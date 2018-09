SVENSKKOLLEN: Målsuccé i Grekland och svensk i skyttetopp i Holland

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 0/0

Anfallaren lämnade nyligen Toulouse för Australien. Där drar ligan igång i oktober.

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 6/0

Zulte Waregem släppte in fem mål för andra matchen i rad (1-5 mot Royal Antwerpen). Erdin Demir var, för ovanlighetens skull, bänkad hela matchen.

Eric Smith, Gent – 0/0

Ett positivt besked är att Smith har börjat att träna på riktigt igen. Eftersom han varit borta så länge behövs det dock en lite längre tid för uppbyggnad, och var därför inte med i helgens match.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 4/1

En av få spelare som spelade klubblagsfotboll under uppehållet. Kom in sista minuterna mot Saint Gilloise i underläge 2-1, och i minut 98 (!) gjorde Engvall 2-2 efter en fin snurr och hårt avslut. Gjorde efter det även ett halvtimmesinhopp mot KFCO Beerschot (förlust 0-1). Sågades i veckan av ex-tränaren Lee Johnson. ”Han gjorde inte tillräckligt mycket, och han gjorde inte tillräckligt mycket på träning” sa Johnson angående spelarens tid i Bristol City.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 2/0

Efter en start och ett inhopp under de två inledande omgångarna så var Atajic inte ens med på bänken mot Gosk Gabela (3-1). Oklart varför.

CYPERN

John Alvbåge, Nea Salamina (utlånad från Omonia) – 0/0 nollor

Det är fortsatt den rutinerade slovaken Robert Veselovsky som är förstemålvakt.

DANMARK

Joel Allansson, Randers FC – 8/1

120 minuter i cupen mot Naesby (1-1, vinst efter straffläggning), kom in sista halvtimmen i ligan mot Nordsjälland när Randers redan hade tremålsunderläge. Allansson gjorde dock 4-1-målet, hans första mål sedan maj 2017. Stötte in ett inlägg från nära håll.

Mikael Boman, Randers FC – 1/0

Gjorde sin första match sedan i april, på grund av skada, i cupen mot Naesby (1-1, vinst efter straffläggning). Var den som fixade straffen till Randers' mål under ordinarie tid. Inte med i matchtruppen mot Nordsjälland (1-4).

Patrik Carlgren, Randers FC – 9/3 nollor

Tungt mot Nordsjälland (1-4). Inte bara fyra insläppta mål, utan en direkt tavla på 0-3-målet och kanske även kunde göra det bättre på 0-2. Detta efter en i övrigt bra start på säsongen. Fick 1/6 i betyg av Ekstrabladet.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 7/0

Fortsatt en reserv i FCK. Inhoppare sista halvtimmen mot Midtjylland (förlust 1-3). 4/10 i betyg hos BT. Har bara startat fyra av 17 matcher i säsongsinledningen, varav två mot isländska Stjarnan i CL-kvalet.

Sotiris Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 9/0

Var tillbaka efter en mindre skada, men lämnade inte bänken mot Midtjylland (förlust 1-3). Konkurrerar främst med Denis Vavro, Andreas Bjelland, och Nicolai Boilesen (som dock oftast är vänsterback).

Joel Andersson, FC Midtjylland – 10/0

Kom tillbaka efter U21-samlingen med en stark match mot FCK (vinst 3-1). Ekstrabladet gav Andersson 5/6 i betyg, högst i Midtjylland, men BT var lite mer återhållsamma (6/10).

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 1/0

Inte med i truppen mot FCK (3-1).

Johan Larsson, Bröndby – 12/1

Femte förlusten på de åtta senaste matcherna för Bröndby, och som inte det var tungt nog så blev det fyra insläppta mål hemma mot Sönderjyske (2-4). Larsson bommade ett jätteläge vid 0-0, två av de insläppta målen kom till på hans kant, och Sönderjyske anföll ofta på Larssons kant när han hade sprungit fram för att själv attackera. 1/6 i betyg hos Ekstrabladet, 3/10 hos BT.

Simon Tibbling, Bröndby – 12/0

Precis som resten av laget nådde han inte upp i standard mot Sönderjyske (2-4). 2/6 i betyg hos Ekstrabladet, 5/10 hos BT.

