Layouni kan byta till Tunisien: "De som kommer först spelar jag för"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 26/17

Toivonen gjorde mål i säsongens sista match, en betydelselös 1-3-förlust mot Sanfrecce Hiroshima i AFC Champions League. Målet var på en vackert slagen frispark.

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 16/1

Zulte Waregems säsong är över.

Eric Smith, Gent – 3/0

Gents säsong är över.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 34/10

Mechelens säsong är över.

Diego Montiel, Beerschot – 8/0

Beerschots säsong är över.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 26/5

Atajic fick 80 minuter och blev målskytt på straff när Mladost avslutade säsongen med 3-1 mot FK Krupa. Laget slutade sexa i högstadivisionen efter bra höst, svag vår, och tre vinster på slutet.

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 9/0

Figueroa var inte med i Sydamerikas motsvarighet till Europa League (1-0 mot Atlético Mineiro), men spelade 90 minuter i ligan mot Antofagasta (1-1). Han fixade en straff, som räddades.

DANMARK

Mikael Boman, Randers FC – 17/0

Inget inhopp för Boman mot AGF (1-1). Randers har en match kvar, mot Bröndby, där vinnaren spelar i Europa League nästa säsong.

Patrik Carlgren, Randers FC – 36/12 nollor

Släppte bara in ett straffmål mot AGF (1-1). BT gav svensken 6/10 i betyg.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 25/0

90 minuter för Bengtsson mot Nordsjälland (1-3) i säsongens sista match. 4/10 i betyg hos BT, 2/6 hos Ekstrabladet. Var det Bengtssons sista match i FCK? Det ryktas om att FCK kollar på en annan vänsterback, Jonas Knudsen, och Bengtsson har öppnat för att lämna i sommar.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 29/0

Tung säsong för Papagiannopoulos, trots ligaguldet. Utbytt i minut 87 mot Nordsjälland (1-3). 3/10 i betyg hos BT (lägst i FCK), 2/6 hos Ekstrabladet. Sista matchen i FCK?

Joel Andersson, FC Midtjylland – 36/1

90 minuter för Andersson när Midtjylland avslutade säsongen (1-2 mot Esbjerg). Ekstrabladet gav svensken 3/6 i betyg.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Inte med i truppen i säsongens sista match.

Simon Tibbling, Bröndby – 43/5

Tibbling spelade knappt 70 minuter när Bröndby vann 2-0 mot Odense. 6/10 i betyg hos BT. Bröndby möter nu Randers, där vinnaren spelar i Europa League nästa säsong.

Simon Hedlund, Bröndby – 17/4

Startade och var inblandad i första målet mot Odense (2-0), men blev också utvisad sent i matchen efter att ha reagerat på en hård tackling. 5/10 i betyg hos BT.

Gustaf Nilsson, Vejle – 22/4

Vejles säsong är över. De åkte ur högstadivisionen, och Nilsson ville till Hallands Nyheter inte kommentera sin framtid.

Melker Hallberg, Vejle – 28/1

Vejles säsong är över. De åkte ur högstadivisionen, och Hallberg sa till Fotbollskanalen att han får se om han blir kvar.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 36/7 nollor

Ålborgs säsong är över.

Niklas Backman, Århus – 12/0

Missade avslutningen av säsongen på grund av problem efter en hjärnskakning.

Tobias Sana, Århus – 32/7

Inhoppande Sana blev målskytt på straff (1-1 Randers) i vad som blev sista matchen för säsongen för Århus. Sana hade en fin höst för Århus, men var en del på bänken under våren.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 39/1

Manchester Uniteds säsong är över. Nilsson Lindelöf är skadad och missar kommande landskamperna.

Ken Sema, Watford – 22/1

Watfords säsong är över.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Watfords säsong är över.

Viktor Gyökeres, Brighton – 5/0

Brightons säsong är över. Gyökeres har sagt till Fotbollskanalen att han stannar kvar i klubben under försäsongen, för att sedan se om han ska kämpa vidare om mer speltid nästa säsong eller lånas ut. Gyökeres är uttagen i U21-landslaget.

Joel Asoro, Swansea – 17/0

Swanseas säsong är över. Asoro är uttagen i U21-landslaget.

Martin Olsson, Swansea – 17/0

Swanseas säsong är över. Olsson kommer att släppas från Swansea i sommar.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 26/6 nollor

Swanseas säsong är över. Nordfeldt är uttagen i A-landslaget.

