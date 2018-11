SVENSKKOLLEN: Levi norsk mästare - och Isak hattrick-skytt i reservlaget

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 1/0

Kunde äntligen spela igen efter sin skada och gjorde därför debut för Melbourne Victory. Hoppade in sista tio minuterna mot Central Coast Mariners i ledning 3-1, och fick en assist efter att ha slagit en djupledspass till unga Josh Hope.

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 12/0

Var inte med mot Lokeren (2-0) av personliga skäl, då han och hans respektive väntar barn.

Eric Smith, Gent – 0/0

Berättade i en intervju med NT att han känner sig redo att spela matcher igen efter stressfrakturen, men var inte med i 19-mannatruppen mot Anderlecht (0-2).

Gustav Engvall, KV Mechelen – 13/7

Engvall än en gång målskytt, den här gången mot Saint Gilloise (2-1) som var Mechelens nionde raka seger. Stötte enkelt in bollen från bara ett par meters håll efter en målvaktsretur. Engvalls statistik i Mechelen: 674 spelade minuter, sju mål, tre assist. Mechelen spelar i andradivisionen, men är redan minst garanterade kval till högstadivisionen.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 11/3

Mladost börjar komma upp i toppen av den bosniska ligan, efter 2-0 mot FK Radnik Bijeljina. Atajic fick som så många gånger tidigare starta ensam på topp.

CYPERN

John Alvbåge, Nea Salamina (utlånad från Omonia) – 0/0 nollor

Väntar fortfarande på sin debut, nio matcher in i säsongen. Fick inte spela mot Anorthosis Famagusta (0-1).

DANMARK

Joel Allansson, Randers FC – 9/1

Fortfarande borta på grund av skada, och var inte med mot Nordsjälland (1-1). Har inte kunnat spela sedan slutet av september.

Mikael Boman, Randers FC – 6/0

Fick hoppa in i sista minuterna mot Nordsjälland (1-1).

Patrik Carlgren, Randers FC – 16/5 nollor

Stod som vanligt för Randers, den här gången mot Nordsjälland (1-1). Släppte tidigt in första målet, på en nick från nära håll, men följde upp med en stark räddning på ett friläge. 3/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 13/0

Ordinarie vänsterbacken Nicolai Boilesen gick av med en lättare skadad efter 35 minuter mot Slavia Prag (0-0), så då byttes Bengtsson in. Bengtsson startade även mot Ålborg (1-1). Var enligt BT klart godkänd i bägge matcherna, med 6/10 betyg bägge gångerna. Ekstrabladet tyckte hans insats var 4/6 mot Ålborg.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 14/0

Kvar på bänken mot både Slavia Prag (0-0) och Ålborg (1-1). Har nästan bara använts i cupen och ibland i Europa League under de senaste månaderna.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 18/0

Fick för åttonde matchen i rad spela 90 minuter, även om han den här gången inte hade någon bärande roll i överkörningen av Vejle (5-0). 3/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Var inte med på bänken mot Vejle (5-0).

Johan Larsson, Bröndby – 19/3

90 bra minuter som högerback och lagkapten mot Århus (2-0). 6/10 i betyg hos BT. Har ett avtal som går ut i vinter och sa nyligen i en intervju med BT att inga dörrar är stängda för framtiden.

Simon Tibbling, Bröndby – 20/0

För andra matchen i rad blev det bara ett inhopp, i sista minuterna mot Århus (2-0).

Gustaf Nilsson, Vejle – 13/3

Fortsatt skadad och var därför inte med mot Midtjylland (0-5).

Melker Hallberg, Vejle – 13/1

Fick dessvärre uppleva 0-5-förlusten mot Midtjylland, men fick åtminstone spela 90 minuter och var en av fyra i Vejle som undvek lägsta betyg i Ekstrabladet. 2/6 tyckte de att Hallbergs insats var värd.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 16/5 nollor

Ett insläppt mål mot FCK (1-1), ett otagbart avslut upp i krysset där Rinne inte ens hann att reagera. 6/10 i betyg hos BT, 3/6 i Ekstrabladet.

Niklas Backman, Århus – 9/0

Fortfarande inte tillbaka på grund av yrsel och huvudvärk.

