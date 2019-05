Svensk målvakt totalsågas i Norge: "Oförlåtligt"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 25/16

Har bara en obetydlig match kvar, i AFC Champions League. Ingen match den här veckan. Herald Sun hade i veckan en genomgång av lagets säsong, där de ansåg att Toivonen har varit lagets näst bästa spelare. Tränaren Kevin Muscat meddelade i veckan att han lämnar laget.

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 16/1

Demir var inte med i trupperna när Zulte Waregem avslutade säsongen (5-0 mot Waasland-Beveren, 2-1 mot Saint Gilloise).

Eric Smith, Gent – 3/0

Smith kvar på bänken i Gents två avslutande matcher (2-1 Royal Antwerp, 2-1 Anderlecht). Gent slutade femma i ligan, och Smith fick spela endast 115 minuter den här säsongen.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 34/10

Mechelens säsong är över.

Diego Montiel, Beerschot – 8/0

90 minuter för Montiel mot Eupen (0-1), men kvar på bänken mot Oostende (1-2). Lagets säsong är nu över, och de missade både uppflyttning och Europa League-plats. Klubben har nu bytt klubblogga och namn, där det nya namnet kan kortas ner till Beerschot.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 25/4

90 minuter för Atajic när laget vann mot Sloboda Tuzla (1-0), som tränas av svensken Zlatan Nalic.

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 8/0

Figueroa fick äntligen starta igen, och spelade 65 minuter när Unión förlorade med 1-2 mot Unión Española.

DANMARK

Mikael Boman, Randers FC – 17/0

Inget inhopp för Boman mot Århus (2-1). Vinnaren i dubbelmötet spelar i Europa League nästa säsong.

Patrik Carlgren, Randers FC – 35/12 nollor

Carlgren i mål, och chanslös på målet, när Randers vann med 2-1 mot Århus. Carlgren har spelat nästan varenda minut för Randers denna säsong. Det enda undantagen är två cupmatcher där han vilades.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 24/0

Ny start för Bengtsson (3-4 mot Esbjerg). Han fick 2/6 i betyg av Ekstrabladet, 5/10 av BT. FCK har redan vunnit ligatiteln.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 28/0

Kvar på bänken mot Esbjerg (3-4).

Joel Andersson, FC Midtjylland – 35/1

Midtjylland hade två matcher mot Bröndby i veckan. Joel Andersson var tillbaka till cupfinalen, där Midtjylland vann efter straffläggning, men han fick bara sitta på bänken. Han spelade 90 minuter i ligamatchen några dagar senare (1-4).

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Var inte med i 18-mannatrupperna i veckans matcher.

Simon Tibbling, Bröndby – 42/5

Tibbling hoppade in i 75:e minuten när det blev förlängning, straffar, och förlust mot Midtjylland i cupfinalen. Han startade sedan i ligamatchen mot Midtjylland (4-1) några dagar senare och gjorde då ett av målen. BT gav Tibbling 5/10 för inhoppet, 7/10 för starten.

Simon Hedlund, Bröndby – 16/4

75 minuter i den förlorade cupfinalen, 90 minuter och målskytt i ligasegern (4-1). Bägge gångerna mot Midtjylland. Det var inte alls Hedlunds match i cupfinalen, där han orsakade frisparken till ledningsmålet och bara fick 4/10 i betyg av BT. Det gick bättre i ligamatchen (7/10).

Gustaf Nilsson, Vejle – 22/4

Vejle har åkt ur danska högstaligan efter att Hobro till slut vunnit kvalet (0-2, 1-2 totalt) efter förlängning i returmatchen. Gustaf Nilsson hoppade in i minut 82 och var inblandad i lagets två bästa målchanser i slutet.

Melker Hallberg, Vejle – 28/1

Hallberg spelade 105 minuter mot Hobro (0-2) när Vejle åkte ur högstadivisionen. Hallberg hade en ribbträff vid 0-1, och tappade markeringen på hörnan vid 0-2. 5/10 i betyg hos BT.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 36/7 nollor

Ålborgs säsong är över.

Niklas Backman, Århus – 12/0

Kommer inte att spela mer den här säsongen på grund av problem efter en hjärnskakning.

Tobias Sana, Århus – 31/6

För sjätte gången de senaste åtta matcherna så inledde Sana från bänken, och fick hoppa in sista kvarten mot Randers (1-2). Vinnaren i dubbelmötet spelar i Europa League nästa säsong.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 39/1

Manchester Uniteds säsong är över.

Ken Sema, Watford – 22/1

Sema var inte med i truppen i FA-cupfinalen mot Manchester City (0-6).

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Dahlberg var inte med i truppen i FA-cupfinalen mot Manchester City (0-6). Det blev det inga A-lagsminuter för Dahlberg under hans första säsong i Watford.

