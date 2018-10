SVENSKKOLLEN: Förre Öis-anfallarens klubb ner till färöiska andraligan

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 0/0

Inte heller med mot Perth Glory (förlust 2-3) på grund av en vadskada. Melbourne Victory sa att de först "befarade det värsta" med skadan, men att det ändå såg bättre ut än väntat. Oklart om han kan spela i nästa match, de kollar skadan från vecka till vecka.

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 10/0

Det positiva: Zulte Waregem bröt sviten på åtta raka ligavinster. Det negativa: de tappade 2-0 till 2-2 hemma mot Mouscron. Erdin Demir bänkad för andra gången sedan han kom till klubben.

Eric Smith, Gent – 0/0

Har börjat spela i reservlaget, men enligt danska tränaren Jess Thorup är Smith ännu inte tillräckligt uppbyggd efter skadan för att kunna spela med A-laget. Var inte med mot Charleroi (2-1).

Gustav Engvall, KV Mechelen – 10/4

En viss oro när han tvingades bytas ut med smärta i knäet mot Roeselare (3-0). Engvall sa dock till Fotbollskanalen att de efter undersökningar har kommit fram att det inte ska ha varit något allvarligt med knäet, utan bara en ordentlig smäll.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 9/2

Tredje segern på de fyra senaste, i en match mot FK Krupa (2-1). Atajic spelade de första 70 minuterna.

CYPERN

John Alvbåge, Nea Salamina (utlånad från Omonia) – 0/0 nollor

Kvar på bänken igen när kollegan Robert Veselovsky åter höll nollan (1-0 mot Ermis Aradippou).

DANMARK

Joel Allansson, Randers FC – 9/1

Har ännu inte återhämtat sig från en skada och var inte med mot Esbjerg (0-2). Har varit frånvarande i tre veckor med skadan.

Mikael Boman, Randers FC – 4/0

Fick säsongens första längre inhopp i ligan, efter två cupstarter och ett ligainhopp på en minut (på grund av en skada). Spelade den här gången sista drygt 20 minuterna mot Esbjerg (0-2).

Patrik Carlgren, Randers FC – 14/4 nollor

Randers är inne i en tyngre period och det blev förlust hemma mot Esbjerg, trots att Randers spelade i mer än en timme med en spelare mer. Carlgren släppte in ett lurigt långskott vid närmaste stolpen vid 0-1, men var inte bättre eller sämre än någon annan i Randers. 2/6 i betyg hos Ekstrabladet. Fredericia Dagblad skrev att ”ingen spelare var bra” i Randers.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 10/0

Startspelare i Europa League mot Slavia Prag (0-1), där han slog ett bra inlägg till vad som kan ha varit FCK:s bästa målchans. Blev dock kvar på bänken i ligan mot Århus (4-2).

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 12/0

Precis som Bengtsson: 90 minuter mot Slavia Prag (0-1), kvar på bänken mot Århus (4-2).

Joel Andersson, FC Midtjylland – 15/0

Gjorde en ny assist, hans femte på de åtta senaste matcherna. Den här gången hittade han in med ett lågt inspel mot Awer Mabil till 2-2 mot Bröndby (vinst 3-2). 5/10 i betyg hos BT, 3/6 hos Ekstrabladet.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Inte med i 20-mannatruppen mot Bröndby.

Johan Larsson, Bröndby – 17/2

Larsson stod utanför straffområdet på en offensiv hörna, bollen studsade ut till honom, och han tryckte stenhårt och vackert in ledningsmålet nära ena krysset mot Midtjylland. Dessvärre vände Midtjylland till seger 3-2. Larssons betyg: 6/10 i BT, 5/6 i Ekstrabladet. Bäst i Bröndby enligt bägge.

Simon Tibbling, Bröndby – 18/0

Spelade 75 minuter mot Midtjylland (2-3), men kom fortsatt inte upp i sin normala standard. BT gav Tibbling 5/10 i betyg, medan Ekstrabladet gav 2/6 och därmed lägst i Bröndby. Även Bröndbys totalt sett dåliga säsongsstart fortsätter, med blott en seger på de sju senaste ligamatcherna.

Gustaf Nilsson, Vejle – 13/3

Borta på grund av skada mot Hobro (0-1).

Melker Hallberg, Vejle – 11/0

Förlust mot Allan Kuhns Hobro (0-1), men Hallberg fick åter 90 minuter som central mittfältare. Var inblandad i ett par av Vejles (få) målchanser. 3/6 i betyg hos Ekstrabladet, en av fem i laget att få det betyget (resten fick lägre).