Pontus Jansson, Leeds – 42/2

Jansson gästtränar med Malmö FF nu när Leeds säsong är över. Han sa till Fotbollskanalen i veckan att han inte vet något om sin framtid. Jansson är uttagen i A-landslaget.

Niclas Eliasson, Bristol City – 36/2

Bristols säsong är över. Eliasson gästtränar med Falkenbergs FF.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 12/1

Birminghams säsong är över.

Alexander Milosevic, Nottingham Forest – 12/1

Nottinghams säsong är över. Milosevic är uttagen i A-landslaget.

Jonas Olsson, Wigan – 6/0

I veckan kom beskedet att Jonas Olssons avtal med Wigan inte förlängs.

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Derby förlorade kvalfinalen mot Aston Villa och blir kvar i Championship. Olsson var inte med, och hans speltid i år begränsades till 45 minuter i en U23-match då han har varit långtidsskadad. Kontraktet går ut i sommar.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 9/2

Forwarden hoppade in i den 72:a minuten när IFK slog VPS med 1-0 på hemmaplan i söndags.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn - 7/1

Mittfältaren har brutit överarmen och blir borta från spel i flera månader.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn - 10/1

Skadade sig i senaste matchen och missade därför segern mot VPS.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn - 15/3

Forwarden spelade hela matchen mot VPS. Missade ett friläge.

Erik Törnros, FC Lahti - 11/3

Forwarden spelade hela matchen när Lahti föll med 2-0 på bortaplan mot Honka under måndagen.

FRANKRIKE

Johan Larsson, Guingamp - 4/0

Guingamp är klart för nedflyttning till andraligan. I fredags var Larsson, för ovanlighetens skull, med i truppen när laget föll med 2-1 borta mot Amiens i sista ligaomgången.

Karl-Johan Johnsson, Guingamp – 21/4 nollor

Johnsson satt på bänken mot Amiens.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 37/4

Landslagsmittfältaren hoppade in i den 69:e minuten borta mot Dijon i fredags, när Toulouse föll med 2-1. Laget slutade på plats 16 i ligan.

Jakob Johansson, Rennes – 22/1

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Rennes avslutade ligan med en 3-1-seger hemma mot Lille. Laget slutade tia i tabellen.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 35/1

Högerbacken spelade hela matchen när Amiens vann mot Guingamp med 2-1 i fredags och därmed säkrade nytt Ligue 1-kontrakt.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain - 32/15

Landslagsforwarden satt på bänken under hela sin sista match för Al Ain, när laget föll med 1-0 mot Al Wahda i ligan. Det är nämligen klart att Berg lämnar klubben när avtalet löper ut nu i sommar. I och med förlusten missade Al Ain att ta hand om en plats i asiatiska Champions League till nästa säsong.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos - 21/4

Den grekiska ligan är slutspelad.

Niklas Hult, AEK Aten - 39/0

Den grekiska ligan är slutspelad.

Pontus Wernbloom, Paok - 15/1

Mittfältaren är skadad. Paok vann både ligan och cupen den här säsongen.

Admir Bajrovic, Panetolikos - 15/5

Den grekiska ligan är slutspelad.

Erik Pärsson, OFI Kreta - 7/0

Forwarden stod utanför truppen när Kreta vann med 3-2 i den avgörande kvalmatchen mot Platanias, en seger som innebär att laget håller sig kvar i högstaligan.

Daniel Larsson, Aris - 13/2

Den grekiska ligan är slutspelad.

Mikael Dyrestam, Xanthi - 10/0

Den grekiska ligan är slutspelad.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 15/0

Valur fortsätter att ha det kämpigt. I söndags blev det förlust med 1-0 hemma mot Breidablik. Då satt Starke Hedlund på bänken under hela matchen.

Marcus Johansson, IA - 6/0

IA fortsätter att övertyga och slog i helgen Stjarnan med 2-0 på hemmaplan. Då spelade Johansson 90 minuter i serieledarens backlinje.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa - 30/1

Den israeliska ligan är slutspelad.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma - 34/7 nollor

Roma vann med 2-1 mot Parma i sista ligamatchen, men det räckte inte till en plats i Champions League. Laget slutade sexa i Serie A. Olsen satt på bänken mot Parma.

Riccardo Gagliolo, Parma - 35/0

Den svenskitalienske backen spelade hela matchen när Parma föll mot Roma med 2-1. Parma slutade på plats 14 i tabellen.

