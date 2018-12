SVENSKKOLLEN: Landslagsmålvakten petad under mardrömssäsongen

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 6/4

Toivonen-tåget fortsätter att rulla på i Australien. Åter målskytt, den här gången i 1-1-matchen i derbyt mot Melbourne City, när han stötte in ett inlägg vid bortre stolpen. På ungefär 435 minuters speltid i ligan i Australien så har Toivonen gjort fyra mål och två assist.

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 13/1

Tillbaka i startelvan efter en tid utanför, och då passade Demir på att göra mål. Han gjorde 3-1-målet, matchens sista, mot Charleroi. 28-åringens blott tredje mål på hög nivå.

Eric Smith, Gent – 2/0

En fin vecka för svenskarna i Belgien. Demir blev målskytt, och Eric Smith fick äntligen göra debut efter att ha återhämtat sig från en fotfraktur. Fick en kvarts inhopp i cupen mot St. Truiden (3-1) och en halvtimmes inhopp i ligan mot Cercle Brügge (4-1). Det var Smiths första matcher sedan slutet på maj.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 21/9

Mechelen vann som vanligt allt de ställde upp i den här veckan: en cupmatch mot Kortrijk (3-0) från högstadivisionen, och en ligamatch mot Tubize (3-1). De har nu vunnit 15 av de 17 senaste matcherna. Starter för Engvall i bägge matcherna, men inga mål eller assist den här gången.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 13/3

Den bosniska ligan har gått på uppehåll och sätter igång i slutet av februari. Mladost ligger sexa i serien.

CYPERN

John Alvbåge, Nea Salamina (utlånad från Omonia) – 0/0 nollor

Alvbåge väntar fortfarande på sin debut. Han blev kvar på bänken även mot AEK Larnaca (1-0).

DANMARK

Joel Allansson, Randers FC – 9/1

Danska ligan har gått på vinterledighet. Allansson lämnar Randers i januari för att skriva på för Halmstads BK.

Mikael Boman, Randers FC – 8/0

Danska ligan har gått på vinterledighet. Boman har kontrakt med Randers i tolv månader till, men har haft en tung höst, framför allt på grund av en skada. Stannar han kvar för att kämpa sig in i startelvan?

Patrik Carlgren, Randers FC – 20/8 nollor

Danska ligan har gått på vinterledighet.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 17/0

Danska ligan har gått på vinterledighet.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 19/0

Danska ligan har gått på vinterledighet. Papagiannopoulos följer med landslaget på januariturné under den perioden.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 22/1

Danska ligan har gått på vinterledighet. Andersson följer med landslaget på januariturné under den perioden.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Danska ligan har gått på vinterledighet.

Johan Larsson, Bröndby – 23/3

Danska ligan har gått på vinterledighet. Larsson har skrivit på för franska Ligue 1-klubben, från och med den 1:a januari.

Simon Tibbling, Bröndby – 24/2

Danska ligan har gått på vinterledighet. Tibbling följer med landslaget på januariturné under den perioden.

Gustaf Nilsson, Vejle – 14/3

Danska ligan har gått på vinterledighet.

Melker Hallberg, Vejle – 16/1

Danska ligan har gått på vinterledighet. Hallberg följer med landslaget på januariturné under den perioden.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 20/5 nollor

Danska ligan har gått på vinterledighet. Rinne följer med landslaget på januariturné under den perioden.

Niklas Backman, Århus – 10/0

Danska ligan har gått på vinterledighet.

Tobias Sana, Århus – 16/3

Danska ligan har gått på vinterledighet.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 17/0

Minst sagt en händelserik vecka för Nilsson Lindelöf och Manchester United. José Mourinho fick sparken, Ole Gunnar Solskjaer har tagit över, och Nilsson Lindelöf fick fortsätta att starta. 90 nya minuter i överkörningen mot Cardiff (5-1). Svensken fick höga betyg i brittiska medier efter matchen.

Ken Sema, Watford – 10/0

Tredje raka starten för Sema i Watford, i ligan mot West Ham (2-0). Sema har nu spelat nästan lika många minuter under de senaste två-tre veckorna, som under hela sin tid i Watford innan det. Watford Observer gav Sema 7/10 i betyg för matchen mot Wst Ham. De kallade det för hans bästa insats i klubben, med hårt jobb och positiv effekt på offensiven.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Var inte med A-laget den här veckan, och U23 hade ingen match.