Jacob Rinne, Ålborg BK – 14/5 nollor

Släppte in ett inlägg som gick konstigt men otagbart över Rinne, i matchen mot Vendsyssel (0-1). 3/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Niklas Backman, Århus – 9/0

Fortfarande inte tillbaka på grund av yrsel och huvudvärk.

Tobias Sana, Århus – 11/3

Gjorde sin sjätte poäng på de sju senaste matcherna. Århus kontrade, och Sana slog en vältajmad och välslagen djupledspass så att Jens Stage kunde kvittera mot FCK till 2-2. Matchen slutade dock 2-4 till FCK. Sana fick 3/6 i betyg hos Ekstrabladet, och 6/10 hos BT.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 11/0

Från start och 90 minuter både mot Juventus (0-1) i Champions League och Everton (2-1) i ligan. En mängd brittiska medier – exempelvis Guardian, Manchester Evening News, och Daily Express – höll Nilsson Lindelöf som en av lagets bästa mot Juventus. Fick även beröm av José Mourinho efter matchen mot Everton, även om portugisen vill se att svensken blir lite elakare.

Ken Sema, Watford – 7/0

Fick, för första gången på två månader, ett längre inhopp i ligaspelet. Var Watfords först inbytta spelare i ledning 2-0 mot Huddersfield (slutresultat 3-0), med 25 minuter kvar av matchen. Fick 6/10 i betyg hos både Watford Observer och Football.london, bägge med liknande motivering: bra arbetsinsats, men inte mycket hot framåt.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Spelade varken med A-laget eller U23-laget den gångna veckan. Får sällan spela matcher, då han är tredjeval i A-laget och det är fjärde- och femtevalen som står i U23.

Viktor Gyökeres, Brighton – 1/0

Inte med A-laget mot Wolves (1-0), men gjorde ett straffmål och en assist i U23-matchen mot Chelsea U23 (3-2).

Joel Asoro, Swansea – 9/0

På bänken i veckans bägge matcher (Blackburn 3-1, Reading 2-0), men fick inte hoppa in. Har, på grund av en liten skada och även petning/bänkning, bara spelat i en av de sju senaste ligamatcherna.

Martin Olsson, Swansea – 13/0

Startade bägge matcherna, mot Blackburn (3-1) och Reading (2-0) när Swansea tog två oerhört viktiga segrar. 6/10 i betyg hos Wales Online för bägge matcherna, och fick beröm för framför allt första halvlek mot Blackburn.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 8/3 nollor

Tillbaka till att vara förstaval? Stod i veckans bägge matcher: 3-1 mot Blackburn, och höll nollan i och med 2-0 mot Reading. 6/10 respektive 7/10 i betyg hos Wales Online, som ansåg det var två av hans bästa insatser för säsongen.

Pontus Jansson, Leeds – 13/0

Avstängd mot Ipswich (2-0) efter sina ordval mot en domare i TV-sändningen. Tillbaka med sin starka form mot Nottingham (1-1). 7/10 i betyg hos Yorkshire Evening Post. Det har varit många matcher nu där Leeds' mittbackar har stängt av motståndarnas anfallare nästan helt och hållet.

Niclas Eliasson, Bristol City – 13/1

Fortsatt livlig och bra i veckans två matcher mot Hull (1-0) och Stoke (0-1). 7/10 i betyg hos Bristol Post för bägge insatserna. Trixig, flera bra inlägg, och flera skapade målchanser. Enligt Opta var han den spelaren som skapade flest chanser (sju stycken) i den senaste omgången i Championship.

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Inte tillbaka efter sin knäskada. Frågan är om svensken spelar mer under 2018.

FINLAND

Gabriel Petrovic, IFK Mariehamn – 20/1

Mittfältaren startade i 2-1-förlusten mot KuPS i helgen, och blev utbytt i den 90:e minuten. Matchen var säsongens sista och det är nu klart att Mariehamn klarade nytt kontrakt.

Philip Sparrdal–Mantilla, IFK Mariehamn – 18/0

Mittbacken spelade hela matchen mot KuPS. Varnades i den 51:a minuten.

Nicklas Maripuu, IFK Mariehamn – 26/2

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Kemi.

Pontus Åsbrink, IFK Mariehamn – 29/2

Hoppade in i den 91:a minuten mot KuPS.