Tobias Sana, Århus – 14/3

Andra raka 0-2-förlusten för Århus, den här gången borta mot Bröndby. Tobias Sana har haft ett par tyngre matcher på slutet och fick endast 1/6 i betyg hos Ekstrabladet. BT var mer positiva, med 5/10.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 14/0

José Mourinho verkar ha bestämt sig för att Guldbollenvinnaren Nilsson Lindelöf och Chris Smalling är Uniteds mittbackspar i höst. Bägge startade mot Juventus (2-1) och Manchester City (1-3) i veckan. Brittiska medier gav Nilsson Lindelöf mestadels 6/10 i betyg för bägge insatserna, med en del beröm och någon tidning även med ett högre betyg för matchen mot Juventus.

Ken Sema, Watford – 7/0

För första gången sedan han kom till England så var Sema inte med i en 18-mannatrupp. Syntes inte till mot Southampton (1-1).

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Inte med i A-laget, och U23-laget hade ingen match den här veckan.

Viktor Gyökeres, Brighton – 1/0

Fick för första gången sitta på bänken i en match i Premier League, även om han inte blev inbytt mot Cardiff (1-2).

Joel Asoro, Swansea – 9/0

Fick den här gången inte ens plats på bänken (1-0 mot Bolton). Har endast fått speltid i en av de nio senaste ligamatcherna, även om han missade någon match på grund av skada.

Martin Olsson, Swansea – 14/0

Ett bra inhopp mot Bolton (1-0) med en halvtimme kvar av matchen. 6/10 i betyg hos Wales Online.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 9/3 nollor

Efter ett gäng starter så var Nordfeldt på bänken mot Bolton (1-0), och ersättaren Erwin Mulder gjorde enligt Wales Online en stark match. Graham Potter har sagt att han lär fortsätta att skifta mellan målvakterna, beroende på förväntad matchbild samt att han vill ge bägge en rättvis chans.

Pontus Jansson, Leeds – 15/0

Leeds gjorde säsongens sämsta insats mot West Brom (1-4), och ingen i laget hade en bra dag. Jansson fick låga 4/10 i betyg hos Yorkshire Evening Post, men samtidigt var det bara i en Leeds som fick ett högre betyg. Drog på sig en skada som gör att han missar landskamperna under den här samlingen.

Niclas Eliasson, Bristol City – 15/1

Bristol City testade en formation utan yttrar mot Preston (0-1), så Eliasson inledde på bänken. Kom dock in tidigt i andra halvlek och hade ett antal inläggslägen, men kunde inte lösa det. 6/10 i betyg hos Bristol Post.

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Inte tillbaka efter sin knäskada. Ska integreras med A-truppen igen i januari.

FINLAND

Gabriel Petrovic, IFK Mariehamn – 20/1

Den finländska ligan är slutspelad.

Philip Sparrdal–Mantilla, IFK Mariehamn – 18/0

Den finländska ligan är slutspelad.

Nicklas Maripuu, IFK Mariehamn – 26/2

Den finländska ligan är slutspelad.

Pontus Åsbrink, IFK Mariehamn – 29/2

Den finländska ligan är slutspelad.

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 26/7

Den finländska ligan är slutspelad.

Amin Nazari, IFK Mariehamn – 23/1

Den finländska ligan är slutspelad.

Tatu Varmanen, Inter Åbo – 22/0

Den finländska ligan är slutspelad.

Anders Bååth, SJK – 33/1

Den finländska ligan är slutspelad.

FRANKRIKE

Karl–Johan Johnsson, Guingamp – 13/3 nollor

Tvingades släppa förbi sig fyra bollar hemma mot Lyon i helgen. Guingamp förlorade med 4-2.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 13/1

Mittfältaren spelade hela matchen när Toulouse föll hemma mot Emil Krafths Amiens med 1-0 i helgen.

Alexander Kacaniklic, Nantes – 0/0

Yttermittfältaren stod utanför truppen till matchen mot Rennes.