Viktor Gyökeres, Brighton – 1/0

Var inte med A-laget den här veckan, och U23 hade ingen match.

Joel Asoro, Swansea – 9/0

Asoro syntes inte till i 18-mannatruppen den här veckan. Hösten började positivt, men efter det har vi knappt sett någonting av Asoro.

Martin Olsson, Swansea – 17/0

Missar dessvärre resten av säsongen med en långtidsskada. Det var hälsenan som tog stryk mot Brentford, och Olsson har opererats.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 9/3 nollor

Den enda svensken i Swanseas matchtrupp mot Hull (2-3), men Nordfeldt blev kvar på bänken. Den andra målvakten, Erwin Mulder, har nu prioriterats högre i sju raka matcher.

Pontus Jansson, Leeds – 19/1

En galen match mot Aston Villa, som slutade med Leedsseger 3-2 efter att ha haft underläge med 0-2, kvitterat till 2-2 via Jansson, och vunnit med ett mål i 95:e minuten. Janssons insats i övrigt var också fin. Yorkshire Evening Post gav mittbacken 8/10 i betyg, bara två medspelarna i serieledarna fick högre.

Niclas Eliasson, Bristol City – 20/1

Eliasson har hamnat på bänken i några matcher mot slutet, och fick hoppa in sista 15-20 minuterna mot Derby (1-1). Bristol Post gillade dock svenskens inhopp. De kallade det för livligt och gav honom 7/10 i betyg.

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Enligt tidigare rapporter är Marcus Olsson ungefär en månad ifrån att börja träna med lagkamraterna igen, efter långtidsskadan han drog på sig i våras.

FINLAND

Gabriel Petrovic, IFK Mariehamn – 20/1

Den finländska ligan är slutspelad.

Philip Sparrdal–Mantilla, IFK Mariehamn – 18/0

Den finländska ligan är slutspelad.

Nicklas Maripuu, IFK Mariehamn – 26/2

Den finländska ligan är slutspelad.

Pontus Åsbrink, IFK Mariehamn – 29/2

Den finländska ligan är slutspelad.

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 26/7

Den finländska ligan är slutspelad.

Amin Nazari, IFK Mariehamn – 23/1

Den finländska ligan är slutspelad.

Tatu Varmanen, Inter Åbo – 22/0

Den finländska ligan är slutspelad.

Anders Bååth, SJK – 33/1

Den finländska ligan är slutspelad.

FRANKRIKE

Karl–Johan Johnsson, Guingamp – 17/4 nollor

Målvakten har en tuff vecka bakom sig. Till cupmatchen mot Nice i onsdags fick Marc Caillard chansen mellan stolparna istället för Johnsson och då vann Guingamp efter straffläggning (0-0 vid full tid). Därefter valde tränaren Jocelyn Gourvennec att ge Caillard fortsatt förtroende när det var dags för det viktiga bottenmötet med Monaco i ligan i lördags. Då vann jumbon Guingamp med 2-0 och har nu två poäng upp till nästjumbon Monaco. Varför Johnsson petats? Inför just matchen mot Monaco sa tränaren Gourvennec följande enligt Ouest France: "Valet har varit logiskt för mig. Vi behöver bli bättre på varje position. Jag träffade killarna efter träningen för att berätta om läget. Det här förändrar ingenting kring hur jag tänker kring Kalle Johnsson. Han är professionell och kommer att hjälpa Marco".

Jimmy Durmaz, Toulouse – 18/1

Landslagsmittfältaren startade och blev utbytt i båda matcherna som Toulouse spelat sedan senaste svenskkollen. Först föll laget med 2-1 borta mot Caen (Durmaz byttes ut i 91:a minuten) och därefter blev det seger med 2-1 borta mot Lille (Durmaz byttes ut i den 80:e minuten). Mot Lille blev han dessutom varnad.

Alexander Kacaniklic, Nantes – 0/0

Yttermittfältaren var, som väntat, utanför Nantes trupp till den gångna veckans två matcher.