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 26/7

Forwarden spelade hela matchen mot KuPS. Delaktig i förarbetet till IFK:s mål.

Amin Nazari, IFK Mariehamn – 23/1

Mittfältaren spelade hela matchen mot KuPS.

Tatu Varmanen, Inter Åbo – 22/0

Spelade hela matchen när Inter avslutade ligan med 2-2 borta mot SJK. Inter slutade sjua i serien.

Anders Bååth, SJK – 33/1

Satt på bänken under hela matchen mot Inter Åbo. SJK slutade nia i ligan.

FRANKRIKE

Karl–Johan Johnsson, Guingamp – 11/3 nollor

Guingamp fortsätter att kryssa. Hemma mot Strasbourg i lördags blev det 1-1, efter att bortalaget kvitterat i den 88:e minuten. Johnsson stod som vanligt mellan stolparna.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 10/1

Mittfältaren startade i den tunga 3-0-förlusten hemma mot Montpellier i lördags. Durmaz byttes ut i den 66:e minuten och blev varnad i den 22:a minuten.

Alexander Kacaniklic, Nantes – 0/0

Yttermittfältaren var återigen utanför truppen när Nantes vann med 2-1 borta mot Amiens i helgen.

Jakob Johansson, Rennes – 4/0

Mittfältaren fortsätter att göra framsteg efter sin knäskada. Gjorde sin första start för Rennes i Europa League mot Dynamo Kiev (förlust med 2-1) i torsdags. Då byttes han sedan ut i den 90:e minuten. Johansson satt därefter på bänken under hela matchen mot Reims (förlust med 2-0) i ligan i söndags.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 10/1

Högerbacken spelade hela matchen när Amiens föll med 2-1 hemma mot Nantes i lördags.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, 07 Vestur – 27/3

Två avslutande matcher i förra veckan avgjorde Vesturs öde i högstaligan. Först blev det 3-3 hemma mot laget som låg tredje sist och därmed på säker mark, EB/Streymur, och därefter föll Vestur med 1-0 mot TB/FCS/Royn efter att ha släppt in ett mål i den 90:e minuten. Tidigare jumbon AB vann sin sista match mot EB/Streymur och gick därför om Vestur i tabellen, vilket gör att Ken Fagerbergs lag är klart för spel i andradivisionen till nästa år. Den svenske forwarden spelade 90 minuter i de båda avslutande matcherna. Om Fagerberg blir kvar på Färöarna? Ja, han skrev nämligen på ett nytt tvåårskontrakt nyligen.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain – 7/6

Forwarden fortsätter att göra mål för klubblaget. Satte 1-0-målet i Al Ains 3-0-seger borta mot Ajman i fredags. Berg spelade hela matchen och drog på sig ett gult kort i den 37:e minuten.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 3/3

Högerbacken var tillbaka i truppen till matchen mot Paok under måndagen, efter skada. Men Johansson fick nöja sig med en plats på bänken och något inhopp i 2-0-förlusten blev det inte.

Niklas Hult, AEK Aten – 14/0

Vänsterbacken spelade båda den gångna veckans matcher. Först blev det 90 minuter i 2-0-förlusten hemma mot Bayern München i Champions League och därefter spelade Hult 75 minuter hemma mot Aris (seger med 4-0) i ligan.

Astrit Ajdarevic, AEK Aten – 1/0

Mittfältaren stod utanför truppen mot Bayern München och satt sedan på bänken under hela matchen mot Aris.

Pontus Wernbloom, Paok – 8/0

Mittfältaren satt på bänken i Europa League-matchen mot Vidi (förlust med 2-0) i torsdags och blev inte inbytt, men därefter spelade han 90 minuter i 2-0-segern över Panathinaikos i ligan under måndagen. Paok leder serien.

Sebastian Eriksson, Panetolikos – 6/0

Har varit skadad och spelade inte mot Asteras Tripolis (1-1) i helgen.

ISLAND

Valmir Berisha, Fjölnir (utlånad från Ålesund) – 20/4

Den isländska ligan är slutspelad.

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 14/0

Den isländska ligan är slutspelad.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa – 9/1

Utanför truppen till matchen mot Maccabi Tel Aviv (förlust med 3-1) i söndags.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma – 12/5 nollor

Höll först nollan mot CSKA Moskva (3-0) i Champions League i början av veckan och därefter storspelade han borta mot Napoli under söndagen. Då var Olsen bara minuter ifrån att hålla nollan när Roma fick med sig 1-1. Efter matchen har Erik Hadzic, Fotbollskanalens Italien-expert, bloggat och slagit fast att Olsen "fått sitt definitiva genombrott med insatsen mot Napoli och under den senaste månaden".

