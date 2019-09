Hrgota hittade nätet - för första gången på över två år

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 1/0

Ligan i Australien sätter igång i oktober.

BELGIEN

Isaac Kiese Thelin, Anderlecht – 3/0

Kiese Thelin spelade 90 minuter i oerhört viktiga segern mot Standard Liege (1-0). Var på väg till FCK, men affären sprack.

Benjamin Nygren, Genk – 3/1

Kvar på bänken mot Club Brügge (1-1). Uttagen i U21-landslaget.

Mikael Lustig, Gent – 9/0

90 minuter i EL-kvalet mot Rijeka (1-1). Sliten och spelade inte i ligan. Berättade att han erbjuds ettårsförlängning av Celtic, men ville ha något längre. Uttagen i landslaget.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 3/2

Fortfarande borta med skada.

Erdin Demir, Zulte Waregem – 0/0

Fortsatt utanför matchtruppen.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 6/0

Inte med i truppen mot Zrinjski (0-2), oklart varför.

Valmir Berisha, Velez Mostar – 5/1

Inte med i truppen mot FK Radnik (0-1), oklart varför.

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 8/0

Äntligen tillbaka i matchtruppen, och fick spela sin första match sedan maj. Hoppade in i 73:e minuten i 0-0-matchen mot chilenska Everton.

CYPERN

Linus Hallenius, Apoel – 5/0

Sent inhopp i CL-kvalet mot Ajax (0-2).

Nahir Besara, Pafos – 2/0

Ny start för Besara, nu i 0-2-förlust mot AEK Larnaca. Hans lagkamrater inkluderar numera ex-KFF-spelaren Paulus Arajuuri, och tidigare PL-mittfältaren Jason Puncheon.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 8/1 nollor

Carlgren höll säsongens första nolla, mot Silkeborg (2-0). 3/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 12/1

Två starter för Bengtsson, mot Riga (0-1) i CL-kvalet och Ålborg (0-1) i ligan. BT gav 6/10 i betyg för första matchen, 5/10 för andra. Ekstrabladet gav 3/6 för Ålborg-matchen. Uttagen i landslaget.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 12/0

Papagiannopoulos startade bägge matcherna i veckan, och gjort det klart godkänt trots förlusterna. BT gav 6/10 i betyg för Riga-matchen, 7/10 för Ålborg-matchen (högst i FCK). Ekstrabladet gav 3/6 för Ålborg-matchen.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 3/2 nollor

Stod inte i någon av veckans matcher. Uttagen i landslagstruppen.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 8/0

90 minuter i ligan mot Bröndby (1-0). 4/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 8/0

Hoppade in sista 20 minuterna mot Bröndby (1-0). 20-åringen har nu fått speltid i åtta av de nio senaste matcherna. Uttagen i U21-landslaget.

Simon Tibbling, Bröndby – 10/1

Skadad och kanske inte kan spela mer under 2019.

Simon Hedlund, Bröndby – 13/1

90 minuter för Hedlund mot Midtjylland (0-1). 4/6 i betyg hos Ekstrabladet. Spelade i en mer centrerad roll på mittfältet.

Johan Larsson, Bröndby – 1/0

Tillbaka i Bröndby den här veckan efter ett tungt halvår i Frankrike. Spelade sista 20 minuterna mot Midtjylland (0-1).

Jacob Rinne, Ålborg BK – 8/3 nollor

Stabil match och hållen nolla av Rinne mot FCK (1-0). 3/6 i betyg hos Ekstrabladet, 6/10 hos BT.

Niklas Backman, Århus – 4/0

Fjärde raka starten för Backman, fjärde raka nollan för laget (1-0 mot Esbjerg). 4/6 i betyg hos Ekstrabladet.

William Eskelinen, Århus – 6/4 nollor

Utbytt skadad i halvtid mot Esbjerg (1-0). Hade innan det haft en hel del att göra, och fick 5/6 i betyg hos Ekstrabladet. Dessvärre verkar han bli borta ett tag då Århus har lånat in en ny målvakt till januari på grund av Eskelinens skada.

Shkodran Maholli, Silkeborg – 8/2

2-0-förlust mot Randers. Maholli fick spela drygt 80 minuter och fick 2/6 i betyg hos Ekstrabladet. Silkeborg ligger sist i tabellen, som det enda segerlösa laget efter åtta omgångar.

Anel Ahmedhodzic, Hobro (Utlånad från MFF) – 8/1

Utbytt med en skada i slutet av första halvlek mot Nordsjälland (1-2). 2/6 i betyg hos Ekstrabladet.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 4/0

Nilsson Lindelöf startade och fick 90 minuter mot Southampton (1-1). Förlorade nickduellen vid det insläppta målet. Betyg i brittiska medier varierade mellan 3/10 och 6/10. Uttagen i landslaget.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Som vanligt inte i matchtrupperna, trots att det bland annat var ligacupmatch i veckan. Uttagen i U21-landslaget.

Emil Krafth, Newcastle – 4/0

Startade och fick 50 minuter i ligacupen (1-1 mot Leicester, förlust på straffar) innan han byttes ut med misstänkt skada. Några dagar senare kunde han dock åter starta och fick 78 minuter i ligan (1-1 mot Watford). Chronicle Live gav 7/10 till Krafth för bägge insatserna, snittbetyget för Newcastlespelarna. Uttagen i landslaget.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 2/1 nollor

Startade och höll nollan i ligacupen (6-0 mot Cambridge). Reservmålvakt i ligan (1-0 mot Leeds). Alla startspelare i laget fick 8 eller 9 i betyg av Wales Online i ligacupmatchen, Nordfeldt en åtta. Uttagen i landslagstruppen.