Jakob Johansson, Rennes – 13/1

Rennes går som tåget efter sitt tränarbyte. Under den gångna veckan vann laget båda sina matcher. Först mot Nantes (2-1 på hemmaplan) då Johansson startade och spelade hela matchen och därefter mot Nimes (4-0 på hemmaplan) då Johansson hoppade in i den 68:e minuten.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 16/1

Högerbacken satt på bänken i cupen mot Lyon (förlust med 3-2) i onsdags, men var därefter tillbaka i startelvan till ligamatchen mot Bordeaux i söndags. Då spelade Krafth hela matchen när Amiens fick med sig 1-1 på bortaplan.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, 07 Vestur – 27/3

Den färöiska ligan är slutspelad.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain – 17/13

Forwarden startade när Al Ain skrällde rejält i semifinalen av klubblags-VM förra tisdagen. Då gjorde han 1-0-målet i en match som slutade i straffläggning (2-2 vid full tid). Berg byttes ut i den 75:e minuten. Mot Real Madrid i finalen föll Al Ain med 4-1. Även då startade Berg och blev utbytt med en kvart kvar att spela.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 8/4

Högerbacken spelade inte när Pao vann med 2-1 mot Kissamikos i cupen i onsdags.

Niklas Hult, AEK Aten – 23/0

Vänsterbacken satt på bänken under hela matchen när AEK slog Volos med 3-1 i cupen i torsdags.

Pontus Wernbloom, Paok – 15/1

Mittfältaren har slitit av sin ena hälsena och blir borta under en längre period.

Sebastian Eriksson, Panetolikos – 6/0

Har den senaste tiden haft skadeproblem, enligt grekisk media. Stod över även förra veckans cupmatch mot OF Ierapetra (0-0).

ISLAND

Valmir Berisha, Fjölnir (utlånad från Ålesund) – 20/4

Den isländska ligan är slutspelad.

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 14/0

Den isländska ligan är slutspelad.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa – 16/1

Den defensive mittfältaren startade när Haifa åkte ur cupen efter förlust med 1-0 hemma mot Hapoel Acre. Sjöstedt varnades i 54:e minuten, Acre gjorde sitt mål i den 55:e minuten och två minuter senare byttes svensken ut.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma – 20/5 nollor

Roma föll mot Juventus med 1-0 på bortaplan i helgen, men trots förlusten hyllas Robin Olsen stort för sin insats mellan stolparna. Av Gazzetta dello Sport (7,5 av 10) och Corriere dello Sport (8 av 10) fick keepern bäst betyg av alla spelare på planen. "Supermålvakt", skrev Gazzettan. "Att Roma inte faller ihop är tack vare honom", skrev Corriere dello Sport.

Albin Ekdal, Sampdoria – 16/0

Mittfältaren spelade som vanligt hela matchen när Sampdoria i helgen slog Empoli med 4-2 på bortaplan. Ekdal varnades i den 82:a minuten. Sampdoria ligger sexa i Serie A just nu.

Filip Helander, Bologna – 14/0

Bologna har spelat två 0-0-matcher den gångna veckan. Först hemma mot Milan och därefter borta mot Parma. Helander spelade 90 minuter i båda matcherna och blev varnad mot Milan.

Mattias Svanberg, Bologna – 12/0

Bologna har spelat två 0-0-matcher den gångna veckan. Först hemma mot Milan och därefter borta mot Parma. Svanberg startade båda matcherna men blev utbytt i den 61:a minuten mot Milan.

Oscar Hiljemark, Genoa – 16/1

Mittfältaren spelade hela matchen när Genoa slog Atalanta med 3-1 på hemmaplan i helgen.

Svante Ingelsson, Udinese – 0/0

Skadad.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) – 10/0

Mittfältaren fick återigen starta i Serie B, när Hellas i helgen spelade 0-0 borta mot bottenlaget Livorna. Verona ligger femma i ligan.

Marcus Rohdén, Crotone – 17/2

Landslagsmittfältarens lag har det tufft just nu. I söndags föll man med hela 3-0 borta mot Benevento. Då startade Rohdén, men blev utbytt redan i paus. Crotone ligger på plats 16 (negativ kvalplats) i Serie B, efter att förra säsongen ha spelat i högstaligan.

LETTLAND

Ricardo Gray, Valmiera – 13/3

Den lettiska ligan är slutspelad.

Camron Nguesseu, Valmiera – 2/0

Den lettiska ligan är slutspelad.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 12/1

Anfallaren startade, och spelade 90 minuter, senast mot Floriana i ligan. Den maltesiska ligan har just nu uppehåll.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 21/5

Ytterforwarden gjorde mål i den senaste omgången mot Ado den Haag, då han läckert placerade in 2-1 i den andra halvleken. Feyenoord släppte senare in 2-2 mot svenskens lag är tredjeplacerat i Eredivsie. Larsson spelade också 90 minuter i torsdags, då Feyenoord mötte Utrecht. Den matchen vann Larssons gäng med 1-0.

