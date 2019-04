Isak hyllas av Ajax-stjärnan: "En briljant spelare"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 19/12

Sen och tung förlust mot toppkonkurrenten Sydney FC (1-2), som satte segermålet i minut 93. Toivonen kunde för andra matchen i rad spela 90 minuter, efter att ha tagit sig tillbaka från en mindre skada och sjukdom.

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 15/1

Demir var inte med mot Cercle Brügge (3-3), men satt däremot på bänken mot KV Kortrijk (2-4). Det var första gången under 2019 som han var med i en matchtrupp.

Eric Smith, Gent – 3/0

Tung vecka för Gent. 1-2 mot Standard, 1-2 mot Genk. Smith var inte med i matchtruppen i någon av matcherna, och har inte spelat en A-lagsmatch sedan slutet på januari. Han måste nu försöka vända trenden för att inte bli en ny Jacob Rinne, Emir Kujovic, Magnus Eriksson, eller Anders Christiansen i Gent.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 33/10

Mechelen har bara en match kvar den här säsongen, en cupfinal den 1:a maj mot Gent.

Diego Montiel, KFCO Beerschot – 4/0

Montiel gick från uträknad till att göra två inhopp den här veckan. Först under de sista minuterna mot Sint-Truidense (1-2), sedan 20 minuter mot KV Oostende (1-2). Den var första gången sedan den 19:e januari som han fick speltid. Det skrevs om intresse från bland annat Dalkurd, Västerås, och Halmstad i vår, men Montiel blev kvar.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 18/3

Atajic var inte med i truppen mot Tuzla City (0-2). Oklart varför.

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 6/0

Figueroa fick ett inhopp i sista minuterna mot Universidad de Chile (1-1).

DANMARK

Mikael Boman, Randers FC – 11/0

Boman blev ännu en gång kvar på bänken, denna gång mot Vendsyssel (1-1).

Patrik Carlgren, Randers FC – 28/10 nollor

Ex-allsvenska Alhaji Kamara var den enda i Vendsyssel (1-1) som kunde göra mål på Carlgren, med en otagbar nick. Carlgren hade också en bra räddning på ett friläge. 3/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 21/0

Bengtsson fick hoppa in sista minuterna mot Odense (1-0). Efterspelet till matchen handlade om att några på läktarna ska ha sjungit homofobiska ramsor riktade mot FCK:s Viktor Fischer.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 25/0

Byttes in redan i halvtid mot Odense (1-0).

Joel Andersson, FC Midtjylland – 31/1

4-0 i cupen mot Odense, 2-2 i ligan mot Esbjerg. Andersson spelade hela matcherna. BT gav svensken 6/10 respektive 5/10 i betyg, och Ekstrabladet gav 3/6 för ligamatchen.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Varken med i cup- eller ligatruppen den här veckan.

Simon Tibbling, Bröndby – 35/3

För andra ligamatchen i rad blev Tibbling inbytt och involverad i en sen kvittering. Den här gången fick han assist på 1-1-målet i 91:a minuten mot Nordsjälland (1-1). BT gav höga 8/10 för det inhoppet. Han startade även cupmatchen mot Ålborg (1-0). Där gav BT 5/10 i betyg.

Simon Hedlund, Bröndby – 9/1

Två starter för Hedlund (1-0 i cupen mot Ålborg, 1-1 i ligan mot Nordsjälland), men lite svagare matcher än tidigare från svensken. BT gav 3/10 för cupmatchen och 6/10 för ligamatchen. Ekstrabladet gav 2/6 för ligamatchen. Hedlund blev dock vald till mars månads bästa spelare i Bröndby, vilket han även blev för februari.

Gustaf Nilsson, Vejle – 18/4

Inte med i truppen mot Sönderjyske (4-1). Vejle skrev inte varför, men han har tidigare haft problem med en skada.

Melker Hallberg, Vejle – 23/1

90 minuter för Hallberg i krossen över Sönderjyske (4-1). Ekstrabladet gav Hallberg 3/6 i betyg. Tredje raka starten för Hallberg, efter att ha tagit sig förbi en period där han inledde fem av åtta matcher på bänken.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 29/6 nollor

Rinne i mål både när Ålborg åkte ur cupen mot Bröndby (0-1) och fick 1-1 i ligan mot Hobro. Inte Rinnes bästa vecka: borde möjligen ha tagit distansskottet vid Bröndbys mål, som efter en stolpträff gick ut till en retur, och han kom även ut fel vid Hobros mål.

