Olsson debuterade som kapten och förre Dif-backen agerade klackledare - här är Svenskkollen

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 23/14

Toivonen målskytt igen, det enda målet i sista grundseriematchen mot Western Sydney (1-0), och den här gången var det efter en fin och hård nick. Melbourne Victory går nu in i en ”kvartsfinal” i ligaspelet där de möter Wellington Phoenix. Melbourne Victory vann också publikligan i år igen, den här gången med ett publiksnitt på drygt 20600 per match.

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 16/1

Demir var kvar på bänken när Zulte Waregem manglade över Cercle Brügge (6-2).

Eric Smith, Gent – 3/0

Som vanligt var Smith utanför truppen (0-1 mot Genk). Han har inte varit i truppen på en och en halv månad, och inte spelat sedan slutet av januari.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 33/10

Mechelen spelade bara en träningsmatch den här veckan, mot Lokeren, i väntan på cupfinalen den 1:a maj.

Diego Montiel, KFCO Beerschot – 5/0

Inget inhopp för Montiel mot St. Truiden (2-2).

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 22/4

Äntligen mål för Atajic, ett straffmål till en sen kvittering mot Zrinjski Mostar (2-2). Han spelade även drygt 60 minuter mot FK Sarajevo (0-2).

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 6/0

Ännu en gång blev Figueroa kvar på bänken (2-0 mot O'Higgins).

DANMARK

Mikael Boman, Randers FC – 15/0

För första gången på ett år så fick Boman starta en ligamatch (0-0 mot Vendsyssel). Han fick beröm av lagkamraten Kevin Conboy: ”Han har väntat länge, och det han gick in och levererade var av hög, hög klass”. Ekstrabladet var inte lika imponerade och gav 2/6 i betyg. Randers ska nu kvala om en Europa League-plats nästa säsong.

Patrik Carlgren, Randers FC – 32/12 nollor

Ny nolla för Carlgren (0-0 mot Vendsyssel), som har haft en fin säsong i Randers. 3/6 i betyg hos Ekstrabladet för sin insats mot Vendsyssel.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 22/0

4-0 mot Odense, men Bengtsson var kvar på bänken. FCK kan vinna ligatiteln nästa omgång.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 26/0

4-0 mot Odense, men Papagiannopoulos var kvar på bänken.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 34/1

Andersson från start och inblandad i segermålet mot Nordsjälland (2-1), då hans långa inkast skarvades två gånger inne i straffområdet och in i mål. BT gav Andersson 6/10 i betyg, Ekstrabladet 3/6.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Inte med i truppen den här veckan heller.

Simon Tibbling, Bröndby – 38/3

Tibbling fick hoppa in sista halvtimmen när Bröndby försökte göra mål mot Esbjerg (0-1). BT gav 5/10 för det inhoppet.

Simon Hedlund, Bröndby – 13/3

Enligt danska medier var Hedlund bland de bästa på plan mot Esbjerg (0-1), men han blev ändå utbytt till förmån för Tibbling efter en timme. BT gav Hedlund 4/6, Ekstrabladet 6/10.

Gustaf Nilsson, Vejle – 20/4

För första gången sedan augusti spelade Nilsson 90 minuter i en match, denna gång mot Sönderjyske (1-4). Ekstrabladet gav Nilsson 2/6 i betyg. Vejle möter nu Hobro i ett dubbelmöte, där förloraren åker ur högstadivisionen.

Melker Hallberg, Vejle – 26/1

Hallberg spelade hela matchen mot Sönderjyske (1-4) och fick 3/6 i betyg av Ekstrabladet.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 34/7 nollor

1-1 mot Hobro och Rinne stod som vanligt. 3/6 i betyg hos Ekstrabladet. Med undantag för de två inledande cupmatcherna så har Rinne spelat varenda minut för Ålborg den här säsongen.

Niklas Backman, Århus – 12/0

Var äntligen tillbaka i en trupp igen efter sina problem med en hjärnskakning, då han var på bänken mot Horsens (3-1). Det var första gången han syntes till i en match sedan mitten av februari.

Tobias Sana, Århus – 28/6

Sana, med lagkaptensbindeln runt armen, startade mot Horsens och gjorde en fin assist till 1-0-målet: ett ryck ute på kanten, fångade upp en djupledsboll, och slog en hård passning in till en lagkamrat. Sana imponerade i matchen, och fick 7/10 i betyg av BT. Det var också femte raka segern för Århus, som nu kvalar mot Rinnes Ålborg för plats till Europa League.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 38/1

Två starter för Nilsson Lindelöf i veckan: 0-2 mot Manchester City, 1-1 mot Chelsea. Laget har bara två vinster och en oavgjord på åtta matcher, men Nilsson Lindelöf får fortsatta fina betyg i brittiska medier för sina insatser.