Emil Bergström, Utrecht – 7/1

Mittbacken fick starta i två raka matcher. Men när Utrecht ställdes mot Feyenoord i den holländska cupen i torsdags blev han åter förpassad till bänken. I helgens ligaomgång mot Ajax (1-3) fick han också nöja sig med att följa matchen från sidlinjen. För Algemeen Dagblad berättade mittbacken att debutsäsongen i den holländska klubben varit lite av en besvikelse. "Ja, naturligtvis är det frustrerande. Jag tycker att jag har kvalitet nog för att spela och det tycker jag också att jag visade i de två matcherna jag spelade i", säger han till tidningen enligt Voetbal Primeur.

Simon Gustafson, Utrecht – 20/4

Mittfältaren har påvisat en fin form den senaste tiden och bland annat svarade han för dubbla assist mot Herenveen den 16 decembet. Men när laget ställdes mot Feyenoord i cupen (0-1) i torsdags och i helgens omgång mot Ajax (1-3) lämnade han matcherna poänglös.

Kristoffer Peterson, Heracles – 19/10

Ytterforwarden, som öst in mål under hösten, slog åter till mot Excelsior i helgen. Peterson frispelades efter dryga halvtimmen och han rundade målvakten och satte dit 1-0. Heracles vann matchen med 3-0 och Peterson fick 7/10 i betyg av AD, näst bäst i sitt lag tillsammans med målvakten Blaswich. Svenske kan vara på väg bort från Heracles i vinter. Peterson har själv bekräftat att det finns intresse och enligt Aftonbladet ska AEK Aten vara intresserat av honom.

Ramon Pascal Lundqvist, PSV Eindhoven – 2/1

Den offensive mittfältaren får sin speltid i PSV:s andralag - och där gör han det bra. När laget mötte Almere i den holländska andraligan gjorde Pascal Lundqvist åter poäng då han han assisterade Joël Piroes 3-0-mål. PSV vann senare matchen med 5-2. Enligt Voetbal Primeur rkytas 21-åringen ryktas på väg bort från PSV och hans agent säger, enligt sajten att det finns intresse från andra klubbar i Eredivsie.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 20/6

Den norsksvenske mittfältaren är glödhet. När RKC Waalwijk ställdes mot Go Ahead Eagles slog han till med mål för tredje matchen i rad och nu är han noterad för sex fullträffar på arton ligamatcher. RKC vann matchen med 3-1.

NORGE

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 30/3

Den norska ligan är slutspelad.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 27/6

Den norska ligan är slutspelad.

Simon Alexandersson, Kristiansund – 11/0

Den norska ligan är slutspelad.

Conny Månsson, Kristiansund – 0/0 nollor

Den norska ligan är slutspelad. Målvaktsveteranen sitter på utgående kontrakt med Kristiansund.

Andreas Linde, Molde – 29/8 nollor

Den norska ligan är slutspelad. Lindes tränare Ole Gunnar Solskjær, vikarierar just nu på tränarposten i Manchester United.

Mattias Moström, Molde – 20/2

Den norska ligan är slutspelad. 35-årigens kontrakt går ut vid årsskiftet, men Moström har öppnat för att förlänga med klubben- Moström har spelat i Molde sedan år 2007.

Christopher Telo, Molde – 2/0

Den norska ligan är slutspelad.

Pawel Cibicki, Molde (utlånad från Leeds) – 12/3

Den norska ligan är slutspelad och det Pawel Cibicki vänder tillbaka till Leeds efter sin lånesejour i Molde. Ryktas dock vara på väg bort från den engelska klubben och enligt uppgifter till Fotbollskanalen rycker Elfsborg och IFK Norrköping i anfallaren. Sportbladet har också rapporterat om nyheten och tidningen har uppgett att anfallaren troligtvis kommer att hamnade i Boråslaget på ett lån.

Isak Ssewankambo, Molde – 4/0

Den norska ligan är slutspelad och det står klart att Isak Ssewankambo kommer att lämna Molde, då han inte blivit erbjuden något nytt kontrakt. Var han spelar härnäst är ännu inte fastställt.

Martin Broberg, Odd – 24/4

Den norska ligan är slutspelad och Broberg kommer nästa säsong att återvända till allsvenskan och Örebro.