Kristoffer Peterson, Swansea – 4/1

Startade och gjorde första målet i ligacupen (6-0 mot Cambridge), men var inte ens i matchtruppen i ligan mot Leeds (1-0). Alla startspelare i laget fick 8 eller 9 i betyg av Wales Online i ligacupmatchen, Peterson en åtta.

Pontus Jansson, Brentford – 6/0

90 minuter för Jansson i 3-0-vinsten mot Derby. Uttagen i landslaget.

Niclas Eliasson, Bristol City – 5/0

Säsongens första ligastart, och spelade 90 minuter mot Middlesbrough (2-2). Riktigt bra match av Eliasson, som fick högst betyg av Bristolspelarna (9/10) i Bristol Post. Slog inlägget till ett av målen.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 1/0

Tillbaka efter några veckors skadefrånvaro, men kvar på bänken mot Stoke (2-1).

Alexander Milosevic, Nottingham Forest – 0/0

Satt varken på bänken i ligacupen eller ligan i veckan.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 21/4

Fortsatt skadad och missade andra raka matchen för Mariehamn, som slutade med seger Lahti. Framöver blir det spel i slutspelsserien i finska Tipsligan för Mariehamn, då de slutade på den övre halvan.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn – 17/2

Spelade återigen 90 minuter på centralt mittfält i ännu en 1-0-seger för Mariehamns. Var enligt tidningen Nya Åland en av planens giganter.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn – 13/1

Återigen kvar på bänken hela matchen för Mariehamn.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn – 30/3

Spelade hela matchen centralt i Mariehamns anfall. Vann den första av de tre (!) straffar som Mariehamn fick i matchen, men den missades av Dylan Murnane.

Erik Törnros, FC Lahti – 17/3

Spelade hela matchen i svenskmötet med IFK Mariehamn. Som ovan nämnt blev det förlust för Lahti, som därmed hamnade under strecket och får spela i nedflyttningsserien resten av året.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, TB Tvöroyri - 8/0

Den tunga trenden fortsätter för Fagerberg och Tvöroyri, som förlorade med 1-0 mot Argja Bóltfelag i helgen. Laget har nu förlorat fem av de senaste sju matcherna.

FRANKRIKE

Jack Lahne, Amiens – 0/0

Återigen utanför truppen när Amiens spelade mot Toulouse i helgen. Har fortsatt inte varit en del av Amiens trupper sedan han anslöt efter lånet till AIK under våren.

Jakob Johansson, Rennes – 0/0

Återigen kvar på bänken i helgen när Rennes tappade poäng mot Nice på övertid. Landslagsmannen blev i veckan uttagen till EM-kvalmatcherna mot Färöarna och Norge, men har ännu inte spelat något i den tidiga säsongen där bland annat 16-årige supertalangen Eduardo Camavinga tagit en av platserna på centralt mittfält framför Johansson.

GIBRALTAR

Iljas Ahmedov, Europa Point FC 1/0

Lämnade nyligen Stockholmsklubben Vallentuna och division 3 för spel i Gibraltar. Har inte spelat sedan förra veckan, då Europa FC inte haft några matcher sedan 5-0-förlusten mot Lynx FC den 21 augusti.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 2/0

Spelade återigen 90 minuter när Panathinaikos förlorade mot OFI Kreta med 3-1. Blev också varnad i en stökig match som slutade med sex gula och ett rött kort för svenskens lag.

Niklas Hult, AEK Aten – 2/0

Tog åter en starttröja efter att han kommit tillbaka från skada och gjorde 90 minuter som wingback på ett femmannamittfält. Blev i veckan uttagen till landslagets matcher mot Färöarna och Norge. Enligt förbundskapten Janne Andersson är det upp till Hult att slåss med FCK:s Pierre Bengtsson om platsen till vänster i backlinjen i de bägge matcherna.

Daniel Sundgren, Aris – 6/0

Fortsätter vara given till höger i backlinjen i hans nya klubblag. Dessvärre slutade helgens möte med nykomlingen Voros i förlust (0-1) efter att gästerna gjort matchens enda mål på straff i den andra halvleken.

Pontus Wernbloom, Paok – 0/0

Tung vecka för Wernblooms Paok. Laget vann visserligen Europa League-returen mot slovenska Slovan Bratislava, men åkte ändå ut då motståndarna gjort mer bortamål. Det innebär att det grekiska laget helt missar Europagruppspel, trots att de som grekiska mästare gick in i tredje kvalrundan i Champions Leauge. Lite revansch med en 2-1-seger i helgen mot Panionios, men Europa-uttåget lär svida för Wernbloom som fortsatt inte ens varit på bänken i inledningen av säsongen.

Rasmus Sjöstedt, Panetolikos – 0/0

Åter utanför truppen när Panetolikos förlorade mot Xanthi (2-1).

Admir Bajrovic, Panetolikos – 1/0

Däremot blev det ny start för Bajrovic, som tog plats som ensam anfallare mot Xanthi. Svensken gjorde också hemmalagets mål på straff, men det räckte som bekant inte till poäng.

Daniel Larsson, Aris – 6/0

Inledde återigen på bänken när Aris mötte nykomlingen Volos på bortaplan. Svensken fick dock komma in kort efter motståndarnas 1-0-mål i den 55:e minuten, men lyckades inte hjälpa Aris att rädda en poäng i förlusten (1-0).