Jakob Johansson, Rennes – 6/1

Mittfältaren är tillbaka på allvar. Spelade hela matchen när Rennes fick 1-1 hemma mot Nantes - och Johansson gjorde sitt första mål för Ligue 1-klubben. Redan i den åttonde minuten nätade han.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 12/1

Högerbacken spelade hela matchen när Amiens vann med 1-0 mot Durmaz Toulouse i helgen.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, 07 Vestur – 27/3

Den färöiska ligan är slutspelad.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain – 9/7

Forwarden stod över Al Ains cupmatch mot Al Fujairah (seger med 3-1) under måndagen. Då samlades den svenska landslagstruppen.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 5/3

Högerbacken spelade hela matchen när Pao kryssade (1-1) borta mot Olympiakos. Johansson blev varnad i den 91:a minuten.

Niklas Hult, AEK Aten – 17/0

Vänsterbacken spelade 90 minuter båda matcherna i veckan, först mot Bayern München (förlust med 2-0) i Champions League och därefter mot Atromitos (förlust med 2-0) i ligan.

Astrit Ajdarevic, AEK Aten – 1/0

Mittfältaren stod utanför truppen till båda veckans matcher.

Pontus Wernbloom, Paok – 10/0

Mittfältaren spelade hela Europa League-matchen mot Vidi (förlust med 1-0) i torsdags, men satt sedan på bänken under hela ligamatchen mot Panetolikos (seger med 2-1) i söndags.

Sebastian Eriksson, Panetolikos – 6/0

Skadad, enligt grekisk media. Missade helgens match mot Paok.

ISLAND

Valmir Berisha, Fjölnir (utlånad från Ålesund) – 20/4

Den isländska ligan är slutspelad.

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 14/0

Den isländska ligan är slutspelad.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa – 11/1

Startade mot Bnei Yehuda (förlust med 2-0) i lördags men blev utbytt i den 74:e minuten.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma – 15/5 nollor

Inga nollor, men en positiv vecka för Olsen och Roma. Först slog man CSKA Moskva med 2-1 på bortaplan i Champions League och därefter blev det en 4-1-vinst mot Sampdoria i Serie A i söndags.

Albin Ekdal, Sampdoria – 11/0

Har känningar och satt på bänken i Sampdorias 4-1-förlust mot Roma i söndags.

Filip Helander, Bologna – 8/0

Mittbacken spelade hela matchen när Bologna kryssade (2-2) borta mot Chievo i söndags. Blev varnad i den 37:e minuten.

Mattias Svanberg, Bologna – 7/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Chievo.

Oscar Hiljemark, Genoa – 11/0

Mittfältaren fick starta en match för första gången sedan den 7 oktober, när Genoa föll med 2-1 hemma mot Napoli i lördags. Hiljemark blev utbytt i den 78:e minuten.

Svante Ingelsson, Udinese – 0/0

Skadad.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) – 6/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Hellas föll med 4-2 borta mot Brescia i Serie B.

Marcus Rohdén, Crotone – 13/2

Mittfältaren spelade hela matchen när Crotone föll med 2-1 borta mot Perugia i fredags. Laget ligger på plats 14 i Serie B.

LETTLAND

Ricardo Gray, Valmiera – 13/3

25-åringen hade startat varenda match sedan den 3 oktober inför helgens möte med Jelgava, men nu fick han börja på bänken. Däremot fick Gray speltid. Med 25 minuter kvar fick göra entré. Glädjande för Gray och Valmiera är att laget vann med 1-0. Det var klubbens första seger sedan 3 oktober. Valmiera är, trots vinsten, fortsatt sist i den lettiska ligan.

Camron Nguesseu, Valmiera – 2/0

Utanför truppen i mötet med Jelgava.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 9/0

Alexander Nilsson var utanför truppen när Tarxien drabbade samman med Balzan. Nilssons lag förlorade med 1-3.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 14/1

Senast gjorde ytterforwarden sitt första mål för säsongen i cupmatchen mot Ado Den Haag. I helgens omgång mot Kristoffer Petersons Heracles fick Larsson åter förtroende från start och han var på planen i 86 minuter. Feyenoord vann matchen med 2-0 och klubben ligger på tredjeplats i Eredivsie. Larsson noterades inte för några poäng.

Emil Bergström, Utrecht – 5/0

Mittbacken har svårt att ta plats i Utrecht och har mestadels suttit på bänken. I helgens omgång mot Vitesse var han utanför truppen. Senast Bergström spelade i ligan var mot Fortuna Sittard i början av september.