Albin Ekdal, Sampdoria - 33/0

Landslagsmittfältaren satt på bänken under hela matchen när Sampdoria tog en fin skalp hemma mot mästarlaget Juventus i sista omgången av Serie A. Tabellnian vann med 2-0.

Filip Helander, Bologna - 23/0

Mittbacken satt på bänken under hela matchen när Bologna slog Napoli med 3-2 i sista omgången. Laget landade till slut på en tiondeplats i Serie A, efter att länge ha kämpat för nytt kontrakt.

Mattias Svanberg, Bologna - 23/0

Mittfältaren hoppade in i den 83:e minuten och stod för assisten till det avgörande 3-2-målet fem minuter senare.

Oscar Hiljemark, Genoa - 18/1

Mittfältaren är fortsatt skadad. Om några veckor kan han gå in i fotbollsträning, uppgav han själv för klubbens hemsida nyligen. Genoa klarade sig med nöd och näppe kvar i Serie A. En poäng mot bottenkollegan Fiorentina räckte när Empoli föll mot Inter och till slut avgjorde målskillnad till Genoas fördel.

Svante Ingelsson, Udinese - 3/0

Har skadat axeln, enligt italiensk media. Mittfältaren har opererats och enligt Barometern blir han borta från spel i flera månader. Udinese slutade tolva i Serie A.

Dejan Kulusevski, Atalanta - 3/0

Mittfältaren var utanför truppen när Atalanta slog Sassuolo med 3-1 i sista omgången och därmed säkrade en tredjeplats. Nu väntar Champions League-spel för succélaget.

Samuel Armenteros, Benevento - 14/4

Benevento vann den första matchen i play off-semin mot Cittadella med 2-1, och då spelade Armenteros från start. Men han tilldelades också ett direkt rött kort i den 88:e minuten efter att ha satt in ful tackling bakifrån, enligt Sky Italia. Forwarden var avstängd i returen, som Benevento förlorade med 3-0 och därmed är drömmen om en uppflyttning till Serie A i kras.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) - 31/1

Verona har fortsatt chansen på Serie A till nästa säsong! Laget kryssade (0-0) i första play off-semin mot Pescara men vann returen på bortaplan med 1-0 och är nu klart för final mot Cittadella (spelas över två matcher). Gustafson spelade 90 minuter i båda matcherna mot Pescara.

Marcus Rohdén, Crotone - 30/4

Serie B är slutspelad. Crotone undvek nedflyttning.

Japan

Emil Salomonsson, Sanfrecce Hiroshima - 17/2

Salomonsson var utanför truppen i asiatiska Champions League-mötet med Melbourne Victory (3-1-seger for Sanfrecce) och blev utbytt precis före halvtid i helgens ligamatch med Urawa Reds, som slutade 4-0 till den tidigare Blåvittspelarens lag.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 0/0

Den maltesiska ligan är färdigspelad.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 37/7

Feyenoords säsong är över. Larsson är för tillfället skadad och var inte med i landslagstruppen till EM-kvalmötena med Malta och Spanien i juni.

Emil Bergström, Utrecht – 14/1

Utrecht är i play off-final om en Europaplats nästa säsong. Laget slog ut Heracles i semi och kryssade i det första mötet av två mot Vitesse (1-1). Mot Vitesse spelade Bergström 90 minuter. Mittbacken var dock hoppfull efter matchen om att laget ska vinna dubbelmötet som spelas i dag, tisdag. "Jag tycker att våra chanser är väldigt goda", sa han till DUIC.

Simon Gustafson, Utrecht – 38/10

Utrecht gör upp med Vitesse om att få kvala till Europa League nästa säsong. Det första mötet lagen emellan slutade 1-1 och Gustafson spelade hela matchen. Efter matchen fick han ros av sin svenske kollega Emil Bergström. "Han var fantastisk. Hans lägstanivå är alltid väldigt hög, men när han är på sin toppnivå är han galet bra", sa mittbacken till DUIC. Utrecht-tränaren Dick Advocaat hyllade också mittfältaren. "Otroligt att han inte spelar i svenska landslaget", sa Advocaat enligt NOS.

Kristoffer Peterson, Heracles – 33/12

Peterson missade båda play off-mötena med Utrecht på grund av ljumskskada. Heracles förlorade dubbelmötet med sammanlagt 5-0. För ungefär en vecka sedan uppgav grekiska SDNA att AEK Aten är intresserat av att knyta till sig Peterson för en summa på ungefär 15 miljoner kronor. Enligt Voetbal International hoppas Peterson på att bli såld i sommar. Den belgiska sajten voetbalnieuws.be har också uppgett att han är ett av flertalet namn på turkiska Fenerbahces önskelista.