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 27/0

Fortsatt tuff trend i försvaret för mittbacken, där han fått gott om speltid hela året. I helgen släppte laget in två mål och förlorade den fjärde raka matchen, när det blev 2-1 mot jumbon Vestmannaeyjar. Blev dessutom varnad i den första halvleken.

Marcus Johansson, IA – 22/0

Även Johansson, som varit given under säsongen, spelade i försvaret för IA i helgen. Då blev det förlust med 2-0 mot serieledande KR Reykjavik.

ISRAEL

Sylvin Kayembe, Hapoel Ironi Kiryat Shmona – 0/0

Lämnade Sirius under sommaren för den israeliska klubben. Var inte med i måndagens matchtrupp när laget spelade mot Hapoel Kfar Saba (förlust 3-1) och har fortfarande inte debuterat för den nya klubben.

ITALIEN

Robin Olsen, Cagliari (Utlånad från Roma) – 1/0

Var inte med i Romas planer, men har fått en livlina i form av ett lån till Serie A-konkurrenten Cagliari. ” Det här är en chans för mig att få en nystart och komma i form inför nästa års EM.” sa Olsen efter flytten. Fick debutera direkt men släppte in två mål i förlusten mot Inter, där Romelu Lukaku avgjorde för gästerna på straff i andra halvleken. I veckan väntar EM-kvalmatcher mot Färöarna och Norge för Olsen, som förväntas stå mellan stolparna som vanligt för Sverige.

Dejan Kulusevski, Parma (Utlånad från Atalanta) – 3/0

Fick starta i två matcher under första veckan och i helgen var det dags igen när Parma ställdes mot Udinese. Då slog Kulusevski till med två assist, där det ena kom till Riccardo Gagliolo när Parma vann med 3-1. Blev i veckan också uttagen i Sveriges U21-landslag till kvalmatchen mot Irland den 10 september.

Riccardo Gagliolo, Parma – 3/0

Svensk-italienaren blev inte uttagen i Sveriges landslag trots vänsterbackskrisen med skador på Ludwig Augustinsson och Martin Olsson. Till TV4 sa förbundskaptenen Janne Andersson att han ser Gagliolo mer som en vänsterfotad mittback än som vänsterback och att han tror sig kunna få ut mer av uttagna duon Niklas Hult och Pierre Bengtsson i det offensiva spelet. I helgen fanns han återigen med i Parmas startelva och gjorde mål när han nickade in Dejan Kulusevskis inlägg i den andra halvleken i segern mot Udiense.

Albin Ekdal, Sampdoria – 3/0

Tunga säsongsinledningen fortsätter för Ekdals Sampdoria. Mittfältaren spelade hela matchen på centralt mittfält när hans lag förlorade med 4-1 mot Sassuolo, lagets andra raka tremålsförlust. Nu väntar istället landslagssamling för Ekdal, som väntat var med när Janne Andersson tog ut truppen till EM-kvalet mot Färöarna och Norge.

Mattias Svanberg, Bologna – 1/0

Fick återigen sitta på bänken hela matchen i Serie A när Bologna tog en sen seger mot SPAL. Gladare nyheter för mittfältaren är att han blev uttagen till U21-samlingen med kvalmatchen mot Irland i nästa vecka.

Svante Ingelsson, Pescara (Utlånad från Udinese) – 0/0

Blev i veckan klart att han kommer att spendera den kommande säsongen på lån i Serie B-klubben Pescara. I sin första match med nya klubben (4-2 mot Pordenone) satt svensken på bänken hela matchen. Blev även uttagen till Roland Nilssons U21-landslag och kommer vara med mot Irland i nästa vecka när landslaget inleder EM-kvalet till turneringen 2021.

Samuel Gustafson, Cremonese (tidigare Torino) – 0/0

Tog återigen inte plats i Torinos trupp i helgens match mot Atalanta (seger med 3-2). Sent på tisdagskvällen, några timmar innan sommarens transferfönster stängde, flyttade mittfältaren istället till Cremonese i Serie B, med vilka han skrivit ett flerårigt avtal.

Ken Sema, Udinese (Utlånad från Watford) – 2/0

Sema fick i helgen göra startdebut i svenskmötet med Parma. Svensken spelade hela matchen som vänster wingback i Uduneses 3-5-2-system när laget förlorade med 3-1. Blev inte uttagen till landslagets matcher mot Färöarna och Norge, där Muamer Tankovic, Emil Forsberg och Jimmy Durmaz gick före på kantplatserna.

Samuel Armenteros, Benevento – 2/0

Efter 10 minuter i premiären blev det 23 minuter i andra omgången av Serie B för anfallaren. Matchen var vid det tillfället mer eller mindre över med ställningen 3-0 till Benevento, i en match som slutade med en 4-1-seger för svenskens lag.

Marcus Rohdén, Frosinone – 0/0

Flyttade till Frosinone inför säsongen, men har fortfarande inte ens fått plats i truppen av Milan-ikonen Alessandro Nesta. I helgen vann laget med 2-1 mot Ascoli, där de vände ett underläge sent och vann efter två mål sista tio minuterna.

JAPAN

Emil Salomonsson, Sanfrecce Hiroshima – 22/2

Den tidigare IFK Göteborg-backen hoppade in när Sanfrecce vann med 2-0 mot tabelljumbon Jubilo Iwata. Sanfrecce ligger tvåa i den japanska ligan.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 18/0

Mittfältaren var utanför truppen när Forge slogs ut ur åttondelsfinalen i Concacaf League av honduranska Olimpia. Dubbelmötet slutade 4-2.

