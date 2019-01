SVENSKKOLLEN: Drömmål av Kiese Thelin - och Peterson ryktas till turkisk storklubb

Jonathan Levi, Rosenborg 0/0 Den norska ligan är slutspelad. Levi var med på landslagets januariturné och han fick spela 78 minuter i mötet med Island innan han byttes ut. Matchen slutade 2-2. I den nystartade podcasten "Fotbollsexperterna" hyllades ytterforwarden av Erik Edman, som han hade under en tid i Helsingborgs IF akademi. "Vi lånade in honom under hösten, när vi låg toksist i division 2. Vi förlorade inte en enda match och han var en fullständig chef. Han gjorde väl nio mål och sju-åtta assist. Han vände hela laget och då framstod det till och med som om att jag kan träna ett lag (skratt). Han var magiskt bra", sa Edman.

Christopher Telo, Molde – 0/0 Den norska ligan är slutspelad. Vänsterbacken tränade under uppehållet med sin tidigare klubb IFK Norrköping. Telo plågades under förra säsongen av skador, men nu har han fått rätsida på bekymren. "Jag känner att jag är 100 nu", sa han till NT för drygt en vecka sedan.

Ramon Pascal Lundqvist, PSV Eindhoven – 2/1 Det är uppehåll i den holländska ligan, även om Pascal Lundqvist mestadels har spelat i klubbens andralag under säsongen - och där han gjort det bra och stått för flertalet mål och målgivande passningar. Mittfältaren var inte med i den senaste matchen som andralaget spelade i helgen. Ramon Pascal Lundqvist var heller inte med på PSV:s träningsläger i Doha, Qatar, under uppehållet utan han fick istället åka med U21-laget till Oliva i Spanien. Mittfältaren, vars kontrakt med klubben löper ut i sommar, ryktas ihärdigt vara på väg bort från PSV. Flera holländska medier rapporterar att bottenlaget NAC Breda är ute efter Pascal Lundqvist och PSV har bekräftat att kontakt mellan klubbarna funnits. Även huvudpersonen själv berättade att det är en valmöjlighet. "Det är ett hett alternativ", sa han till Fox Sports. Det ska även finnas intresse från grekiskt håll samt från VVV-Venlo, enligt BN De Stem.

Kristoffer Peterson, Heracles – 19/10 Det är uppehåll i den holländska ligan och ligaspelet för Heracles återupptas 19 januari, då ställs Petersons lag mot Groningen på bortaplanen. Heracles har under uppehållet spelat en träningsmatch och den mot tyska Hannover. Den tillställningen förlorade Peterson och hans lagkamrater med 4-1 och ytterforwarden var på planen i en timme. Matchen spelades i fyra halvlekar om 30 minuter. Peterson, som stod för en fin höst och producerade mål i var och varannan match under säsongsinledningen, är också en ryktenas man och för en vecka sedan rapporterade Voetbal International att turkiska Fenerbahce är intresserat av att locka till sig honom. Enligt sajten håller även klubbar i Spanien, Italien och Grekland ögonen på honom. Tidigare har Peterson bekräftat att klubben fört samtal med AEK Aten om en övergång.

Sam Larsson, Feyenoord – 21/5 Det är uppehåll i den holländska ligan och ligan startar upp för Feyenoord 19 januari, då man ställs mot Zwolle. Feyenoord befinner sig just nu på träningsläger i Marbella, Spanien, och där har laget spelat två träningsmatcher - mot Dortmund och Karlsruhe. Feyenoord förlorade med 2-1 mot Dortmund och vann med 4-2 mot Karlsruhe. Sam Larsson, som varit kritiserad under säsongen, fick en del ros för sina insatser i december och för det blev han nu prisad av Feyenoord med två individuella utmärkelser - månadens spelare och månadens mål. "Låt oss hoppas att det inte stannar i december, utan även i vår", sa Larsson till klubbens hemsida.

Robin Olsen, AS Roma – 23/7 nollor Höll nollan när Roma slog Virtus Entella i cupen under måndagen. Laget vann med 4-0 och är klart för kvartsfinal. Där väntar nu Fiorentina.

Niklas Hult, AEK Aten – 25/0 Vänsterbacken fortsätter att vara given i AEK:s startelva. Hult spelade 90 minuter både mot Kissamikos (i cupen) och mot PAS Giannina (i ligan) under den gångna veckan. Den första matchen slutade 1-1 (retur den 23 januari), medan ligamatchen slutade i en 4-0-seger.

