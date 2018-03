Hrgota fyramålsskytt - svenskduo imponerade i Holland

Svenskkollen är tillbaka med det hetaste av svenskintresse under veckan som gått, men däremot med lite färre svenskar som varit aktiva i ligapspel, då det under den gångna veckan och i inledningen av den här veckan har varit landslagsuppehåll.

Däremot stack ett par svenskar ut i klubblagens träningsmatcher under uppehållet. Eintracht Frankfurts svenske anfallare Branimir Hrgota, som inte spelat en ligamatch sedan den 13 januari, visade att han är redo för ligaspel igen med fyra mål i en träningsmatch, samtidigt som Sam Larsson målade i comebacken efter skada, framspelad av norsk-svenske mittfältaren Emil Hansson.

Här är veckans Svenskkollen.

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med i listan.

BELGIEN

Isaac Kiese Thelin, Waasland-Beveren (utlånad från Anderlecht) – 28/16

Uppehåll i väntan på slutspelet, som startar 31:a mars. Var med A-landslaget. Spelade inte mot Chile (förlust med 2-1), men fick 70 minuter mot Rumänien (förlust med 1-0).

Erdin Demir, Waasland-Beveren – 33/0

Uppehåll i väntan på slutspelet, som startar 31:a mars. Demir verkar lämna för Zulte Waregem efter säsongen.

Robin Söder, Lokeren – 26/6

Uppehåll i väntan på slutspelet, som startar 31:a mars.

CYPERN

John Alvbåge, AC Omonia – 1/1 nollor

Skadade sig efter drygt en halvtimme i debuten. Axelskadan ska vara så pass allvarlig att han missar resten av säsongen. Det ser ut som att AC Omonia missar Europacupspel för nästa säsong.

DANMARK

Joel Allansson, Randers FC – 17/0

Danska ligan hade uppehåll och Allansson har haft en mindre skada. Är en av spelarna i Randers med utgående kontrakt och osäker status för nästa säsong.

Mikael Boman, Randers FC – 5/0

Danska ligan hade uppehåll.

Simon Kroon, Sönderjyske (utlånad från Midtjylland) – 6/0

Danska ligan hade uppehåll.

Robin Olsen, FC Köpenhamn – 36/11 nollor

Är skadad, men siktar på att vara fullt frisk när VM sätter igång.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 33/2

Fick en mindre skada i förra veckans reservlagsmatch.

Erik Johansson, FC Köpenhamn – 9/0

Nära, men ännu inte fullt tillbaka efter sin korsbandsskada. Skulle ha spelat reservlagsmatch den här veckan, men drog sig ur på grund av att han fått problem med en fot.



Johan Larsson, Bröndby – 30/2

Var med landslaget under uppehållet. Hoppade in sent mot Chile och spelade sedan hela matchen mot Rumänien.

Simon Tibbling, Bröndby – 24/3

Danska ligan hade uppehåll.

Gustaf Nilsson, Silkeborg (utlånad från Bröndby) – 25/6

Danska ligan hade uppehåll.

Rasmus Jönsson, Odense – 20/0

Danska ligan hade uppehåll.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 22/8 nollor

Var med landslaget under uppehållet. Fick ingen speltid där.

Niklas Backman, Århus – 12/0

Danska ligan hade uppehåll.

Tobias Sana, Århus – 26/4

Danska ligan hade uppehåll.

Marko Mitrovic, Sönderjyske – 4/0

Har fortfarande inte hittat en ny klubb, men fick ett inhopp i senaste reservlagsmatchen. Det jobbas på att byta till en klubb i Norge eller Sverige.

Melvin Frithzell, Helsingör – 1/0

Danska ligan hade uppehåll.

Mohammed Saeid, Lyngby – 3/0

Danska ligan hade uppehåll.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 24/0

Mittbacken har i veckan varit med på den svenska landslagssamlingen och spelade i hela 1-2-förlusten mot Chile på Friends Arena, men fick inte speltid mot Rumänien. Satt senast på bänken i hela matchen mot Brighton i FA-cupen.