Niklas Backman, Århus – 12/0

Fortsatt utanför matchtrupper på grund av problem med hjärnskakningar.

Tobias Sana, Århus – 24/5

Fick bara ett sent inhopp mot Horsens (3-0), men behövde bara sekunder på sig innan han drog iväg i djupled, hade en lång rusch med bollen, och assisterade till sista målet.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 33/1

1-2-förlust i ligan mot Wolves. Nilsson Lindelöf var tillbaka i startelvan och flera brittiska medier gav svensken fem eller sex i betyg, på en tiogradig skala.

Ken Sema, Watford – 20/1

Kvar på bänken i ligan mot Fulham (4-1), och hade ett sent inhopp i förlängningen i FA-cupsemifinalen mot Wolves (3-2).

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Dahlberg har varit reservmålvakt i cuperna, men i semifinalen i FA-cupen mot Wolves (3-2) så valdes den ordinarie målvaktsduon.

Viktor Gyökeres, Brighton – 5/0

Gyökeres var varken med mot Chelsea (0-3) i ligan eller Manchester City (0-1) i FA-cupen. Däremot gjorde han både mål och assist i en U23-match mot Swansea, och nominerades för andra gången till ”Månadens spelare” i Premier League 2.

Joel Asoro, Swansea – 14/0

Kvar på bänken mot Brentford (3-0), inhopp i minut 68 mot Middlesbrough (3-1). Wales Online gav betyget 7/10 för det inhoppet (samtliga i laget fick sju eller åtta). Det var Asoros första ligamatch på knappt två månader, och hans tredje totalt sedan början av oktober.

Martin Olsson, Swansea – 17/0

Olsson har sagt till Swanseas officiella hemsida att han hoppas kunna springa ute på gräs inom några veckor, efter att ha dragit på sig en hälseneskada.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 18/5 nollor

Åttonde respektive nionde raka starten för Nordfeldt under den gångna veckan. Först 3-0 mot Brentford, där Nordfeldt både höll nollan och fick en assist, och sedan 3-1 mot Middlesbrough. Wales Online gav 8/10 i betyg för bägge insatserna. Hade inte mycket att göra i räddningsväg, men bra när det kom till igångsättning och passningar.

Pontus Jansson, Leeds – 35/2

Leeds ner till en tredjeplats efter förlust mot Mrabtis Birmingham (0-1). Jansson spelade hela matchen och fick 5/10 i Yorkshire Evening News, som kommenterade att varken försvars- eller passningsspelet var på Janssons normalt sett höga nivå.

Niclas Eliasson, Bristol City – 30/2

Eliasson gjorde allt han kunde när han hoppade in sista halvtimmen i underläge mot Wigan. Han assisterade till 1-1-kvitteringen efter bara några minuter, och Bristol Post gav svensken 7/10 i betyg. Matchen slutade 2-2. Eliasson var kvar på bänken mot Middlesbrough (1-0) förra tisdagen.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 8/0

Mrabti fick inte heller den här gången hoppa in, utan såg från bänken sitt Birmingham vinna mot Leeds med 1-0. En viktig seger för att hålla sig borta från nedflyttningsstriden.

Alexander Milosevic, Nottingham Forest – 8/0

Inte med i truppen för andra matchen i rad (1-2 mot Rotherham). Ett tungt poängtapp som sänker sannolikheten för att Forest kan få kvala till Premier League. Forest gav ingen anledning till varför Milosevic var utanför den här gången. Förra gången var det för att tränaren Martin O'Neill ville testa något annat samt ta det lugnare med Milosevic, efter en hektiskt start i klubben.

Jonas Olsson, Wigan – 2/0

Kvar på bänken mot Bristol City (2-2). Olsson har hittills spelat två matcher, bägge i mitten av mars, där han i debuten gjorde det klart godkänt och i den andra matchen hade det tyngre.

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Olsson tränar på, men det är en bit kvar innan han är redo för matchspel, enligt Derby Telegraph. Tränaren Frank Lampard ska ha sagt att det är osäkert om Olsson spelar något alls i vår.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 3/1

Forwarden missade ligapremiären mot HJK under måndagen, på grund av skada.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn - 5/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot HJK. Mariehamn föll med 2-1, efter två sena baklängesmål. Backaliden varnades i den andra halvleken.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn - 6/0

Satt på bänken under hela matchen mot HJK.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn - 7/2

Forwarden spelade hela matchen mot HJK.