Ken Sema, Watford – 22/1

Sema fick se bägge matcherna från bänken den här veckan: 1-1 mot Southampton, 1-2 mot Wolves.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Var inte med i någon av A-lagets matcher i veckan.

Viktor Gyökeres, Brighton – 5/0

Var inte med i någon av A-lagets matcher i veckan. Han förlängde nyligen kontraktet till 2022.

Joel Asoro, Swansea – 15/0

Ingen Asoro i matchtruppen mot Hull (2-2).

Martin Olsson, Swansea – 17/0

Lär inte spela mer den här säsongen, enligt Graham Potter, då man inte vill stressa med Olsson efter långtidsskadan.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 24/6 nollor

En OK match av Nordfeldt mot Hull (2-2). Wales Online gav svensken 6/10 i betyg.

Pontus Jansson, Leeds – 40/2

Stökig match mot Aston Villa (1-1), där Leeds gjorde mål när en motståndare låg skadad och sedan tillät Aston Villa kvittera direkt efter. Yorkshire Evening Post, som är generösa med sina betyg, gav Jansson 8/10 för sin insats. Jansson blev i veckan också uttagen i ”Årets lag” i Championship hos spelarfacket.

Niclas Eliasson, Bristol City – 35/2

Eliasson spelade sista 10 minuterna mot Derby (0-2).

Kerim Mrabti, Birmingham City – 11/1

90 minuter för Mrabti i ”Djurgårdsmötet” mot Jonas Olssons Wigan (1-1). Birmingham Mail gav Mrabti 5,5 av 10 i betyg. Bra arbetsinsats, men fick inte mycket gjort med bollen.

Alexander Milosevic, Nottingham Forest – 11/1

Har tagit sig tillbaka till startelvan och spelade hela matchen mot QPR (1-0). Bra match av Milosevic enligt Nottingham Post (7/10 i betyg).

Jonas Olsson, Wigan – 5/0

För första gången på en och en halv månad fick Olsson starta igen: 1-1 mot Birmingham City, och Olsson hade också lagkaptensbindeln på sig. 7/10 i betyg hos Wigan Today, trots att han var inblandad i baklängesmålet.

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Olsson får vänta på sin comeback. Inte med i truppen mot Bristol City (2-0).

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 3/1

Missade återigen en match på grund av skada. Stod över 4-0-segern borta mot KPV.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn - 7/1

Mittfältaren har brutit överarmen och blir borta från spel i flera månader.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn - 7/0

Satt på bänken under hela matchen mot KPV.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn - 10/3

Forwarden spelade hela matchen mot KPV och satte matchens sista mål (4-0) på tilläggstid i den andra halvleken. IFK har inlett säsongen starkt och är med i toppen av ligan.

Erik Törnros, FC Lahti - 8/1

Forwarden spelade hela matchen när Lahti föll borta mot serieledaren Ilves med 1-0 i fredags.

FRANKRIKE

Johan Larsson, Guingamp - 4/0

Laget ser ut att närma sig nedflyttning allt mer. I helgen blev det förlust med 3-0 borta mot Nice. Larsson var, som vanligt, utanför truppen. Till helgen väntar en viktig match mot bottenkollegan Caen.

Karl-Johan Johnsson, Guingamp – 21/4 nollor

Johnsson satt på bänken mot Nice.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 33/3

Samma visa även den här helgen för landslagsmittfältaren. Han startade borta mot Saint-Etienne (förlust med 2-0) men blev utbytt efter en timmes

Jakob Johansson, Rennes – 18/1

Mittfältaren kan lägga till fransk cupmästare 2018/2019 till sitt cv. I lördags skrällde Rennes mot giganten PSG i cupfinalen. Efter 2-2 vid full tid och förlängning avgjorde laget i straffläggningen. Johansson satt dock på bänken under hela matchen. "Det är en stor upplevelse för klubben inte minst. Det var många år sedan klubben tog en titel och på sättet vi lyckas göra det. Jättehäftigt", sa Johansson till Fotbollskanalen under måndagen.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 33/1

Högerbacken spelade hela matchen när Amiens kryssade (0-0) hemma mot Strasbourg i söndags. Krafths lag har fyra poäng ner till kvalplats.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain - 29/14