Jonathan Levi, Rosenborg 23/4

Den norska ligan är slutspelad.

Pontus Engblom, Sandefjord – 29/6

Den norska ligan är slutspelad och Sandefjord trillade ur högstadivisionen. Engblom har kontrakt med klubben över nästa säsong. Samtidigt har han öppnat för en comeback i Sundsvall någon gång i framtiden. "Det är ingen hemlighet att Giffarna är en klubb som ligger mig varmt om hjärtat. Självklart hade det varit kul att spela på hemmaplan nån gång igen i karriären, sen om det sker nu eller senare får framtiden utvisa", sa han till FotbollDirekt.

William Kurtovic, Sandefjord – 10/1

Den norska ligan är slutspelad. Kurtovic sitter på utgående kontrakt med Sandefjord.

Marcus Sandberg, Stabaek – 14/3 nollor

Den norska ligan är färdigspelad och Stabaek höll sig kvar efter att ha vunnit dubbelmötet mot Ålesund i kvalet.

Kevin Kabran, Start – 23/7

Den norska ligan är slutspelad och Start blev degraderat. Kabran sa till Fotbollskanalen tidigare i höstas att han hellre vill spela på en högre nivå än den norska andraligan. Enligt Aftenposten finns det också intresse för anfallaren.

Elliot Käck, Start – 28/2

Den norska ligan är slutspelad. Start blev degraderat och spelar år 2019 i den näst högsta serien. Käck, liksom Kabran, har inte gjort någon hemlighet av att andradivisionen inte lockar. "Det är väl inget man är jättesugen på att göra", sa han till Fotbollskanalen i november. Enligt Expressen pågår förhandlingar mellan Djurgården och vänsterbacken om en återkomst i blårandigt.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 10/0

Den norska ligan är slutspelad. Israelssons låneavtal med Vålerenga sträcker sig till och med nästa sommar, därefter kommer han att ansluta till den norska klubben permanent.

PORTUGAL

Erdal Rakip, Benfica – 0/0

Mittfältaren var utanför truppen i både A- och B-lagets matcher.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 17/0

Den ryska ligan har uppehåll.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 23/8

Den ryska ligan har uppehåll. Under den gångna veckan stod det klart vilka Krasnodar får möta i Europa League. Klubben ställs mot Isaac Kiese Thelins Bayer Leverkusen.

Anton Salétros Jönsson, FK Rostov – 9/1

Den ryska ligan har uppehåll.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 5/1

Den ryska ligan har uppehåll.

SCHWEIZ

Nabil Bahoui, Grasshoppers – 17/3

Den schweiziska ligan har uppehåll.

Alexander Gerndt, FC Lugano – 18/5

Den schweiziska ligan har uppehåll.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Radnicki Nis - 4/3

Mitrovic är skadad, men missade inte någon match i veckan, då serbiska ligan har uppehåll fram till i mitten av februari. Anfallaren kom senast till spel genom ett inhopp den 30 september mot Partizan i ligan. Nis är tvåa i ligan och har nio poäng upp till ettan Röda Stjärnan.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés - 11/0

Guidetti gjorde förra helgen sin första start i ligan sedan i slutet av september, men satt i helgen på bänken i 90 minuter i 1-0-segern mot Real Sociedad i La Liga. Alavés är placerat på femteplats i ligatabellen i Spanien.

TURKIET

Johannes Hopf, Ankaragücü - 8/3 nollor

Målvakten är vanligtvis given i laget, men har sedan i början av oktober haft skadeproblem. 31-åringen var utanför truppen i helgens 3-0-förlust mot Göztepe i ligan likaså i förra veckans 3-2-seger mot Bodrumspor i turkiska cupen. Målvakten deltog heller inte i lagets träning före matchen och spelade senast match 6 oktober. Ankaragücü är placerat på tolfteplats i ligan.



Abdul Khalili, Kasimpasa - 1/1

Khalili skadade sig i premiären och slet tidigare i höst upp skadan igen, vilket ledde till att han behövde opereras och missar hela höstsäsongen. I helgen blev det seger för hans Kasimpasa mot Besiktas med 4-1 och tidigare i veckan även 4-1-seger i returmötet med Menemen Belediyespor i turkiska cupen. Kasimpasa är numera fyra i ligatabellen, sex poäng bakom Basaksehir i serieledning.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor – 13/0

Mittbacken är som bekant ordinarie i lagets startelva och gjorde i går 90 minuter under julaftonskvällen i 4-2-förlusten mot Galatasaray i ligan. Det var lagets första förlust sedan i slutet av oktober och nu är Sivasspor nia i ligataballen i Turkiet.

