcher och i en fjärde blivit uttagen i omgångens lag av Tipsbladet.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 16/0

Med konkurrenten Nicolai Boilesen helt frisk igen så blev Bengtsson kvar på bänken mot Esbjerg (3-0).

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 17/0

Fick komma in i halvtid och 2-0-ledning mot Esbjerg (3-0). Ett fint inhopp, värt 7/10 i betyg enligt BT. Papagiannopoulos har börjat få mer speltid, efter en lång period där han mest var på bänken.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 21/1

Andersson lär vara nöjd med sin flytt till Danmark. Han har direkt tagit en given plats i startelvan och får ofta beröm. Mot Odense (3-0) kom också första målet, när han fullföljde en lång löpning och stötte in bollen från nära håll. 4/6 i betyg hos Ekstrabladet, 6/10 hos BT.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Inte med på bänken den här gången (3-0 mot Odense).

Johan Larsson, Bröndby – 22/3

I en av sina kanske sista matcher för Bröndby så fick Larsson en nyckelroll. Bröndby vände 0-1 till 2-1, där Larsson assisterade till 2-1-målet. 4/6 i betyg hos Ekstrabladet, 7/10 hos BT. En match kvar innan uppehållet. Blir det verkligen någon mer match i Bröndby efter det? Kontraktet går ut i vinter.

Simon Tibbling, Bröndby – 23/1

Kunde inte följa upp matchhjälterollen från veckan innan. Fick starta mot Vejle, men Bröndby låg under med 0-1 och gjorde dubbelbyte i halvtid där Tibbling gick ut. Då vände Bröndby till 2-1, där en av inhopparna gjorde mål. Därför lägre betyg till Tibbling. 2/6 i Ekstrabladet, 5/10 i BT.

Gustaf Nilsson, Vejle – 14/3

Borta med en skada mot sin forna klubb Bröndby (1-2).

Melker Hallberg, Vejle – 15/1

Andra raka matchen där Hallberg inte fick starta. Kom in i halvtid mot Bröndby i 1-0-ledning, men Vejle förlorade 1-2. 5/10 i betyg hos BT.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 19/5 nollor

En oväntat stor förlust för Ålborg hemma mot Horsens, som gjorde fyra mål (2-4). Rinne fick 2/6 i betyg hos Ekstrabladet, men kunde knappt göra något åt målen. En straff, ett två-mot-en-läge, och två hårda avslut från nära håll.

Niklas Backman, Århus – 9/0

Efter att ha varit borta i nästan tre månader med yrsel och huvudvärk så var Backman äntligen tillbaka. Han satt på bänken mot Nordsjälland (0-1).

Tobias Sana, Århus – 15/3

Var med i den officiella matchtruppen, men saknades ändå i matchen mot Nordsjälland (0-1). Tränaren David Nielsens version var att Sana hela tiden var tänkt att vilas för att återhämta batterierna inför sista matchen, och att Sana endast var med i matchtruppen för att Nordsjälland skulle förbereda sig på det.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 15/0

Är skadad och förhoppningarna är att han ska vara tillbaka någon gång i samband med matcherna runt jul.

Ken Sema, Watford – 8/0

Fick något oväntat starta i Premier League mot Everton (2-2), trots att han inte ens var med i truppen i matchen innan och trots att han knappt har använts av Watford mot slutet. Sema gjorde det åtminstone helt okej. Han blev dock utbytt efter en timme i underläge och det var strax därefter som Watford gjorde sina två mål.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Var inte med på bänken mot Everton (2-2). Hans första tid i klubben, när det kommer till matcher, har än så länge begränsats till ett par ligacupmatcher på bänken och start i någon U23-match.

Viktor Gyökeres, Brighton – 1/0

Var inte med A-laget, men spelade som vanligt 90 minuter med U23-laget, där han och laget blev mållösa.

Joel Asoro, Swansea – 9/0

Syntes äntligen till i matchsammanhang igen. Spelade 80 minuter i en cupmatch för U23-laget mot Bristol Rovers A-lag (1-2). Asoro var dock inte med Swanseas A-lag mot Brentford (3-2).

Martin Olsson, Swansea – 17/0

Startade, men gick dessvärre ut tidigt med en skada mot Brentford (3-2). Ska träffa en specialist i veckan för att se hur allvarligt det är, men tränaren Graham Potter sa direkt efter matchen att det inte såg bra ut.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 9/3 nollor

Femte raka matchen utan speltid för Nordfeldt (3-2 mot Brentford). Graham Potter har tidigare sagt att målvakterna kommer få ungefär lika stora chanser att visa upp sig. Den andra målvakten Erwin Mulder gör just nu varken flopp eller succé.