Jakob Johansson, Rennes – 15/1 Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Rennes slogs ut ur ligacupen efter straffläggning mot Monaco. I 1-0-segern över Nantes i ligan i söndags fick Johansson dock hoppa in i den 61:a minuten.

Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Anfallaren ryktas vara på väg bort från Frankfurt efter knapp speltid under hösten och har dessutom ett avtal som går ut nästa sommar. I veckan fick han först speltid i träningsmötet med San Paulo (2-1-seger) och därefter komma in och spela i andra halvlek i träningsmötet med Flamengo, men blev sedan utbytt i 76:e minuten i 1-0-förlusten. AIK har nämnts som en intressent av anfallaren, men ännu är han kvar i Tyskland. I veckan var det uppehåll i ligan, därav träningsmatcherna.



Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach - 19/0

Wendt var under hösten given i ett Mönchengladbach som gick som tåget i Bundesliga. I helgen var det däremot uppehåll och laget är fortsatt placerat på tredjeplats i ligatabellen. Wendt var i stället med och spelade matcher med laget i vänskapsmatchsturneringen Telekom Cup. Mönchengladbachs tränare roterade friskt mellan matcherna – och även svensken fick speltid.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 19/1

Vänsterbacken är given i Bremens startelva, men kom inte till spel i veckan med anledning av uppehåll i ligan. Bremen är tia i ligatabellen. Bremen har i stället haft träningsläger i Sydafrika och spelat ett par träningsmatcher, där Augustinsson är en av flera spelare som fått speltid mot bland annat Bidvest Wits (2-2).



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Beijmo fick under höstsäsongen inte speltid i A-laget, men däremot ett par matcher med andralaget i tyska andraligan. I helgen var det uppehåll i båda ligorna. Han var i stället med på A-lagets träningsläger i Sydafrika och fick bland annat speltid från start i träningsmötet med Bidvest Wits, men blev utbytt i den 77:e minuten (2-2).



Robin Quaison, Mainz - 17/5

Quaison fick gott om speltid under hösten och slog sig under ett par samlingar in i A-landslaget i Nations League. I helgen uppehåll i ligan och laget är tolva i ligatabellen. Mainz spelade i stället en träningsmatch mot Standard Liege (2-2) och två matcher mot Freiburg, där båda slutade 2-2. Quaison kom till spel i andra halvlek mot Liege och spelade i ena träningsmatchen mot Freiburg. Däremot inga mål.



Mikael Ishak, Nürnberg – 14/4

Ishak blandade och gav under hösten med till en början gott om speltid, men med en skada i mitten av höstsäsongen. Nürnberg är i ett tufft läge i tabellen och är placerat sist med fyra poäng upp till säker mark i Bundesliga. I veckan var anfallaren med på lagets träningsläger i Spanien och fick bland annat spela från start mot Royal Excelsior Mouscron (2-1-förlust), men blev utbytt i den 67:e minuten.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 12/3

Forsberg hade under stora delar av höstsäsongen ljumskproblem och kom senast i början av oktober till spel i Leipzig. Den här veckan gick det dock framåt för svensken. Han tränade först med boll och i helgen berättade tränaren Ralf Rangnick att svensken förväntas träna fullt med övriga i laget i dag. Däremot är det oklart om han kommer till spel i helgens omstart i ligan mot Borussia Dortmund på hemmaplan.



Alexander Isak, Dortmund - 0/0

Anfallaren hade en tuff höstsäsong med inte en enda minut i A-laget. Han kom i stället till spel med andralaget i tyska fjärdeligan och ryktades ständigt vara på väg bort från den tyska serieledaren. I veckan gjorde svensken däremot succé i en träningsmatch och stod för två mål i 3-2-segern mot holländska Willem II.