Alexander Isak, Willem II (Utlånad från Dortmund) – 18/14

Den nederländska ligan är slut för Willem II:s del och Alexander Isak kommer högst troligt inte att spela vidare i klubben då hans låneavtal löper ut. Anfallaren blev uttagen till EM-kvalmötena med Spanien och Malta.

Ibrahim Dresevic, Heerenveen - 5/0

Säsongen är slut för Heerenveens del. Backen blev nyligen uttagen till Kosovos EM-kvaltrupp. " Jag ville inte vänta tre-fyra år för att bli aktuell för Sverige. Man vet aldrig vad som händer, man kan ju bli skadad eller vad som helst", sa han till BT om att välja Kosovo.

Nabil Bahoui, De Graafschap – 8/1

Yttern spelar för att hålla De Graafschap kvar i Eredivsie och i play off-finalen ställs laget i ett dubbelmöte med Sparta Rotterdam. Den första matchen vann De Graafschap med 2-1 och Bahoui gjore ett av målen. Det var hans första fullträff sedan ankomsten i vintras.

Ramon Pascal Lundqvist, NAC Breda – 15/1

NAC Bredas säsong är slut och laget halkade ut Eredivsie.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 39/12

RKC Spelar play off-final mot Go Ahead Eagles om en plats i Eredivsie. Det första mötet lagen emellan slutade 0-0 och då spelade Hansson 90 minuter.

I sommar kommer han att återvända till Feyenoord, det har stått klart sedan en tid tillbaka. Mittfältaren är uttagen i det svenska U21-landslaget.

NORGE

Jesper Löfgren, Brann – 2/0

Mittbacken har fått sparsamt med speltid i klubbens A-lag, men i cupvinsten mot Åsane förra veckan spelade han 90 minuter. I helgens ligamatch mot Rosenborg var han dock åter utanför truppen (1-0-nederlag för Brann).

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 8/5

Layouni blev kvar på bänken när Bodö/Glimt oväntat föll med 2-1 mot Strömmen i cupen, vilket innebar uttåg. I en intervju med VG berättade den offensive pjäsen, som inlett säsongen starkt, om hur hans landslagstankar går, då han också kan välja att spela för Tunisien.

- De som kommer först spelar jag för, sa han till den norska tidningen.

Douglas Bergqvist, Haugesund (utlånad från Östersunds FK) - 9/0

Haugesund tog sig vidare i cupen genom att slå Sotra med 3-1 förra veckan. I söndagens 4-1-vinst mot Mjöndalen fick Bergqvist hoppa in med åtta minuter kvar av ordinarie tid.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 10/3

Kalludra frälste Kristiansund i cupen. Efter 90 minuter stod det 1-1 mot Brattvåg och det krävdes förlängning för att skilja lagen åt. Matchen led sedan mot straffar, men i den 120:e minuten klev svensken fram och satte dit avgörande 2-1. "Sådana här matcher i cupen är alltid svåra, men väldigt skönt att vi vinner", sa han till Tidens Krav enligt Nettavisen efter segern.

Haris Cirak, Kristiansund – 6/0

Cirak spelade 90 minuter när Kristiansund lyckades ta sig vidare i cupen genom att vinna mot Brattvåg med 2-1.

Daniel Gustavsson, Lilleström – 8/3

Mittfältaren stod för två av målen när Lilleström avancerade i cupen efter seger mot Kvik Halden med 4-1. I helgens derby mot Vålerenga i ligan var han dock inte lyckosam rent produktionsmässigt, men Lillström vann med 3-0. Vinsten hamnade dock lite i skymundan efter att en spelare i Lilleström valt att sätta ned en Lilleström-flagga vid mittplan. "Det är inte det smartaste han har gjort", sa svenske tränaren Jörgen Lennartsson till VG om incidenten.

Andreas Linde, Molde – 10/4 nollor

Utanför truppen när Molde tog sig vidare i cupen förra veckan och i helgens ligaförlust mot Tromsö (2-1). Flera norska medier rapporterade inför mötet Tromsö att målvakten inte "klarade de sista testerna".

Mattias Moström, Molde – 10/2

Moström startade, men blev utbytt, när Molde vann mot Sunndal i cupen förra veckan och därmed avancerade i turneringen. I 2-1-förlusten mot Tromsö i ligan blev veteranen inbytt med dryga tio minuter kvar att spela.