Albin Ekdal, Sampdoria – 10/0

Spelade återigen 90 minuter för sitt Sampdoria i helgen, när laget föll med 3-2 borta mot Milan. Hemmalaget vände 1-2 till 3-2.

Filip Helander, Bologna – 6/0

Mittbacken spelade hela matchen när Bologna fick med sig 2-2 borta mot Sassuolo i söndags.

Mattias Svanberg, Bologna – 6/0

Mittfältaren startade borta mot Sassuolo och spelade i 73 minuter innan han blev utbytt. Drog på sig en varning i den första halvleken.

Oscar Hiljemark, Genoa – 10/0

Landslagsmittfältaren fick återigen agera inhoppare i helgen. Hemma mot Udinese (2-2) byttes Hiljemark in i den 85:e minuten.

Svante Ingelsson, Udinese – 0/0

Skadad.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) – 5/0

Mittfältaren fick hoppa in i den 75:e minuten när Hellas slog Perugia med 2-1 i lördags. Verona ligger tvåa i Serie B just nu.

Marcus Rohdén, Crotone – 10/2

Mittfältaren spelade hela matchen när Crotone spelade 1-1 hemma mot Salernitana i Serie B i söndags.

LETTLAND

Ricardo Gray, Valmiera – 11/3

Gray startade och spelade hela matchen i 2-0-förlusten mot FS Metta på hemmaplan. Valmiera ligger sist i den lettiska ligan.

Camron Nguesseu, Valmiera – 2/0

Utanför truppen i mötet med FS Metta.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 7/0

Anfallaren spelade 90 minuter när Tarxien vann med 1-0 mot Qormi på hemmaplan. Nilsson har fortfarande inte gjort sedan ankomsten i somras. Tarxien ligger på tionde plats i den maltesiska ligan.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 12/0

Ytterforwarden har startat de flesta matcherna för Feyenoord såhär långt - men mot Ajax fick han börja på bänken. I den 66:e minuten fick han dock hoppa in, vid det laget ledde Ajax med 2-0 och Feyenoord hade dessutom fått en spelare utvisad. Matchen slutade 3-0.

Emil Bergström, Utrecht – 4/0

Även den här veckan fick mittbacken nöja sig med att sitta på bänken i 90 minuter när Utrecht vann mot Willem II med 1-0.

Simon Gustafson, Utrecht – 11/2

23-åringen är given i startelvan och spelade 90 minuter för sitt Utrecht i 1-0-vinsten mot Willem II. Willem Janssen blev hjälte med sitt mål i den 87:e minuten.

Kristoffer Peterson, Heracles – 11/8

Ytterforwarden, som var olycklig i landskampen mot Slovakien, fick på nytt förtroende från start när Heracles ställdes mot Zwolle. Peterson, som gjort åtta mål i ligan, lämnade dock matchen mållös. Tillställningen slutade 1-1. Peterson toppar dock alltjämt skytteligan i Eredivisie på samma antal gjorda mål som Hirving Lozano, Nasser El Khayati och Luuk de Jong.

Ramon Pascal Lundqvist, PSV Eindhoven – 0/0

Ramon Pascal Lundqvist spelare i PSV Eindhovens reservlag. Förra veckan spelade han 90 minuter mot Maastricht, men i den här omgången återfanns han inte i matchtruppen när laget ställdes mot Dodrecht.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 10/1

Den norsksvenske mittfältaren var inte med i truppen i förlustmatchen mot Ajaxs reservlag förra veckan. När RKC nu mötte Utrecht reservlag var han tillbaka - och fick förtroende från start. Dock blev Hansson utbytt i den 67:e minuten. RKC vann matchen med 3-2.

NORGE

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 27/3

Layouni startade för Bodö/Glimt och blev poängräddare i bottenmötet med Stabaek. Stabaek tog ledningen i den 58:e minuten genom Ohi Omoijuanfo och det såg länge ut att bli matchens enda mål. Men med fem minuter kvar av ordinarie speltid höll sig Amor Layouni framme och satte dit 1-1. Det var en viktig poäng för Bodö/Glimt då laget fortfarande är hotat av både kval och nedflyttning, men i och med det oavgjorda resultatet är laget över de båda strecken.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 24/7

Mittfältaren hade gjort mål i två matcher i rad före Kristiansunds match mot Sandefjord. Men nu är sviten bruten då han lämnade planen mållös. Dock fick han spela 90 minuter och Kristiansund vann mötet med 3-2. Laget är sjua i Tippeligan med tre omgångar kvar att spela.

