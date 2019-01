SVENSKKOLLEN: Landslagsmittfältarens lag är på väg ner i italienska tredjedivisionen

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 7/5

Sju matcher och poäng i samtliga av dem för Toivonen. Fem mål och två assist, och den här gången var det via ett kvitteringsmål med en kvart kvar mot Wellington Phoenix (1-1). Toivonen stötte från nära håll in ett misslyckat skottförsök.

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 14/1

Demir fick en ny start, mot Kortrijk, men den här gången gick det sämre efter att svensken hade blivit målskytt veckan innan. Zulte Waregem tappade 2-0-ledning till 2-4-förlust på 25 minuter i andra halvlek. Demir byttes ut i 2-3-underläge.

Eric Smith, Gent – 2/0

Efter två raka inhopp blev Eric Smith kvar på bänken den här gången (1-3 mot Genk).

Gustav Engvall, KV Mechelen – 21/9

KV Mechelen spelade inga matcher under mellandagarna.

Diego Montiel, KFCO Beerschot – 0/0

Montiel är klar för Beerschot, efter en succésäsong i superettan med Örgryte. Klubben slåss med Engvalls KV Mechelen om uppflyttningsplatsen, i ett lite komplext seriesystem där säsongen delas in i två grundserier och senare slutspel.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 13/3

Bosniska ligan har uppehåll.

CYPERN

John Alvbåge, Nea Salamina (utlånad från Omonia) – 0/0 nollor

Nea Salamina spelade ingen match under mellandagarna, men ligan sätter igång igen kommande helg.

DANMARK

Mikael Boman, Randers FC – 8/0

Danska ligan har uppehåll, och sätter igång i februari igen.

Patrik Carlgren, Randers FC – 20/8 nollor

Danska ligan har uppehåll, och sätter igång i februari igen.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 17/0

Danska ligan har uppehåll, och sätter igång i februari igen.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 19/0

Danska ligan har uppehåll, och sätter igång i februari igen.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 22/1

Danska ligan har uppehåll, och sätter igång i februari igen.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Danska ligan har uppehåll, och sätter igång i februari igen.

Simon Tibbling, Bröndby – 24/2

Danska ligan har uppehåll, och sätter igång i februari igen.

Gustaf Nilsson, Vejle – 14/3

Danska ligan har uppehåll, och sätter igång i februari igen.

Melker Hallberg, Vejle – 16/1

Danska ligan har uppehåll, och sätter igång i februari igen.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 20/5 nollor

Danska ligan har uppehåll, och sätter igång i februari igen.

Niklas Backman, Århus – 10/0

Danska ligan har uppehåll, och sätter igång i februari igen.

Tobias Sana, Århus – 16/3

Danska ligan har uppehåll, och sätter igång i februari igen.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 19/0

Än så länge har nästan allt gått perfekt för Manchester United efter tränarbytet. Den här veckan vann de mot Huddersfield (3-1) och Bournemouth (4-1), med svensken från start bägge gångerna. Under veckan har Nilsson Lindelöfs prestationer fått beröm av både brittisk media och inlånade tränaren Ole Gunnar Solskjaer, och då framför allt för sitt spel med bollen vid fötterna.

Ken Sema, Watford – 11/0

Två matcher för Watford: 1-2 mot Chelsea och 1-1 mot Newcastle. Sema startade mot Chelsea innan han blev utbytt i mitten av andra halvlek, och han blev kvar på bänken mot Newcastle. Matchen mot Chelsea var Semas fjärde raka start.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Var inte med i någon av veckans två matcher. Dahlbergs första halvår i Watford summeras med två ligacupmatcher på bänken.

Viktor Gyökeres, Brighton – 1/0

Gyökeres fick för andra gången sitta på bänken i Premier League (1-0 mot Everton), men Brighton gjorde bara ett byte i matchen och Gyökeres fick inte hoppa in.

Joel Asoro, Swansea – 9/0

Var inte med i matchtrupperna de här gångerna heller. Asoro har snart gått tre månader utan speltid i Swanseas A-lag.