Christopher Telo, Molde – 2/0

Har knapp fått spela, men i 4-0-vinsten mot Sunndal i cupen blev det 90 minuter för Telo. I ligaförlusten mot Tromsö blev han dock kvar på bänken.

Marcus Sandberg, Stabæk – 9/1 nollor

Vaktade målet när Stabæk enkelt tog sig vidare i cupen genom att vinna mot Elverum med 6-1.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 3/0

Hoppade in med 25 minuter kvar av cupmatchen Eidsvold Turn. Mötet slutade i 5-0-seger för Vålerenga. I helgens ligaderby Lilleström fick Israelsson spela de avslutande åtta minuterna. Dessvärre för mittfältaren blev det förlust med 3-0.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Akademija Pandev - 6/0

Mittbacken fick ingen speltid när Akademija Pandev vann den nordmakedonska cupfinalen mot Makedonija GP efter straffdrama.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 21/0

Bänkades för femte matchen i rad när Dynamo Moskva avslutade säsongen med att kryssa mot Arsenal Tula (2-2). Laget höll sig kvar i ligan då man slutade på tolfteplats. Holmén sitter på utgående kontrakt med klubben.

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 11/0

Fick spela de avslutande 20 minuterna i den sista matchen för säsongen mot Rubin Kazan. Krasnodar vann med 1-0, men det räckte ändå inte för att laget skulle ta en direktplats till Champions League, utan laget får kvala in till huvudturneringen nästa säsong. Mittfältaren är uttagen i det svenska landslaget till EM-kvalmatcherna i juni.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 40/14

Landslagsspelaren avslutade säsongen i stil genom att svara för matchens enda mål mot Rubin Kazan (1-0). Krasnodar slutade på en tredjeplats i ligan och får kvala in till Champions League nästa säsong. Den offensive pjäsen stod för 12 fullträffar i ligan under säsongen, vilket gjorde han kammade hem bronset i skytteligan. Är uttagen till landskamperna mot Spanien och Malta.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 9/1

Mittbacken spelade hela matchen när Rostov förlorade den sista ligamatchen mot Akhmat Groznyj med 1-0. Rostov slutade nia i tabellen. Är uttagen i U21-landslaget.

SAUDIARABIEN

Nahir Besara, Al-Feiha – 10/3

Den saudiska ligan är färdigspelad. Besaras kontrakt med Al-Feiha löper ut snart och han har tidigare berättat för Fotbollskanalen att han "är öppen för det mesta".

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 33/11

Anfallaren missade 1-1 mot Neuchatel förra veckan på grund av avstängning. I den avslutande ligaomgången mot Grasshoppers spelade han 90 minuter och Lugano säkrade därmed tredjeplatsen. Laget kommer således att få spela Europa League nästa säsong, då man går direkt in i huvudturneringen. Under veckan har också grekiska gazetta.gr uppgett att Gerndt är på Aris Thessalonikis radar.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Dinamo Vranje (utlånad från Radnicki Nis) - 11/4

Mitrovic spelade inte av någon av matcherna i kval-dubbelmötet med Indija. Dinamo Vranje förlorade dubbelmötet med sammanlagt 3-2.

Petar Petrovic, Radnicki Nis - 9/2

Den serbiska ligan är slutspelad.

SKOTTLAND

Mikael Lustig, Celtic - 44/1

Backen var tillbaka efter skada och startade i cupfinalen mot Hearts. Ett klokt beslut av tränaren Neil Lennon. Högerbacken stod för en assist i 2-1-segern och Celtic blev cupmästare för 39:e gången. I sommar löper Lustigs kontrakt med Celtic ut och det återstår att se om han blir kvar. Expressen uppgav i förra veckan att Malmö FF lagt fram ett avtal till försvararen. Lustig är även han med i den svenska EM-kvaltruppen.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés - 22/2

Den spanska ligasäsongen är slut och Alavés hamnade på en elfteplats. John Guidetti fick under säsongen sparsamt med speltid och mestadels nöja sig med inhopp. Till de första matcherna i EM-kvalet petades anfallaren, men nu är han tillbaka. Janne Andersson tog ut den löpstarke forwarden till mötena med Spanien och Malta.