Viktor Gyökeres, Brighton – 5/0

Brightons säsong är över. Graham Potter bli ny tränare för Brighton nästa säsong.

Joel Asoro, Swansea – 17/0

Swanseas säsong är över. Tränaren Graham Potter har lämnat klubben för Brighton.

Martin Olsson, Swansea – 17/0

Swanseas säsong är över.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 26/6 nollor

Swanseas säsong är över.

Pontus Jansson, Leeds – 42/2

Jansson satt kvar på bänken, efter att ha varit skadad, när Leeds åkte ur playoff efter 2-4 mot Derby (3-4 totalt). Leeds blir nu kvar i Championship.

Niclas Eliasson, Bristol City – 36/2

Bristol Citys säsong är över.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 12/1

Birmingham Citys säsong är över.

Alexander Milosevic, Nottingham Forest – 12/1

Nottingham Citys säsong är över.

Jonas Olsson, Wigan – 6/0

Wigans säsong är över.

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Olsson var inte med på bänken när Derby gick till final i kvalet till Premier League (4-2 mot Leeds, 4-3 totalt). Kvalfinalen är måndagen den 27:e maj.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 8/2

Forwarden hoppade in i den 91:a minuten i 3-1-segern över VPS i finska cupen i torsdags. Vinsten innebär att Mariehamn är klart för final. Därefter startade Silverholt borta mot Ilves i ligan under måndagen (0-0). Då spelade han hela matchen.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn - 7/1

Mittfältaren har brutit överarmen och blir borta från spel i flera månader.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn - 10/1

”Himmel och helvete” för Hamza under den gångna veckan. I cupsegern mot VPS hoppade han in i paus och blev målskytt i den 85:e minuten. Backen nickade in ett inlägg till 3-1, ett mål som alltså satte spiken i kistan för Mariehamns finalavancemang. Mot Ilves under måndagen skakade sig dessvärre Hamza, efter en kvarts spel. Enligt IFK:s hemsida åkte han på en smäll i en närkamp.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn - 15/3

Startade mot VPS (utbytt i den 91:a minuten) och hoppade sedan in i den 21:a minuten mot Ilves.

Erik Törnros, FC Lahti - 10/3

Match mot regerande mästarlaget HJK – då klev Törnros fram ordentligt. Forwarden blev tvåmålsskytt när Lahti besegrade HJK med 3-0, ett resultat som gör att guldtränaren Mika Lehkosuo nu hänger löst, enligt Ilta-Sanomat. Törnros klev av i den 72:a minuten.

FRANKRIKE

Johan Larsson, Guingamp - 4/0

Guingamp är klart för nedflyttning till andraligan. I helgen spelade laget 2-2 hemma mot Nimes. Då var Larsson, som vanligt, utanför truppen.

Karl-Johan Johnsson, Guingamp – 21/4 nollor

Johnsson satt på bänken mot Nimes.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 36/4

Landslagsmittfältaren startade hemma mot Marseille i lördags, när Toulouse föll med hela 5-2. Durmaz blev utbytt i den 79:e minuten.

Jakob Johansson, Rennes – 22/1

Mittfältaren startade borta mot Strasbourg i lördags, men blev utbytt i den 72:a minuten. Rennes vann med 2-0.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 34/1

Högerbacken spelade hela matchen när Amiens föll med 2-0 borta mot bottenkollegan Monaco i lördags. Nu har laget två poäng ner till kval med en omgång kvar att spela.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain - 32/15

Efter över en månads måltorka nätade Berg under måndagen, när Al Ain föll med 2-1 mot Esteghlal i asiatiska Champions League. Forwarden blev även varnad i matchen, innan han byttes ut i den 75:e minuten. Glädjande för Al Ain är annars att det blev seger med 5-1 mot Al Wasl i ligan förra veckan och nu ligger på tredjeplatsen (CL-plats) i tabellen. Berg satt dock på bänken under hela den matchen. Han har tidigare varit skadad.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos - 21/4

Den grekiska ligan är slutspelad.

Niklas Hult, AEK Aten - 39/0

Den grekiska ligan är slutspelad.

Pontus Wernbloom, Paok - 15/1

Mittfältaren är skadad. Paok vann både ligan och cupen den här säsongen.

Admir Bajrovic, Panetolikos - 15/5

Den grekiska ligan är slutspelad.

Erik Pärsson, OFI Kreta - 7/0

Forwarden stod utanför truppen till den första kvalmatchen för att hänga sig kvar i högstaligan. Kreta spelade 0-0 mot Platanias på bortaplan. På onsdag väntar returen.

Daniel Larsson, Aris - 13/2

Den grekiska ligan är slutspelad.

Mikael Dyrestam, Xanthi - 10/0

Den grekiska ligan är slutspelad.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 15/0

Backen har fått nöja sig med två inhopp i de senaste matcherna. Mot Fylkir (1-0-seger) i torsdags kom Starke Hedlund in efter en halvtimmes spel och i 3-2-förlusten mot FH under måndagen byttes han in i den 82:a minuten.