Erik Törnros, FC Lahti - 5/1

Forwarden fick ingen rolig start på seriespelet i år. I ligapremiären hemma mot RoPS (3-3) blev Törnros tidigt fult tacklad av förre Gif Sundsvall-backen Juho Pirttijoki och tvingades kliva av. Av Törnros Twitter framgår det att det dock bara rör sig om en muskelskada och att han hoppas vara tillbaka om några dagar.

FRANKRIKE

Johan Larsson, Guingamp - 4/0

Högerbacken stod som vanligt utanför truppen under den gångna veckan. Guingamp föll mot Montpellier och kryssade mot Monaco. Laget ligger nu sist i ligan och har en poäng upp till kval.

Karl-Johan Johnsson, Guingamp – 21/4 nollor

Målvakten satt på bänken både mot Montpellier och Monaco.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 30/3

Landslagsmittfältaren startade i 1-0-segern mot Nantes i söndags men blev utbytt i den 68:e minuten.

Jakob Johansson, Rennes – 16/1

Fortsatt skadad.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 30/1

Högerbacken spelade hela matchen när Amiens kryssade (2-2) hemma mot Saint-Etienne i lördags.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain - 26/14

Måltorkan i klubblaget har nu fått sitt slut, efter elva matcher. I asiatiska Champions League satte Berg matchens sista mål i 2-2-drabbningen med Al Duhail under måndagen. Forwarden spelade hela matchen. Det gjorde han inte i ligan i onsdags, i 5-1-förlusten mot Al Jazira. Då blev Berg utbytt i den 78:e minuten och klev av mållös.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos - 20/4

Högerbacken spelade hela matchen när Pao slog Aris med 2-0 på hemmaplan i lördags.

Niklas Hult, AEK Aten - 34/0

Vänsterbacken spelade 90 minuter både mot Lamia (2-0-seger i första av två cupsemifinaler) och Xanthi (3-1-seger i ligan) under den gångna veckan.

Pontus Wernbloom, Paok - 15/1

Mittfältaren hålls fortfarande borta från spel på grund av sin skadade hälsena.

Admir Bajrovic, Panetolikos - 12/4

Efter 0-4 mot AEK Aten bänkades forwarden mot Olympiakos i helgen. Det blev förlust med 5-0, trots hemmaplansfördel. Bajrovic fick hoppa in i den 53:e minuten.

Erik Pärsson, OFI Kreta - 7/0

Forwarden stod utanför truppen när Kreta slog Giannina med 1-0.

Daniel Larsson, Aris - 11/2

Spelade hela matchen när Aris föll med 2-0 borta mot Panathinaikos. Larsson varnades i den 81:a minuten.

Mikael Dyrestam, Xanthi - 8/0

Backen spelade hela matchen när Xanthi förlorade med 3-1 hemma mot AEK Aten i söndags.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 10/0

Den isländska ligan drar i gång om lite mer än två veckor. Valur spelar dock supercup-final den 18 april.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa - 27/1

Mittfältaren hoppade in i den 84:e minuten borta mot Ironi Kiryat Shmona i helgen. Haifa föll med 3-0.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma - 34/7 nollor

En tuff vecka för Olsen, som efter att ha fått utstå kritik för sitt spel på sistone petades till matchen mot Fiorentina i onsdags. Då fick 35-årige Antonio Mirante chansen och enligt tränaren Claudio Ranieri spelade Mirante "bra" i 2-2-matchen. Veteranen fick fortsatt förtroende i helgen, när han höll nollan och Roma vann med 1-0 borta mot Sampdoria. Olsen har den senaste tiden ryktats vara på väg mot en flytt i sommar. Gazzetta dello Sport har hävdat att Roma vill sälja keepern och att Premier League är en trolig ny destination för honom. Klubbar som Watford, Bournemouth och Norwich (etta i Championship) kopplas ihop med honom.

Riccardo Gagliolo, Parma - 31/0

Svenskitalienaren har varit öppen med att han skulle tacka ja till svenska landslaget om han blev uttagen i Blågult. Mittbacken/vänsterbacken har varit given i Parma, som ligger på plats 13 i Serie A, den här säsongen och i helgen var han bland annat med och höll nollan hemma mot Torino (0-0). Gagliolo spelade hela matchen och blev varnad.

Albin Ekdal, Sampdoria - 27/0

Mittfältaren skadade sig mot Norge i EM-kvalet och missade även den gångna veckans matcher (mot Roma och Torino).