Martin Olsson, Swansea – 35/0

Vänsterbacken var i veckan med på den svenska landslagssamlingen och spelade hela matchen i 1-2-förlusten på Friends Arena. Han kom däremot inte till spel mot Rumänien, men drog på sig ett gult kort från bänken.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 10/4 nollor

Målvakten var med på den svenska landslagssamlingen och spelade hela matchen i 1-2-förlusten mot Chile, samtidigt som han satt på bänken mot Rumänien.

Erdal Rakip, Crystal Palace (utlånad från Benfica) – 0/0

Mittfältaren var med på U21-landslagets landslagssamling och spelade i hela matchen i både 3-0-vinsten mot Turkiet och 1-0-vinsten mot Cypern.

Sebastian Larsson, Hull – 35/2

Mittfälaren var med på svenska landslagets landslagssamling och spelade 79 minuter mot Chile, samtidigt som han hoppade in i den 88:e minuten i 0-1-förlusten mot Rumänien.

Pontus Jansson, Leeds – 35/3

Mittbacken var i veckan med på Sveriges landslagssamling och spelade hela matchen som lagkapten i 0-1-förlusten mot Rumänien. Han hade dessutom ett fint läge att ge Sverige ledningen i matchen tidigt, men nickade över mål.

Pawel Cibicki, Leeds – 10/0

Uppehåll, men på grund av skadeproblem ser det bra ut för Cibicki att vara med på bänken i nästa ligamatch.

Marcus Antonsson, Blackburn (utlånad från Leeds) – 29/8

Blackburn har inte spelat match sedan 10:e mars på grund av snö och landslag.

Joel Asoro, Sunderland – 24/2

Anfallaren var i veckan med på U21-landslagets landslagssamling och gjorde två mål i lagets 3-0-seger mot Turkiet. Däremot blev han utbytt med en hjärnskakning i den 55:e minuten, när Sverige besegrade Cypern med 1-0. Han missar därmed minst en ligamatch med Sunderland i Championship.

Gustav Engvall, Bristol City – 3/0

Det har ryktats om återkomst till allsvenskan, med flera klubbar intresserade. Får sällan ens sitta på bänken i Bristol City.

Niclas Eliasson, Bristol City – 15/1

Uppehåll på grund av landslagsvecka.

Marcus Olsson, Derby – 13/0

Uppehåll på grund av landslagsvecka.

FINLAND

Gabriel Petrovic, IFK Mariehamn - 5/0

Mariehamn föll med 2-0 mot det svenska division 1-laget Oskarshamns AIK i en träningsmatch i helgen. Petrovic startade.

Philip Sparrdal-Mantilla, IFK Mariehamn - 1/0

Inte med i truppen mot Oskarshamn.

Nicklas Maripuu, IFK Mariehamn - 5/2

Startade mot Oskarshamn.

Pontus Åsbrink, IFK Mariehamn - 5/0

Inledde på bänken mot Oskarshamn,

Simon Silverholt, IFK Mariehamn - 1/1

Inte med i truppen mot Oskarshamn.

Tatu Varmanen, Inter Åbo - 4/0

Inter har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

Anders Bååth, SJK - 5/0

SJK har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

FRANKRIKE

Karl-Johan Johnsson, Guingamp - 32/11 nollor

Landslagsuppehåll. Johnsson satt på bänken mot Chile, men spelade hela matchen mot Rumänien under tisdagen. Sverige förlorade med 1-0.

Ola Toivonen, Toulouse - 21/2

Landslagsuppehåll. Anfallaren spelade hela matchen mot Chile (förlust med 2-1) och gjorde Sveriges mål. Mot Rumänien hoppade han in i den 70:e minuten.

Jimmy Durmaz, Toulouse - 19/3

Landslagsuppehåll. Yttermittfältaren satt på bänken mot Chile men spelade hela matchen mot Rumänien.

Alexander Kacaniklic, Nantes - 10/0

Inte med i den svenska landslagstruppen.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain - 28/19

Landslagsuppehåll. Anfallaren spelade hela matchen mot Chile, och hoppade in i den 87:e minuten mot Rumänien.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos - 18/1

Pao har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

Guillermo Molins, Panathinaikos - 22/7

Pao har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

Philip Hellquist, PAS Giannina - 2/0

Giannina har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

Niklas Hult, AEK Aten - 20/0

Landslagsuppehåll. Vänsterbacken satt på bänken under hela matchen mot Chile men spelade därefter 90 minuter borta mot Rumänien.