KROATIEN

Jiloan Hamad, HNK Gorica – 2/1

Hamad byttes ut i den 73:e minuten när HNK Gorica vann med 3-1 mot Varazdin på bortaplan. Laget ligger femma i den kroatiska ligan.

MALTA

Alexander Nilsson, Qrendi – 0/0

Anfallaren bytte i somras klubb på Malta, från Tarxien Rainbows till Qrendi. Ligaspelet har ännu inte dragit igång, utan inleds i mitten av september.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 7/2

Ytterforwarden svarade för en assist när Feyenoord besegrade Hapoel Be'er Sheva med 3-0 i Europa League-kvalet i torsdags. Dubbelmötet vann Larssons gäng med 6-0. Dessvärre överskuggades kanske Larssons glädje över avancemanget till huvudturneringen av att han ådrog sig en skada. Bekymret höll honom borta från spel i ligamötet med Willem II, som Feyenoord vann med 1-0.

Simon Gustafson, Utrecht – 7/2

Mittfältaren spelade hela matchen när Utrecht förlorade med 3-1 mot Twente på bortaplan.

Sebastian Holmén, Willem II – 4/0

Mittbacken har per omgående tagit en ordinarie tröja i sin nya klubb. Han startade även i mötet med Feyenoord, som kom till spel utan Sam Larsson, men Holméns lag gick på en nit. Med dryga kvarten kvar av matchen gjorde Steven Berghuis det avgörande målet på straff för Feyenoord.



Joel Asoro, Groningen (Utlånad från Swansea) – 0/0

Anfallaren har ännu inte fått debutera för klubbens A-lag. I 2-1-förlusten mot Heracles i helgen blev Asoro kvar på bänken. 20-åringen har dock fått speltid klubbens U21-lag.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 3/0

Mittfältaren har spelat i de första matcherna av säsongen, men när laget tog emot Heracles på hemmaplan saknades Lundqvist. Enligt Oog TV var den en skada som gjorde att 22-åringen inte kunde medverka.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 4/0

Efter tre raka matcher i startelvan fick Gudmundsson inleda på bänken mot Heracles. Vid 2-1-underläge och med dryga 20 minuter kvar att spela fick dock den tidigare HBK:aren hoppa in. Dessvärre lyckades han inte sätta någon prägel på matchen rent poängmässigt och Groningen föll med 2-1.

Ibrahim Dresevic, Heerenveen – 5/2

Mittbacken spelade 90 minuter när Heerenveen kryssade mot Fortuna Sittard. Matchen slutade 1-1 och Heerenveen är tiondeplacerat i ligan. Dresevic har haft en fin säsongsinledning och gjort två mål på fem matcher. En av fullträffarna, mot Feyenoord, letade sig in som kandidat till "månadens mål" hos tv-kanalen NOS.

Pawel Cibicki, Ado den Haag (Utlånad från Leeds) – 1/0

Anfallaren fick debutera för sin nya klubb. Cibicki hoppade in med dryga tio minuter kvar när Ado den Haag vann med 1-0 mot VVV-Venlo.

Inför matchen berättade Cibicki i en intervju med AD att han känner sig mer polsk än svensk och att det finns ett lag som hjärtat klappar extra för.

"Vi pratar alltid polska hemma. Mina föräldrar är från Warszawa och jag är också Legia-supporter, den största och bästa klubben i Polen", sa han.

NORGE

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 20/9

Layouni spelade hela matchen när topplaget Bodö/Glimt förlorade mot trean Odd med 3-1. Bodö/Glimt ligger tvåa i den norska ligan, en poäng bakom Molde. Inför matchen uppmärksammade norska VG att Layouni "bara" är elva mål ifrån att slå klubbrekordet i antal gjorda mål under en säsong, som innehas av den tidigare Helsingborg- och Southampton-spelaren Stig Johansen. "Det är vad jag får sikta på", sa Layouni. I intervjun berättade också den 26-årige svensk-tunisiern om att han först nu slagit igenom och börjat göra rejält med poäng. "Jag är en 'late bloomer'. Under min första säsong i Glimt fick jag chanser, men missade. Det var nytt för mig att hamna i de lägena. Det var bara ta tag i det och börja träna. Då insåg jag att det kunde bli mål av det också".



Douglas Bergqvist, Haugesund (utlånad från Östersunds FK) – 15/1

Mittbacken spelade hela matchen när Haugesund 2-2-kryssade mot Tromsö. Bergqvist var dessutom delaktig i att hans lag fick med sig en poäng från matchen då han assisterade till Haugesunds 2-2-mål i den 70:e minuten. Haugesnd ligger på niondeplats i ligan.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 18/4

Enligt Tidens Krav skadade sig 27-åringen på en träning inför matchen mot Ranheim och missade således mötet, som hans gäng vann med 2-1.

Daniel Gustavsson, Lilleström – 19/5

Mittfältaren är skadad och har missat de fyra senaste matcherna för Lilleström. I helgens omgång förlorade Gustavssons lag mot Brann med 3-1.

Andreas Linde, Molde – 10/4

Målvakten är långtidsskadad och har inte kunnat medverka på tio raka matcher. Molde leder ligan.

Mattias Moström, Molde – 17/2

Veteranen blev kvar på bänken när Molde vann mot Mjöndalen med 3-1 och därmed återtog serieledningen.