Filip Helander, Bologna - 22/0

Mittbacken satt på bänken under hela matchen när Bologna föll med hela 4-1 borta mot Atalanta i torsdags. Sedan missade han måndagens 3-0-seger mot Chievo på grund av skada, enligt Repubblica.

Mattias Svanberg, Bologna - 20/0

Mittfältaren missade matchen mot Atalanta på grund av skada, enligt Repubblica, men var tillbaka i truppen mot Chievo. Fick dock nöja sig med en bänkplats.

Oscar Hiljemark, Genoa - 18/1

Skadad och blir borta en längre tid.

Svante Ingelsson, Udinese - 2/0

Mittfältaren satt på bänken under båda den gångna veckans matcher (3-2-seger mot Empoli och 1-1-match mot Milan).

Dejan Kulusevski, Atalanta - 3/0

Mittfältaren satt på bänken under båda den gångna veckans matcher (4-1-seger mot Bologna och 0-0-drabbning mot Inter). Atalanta ligger just nu fyra i Serie A-tabellen, vilket gör att man innehar en Champions League-plats.

Samuel Armenteros, Benevento - 7/1

Forwarden har kämpat sig in i Beneventos startelva efter utlåningen till MLS. Under den gångna veckan startade Armenteros både mot Carpi (seger med 3-1) och Perugia (seger med 4-2) i Serie B. Mot Carpi spelade han hela matchen och bjöd på en assist. Mot Perugia byttes han ut i den 68:e minuten.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) - 24/1

Mittfältaren spelade 90 minuter i den gångna veckans båda matcher. Först i 2-2-mötet med serieledaren Brescia och därefter i 1-0-förlusten borta mot toppkonkurrenten Palermo. Verona ligger femma i Serie B.

Marcus Rohdén, Crotone - 28/4

Mittfältaren har varit skadad och fick stå över 2-0-segern mot Perugia i tisdags, men mot Cosenza i söndags (förlust med 1-0) var Rohdén tillbaka. Han hoppade in i den 64:e minuten. Crotone är numera uppe på säker mark i Serie B.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 21/2

Anfallaren spelade hela matchen när Tarxien föll mot Balzan med 2-0 på bortaplan. Laget har bara vunnit en gång på de senaste sex matchern.

MAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Akademija Pandev, 4/0

Backen var utanför truppen i den förra omgången när Akademija Pandev förlorade mot ettan Shkendija (1-0). I helgens möte med tabelltvåan Vardar var han tillbaka i truppen, men fick följa matchen från sidlinjen. Matchen slutade 1-1.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 35/7

Yttern är inne i ett poängstim. Förra helgen gjorde han mål mot Utrecht och i torsdags stod han för en assist i 3-0-seger mot Heerenveen. I helgens möte med VVV-Venlo fortsatte ytterforwarden att hålla sviten vid liv då han gjorde matchens första mål. Feyenoord vann mötet med 3-0. "Jag sa senast (i torsdags mot Heerenveen) att jag var tvungen att hålla i den här poängsviten", sa Larsson till Svenska Fans. På frågan om sin form svarade Larsson: "Jag hade fin poängskörd även i december. Men det känns bra nu."

Emil Bergström, Utrecht – 9/1

Fotskadad och har missat Utrechts senaste sex matcher.

Simon Gustafson, Utrecht – 30/8

Mittfältaren var i onsdags tillbaka i matchspel efter sjukdom; Gustafson spelade då 81 minuter i Utrechts 6-2-seger mot VVV-Venlo. I lördags spelade mittfältaren hela matchen när Utrecht blev pulvriserat på bortaplan mot Ado Den Haag med 5-0.

Kristoffer Peterson, Heracles – 30/12

Ytterforwarden var i helgen tillbaka från avstängning och blev då stor matchhjälte. I mötet med NAC Breda klev Peterson fram och nickade in 1-0 i slutet, vilket också blev matchens slutresultat. Efter målet tillägnade Peterson firandet sin son. "Det är min sons födelsedag och jag är inte där. Min flickvän är i Sverige och hon ska föda om någon vecka, vi har bestämt oss för att det ska ske på hemmaplan. Jag grät i fredags: jag älskar min son och jag missade hans födelsedag, det är illa. Men jag är professionell och gav honom målet i födelsedagspresent", sa svensken enligt Tubantia efter matchen.