Simon Gustafson, Utrecht – 12/2

I vanlig ordning i startelvan när Utrecht ställdes mot Vitesse. Gustafson spelade dock inte hela matchen då han vid 2-0-underläge ersattes av Cyriel Dessers. Dessers tackade för det genom att svara för ett mål. Utrecht förlorade matchen med 2-1, Vitesses andra mål gjorde Real Madrid-lånet Martin Ödegaard.

Kristoffer Peterson, Heracles – 13/8

Ytterforwarden inledde den här säsongen oerhört starkt och gjorde mål i var och varannan match. Nu har det dock inte gått lika bra som det gjorde i inledningen. Mot Feyenoord var han nära att sätta dit öppningsmålet, men Peterson lyckades inte få bollen i nät. Matchen slutade 2-0 till Feyenoord och Peterson har inte gjort mål på fem ligamatcher. Peterson togs ut i svenska landslaget till mötena med Ryssland och Slovakien tidigare i höstas. När Janne Andersson nu presenterade truppen inför drabbningarna med Ryssland och Turkiet var han inte med.

Ramon Pascal Lundqvist, PSV Eindhoven – 2/1

Ramon Pascal Lundqvist får framför allt sin speltid i PSV:s reservlag. När andralaget ställdes mot Waalwijk på bortaplan så startade Ramon Pascal Lundqvist i vanlig ordning. Dessutom blev han målskytt i 5-3-segern. PSV tilldömdes straff efter ungefär 30 minuter och svensken förvaltade den på bästa sätt.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 12/1

Trots 5-3-förlust mot PSV:s andralag stod den norsksvenske mittfältaren för en fin insats. Hansson startade och gjorde två mål. Vid ställningen 4-1 till PSV höll sig Hansson framme och reducerade till 4-2. Strax efter det utökade PSV igen och matchen gick mot att sluta 5-2. Då slog Hansson till på nytt och satte dit 5-3. Förutom de två målen spelade mittfältaren också 90 minuter.

NORGE

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 29/3

Amor Layouni spelade 87 minuter när hans lag kryssade mot Vålerenga (1-1). Ytterforwarden var dock inte särskilt nöjd med sin insats. Till Bodö Nu sa han efter matchen att han tyckte att han var förfärlig i matchen.

Poängen kan dock visa sig vara viktig inför den sista omgången, då laget riskerar att hamna på negativ kvalplats. Just nu befinner sig Bodö/Glimt över strecket.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 26/6

Kallurdra startade återigen när topplaget Kristiansund vann med 3-1 mot Brann. Mittfältaren blev inte kvar på planen hela matchen. I den 77 minuten ersattes han av den tidigare Jönköpings Södra-spelaren Stian Aasmundsen.

Simon Alexandersson, Kristiansund – 11/0

Fick chansen från start mot Stabaek förra omgången. I den här omgången, mot Brann, var han utanför truppen.

Conny Månsson, Kristiansund – 0/0 nollor

Utanför truppen mot Brann.

Andreas Linde, Molde – 28/8 nollor

Given mellan stolparna i Molde och i toppmötet med Haugesund höll Linde sin åttonde nolla för säsongen. Matchen vann Molde med 2-0 och därmed säkrade laget Europaspel till nästa säsong.

Mattias Moström, Molde – 20/2

Veteranen har mest fått nöja sig med inhopp under säsongen och så även mot Haugesund. Vid ledning med 2-0 gav Ole Gunnar Solskjaer Moström tolv minuter på planen. Molde vann matchen och ligger på andraplats i Tippeligan med en omgång kvar att spela.

Christopher Telo, Molde – 2/0

Utanför matchtruppen mot Haugesund. Det har bara blivit två matcher den här säsongen och vänsterbacken har gäckats av skador. Nu är han dock tillbaka i full träning.

Pawel Cibicki, Molde (utlånad från Leeds) – 12/3

Anfallaren har varit mer eller mindre given i startelvan sedan utlåningen i somras och har också svarat för en del poäng, bland annat hade han inför mötet med Haugesund gjort mål två matcher i rad. I 2-0-segern mot Haugesund startade Cibicki, dock fick han bara spela en halvlek. I paus blev han utbytt och ersattes av Petter Strand.