En "mindre skada" gjorde att Berg fick nöja sig med ett inhopp i den 46:e minuten i asiatiska Champions League mot Al Duhail (förlust med 2-0) i onsdags. Förlusten innebär att Al Ain ser ut att inte ta sig vidare från gruppspelet. Två omgångar återstår. I ligan föll Al Ain med 2-0 hemma mot Bani Yas i lördags och laget är fortsatt två poäng bakom Al Jazira som innehar den sista platsen till nästa Champions League-kval. Berg spelade hela matchen mot Bani Yas och missade en straff vid ställningen 0-0. Forwarden och Al Ain har haft en tuff vår. Grekiska sajten gazzetta.gr hävdar att Olympiakos vill ta Berg tillbaka till Grekland, men att svensken även har ett erbjudande från en klubb i Qatar att ta ställning till. Olympiakos har dock förnekat att man är intresserat av svensken. Hans avtal med Al Ain löper ut i sommar. Enligt podcasten Studio Allsvenskan är Berg nära en återkomst till IFK Göteborg.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos - 21/4

Panathinaikos har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Ligan avslutas kommande helg.

Niklas Hult, AEK Aten - 37/0

Vänsterbacken spelade hela matchen när AEK slog Lamia med 4-0 på bortaplan i cupen i torsdags. Segern innebär att laget tog sig vidare med sammanlagt 6-0 och är klart för cupfinal mot Paok.

Pontus Wernbloom, Paok - 15/1

Mittfältaren är skadad. Paok kryssade i returen mot Asteras Tripolis i cupsemin i torsdags och är därmed vidare till cupfinal mot AEK.

Admir Bajrovic, Panetolikos - 14/5

Panetolikos har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Ligan avslutas kommande helg.

Erik Pärsson, OFI Kreta - 7/0

Kreta har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Ligan avslutas kommande helg.

Daniel Larsson, Aris - 13/2

Aris har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Ligan avslutas kommande helg.

Mikael Dyrestam, Xanthi - 9/0

Xanthi har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Ligan avslutas kommande helg.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 11/0

Backen satt på bänken under hela Valurs seriepremiär mot Vikingur i fredags. Matchen var svängig och slutade 3-3.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa - 29/1

Den defensive mittfältaren spelade hela matchen när Hapoel Haifa tog en efterlängtad 2-1-seger borta mot Bnei Sakhnin i lördags. Det var lagets första vinst sedan den 19 januari. Segern säkrade också nytt kontrakt för klubben.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma - 34/7 nollor

Målvakten är fortsatt kvar på Romas bänk. I helgen vann laget med 3-0 hemma mot Cagliari och då höll alltså konkurrenten Antonio Mirante nollan. Olsen ryktas fortfarande vara aktuell för en flytt till Premier League i sommar.

Riccardo Gagliolo, Parma - 33/0

Den svenskitalienske backen missade helgens 1-1-match mot Chievo på grund av skada. "Han har problem med sin vad och det ser ut som att hans säsong kan vara över", sa Parmas tränare Roberto D'Aversa om Gagliolo på en presskonferens inför matchen enligt football-italia.net.

Albin Ekdal, Sampdoria - 30/0

Landslagsmittfältaren spelade hela matchen när Sampdoria föll med 2-1 hemma mot Lazio i söndags.

Filip Helander, Bologna - 23/0

Mittbacken satt på bänken under hela matchen när Bologna i lördags tog ett stort steg mot nytt Serie A-kontrakt genom en 3-1-seger hemma mot bottenkollegan Empoli. Nu ligger Bologna på plats 14 i tabellen och har åtta poäng ner till nedflyttningsplats.

Mattias Svanberg, Bologna - 20/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Empoli.

Oscar Hiljemark, Genoa - 18/1

Mittfältaren är fortsatt skadad.

Svante Ingelsson, Udinese - 3/0

Skadade nyligen axeln, enligt italiensk media. Mittfältaren var inte med i truppen när Udinese föll med 2-0 borta mot Atalanta.

Dejan Kulusevski, Atalanta - 3/0

Mittfältaren stod utanför truppen till Serie A-matchen mot Udinese. Spelade för Primavera-laget den här veckan.

Samuel Armenteros, Benevento - 10/2

Forwarden är i form. Följde upp två assist senast med ett mål och en assist mot Cosenza i fredags. Armenteros stod för assisten till 1-0-målet och satte själv 3-2-målet i 4-2-segern. Han spelade hela matchen. Benevento ligger fyra i Serie B och kämpar om uppflyttning.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) - 25/1

Mittfältaren spelade hela matchen när Serie B-sexan Hellas Verona kryssade (1-1) borta mot femman Pescara i lördags. Laget slåss om en kvalplats upp till Serie A.