Martin Olsson, Swansea – 17/0

Långtidsskadad och lär missa resten av säsongen.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 9/3 nollor

Swansea och Graham Potter har inte haft något rotationssystem på målvaktsposten mot slutet, utan Nordfeldt hamnade åter på bänken mot Aston Villa (0-1) och Wigan (2-2). Nordfeldt senaste match i Championship var i början av november.

Pontus Jansson, Leeds – 21/1

Inledde mellandagsmatcherna med en supermatch mot Blackburn (3-2), där Yorkshire Evening Post gav Jansson 9/10 i betyg. Lugnare i förlusten mot Hull (0-2), med 6/10 i betyg. Jansson var dock en av de bättre i den matchen, i en match där Leeds bröt sin sju raka matcher långa vinstsvit.

Pawel Cibicki, Leeds – 0/0

Cibicki är troligen bara tillfälligt tillbaka i Leeds, efter att lånet med Molde tog slut 31:a december. Enligt Aftonbladet är Leeds och Elfsborg överens om ett låneavtal, men även IFK Norrköping är intresserade.

Niclas Eliasson, Bristol City – 22/1

Eliasson var ordinarie i Bristol Citys startelva fram till mitten av december, men efter det har han inlett fyra matcher från bänken. Han fick två korta inhopp den här veckan: ett par minuter mot Brentford (1-1) och cirka en kvart mot Rotherham (1-0). Han var på planen när Bristol City gjorde matchens enda mål mot Rotherham, och Bristol Post skrev att svensken slog flera väldigt bra inlägg under sin korta tid.

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Långtidsskadad, men tidigare rapporter tydde på att han kunde vara i träning med lagkamraterna den här månaden.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 26/7

Den finländska ligan är slutspelad.

Amin Nazari, IFK Mariehamn – 23/1

Den finländska ligan är slutspelad.

Tatu Varmanen, Inter Åbo – 22/0

Den finländska ligan är slutspelad.

Erik Törnros, FC Lahti - 0/0

Forwarden skrev nyligen på för Lahti. Den finländska ligan är slutspelad.

FRANKRIKE

Johan Larsson, Guingamp - 0/0

Högerbacken skrev i dagarna på för Guingamp, efter att ha lämnat danska Bröndby. Den franska ligan har uppehåll.

Karl–Johan Johnsson, Guingamp – 17/4 nollor

Den franska ligan har uppehåll.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 18/1

Den franska ligan har uppehåll.

Jakob Johansson, Rennes – 13/1

Den franska ligan har uppehåll.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 16/1

Den franska ligan har uppehåll.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, 07 Vestur – 27/3

Den färöiska ligan är slutspelad.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain – 18/13

Forwarden startade när Al Ain förlorade kvartsfinalen i ligacupen mot Bani Yas på hemmaplan i fredags. Berg spelade hela matchen men blev mållös i 1-0-mötet.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 8/4

Den grekiska ligan har uppehåll.

Niklas Hult, AEK Aten – 23/0

Den grekiska ligan har uppehåll.

Pontus Wernbloom, Paok – 15/1

Mittfältaren har slitit av sin ena hälsena och blir borta under en längre period. Den grekiska ligan har uppehåll.

Sebastian Eriksson, Panetolikos – 6/0

Den grekiska ligan har uppehåll.

Erik Pärsson, OFI Kreta - 0/0

Forwarden skrev i dagarna på för OFI, efter att ha lämnat Falkenberg. Den grekiska ligan har uppehåll.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 14/0

Den isländska ligan är slutspelad.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa – 18/1

Den defensive mittfältaren startade både mot Hapoel Tel Aviv (1-1) och Beitar Jerusalem (1-1) under den gångna veckan. Haifa ligger sjua i tabellen, en poäng ifrån slutspelsplats.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma – 22/6 nollor

Roma har en bra vecka bakom sig. Först slog man Sassuolo med 3-1 på hemmaplan i onsdags och därefter vann man med 2-0 borta mot Parma i lördags. Olsen stod mellan stolparna i båda matcherna. Roma ligger nu sexa i Serie A.