Marcus Johansson, IA - 5/0

Backen spelade 90 minuter i två toppmatcher under den gångna veckan. IA vann båda (2-0 mot FH och 1-0 mot Breidablik). Laget leder ligan efter fem spelade omgångar.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa - 30/1

Den israeliska ligan är slutspelad.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma - 34/7 nollor

Olsen var återigen på bänken i helgen, och återigen höll Romas nuvarande förstekeeper Antonio Mirante nollan. Laget spelade 0-0 mot Sassuolo.

Riccardo Gagliolo, Parma - 34/0

Den svenskitalienske backen spelade hela matchen när Parma vann med 1-0 hemma mot Fiorentina i söndags och därmed säkrade nytt Serie A-kontrakt.

Albin Ekdal, Sampdoria - 33/0

Landslagsmittfältaren spelade hela matchen när Sampdoria kryssade (0-0) mot jumbon Chievo i söndags. Det var Ekdals 200:e Serie A-match och enligt Gazzetta dello Sport var han bäst i Sampdoria. Tidningen ger honom betyget 6,5 av tio.

Filip Helander, Bologna - 23/0

Mittbacken satt på bänken under hela matchen när Bologna kryssade mot Lazio (3-3) under måndagen.

Mattias Svanberg, Bologna - 22/0

Satt på bänken mot Lazio.

Oscar Hiljemark, Genoa - 18/1

Mittfältaren är fortsatt skadad. Om några veckor kan han gå in i fotbollsträning, uppger han själv för klubbens hemsida. Genoa ligger, med en omgång kvar att spela, på nedflyttningsplats i Serie A.

Svante Ingelsson, Udinese - 3/0

Skadade nyligen axeln, enligt italiensk media. Mittfältaren har opererats och enligt Barometern blir han borta från spel i tre månader.

Dejan Kulusevski, Atalanta - 3/0

Mittfältaren var utanför truppen till cupfinalen mot Lazio (förlust med 2-0) och ligamatchen mot Juventus (1-1). Atalanta ligger trea med en omgång kvar att spela av Serie A. Laget har en poäng ner till femteplatsen, som innebär Europa League-spel istället för Champions League-spel.

Samuel Armenteros, Benevento - 13/4

Play off-semifinalen mot Cittadella (som spelas över två matcher) inleds under tisdagen. Benevento kämpar om avancemang till Serie A.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) - 29/1

Verona slutade femma i Serie B och fick därför gå in i första rundan av play off-spelet. I lördags avancerade man till semifinal via en 4-1-seger mot Perugia, efter förlängning. Verona gjorde alltså tre mål i förlängningen. Gustafson spelade hela matchen för sitt lag. I semin väntar Pescara.

Marcus Rohdén, Crotone - 30/4

Serie B är slutspelad. Crotone undvek nedflyttning.

Japan

Emil Salomonsson, Sanfrecce Hiroshima - 14/2

Den tidigare Blåvittspelaren fick hoppa in i ligamatchen mot Sagan Tosu och spelade en avgörande roll för utgången. Dock på ett olyckligt sätt. Salomonsson försökte nicka undan ett hårt inlägg i slutet av matchen, men styrde i stället sin undanrensning med huvudet in bakom sin egen målvakt. 1-0 slutade också matchen till Sagan Tosu. Sanfrecce Hiroshima ligger åtta i japanska ligan.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 25/2

Den maltesiska ligan är färdigspelad.

MAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Akademija Pandev - 6/0

Mittbacken spelade 90 minuter när trean Akademija Pandev förlorade med hela 4-1 mot redan klara ligavinnaren Shkendija.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 37/7

Den holländska ligan är mer eller mindre färdigspelad. Inför nästa veckans EM-kvaluttagning är inte Larsson tillgänglig. Ytterforwarden skadade sig i den sista matchen mot Ado den Haag och bär för tillfället ett skydd för vänsterbenet. Ett avslitet ledband är det som hindrar Larsson från att vara med. "Det blir inget med landslaget", sa han till Fotbollskanalen.

Emil Bergström, Utrecht – 12/1

Den holländska ligan är färdigspelad, men ändå inte. Än återstår det vilket lag som kniper den sista Europa League-kvalplatsen och det avgörs i ett play off-system. Där drabbade Utrecht samman med Heracles i den ena semifinalen. Utrecht vann det första mötet med 2-0 och Emil Bergström spelade hela matchen för sitt lag.

Simon Gustafson, Utrecht – 36/9

Utrecht och Heracles ställs mot varandra i den ena play off-semifinalen om vilket lag som ska knipa den sista Europa League-platsen. Det första mötet lagen emellan slutade 2-0 till Utrecht och Gustafson blev målskytt i matchen. Mittfältaren satte dit 1-0 från straffpunkten i den 36:e minuten.