Marcus Rohdén, Crotone - 30/4

Mittfältaren fick hoppa in i den 61:a minuten borta mot Venezia i lördags, när Crotone vann med 4-1. Rohdén stod för assisten till sista målet. Segern var otroligt viktig för Crotone, som ligger på säker mark i Serie B och nu har fyra poäng ner till just Venezia på kvalplats.

JAPAN

Emil Salomonsson, Sanfrecce Hiroshima, 13/2

En vinst och en förlust för Salomonsson och Sanfrecce Hiroshima den gångna veckan. För exakt en vecka sedan vann laget mot Daegu med 1-0 på bortaplan och i helgen föll man med 1-0 på bortaplan i toppmötet med Nagoya Grampus. Salomonsson spelade hela matchen mot Daegu och blev utbytt med åtta minuter kvar att spela i mötet med Nagoya Grampus. Salomonsson fyllde också 30 år den 28 april.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 24/2

Anfallaren satt på bänken när Tarxien föll med 3-0 mot Floriana på hemmaplan. Det var också Tarxiens sista ligamatch den här säsongen och laget fixade med nöd och näppe kontraktet utan kval. Tarxien har minst en match kvar att spela i den maltesiska cupen.

MAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Akademija Pandev, 5/0

Mittbacken spelade inte Akademija Pandevs 3-0-seger mot Rabotnicki i helgen.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 37/7

Ytterforwarden spelade 90 minuter när Feyenoord förra veckan slog NAC Breda med 4-0. I och med resultat är Feyenoord klart för kvalspel till Champions League nästa säsong. Laget slutar trea i Eredivsie.

Emil Bergström, Utrecht – 9/1

Skadad och missade mötet med Fortuna Sittard förra onsdagen. Däremot verkar det som att Emil Bergström har en oanad talang som klackledare. Under måndagen lade Utrecht ut ett videoklipp där Bergström lärde ut hur man sjunger "FC Utrecht" till nästkommande generations Utrechtsupportrar. (se klippet längst ner i artikeln).

Simon Gustafson, Utrecht – 32/8

Gustafson fick 90 minuter i benen när Utrecht vann mot Fortuna Sittard med 2-1 förra veckan. Som sin lagkamrat Emil Bergström fick Simon Gustafson och åta sig vissa andra uppdrag än de fotbollsmässiga. Under måndagen fick mittfältaren äran att tvätta bilar.

Kristoffer Peterson, Heracles – 33/12

Peterson blev utbytt i den 69:e minuten när Heracles förlorade med 2-1 mot AZ Alkmaar i tisdags förra veckan.

Alexander Isak, Willem II (Utlånad från Dortmund) – 15/13

90 minuter blev det för Isak mot topplaget PSV Eindhoven, som slutade i 3-0-förlust för Willem II. Anfallaren har genom åren, och inte minst efter den senaste tidens målsuccé, jämförts med Zlatan Ibrahimovic. Det är en jämförelse han inte rikligt bottnar i, tycker han själv. "Jag är inte den nya Zlatan, jag är bara mig själv. Jämförelsen stör inte mig, men jag har tidigare sagt att jag inte ser på mig själv på det sättet", sa han till Veronica Inside enligt Voetbalzone.nl.

Ibrahim Dresevic, Heerenveen - 5/0

Bänkades åter när Heerenveen spelade 2-2 med VVV-Venlo förra veckan.

Nabil Bahoui, De Graafschap – 6/0

Yttern fick se 1-0-vinsten mot Emmen från sidlinjen. Det var tre blytunga poäng för De Graafschap i och med segern närmar sig Emmen, som ligger ovanför det negativa kvalstrecket.

Ramon Pascal Lundqvist, NAC Breda – 15/1

Mittfältaren spelade hela matchen när NAC Breda förlorade mot Feyenoord med 4-0. Laget har fortfarande en minimal chans att nå kvalplats med två omgångar kvar att spela.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 35/10

Den svenske U21-landslagsspelaren svarade för en assist i 4-1-segern mot Go Ahead Eagles. RKC ligger tia i holländska andraligan med en match kvar att spela.

NORGE

Jesper Löfgren, Brann – 0/0

Efter fyra raka matcher på bänken var Löfgren utanför truppen när Brann vann mot Tromsö med 2-1. Den tidigare Mjällby-backen har fått en del speltid i klubbens andralag under inledningen av säsongen.

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 5/1

Den offensivt lagde Layouni spelade 90 minuter när Bodö/Glimt förlorade med 2-0 mot Stabaek. Det var Bodö/Glimt första förlust i ligaspelet den här säsongen. I en intervju med Eurosport berättade mittfältaren att han hoppas kunna nå en större liga Europa i framtiden. "Jag vill komma till en bra liga utomlands. Jag ser inget stopp helt enkelt, jag vill till de här riktiga proffsligorna ute i Europa", sa han.