Jakob Johansson, AEK Aten - 17/1

Skadad och inte med i landslagstruppen.

Astrit Ajdarevic, AEK Aten - 25/1

AEK har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

HOLLAND

Sam Larsson, Feyenoord - 27/7

Yttermittfältaren har varit lårskadad den senaste tiden, men gjorde i förra veckan comeback. Larsson spelade en halvlek i träningsmatchen mot Ado Den Haag och gjorde Feyenoords 3-0-mål i 4-0-segern.

Emil Hansson, Feyenoord - 1/0

Norsksvensken startade mot Ado Den Haag och blev utbytt i den 71:a minuten. Stod för assisten till Sam Larssons mål.

Simon Gustafson, Roda (utlånad från Feyenoord) - 30/8

Roda har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

Kristoffer Peterson, Heracles - 31/8

Heracles har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

Erik Israelsson, Zwolle - 12/0

Zwolle har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

Ramon Pascal Lundqvist, PSV Eindhoven - 0/0

Spelade inte när PSV:s reservlag i den holländska andraligan slog Utrechts reservlag med 4-1.

IRLAND

Armin Aganovic, Derry City - 2/1

Derry har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa - 24/0

Haifa har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

ITALIEN

Filip Helander, Bologna – 24/0

Mittbacken har startat i de fem senaste ligamatcherna och fanns åter med i Janne Anderssons svenska landslag, när det först samlades i Stockholm och i måndags flög vidare till Rumänien. Han fick ingen speltid mot Chile, men spelade däremot mot Rumänien ihop med tidigare MFF-kollegan Pontus Jansson som mittbackar i backlinjen.

Emil Krafth, Bologna – 11/0

Högerbacken har under vintern haft svårt att få speltid i ligan, men ser fortfarande ut att vara andravalet som högerback bakom Mikael Lustig i svenska landslaget. Han blev uttagen till veckans landslagssamling, men kom inte till spel i någon av landskamperna på grund av skada.

Marcus Rohdén, Crotone – 20/2

Svenske mittfältaren har, enligt italienska sajten Crotone News, under senaste tiden haft problem med en muskelskada, samtidigt som han även innan dess haft svårt att få speltid i ligan. Janne Andersson motiverade valet, att inte ta med svensken till landslagssamlingen, med att han är skadad. VM-platsen är i fara.

Pa Konaté, SPAL – 2/0

Konaté kom i veckan inte till spel, då det, med anledning av landslagsspel, var uppehåll i ligan. Han har under en längre tid haft svårt att få spel i Serie A. Spal är placerat på 17:e-plats med en poäng ner till Rohdéns Crotone på nedflyttningsplats.

Oscar Hiljemark, Genoa – 7/0

Hiljemark har lyft sedan återkomsten till Italien och fått gott om speltid under vintern i ligan. Han belönades därför med en plats till veckans landslagssamling och fick under tisdagen visa upp sig mot Rumänien på bortaplan, där han spelade hela matchen. Nu lever hoppet om en VM-plats för svensken, även om en frisk Albin Ekdal förstås går före i en startelva.

Samuel Gustafson, Perugia(utlånad från Torino) 13/0

Mittfältaren gjorde i helgen sin sjätte raka start för Perugia i Serie B, när laget efter fem raka vinster, spelade 1-1 mot bottenlaget Cesena. Gustafson var dock i sin tur lyckosam, då han spelade fram till lagets kvitteringmål i andra halvlek. Det var hans första poäng i nya klubben. Laget är därmed kvar på sjundeplats i ligan, vilket innebär playoff-spel om en plats i Serie A nästa säsong.

Svante Ingelsson, Udinese – 4/0

Mittfältaren har under säsongen haft svårt att få speltid i Serie A, främst genom enstaka inhopp. Han blev däremot inkallad till U21-landslaget, då Carlos Strandberg och Tesfaldet Tekie tvingades lämna återbud och spelade från start och stod för ett mål i 3-0-segern mot Turkiet i EM-kvalet. Han hoppade därefter in i tisdagens 1-0-seger mot Cypern på bortaplan.