Marcus Sandberg, Stabæk – 22/5 nollor

Sandberg fick i vanlig ordning förtroende mellan stolparna, den här gången när Stabæk vann med 2-1 mot Strömsgodset. Stabæk är elfteplacerat i ligan.

Erik Israelsson, Vålerenga – 7/0

Israelsson fick se Vålerengas 1-1-match mot Rosenborg från sidlinjen då han blev kvar på bänken i 90 minuter. Vålerenga ligger på sjundeplats i ligan.



Pontus Silfwer, Mjöndalen – 5/0

Mittfältaren spelade hela matchen när Mjöndalen föll med 3-1 mot topplaget Molde.

Jacob Bergström, Mjöndalen – 1/0

Anfallaren blev utbytt i den 58:e minuten när Mjöndalen föll med 3-1 mot Molde.

Eric Smith, Tromsø (Utlånad från Gent) - 1/0

I förra veckan blev det klart att den tidigare HBK- och IFK Norrköping-mittfältaren Eric Smith lånas ut till norska Tromsø efter ett år i frysboxen i belgiska Gent. Låneavtalet sträcker sig säsongen ut. I en intervju med Fotbollskanalen berättade mittfältaren att det möjligen kan bli så att han lämnar Gent efter att lånesejouren är över. "Om situationen är som den är just nu är målet att hitta något annat", sa han.

I den norska klubben fick 22-åringen göra debut redan i helgen då han spelade från start i 2-2-matchen mot Haugesund. Smith klev dock av med dryga halvtimmen kvar att spela.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 3/0

Backen var utanför truppen när Borec vann med 1-0 mot Shkendija.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 8/0

Den svenske landslagsmittfältaren startade i ligamötet med Ural som Krasnodar vann med 4-2. Olsson byttes ut i den 70:e minuten och hade dessförinnan hunnit med att ådra sig ett gult kort samt spela fram till ett av sitt lags mål. Krasnodar leder den ryska ligan, men har spelat ihop lika många poäng som Rostov och Zenit - 17 till antalet. Förra veckan förlorade Krasnodar det andra mötet med Olympiakos i kvalet till Champions League, vilket innebär att den ryska klubben kommer att få spela i Europa League i höst.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 0/0

Claesson skadade knät i samband med Sveriges EM-kvalmöte med Spanien i början av juni. Vad det rör sig om för skada är ännu inte kommunicerat, men i början av juli berättade Krasnodars tränare Murad Musajev att den offensive kuggen blir borta året ut.



Marcus Berg, FC Krasnodar – 8/0

Landslagsanfallaren svarade för en assist när Krasnodar förlorade med 2-1 i det andra mötet av två mot Olympiakos i Champions League-kvalet. Sammanlagt slutade dubbelmötet 6-1 i den grekiska klubbens favör, vilket innebär att Krasnodar får spela i Europa League i höst. I helgens ligavinst mot Ural, 4-2, satt Berg på bänken i 90 minuter.

Berg har varit fått en del kritik under inledningen av säsongen och bland annat fått utstå burop från sina egna supportrar. Det rör honom dock inte i ryggen. "Jag ger mitt bästa varje match, försöker skapa chanser och vara till maximal nytta för laget. Om de kritiserar mig kommer jag inte att stå i ett hörn och gråta för det. Jag får bara fortsätta arbeta", sa han enligt nyhetsbyrån Tass efter Champions League-uttåget mot Olympiakos.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 1/0

Mittbacken blev åter bänkad när Rostov besegrade Lokomotiv Moskva med 2-1 och hakade på i toppstriden, där Hadzikadunics lag ligger på delad förstaplats efter åtta omgångar.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 4/1

Jordan Larsson startade i toppmötet med Zenit, men byttes ut i den 64:e minuten. Matchen vann Zenit med 1-0. Förra veckan förlorade Spartak dubbelmötet med Braga i Europa League-kvalet och kommer därmed inte att få delta i huvudturneringen.

Den tidigare Peking-spelaren berättade nyligen för Fotbollskanalen att han hoppas att klubbytet till Spartak kan göra honom landslagsaktuell. "Jag vill också kunna slå mig in i landslaget och om jag gör det bra här borde jag vara med", sa han.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 0/0

Mittbacken blev kvar på bänken när Rubin Kazan föll med 3-0 mot PFK Sotji i lördags. 24-åringen har ännu inte fått debutera för sin nya klubb.

Filip Rogic, FC Orenburg – 0/0

På övergångsfönstrets sista dag blev det klart - Filip Rogic bytte Örebro SK mot Orenburg. 26-åringen gjorde under den allsvenska säsongen åtta mål på 26 matcher och svarade dessutom för fyra assist. Orenburg ligger näst sist i ligan efter åtta omgångar, på samma poäng som jumbon FK Tambov.

Oscar Hiljemark, Dynamo Moskva – 0/0

Efter två säsonger i Genoa fortsätter Hiljemark karriären på annat håll. Mittfältaren kritade på ett ettårskontrakt med Dynamo Moskva. Inför flytten pratade Hiljemark med Sebastian Holmén, som var i klubben under tre och halvt år. De tvåa har båda spelat i Elfsborg. "Sebastian och jag är goda vänner - vi spelade tillsammans när vi var unga - och han sade mycket gott om Dynamo. Ett stort ansvar är att försvara klubbfärgerna, har jag förstått. Dynamo är en stor klubb med gedigen historia och stora ambitioner. Därför är det en stor ära att få vara en del av det", säger 27-åringen i ett uttalande på klubbens hemsida.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 6/1

Tvingades avstå ligamötet med Basel på grund av en magskada, enligt tio.ch. Lugano förlorade matchen med 2-1 och fjolårstrean ligger nu näst sist efter fyra spelade omgångar. Förra veckan lottades dessutom grupperna i Europa League. Då stod det klart att Lugano, som var direktkvalificerat, får möta Malmö FF, FC Köpenhamn och Dynamo Kiev.