Daniel Larsson, Akhisar Belediyespor - 5/1

Anfallaren har fortsatt tufft att få speltid i ligan. I går blev det åttonde raka matchen på bänken under julaftonskvällen mot Konyaspor (0-0) på hemmaplan. Larsson spelade senast i ligan den 20 oktober, men har däremot fått speltid i två matcher i december i turkiska cupen. Akhisar är placerat på 15:e-plats i tabellen i Süper Lig.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Bayer Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 12/1

Åter utan speltid i båda veckans matcher ligan. Anfallaren satt i helgen på bänken i 90 minuter i 3-1-segern mot Hertha Berlin och dessförinnan 90 minuter på bänken i 2-1-segern mot Schalke 04 i ligan. Verkar endast få speltid när det inte gäller lika mycket i Europa League, då han senast fick ett inhopp den 20 oktober i Bundesliga. Trots helgens seger fick tränaren Heiko Herrlich sparken, samtidigt som tidigare Borussia Dortmund- och Ajax-tränare Peter Bosz tog över rodret i klubben.

Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Efter tre raka matcher på läktaren, så var Hrgota i helgen tillbaka på bänken i Bundesliga. Däremot ingen speltid i 3-0-förlusten mot Bayern München i ligan. Eintracht Frankfurt är placerat på sjätteplats i ligatabellen i Tyskland.



Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach - 19/0

Wendt kom i veckan till start i båda ligamötena med Nürnberg (2-0-seger) och i fredagens seriefinal med Borussia Dortmund (2-1-förlust). Borussia Mönchengladbach tappade därmed andraplatsen i ligan och är nu trea, nio poäng bakom Borussia Mönchengladbach i serieledning. Wendt fick hyfsat låga betyg mot både Nürnberg och Bayern, endast fyra av sex av Kicker, där ett är högst betyg.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 19/1

Augustinsson kom till spel i båda veckans ligamatcher mot Hoffenheim (1-1) och mot Leipzig (3-2-förlust). Vänsterbacken gjorde 90 minuter i båda matcherna, samt en framspelning mot Hoffenheim, men fick trots det sörja att laget numera har tre raka matcher utan seger i ligan och är placerat på tiondeplats i Bundesliga. Augustinsson fick ett bra betyg mot Hoffenheim, två av sex av Kicker, där ett är bäst, samt fyra av sex av Kicker i förlusten mot Leipzig. Dessutom blev svensken uttagen i Kickers ”Omgångens lag” efter mötet med Hoffenheim.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Beijmo var i förra veckan utanför Bremens matchtrupp mot både Hoffenheim (1-1) i ligan och mot Leipzig (3-2-förlust) i ligan. Han kom heller inte till spel med andralaget i tyska fjärdeligan, då den ligan har uppehåll fram till slutet av februari. Beijmo är totalt noterad för tre matcher i höst i tyska fjärdeligan, Regionalliga Nord.



Robin Quaison, Mainz - 17/5

Äntligen målskytt! Quaison slog i veckan till med två mål mot Eintracht Frankfurt (2-2) och var både med i Kickers ”Omgångens lag” och blev utsedd till ”Omgångens spelare” av tidningen. Svensken fick även bra betyg med 1,5 av 6 av Kicker, där 1 är högst betyg. Efteråt sa han däremot att han hellre ville ha en seger än två mål till på kontot. I helgens möte med Hoffenheim (1-1) blev det åter 90 minuter på planen, men den här gången varken mål eller assist. Efter mötet med Hoffenheim fick Quaison fyra av sex i betyg av Kicker.