Simon Alexandersson, Kristiansund – 10/0

Anfallaren har mestadels fått nöja sig med inhopp sedan flytten till Norge - så även den här gången mot Sandefjord. Alexandersson blev inbytt redan i den 24:e minuten när han ersatte Flamur Kastrati. Den svenske anfallaren gick dock mållös från 3-2-vinsten.

Conny Månsson, Kristiansund – 0/0 nollor

Utanför truppen mot Sandefjord.

Andreas Linde, Molde – 27/7 nollor

Målvakten startade i vanlig för ordning för sitt Molde, den här gången mot Start på bortaplan. Fick se sig överlistad i den 42:e minuten då hemmalaget gjorde 1-0. I den andra halvleken vände Molde på tillställningen och vann med 3-1.

Mattias Moström, Molde – 18/2

Veteranen har fått en del speltid den här säsongen, men i 3-1-segern mot Start blev han kvar på bänken i 90 minuter. I och med vinsten har Molde fortfarande en liten chans att ta hem guldet i den norska högstaligan. Klubben har sju poäng upp till ledande Rosenborg med tre omgångar kvar att spela. Tvåan Brann har två fler poäng än Moströms lag.

Christopher Telo, Molde – 2/0

Utanför matchtruppen - igen, den här gången mot Start. Det har bara blivit två matcher den här säsongen och den senaste var i maj. Har plågats av skador.

Pawel Cibicki, Molde (utlånad från Leeds) – 11/2

Anfallaren fick åter Ole Gunnars Solskjaers förtroende från start. Det tackade Cibicki för genom att sätta dit 2-1-målet i svenskmötet med Start. 24-åringen blev sedan utbytt med tio minuter kvar av matchen. Molde vann till slut med 3-1.

Isak Ssewankambo, Molde – 3/0

22-åringen lämnades utanför truppen i förra omgången mot Sarpsborg. När Molde nu mötte Sarpsborg var Ssewankambo tillbaka i truppen, man han fick nöja sig med att se sitt lag besegra Start från bänken.

Martin Broberg, Odd – 22/4

Broberg startade när Odd vann mot Tromsö med 1-0 på hemmaplan. 28-åringen fick spela 90 minuter och blev varnad i den 70:e minuten. Odd ligger på en delad sjätte plats, samma poäng som Kristiansund, i Tippeligan.

Jonathan Levi, Rosenborg 19/4

Yttern startade, och spelade 90 minuter, när Rosenborg föll mot Salzburg i Europa League i torsdags. Tillbaka i ligan blev det ingen speltid för Levi i toppmötet med Brann. Rosenborg vann matchen med 2-1.

Pontus Engblom, Sandefjord – 26/6

26-åringen startade för jumbon Sandefjord mot Kristiansund på bortaplan. Engbloms lag förlorade 3-2 och går mot degradering. Med tre omgångar kvar av ligan har Sandefjord bara kvalplatsen inom räckhåll och upp till den är det åtta poäng.

William Kurtovic, Sandefjord – 7/1

Mittfältaren fick starta för fjärde matchen i rad för sitt Sandefjord mot Kristiansund. Dock blev Kurtovic utbytt efter 70 minuter. Sandefjord förlorade med 3-2.

Marcus Sandberg, Stabaek – 9/1 nollor

Stod mellan stolparna när Stabaek kryssade mot Bodö/Glimt (1-1). Sandberg var nära att få hålla nollan, men med fem minuter kvar av matchen fick han se sig överlistad av Amor Layouni.

Kevin Kabran, Start – 22/7

Skadad och utanför truppen när Start förlorade mot Molde på hemmaplan (1-3).

Elliot Käck, Start – 26/2

Vänsterbacken spelade i vanlig hela matchen för sitt Start, den här gången mot Molde. Käcks lag fick se sig besegrat med 1-3.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 9/0

Israelsson har tvingats stå över ett par omgångar på grund av skada. Nu var han dock tillbaka från frånvaron och spelade dessutom från start när Vålerenga ställdes mot Strömsgodset. Däremot fick Israelsson inte spela hela matchen, då han blev utbytt i den 67:e minuten. Vålerenga förlorade matchen med 2-0.