Douglas Bergqvist, Haugesund (utlånad från Östersunds FK) - 3/0

ÖFK-lånet spelade hela matchen mot Lilleström. Mötet slutade i 1-0-seger till Lilleström.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 6/1

Målskytt och hjälte! Mittfältaren höll sig framme och gjorde det hela avgörande 3-2-vinsten mot Strömsgodset på bortaplan. Det var Kalludras första mål den här säsongen.

Haris Cirak, Kristiansund – 1/0

Haris Cirak var utanför truppen senast mot Ranheim (0-0). Men till mötet med Strömsgodset tog han en plats i truppen - och blev inbytt. Däremot var det inte längre inhopp för Cirak som fick hoppa in i den 92:a minuten.

Daniel Gustavsson, Lilleström – 4/0

Ytterspringaren blev utbytt i den 72:a minuten mot Haugesund. Lilleström vann matchen med 2-0.

Andreas Linde, Molde – 6/3 nollor

Målvakten höll sin andra raka nolla för säsongen när Molde vann mot den regerande norska mästaren Rosenborg med 3-0.

Mattias Moström, Molde – 5/1

Moström hoppade in i den 79:e minuten och blev varnad tio minuter senare när Molde besegrade Rosenborg med 3-0.

Christopher Telo, Molde – 1/0

Telo startade senast mot Lilleström, men i 3-0-segern mot Rosenborg satt han på bänken i 90 minuter. Starten mot Lilleström senast var Telos första tävlingsframträdande på drygt elva månader. "Jag skulle ljuga om jag sa att det inte varit tufft", sa han enligt Aftenposten då.

Marcus Sandberg, Stabæk – 4/1 nollor

Målvakten svarade för säsongens första hållna nolla när Stabaek besegrade Bodö/Glimt med 2-0.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 2/0

Bänkades när Vålerenga vann med 1-0 mot Odds BK. Den tidigare har fått en del speltid i klubbens andralag, bland annat i mötet med Follo. Då stod han för ett hattrick. Hur han gjorde målen? Samtliga på nick.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 21/0

Bänkades när Dynamo Moskva spelade en mållös match mot Akhmat Groznyj.

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 8/0

Fortsatt skadad och missade mötet med CSKA Moskva (2-0-vinst för Krasnodar). Enligt ryska kubnews.com har Krasnodar-tränaren Murad Musajev berättat att mittfältaren kommer återgå till ordinarie träning under veckan.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 36/11

Landslagsspelaren spelade hela matchen mot CSKA Moskva, som slutade i 2-1-seger för Krasnodar. Under veckan gjorde också svensken en intervju med sports.ru och där var ämnet Sverige. Claesson fick bland annat frågor om vad han skulle rekommendera, vilka svenska favoritartister han har från Sverige och så vidare. På frågan om vad som är värt att se i hemstaden Värnamo svarade Claesson: " Det är en väldigt liten stad, men jag skulle säga att den stora attraktionen är det lokala fotbollslaget, som nu spelar i den tredje högsta divisionen. Om du är ute efter nattliv, så har du definitivt inget att göra i Värnamo. Allting är väldigt lugnt och stilla. Men jag är säker på att naturälskare i närområdet tycker om det - det är väldigt mycket skog och vackra sjöar runt staden", sa han enligt sports.ru.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 8/1

Mittbacken har allt som oftast varit bänkad, men ibland har han spelat från start. Mötet med Anzji på bortaplan var ett sådant möte där han knep en plats i elvan och mittbacken spelade 90 minuter i 1-1-matchen.

SAUDIARABIEN

Nahir Besara, Al-Feiha – 8/1

Al-Feiha har inte spelat någon match den gångna veckan. Det återstår tre omgångar av den saudiska ligan.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 31/9

Anfallaren spelade 90 minuter mot sin gamla klubb Young Boys och han var högst bidragande till att Lugano klarade 2-2. Gerndt assisterade till lagkamraten Carlinhos 2-2-mål i den 56:e minuten.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Dinamo Vranje (utlånad från Radnicki Nis) - 11/4

Mitrovic var på planen i 63 minuter innan han blev utbytt mot Radnik Surdulica. Matchen slutade 1-1.

Petar Petrovic, Radnicki Nis - 8/0

Bänkad när Radnicki kryssade mot Cukaricki i ligaspelet (2-2).