Alexander Isak, Willem II (Utlånad från Dortmund) – 12/12

Succén i Willem II fortsätter. Förra tisdagen gjorde anfallaren tre mål på straff mot Heracles och det följde Isak upp med att göra ytterligare ett mål mot Ajax i lördags, även det på straff. Matchen mot Ajax slutade dock i 4-1-förlust och Isak blev utbytt i den 84:e minuten. En som imponerades av Isaks insats var Ajax-mittbacken Matthjis de Ligt, som också sa ett par väl valda ord till Isak. "När han byttes ut frågade jag honom om han inte kunde göra mål mot PSV för att hjälpa oss att vinna titeln", sa försvararen enligt Tubantia. de Ligt gav också anfallaren beröm. "Isak är en briljant spelare. Han är stark, snabb och teknisk. Jag tror att han kan bli en riktigt bra fotbollsspelare."

Under veckan har det också cirkulerat uppgifter om att Isak är på Chelsea och Barcelonas radar. Det är ingenting som Isak vill någon större energi på. "Jag har inte tänkt lägga fokus på det. Jag vill inte låta sådant påverka mig", sa han till Expressen och fortsatte: "Men det är klart att det är kul att det finns intresse runtom i världen".

Ibrahim Dresevic, Heerenveen - 5/0

Mittbacken inledde mötet med Feyenoord i torsdags på bänken. Men efter 13 minuter fick han hoppa in. Dock blev det en match som slutade i moll då Heerenveen förlorade med 3-0. I helgens 2-0-förlust mot Emmen fick Dresevic sitta på bänken i 90 minuter.

Nabil Bahoui, De Graafschap – 5/0

Yttern hoppade in i tisdagens möte med Groningen (1-0-förlust) och i lördagens match mot AZ (1-1).

Ramon Pascal Lundqvist, NAC Breda – 14/1

När NAC Breda tog sin första seger sedan december mot Excelsior förra veckan hade mittfältaren ett finger med i spelet - han assisterade till det helt avgörande 2-1-målet. I helgen gick NAC Breda dock på en mina, laget förlorade med 1-0 mot Heracles och Pascal Lundqvist blev utbytt efter 78 minuter.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 33/9

Hansson spelade hela matchen när RKC Waalwijk kryssade mot Roda på bortaplan (0-0). Mittfältaren har gjort en fin säsong och det mesta tyder på att han återvänder till Feyenoord i sommar, enligt agentfirman Wasserman är det helt klart att så blir fallet. Detta skriver Wasserman på sin hemsida.

NORGE

Jesper Löfgren, Brann – 0/0

Mittbacken bänkades när Brann kryssade mot Strömsgodset (1-1).

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 2/1

Layouni spelade 68 minuter när Bodö/Glimt tog sin andra raka seger genom att slå Mjöndalen med 5-4.

Douglas Bergqvist, Haugesund (utlånad från Östersunds FK) - 0/0

Blev nyligen klar för Haugesund. I den första omgången bänkades han och likaså i den andra, som spelades mot Sarspborg (1-1).

Liridon Kalludra, Kristiansund – 2/0

Kalludra fick hoppa in med lite mindre än 20 minuter kvar i 2-0-segern mot Vålerenga.

Haris Cirak, Kristiansund – 0/0

Haris Cirak blev kvar på bänken i mötet med Vålerenga (2-0).

Daniel Gustavsson, Lilleström – 2/0

Yttermittfältaren blev utbytt i den 90:e minuten när Lilleström slog Ranheim med 2-1.

Andreas Linde, Molde – 2/1 nollor

Målvakten höll nollan när Molde tog sin första seger för ligasäsongen år 2019 genom att slå Stabaek med 3-0.

Mattias Moström, Molde – 2/1

Veteranen hoppade in efter 63 minuter när Molde vann mot Stabaek med 3-0. Moström gjorde också matchens sista mål efter en fin soloprestation. "Jag gör sällan mål, men jag gör snygga mål", sa han till Aftenposten.

Christopher Telo, Molde – 0/0

Vänsterbacken bänkades när Molde vann mot Stabaek (3-0).

Marcus Sandberg, Stabæk – 2/0 nollor

Den tidigare IFK Göteborg-målvakten fick se överlistad tre gånger mot Molde. Matchen slutade 3-0 och Stabaek står på en poäng efter två spelade omgångar.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 1/0

Israelsson fick följa 2-0-förlusten mot Kristiansund från bänken.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 20/0

Den svenske mittbacken bänkades mot Anzji Machatjkala. Matchen slutade 1-1. Dynamo ligger på tolfteplats i ligan är indraget i bottenstriden.