Mattias Andersson, Sion – 2/0

Backen var utanför truppen när Sion vann med 1-0 mot Thun i söndags. Andersson ådrog sig en skada i mitten av augusti.

Emil Bergström, Basel (Utlånad från Utrecht) – 0/0

Utrecht-tränaren John van den Brom valde att satsa på Justin Hoogma i stället för Bergström och då blev svensken förpassad till bänken. Det var inte en optimal situation för 26-åringen och under transferfönstrets sista dag stod det klart att den tidigare Djurgårdsspelaren får pröva vingarna på annat håll - han lånas ut till den schweiziska toppklubben Basel under kommande säsong. Glädjande för Bergström är att klubben gjorde sig av med mittbacken Eder Balanta i samma veva. Colombianen gick till Club Brügge. Basel leder den schweiziska ligan.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Radnicki Nis – 0/0

Mitrovic var under förra vårsäsongen utlånad till Dinamo Vranje, men är nu åter tillbaka i Radnicki Nis, där han har avtal till sommaren 2020. Anfallaren har ännu inte varit med i lagets matchtrupp i år och var åter utanför truppen i helgens 1-0-förlust mot Cukaricki. Radnicki Nis är femma i serbiska högstaligan.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 2/1

Helander fick i förra veckan inte speltid, i stället två raka matcher på bänken. Först satt han på bänken när Rangers vann mot Legia Warszawa och blev klart för Europa League-gruppspel och därefter satt han på bänken i helgens 2-0-förlust i derbyt mot Celtic på hemmaplan. Rangers är tvåa i skotska ligaspelet med tre poäng upp till Celtic som är i serieledning. Helander blev även uttagen till den här veckans svenska landslagssamling för EM-kval mot Färöarna och Norge.

Melker Hallberg, Hibernian – 0/0

Melker Hallberg skrev nyligen på ett kontrakt över tre år med skotska klubben Hibernian. I förra veckan blev det dock inte debut, i stället 90 minuter på avbytarbänken i 3-0-förlusten mot Motherwell i ligan. Hibernian är nia i den skotska högstaligan

Osman Sow, Kilmarnock – 0/0

Sow lämnade i januari MK Dons för spel med Dundee United i skotska andraligan, men bytte i måndags klubb igen genom ett bli utlånad från Dundee till Kilmarnock för spel i den skotska högstaligan. Kilmarnock är just nu sexa i ligatabellen. Sow satt senast i helgen på bänken i 90 minuter i Dundee Uniteds 6-2-seger mot Dundee FC i skotska andraligan.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés – 0/0

John Guidetti har ännu inte fått speltid i år i La Liga. Anfallaren var i helgen till och med utanför lagets matchtrupp mot Getafe (1-1). Belgiska tidningen Het Niuewsblad uppgav i lördags att Guidetti kunde vara aktuell för en flytt till Anderlecht, något som i slutändan inte blev av. Guidetti är uttagen till den här veckans svenska landslagssamling för EM-kval mot Färöarna och Norge.



Alexander Isak, Real Sociedad – 3/0

Alexander Isak fick i helgen hoppa in för tredje matchen i rad, den här gången med 35 minuter kvar av full tid i 2-0-förlusten mot Athletic Club. Anfallaren hade dessutom en boll i nät, men fick målet bortdömt för offside efter VAR-granskning. Tufft för svensken, då det dessutom var ett derby. Isak är den här veckan uttagen till svenska landslagets EM-kval mot Färöarna och Norge.

THAILAND

Rasmus Jönsson, Buriram United – 8/0

Jönsson lämnade i somras Helsingborgs IF för flytt till Buriram United och Thailand. Jönsson inledde äventyret som ordinarie i laget, men fick i förra omgången börja på bänken och hoppa in i den 66:e minuten mot Sukhothai (1-1). I helgen spelades inga matcher i den thailändska högstaligan. Buriram United toppar, efter 25 omgångar, den thailändska högstaligan.

Niran Hansson, Chonburi FC – 8/0

Hansson har under den här säsongen fått ont om speltid och var i förra omgången utanför lagets matchtrupp i 2-0-förlusten mot Chiangrai United. I helgen spelades inga matcher i thailändska högstaligan och Chonburi är därmed fortsatt åtta i ligatabellen.

Elias Dolah, Port MTI FC – 24/2

Dolah är ordinarie i Port och spelade i förra omgången åter från start i 2-0-förlusten mot Bangkok United. Däremot var det i helgen ligauppehåll och därmed är Port fortsatt trea i den thailändska högstaligan med fem poäng upp till Jönssons Buriram i serieledning i ligan.