SKOTTLAND

Mikael Lustig, Celtic - 41/1

Landslagsbacken spelade 90 minuter när Celtic vann med 1-0 mot Kilmarnock. Backen har tidigare uppgetts vara aktuell för en återkomst i Sverige och har placerats i AIK. Under veckan uppgav The Scottish Sun att mittbackens framtid är osäker och att Celtic nu följer Atalanta-försvararen Timothy Castagne, som potentiellt skulle kunna vara Lustigs ersättare,

Andreas Hadenius, Dundee FC (utlånad från Halmstads BK) - 3/0

Hadenius var åter utanför truppen när Dundee torskade mot Motherwell med 4-3. Dundee ligger sist i ligan.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés - 21/2

Anfallaren gjorde mål i 2-2-matchen mot Real Valladolid den 23 april. För precis en vecka spelade Alavés mot Barcelona i en match som slutade i 2-0-seger för katalanerna, och i det mötet hoppade Guidetti in med dryga tio minuter kvar. I helgens match mot Athletic Bilbao satt han 90 minuter på bänken.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC - 0/0

Hansson blev kvar på bänken när Chonburi föll med 4-0 mot Nakhon Ratchasima på bortaplan.

Elias Dolah, Port MTI FC - 9/0

90 minuter och en varning noterades Dolah för när Port besegrade Suphanburi med 3-2. Port leder den thailändska ligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 11/2

Moberg Karlsson hoppade in i halvtid i cupderbyt mot Slavia Prag förra onsdagen. Däremot lyckades han inte förändra tillställningen nämnvärt då Sparta Prag föll med 3-0 i semifinalen. Desto mer hade han att glädjas åt i helgen. Den offensive pjäsen gjorde ett av målen i Spartas 3-0-seger mot Opava på bortaplan.

TURKIET

Abdul Khalili, Kasimpasa - 8/2

Efter tre raka matcher på bänken eller utanför truppen så fick mittfältaren starta mot Yeni Malatyaspor. Dessvärre för Khalili blev det förlust med 2-1 och han själv blev utbytt i den 77:e minuten.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor – 24/0

Mittbacken spelade 90 minuter i den mållösa matchen mot Rizespor på bortaplan (0-0).

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Bayer Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 14/1

Isaac Kiese Thelin fick i helgen åter inte speltid när Bayer Leverkusen vann med 4-1 mot Augsburg i Bundesliga. Anfallaren satt på bänken i 90 minuter och fick senast speltid i en ligamatch den 20 oktober i fjol. Leverkusen är placerat på sjätteplats i ligatabellen i Bundesliga. Nyligen kom nya uppgifter från dhnet.be om att Leverkusen inte vill köpa loss anfallaren efter säsongens slut, vilket gör att han i sådana fall får återvända till Anderlecht, där han har avtal till sommaren 2022.

Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Anfallaren sitter på ett avtal som går ut i sommar och ryktas vara på väg bort från Frankfurt efter knapp speltid den här säsongen. Efter en plats på bänken i början av april, så var han i helgen åter utanför lagets matchtrupp för tredje matchen i följd mot Hertha Berlin (0-0) i Bundesliga. Frankfurt är på fjärdeplats i den tyska högstaligan.



Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach - 31/1

Wendt blev i helgen petad för fjärde matchen i följd, men fick för andra matchen i rad hoppa in och den här gången med 33 minuter kvar av full tid när Mönchengladbach föll med 1-0 mot Stuttgart borta i Bundesliga. Mönchengladbach har i senaste fyra ligamatcherna spelat med en trebackslinje, vilket gjort att det inte funnits plats för svensken i startelvan. Mönchengladbach är femma i Bundesliga-tabellen.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 36/1

Augustinsson är given i Bremens startelva och spelade i förra veckan två matcher. Först gjorde han 81 minuter på planen i Bremens 3-2-förlust i cupsemifinalen mot Bayern München och därefter blev det i helgen 80 minuter på planen i 4-1-förlusten mot Fortuna Düsseldorf i Bundesliga. Bremen är placerat på niondeplats i ligatabellen i den tyska högstaligan.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Beijmo satt i förra veckan på bänken i 90 minuter i Bremens 3-2-förlust mot Bayern München i semifinalen i tyska cupen och var i helgen utanför lagets matchtrupp i 4-1-förlusten mot Fortuna Düsseldorf i Bundesliga. Högerbacken fick heller inte speltid med klubbens reservlag och väntar ännu på sin A-lagsdebut.



Robin Quaison, Mainz - 29/9

Quaison spelade i helgen åter från start och gjorde 79 minuter på planen i Mainz 1-0-förlust mot Hannover 96 i Bundesliga. Mainz är fortsatt tolva i ligatabellen.