Pontus Jansson, Leeds – 17/0

Ny stabil match av Jansson. 2-1 mot QPR, och Jansson fick 7/10 i betyg hos Yorkshire Evening Post. Leeds är nu tvåa i Championship, efter fyra raka segrar.

Niclas Eliasson, Bristol City – 19/1

En av Eliassons sämre matcher i höst kom mot Birmingham City (1-0). Utbytt efter knappt en timme och 4/10 i betyg hos Bristol Post. Eliasson har startat alla ligamatcher utom fyra i höst, och i tre av de matcherna berodde det på att laget inte använde sig av yttrar.

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Långtidsskadad och förhoppningen är att han tränar med laget igen i januari.

FINLAND

Gabriel Petrovic, IFK Mariehamn – 20/1

Den finländska ligan är slutspelad.

Philip Sparrdal–Mantilla, IFK Mariehamn – 18/0

Den finländska ligan är slutspelad.

Nicklas Maripuu, IFK Mariehamn – 26/2

Den finländska ligan är slutspelad.

Pontus Åsbrink, IFK Mariehamn – 29/2

Den finländska ligan är slutspelad.

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 26/7

Den finländska ligan är slutspelad.

Amin Nazari, IFK Mariehamn – 23/1

Den finländska ligan är slutspelad.

Tatu Varmanen, Inter Åbo – 22/0

Den finländska ligan är slutspelad.

Anders Bååth, SJK – 33/1

Den finländska ligan är slutspelad.

FRANKRIKE

Karl–Johan Johnsson, Guingamp – 17/4 nollor

Guingamp fortsätter att ha det jobbigt. Sedan senaste svenskkollen har laget förlorat båda matcherna som man spelat. Först mot Dijon (2-1) och därefter mot Amiens (2-1). Laget ligget sist i Ligue 1.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 16/1

Mittfältaren startade ligamatchen mot Reims (seger med 1-0) i onsdags. Blev utbytt i den 87:e minuten.

Alexander Kacaniklic, Nantes – 0/0

Yttermittfältaren har stått utanför Nantes matchtrupp som vanligt.

Jakob Johansson, Rennes – 10/1

Mittfältaren satt först på bänken under hela matchen mot Lyon (seger med 2-0) i onsdags och därefter fick han nöja sig med ett inhopp i den 59:e minuten hemma mot Dijon (seger med 2-0) i lördags.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 15/1

Högerbacken startade båda den gångna veckans matcher. Först föll Amiens med 2-0 mot nästjumbon Monaco, på hemmaplan och då spelade Krafth hela matchen. Därefter tog man en viktig 2-1-seger mot jumbon Guingamp och då byttes Krafth ut med en kvart kvar att spela.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, 07 Vestur – 27/3

Den färöiska ligan är slutspelad.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain – 13/11

Forwarden spelade hela matchen när Al Ain i fredags åkte ut ur en av de inhemska cuperna (Presidents Cup). Laget föll med 5-3 mot Al Wasl och Berg förblev mållös.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 7/4

Högerbacken missade båda den gångna veckans matcher, på grund av skada. Enligt grekisk media hoppas dock Pao att han ska kunna vara tillbaka i helgen.

Niklas Hult, AEK Aten – 21/0

Vänsterbacken spelade hela matchen när AEK slog Lamia med 2-0 i ligan i lördags.

Pontus Wernbloom, Paok – 15/1

Mittfältaren startade i segern mot Larissa (2-1) i söndags men blev utbytt i den 67:e minuten.

Sebastian Eriksson, Panetolikos – 6/0

Missat de senaste matcherna på grund av skada, enligt grekisk media. Stod över även måndagens match mot Apollon Smirnis (seger med 2-1).

ISLAND

Valmir Berisha, Fjölnir (utlånad från Ålesund) – 20/4

Den isländska ligan är slutspelad.

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 14/0

Den isländska ligan är slutspelad.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa – 14/1

Haifa börjar lyfta i tabellen. Under den gångna veckan har man spelat 4-4 hemma mot Hapoel Be’er Sheva (Sjöstedt startade men blev utbytt i den 54:e minuten) och vunnit med 3-0 borta mot Hapoel Ra’anana.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma – 18/5 nollor

Nu går det tungt för Roma, som spelat fyra raka matcher (tre i Serie A) utan att vinna. Mot Cagliari i helgen ledde man med 2-0, men tappade till 2-2. Reduceringen kom i den 84:e minuten och kvitteringen i den 95:e minuten. Två minuter innan det sista målet visades också två Cagliari-spelare ut. Roma ligger åtta i serien.

Albin Ekdal, Sampdoria – 14/0

Mittfältaren satt på bänken när Sampdoria tog sig vidare i italienska cupen via en 2-1-seger hemma mot Spal förra tisdagen, men spelade sedan hela ligamatchen borta mot Lazio i lördags (2-2).