Kevin Sangsamanan, Chiangmai (utlånad från Chiangrai) – 1/0 nollor

Sangsamanan blev i vintras utlånad från Chiangrai till Chiangmai över den här säsongen. Trots det har målvakten fått ont om speltid, endast en match i år i den thailändska högstaligan. I helgen var det ligauppehåll. Chiangmai är jumbo i den thailändska högstaligan, medan laget han är utlånad från, Chiangrai, är tvåa i ligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 4/0

Moberg Karlsson har under den här säsongen fått relativt ont om speltid, endast två starter och två inhopp på tio matcher i tjeckiska ligan och i Europa League-kvalet. Yttern fick dessutom i helgen sitta kvar på bänken i 90 minuter mot Sigma Olomouc (3-3) i ligaspelet. Sparta Prag är sjua, efter åtta omgångar, i ligatabellen.

TURKIET

Abdul Khalili, Kasimpasa – 3/0

Khalili fick förra säsongen, till stor del, spolierad av skadeproblem, men har under inledningen av den här säsongen varit ordinarie. Mittfältaren gjorde i helgen 75 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Ankaragücü. Kasimpasa har inlett årets säsong svagt med ett kryss och nu två raka förluster i ligaspelet.

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 3/0

Durmaz lämnade i sommar Toulouse för spel i Galatasaray och fick en flygande start på säsongen med seger i turkiska supercupen. I helgen började han dock andra raka ligamatchen på bänken och fick den här gången inte speltid i 3-2-segern mot Kayserispor i ligaspelet. Galatasaray, som är regerande ligamästare, har nu inlett säsongen med en förlust, ett kryss och en seger i Süper Lig. Durmaz är uttagen till veckans landslagssamling med EM-kval mot Färöarna och Norge.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 4/0

Wendt är fortsatt ordinarie i Borussia Mönchengladbach och spelade i helgen från start i lagets 3-1-förlust mot Leipzig i Bundesliga. Det var tredje raka 90-minutaren i ligan, samtidigt som han blev tilldelad ett gult kort. Wendt gjorde även sin 200:e match i Bundesliga i karriären och blev blott tredje svensk någonsin att nå den milstolpen. Endast två svenskar har gjort fler matcher än Wendt i ligan - Patrik Andersson med 212 matcher och Ronnie Hellström med 266 matcher. Wendt sa, efter matchen, så här om milstolpen till Express: ”200 matcher för samma klubb är något stort, men så här kort efter matchen är det verkligen skit”. Wendt fortsatte: ”Nu är det extremt bittert. Efter en natt med lite sömn kan vi förhoppningsvis se positiva saker. Leipzig gjorde sina mål med klassavslut”. Mönchengladbach har inlett säsongen med ett kryss, en seger och en förlust i ligan.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 0/0

Augustinsson var i fjol ordinarie i Bremen, men har i år missat lagets inledande matcher i Bundesliga på grund av skadeproblem. I förra veckan gav Bremen besked om att backen opererat sig och att han nu förväntas missa tre månader. Det innebär att han mest troligt missar resten av Sveriges EM-kval. Werder Bremen besegrade i helgen Augsburg med 3-2 och är på 13:e-plats i Bundesliga.



Robin Quaison, Mainz – 3/1

Quaison fick, efter två raka matcher från start, i helgen sitta på bänken i 90 minuter i 6-1-förlusten mot Bayern München i Bundesliga. Det var lagets tredje raka förlust i ligaspelet och fjärde raka i år med cupförlusten mot Kaiserslautern inräknad. Quaison sa inför matchen så här i en tv-intervju på Mainz Twitter-konto: ”Det viktigaste är att se vad vi gör fel och försöka rätta till våra misstag. Det är i början av säsongen, så vi har tid att rätta till det, men om du frågar mig, så borde vi börja rätta till våra misstag så snart som möjligt. Bayern är den svåraste matchen den här säsongen och ingen förväntar sig att vi ska vinna, men vi behöver ändå sätta press på oss själva att inte göra samma misstag. Visst, det är Bayern, men det spelar ingen roll”. I slutändan blev det dock alltså ändå storförlust för Mainz. Quaison är den här veckan en del av det svenska landslag som EM-kvalar mot Färöarna och Norge.



Emil Forsberg, RB Leipzig – 3/0

Forsberg gjorde i helgen, efter två raka inhopp, första ligastarten för säsongen i 3-1-segern mot Borussia Mönchengladbach i Bundesliga. Dessutom var svensken framträdande i segern med andra assisten för säsongen. Forsberg verkar nu ha varvat upp, ett gott formbesked för veckans EM-kval mot Färöarna och Norge. Leipzig har dessutom inlett säsongen med tre raka segrar i Bundesliga. Forsberg sa så här, enligt Leipzigs Twitter-konto, efter segern: ”Det är inte lätt att komma till Gladbach och vinna, men vi gjorde det bra, särskilt mentalt. Jag är stolt över hela laget och naturligtvis är vi väldigt nöjda med nio poäng efter tre matcher”.

Sebastian Andersson, Union Berlin – 4/3

Andersson, som hoppade in och gjorde mål mot Augsburg senast, gjorde i helgen andra ligastarten i år och stod både för ett mål och en assist i skrällsegern mot Borussia Dortmund med 3-1 i Bundesliga. Det var lagets historiska första seger i den tyska högstaligan. Andersson belönades därefter även med en plats i Kickers omgångens lag. Svensken har verkligen fått en flygande start på säsongen och nu väntar EM-kval med landslaget mot Färöarna och Norge.



Viktor Gyökeres, St. Pauli (Utlånad från Brighton) – 4/0

Gyökeres fick hoppa in i säsongens tre första ligamatcher, men satt i helgen på bänken i 90 minuter för andra ligamatchen i rad. Då kryssade St. Pauli mot Dynamo Dresden till 3-3. St. Pauli är på 13:e-plats i Zweite Bundesliga.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 0-0

Ohlsson lämnade i förra veckan IFK Göteborg för ett kontrakt över två år med den tyska andradivisionsklubben. I helgen fanns han inte med i lagets matchtrupp mot Dynamo Dresden (3-3). St. Pauli är på 13:e-plats i ligaspelet.