SLOVENIEN

Mirza Mujcic, NK Olimpija - 6/0

Spelade 90 minuter i 1-0-förlusten mot NS Mura förra veckan. I helgens match mot Aluminij var Mujcic utanför truppen och Olimpija föll med 1-0. Aluminij-matchen var Olimpijas sista i ligan för det här spelåret. Laget har en cupfinal kvar att spela mot Maribor innan man går på semester.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC - 1/0

Hansson kom i helgen inte till spel, för andra matchen i rad, när Chonburi besegrade Ratchaburi med 1-0 hemma i thailändska högstaligan. Svensken satt på bänken i 90 minuter. Chonburi är nia i ligatabellen.

Elias Dolah, Port MTI FC - 10/1

Dolah gjorde i helgen åter 90 minuter på planen när Port kryssade mot Nakhon Ratchasima (1-1) på bortaplan i thailändska högstaligan. Port leder ligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 13/3

Yttern inledde i helgen på bänken i sista omgången mot ligamästaren Slavia Prag och blev inbytt i den 77:e minuten. Då var matchen redan avgjord, då Sparta Prag låg under med 2-1 och föll med samma siffror i huvudstadsderbyt. Sparta Prag hade även redan säkrat en tredjeplats, vilket innebär spel i Europa League nästa säsong. Därmed är den tjeckiska säsongen nu över.

TURKIET

Abdul Khalili, Kasimpasa - 9/2

Khalili var fortsatt skadad och missade därmed sista ligamatchen mot Besiktas som slutade med 3-2-förlust. Kasimpasa, som under inledningen av säsongen slogs i toppen av tabellen, slutade därmed på 14:e-plats med ynka två poäng ner till Burspaspor på nedflyttningsplats i ligatabellen. Khalili kan nu se tillbaka på en tuff säsong med stora skadeproblem för att i stället ta nya tag till hösten.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor – 29/0

Mittbacken avslutade i helgen säsongen med att göra 90 minuter på planen i lagets 4-3-seger mot ligamästaren Galatasaray på hemmaplan. Därmed blev Sivasspor tolva i den turkiska högstaligan. Bjärsmyrs avtal med den turkiska klubben går ut den sista maj och i helgen tackade Sivasspor svensken för hans insatser i klubben och önskade honom lycka till i framtiden. Bjärsmyr berättade även i helgen för Fotbollskanalen att han främst är sugen på att stanna utomlands.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Bayer Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 14/1

Den tyska ligasäsongen är över. Isaac Kiese Thelin hade en tuff säsong med endast 14 matcher, varav sex i Bundesliga och senast spel i ligaspelet i slutet av oktober 2018. Nu återstår det att se vad som händer härnäst i svenskens karriär. Leverkusen uppges inte vilja köpa loss svensken och därmed lär han återvända till Anderlecht, där han har avtal till sommaren 2022. Pär Zetterberg, som har en ledande roll i Anderlecht, uttalade sig nyligen om att det heller inte är säkert att Anderlecht väljer att satsa på anfallaren. Det återstår att se.

Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Den tyska ligasäsongen är över och anfallaren kan summera en ny tuff säsong med knapp speltid. Hrgota har den här säsongen varit långt ifrån delaktig i Frankfurts framgångar med en semifinal i Europa League och sjundeplats i Bundesliga. Hrgota har utgående avtal och kommer att flytta till en ny klubbadress i sommar.



Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach - 34/1

Den tyska säsongen är över. Wendt fick åter gott om speltid och bidrog till att laget slutade femma, vilket innebär spel i Europa League nästa säsong. Blåvittpodden uppgav nyligen, lite oväntat, att Wendt, som i vintras förlängde sitt kontrakt med Mönchengladbach till sommaren 2020, för samtal med Blåvitt om en återkomst. Det dementerade han däremot kraftigt för Aftonbladet: ”Vi har inte fört samtal om att jag ska åka hem eller något i den stilen”, sa han till tidningen.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 39/1

Bundesliga-säsongen är slut. Augustinsson fick under den gångna säsongen gott om speltid och bidrog till att Bremen blev åtta i Bundesliga. Augustinsson spelade från start i samtliga 34 ligamatcher den här säsongen och sprang totalt tredje mest av alla spelare i ligan med 401,6 kilometer..



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Bundesliga-säsongen är slut. Tidigare BP- och Djurgården-backen fick sitta med på bänken vid ett par tillfällen, men inte göra A-lagsdebut. I stället fick han under säsongen tre matcher i tyska fjärdeligan. Nu får svensken i stället hoppas på mer speltid under nästa säsong i Tyskland.