Albin Ekdal, Sampdoria – 18/0

Mittfältaren fick två starter under den gångna veckan. Han spelade 90 minuter i 2-0-segern hemma mot Chievo och därefter blev det 82 minuter på bortaplan mot Juventus (förlust med 2-1). Sampdoria ligger sjua i Serie A.

Filip Helander, Bologna – 16/0

Bologna ligger på nedflyttningsplats i Serie A. Under den gångna veckan blev det två förluster. Först mot Lazio (2-0 på hemmaplan) och därefter mot Napoli (3-2 på bortaplan). Helander spelade 90 minuter i båda matcherna.

Mattias Svanberg, Bologna – 14/0

Bologna ligger på nedflyttningsplats i Serie A. Under den gångna veckan blev det två förluster. Först mot Lazio (2-0 på hemmaplan) och därefter mot Napoli (3-2 på bortaplan). Svanberg spelade 90 minuter mot Lazio och 71 minuter mot Napoli.

Oscar Hiljemark, Genoa – 18/1

Landslagsmittfältaren startade och blev utbytt i båda matcherna den gångna veckan. Mot Cagliari (förlust med 1-0) blev det 77 minuter, medan Hiljemark fick nöja sig med 59 minuter mot Fiorentina (0-0).

Svante Ingelsson, Udinese – 0/0

Skadad.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) – 12/0

Mittfältaren fortsätter att vara en del av Veronas startelva. Spelade 90 minuter både mot Cittadella (seger med 4-0) och Foggia (2-2) under den gångna veckan. Mot Cittadella stod Gustafson för en assist, medan han blev varnad i matchen mot Foggia.

Marcus Rohdén, Crotone – 18/2

Landslagsmittfältarens lag kämpar i botten av Serie B. Just nu ligger Crotone näst sist i ligan, på nedflyttningsplats, efter två förluster under den gångna veckan. Först föll man med hela 3-0 hemma mot Spezia (Rohdén satt på bänken under hela matchen) och därefter blev det förlust med 3-2 borta mot Ascoli (Rohdén startade men blev utbytt i den 88:e minuten). Ascoli vände 0-2 till 3-2 och satte avgörande målet i 95:e minuten.

LETTLAND

Ricardo Gray, Valmiera – 13/3

Den lettiska ligan är slutspelad.

Camron Nguesseu, Valmiera – 2/0

Den lettiska ligan är slutspelad.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 12/1

Det är uppehåll i den maltesiska ligan.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 21/5

Det är uppehåll i den holländska ligan.

Emil Bergström, Utrecht – 7/1

Det är uppehåll i den holländska ligan.

Simon Gustafson, Utrecht – 20/4

Det är uppehåll i den holländska ligan.

Kristoffer Peterson, Heracles – 19/10

Det är uppehåll i den holländska ligan.

Ramon Pascal Lundqvist, PSV Eindhoven – 2/1

Det är uppehåll i den holländska ligan.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 20/6

Det är uppehåll i den holländska andraligan.

NORGE

Jesper Löfgren, Brann – 0/0

Den norska ligan är slutspelad.

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 30/3

Den norska ligan är slutspelad.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 27/6

Den norska ligan är slutspelad.

Simon Alexandersson, Kristiansund – 11/0

Den norska ligan är slutspelad. Alexandersson hade en tung höst efter flytten till Norge från Brage och han fick sparsamt med speltid - i en intervju med Smålandsposten berättade han om hur den första tiden varit. ”Självförtroendet var på topp inför flytten till Norge. Då satt jag på bänken i början och fick göra några inhopp där jag hade lite otur. Jag hade bland annat ett skott i första matchen som räddades på mållinjen så det var lite stolpe ut”, sa han till tidningen.

Conny Månsson, Kristiansund – 0/0 nollor

Den norska ligan är färdigspelad. Månssons kontrakt gick ut vid årsskiftet, det är ännu oklart om han fått förlängt.

Haris Cirak, Kristiansund – 0/0

Den norska ligan är slutspelad.

Martin Falkeborn, Lilleström – 0/0

Den norska ligan är slutspelad.