MALTA

Alexander Nilsson, Hamrun Spartans - 12/3

Anfallaren spelade inte i helgen på grund av uppehåll i den maltesiska ligan, men har däremot fått gått om speltid sedan han anslöt tidigare i år. Han har dessutom börjat få fart på målskyttet med tre mål på de fyra senaste matcherna i ligan.

NORGE

Amor Layouni, Bodö/Glimt - 2/0

Uppehåll i ligan med anledning av landslagsspel. Var däremot med och besegrade Ålesund i en träningsmatch med 3-0. Laget är placerat på sjätteplats i Tippeligan.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 1/0

Vilken succé! I skymundan av landslagssamlingarna, så levererade svensken i veckans två träningsmatcher mot Brattvåg och Levanger. Han gjorde två mål i 3-2-segern mot Brattvåg och enda målet i 1-0-vinsten mot Levanger. Mittfältaren bänkades i senaste ligamatchen, möjligen får han nu åter speltid till helgen.

Conny Månsson, Kristiansund – 0/0

Målvakten var åter utanför lagets trupp i veckans två träningsmatcher på grund av skada. Ser ut att komma tillbaka som tredjemålvakt i klubben.

Andreas Linde, Molde – 2/2

Målvakten vilade i fredagens träningsmatch mot Ranheim, som slutade 1-1, men fick däremot spela från start i tisdagens träningsmatch mot Hödd, där Molde vann med 3-1. Linde är klar förstemålvakt i laget och har hållit nollan i de två första matcherna i ligan.

Mattias Moström, Molde – 0/0

35-åringen har ännu inte fått speltid i ligan, men spelade däremot från start i fredagens träningsmatch och assisterade till lagets enda mål, när träningsmatchen mot Ranheim slutade 1-1. Fick däremot inte speltid i träningsmatchen mot Hödd.

Christopher Telo, Molde – 0/0

Ytterbacken har, i likhet med Moström, ännu inte fått speltid i ligan i år, men spelade däremot hela matchen mot Ranheim och fick spela hela andra halvlek i 3-1-segern i träningsmatchen mot Hödd. Ledarteamet ville mest troligt lufta truppen i båda matcherna.

Martin Broberg, Odd – 2/1

Yttermittfältaren började åter på bänken och fick hoppa in, men följde inte upp förra veckans succé med en cykelspark. Han hoppade in i den 78:e minuten och fick lämna planen utan varken mål eller assist, när laget föll med 2-1 mot Vålerenga på bortaplan efter nytt mål av svenskbekantingen Sam Johsson i motståndarlaget.

Jonathan Levi, Rosenborg 0/0

Mittfältaren har i veckan varit med på Roland Nilssons U21-landslagssamling och hoppade i 3-0-vinsten mot Turkiet in i den 79:e minuten, samtidigt som han spelade från start, men blev utbytt i den 75:e minuten i 1-0-vinsten mot Cypern i kvalet till U21-EM 2019. Har däremot ännu inte fått speltid i ligan.

Pontus Engblom, Sandefjord – 1/0

Spelade inte i veckan med anledning av landslagsuppehållet. Engblom spelade senast i en träningsmatch mot Strömmen, där laget förlorade med 1-3.

William Kurtovic, Sandefjord – 1/0

Spelade inte i veckan med anledning av landslagsuppehållet. Kurtovic började senast på bänken, men spelade andra halvlek i 1-3-förlusten i träningsmatchen mot Strömmen.

Kevin Kabran, Start – 1/1

Spelade inte i veckan med anledning av landslagsuppehållet. Stod för ett mål och en assist i 4-1-segern mot Tromsö i premiären av Tippeligan.

Elliot Käck, Start – 1/1

Spelade inte i veckan med anledning av landslagsuppehållet. Gjorde senast ett mål i 4-1-segern mot Tromsö i premiären av Tippeligan.

Isac Lidberg, Jerv (utlånad från Start) – 0/0

Anfallaren blev nyligen utlånad från Start till Jerv, i norska andraligan, för att få mer speltid under den kommande säsongen. Lånet sträcker sig fram till den 1 augusti. Han var under tisdagen med i lagets genrep mot Viking och slog till med två mål i lagets 6-2-seger. Premiärspelar den 2 april mot Tromsdalen i OBOS-ligan.