Filip Helander, Bologna – 12/0

Mittbacken spelade både den gångna veckans matcher. Först slog Bologna ut Crotone ur italienska cupen (3-0) och därefter föll man med 2-1 borta mot Empoli i ligan.

Mattias Svanberg, Bologna – 10/0

Den 19-årige mittfältaren var utanför truppen till cupmatchen mot Crotone. Hoppade sedan in i Serie A-matchen mot Empoli, i den 68:e minuten.

Oscar Hiljemark, Genoa – 14/0

Mittfältaren spelade inte när Genoa rök i italienska cupen mot Serie C-laget Virtus Entella i torsdags. Laget blev utslaget efter straffläggning. Entella kvitterade till 3-3 i förlängningen i den 122:a minuten. Genoa? De satte tre straffar under ordinarie tid och förlängningen. Sämre gick det alltså i själva straffläggningen. I ligamatchen mot Spal i helgen spelade dock Hiljemark hela matchen (1-1).

Svante Ingelsson, Udinese – 0/0

Skadad.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) – 8/0

Mittfältaren spelade hela matchen när Hellas slog Benevento med 1-0 på bortaplan i Serie B i helgen.

Marcus Rohdén, Crotone – 15/2

Mittfältaren spelade hela matchen när Crotone föll med 3-0 mot Serie A-laget Bologna och därmed åkte ur italienska cupen. Laget har inte spelat någon Serie B-match sedan senaste svenskkollen.

LETTLAND

Ricardo Gray, Valmiera – 13/3

Den lettiska ligan är slutspelad.

Camron Nguesseu, Valmiera – 2/0

Den lettiska ligan är slutspelad.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 11/1

Anfallaren var utanför truppen när laget ställdes mot topplaget Valetta - det ska han vara glad för. Tarxien åkte på pumpen med hela 7-0. Nilssons lag ligger på åttondeplats i den maltesiska ligan.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 18/4

Sam Larsson har verkligen växlat upp efter drygt en halv spelad säsong. För lite mer än en vecka sedan gjorde han sitt första ligamål för säsongen med ett kanonskott. Det följde han upp med ytterligare två fullträffar i 4-1-seger mot VVV Venlo i torsdags. Efter Venlo-mötet var Larsson nöjd med insatsen: "Jag kunde ha gjort mer offensivt också, men det var kul att få göra två mål och vinna matchen", sa han till Fox Sports. Tränaren Giovanni van Bronkhorst hyllade svensken efter fullträffarna: "Nu visar Sam varför han spelar för Feyenoord", sa den tidigare storspelaren enligt Feyenoords hemsida och fortsatte: "Jag är glad för Sams skull, han är numera lycklig på planen". I helgens nya 4-1-seger, den här gången mot Emmen, tog dock poängsviten slut för Larsson. Svensken spelade 90 minuter, men stod varken för mål eller assist.

Emil Bergström, Utrecht – 6/0

Äntligen speltid för Bergström! Efter att ha fått finna sig i att sitta på bänken nästintill hela säsongen fick mittbacken starta, och spela hela matchen, i helgens omgång mot Heracles Almelo - det var hans första start sedan augusti. Som grädde på moset fick han också se sitt lag vinna med 3-1. Emil Bergström spelade högerback i matchen. Efter tillställningen berättade han att han alltid är positiv, oavsett vad som händer. "Jag är en positiv kille och jag försöker alltid att se det positiva i saker. Vad som än händer så kommer det att göra mig till en bättre människa. Vad som inte dödar härdar, det är verkligen så. Jag försöker hela tiden bli bättre och när jag spelar försöker jag bara visa vad jag bidra med", säger Bergström till Utrechts hemsida. Dessutom fick han lovord från svenske kollega Simon Gustafson. "Han är superprofessionell och det går verkligen att se nu. Han har in e spelat på länge, men då går han in och gör det såhär bra - all heder åt honom", säger Gustafson. För insatsen fick Bergström 6/10 i betyg av AD.

Simon Gustafson, Utrecht – 16/4

Mittfältaren gjorde mål från straffpunkten i förra ligaomgången mot Excelsior (3-3). När laget ställdes nu mötte Heracles slog han till - och även den här gången från elva meter. Utrecht tilldömdes straffsparken redan i den fjärde minuten och Gustafson rullade kyligt in 1-0. Därefter utökade Utrecht sin ledning med både ett och två mål, vilket också räckte för att vinna matchen, även om Heracles med kvarten kvar reducerade. Gustafson spelade 90 minuter i 3-1 segern och han var nöjd med samarbetet med sin svenske kollega Emil Bergström. "Han (Bergström) spelade högerback och till höger på mittfältet, så vi hade några samarbeten. Det är enkelt när man kan prata svenska med varandra, man kan kommunicera hela tiden - det är skönt", säger Gustafson till Utrechts hemsida.