PORTUGAL

Erdal Rakip, Benfica – 0/0

Rakip fortsätter att lämnas utanför Benficas matchtrupp. Den här veckan var han inte med mot Beleneses.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 12/0

Mittbacken startade i åttondelsfinalen mot Rubin Kazan i ryska cupen. Den matchen förlorade Dynamo Moskva efter att Kazans Sardar Azmoun gjort enda målet tidigt i den andra halvleken. I helgens ligaspel fick den tidigare Elfsborgsspelaren åter förtroende från start och han spelade hela matchen för Dynamo Moskva mot Akhmat Groznyj (0-0).

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 16/6

Ytterforwarden spelade 90 minuter i Krasnodars 2-1-förlust mot Standard Liege i Europa League i torsdags. Tillbaka i ligaspelet blev Claesson matchhjälte för sitt lag mot storklubben CSKA Moskva. Krasnodar låg under med 1-0 när det återstod drygt tio minuter av matchen. Då gjorde först den tidigare Kalmar FF-spelaren Ari da Silva 1-1 och två minuter därefter satte Viktor Claesson dit 2-1, det blev också slutresultatet.

Anton Salétros Jönsson, FK Rostov – 7/1

Mittfältaren fick förtroende från start mot Lokomotiv Moskva förra veckan. Nu när Rostov ställdes mot Anzji på hemmaplan fick han sitta på bänken under hela matchen. Rostov vann matchen med 1-0 trots att man fick en spelade utvisad i den 53:e minuten.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 1/0

Mittbacken har svårt att ta en plats i startelvan. Mot Anzji fick han åter sitta på bänken i 90 minuter.

SCHWEIZ

Nabil Bahoui, Grasshoppers – 13/3

Senast fick Bahoui chansen från start mot Sion. I den här omgången, mot Basel, fick den tidigare AIK-spelaren inleda matchen på bänken. Men vid underläge med 3-0 i halvtid ersatte han Jeffren Suarez och han spelade hela matchens andra akt. Dock blev det inga poäng för Bahoui och Grasshoppers förlorade med 3-1. Grasshoppers ligger näst sist i den schweiziska ligan.

Alexander Gerndt, FC Lugano – 12/4

Anfallaren spelade hela matchen för sitt FC Lugano mot Thun och gjorde dessutom det matchavgörande målet. Lugano tog ledningen redan i den andra minuten, men Thun kvitterade dryga kvarten senare. Vid ställningen 1-1 klev Alexander Gerndt fram och satte dit 2-1 och det målet blev matchens sista.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Radnicki Nis - 4/3

Anfallaren lämnades utanför truppen när Radnicki Nis besegrade Buducnost Dobanovci med 4-1 i den serbiska cupen i onsdags. I helgens ligamatch mot Rad (0-0) återfanns han inte heller med i matchtruppen.

TURKIET

Mitrovic har en sträckning i ena låret och förväntas vara borta i fyra veckor till. Var i förra veckan och i helgen utanför truppen för tredje och fjärde matchen i rad. Först vann laget med 4-1 i serbiska cupen och i helgen blev det kryss mot Rad Belgrad (0-0) i ligan. Laget är obesegrat den här säsongen och är tvåa i den serbiska ligan.

Johannes Hopf, Ankaragücü - 8/3 nollor

Målvakten är vanligtvis given i laget, men missade i helgen andra raka ligamatchen med anledning av skada. Han har under lite mer än två veckor rehabiliteringstränat. I målvaktens frånvaro imponerade Ankaragücü och slog Fenerbahce med 3-1, lagets andra raka seger och är nu femma i Süper Lig.



Abdul Khalili, Kasimpasa - 1/1

Khalili har varit skadad sedan målet i premiären. I helgen tanför truppen för nionde matchen i rad. Laget kryssade då mot Erzurumspor (1-1) i ligan. Kasimpasa lyfte i och med det till andraplats i ligan.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor - 5/0

Svensken gjorde i helgen fjärde raka matchen från start i 2-0-förlusten mot Kayserispor (0-0) i ligan, men blev däremot i den 87:e minuten utbytt, när laget jagade ett reduceringsmål. Sivasspor är placerat på 14:e-plats i tabellen i Turkiet.