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 8/0

Mittfältaren är skadad och missade därmed matchen mot Krylja Sovetov Samara (1-0). Olsson förväntas vara tillbaka om drygt två veckor, enligt tidigare uttalanden från klubben

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 34/11

Landslagsspelaren blev stor matchhjälte för Krasnodar i helgen. Matchen mot Krylja Sovetov Samara led mot kryss, men då tilldömdes Claessons lag straff i det absoluta slutskedet. Svensken var iskall från elva meter och chippade in avgörande 1-0. "Jag ville bara slå den i mitten, det fanns inga andra tankar. Jag var för trött för att göra någonting övernaturligt. Jag försökte inte vara arrogant eller visa självsäkerhet, sa han enligt sportbox.ru. Trots den läckra straffen var det inte det som sajten valde att vinkla sin nyhet på. Sajten undrade varför Claesson alltid tar sig tid att prata med pressen, vilket långtifrån alla ryska spelare gör. "Det är en del av arbetet, särskilt i Sverige. Där är det en del av kulturen", sa svensken enligt sportbox.ru.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 8/1

Inför matchen mot Ufa hade mittbacken blivit bänkad i tre raka matcher, men då fick han äntligen speltid. Hadzikadunic spelade 90 minuter mot Ufa, men dessvärre blev det förlust med 1-0.

SAUDIARABIEN

Nahir Besara, Al-Feiha – 7/0

Den offensive mittfältaren blev utbytt i den 87:e minuten när Al-Feiha besegrade Al-Taawon med 2-1.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 29/9

Anfallaren lämnade onsdagens match mot Neuchâtel Xamax (0-0) liksom helgens möte med Basel (1-1) poänglös.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Dinamo Vranje (utlånad från Radnicki Nis) - 9/4

Mitrovic var i förra veckan utanför lagets matchtrupp i ligamötena med Proleter Novi Sad (0-0) och Radnik Surdulica (3-0-förlust) Dinamo Vranje är näst sist i höstaligan.

Petar Petrovic, Radnicki Nis - 7/0

Petrovic var i förra veckan utanför lagets matchtrupp i ligamötena med Macva Sabac (0-0) och OFK Backa Palanka (5-0-seger). Radnicki Nis är tvåa i den serbiska ligan.

SKOTTLAND

Mikael Lustig, Celtic - 38/1

Lustig spelade i förra veckan från start i 2-0-segern mot St. Mirren i ligan och stod dessutom för en framspelning. I helgen blev det dock 90 minuter på bänken i förra veckans andra ligamatch, 0-0 mot Livingston. Celtic toppar skotska ligatabellen.

Andreas Hadenius, Dundee FC (utlånad från Halmstads BK) - 3/0

Hadenius är ute i kylan i Dundee. I förra veckan var han utanför lagets matchtrupp i 2-0-förlusten mot St. Johnstone och i helgen blev det 90 minuter på bänken i 2-0-förlusten mot Aberdeen. Dundee är jumbo och riskerar att ramla ur högstaligan.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés - 20/1

John Guidetti stötte på hård kritik efter starten mot Atlético Madrid och blev i förra veckans två matcher förpassad till bänken. Anfallaren fick 15 minuter på planen i 2-0-förlusten mot Sevilla och i helgen blev det 90 minuter på bänken mot Leganés (1-1). Deportivo Alavés är på sjundeplats i La Liga.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC - 0/0

Hansson var i förra veckan åter utanför Chonburis matchtrupp i 4-2-segern mot Bangkok United och i det mållösa mötet med Sukhothai (0-0) i ligan. Chonburi är placerat på tiondeplats i den thailändska högstaligan.

Elias Dolah, Port MTI FC - 7/0

Mittbacken gjorde i förra veckan åter 90 minuter på planen i Ports 4-1-seger mot Trat och i 5-0-segern mot Prachuap. Port toppar tabellen i thailändska högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 8/1

Moberg Karlsson gjorde i förra veckan 70 minuter i 3-2-segern mot Teplice i tjeckiska cupen och spelade i går kväll 88 minuter i 2-0-segern mot Zlín. Sparta Prag är fortsatt på tredjeplats i den tjeckiska högstaligan.