Mikael Ishak, Nürnberg – 14/4

Mikael Ishak är vanligtvis ordinarie i Nürnberg, men hade i veckan skadeproblem och missade mötet med Borussia Mönchengladbach (2-0-förlust) i Bundesliga. I helgen var han däremot redo för spel igen och fick ett inhopp i 1-0-förlusten mot Freiburg i ligan. Ishak spelade 22 minuter, vilket var för kort tid för ett betyg av Kicker. Nürnberg går just nu extremt tungt och har elva raka matcher utan seger i ligan. Nürnberg är därmed placerat på 18:e-plats, sist i Bundesliga med fyra poäng upp till Augsburg på säker mark i ligatabellen.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 12/3

Emil Forsberg lider fortsatt av ljumskproblem och var i veckan utanför lagets matchtrupp mot både Bayern München (1-0-förlust) i ligan och mot Werder Bremen (3-2-seger) i Bundesliga. Leipzig hänger med i toppen och är fortsatt fyra i Bundesliga. För tre veckor sedan rapporterade Bild att Forsberg besöker ”mirakelläkaren” Franz Leberbauer i Österrike. Leipzig-tränaren Ralf Rangnick uttalade sig också i artikeln och sa att Forsberg stannar hos Leberbauer "så länge det är nödvändigt". Den här veckan meddelade endast Leipzig att Forsberg fortsatt inte är tillgänglig för matchspel med laget.



Alexander Isak, Dortmund - 0/0

Anfallaren var som vanligt inte uttagen i Dortmunds matchtrupp i veckan i Bundesliga och kom heller inte till spel med andraligalaget i tyska fjärdeligan, Regionalliga West, där ligan har uppehåll till i mitten av februari. Nyligen uttalade sig Isaks agent Moses Ssewankambo om talangens situation i Dortmund och sa bland annat att de aldrig haft en ”seriös konversation” med tränaren Lucien Favre, men även att Isak, trots flyttrykten, förmodligen vill stanna i Dortmund.

Simon Hedlund, Union Berlin – 13/2

Svensken fick inledningsvis gott om speltid, men sedan i slutet av oktober har han varierat inhopp med att sitta på bänken och läktaren. I helgen var han utanför matchtruppen för fjärde matchen i rad i 3-0-förlusten mot Erzebirge Aue och kommer med största sannolikhet att lämna laget i januari. Hedlund sa i veckan att han ”hoppas få till en flytt i januari” och tidigare har agenten Per Jonsson vittnat om intresse från bland annat Tyskland och Belgien.



Sebastian Andersson, Union Berlin – 20/7

Andersson får, till skillnad från Hedlund, förtroende i Union Berlin. Efter endast inhopp i förra matchen, så fick han i helgen göra 90 minuter, den här gången i 3-0-förliusten mot Erzebirge Aue och i säsongens första förlust i ligan. Svensken fick dock inte ett allt för dåligt betyg, i stället 3,5 av 6 av Kicker, där 1 är högst betyg i betygsskalan. Union Berlin är fortsatt obesegrat och fyra i ligatabellen.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 14/0

Högerbacken är skadad och missar resten av höstsäsongen. Wahlqvists Dresden tog i helgen första segern på fyra matcher, 3-1 mot Duisburg i tyska andraligan. Dresden är placerat på tiondeplats i Zweite Bundesliga.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 17/1

Tungt just nu för Magyars Greuther Fürth. Svensken gjorde i helgen åter 90 minuter, den här gången mot Sandhausen (0-0), men det var lagets fjärde raka match utan seger i ligan. Magyar fick fyra av sex i betyg av Kicker, där ett är högst i betygsskalan. Nu är laget elva i Zweite Bundesliga.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Emir Kujovic är möjligen så långt ifrån en startelva det går att vara i Bundesliga. I veckan utanför lagets matchtrupp för 16:e och 17:e ligamatcherna i rad, när Düsseldorf slog lite oväntat Borussia Dortmund med 2-1 och Hannover med 1-0, vilket innebär att laget nu är på 14:e-plats i ligatabellen i Bundesliga. Anfallaren har kontrakt med den tyska klubben fram till nästa sommar.



Christoffer Nyman, Eintracht Braunschweig - 6/1

Nyman gjorde i helgen femte raka matchen från start mot Karlsruher (1-1) i tyska tredjeligan. Svensken lämnade planen mållös för tredje matchen i rad och med vetskapen om att Braunschweig går på uppehåll som jumbo i tredjeligan. I veckan kom däremot nya uppgifter från regionalsport.de om att Nyman är på väg bort från klubben och att han ska ha ”tömt sin plats” i omklädningsrummet. Samtidigt lade även IFK Norrköping ut ett inlägg på Twitter i går med en julhälsning från Nyman som gick att tolka som en hint för en återkomst till Peking inom en snar framtid.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 27/22

Ibrahimovics Galaxy missade slutspel i MLS. Ibrahimovic ryktades under en längre tid vara aktuell för en flytt till Milan, men skrev i stället på ett nytt avtal med Galaxy och blev en så kallad ”designated player”, det vill säga att han går utanför ligans lönetak och nu uppges tjäna 70 miljoner kronor nästa år. Om summan stämmer är det best betalt genom tiderna för en spelare över ett år i MLS.