Kristoffer Peterson, Heracles – 17/9

Satte punkt för en sex matcher lång måltorka i den förra omgången mot VVV-Venlo. Nu, mot Utrecht, spelade han åter från start, men han lämnade 3-1-förlusten utan någon poäng. Det 24-åringen dock kunde glädjas åt var att han fick bära kaptensbindeln för första gången i Heracleströjan och att han fick 90 minuter i benen.

Svensken ryktas samtidigt vara på väg bort från Heracles och enligt Aftonbladet är AEK Aten ute efter svensken, vilket han själv också bekräftar. "Jag vet att klubbarna pratat med varandra, men det ligger inte i mina händer. Jag vet egentligen ingenting, varken om kontrakt eller omständigheterna", säger han till De Telegraaf enligt Voetbal Primeur. Enligt den nederländske FOX-journalisten Toine van Peperstraten gör Peterson sina sista matcher för Heracles, eftersom han troligtvis säljs i januari.

Ramon Pascal Lundqvist, PSV Eindhoven – 2/1

Den offensive mittfältaren får sin speltid i PSV:s andralag. Där har han gjort det bra och han har stått för en diger poängskörd under säsongen och i den förra matchen mot Go Ahead Eagles stod han för både mål och assist. I och med det var han noterad för sex mål och fyra assist på sexton omgångar inför mötet med Cambuur. Mot Cambuur gjorde han åter poäng då han assisterade till Cody Gakpos 1-1-mål i den 23:e minuten. Dock kom assisten med bitter eftersmak eftersom PSV förlorade mötet med 2-1 efter att Cambuur avgjort på straff i den 84:e minuten.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 18/4

Den norsksvenske mittfältarens RKC föll tungt mot Dordrecht i den förra omgången (2-0). Klubben studsade dock tillbaka snabbt och mot Maastricht knep laget en 3-1-seger. En som var en högst bidragande orsak till att klubben vann var Emil Hansson. Med kvarten kvar att spela assisterade talangen Kevin Vermeulen som gjorde 2-0. Därefter reducerade Maastricht till 2-1, men då klev Hansson fram och punkterade tillställningen i den 87:e minuten genom att göra 3-1. Några minuter senare blev mittfältaren utbytt. Mittfältaren har också bestämt sig för vilket landslag han vill representera i framtiden - Sverige. "Jag tycker att svensk fotboll passar mig bättre. Av de samtalen jag haft visade det sig att Sverige ville ha mig. Det gav mig självförtroende, och det var också någonting som gjorde att jag bestämde mig", säger han till agentfirman Wasserman. Hansson har tidigare spelat i Norges ungdomslandslag.

NORGE

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 30/3

Den norska ligan är slutspelad. Layouni har kontrakt med Bodö/Glimt till och med säsongen 2020.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 27/6

Den norska ligan är slutspelad och Kalludra har två år kvar på sitt kontrakt.

Simon Alexandersson, Kristiansund – 11/0

Den norska ligan är slutspelad och Simon Alexandersson tre år kvar på sitt kontrakt med klubben.

Conny Månsson, Kristiansund – 0/0 nollor

Den norska ligan är slutspelad. Målvaktsveteranen sitter på utgående kontrakt med Kristiansund.

Andreas Linde, Molde – 29/8 nollor

Den norska ligan är slutspelad. Lindes kontrakt med Molde sträcker sig över nästa säsong.

Mattias Moström, Molde – 20/2

Den norska ligan är slutspelad. 35-årigens kontrakt går ut vid årsskiftet, men Moström har öppnat för att förlänga med klubben och han har sagt att parterna varit nära att nå en överenskommelse. Tidigare i år berättade han att han var sugen på att ta en roll i klubben den dagen då han lägger skorna på hyllan. Moström har spelat i Molde sedan år 2007.

Christopher Telo, Molde – 2/0

Den norska ligan är slutspelad och vänsterbacken har kontrakt med klubben till och med säsongen 2020.

Pawel Cibicki, Molde (utlånad från Leeds) – 12/3

Den norska ligan är slutspelad och det Pawel Cibicki vänder tillbaka till Leeds efter en lånesejour i Molde. Tidigare har det uppgetts att Leeds överväger en försäljning av Cibicki och den engelska lokaltidningen Yorkshire Evening Post har rapporterat att MLS-klubbar ska vara intresserade.