Sebastian Andersson, Union Berlin – 20/7

Andersson hade en fin höstsäsong med gott om speltid och ett par mål i tyska andraligan. Anfallaren är mer eller mindre ordinarie i laget, som i veckan hade uppehåll i ligan är fyra i ligatabellen. Andersson spelade i stället andra halvlek i träningsmötet med Pa Dibbas Shenzhen och hade både ett skott i stolpen och ett mål som blev bortdömt för offside i 2-0-segern.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 14/0

Högerbacken skadade sig i slutet av november och missade resten av höstsäsongen. Nu på träningsläger i Turkiet under uppehållet i ligan. Dresden är placerat på tiondeplats i Zweite Bundesliga.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 17/1

Magyar tog under hösten en ordinarie plats i laget, som inledningsvis gick bra, men i slutet av höstsäsongen tappade viktiga poäng. Laget hade i veckan uppehåll och är placerat på elfteplats i ligatabellen. I veckan på träningsläger i Turkiet.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Kujovic är långt in i Fortuna Düsseldorfs frysbox. I veckan var det uppehåll och Düsseldorf var i stället på träningsläger på Marbella. Kujovic var dock inte en av 22 spelare att få följa med på lägret. Svensken har kontrakt till sommaren 2020.

Joseph Baffo, Duisburg – 0/0

Mittbacken var under höstsäsongen kontraktslös, men skrev nyligen på för tyska andraligalaget Duisburg med ett kontrakt över resten av säsongen med option på en förlängning. Duisburg är placerat i botten av ligatabellen och kämpar just nu för nytt kontrakt i 2. Bundesliga.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 27/22

Ibrahimovics Galaxy missade slutspel i MLS. Svensken ryktades under en längre tid vara aktuell för en flytt till Milan, men skrev i stället på ett nytt avtal med Galaxy och blev en så kallad ”designated player”, det vill säga att han går utanför ligans lönetak och nu uppges tjäna 70 miljoner kronor nästa år. Han blir därmed bäst betald genom tiderna bland alla spelare över ett år i MLS.



Axel Sjöberg, Colorado - 17/0

Sjöbergs Colorado missade slutspel, slutade näst sist i den västra divisionen och tredje sist i hela MLS. Har kontrakt med Colorado fram till den sista december 2020.



Johan Blomberg, Colorado - 26/0

Blombergs Colorado slutade näst sist i den västra divisionen och trea sist i hela MLS. Har kontrakt fram med Colorado fram till den sista december 2020.

Gustav Svensson, Seattle - 30/3

Svenssons Seattle åkte ut i semifinalen i den västra divisionen och totalt kvartsfinalen i hela MLS. Svensson var aktuell för en återkomst till IFK Göteborg, men förlängde i stället sitt avtal med Seattle över nästa år.

Joel Rydstrand, Seattle – 0/0

Rydstrand, 23, blev i förra veckan draftad av Seattle. Mittfältaren valdes som nummer 44 totalt och kan därmed nästa säsong få göra MLS-debut. 23-åringen har en bakgrund i Sirius, men har senaste fyra åren spelar college-fotboll för Creighton University.

Gabriel Somi, New England Revolution - 15/0

Somis New England Revolution slutade åtta i den östra divisionen och missade därmed slutspel. Backen har kontrakt över 2019, men med en option på förlängning med ytterligare ett år. Nyligen berättade Somis agent Abgar Barsom för Fotbollskanalen att de tittar på andra alternativ och därefter bekräftade Barsom för Östersunds-Posten att Örebro har anmält sitt intresse för backen.



Anton Tinnerholm, New York City – 34/4

Tinnerholms New York City blev nyligen utslaget av Atlanta United i semifinalen i den östra divisionen och totalt kvartsfinalen i hela MLS. Svensken kan summera en bra säsong personligen med gott om speltid och totalt fyra mål och sex assist, men är säkerligen missnöjd med uttåget i slutspelet.



Joel Qwiberg, San José Earthquakes - 6/0

Qwibergs San José slutade sist i hela MLS. Backen fick under säsongen knapp speltid, men har kontrakt med San José även över nästa år. Nyligen sa han i en intervju med Helagotland.se att han förhåller sig till sitt avtal men att man aldrig kan veta vad som händer, då det har kommit in en ny tränare och MLS-lagen endast får ha åtta utländska spelare, vilket gör att det kan vända snabbt i fotbollen.



Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 33/6

Erikssons San José slutade sist i hela ligan och svensken blev totalt noterad för sex mål och tre assist på 33 matcher under sin debutsäsong i USA. Eriksson har kontrakt med klubben fram till den sista december 2020, men nyligen uppgav Expressen att svensken kan vara aktuell för att vända tillbaka till Djurgården.



Adam Lundqvist, Houston - 18/0

Lundqvists Houston missade slutspel och slutade på niondeplats i den västra divisionen. Däremot kan han i efterhand glädjas åt ett cupguld den här säsongen. Har kontrakt med Houston fram till den sista december 2020.