Kristoffer Peterson, Heracles – 33/12

Peterson missade det första play off-mötet med Utrecht på grund av en ljumskskada. Ytterforwarden kommer heller inte att komma till spel i returmötet, enligt Voetbal International.

Alexander Isak, Willem II (Utlånad från Dortmund) – 16/14

Den nederländska ligan är mer eller mindre färdigspelad och Alexander Isaks låneavtal med Willem II löper ut inom kort. En del uppgifter har gjort gällande att anfallaren kommer att få en ny chans i Dortmund, medan andra medier uppgett att talangen troligtvis säljs. En klubb som ryktats vara intresserad av Isak är belgiska Anderlecht, och Ruhr Nachtrichten har uppgett att klubben är berett är betala runt 90 miljoner för att knyta till sig Isak. Det var dock Pär Zetterberg, som har en roll i klubbens ledning, tveksam till. "Jag kan inte tänka mig att vi kommer att ge den summan pengar", sa han till Fotbollskanalen.

Ibrahim Dresevic, Heerenveen - 5/0

Den nederländska ligan är mer eller mindre färdigspelad och Heerenveen har inte några matcher kvar att spela den här säsongen.

Nabil Bahoui, De Graafschap – 7/0

Den återstår ett par matcher av Eredivsies olika kvalspel och för De Graafschaps del slåss klubben för nytt kontrakt. Laget möter Cambuur i Eredivsie-kvalet och den första matchen av två lagen emellan slutade 1-1. Bahoui spelade 79 minuter i 1-1-matchen innan han blev utbytt.

Ramon Pascal Lundqvist, NAC Breda – 15/1

NAC Bredas säsong är slut och laget degraderas och kommer således att få spela i den nederländska andradivisionen nästa säsong. Enligt tidningen BN De Stem skrev klubben in en klausul i Pascal Lundqvists kontrakt att om NAC skulle åka ur kan man sänka mittfältarens lön med 30 procent.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 38/12

Mittfältaren spelade 90 minuter när RKC Waalwijk slog ut NEC Nijmegen med sammanlagt 3-2 i play off-spelet upp till Eredivisie. RKC ställs mot Excelsior i det avgörande dubbelmötet om det blir spel i Eredivsie eller inte. Det första mötet mellan klubbarna slutade 2-1 till RKC och Hansson spelade 90 minuter.

NORGE

Jesper Löfgren, Brann – 1/0

Utanför truppen i Branns segrar mot Sarpsborg och Bodö/Glimt. Löfgren har under inledningen fått nöja sig med speltid i klubbens andralag. Brann ligger femma.

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 8/5

Layouni spelade 90 minuter och gjorde ett av målen i Bodö/Glimts 2-1-seger mot Tromsö i torsdags. I helgens 2-1-förlust spelade han också hela matchen. Bodö/Glimt ligger fyra i ligan.

Douglas Bergqvist, Haugesund (utlånad från Östersunds FK) - 8/0

Mittbacken hoppade in i 2-0-segern mot Rosenborg i torsdags. I helgens 0-0-möte med Kristiansund blev han kvar på bänken. Haugesund är åttondeplacerat.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 9/2

Kalludra svarade för ett mål och en assist i Kristiansunds 3-2-seger mot Molde i torsdags. Mot Haugesund i söndags blev han kvar på bänken.

Haris Cirak, Kristiansund – 5/0

Fick hoppa in i slutet av 3-2-vinsten mot Molde. I den mållösa tillställningen mot Haugesund i helgen spelade Cirak 90 minuter.

Daniel Gustavsson, Lilleström – 6/1

Gustavsson byttes ut i halvtid i 2-2-matchen mot Mjöndalen i torsdags. Mot Odds BK i helgen spelade han hela matchen, men för LSK blev det förlust med 3-0. Laget ligger på 13:e-plats i ligan.

Andreas Linde, Molde – 9/4 nollor

Släppte in tre mål när Molde förlorade mot Kristiansund i torsdags (3-2). Kristiansunds tredje mål föranleddes av ett jättemisstag av Linde. Målvakten försökte dribbla bort en framrusande Liridon Kalludra, men mittfältaren gick inte på finten och stötte enkelt dit 3-2. Då fick Molde-målvakten rejäl kritik. "Oförlåtligt av Linde. Vad gör du? Det är fruktansvärt, fruktansvärt, fruktansvärt svagt", sa den tidigare Moldespelaren Bernt Hulsker i Eurosports sändning enligt Dagbladet. Även norske experten Ole Martin Årst vädrade ris. "En fruktansvärd tabbe av Linde", sa han i TV2 enligt Dagbladet. I helgens match mot Viking hade målvakten dock en roligare match och fick bara se sig överlistad en gång när Molde vann med 5-1. (Se målet här, extern länk)

Mattias Moström, Molde – 7/2

Moström hoppade in redan i den 22:e minuten när Molde föll mot Kristiansund med 3-2. I mötet med Viking i helgen startade veteranen och då svarade han för ett mål redan i den 10:e minuten. Viking kvitterade sedan, men därefter gjorde Molde fyra raka mål och vann med 5-1. Moströms gäng toppar tabellen på samma poäng, 22 till antalet, som Odds BK. Odd har dock en match mindre spelad än Molde.