Mikael Ishak, Nürnberg - 28/6

Ishak gjorde i helgen åttonde raka ligamatchen från start när Nürnberg kryssade mot Bayern München (1-1) i Bundesliga. Anfallaren blev utbytt med 18 minuter kvar av full tid. Nürnberg är fortsatt nästjumbo i ligatabellen med elva poäng upp till Schalke 04 på säker mark i ligan.

Emil Forsberg, RB Leipzig - 25/7

Emil Forsberg hade en mycket lyckad vecka i Tyskland. Först stod han för ett av målen när Leipzig slog ut Hamburg i semifinalen i tyska cupen och blev klart för cupfinal och i helgen stod han för ytterligare ett mål i 2-1-segern mot Freiburg i Bundesliga. Helgens seger i ligan betydde också att laget är klart för spel i Champions League nästa säsong. Forsberg var lycklig både efter cupsegern och ligasegern. Så här sa Forsberg efter segern i cupen enligt Leipzigs hemsida: ”Det är en väldigt speciell seger för oss och jag är väldigt stolt över laget. Det känns obeskrivligt att vara i cupfinal och jag har alltid drömt om det. Självklart vill vi vinna den matchen också, jag är överlycklig”. Och så här sa svensken efter segern mot Freiburg enligt klubbens Twitter-konto: ”Det är fantastiskt att få spela Champions League nästa säsong igen”.

Sebastian Andersson, Union Berlin - 33/12

Andersson var i helgen tillbaka i Union Berlins startelva när laget tog första segern sedan i början av mars och besegrade toppkonkurrenten Hamburg med 2-0 på hemmaplan. Det innebar att Union Berlin lyfte till tredjeplats i ligatabellen som innebär kvalspel för spel i Bundesliga nästa säsong, medan Hamburg ramlade ner till fjärdeplats i den tyska andraligan. Tre matcher återstår av säsongen.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 27/0

Högerbacken är given i lagets startelva och gjorde i helgen 90 minuter i 1-0-förlusten mot nästjumbon Ingolstadt i tyska andraligan. Dresden är på 14:e-plats i ligatabellen.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 26/1

Magyar var förra helgen utanför lagets matchtrupp och satt i helgen på bänken i 90 minuter i 2-1-förlusten mot Magdeburg i tyska andraligan. Greuther Fürth är därmed numera tolva i den tyska andraligan.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Kujovic gjorde i slutet av februari första matchen för säsongen med Düsseldorfs reservlag i tyska fjärdeligan, men kom i förra veckan inte till spel med varken A- eller B-laget. Svensken har avtal till sommaren 2020, men ser inte ut att ha en framtid i Düsseldorf. Klubben är på tiondeplats i Bundesliga.

Joseph Baffo, Duisburg – 1/0

Mardrömsvecka för Baffo! Mittbacken gjorde den 6 april första tävlingsmatchen sedan den 21 oktober 2017, då han skadade korsbandet i sitt ena knä illa. Det ledde till lång rehabiliteringsträning och träning med flera olika svenska klubbar innan han i år skrev på för Duisburg. I förra veckan var oturen framme igen. Baffo skadade korsbandet 18 minuter in i Duisburgs träningsmöte med Westfalia Herne. Så här skrev Baffo bland annat om skadan på sitt Instagram-konto: ”Jag är mer än övertygad att jag kommer tillbaks starkare efter detta. Livet är fortfarande underbart men kommer vara ännu bättre när jag springer ut på planen igen efter denna korsbandsskadan”. Baffo fick även stöd av flera svenska fotbollsspelare, så som av Abdul Khalili och Isaac Kiese Thelin, som visade sitt stöd på Instagram-stories.

VITRYSSLAND

Mohamed Said Adan, Dynamo Brest (utlånad från Empoli) - 0/0

Tidigare Örgryte-talangen Mohamed Said Adan är utlånad från Empoli och var i helgen - efter tre raka matcher på bänken - utanför lagets matchtrupp i andra raka krysset i ligan, den här gången mot Slavia (0-0). Brest är fyra i vitryska högstaligan.

Ayomide Jibodu, Dynamo Best - 0/0

Jibodu fanns för femte matchen i följd inte med i lagets matchtrupp när det blev kryss mot Slavia (0-0) i den vitryska högstaligan. Brest är fyra i ligatabellen.