Andreas Linde, Molde – 29/8 nollor

Den norska ligan är slutspelad.

Mattias Moström, Molde – 20/2

Den norska ligan är slutspelad och Molde-trotjänarens kontrakt löpte ut vid årsskiftet. När Molde-tränaren Ole Gunnar Solskjær tog över som interim i Manchester United fick Moström äran att skriva ett blogginlägg på The Guardian där han skrev att tränaren har två sidor i sitt ledarskap, och att hårtorken kan åka fram stundom.

Christopher Telo, Molde – 2/0

Den norska ligan är slutspelad.

Jonathan Levi, Rosenborg 23/4

Den norska ligan är slutspelad.

Marcus Sandberg, Stabaek – 14/3 nollor

Den norska ligan är slutspelad.

Christian Rubio Sivodedov, Strömsgodset – 0/0

Den norska ligan är slutspelad.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 10/0

Den norska ligan är slutspelad.

PORTUGAL

Erdal Rakip, Benfica – 0/0

Mittfältaren var, i vanlig ordning utanför, truppen när Benfica mötte Aves. Rakip har inte spelat en match på ungefär ett år.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 17/0

Det är uppehåll i den ryska ligan.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 23/8

Det är uppehåll i den ryska ligan.

Anton Salétros Jönsson, FK Rostov – 9/1

Det är uppehåll i den ryska ligan.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 5/1

Det är uppehåll i den ryska ligan.

SCHWEIZ

Nabil Bahoui, Grasshoppers – 17/3

Det är uppehåll i den schweiziska ligan.

Alexander Gerndt, FC Lugano – 18/5

Det är uppehåll i den schweiziska ligan.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Radnicki Nis - 4/3

Mitrovic är skadad och kom senast till spel den 30 september mot Partizan i serbiska högstaligan. I veckan var det uppehåll i ligan. Nis är tvåa i tabellen och har nio poäng upp till ettan Röda Stjärnan i ligatoppen.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés - 11/0

Guidetti gjorde nyligen första ligastarten sedan i slutet av september, men den här veckan var det uppehåll i La Liga. Alavés är placerat på sjätteplats i ligatabellen.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 0/0

Anfallaren lämnade i december Norrköping för Prag. Han kom därmed inte till spel under de sista matcherna av höstsäsongen och får ta sikte på det här året. Sparta Prag är placerat på femteplats i tjeckiska högstaligan.

TURKIET

Johannes Hopf, Ankaragücü - 8/3 nollor

Målvakten har under stora delar av hösten haft skadeproblem och kom senast till spel i början av oktober. I veckan var det uppehåll i Süper Lig. Ankaragücü är placerat på tolfteplats i ligatabellen.



Abdul Khalili, Kasimpasa - 1/1

Khalili skadade sig i premiären och slet tidigare i höst upp skadan igen, vilket ledde till att han behövde opereras och missade hela höstsäsongen. I veckan var det uppehåll i Süper Lig och Kasimpasa är fortsatt fyra i ligan.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor – 13/0

Mittbacken är som bekant ordinarie i lagets startelva, men kom i veckan inte till spel med anledning av uppehåll i Turkiet. Laget är fortsatt nia i ligatabellen.

Daniel Larsson, Akhisar Belediyespor - 5/1

Larsson hade en tuff inledning av säsongen med knapp speltid och kom i veckan inte till spel med anledning av uppehåll i ligan. Nu får han ta sikte mot en bättre vårsäsong med mer speltid i ligan. Akhisar tampas i botten av tabellen i Süper Lig.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Bayer Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 12/1

Kiese Thelin hade en tuff höst med knapp speltid i ligan, men med desto fler minuter i Europa League. Svensken kan inte vara helt nöjd med inledningen av säsongen i Tyskland. Bayer Leverkusen är placerat på niondeplats i Bundesliga.

Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Anfallaren ryktas vara på väg bort från Frankfurt efter knapp speltid under hösten och har dessutom ett avtal som går ut nästa sommar. AIk har nämnts som en intressent av anfallaren, men ännu är han kvar i Tyskland. I veckan var det uppehåll i ligan.



Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach - 19/0

Wendt var under hösten given i ett Mönchengladbach som gått som tåget i Bundesliga. I helgen var det däremot uppehåll och laget är fortsatt placerat på tredjeplats i ligatabellen.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 19/1

Vänsterbacken är given i Bremens startelva, men kom inte till spel i veckan med anledning av uppehåll i ligan. Bremen är tia i ligatabellen.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Beijmo fick under höstsäsongen inte speltid i A-laget, men däremot ett par matcher med andralaget i tyska andraligan. I helgen var det uppehåll i båda ligorna.



Robin Quaison, Mainz - 17/5

Quaison fick gott om speltid under hösten och slog sig under ett par samlingar in i A-landslaget i Nations League. I helgen uppehåll i ligan och laget är tolva i ligatabellen.



Mikael Ishak, Nürnberg – 14/4

Ishak hade en blandad höstsäsong med gott om speltid, men med en skada i mitten av inledningen av säsongen. Nürnberg är dessutom i ett tufft läge i tabellen och är placerat sist med fyra poäng upp till säker mark i Bundesliga.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 12/3

Forsberg hade under stora delar av höstsäsongen ljumskproblem och har inte kommit till spel med Leipzig sedan i början av oktober. Nyligen rapporterade Bild att Forsberg besöker ”mirakelläkaren” Franz Leberbauer i Österrike. Leipzig-tränaren Ralf Rangnick uttalade sig också i artikeln och sa att Forsberg stannar hos Leberbauer "så länge det är nödvändigt".



Alexander Isak, Dortmund - 0/0

Anfallaren har haft en tuff höstsäsong med inte en enda minut i A-laget. Han har i stället kommit till spel med andralaget i tyska fjärdeligan och ständigt ryktats vara på väg bort från den tyska serieledaren. Nyligen uttalade sig Isaks agent Moses Ssewankambo om talangens situation i Dortmund och sa bland annat att de aldrig haft en ”seriös konversation” med tränaren Lucien Favre, men även att Isak, trots flyttrykten, förmodligen vill stanna i Dortmund. Senast i veckan kopplades däremot Isak ihop med en flytt till turkiska Besiktas.

Simon Hedlund, Union Berlin – 13/2

Svensken fick inledningsvis gott om speltid, men sedan i slutet av oktober har han varierat inhopp med att sitta både på bänken och läktaren. I veckan var det uppehåll och Union Berlin är fyra i ligatabellen. Svenskens agent Per Jonsson berättade nyligen för Fotbollskanalen att Hedlund vill lämna Union Berlin och att det finns konkret intresse, både från Tyskland och Belgien. ”Vi har lite olika alternativ faktiskt, vilket är positivt. Det håller vi på och sonderar nu och sedan ska klubben säga sitt. Men Simon finner sig inte i det här. Det här är inte roligt”, sa Jonsson.



Sebastian Andersson, Union Berlin – 20/7

Andersson hade en fin höstsäsong med gott om speltid och ett par mål i tyska andraligan. Anfallaren är mer eller mindre ordinarie i laget, som i veckan hade uppehåll i ligan är fyra i ligatabellen och i vår ser ut att vara med och tampas om uppflyttning till Bundesliga.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 14/0

Högerbacken skadade sig i slutet av november och missade resten av höstsäsongen. Dresden är placerat på tiondeplats i Zweite Bundesliga.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 17/1

Magyar tog under hösten en ordinarie plats i laget, som inledningsvis gick bra, men i slutet av höstsäsongen tappade viktiga poäng. Laget hade i veckan uppehåll och är placerat på elfteplats i ligatabellen.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Kujovic är möjligen så långt ifrån en startelva det går att vara i Bundesliga. I veckan var det uppehåll och han fick därmed än mer tid att fundera över sin framtid i Tyskland. Anfallaren har kontrakt med den tyska klubben fram till nästa sommar.