Daniel Larsson, Akhisar Belediyespor - 4/0

Anfallaren fick senast speltid för första gången sedan i slutet av augusti, men fick under måndagskvällen sitta på bänken i 90 minuter i 1-0-segern mot Göztepe i ligan. Laget är därmed numera näst sist i tabellen i Turkiet.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 9/1

Anfallaren har det just nu tufft med att få fart på målproduktionen. I förra veckan spelade han från start i 3-2-förlusten mot Zürich i Europa League, men blev utbytt i halvtid och fick sedan sitta på bänken i 90 minuter i lagets 6-2-seger mot Werder Bremen i Bundesliga. Leverkusen är tolva i ligan.



Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Anfallaren fick förra helgen sitt första inhopp för säsongen, men var under den gångna veckan åter tillbaka i frysboxen. Han var utanför truppen i mötet med Limassol (2-0-seger) i Europa League och likaså i mötet med Nürnberg (1-1) i ligan. Eintracht Frankfurt är sjua i den tyska högstaligan.



Oscar Wendt, Mönchengladbach - 10/0

Vänsterbacken spelade i helgen åter från start, men den här gången utan lycka, då Mönchengladbach föll med 3-1 mot Freiburg i ligan. Laget är trea i Bundesliga.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 10/0

Given i startelvan, men föll i helgen blytungt mot Bayer Leverkusen med 6-2 hemma i ligan. Bremen är trots det fyra i ligatabellen.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Högerbacken var åter utanför truppen i helgen och fick den här veckan se Bremen förlora med hela 6-2 mot Bayer Leverkusen i ligan. Bremen är fyra i Bundesliga.



Robin Quaison, Mainz - 8/1

Anfallaren var i helgen tillbaka efter skadeproblem och fick ett inhopp med 21 minuter kvar av matchen i 2-1-förlusten mot Bayern München i ligan. Mainz är placerat på 13:e-plats i tabellen i Bundesliga.



Mikael Ishak, Nürnberg - 9/4

Anfallaren skadade nyligen knät igen, men är hoppfull om att inom en snar framtid vara tillbaka på planen igen, även om han inte får gå ut med hur snart det är. I helgen var han utanför truppen i mötet med Frankfurt (1-1) i ligan. Nürnberg är på 14:e-plats i ligatabellen i Bundesliga.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 12/3

Landslagsstjärnan har ljumskproblem och missade både förra veckans Europa League-möte med Celtic (2-0-seger) och ligamöte med Schalke 04 (0-0). Tränaren Ralf Rangnick meddelade nyligen att klubben måste gå till botten med problemet, då det hämmat svensken under inledningen av säsongen. Laget är femma i Bundesliga.



Alexander Isak, Dortmund - 0/0

Anfallaren var som vanligt utanför Dortmunds A-trupp i både Champions League och i Bundesliga, men var heller med i truppen i helgen i klubbens andralag, som kryssade mot Straelen (1-1) på bortaplan i den tyska fjärdeligan, Regionalliga.

Simon Hedlund, Union Berlin – 10/2

Tungt för svensken just nu. Yttern var i helgen utanför truppen för andra matchen i rad, när Union Berlin kryssade mot Dynamo Dresden (0-0) i ligan. Union Berlin är däremot fortsatt obesegrat och är trea i tabellen i ligan.



Sebastian Andersson, Union Berlin – 12/5

Anfallaren spelade i helgen åter från start, men lämnade planen mållös för tredje matchen i rad efter 78 minuter mot Dynamo Dresden (0-0). Laget är trea i tabellen i den tyska andraligan.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 11/0

Efter inhopp senast, så var högerbacken i helgen tillbaka i startelvan igen mot Union Berlin (0-0). Det var lagets tredje raka kryss och nu är Dresden elva i den tyska andraligan. Wahlqvist kan stoltsera med två assist den här säsongen.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 10/0

Numera given i startelvan. Mittbacken gjorde i helgen åttonde raka matchen från start mot Darmstadt (2-0-förlust). Laget är numera fyra i Zweite Bundesliga.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Utanför truppen för nionde ligamatchen i rad i Tyskland. Verkar inte finnas med i tränaren Friedhelm Funkels planer för säsongen. Düsseldorf föll i helgen med 3-0 hemma mot Wolfsburg och är jumbo i den tyska högstaligan.