Isak Ssewankambo, Molde – 4/0

Den norska ligan är slutspelad och det står klart att Isak Ssewankambo kommer att lämna Molde, då han inte blivit erbjuden något nytt kontrakt. Var han spelar härnäst är ännu inte fastställt.

Martin Broberg, Odd – 24/4

Den norska ligan är slutspelad och Broberg kommer nästa säsong att återvända till allsvenskan och Örebro.

Jonathan Levi, Rosenborg 23/4

Den norska ligan är slutspelad och Levi blev norsk mästare med sitt Rosenborg. Rosenborg har dock en match kvar innan man går på semester och det är mot Leipzig i Europa League, dock har laget ingen som helst chans att ta sig vidare från gruppspelet. För sina insatser under säsongen blev Levi uttagen till landslagets januariturné.

Pontus Engblom, Sandefjord – 29/6

Den norska ligan är slutspelad och Sandefjord trillade ur högstadivisionen. Engblom har kontrakt med klubben över nästa säsong. Samtidigt har han öppnat för en comeback i Sundsvall någon gång i framtiden. "Det är ingen hemlighet att Giffarna är en klubb som ligger mig varmt om hjärtat. Självklart hade det varit kul att spela på hemmaplan nån gång igen i karriären, sen om det sker nu eller senare får framtiden utvisa", sa han till FotbollDirekt.

William Kurtovic, Sandefjord – 10/1

Den norska ligan är slutspelad. Kurtovic sitter på utgående kontrakt med Sandefjord.

Marcus Sandberg, Stabaek – 14/3 nollor

Den ende svenske spelaren i Norge som vars säsong fortsatte ända till 9 december, eftersom Stabaek fick kvala mot Ålesund för att hålla sig kvar. Det var en uppgift som Sandberg och hans lagkamrater klarade av och laget vann dubbelmötet med 2-1 och målvakten, som stod i båda matcherna, får spela i Elitserien även nästa säsong.

Kevin Kabran, Start – 23/7

Den norska ligan är slutspelad och Start. Kabran sa till Fotbollskanalen tidigare i höstas att han hellre vill spela på en högre nivå än den norska andraligan.

Elliot Käck, Start – 28/2

Den norska ligan är slutspelad, endast kvalspel mellan Stabaek och Ålesund kvarstår. Start blev degraderat och spelar år 2019 i den näst högsta serien. Käck, liksom Kabran, har inte gjort någon hemlighet av att andradivisionen inte lockar. "Det är väl inget man är jättesugen på att göra", sa han till Fotbollskanalen i november.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 10/0

Den norska ligan är slutspelad. Israelssons låneavtal med Vålerenga sträcker sig till och med nästa sommar, därefter kommer han att ansluta till den norska klubben permanent.

PORTUGAL

Erdal Rakip, Benfica – 0/0

Mittfältaren var utanför truppen i både A- och B-lagets matcher.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 17/0

Mittbacken spelade i vanlig ordningen hela matchen för sitt Dynamo Moskva. Den här gången fick han också glädjas åt att laget vann matchen mot Ural med 4-0.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 22/8

Ytterforwarden gjorde comeback i förra ligamatchen mot Ural efter en skada, då stod han för sist. När Krasnodar nu ställdes mot Ufa så tog han åter plats i startelvan. Krasnodar hamnade i ett tidigt underläge, men kvitterade drygt tio minuter efter det. 1-1 slutade också matchen och Claesson var på planen i 82 minuter innan han blev utbytt.

I torsdags spelade Krasnodar även det första mötet av två i kvartsfinalen av den ryska cupen mot Rostov. Den matchen slutade 2-2 och Claesson stod för assisten till 1-0-målet.

Anton Salétros Jönsson, FK Rostov – 9/1

Mittfältaren fick en del speltid i början av säsongen, men har därefter fått sitta mycket på bänken. I cupmötet mot Krasnodar förra veckan fick han dock chansen från start och dessutom spela 90 minuter. Matchen slutade 2-2 efter att Rostov vänt tvåmålsunderläge. Tillbaka i ligaspelet i helgen mot Samara blev Salétros Jönsson åter förpassad till bänken.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 5/1

Har det vänt för mittbacken nu? Hadzikadunic har fått sparsamt med speltid men i de två senaste matcherna mot Krasnodar och Samara har han startat. I cupmötet mot Krasnodar fick han spela 90 minuter, i Samaramatchen blev han utbytt efter 65 minuter till förmån för Vidar Örn Kjartansson. Vid det skedet låg Rostov under med 1-0. Kjartansson, eller någon annan i Rostov, lyckades dock inte få in bollen i Samara-målet och matchen slutade i 1-0-förlust, trots att man spelade med nästan en mer i den andra halvleken. I slutet av matchen var däremot Rostov brandskattat efter att både Ragnar Sigurdsson och Alexandru Gatcan blivit utvisade under de sista tio minuterna. De röda korten menade tränaren Valerij Karpin berodde på att domaren tappade matchen. "Det här är helt domarens förtjänst. Han slutade styra spelet, vilket aktiverade spelarnas känslor", säger tränaren till klubbens hemsida. Dennis Hadzikadunic verkar också trivas i klubben och han kan komma att stanna länge i öst. "Varför inte? Här känner jag mig bekväm", säger han till klubbens hemsida.