Isak Ssewankambo, Molde – 3/0

Lämnades utanför truppen i förra omgången mot Tromsö på grund av en knäskada. I matchen mot Haugsund var han med i truppen igen, dock blev det ingen speltid. Sedan återkomsten i Molde har det bara blivit tre framträdanden.

Martin Broberg, Odd – 24/4

Broberg startade för andra matchen i rad när Odd ställdes mot bottenlaget Stabaek. Dock blev han utbytt i halvtid och Odd förlorade matchen med 3-0. Broberg sitter på utgående kontrakt och till Telemarksavisan har han sagt att han pratat med ett par klubbar.

Jonathan Levi, Rosenborg 22/4

Norsk mästare! Efter 0-1-segern mot Start stod det klart att Rosenborg säkrade förstaplatsen med en omgång kvar att spela. Levi började matchen på bänken, men med kvarten kvar att spela fick han hoppa in. Då stod det redan 1-0 till Rosenborg. Ligatiteln är Rosenborgs tredje i rad. Förra veckan spelade även klubben i Europa League mot Salzburg. Rosenborg förlorade den matchen med 5-2 och Levi fick spela de sista femton minuterna.

Pontus Engblom, Sandefjord – 29/6

26-åringen startade och spelade 90 minuter när jumbon Sandefjord kryssade mot Sarpsborg. En poäng var inte nog för Sandefjord och klubben åker ur högstadivisionen.

William Kurtovic, Sandefjord – 10/1

Mittfältaren fick hoppa in med halvtimmen kvar i förra omgången mot Start. I 1-1-matcehn mot Sarpsborg blev han dock kvar på bänken i 90 minuter. Resultatet innebar att Sandefjord blir degraderat.

Marcus Sandberg, Stabaek – 11/3 nollor

Målvakten tog plats mellan stolparna när Stabaek tog tre blytunga poäng mot Odd. Segern innebär att Stabaek fortfarande har chans att hålla sig kvar i den norska högstaligan. Men allting var inte guld och gröna skogar för varken klubben eller Sandberg. I den 67:e minuten tvingades målvakten att byta på grund av en skada.

Kevin Kabran, Start – 22/7

Skadad och utanför truppen när Start förlorade mot Rosenborg (1-1).

Elliot Käck, Start – 28/2

Vänsterbacken startade i vanlig ordning för Start - den här gången mot Rosenborg. Start förlorade matchen med 1-0, en tung förlust för Käcks lag. Klubben ligger nu på kvalplats och det är bara en poäng ned till Stabaek på nedflyttningsplats. Det är dock jämnt i den norska bottenstriden och Start har bara en poäng upp till säker mark inför den sista omgången.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 10/0

Israelsson har haft vissa skadebekymmer, men inför matchen mot Bodö/Glimt hade han startat två gånger om. 29-åringen kom dock inte till spel i 1-1-matchen mot Bodö/Glimt på grund av sjukdom.

PORTUGAL

Erdal Rakip, Benfica – 0/0

Utanför truppen i både Benficas A- och B-lag.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 14/0

Mittbacken tog åter plats i startelvan - den här gången Rostov på bortaplan. Matchen slutade 0-0 och Holmén blev varnad i en tredje minuten.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 20/8

Ytterforwarden fortsätter att bidra med poäng för sitt Krasnodar. Visserligen gjorde han varken mål eller assist i 2-1-segern mot Standard Liege, men i helgens ligaomgång var han desto mer framgångsrik mot Jenisej. Först spelade han fram till Jurij Gazinskij 1-0-mål och sedan höll sig Claesson framme och satte dit 2-0. I slutet fastställde sedan Charles Kaboré slutresultatet 3-0. Förutom framgångarna på planen blev Claesson även utsedd till Årets mittfältare på Fotbollsgalan.