Dennis Olsson, FC Torpedo BelAZ - 3/0

Olsson gjorde i helgen tredje raka starten i Torpedos 2-0-seger mot Tarpeda i den vitryska högstaligan. Torpedo är femma i ligatabellen.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 7/8

Ibrahimovic kom i veckan till spel i två matcher i MLS. Först lämnade han planen mållös när Galaxy kryssade mot Minnesota United (0-0) och därefter stod han natten till måndag för det avgörande målet i 2-1-segern mot Real Salt Lake efter ett skott från nära håll i straffområdet. Ibrahimovic blev dessutom varnad i den 60:e minuten och fick utstå kritik efteråt. Salt Lake-backen Nedum Onuoah anklagade Ibrahimovic för att svensken skrek elaka saker till honom och sa så här efter matchen: ”Han kom in i omklädningsrummet för att be om ursäkt, för efter en timmes spel och framåt sa han att han skulle mosa mig, att han skulle göra mig illa. Det här är killen som själv påstår att han är MLS. Och så spelar han på det sättet. Det är inte okej, man säger inte så på planen. Jag kommer inte att acceptera hans ursäkt. Det är oacceptabelt”. Ibrahimovic tonade i sin tur ner situationen och sa så här efter matchen: ”Jag försökte skaka hand med honom. Det var inget särskilt”.



Axel Sjöberg, Colorado - 5/0

Sjöberg fick i helgen 90 minuter på bänken för tredje matchen i följd när Colorado föll med 1-0 mot Atlanta United i MLS. Det var lagets sjätte raka förlust och Colorado väntar ännu på första segern den här säsongen i ligan.



Johan Blomberg, Colorado - 1/0

Blomberg var i helgen åter utanför Colorados matchtrupp i 1-0-förlusten mot Atlanta United i MLS. Det var lagets sjätte raka förlust, totalt sju på nio matcher hittills i MLS. Colorado väntar därmed ännu på årets första seger.

Robin Jansson, Orlando City - 6/0

Förre AIK-backen gjorde i helgen sjätte raka matchen från start och spelade 90 minuter när Orlando kryssade mot New York City (1-1) i MLS. Nu har Orlando tre vinster, tre kryss och tre förluster hittills den här säsongen i MLS. Jansson uttalade sig även i helgen för Fotbollskanalen om sin första tid i USA och sa bland annat så här: ”Jag har blivit väldigt bra omhändertagen av människor i organisationen och runt omkring som hjälpt mig väldigt mycket, men även spelarna. Det är skön stämning, lugnt och familjärt. Det har varit väldigt mycket pappersarbete nu i början, men de har hjälpt mig med det och att få igenom vissa saker och sådär. De har ordnat det mesta, så jag kan fokusera på fotbollen. Det är fantastiskt”.

Gustav Svensson, Seattle - 8/0

Svensson gjorde i förra veckan åttonde raka starten när Seattle kryssade mot San Jose Earthquakes (2-2) i MLS. I helgen kom han däremot inte till spel mot Los Angeles FC, då han hade problem med sitt ena lår. Han var därmed utanför lagets matchtrupp i ligamatchen som slutade 1-1.

Joel Rydstrand, Seattle (just nu i Seattles USL-lag Tacoma Defiance) - 7/0

Rydstrand blev i vinter draftad till Seattle Sounders, men inför säsongen meddelade Seattles USL-lag Tacoma Defiance att Rydstrand framöver kommer att spela USL-fotboll med klubben. I förra veckan blev det 45 minuter på planen mot San Antonio FC, då han hoppade in i halvtid i 3-0-förlusten i ligan.

Gabriel Somi, New England Revolution - 0/0

Somi har i vinter sett över sin situation i New England och berättade tidigare i vår för Fotbollskanalen att han fortsatt är öppen för flytt till ett annat lag. I förra veckan var han utanför lagets matchtrupp i både ligamötet med Montreal Impact (3-0-förlust) och mötet med Kansas (4-4) i MLS. New England Revolution har två vinster på de tio inledande matcherna den här säsongen.



Anton Tinnerholm, New York City - 9/0

Anton Tinnerholm gjorde i förra veckan åttonde och nionde raka ligamatchen från start i MLS. Då blev det 1-0-seger mot Chicago Fire och 1-1 mot Robin Janssons Orlando City i helgen i MLS. Tinnerholm sa så här efter matchen mot Orlando: ”Resultatet är en besvikelse. Jag tycker att vi spelade bättre än mot Chicago, men ibland är fotboll inte logiskt eftersom att vi fick tre poäng då och en poäng nu”.



Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes - 9/2

Eriksson kom i förra veckan till spel i två ligamatcher i MLS. Svensken stod för en assist och 75 minuter på planen mot Seattle (2-2) och spelade i 84 minuter i mållösa mötet med Dallas (0-0) i MLS.



Adam Lundqvist, Houston - 8/0

Lundqvist kom i förra veckan till spel i en match i MLS och gjorde 90 minuter på planen i Houstons 2-0-seger mot Columbus Crew i ligan.