SCHWEIZ

Nabil Bahoui, Grasshoppers – 16/3

Bahoui spelade 90 minuter när Grasshoppers förlorade mot Luzern med 2-3. Grasshoppers ligger nu näst sist i ligan.

Alexander Gerndt, FC Lugano – 16/5

Anfallaren var avstängd i förra omgången mot Nauchatel Xamax. Nu var han tillbaka och han spelade från start i matchen Sion. Det dröjde inte länge innan Alexander Gerndt visade sig i poängprotokollet. I den 42:a minuten spelade han fram till Miroslav Covilos 1-1-mål. Efter halvtid tog också Lugano ledningen med 2-1, men laget lyckades inte hålla undan och med 20 minuter kvar av matcher gjorde Sion 2-2, vilket också blev slutresultatet.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Radnicki Nis - 4/3

Mitrovic är skadad och missade även helgens möte med Spartak Subotica (3-0-seger) Anfallaren kom senast till spel genom ett inhopp den 30 september mot Partizan i ligan. Nis är tvåa i ligan och har nio poäng upp till ettan Röda Stjärnan.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés - 10/0

Anfallaren gjorde i förra veckan första matchen från start sedan den 31 oktober mot Girona i cupen. Den här gången var det åter i cupen och i returen mot Girona, där Alavés föll med 2-1 och därmed åkte ur turneringen. I helgen blev det därefter 90 minuter på bänken i 3-0-förlusten mot Atlético Madrid. Fortsatt tungt för svensken som har svårt att få speltid. Alavés är femma i ligatabellen.

TURKIET

Johannes Hopf, Ankaragücü - 8/3 nollor

Målvakten är vanligtvis given i laget, men bröt för ett antal veckor sedan ett finger och har sedan haft ljumskproblem. 31-åringen var utanför truppen i både cupmötet med Bodrumspor (4-2-förlust) och i gårdagens ligamöte med Basaksehir (1-0-förlust). Ankaragücü är tia i ligatabellen. Senast Hopf kom till spel var den 6 oktober.



Abdul Khalili, Kasimpasa - 1/1

Khalili skadade sig i premiären och slet tidigare i höst upp skadan igen, vilket ledde till att han behövde opereras och nu mest troligt missar hela höstsäsongen. I går blev det förlust för hans Kasimpasa mot Kayserispor med 3-0. Kasimpasa är tvåa i ligan.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor – 11/0

Mittbacken är som bekant ordinarie i lagets startelva och gjorde i helgen åter 90 minuter i ligan. Den här gången tog Sivasspor tredje trepoängaren på de fyra senaste matcherna efter 2-0-seger mot Göztepe. Laget är fortsatt nia i ligatabellen.

Daniel Larsson, Akhisar Belediyespor - 5/1

Äntligen speltid och målskytt! Anfallaren fick i förra veckan speltid för första gången sedan den 20 oktober, då han spelade från start och blev målskytt i 4-1-segern mot Erkan Zengins Karagümrük i cupen. Däremot blev det åter 90 minuter på bänken i helgens 3-0-seger mot Fenerbahce i ligan. Akhisar är på 13:e-plats i ligatabellen.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Bayer Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 11/1

Kiese Thelin verkar inte vara högt rankad bland lagets anfallare. Efter fyra matcher på läktaren i ligan, så fick han i helgen en plats på bänken i 1-0-segern mot Augsburg, men däremot ingen speltid. Senast Kiese Thelin fick speltid i Bundesliga var den 20 oktober mot Hannover. Efter det enbart speltid i Europa League. Bayer Leverkusen är placerat på elfteplats i Bundesliga.

Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Anfallaren var i helgen, efter två raka matcher på bänken, åter utanför truppen i ligamötet med Hertha Berlin (1-0-förlust) på bortaplan. Han verkar inte ingå i tränarens planer och uppgavs i går vara aktuell för en flytt till AIK. Han har kontrakt med Frankfurt, som är femma i Bundesliga, fram till nästa sommar.



Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach - 16/0

Wendt, som är given i startelvan, och hans Mönchengladbach studsade i helgen tillbaka med en 3-0-seger mot Stuttgart efter förlust helgen innan mot RB Leipzig. Wendt gjorde i sedvanlig ordning 90 minuter och fick en trea i betyg av Westdeutsche Zeitung, som motiverade betyget med att det var en ”anständig prestation”. Mönchengladbach är tvåa i ligan med sju poäng upp till ettan Borussia Dortmund.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 16/1

Vänsterbacken missade i förra veckan träning med anledning av förkylning, men var i fredags som vanligt med i startelvan i 3-1-segern mot Fortuna Düsseldorf i ligan. Det var första segern på sex matcher i Bundesliga och nu är laget åtta i ligatabellen. Augustinsson fick en trea av sex i betyg av Kicker, där ett är högst betyg.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Äntligen med i A-truppen! Beijmo blev i fredags för första gången i höst uttagen i matchtruppen i Bremens seger mot Fortuna Düsseldorf med 3-1 i ligan. Svensken fick däremot sitta på bänken i hela matchen. Framöver kan det möjligen bli svårt med fler matcher i A-truppen, då bland annat Niklas Moisander var avstängd och går före svensken i rangordningen i klubben.



Robin Quaison, Mainz - 14/3

Quaison spelade i helgen åter från start, men hade den här gången inte samma lycka som i de två senaste omgångarna med assist och mål. Åter 90 minuter på planen, men poänglös mot Hannover (1-1). Mainz är därmed tia i ligatabellen. Quaison fick ett lågt betyg - 4,5 av 6 - av Kicker, där ett är bäst.



Mikael Ishak, Nürnberg – 12/4

Ishak är ordinarie i Nürnberg och gjorde i helgen 90 minuter mot Bayern München (3-0-förlust) i ligan. Det var lagets åttonde raka match utan seger i Bundesliga. Nürnberg är på 15:e-plats i ligatabellen, men endast med bättre målskillnad än Stuttgart på negativ kvalplats. Ishak fick en femma i betyg av sex av Kicker, där ett är högts betyg i skalan.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 12/3

Emil Forsberg lider fortsatt av ljumskproblem och var i helgen utanför matchtruppen i Leipzigs 3-0-förlust mot Freiburg i Bundesliga. Enligt Bild har svensken under senaste veckorna besökt olika specialister för att få bukt med ljumskproblemen. I fredags skrev tidningen att svensken är på besök, på obestämd tid, hos "mirakelläkaren" Franz Leberbauer i Fuschl am See i Österrike. Leipzig-tränaren Ralf Rangnick uttalade sig också i artikeln och sa att Forsberg stannar hos Leberbauer "så länge det är nödvändigt". Nyligen berättade Forsberg i en intervju med Bild att han för tillfället "inte vill snacka fotboll", då han vill vara smärtfri först. Han sa också i intervjun att han tror att han "alltid kommer känna något i ljumskarna. I dag uppdaterade Leipzig sin hemsida med att "Forsberg endast tränar individuellt".



Alexander Isak, Dortmund - 0/0

Ingen speltid i veckan. Anfallaren var som vanligt inte uttagen i Dortmunds matchtrupp till derbyt mot Schalke 04 (2-1-seger) i Bundesliga, men kom heller inte till spel med B-laget mot Wattenscheid i Regionalliga West, tyska fjärdeligan. Nyligen uttalade sig Isaks agent Moses Ssewankambo om talangens situation i Dortmund och sa bland annat att de aldrig haft en ”seriös konversation” med tränaren Lucien Favre, men även att Isak, trots flyttrykten, förmodligen vill stanna i Dortmund.

Simon Hedlund, Union Berlin – 13/2

Svensken fick inledningsvis gott om speltid, men sedan i slutet av oktober har han varierat inhopp med att sitta på både bänken och läktaren. I helgen fick han sitta på läktaren för andra matchen i rad, då Union Berlin kryssade mot Magdeburg (1-1). Union Berlin är placerat på tredjeplats i tyska andraligan.



Sebastian Andersson, Union Berlin – 18/7

Poäng igen! Efter dubbla mål förra helgen, så fick Andersson åter chansen från start och spelade 90 minuter mot Magdeburg (1-1). Han stod dessutom för framspelningen till Union Berlins mål och är nu noterad för sju mål och två assist totalt i tyska andraligan och i cupen. Laget är fortsatt obesegrat i höst och trea i ligatabellen. Andersson fick tre av sex i betyg av Kicker, där ett är högst betyg i skalan.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 14/0

Högerbacken är skadad och missar resten av höstsäsongen. Wahlqvists Dresden föll till råga på det tungt i helgen med 2-0 mot Holstein Kiel i ligan och är numera placerat på elfteplats i tabellen i Zweite Bundesliga.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 15/1