Christopher Telo, Molde – 1/0

Kvar på bänken i såväl 3-2-förlusten mot Kristiansund som i 5-1-vinsten mod Viking.

Marcus Sandberg, Stabæk – 8/1 nollor

Målvakten hade en tung kväll i torsdags då han släppte in tre mål mot Viking. Matchen förlorade Stabæk med 3-0. Laget ligger näst sist i norska ligan, dock har man en match, i vissa fall två, spelad än samtliga lag i serien.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 2/0

Skadad och missade mötet med Strömsgodset, som slutade i 2-0-seger för Vålerenga.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 21/0

Bänkades för fjärde matchen i rad när Dynamo Moskva spelade 2-2 mot Jenisej. Dynamo är tolfteplacerat i ligan.

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 10/0

Mittfältaren blev kvar på bänken när Krasnodar vann med 3-0 mot Arsenal Tula. En viktig seger för Krasnodar som ligger tvåa inför den sista omgången. Andraplatsen innebär direktplats till Champions League.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 39/13

Landslagsspelaren spelade hela matchen mot Arsenal Tula och svarade för en assist i 3-0-segern.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 8/1

Backen satt på bänken när Rostov åkte ur ryska cupen i semifinal mot Lokomotiv Moskva förra veckan. I helgens ligamöte med redan klara ligavinnaren Zenit fick Hadzikadunic spela från start, och Rostov vann någon oväntat med 1-0. Rostov ligger sjua.

SAUDIARABIEN

Nahir Besara, Al-Feiha – 10/3

Mittfältaren stod för två mål när Al-Feiha lyckades besegra Al-Wehda med 5-2 i den sista ligaomgången i Saudiarabien. I och med vinsten säkrade Al-Feiha fortsatt spel i saudiska ligan. Nu löper mittfältarens kontrakt med Al-Feiha ut och han berättade nyligen för Fotbollskanalen att han är "öppen för det mesta".

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 33/11

Målskytt! Anfallaren gjorde det helt matchavgörande mål i torsdagens möte med St. Gallen då han gjorde 1-0 redan i den sjunde minuten. Efter matchen riktade han kritik mot domaren. "Det är inte lätt att vinna när du möter 12 motståndare", sa han enligt Corriere del Ticino. Luganos vår har verkligen var en kontrast gentemot första delen av säsongen. Då låg man i botten, nu är man trea och innehar en Europaplats. Det återstår två matcher för Gerndt och hans Lugano av årets säsong.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Dinamo Vranje (utlånad från Radnicki Nis) - 11/4

Mitrovic var utanför truppen när Dinamo Vranje vann med 1-0 mot Backa Palanka. Dinamo Vranje har två kvalmatcher att spela mot FK Indija.

Petar Petrovic, Radnicki Nis - 9/2

Målskytt för andra ligamatchen i rad! Petrovic gjorde matchens första mål i 2-2-mötet med Mladost Lucani. Det var Radnicki Nis sista match för året, eftersom man förlorade dubbelmötet i cupsemifinalen mot Partizan Belgrad förra veckan. Laget slutade på en andraplats.

SKOTTLAND

Mikael Lustig, Celtic - 43/1

Backen är skadad efter att ha klivit av Old Firm-derbyt mot Rangers för en vecka. Således saknades Lustig i mötet med Hearts, som Celtic vann med 2-1. Tränaren Neil Lennon berättade också inför matchen att man "inte skulle ta några risker" inför cupfinalen mot samma Hearts, enligt The Scottish Sun. Enligt Scottish Sun är det en lårskada som hindrar Lustig från spel.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés - 22/2

Anfallen hoppade in med fem minuter kvar i matchen mot Girona. Då ledde Alavés redan med 2-1 och det blev också matchens slutresultat. Med förbehållet att Guidetti är kvar till nästa säsong kommer han att få en ny tränare. Abelardo Fernandez meddelade på en presskonferens i måndags att han lämnar klubben. Enligt spanska Marca kan han vara på väg att ta över det spanska landslaget.

SLOVENIEN

Mirza Mujcic, NK Olimpija - 5/0

Spelade 90 minuter i 4-1-förlusten mot Domzale och blev bänkad i 2-1-vinsten mot Rudar Velenj. Olimpija ligger tvåa i ligan med tre matcher kvar att spela, varav en i cupfinal mot Maribor.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC - 1/0

Under den gångna veckan förlorade Chonburi med 2-1 mot Chiangmai United i cupen och vann med 3-0 mot Chiangrai United i ligan.