Marcus Sandberg, Vålerenga – 0/0

Spelade ingen match i veckan med anledning av landslagsuppehållet. Har suttit på bänken i de två inledande ligamatcherna och är andremålvakt i laget.

POLEN

Nicklas Bärkroth, Lech Poznan – 21/0

Spelade inte i veckan i ligan med anledning av landslagsuppehållet. Har inte fått speltid i de sex senaste ligamatcherna och fick senast sitta på bänken i 90 minuter, när hans Lech Poznan besegrade Lechia Gdansk med 3-0 i ligan. Nyligen berättade han för Fotbollskanalen om sin situation i klubben och att han tycker sig närma sig mer speltid, men att det är hårda bud, då tränaren inte är rädd för att peta spelare, om de inte levererar i match efter match.

PORTUGAL

Robert Åhman-Persson, Belenenses – 9/0

Spelade inte i veckan i ligan med anledning av landslagsuppehållet. Satt senast på bänken i ligan, när laget föll med 1-2 mot Moreirense på bortaplan. Åhman-Perssons agent Per Jonsson har tidigare berättat för Fotbollskanalen att mittfältaren mest troligt lämnar klubben efter säsongen.

RYSSLAND

Pontus Wernbloom, CSKA Moskva – 32/7

Spelade inte i veckan i ligan med anledning av landslagsuppehållet och kom inte till spel i lagets träningsmatch mot Ryazan. Ställs nästa gång mot Rostov på bortaplan den 1 april, medan laget ställs mot Arsenal i det första mötet i kvartsfinalen i Europa League den 5 april på Emirates Stadium.

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva - 20/0

Spelade inte i veckan med anledning av landslagsuppehållet. Dynamo Moskva ställs i helgen mot Arsenal Tula på hemmaplan i ligan.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 27/8

Claesson har varit med på den svenska landslagssamlingen och startade i träningsmatchen mot Chile och hoppade in i den 83:e minuten mot Rumänien på bortaplan. Spelade senast hela matchen i 0-1-förlusten mot Ufa i ligan. Krasnodar är placerat på fjärdeplats i ryska ligan.

Andreas Granqvist, FC Krasnodar – 28/4

Svenske landslagskaptenen har varit med på den svenska landslagssamlingen och spelade hela matchen mot Chile. Är ordinarie mittback i Krasnodar, som senast föll med 0-1 mot Ufa på bortaplan. Krasnodar är placerat på fjärdeplats i ryska ligan.

SCHWEIZ

Emil Bergström, Grasshoppers – 28/2

Spelade inte i veckan med anledning av landslagsuppehållet. Var inte med i truppen i senaste ligamatchen, annars given i startelvan. Laget är sexa i ligan som har tio lag.

Nabil Bahoui, Grasshoppers - 14/2

Har lånats ut till AIK. Bahoui gjorde sju starter (senaste 30 september) och fem inhopp (senaste 3 december) i ligan för Grasshoppers.

Alexander Fransson, Lausanne (utlånad från FC Basel) – 21/0

Fransson har i veckan varit med på den svenska landslagssamlingen och spelade från start i 0-1-förlusten mot Rumänien. Satt på bänken i de två senaste ligamatcherna efter fem raka starter för Lausanne. Fransson har ännu inte vunnit med sitt nya lag (fyra förluster och en oavgjord). Lausanne ligger trea från slutet, fyra poäng före jumbon Sion.

Alexander Gerndt, FC Lugano – 28/7

Spelade inte i veckan med anledning av landslagsuppehållet. Började senast på bänken och hoppade in efter 63 minuter och gjorde assist i 1-2-förlusten mot Luzern. Lugano ligger fyra från slutet.

SERBIEN

Andrej Simeunovic, FK Vozdovac - 0/0

Svensken lämnade nyligen Lunds BK för Vozdovac och var senast inte med i lagets matchtrupp. Den här veckan har det varit landslagsuppehåll i ligan.

SKOTTLAND

Mikael Lustig, Celtic - 40/4

Högerbacken har i veckan varit med på den svenska landslagssamlingen och spelade från start i 1-2-förlusten mot Chile. Satt senast på bänken hela matchen när det blev 0-0 mot Motherwell i ligan. Celtic toppar ligan med tio poäng före Rangers. Lustig har bara startat i två ligamatcher det här året.