Anton Salétros Jönsson, FK Rostov – 8/1

Mittfältaren fick sitta 90 minuter på bänken i förra ligaomgången mot Krasnodar. Nu, mot Dynamo Moskva, fick han återigen se matchen från sidlinjen. Tillställningen slutade 0-0 och Rostov ligger på fjärdeplats i ligan.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 3/1

Äntligen är ligadebuten avklarad för Hadzikadunic. När Rostov ställdes mot Dynamo Moskva fick han förtroende från start och han var på planen i 90 minuter. Mittbacken blev dessutom utsedd till Rostovs fjärde bästa spelare i matchen av klubbens supportrar, enligt klubbens hemsida.

SCHWEIZ

Nabil Bahoui, Grasshoppers – 14/3

Bahoui har varit lite ut och in ur startelvan. I helgens ligaomgång mot Neuchatel fick han dock starta sin andra match i rad, vilket han tackade för genom att assistera till Julien Ngoys 1-0-mål. Grasshoppers utökade sedan sin ledning med både ett och två mål, men därefter reducerade Neuchatel två gånger om. Bahouis gäng lyckades dock rida ur stormen och den tidigare AIK-spelaren fick spela 90 minuter.

Alexander Gerndt, FC Lugano – 15/5

Anfallaren har i princip var gjuten i startelvan fram till förra omgången mot Basel, då han fick börja på bänken. Även i helgens omgång mot Luzern fick han inleda vid sidlinjen. Men med en kvart av matchen fick Gerndt beträda planen, dock ledde Luzern vid det laget med 4-1. Lugano förlorade tillställningen med 4-1.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Radnicki Nis - 4/3

Mitrovic har en sträckning i ena låret och förväntas bli borta i ett par veckor. Anfallaren var därmed utanför truppen när Radnicki Nis besegrade Proleter med 2-1.

TURKIET

Johannes Hopf, Ankaragücü - 8/3 nollor

Målvakten är vanligtvis given i laget, men bröt för några veckor sedan ett finger och har sedan haft ljumskproblem. Verkar nu vara tillbaka i full träning, men var utanför truppen i helgens 2-0-förlust mot Konyaspor i ligan. Laget är sexa i Süper Lig.



Abdul Khalili, Kasimpasa - 1/1

Khalili skadade sig i premiären och slet nyligen upp skadan igen, vilket ledde till att han behövde opereras och missar nu mes troligt hela höstsäsongen. I helgen studsade hans Kasimpasa tillbaka genom att besegra Antalyaspor med 2-1. Nu är laget trea i den turkiska högstaligan.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor - 8/0

Svensken är, efter en tuff inledning av säsongen, åter ordinarie i laget. Han spelade i helgen 90 minuter i 2-1-segern mot topplaget Besiktas. Sivasspor tog därmed första segern sedan den sista september och lyfte till elfteplats i ligan.

Daniel Larsson, Akhisar Belediyespor - 4/0

Anfallaren har i höst haft det tufft med speltid i Turkiet. Larsson satt i helgen på bänken i 90 minuter för tredje matchen i rad, den här gången mot Antalyaspor (2-1-sger) i ligan. Det innebar att Akhisar lyfte till 14:e-plats i Süper Lig.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 10/1

Ny vecka med knapp speltid för Kiese Thelin. I veckan fick han ett inhopp med 28 minuter kvar av matchen mot Zürich (1-0-seger) i Europa League och därefter var han i helgen utanför truppen för andra matchen i rad i Bundesliga. I hans frånvaro föll Leverkusen med 3-0 mot Leipzig och är nu på 13:e-plats i ligatabellen. Blev uttagen i den svenska landslagstruppen till Nations League-avgörandet.



Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Anfallaren har under senaste tiden äntligen fått se solens ljus igen efter att ha varit i Frankfurts frysbox sedan säsongsstarten. I slutet av oktober fick han ett inhopp i ligan och förra helgen fick han åtminstone sitta med på bänken i 90 minuter. Den här veckan var han däremot åter utanför lagets matchtrupp i 3-2-segern mot Limassol i Europa League och i helgens 3-0-seger mot Schalke i Bundesliga.