Elias Dolah, Port MTI FC - 10/1

Under den gångna veckan föll Port med 3-2 mot Nongbua Pitchaya i cupen och kryssade mot Bangkok United i ligan (1-1). I mötet med Bangkok var det Dolah som svarade för Ports mål, då han nickade in 1-0 på en hörna tidigt i matchen. Port leder ligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 12/3

Yttern byttes ut efter 65 minuter i 4-0-förlusten mot Viktoria Plzen förra onsdagen och i 2-0-vinsten mot Jablonec spelade han 90 minuter. Sparta Prag ligger trea med en match kvar och laget kommer att få spela Europa League nästa säsong. David Moberg Karlsson ryktas också få en ny lagkamrat i sommar. Enligt tjeckiska iSport är MFF:s Andreas Vindheim nära att göra klart med Sparta Prag.

TURKIET

Abdul Khalili, Kasimpasa - 8/2

Skadad och missade mötet med Konyaspor. Kasimpasa ligger på 13:e plats med en omgång kvar att spela. Laget kan inte degraderas.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor – 25/0

Mittbacken spelade hela matchen när Sivasspor föll med 3-1 mot Ankaragücü. Trots förlusten blev ändå klart att Sivasspor säkrade nytt kontrakt efter lagen bakom dem tappade poäng. En omgång av ligaspelet återstår.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Bayer Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 14/1

Isaac Kiese Thelin satt i helgen åter på bänken i sista ligaomgången mot Hertha Berlin (5-1) och fick efteråt vara med och fira att laget säkrade Champions League-spel nästa säsong. Däremot kan han för egen del summera en tuff säsong med endast 14 matcher, varav sex i Bundesliga och senast spel i ligaspelet i slutet av oktober 2018. Senast Kiese Thelin spelade en tävlingsmatch var 21 februari.

Nu återstår det att se vad som händer härnäst i svenskens karriär. Leverkusen uppges inte vilja köpa loss svensken och därmed lär han återvända till Anderlecht, där han har avtal till sommaren 2022. Pär Zetterberg, som har en ledande roll i Anderlecht, uttalade sig däremot om att det heller inte är säkert att Anderlecht väljer att satsa på Kiese Thelin. Det återstår att se.

Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Anfallaren kan summera en ny tuff säsong med knapp speltid. Hrgota har den här säsongen varit långt ifrån delaktig i Frankfurts framgångar med en semifinal i Europa League och sjundeplats i Bundesliga. Hrgota har utgående avtal och kommer att flytta till en ny klubbadress i sommar.



Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach - 34/1

Wendt avslutade i helgen säsongen med att göra 90 minuter på planen i 2-0-förlusten mot Borussia Dortmund i Bundesliga. Det innebar att fjärdeplatsen och Champions League-spel nästa säsong föll laget ur händerna efter att under en lång tid under säsongen ha legat topp-4 i tabellen. I stället blev det en femteplats och spel i Europa League nästa säsong. Blåvittpodden uppgav nyligen, lite oväntat, att Wendt, som i vintras förlängde sitt kontrakt med Mönchengladbach till sommaren 2020, för samtal med Blåvitt om en återkomst. Det dementerade i förra veckan Wendt kraftigt för Aftonbladet så här: ” Vi har inte fört samtal om att jag ska åka hem eller något i den stilen”.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 39/1

Augustinsson avslutade i helgen en imponerande säsong genom att göra 90 minuter på planen i 2-1-segern mot RB Leipzig i Bundesliga. Augustinsson spelade därmed från start i samtliga 34 ligamatcher den här säsongen och sprang totalt tredje mest av alla spelare i ligan med 401,6 kilometer. Bremen slutade samtidigt på åttondeplats, vilket är tre placeringar bättre än under förra säsongen.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Beijmo avslutade säsongen med att vara utanför lagets matchtrupp i sista ligamatchen mot Leipzig (2-1-seger) i Bundesliga. Han fick därmed inte göra debut i Bremens A-lag den här säsongen, men däremot sitta med på bänken vid ett antal tillfällen och göra tre matcher i tyska fjärdeligan. Nu får svensken hoppas på mer speltid under nästa säsong i Tyskland.



Robin Quaison, Mainz - 30/9

Quaison är just nu skadad och går på kryckor. Anfallaren berättade i förra veckan för Aftonbladet att han fått en smäll på foten och sålunda missade han sista omgången i Bundesliga, samtidigt som han kan vara osäker till spel under kommande landslagssamlingen med EM-kvalmatcher mot Malta (7 juni) och Spanien (10 juni). Quaison kan annars summera en fin säsong i Tyskland med tolfteplats för Mainz och äntligen ett kontinuerligt målskytte med nio mål och fyra assist totalt, varav sju mål och tre framspelningar i ligaspelet. Känns lite som en genombrottssäsong i Europa.