SPANIEN

John Guidetti, Alaves (utlånad från Celta Vigo) - 9/1

Anfallaren har i veckan varit med på den svenska landslagssamlingen och startade mot Rumänien på bortaplan. Började senast på bänken i ligan och hoppade in efter 60 minuter i 1-3-förlusten mot Sevilla. Alaves är på 16:e plats i ligan.

Markus Holgersson, Lorca - 13/0

Försvararen var i helgen utanför lagets matchtrupp, när laget föll med 0-2 mot Tenerife på bortaplan. Lorca har nu 16 raka matcher utan seger med målskillnad 9-33 och har hela 17 poäng upp över strecket.

TURKIET

Johannes Hopf, Genclerbirligi - 29/7

Spelade inte i veckan med anledning av landslagsuppehållet. Laget är placerat på nedflyttningsplats, men har samma poäng som Osmanlispor som är över strecket.

Abbe Khalili, Genclerbirligi - 26/2

Spelade inte i veckan med anledning av landslagsuppehållet. Startade och spelade hela matchen senast. Har startat i 21 ligamatcher. Genclerbirligi ligger på nedflyttningsplats.

Daniel Larsson, Akhisar - 20/2

Spelade inte i veckan med anledning av landslagsuppehållet. Startade och spelade i 70 minuter när det blev 1-1 mot Genclerbirligi senast. Akhisar ligger nia i ligan. Larsson har startat i 19 ligamatcher.

Patrik Carlgren, Konyaspor - 4/2

Spelade inte i veckan med anledning av landslagsuppehållet. Satt senast på bänken hela matchen. Konyaspor är näst sist.

Mattias Bjärsmyr, Sivasspor - 25/0

Spelade inte i veckan med anledning av landslagsuppehållet. Spelade senast som vanligt hela matchen mot Bursaspor. Sivasspor ligger åtta i ligan.

Loret Sadiku, Kasimpasa - 23/0

Spelade inte i veckan med anledning av landslagsuppehållet. Var senast inte med i matchtruppen. Sadiku har startat i 23 av 25 ligamatcher.

Adam Ståhl, Karabükspor - 6/0

Spelade inte i veckan med anledning av landslagsuppehållet. Startade senast och spelade i 85 minuter mot Osmanlispor. Ståhl och hans lag har sex raka förluster och är sist i ligan med 15 poäng upp över strecket.

TYSKLAND

Branimir Hrgota, Frankfurt – 7/0

Äntligen målsuccé! I ligan har Hrgota varit utanför truppen i sju raka matcher, men i veckans träningsmatch mot Haibach, så imponerade svensken och slog till med fyra mål i lagets 9-1-seger. Den 13 januari var senast det blev speltid i ligan och det har blivit en start och fyra inhopp totalt i ligan den här säsongen.

Oscar Wendt, Mönchengladbach - 28/1

Vänsterbacken spelade inte någon match i veckan med anledning av landslagsuppehållet. Han var senast tillbaka efter skada och gjorde första matchen sedan den 26 januari. Mönchengladbach är nia i ligan.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 30/2

Vänsterbacken var uttagen till den svenska landslagssamlingen, men tvingades kliva av onsdagens träning med en öm baksida i ena låret och lämnade därmed samlingen. Han förväntas däremot kunna vara tillbaka till helgens ligamatch mot Eintracht Frankfurt på hemmaplan.

Albin Ekdal, Hamburg - 13/0

Mittfältaren missade den svenska landslagssamlingen på grund av skada och klev under måndagen av Hamburgs träning med nya skadekänningar. Han riskerar därmed att missa helgens ligamatch mot Stuttgart. Senast Ekdal spelade var den 10 februari mot Borussia Dortmund i ligan.

Robin Quaison, Mainz - 19/4

Spelade i veckan ingen match med anledning av landslagsuppehållet. Mainz är på kvalplats. Tretton starter och sex inhopp har det blivit för Quaison i ligan.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 23/4

Mittfältaren har i veckan varit med på den svenska landslagssamlingen och spelade från start i 1-2-förlusten mot Chile. Började senast på bänken i ligan och hoppade in efter 69 minuter när det blev 2-1-seger mot Bayern München. Elva starter och sex inhopp har det blivit för Forsberg i ligan.