Oscar Wendt, Mönchengladbach - 13/0

Årets första assist i ligan! Wendt slog i helgen till med en framspelning i lagets 3-1-seger mot Werder Bremen i ligan. Vänsterbacken spelade åter 90 minuter och fick efteråt fira att Mönchengladbach fortsatt är tvåa i Bundesliga. Uttalade sig i helgen i en intervju om att ”det inte är en hemlighet” att han gärna fortsätter i Mönchengladbach även efter kontraktets slut efter säsongen. Däremot ville han inte kommentera ryktena om att hans kontrakt förlängs automatiskt om att han gör ett bestämt antal matcher den här säsongen.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 13/0

Augustinsson var i helgen inte sämre än Wendt i svenskmötet och stod också för en assist när Werder Bremen föll med 3-1 mot Borussia Mönchengladbach i Bundesliga. Werder Bremen är därmed numera sjua i den tyska högstaligan.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Högerbacken var åter utanför A-lagets matchtrupp i 3-1-förlusten mot Borussia Mönchengladbach i ligan och kom den här veckan heller inte till spel med klubbens andralag i Regionalliga Nord. Nyligen uttalade sig dock backens agent Per Jonsson om att det ändå inte är aktuellt med en utlåning. Bremen är sjua i Bundesliga.



Robin Quaison, Mainz - 11/2

Quaison gjorde i helgen sin tredje raka start efter skadan som höll honom borta från en uttagning till förra landslagssamlingen. I helgen lämnade han planen mållös i 3-1-segern mot Freiburg i Bundesliga, men blev ändå uttagen i svenska landslaget igen. Mainz är efter två raka segrar numera nia i Bundesliga.



Mikael Ishak, Nürnberg - 9/4

Ishak är på väg tillbaka från skada och uttalade sig i veckan om att det möjligen kunde bli comeback mot Stuttgart, men trots det var han utanför matchtruppen i 2-0-förlusten mot laget i ligan. Efter landslagsuppehållet är anfallaren möjligen redo för spel igen. Nürnberg är efter fem raka matcher utan seger på 15:e-plats i Bundesliga.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 12/3

Landslagsstjärnan har ännu ljumskproblem och missade i veckan sjätte och sjunde raka matchen i rad. Då föll Leipzig mot Celtic med 2-1 i Europa League och besegrade Leverkusen med 3-0 i Bundesliga. Leipzig är numera trea i Bundesliga. Forsberg blev på grund av skadan inte uttagen i Blågult till Nations League-avslutningen.



Alexander Isak, Dortmund - 0/0

Äntligen islossning! Isak var som vanligt i veckan utanför matchtruppen i A-lagets matcher, men fick utdelning i andralaget med ett äkta hattrick i 5-0-segern mot Essen i den tyska fjärdeligan, Regionalliga West. Viktigt för svenskens självförtroende, som numera spekuleras vara aktuell för en utlåning i januari.

Simon Hedlund, Union Berlin – 12/2

Äntligen speltid i ligan. Efter tre raka ligamatcher utan speltid, så fick svensken i helgen hoppa in med 23 minuter kvar av matchen i 4-0-segern mot Greuther Fürth. Det var lagets första seger sedan i början av oktober. Union Berlin är numera trea i Zweite Bundesliga. Laget har hela åtta kryss i år och är obesegrat.



Sebastian Andersson, Union Berlin – 15/5

Fortsatt måltorka. Anfallaren fick för andra matchen i rad inleda på bänken och hoppade endast in med 14 minuter kvar av matchen i 4-0-segern mot Greuther Fürth. Det var sjätte matchen i rad som han lämnade planen mållös. Union Berlin är placerat på tredjeplats i Zweite Bundesliga. Nobbad av landslaget den här gången.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 13/0

Mardrömsmatch för svensken och hans Dynamo Dresden. Laget föll i helgen med hela 8-1 mot Köln på bortaplan i andraligan. Förödmjukande siffror för Dresden, som numera är på elfteplats i den tyska andraligan.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 12/0

Numera given i startelvan. Mittbacken gjorde i helgen tionde raka starten i 4-0-förlusten mot Union Berlin, men blev utbytt efter 59 minuter, fem minuter efter att laget släppte in det fjärde baklängesmålet. Laget är åtta i Zweite Bundesliga.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Utanför truppen för elfte ligamatchen i rad i Tyskland. Verkar inte finnas med i tränaren Friedhelm Funkels planer för säsongen. Düsseldorf slog i helgen Hertha Berlin med 4-1 i ligan och är numera nästjumbo i Bundesliga.