Mikael Ishak, Nürnberg - 31/6

Ishak avslutade i helgen en tung säsong med att spela i 74 minuter och göra en assist i 5-1-förlusten mot Freiburg i Bundesliga. Nürnberg var sedan tidigare redan klart för nedflyttning och får under nästa säsong spela tysk andraligafotboll igen. För Ishaks del var det en blandad säsong, men med gott om speltid och totalt sex mål och fyra assist på 31 matcher. Ishak har avtal med Nürnberg fram till sommaren 2020 och uttalade sig i helgen positivt om en fortsättning i Nürnberg enligt Sport.de: ”Jag kan föreställa mig det (att stanna). Men många saker måste klaffa. Först och främst måste vi se vem som blir tränare och vilken plan han har för mig. Jag har inte tagit ett beslut och jag har inte hört någonting än, men jag är positiv”.

Emil Forsberg, RB Leipzig - 28/7

Emil Forsberg hoppade i helgen in och gjorde 20 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Werder Bremen i sista omgången i Bundesliga. Matchen var betydelselös för Leipzig som redan var klart för spel i Champions League nästa säsong. Forsberg uttalade sig efteråt så här på klubbens Twitter-konto: ”Även om vi inte vann i dag, så kan vi fortfarande vara stolta över en bra säsong i Bundesliga. Killarna har utvecklats mycket och vi blir bättre och bättre. Nu ser vi fram emot finalen i tyska cupen”. Leipzig ställs på lördag mot Bayern München i finalen i tyska cupen.

Sebastian Andersson, Union Berlin - 36/13

Anderssons Union Berlin kryssade i sista omgången mot Bochum och säkrade en tredjeplats i tyska andraligan och uppflyttningskval till Bundesliga. Däremot var det nog lite surt för Union som endast var fem mål efter Paderborn (som föll mot Dynamo Dresden i sista matchen) på andraplats och därmed blev klart för uppflyttning till Bundesliga. Nu väntar, för Union Berlins del, första kvalmötet med Stuttgart på torsdag, medan returen spelas måndagen den 27 maj.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 29/0

Högerbacken gjorde i helgen 90 minuter i säsongens sista match mot Paderborn som slutade med 2-0-seger och därmed blev Dresden tolva i ligatabellen. Wahlqvist kan nu summera en säsong med gott om speltid, men med delvis turbulens och flera tränarbyten. Utöver skadan i december i fjol, så var Wahlqvist ordinarie i laget.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 29/2

Magyar hoppade i helgen in med 40 minuter kvar av full tid i sista omgången mot St, Pauli i tyska andraligan. Då blev han stor hjälte med en assist med pannan efter frispark till 1-0 och sedan mål till 2-1 på övertid efter hörna. Det gav därmed Greuther Fürth ett trevligt avslut på säsongen och en 13:e-plats i ligatabellen. Magyar fick även fira sitt andra mål den här säsongen. Nu återstår det att se om backen stannar i klubben, då han har ett utgående kontrakt. Så här sa Magyar bland annat efter segern enligt Nordbayern.de: ”Ibland märker inte supportrarna av det, men vi gör mycket för supportrarna och klubben, vilket jag ville visa med mitt målfirande (Magyar slog sig för bröstet). Jag ville visa att jag var där och gjorde ett viktigt mål. Förra veckan säkrade vi nytt kontrakt, men vi är inte nöjda med det. Jag förstår att supportrarna ibland är kritiska och tycker att vi inte gör något, men jag ser hur hårt vi jobbar. Jag har aldrig varit i en klubb där spelare jobbar så hårt inom alla områden”.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Kujovic kan nu se tillbaka på en tung säsong i Tyskland. Anfallaren var utanför lagets matchtrupp i samtliga liga- och cupmatcher och kom endast till spel i en match med Düsseldorfs reservlag i tyska fjärdeligan. Svensken har avtal till sommaren 2020, men ser inte ut att ha en framtid i Düsseldorf. Klubben är på tiondeplats i Bundesliga.

Joseph Baffo, Duisburg – 1/0

Baffo, som den 6 april gjorde första tävlingsmatchen sedan den 21 oktober 2017, skadade i vår korsbandet igen i en träningsmatch och nu väntar en lång rehabiliteringsperiod. Svensken har kontrakt fram till sista juni och berättade nyligen för Fotbollskanalen att han ännu inte vet om han stannar i Duisburg efter den här säsongen. Duisburg slutade sist i den tyska andraligan och spelar därmed nästa säsong i den tyska tredjeligan.