Alexander Isak, Dortmund - 9/1

Anfallaren har i veckan varit med på U21-landslagets landslagssamling och spelade i båda kvalmatcherna mot Turkiet och Cypern från start. Det blev vinst med 3-0 mot Turkiet och 1-0-seger mot Cypern, men däremot inga mål för svensken. Var senast utanför lagets matchtrupp i ligan och fick senast speltid i ligan den 27 januari.

Joseph Baffo, Eintracht Braunschweig - 12/3

Skadad. Braunschweig kämpar och ligger på nionde plats i 2. Bundesliga. Baffos senaste ligamatch var den 21 oktober.

Christoffer Nyman, Eintracht Braunschweig - 19/6

Svensken har i veckan varit med på Janne Anderssons landslagssamling, men lämnade efter Chile-matchen samlingen med en ljumskskada. Nyman startade senast i ligan och spelade i 89 minuter, samtidigt som han bidrog med ett mål och en assist i lagets 3-2-seger mot Duisburg. Braunschweig ligger på nionde plats.

Simon Hedlund, Union Berlin - 27/5

Mittfältaren spelade i helgen andra halvlek i lagets träningsmatch mot Holstein Kiel, som laget förlorade med 2-3. Resultatet var 1-1, när svensken kom in i halvtid.

Mikael Ishak, Nürnberg - 25/13

Anfallaren är skadad, men kan snart vara tillbaka i spel igen. Tränaren Michael Köllner meddelade under tisdagen att Ishak kan vara tillbaka i lagets matchtrupp i helgen. Har gjort tolv mål på 22 ligamatcher.

Sebastian Andersson, Kaiserslautern - 23/7

Spelade inte i veckan med anledning av landslagsuppehållet. Startade och spelade senast i 79 minuter när det blev 1-1 mot St. Pauli. Kaiserslautern är sist och har fem poäng upp till kval.

Richard Magyar, Greuther Fürth - 15/2

Spelade inte i veckan med anledning av landslagsuppehållet. Satt senast på bänken hela matchen. Över kvalplats nu men samma poäng som laget på kval.

Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 20/2

Spelade inte i veckan med anledning av landslagsuppehållet. Fast på bänken semasy. Düsseldorf leder ligan. Kujovic senaste start var i början av november.

USA

Axel Sjöberg, Colorado – 0/0

Försvararen var i helgen utanför truppen, när Colorado tappade 2-0-ledning till 2-2 mot Sporting Kansas City i den andra omgången i MLS.

Johan Blomberg, Colorado – 2/0

Mittfältaren gjorde i helgen andra raka matchen från start, men blev utbytt vid 2-1-ledning i den 58:e minuten och fick därefter se laget tappa in ytterligare en boll i mål till 2-2 mot Sporting Kansas City i MLS.

Gustav Svensson, Seattle – 4/0

Svensson var i veckan uttagen till Janne Anderssons landslagssamling och spelade från start i träningslandskampen mot Chile, som Sverige förlorade med 1-2 på Friends Arena. Svensson spelar nästa gång i ligan den 1 april mot Montreal.

Gabriel Somi, New England Revolution - 3/0

Vänsterbacken gjorde i helgen sin tredje raka start för nya klubblaget, när New England Revolution spelade 2-2 mot Anton Tinnerholms New York City i MLS.

Anton Tinnerholm, New York City - 2/1

Tinnerholm missade senaste omgången på grund av skada, men var i helgen åter tillbaka i klubbens matchtrupp. Han fick dock sitta på bänken i hela matchen, när New York City spelade 2-2 mot New England Revolution.

Joel Qwiberg, San José Earthquakes - 0/0

Qwiberg har ännu inte fått speltid för nya klubben i MLS, men spelade däremot från start i helgens träningsmatch mot Leon, som laget förlorade med 0-1.

Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 2/0

Svensken spelade åter från start och den här helgen i en träningsmatch mot Leon, som laget förlorade med 0-1.

Samuel Armenteros, Portland - 2/0

Anfallaren fick, efter två matcher med speltid, sitta kvar på bänken under hela lördagens match mot Dallas, som slutade 1-1. Det var lagets första poäng i år.