Axel Sjöberg, Colorado - 17/0

Sjöbergs Colorado missade slutspel, slutade näst sist i den västra divisionen och tredje sist i hela MLS. Har kontrakt med Colorado fram till den sista december 2020, men kunde trots det draftas i veckan av nästa års nykomling i MLS Cincinnati, men blev trots det kvar i Colorado.



Johan Blomberg, Colorado - 26/0

Blombergs Colorado slutade näst sist i den västra divisionen och trea sist i hela MLS. Har kontrakt fram med Colorado fram till den sista december 2020, men kunde trots det draftas i veckan av nästa års nykomling i MLS Cincinnati, men blev trots det kvar i Colorado.

Gustav Svensson, Seattle - 30/3

Svenssons Seattle åkte ut i semifinalen i den västra divisionen och totalt kvartsfinalen i hela MLS. Svensson var aktuell för en återkomst till IFK Göteborg, men förlängde i stället sitt avtal med Seattle över nästa år.

Gabriel Somi, New England Revolution - 15/0

Somis New England Revolution slutade åtta i den östra divisionen och missade därmed slutspel. Backen har kontrakt över 2019, men med en option på förlängning med ytterligare ett år. I veckan berättade Somis agent Abgar Barsom för Fotbollskanalen att de tittar på andra alternativ och därefter bekräftade Barsom för Östersunds-Posten att Örebro har anmält sitt intresse för backen.



Anton Tinnerholm, New York City – 34/4

Tinnerholms New York City blev nyligen utslaget av Atlanta United i semifinalen i den östra divisionen och totalt kvartsfinalen i hela MLS. Svensken kan summera en bra säsong personligen med gott om speltid och totalt fyra mål och sex assist, men är säkerligen missnöjd med uttåget i slutspelet. Gästade i förra veckan podcasten ”Lundh” och berättade bland annat att han inte har diskuterat ett nytt kontrakt med New York City, men att det inte är omöjligt att han skulle vilja förlänga.



Joel Qwiberg, San José Earthquakes - 6/0

Qwibergs San José slutade sist i hela MLS. Backen fick under säsongen knapp speltid, men har kontrakt med San José även över nästa år. Nyligen sa han i en intervju med Helagotland.se att han förhåller sig till sitt avtal men att man aldrig kan veta vad som händer, då det har kommit in en ny tränare och MLS-lagen endast får ha åtta utländska spelare, vilket gör att det kan vända snabbt i fotbollen.



Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 33/6

Erikssons San José slutade sist i hela ligan och svensken blev totalt noterad för sex mål och tre assist på 33 matcher under sin debutsäsong i USA. Eriksson har kontrakt med klubben fram till den sista december 2020, men nyligen uppgav Expressen att svensken kan vara aktuell för att vända tillbaka till Djurgården.



Samuel Armenteros, Portland (utlånad från Benevento) - 30/8

Armenteros Portland gick ända till final i MLS-slutspelet, men föll med 2-0 mot Atlanta United. Svensken missade hela slutspelet på grund av skadeproblem och ser nu ut att lämna Portland. Armenteros agent Fredrik Risp sa nyligen till Fotbollskanalen att svensken är öppen för att stanna, men att det kan bli att han lämnar ändå, även om det fortfarande inte är helt bestämt. ”Först och främst så ska klubbarna komma överens om prislapp innan Samuels personliga villkor för en fortsättning kan diskuteras. Så den dörren hålls öppen fortfarande, men vi vet inte vart det landar i slutändan. Så skulle det inte bli så är Samuel en Benevento-spelare från 1 januari igen”, sa Risp.



Adam Lundqvist, Houston - 18/0

Lundqvists Houston missade slutspel och slutade på niondeplats i den västra divisionen. Däremot kan han i efterhand glädjas åt ett cupguld den här säsongen. Har kontrakt med Houston fram till den sista december 2020.

Pa Konaté, Cincinnati (utlånad från SPAL) - 5/0

Den amerikanska andraligan USL är slutspelad för Konates Cincinnati, som åkte ut i slutspelet i ligan.