Ny storförlust. Magyar spelade i helgen åter från start, men blev utbytt efter 59 minuter, när Greuther Fürth föll med 5-0 mot Erzebirge Aue i ligan. Svensken byttes ut i 2-0-underläge, så det blev alltså inte mycket bättre efter att han klev av planen. Det var klubbens andra raka storförlust, då laget förra helgen föll med 4-0 mot Köln och nu är på åttondeplats i ligatabellen i tyska andraligan. Magyar fick 4,5 av 6 i betyg av Kicker, där ett är högst betyg på skalan.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Emir Kujovic är möjligen så långt ifrån en startelva det går att vara i Bundesliga. I fredags utanför lagets matchtrupp för 14:e ligamatchen i rad, när Düsseldorf föll med 3-1 mot Werder Bremen i Bundesliga. Laget är jumbo i ligatabellen. Anfallaren har kontrakt fram till nästa sommar med den tyska klubben.



Christoffer Nyman, Eintracht Braunschweig - 4/1

Nyman gjorde i helgen andra raka 90-minutersmatchen, men fick även den här gången kliva av planen med en ny förlust (1-0 mot Hallescher) i tyska tredjeligan. Kul för Nyman att vara tillbaka i spel i igen, men värre för laget som fortsatt är toksist i ligatabellen med tio poäng efter 18 omgångar i serien.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 27/22

Ibrahimovics Galaxy missade slutspel i MLS. Han har under en längre tid ryktats vara aktuell för en flytt till Milan, men i helgen gick Milans sportchef Leonardo ut och sa att det inte blir en återförening för Ibrahimovic i Milanoklubben.



Axel Sjöberg, Colorado - 17/0

Sjöbergs Colorado missade slutspel, slutade näst sist i den västra divisionen och tredje sist i hela MLS. Har kontrakt med Colorado fram till den sista december 2020.



Johan Blomberg, Colorado - 26/0

Blombergs Colorado slutade näst sist i den västra divisionen och trea sist i hela MLS. Har kontrakt fram till årsskiftet och kan därmed lämna klubben gratis.

Gustav Svensson, Seattle - 30/3

Svenssons Seattle åkte ut i semifinalen i den västra divisionen och totalt kvartsfinalen i hela MLS. Svensson var aktuell för en återkomst till IFK Göteborg, men förlängde i stället sitt avtal med Seattle över nästa år.

Gabriel Somi, New England Revolution - 15/0

Somis New England Revolution slutade åtta i den östra divisionen och missade därmed slutspel. Har kontrakt över 2019, men berättade nyligen att han planerar att prata med sin agent om framtiden i New England med anledning av knapp speltid.



Anton Tinnerholm, New York City – 34/4

Tinnerholms New York City blev nyligen utslaget av Atlanta United i semifinalen i den östra divisionen och totalt kvartsfinalen i hela MLS. Svensken kan summera en bra säsong personligen med gott om speltid och totalt fyra mål och sex assist, men är säkerligen missnöjd med uttåget i slutspelet.



Joel Qwiberg, San José Earthquakes - 6/0

Qwibergs San José slutade sist i hela MLS. Backen fick under säsongen knapp speltid, men har kontrakt med San José även över nästa år. Nyligen sa han i en intervju med Helagotland.se att han förhåller sig till sitt avtal men att man aldrig kan veta vad som händer, då det har kommit in en ny tränare och MLS-lagen endast får ha åtta utländska spelare, vilket gör att det kan vända snabbt i fotbollen.



Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 33/6

Erikssons San José slutade sist i hela ligan och svensken blev totalt noterad för sex mål och tre assist på 33 matcher under sin debutsäsong i USA. Eriksson har kontrakt med klubben fram till den sista december 2020, men nyligen uppgav Expressen att svensken kan vara aktuell för att vända tillbaka till Djurgården.



Samuel Armenteros, Portland (utlånad från Benevento) - 30/8

Armenteros är skadad och missade helgens finalmöte med Atlanta United i MLS. Portland föll med 2-0, men kan möjligen ändå vara nöjt med säsongen. Däremot tråkigt för Armenteros som missade hela slutspelet med anledning av skadeproblem. Låneavtalet med Portland går ut sista december och nu är det oklart om svensken återvänder till Benevento eller vad som väntar härnäst i karriären.



Adam Lundqvist, Houston - 18/0

Lundqvists Houston missade slutspel och slutade på niondeplats i den västra divisionen. Däremot kan han i efterhand glädjas åt ett cupguld den här säsongen. Har kontrakt med Houston fram till den sista december 2020.

Pa Konaté, Cincinnati (utlånad från SPAL) - 5/0

Den amerikanska andraligan USL är slutspelad för Konates Cincinnati, som åkte ut i slutspelet i ligan.