Robin Quaison, Mainz - 30/9

Den tyska säsongen är över. Quaison kan därmed summera en fin säsong i Tyskland med tolfteplats för Mainz i Bundesliga och äntligen ett kontinuerligt målskytte med nio mål och fyra assist totalt, varav sju mål och tre framspelningar i ligaspelet. Däremot oroar en skada inför Sveriges EM-kvalsamling. Anfallaren berättade nyligen för Aftonbladet att han fått en smäll på foten och att han därför missade sista omgången i Bundesliga, samtidigt som han kan vara osäker till spel mot Malta (7 juni) och Spanien (10 juni) i EM-kvalet.



Mikael Ishak, Nürnberg - 31/6

Tyska säsongen är över. Mikael Ishak hade - trots gott om speltid - ett tufft år med Nürnberg, då laget blev klart för nedflyttning till tyska andraligan. Ishak har avtal med klubben fram till sommaren 2020 och uttalade sig nyligen positivt om en fortsättning enligt Sport.de: ”Jag kan föreställa mig det (att stanna). Men många saker måste klaffa. Först och främst måste vi se vem som blir tränare och vilken plan han har för mig. Jag har inte tagit ett beslut och jag har inte hört någonting än, men jag är positiv”.

Emil Forsberg, RB Leipzig - 29/7

Emil Forsbergs Leipzig blev trea i Bundesliga, men avslutade först i helgen säsongen med final mot Bayern München i tyska cupen. Det var ingen rolig kväll för svensken. Forsberg gjorde 90 minuter på planen och brände i andra halvlek ett friläge för kvittering när Leipzig föll med 3-0. Forsberg sa efter matchen så här om sin målchans enligt ”Sport im MDR”: ”När du inte gör mål, så straffas du snabbt och om du spelar mot Bayern så går det ännu snabbare”. Nu får svensken i stället se fram emot Sveriges kommande EM-kvalsamling med spel mot Malta och Spanien, samt nästa säsong, då det blir spel med Leipzig i Champions League.

Sebastian Andersson, Union Berlin - 37/13

Härlig måndag för Andersson! Först blev anfallaren åter uttagen i Janne Anderssons EM-kvaltrupp till mötena med Malta och Spanien - och senare under kvällen väntade play off-retur mot Stuttgart om spel i Bundesliga nästa säsong. Andersson gjorde 90 minuter på planen i en match som slutade mållös och fick därmed vara med om något historiskt, då Union Berlin för första gången någonsin blev klart för Bundesliga eftersom att första mötet slutade 2-2 på Stuttgarts hemmaarena. Union Berlins supportrar stormade planen efter slutsignalen och spelare och fans firade vilt. Andersson sa så här efter matchen enligt Bundesligas Twitter-konto: ”Det var en dröm för mig när jag kom hit, för klubben hela klubben och för hela laget. Vi har saknat det. Det är första gången i historien, så det är väldigt stort för klubben. Vi är väldigt glada”.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 29/0

Tyska säsongen är över. Wahlqvist kan summera en säsong med gott om speltid, men med delvis turbulens och flera tränarbyten i Dresden. Utöver skadan i december i fjol, så var Wahlqvist ordinarie i laget som slutade tolva i tyska andraligan.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 29/2

Tyska säsongen är över. Magyar fick även den här säsongen gott om speltid, men har ett utgående avtal och det återstår att se om han stannar i klubben som kom på 13:e-plats i tyska andraligan. Nyligen sa han så här om sin framtid till Fotbollskanalen: ”Jag är öppen för det mesta. Vi får se vad som händer och var det landar”. Backen har en option om förlängning i sitt avtal: ”Ja, det är väl möjligt (att stanna) om optionen faller ut. Men det är inget som är skrivet i sten.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Tyska säsongen är över och Kujovic kan nu se tillbaka på ett tungt år i Tyskland. Anfallaren var utanför lagets matchtrupp i samtliga liga- och cupmatcher och kom endast till spel i en match med Düsseldorfs reservlag i tyska fjärdeligan. Svensken har avtal till sommaren 2020, men ser inte ut att ha en framtid i Düsseldorf. Klubben kom på tiondeplats i Bundesliga.

Joseph Baffo, Duisburg – 1/0

Baffo, som den 6 april gjorde första tävlingsmatchen sedan den 21 oktober 2017, hade en tuff vårsäsong, då han i april skadade korsbandet igen i en träningsmatch och måste rehabiliteringsträna. Svensken har kontrakt fram till sista juni och berättade nyligen för Fotbollskanalen att han ännu inte vet om han stannar i Duisburg som slutade sist i den tyska andraligan och nästa säsong spelar i tredjeligan.