Christoffer Nyman, Eintracht Braunschweig - 6/1

Nyman gjorde under höstsäsongen äntligen comeback på planen igen, men i ett Braunschweig som har gått trögt och är sist i tyska tredjeligan. Nyman har kontrakt till nästa sommar, men har samtidigt kopplats ihop vid flera tillfällen med IFK Norrköping.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 27/22

Ibrahimovics Galaxy missade slutspel i MLS. Svensken ryktades under en längre tid vara aktuell för en flytt till Milan, men skrev i stället på ett nytt avtal med Galaxy och blev en så kallad ”designated player”, det vill säga att han går utanför ligans lönetak och nu uppges tjäna 70 miljoner kronor nästa år. Om summan stämmer är det bäst betalt genom tiderna för en spelare över ett år i MLS.



Axel Sjöberg, Colorado - 17/0

Sjöbergs Colorado missade slutspel, slutade näst sist i den västra divisionen och tredje sist i hela MLS. Har kontrakt med Colorado fram till den sista december 2020.



Johan Blomberg, Colorado - 26/0

Blombergs Colorado slutade näst sist i den västra divisionen och trea sist i hela MLS. Har kontrakt fram med Colorado fram till den sista december 2020.

Gustav Svensson, Seattle - 30/3

Svenssons Seattle åkte ut i semifinalen i den västra divisionen och totalt kvartsfinalen i hela MLS. Svensson var aktuell för en återkomst till IFK Göteborg, men förlängde i stället sitt avtal med Seattle över nästa år.

Gabriel Somi, New England Revolution - 15/0

Somis New England Revolution slutade åtta i den östra divisionen och missade därmed slutspel. Backen har kontrakt över 2019, men med en option på förlängning med ytterligare ett år. Nyligen berättade Somis agent Abgar Barsom för Fotbollskanalen att de tittar på andra alternativ och därefter bekräftade Barsom för Östersunds-Posten att Örebro har anmält sitt intresse för backen.



Anton Tinnerholm, New York City – 34/4

Tinnerholms New York City blev nyligen utslaget av Atlanta United i semifinalen i den östra divisionen och totalt kvartsfinalen i hela MLS. Svensken kan summera en bra säsong personligen med gott om speltid och totalt fyra mål och sex assist, men är säkerligen missnöjd med uttåget i slutspelet.



Joel Qwiberg, San José Earthquakes - 6/0

Qwibergs San José slutade sist i hela MLS. Backen fick under säsongen knapp speltid, men har kontrakt med San José även över nästa år. Nyligen sa han i en intervju med Helagotland.se att han förhåller sig till sitt avtal men att man aldrig kan veta vad som händer, då det har kommit in en ny tränare och MLS-lagen endast får ha åtta utländska spelare, vilket gör att det kan vända snabbt i fotbollen.



Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 33/6

Erikssons San José slutade sist i hela ligan och svensken blev totalt noterad för sex mål och tre assist på 33 matcher under sin debutsäsong i USA. Eriksson har kontrakt med klubben fram till den sista december 2020, men nyligen uppgav Expressen att svensken kan vara aktuell för att vända tillbaka till Djurgården.



Samuel Armenteros, Portland (utlånad från Benevento) - 30/8

Armenteros Portland gick ända till final i MLS-slutspelet, men föll med 2-0 mot Atlanta United. Svensken missade hela slutspelet på grund av skadeproblem och ser nu ut att lämna Portland. Armenteros agent Fredrik Risp sa nyligen till Fotbollskanalen att svensken är öppen för att stanna, men att det kan bli att han lämnar ändå, även om det fortfarande inte är helt bestämt. ”Först och främst så ska klubbarna komma överens om prislapp innan Samuels personliga villkor för en fortsättning kan diskuteras. Så den dörren hålls öppen fortfarande, men vi vet inte vart det landar i slutändan. Så skulle det inte bli så är Samuel en Benevento-spelare från 1 januari igen”, sa Risp. Ryktades nyligen vara aktuell för holländska Zwolle.



Adam Lundqvist, Houston - 18/0

Lundqvists Houston missade slutspel och slutade på niondeplats i den västra divisionen. Däremot kan han i efterhand glädjas åt ett cupguld den här säsongen. Har kontrakt med Houston fram till den sista december 2020.