VITRYSSLAND

Mohamed Said Adan, Dynamo Brest (utlånad från Empoli) - 0/0

Tidigare Örgryte-talangen Mohamed Said Adan är utlånad från Empoli och var i helgen utanför lagets matchtrupp för fjärde matchen i följd när det blev seger med 1-0 mot Tarpeda i den vitryska högstaligan. Brest toppar ligatabellen.

Ayomide Jibodu, Dynamo Best - 0/0

Jibodu fanns i helgen, för åttonde matchen i följd, inte med i lagets matchtrupp när det blev 1-0-seger mot Tarpeda i den vitryska högstaligan. Brest toppar ligatabellen.

Dennis Olsson, FC Torpedo BelAZ - 5/0

Efter fyra raka matcher från start, så satt Olsson i helgen på bänken för andra matchen i rad i 3-2-segern mot Gomel. Däremot fick han, till skillnad från senast, speltid med ett inhopp med sex minuter kvar till full tid. Torpedo BeIAZ är placerat på femteplats i ligatabellen.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 10/9

Ibrahimovic fick i förra veckan besked om att han stängs av i två matcher för ”våldsamt uppträdande” i mötet med New York City. Svensken hamnade i en dispyt med målvakten Sean Johnson och greppade tag i Johnsons nacke. Därmed missade Ibrahimovic lagets möte i helgen som slutade med 1-0-förlust mot Colorado Rapids. Det var Galaxys fjärde raka förlust - och dessutom mot ett svagt Rapids som bärgade sin första trepoängare den här säsongen.



Axel Sjöberg, Colorado - 6/0

Sjöberg var i helgen utanför Colorados matchtrupp för andra matchen i rad. Då bärgade Rapids första segern den här säsongen efter 1-0 mot Los Angeles Galaxy (utan en avstängd Zlatan Ibrahimovic) i MLS.



Johan Blomberg, Colorado - 1/0

Blomberg satt senast på bänken efter sex raka matcher utanför lagets matchtrupp, men var i helgen åter utanför Rapids matchtrupp igen när det blev årets första seger med 1-0 mot Los Angeles Galaxy (utan en avstängd Zlatan Ibrahimovic) i MLS.

Robin Jansson, Orlando City - 9/0

Jansson var i förra veckan utanför lagets matchtrupp i 2-1-förlusten mot Seattle Sounders, men spelade i helgen åter från start och i 90 minuter i 5-1-segern mot nykomlingen Cincinnati i MLS.

Gustav Svensson, Seattle - 8/0

Svensson var i förra veckan utanför lagets matchtrupp för fjärde och femte matchen i rad. Då blev det 2-1-seger mot Orlando och 0-0 mot Philadelphia i MLS. Tränaren Brian Schmetzer sa nyligen att Svenssons skada kan vara en ”långsiktig hamstringskada”, men gav inte besked om hur länge svensken förväntas bli borta från spel. Under måndagen gav Seattle en kort uppdatering om Svensson, via klubbens hemsida, och skrev att han fortfarande återhämtar sig från skada.

Joel Rydstrand, Seattle (just nu i Seattles USL-lag Tacoma Defiance) - 9/0

Rydstrand gick i vintras till Seattle Sounders, men inför säsongen meddelade Seattles USL-lag Tacoma Defiance att svensken framöver kommer att spela USL-fotboll med klubben. Rydstrand inledde säsongen som ordinarie i laget, men blev senast förpassad till bänken i 90 minuter mot Portland Timbers. I helgen var han däremot tillbaka i lagets startelva och gjorde 90 minuter mot Reno 1868 (1-1) i USL.

Gabriel Somi, New England Revolution - 0/0

Somi har i vinter sett över sin situation i New England och berättade tidigare i vår för Fotbollskanalen att han fortsatt är öppen för flytt till ett annat lag. Somi är ännu utan speltid den här säsongen och var i helgen åter utanför lagets matchtrupp mot Montreal Impact (0-0) i MLS. Detta trots att huvudtränaren Brad Friedel nyligen fick sparken och assisterande tränaren Mark Lipper har tagit över tillfälligt.



Anton Tinnerholm, New York City - 11/0

Anton Tinnerholm kom den här veckan inte till spel i någon match med New York City, men blev däremot uttagen i ”Veckans lag” i MLS efter sitt bidrag i 2-0-segern mot Los Angeles Galaxy i MLS.



Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes - 12/2

Magnus Eriksson gjorde i veckan åter 90 minuter på planen i San Joses 4-1-seger mot Chicago Fire i MLS. Erikssons lagkamrat Chris Wondolowski blev då historisk eftersom att han gjorde fyra mål och därmed blev främste målskytt någonsin i MLS.



Adam Lundqvist, Houston - 11/0

Lundqvist satt i förra matchen på bänken i 90 minuter mot Portland Timbers, men var sedan i helgen tillbaka i lagets startelva och gjorde 90 minuter och en assist i 2-1-segern mot D.C. United i MLS.