TURKIET

Abdul Khalili, Kasimpasa - 7/2

Efter fem raka matcher med speltid, så satt i helgen mittfältaren på bänken i 90 minuter i lagets 2-1-seger mot Erzurumspor i ligan. Kasimpasa bärgade därmed andra raka segern och är nu på sjätteplats i Süper Lig.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor – 22/0

Bjärsmyr var i helgen avstängd efter för många gula kort och missade därmed Sivasspors 3-1-förlust mot Kayserispor på hemmaplan. Sivasspor är därmed nu på tolfteplats i den turkiska högstaligan.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Bayer Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 14/1

Isaac Kiese Thelin fick i helgen åter inte speltid när Bayer Leverkusen föll med 4-2 mot Leipzig i Bundesliga. Anfallaren satt på bänken i 90 minuter och fick senast speltid i en ligamatch den 20 oktober i fjol. Leverkusen är placerat på niondeplats i ligatabellen i Bundesliga.

Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Anfallaren sitter på ett avtal som går ut i sommar och ryktas vara på väg bort från Frankfurt efter knapp speltid den här säsongen. Efter åtta raka ligamatcher utanför truppen, så fanns han i helgen lite oväntat med på bänken i 2-1-segern mot Schalke 04. Däremot fick han inte speltid. Frankfurt är på fjärdeplats i Bundesliga.



Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 29/1

Wendt blev i helgen lite oväntat petad och satt på bänken i 90 minuter mot Werder Bremen (1-1) i Bundesliga. Det var därmed första ligamatchen den här säsongen som vänsterbacken inte fanns med i lagets startelva. Borussia Mönchengladbach är placerat på femteplats i ligatabellen.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 32/1

Augustinsson är given i Bremens startelva och kom i förra veckan till spel i två matcher från start. Vänsterbacken gjorde först 90 minuter och en assist i 2-0-segern mot Schalke 04 i kvartsfinalen i tyska cupen och därefter blev det i helgen ytterligare 90 minuter mot Borussia Mönchengladbach (1-1) i ligan. Bremen är placerat på åttondeplats i ligatabellen.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Efter tre raka ligamatcher på bänken, så var Beijmo i förra veckan utanför Bremens matchtrupp mot både Schalke 04 (2-0-seger) i tyska cupen och mot Borussia Mönchengladbach (1-1) i Bundesliga. Högerbacken väntar ännu på sin A-lagsdebut.



Robin Quaison, Mainz - 26/8

Quaison spelade i helgen åter från start när Mainz krossade Freiburg med 5-0 i Bundesliga. Svensken fick 79 minuter på planen, men blev inte noterad för varken mål eller assist i segern. Mainz är tolva i Bundesliga.



Mikael Ishak, Nürnberg - 25/6

Ishak gjorde i helgen femte raka ligamatchen från start när Nürnberg kryssade i bottenmötet med Stuttgart (1-1) i Bundesliga. Nürnberg är därmed fortsatt nästjumbo i ligatabellen och nu med åtta poäng upp till säker mark i Bundesliga.

Emil Forsberg, RB Leipzig - 21/5

Forsberg är i god form. Svensken blev i helgen målskytt för andra matchen i rad, den här gången från straffpunkten och stod dessutom för en framspelning i Leipzigs 4-2-seger mot Bayer Leverkusen i Bundesliga. Däremot var han i förra veckan utanför lagets matchtrupp i 2-1-segern mot Augsburg i kvartsfinalen i tyska cupen. Leipzig är fortsatt på tredjeplats i ligatabellen i Bundesliga.

Sebastian Andersson, Union Berlin - 30/11

Andersson spelade i helgen åter från start, men blev utbytt efter 75 minuter i mållösa mötet med Dynamo Dresden (0-0). Union Berlin är fortsatt trea i tyska andraligan.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 24/0

Högerbacken gjorde i förra veckan två matcher från start mot Greuther Fürth (0-0) och mot Union Berlin (0-0). Svensken fick 90 minuter på planen i första matchen och 60 minuter på planen i andra matchen. Dresden är på 13:e-plats i tyska andraligan.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 23/1

Magyar kom i förra veckan till spel i två matcher från start. Mittbacken gjorde 90 minuter mot Dynamo Dresden (0-0) och 54 minuter i 2-1-segern mot Darmstadt. Greuther Fürth är därmed placerat på tiondeplats i ligatabellen.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Kujovic gjorde i slutet av februari första matchen för säsongen med Düsseldorfs reservlag i tyska fjärdeligan, men kom i förra veckan inte till spel med varken A- eller B-laget. Svensken har avtal till sommaren 2020, men ser inte ut att ha en framtid i Düsseldorf. Klubben är på tiondeplats i Bundesliga.