Mikael Ishak, Nürnberg – 5/0

Mikael Ishak satt senast på bänken i 90 minuter och fick i helgen ett kort inhopp med åtta minuter kvar av full tid mot Heidenheim (2-2) i tyska andraligan. Nürnberg tappade 2-0-ledning till 2-2 efter mål av Heidenheim i 82:a och 84:e minuten. Tungt poängtapp för Ishak och hans lagkamrater som i fjol ramlade ur Bundesliga.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden – 6/0

Wahlqvist är ordinarie i Dresden och gjorde i helgen åter 90 minuter mot St. Pauli (3-3) i tyska andraligan. Dresden låg under med 3-0, men hämtade upp till 3-3. Dresden har därmed nu inlett säsongen med två förluster, två kryss och en seger i ligaspelet.



Alexander Jeremejeff, Dynamo Dresden – 3/1

Jeremejeff lämnade i sommar BK Häcken för spel i Dynamo Dresden och gjorde i helgen tredje raka matchen från start i tyska andraligan. Då blev det 3-3 mot St. Pauli på hemmaplan. Jeremejeff fick en drömdebut med mål mot Heidenheim, men har nu gått mållös från två raka matcher i den tyska andraligan. Dresden är placerat på 14:e-plats i ligaspelet.



Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 3/1

Hrgota fick i helgen, efter två raka inhopp, chansen från start och imponerade direkt med att göra första målet för säsongen mot Arminia Bielefeld (2-2). Hrogta fick totalt 64 minuter på planen. Det var även hans första tävlingsmål i ett klubblag sedan han blev målskytt den 13 maj 2017 med Eintracht Frankfurt mot Mainz i Bundesliga. Greuther Fürth är på sjundeplats i den tyska andraligan.



Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 4/1

Nilsson lämnade i sommar Elfsborg för spel med Arminia Bielefeld i tyska andraligan och fick en flygande start på äventyret i Tyskland med mål direkt i debuten mot Erzebirge Aue. I helgen gjorde han tredje raka starten mot Greuther Fürth (2-2) och spelade 90 minuter. Arminia Bielefeld är på fjärdeplats i andraligan.



Emil Hansson, Hannover – 2/0

Emil Hansson var under förra säsongen utlånad från Feyenoord till Waalwijk, men lämnade i sommar Nederländerna för permanent flytt till Hannover och Tyskland. I helgen fick han hoppa in för andra matchen i rad med 17 minuter kvar av full tid i 3-0-förlusten mot Hamburg. Hannover är på tolfteplats i den tyska andraligan.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy – 23/23

Ibrahimovic imponerade åter natten till måndag med både mål och assist, men trots det föll Galaxy med 4-3 mot Gustav Svenssons Seattle Sounders i MLS. Det var lagets tredje raka match utan seger i ligaspelet och nu är Galaxy på sjundeplats i västra divisionen i MLS.



Axel Sjöberg, Colorado – 7/0

Sjöberg var under inledningen av säsongen ordinarie, men har under senaste tiden fått ont om speltid och kom senast till spel i mitten av juni i år i US Open Cup. Senaste ligamatchen mittbacken gjorde var i slutet av april mot Vancouver. I helgen satt svensken på bänken i 90 minuter när Colorado bortaslog New York Red Bulls med 2-0 i MLS.



Robin Jansson, Orlando City – 27/1

Jansson är ordinarie i Orlando och gjorde i helgen åter 90 minuter på planen i 3-0-förlusten mot San Jose Earthquakes på bortaplan. Jansson hade en relativt tung match, då han bland annat inte hängde med Magnus Eriksson in i straffområdet vid landsmannens mål till 1-0 i matchen. Orlando är nia i den östra divisionen.



Gustav Svensson, Seattle – 17/0

Svensson är ordinarie i Seattle och gjorde natten till måndagen 90 minuter i lagets 4-3-seger mot Los Angeles Galaxy i MLS. Svensson var inblandad i ett baklängesmål, då han förlorade en nickduell mot landsmannen Zlatan Ibrahimovic. Seattle är tvåa i den västra divisionen i MLS.



Anton Tinnerholm, New York City – 28/1

Tinnerholm är ordinarie i New York City och gjorde i helgen åter 90 minuter på planen i lagets 3-1-seger mot Vancouver i MLS. New York City är placerat på andraplats i den östra divisionen i MLS.



Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes – 28/7

Eriksson är ordinarie i San Jose och har, precis som hela laget, fått det att lyfta lite den här säsongen i MLS. Eriksson blev natten till söndagen åter målskytt efter att ha sprungit förbi Robin Jansson in i straffområdet och placerat in 1-0 i 3-0-segern mot Orlando City. Svensken är därmed numera noterad för sju mål och sju assist den här säsongen i liga- och cupspelet. San Jose är fyra i den västra divisionen i MLS.



Adam Lundqvist, Houston – 23/0

Lundqvist har i år varit ordinarie i Houston och gjorde i helgen åter 90 minuter i 1-0-förlusten mot Kansas på bortaplan. Det var lagets sjunde raka ligamatch utan seger och därmed är Houston fortsatt på tiondeplats i den västra divisionen i MLS.