Christoffer Nyman, Eintracht Braunschweig - 1/0

Äntligen comeback! Nyman gjorde i helgen första matchen sedan i slutet av mars med ett inhopp med 24 minuter kvar av matchen i 2-0-förlusten mot KFC Uerdingen i den tyska tredjeligan. Däremot blev det en comeback med bitter eftersmak, då Braunschweig-supportrar stormade planen efter matchen, vilket fick klubben att gå ut och ta avstånd från agerandet. Braunschweig är jumbo i den tyska tredjeligan efter nio poäng på de 15 inledande matcherna av säsongen.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 27/22

Ibrahimovics Galaxy missade slutspel i MLS. Han har under en längre tid ryktats vara aktuell för en flytt till Milan, men ännu är inget är klart. I veckan blev han framröstad till årets nykomling i MLS, men även uttagen i årets lag i ligan. Han blev även utsedd till årets anfallare på Fotbollsgalan och delade ut sitt pris ”Number 10” till Grunden Bois på galan.



Axel Sjöberg, Colorado - 17/0

Sjöbergs Colorado missade slutspel, slutade näst sist i den västra divisionen och trea sist i hela MLS. Har kontrakt med Colorado fram till den sista december 2020.



Johan Blomberg, Colorado - 26/0

Blombergs Colorado slutade näst sist i den västra divisionen och trea sist i hela MLS. Har kontrakt fram till årsskiftet och kan därmed lämna klubben gratis.

Gustav Svensson, Seattle - 30/3

Tuff vecka för Svensson! Svensken spelade i förra veckan från start när Seattle slog Portland Timbers med 2-1 i returen och tog matchen till förlängning. I förlängningen vann Seattle med 3-2 och tog mötet till straffar, där laget föll och därmed fick lämna slutspelet i semifinalen i den västra divisionen och totalt kvartsfinalen i hela MLS. Svensson har utgående avtal och det återstår att se var svensken spelar nästa säsong. Uttagen i Blågult till Nations League-avgörandet.

Gabriel Somi, New England Revolution - 15/0

Somis New England Revolution slutade åtta i den östra divisionen och missade därmed slutspel. Har kontrakt över 2019, men berättade nyligen att han planerar att prata med sin agent om framtiden i New England med anledning av knapp speltid.



Anton Tinnerholm, New York City – 34/4

Tinnerholm spelade i helgen åter 90 minuter när New York City föll med 3-1 i returmötet med Atlanta United och därmed blev utslaget i semifinalen i den östra divisionen och totalt kvartsfinalen i hela MLS. Svensken kan summera en bra säsong personligen med gott om speltid och totalt fyra mål och sex assist, men är säkerligen missnöjd med uttåget i slutspelet.



Joel Qwiberg, San José Earthquakes - 6/0

Qwibergs San José slutade sist i hela MLS. Backen fick under säsongen knapp speltid och lämnar nu möjligen klubben.



Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 33/6

Erikssons San José slutade sist i hela ligan och svensken blev totalt noterad för sex mål och tre assist på 33 matcher under sin debutsäsong i USA. Eriksson har kontrakt med klubben fram till den sista december 2020.



Samuel Armenteros, Portland (utlånad från Benevento) - 30/8

Armenteros har haft ljumskproblem och stod i helgen över returmötet och segern mot Seattle efter straffläggning. Nu ska anfallaren dock vara redo till finalmötena med Sporting Kansas City i den västra divisionen, semifinal totalt i hela MLS. Armenteros är utlånad till Portland från Benevento (i Serie B) över den här säsongen, men nyligen öppnade hans agent Fredrik Risk för att anfallaren är ”väldigt positivt inställd” till en fortsättning i Portland. Det återstår att se vad som händer efter säsongen.



Adam Lundqvist, Houston - 18/0

Lundqvists Houston missade slutspel och slutade på niondeplats i den västra divisionen. Däremot kan han i efterhand glädjas åt ett cupguld den här säsongen. Har kontrakt med Houston fram till den sista december 2020.

Pa Konaté, Cincinnati (utlånad från SPAL) - 5/0

Den amerikanska andraligan USL är slutspelad för Konates Cincinnati, som åkte ut i slutspelet i ligan.