VITRYSSLAND

Mohamed Said Adan, Dynamo Brest (utlånad från Empoli) - 0/0

Tidigare Örgryte-talangen Mohamed Said Adan är utlånad från Empoli och var i helgen utanför lagets matchtrupp för femte matchen i följd när det blev seger med hela 6-1 mot Neman Grodno i den vitryska högstaligan. Brest toppar ligatabellen, men Said Adan har endast tre ligamatcher på bänken den här vårsäsongen.

Ayomide Jibodu, Dynamo Best - 0/0

Jibodu fanns i helgen, för nionde matchen i följd, inte med i lagets matchtrupp när det blev 6-1-seger mot Neman Grodno i den vitryska högstaligan. Brest toppar ligan efter nio spelade matcher.

Dennis Olsson, FC Torpedo BelAZ - 6/0

Efter två raka matcher med start på bänken, så gjorde Olsson i förra veckan 90 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Shakhtyor i vitryska högstaligan. Olssons manskap är femma i ligatabellen med sex poäng upp till Dinamo Brest i serieledning.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 10/9

Ibrahimovic blev avstängd i två matcher för ”våldsamt uppträdande” i mötet med New York City. Svensken hamnade i en dispyt med målvakten Sean Johnson och greppade tag i Johnsons nacke. Därmed missade Ibrahimovic även Galaxys möte i helgen med Orlando City som slutade med 1-0-seger. Efter fyra raka förluster, så var det en efterlängtad seger för laget. Ibrahimovic kan på torsdag göra comeback mot Sporting Kansas City på bortaplan i MLS.



Axel Sjöberg, Colorado - 6/0

Sjöberg var i helgen utanför Colorados matchtrupp för tredje matchen i rad. Då blev det andra raka segern efter 3-2 hemma mot Columbus Crew i MLS.



Johan Blomberg, Colorado - 1/0

Blomberg var i helgen, för andra matchen i rad, utanför lagets matchtrupp när Colorado bärgade andra raka segern efter 3-2 mot Colmbus Crew hemma i MLS.

Robin Jansson, Orlando City - 10/0

Jansson är ordinarie startman och gjorde i helgen åter 90 minuter på planen när Orlando föll med 1-0 mot Los Angeles Galaxy på hemmaplan i MLS. Mittbacken blev även varnad med fyra minuter kvar av full tid och har därmed tre gula kort på kontot.

Gustav Svensson, Seattle - 8/0

Svensson missade fem raka matcher med anledning av en hamstringskada, men var i helgen tillbaka på lagets avbytarbänk i 3-2-förlusten mot Sporting Kansas City i MLS. Det var lagets blott andra förlust den här säsongen i ligaspelet. 32-åringen fick inte speltid, men blev däremot under måndagen uttagen i Janne Anderssons EM-kvaltrupp till kommande mötena med Malta och Spanien.

Joel Rydstrand, Seattle (just nu i Seattles USL-lag Tacoma Defiance) - 9/0

Rydstrand gick i vintras till Seattle Sounders, men inför säsongen meddelade Seattles USL-lag Tacoma Defiance att svensken framöver kommer att spela USL-fotboll med klubben. Rydstrand spelade senast från start, men fick i helgen sitta på bänken i 90 minuter i mötet med Fresno FC (3-3) i USL.

Gabriel Somi, New England Revolution - 0/0

Somi har i vinter sett över sin situation i New England och berättade tidigare i vår för Fotbollskanalen att han fortsatt är öppen för flytt till ett annat lag. Somi är ännu utan speltid den här säsongen och var i helgen åter utanför lagets matchtrupp mot D.C. United (1-1) i MLS. Nyligen tog USA:s tidigare förbundskapten och Los Angeles Galaxy-tränaren Bruce Arena över som ny sportchef och huvudtränare i klubben.



Anton Tinnerholm, New York City - 12/0

Anton Tinnerholm spelade i helgen åter från start och i 90 minuter i ligamötet med Chicago Fire på bortaplan som slutade 1-1 i MLS.



Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes - 13/2

Magnus Eriksson gjorde i veckan 73 minuter på planen när San Jose bärgade andra raka segern efter 2-1 mot Toronto i MLS. Svensken blev även varnad i andra halvlek, vilket var hans tredje gula kort den här säsongen i ligaspelet.



Adam Lundqvist, Houston - 11/0

Lundqvist har under den här säsongen varit ordinarie i Houston, men fick däremot i helgen sitta på bänken i 90 minuter i 1-0-förlusten mot Minnesota United i MLS.