Christoffer Nyman, Eintracht Braunschweig - 0/0

Nyman rehabiliterar ännu sin långtidsskada, men nu med Braunschweig i Tyskland. Det är däremot ännu oklart när han kan tänkas vara redo för matchspel igen. Laget går tungt i tyska tredjeligan och är jumbo i tabellen med åtta poäng på 13 matcher.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 27/22

Blytung helg för Ibrahimovic. Anfallaren spelade i helgen från start, när laget ledde med 2-0 mot Houston Dynamo i halvtid, men tappade till 3-2-förlust och därmed missade slutspelet i MLS. Nu återstår det att se var Ibrahimovic tar vägen härnäst. Blir det en till säsong i USA eller kanske utlåning under vårsäsongen till Europa?



Axel Sjöberg, Colorado - 17/0

Mittbacken gjorde i helgen fjärde raka matchen från start i säsongsavslutningen mot Dallas och fick vara med och fira 2-1-seger på hemmaplan. Laget missade slutspel, slutade näst sist i den västra divisionen och trea sist i hela MLS. Har kontrakt med Colorado fram till den sista december 2020.



Johan Blomberg, Colorado - 26/0

Blomberg var tillbaka i startelvan i säsongsavslutningen och fick spela 60 minuter i 2-1-segern mot Dallas på hemmaplan. Laget missade slutspel, slutade näst sist i den västra divisionen och trea sist i hela MLS. Har kontrakt fram till årsskiftet och kan därmed lämna klubben gratis.

Gustav Svensson, Seattle - 28/3

Svensson spelade i helgen åter från start i 2-1-segern mot San José, men blev utbytt i den 88:e minuten. Laget var inför matchen redan klart för slutspel och slutade i slutändan på andraplats i den västra divisionen. Laget är därmed klart för semifinal i den västra divisionen, kvartsfinal räknat för hela MLS.

Gabriel Somi, New England Revolution - 15/0

Utanför truppen i säsongsavslutningen och segern med 1-0 mot Montreal, vilket var 14:e matchen i rad utan speltid. Laget slutade åtta i den östra divisionen och missade därmed slutspel. Har kontrakt över 2019, men berättade i går att han planerar att prata med sin agent om framtiden i New England med anledning av knapp speltid.



Anton Tinnerholm, New York City - 31/4

Tinnerholm är given i startelvan och spelade i helgen åter 90 minuter i avslutningen i grundserien och 3-1-segern mot Philadelphia. Laget blev därmed trea i den östra divisionen och ställs nu mot just Philadelphia i kvartsfinal i divisionen, åttondelsfinal sett till hela MLS.



Joel Qwiberg, San José Earthquakes - 6/0

Backen var i helgen utanför truppen för fjärde matchen i rad i säsongsavslutningen och 2-1-förlusten mot Seattle Sounders. San José slutade sist i hela MLS. Backen fick under säsongen knapp speltid och lämnar nu möjligen klubben.



Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 33/6

Eriksson fick för andra matchen i rad börja på bänken, men fick hoppa in och spelade i 17 minuter i säsongsavslutningen och 2-1-förlusten mot Seattle Sounders. San José blev därmed sist i hela ligan och Eriksson blev totalt noterad för sex mål och tre assist på 33 matcher under sin debutsäsong i USA. Eriksson har kontrakt med klubben fram till den sista december 2020.



Samuel Armenteros, Portland (utlånad från Benevento) - 30/8

Armenteros var tillbaka i startelvan efter två missade matcher med anledning av sjukdom. Då blev det 2-1-förlust i avslutningen i grundserien mot Vancouver. Trots det är laget redan klart för slutspel och ställs härnäst mot Dallas i kvartsfinal i den västra divisionen, åttondelsfinal sett till hela MLS. Blev senast målskytt i mitten av augusti i ligan.



Adam Lundqvist, Houston - 18/0

Började på bänken mot Los Angeles Galaxy, men hoppade in i början av andra halvlek och var med och förstörde festen för Zlatan Ibrahimovic och hans lagkamrater genom att vända 2-0-underläge i halvtid till 3-2-seger, vilket gjorde att Galaxy missade slutspel. Houston hade redan missat slutspel och slutade på niondeplats i den västra divisionen. Däremot kan Lundqvist i efterhand glädjas åt ett cupguld den här säsongen. Har kontrakt med Houston fram till den sista december 2020.

Pa Konaté, Cincinnati (utlånad från SPAL) - 5/0

Vänsterbacken var i veckan utanför lagets matchtrupp i förlusten mot New York Red Bulls andralag i kvartsfinalen i slutspelet i USL.