Joseph Baffo, Duisburg – 1/0

Äntligen comeback! Baffo gjorde i helgen första A-lagsmatchen sedan han skadade korsbandet med Eintracht Braunschweig mot Bochum den 21 oktober 2017. Svensken spelade från start i Duisburgs 4-2-förlust mot Inglostadt och fick 90 minuter på planen i ligamatchen. Dessutom blev han varnad i den 57:e minuten. Duisburg är jumbo i ligan med fem poäng upp till Sandhausen på säker mark.

VITRYSSLAND

Mohamed Said Adan, Dynamo Brest (utlånad från Empoli) - 0/0

Tidigare Örgryte-talangen Mohamed Said Adan är utlånad från Empoli och satt i helgen på bänken i 90 minuter i 3-1-segern mot Dnyapro i ligan.

Ayomide Jibodu, Dynamo Best - 0/0

Jibodu fanns för andra matchen i rad inte med i lagets matchtrupp när det blev seger med 3-1 mot Dnyapro i ligan.

Dennis Olsson, FC Torpedo BelAZ – 0/0

Dennis Olsson lämnade nyligen Sundsvall för spel med Torpedo BelAZ och satt i helgen på bänken i 90 minuter i 2-1-segern mot Slavia i ligan.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 3/4

Ibrahimovic gjorde i helgen andra matchen från start och blev åter hjälte för Galaxy med ett mål och en framspelning i 2-0-segern mot Vancouver. Galaxy har därmed fått en bra inledning på säsongen med fyra vinster och endast en förlust i MLS. Ibrahimovic blev, med anledning av insatsen, i går uttagen i ”Veckans lag” i ligan.



Axel Sjöberg, Colorado - 5/0

Sjöberg inledde i helgen för första gången i år på bänken och hoppade in i halvtid i Colorados 4-3-förlust mot Orlando City i MLS. Det var lagets tredje raka förlust, totalt fyra på sex matcher hittills i MLS. Colorado väntar ännu på årets första seger.



Johan Blomberg, Colorado - 1/0

Blomberg var i helgen åter utanför Colorados matchtrupp i 4-3-förlusten mot Orlando City i MLS. Det var lagets tredje raka förlust, totalt fyra på sex matcher hittills i MLS. Colorado väntar ännu på årets första seger.

Robin Jansson, Orlando City – 3/0

Förre AIK-backen gjorde i helgen tredje raka matchen från start och spelade i 90 minuter i Orlandos 4-3-seger mot Colorado i MLS. Nu har Orlando två vinster, två kryss och två förluster hittills den här säsongen i MLS.

Gustav Svensson, Seattle - 5/0

Svensson gjorde i helgen femte raka matchen från start i 1-0-segern mot Salt Lake i MLS. Seattle har nu fyra vinster och ett kryss på de fem första matcherna i MLS.

Joel Rydstrand, Seattle (just nu i Seattles USL-lag Tacoma Defiance) - 3/0

Rydstrand blev i vinter draftad till Seattle Sounders, men inför säsongen meddelade Seattles USL-lag Tacoma Defiance att Rydstrand framöver kommer att spela USL-fotboll med klubben. I helgen var han - efter tre raka ligamatcher med speltid - utanför lagets matchtrupp i 2-1-segern mot Sacramento i ligan.

Gabriel Somi, New England Revolution - 0/0

Somi har i vinter sett över sin situation i New England och berättade nyligen för Fotbollskanalen att han fortsatt är öppen för flytt till ett annat lag. I helgen fick han för första gången den här säsongen en plats på bänken, men däremot inte speltid i 1-0-förlusten mot Columbus Crew i MLS.



Anton Tinnerholm, New York City - 5/0

Tinnerholm gjorde i helgen femte raka ligamatchen från start och spelade 90 minuter när New York City kryssade mot Montreal Impact (0-0). New York City har därmed fyra kryss och en förlust på de fem första matcherna av MLS-säsongen.



Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes - 5/1

Eriksson gjorde i helgen 76 minuter på planen i säsongens första seger. San Jose besegrade, efter fyra raka förluster, Portland Timbers med 3-0 i MLS. Eriksson blev dessutom varnad efter 36 minuter, säsongens andra gula kort.



Adam Lundqvist, Houston - 5/0

Lundqvist har spelat i alla fyra ligamatcher från start, men i veckan spelade däremot inte Houston någon match.