Gustaf Nilsson, Vejle – 8/0

En skavank höll Nilsson borta mot Ålborg (1-1).

Melker Hallberg, Vejle – 5/0

Andra raka ligastarten på centralt mittfält, mot Ålborg (1-1). Spelade även 120 minuter cupmatch mot Frem (vinst 4-3 efter förlängning) under landslagsuppehållet.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 9/4 nollor

De danska medierna var överens om att Jacob Rinne var bäst på plan mot Vejle (1-1). Tipsbladet höll honom som matchens bästa, BT gav han bäst betyg av alla spelare (7/10), och Ekstrabladet kallade hans räddning i sista minuterna för en ”konge-redning”.

Niklas Backman, Århus – 9/0

Behövde bytas ut strax innan halvtidsvilan mot Horsens (förlust 2-3), då han satte sig ner eftersom han inte mådde bra och kände sig groggy. Hade varit sjuk i veckan, men fick också en huvudskada för några veckor sedan.

Tobias Sana, Århus – 6/1

Gjorde en klart godkänd match, trots säsongens första förlust, mot Horsens (2-3). 3/6 i betyg hos BT och skapade några farligheter.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 5/0

Startade för fjärde gången, av fem möjliga i höst, mot Watford (vinst 2-1). En stark och bra match av Nilsson Lindelöf, som fick 7/10 i betyg hos flera av de brittiska medierna. Manchester United släppt in tio mål på de 15 matcherna som svensken har startat under 2018, och har där totalt statistikraden 9-2-2.

Ken Sema, Watford – 4/0

Fick inte hoppa in mot Manchester United (förlust 1-2), utan istället valde Watford bland annat att byta in två ytterbackar.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Inte med på bänken mot Manchester United (förlust 1-2). Debuterade i U23-laget på måndagen, där fjärdemålvakten i vanliga fall står. Förlust med 0-2, men A-lagets tredjemålvakt Dahlberg fick mycket beröm av U23-tränaren och spelade framför ögonen på huvudtränaren Javi Garcia.

Viktor Gyökeres, Brighton – 1/0

Inte med A-laget mot Southampton, men däremot i U23-laget i fredags och gjorde som vanligt mål. En misslyckad rensning dök upp framför Gyökeres, som drämde innan bollen hade studsat och fick in den nära bortre stolpen (2-1 mot West Ham U23). Gyökeres har därmed gjort tio mål på 15 U23-matcher.

Joel Asoro, Swansea – 7/0

Den enda av svenskarna i Swansea som fick speltid mot Nottingham Forest (0-0). Kom in i halvtid och fick 5/10 i betyg hos Wales Online. Ny match mot Stoke i dag.

Martin Olsson, Swansea – 6/0

Efter en konstig vecka var Martin Olsson bara på bänken mot Nottingham Forest (0-0), enligt Graham Potter berodde det på att spelaren inte var i fysiskt bra nog skick för att starta matchen. Ny match mot Stoke i dag.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 3/1 nollor

Fortsatt bänkad, och enligt Wales Online gjorde Erwin Mulder en stark match i målet som Nordfeldts ersättare. Ny match mot Stoke i dag.

Pontus Jansson, Leeds – 6/0

Startspelare mot Millwall (1-1), men varierande åsikter om hur bra han var. Leeds-Live gav Jansson 5/10 i betyg då han hade några för riskabla passningar, Yorkshire Evening Post gav 8/10 med fokuset på hur mycket han tog bort från eget straffområde. Hade väldigt höga siffror i bland annat antalet vunna dueller och rensningar. Ny match mot Preston i dag.

Niclas Eliasson, Bristol City – 6/0

Efter en succéstart på säsongen blev det en lite ovanlig roll, som en central mittfältare på ett tremannamittfält. Bra start på matchen, men försvann därefter enligt Bristol Post. 6/10 i betyg. Ny match mot West Brom i dag.

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Korsbandsskada och frågan är om han spelat mer under 2018. Derby och nye tränaren Frank Lampard har fyllt på med två nya vänsterbackar i truppen.

FINLAND

Gabriel Petrovic, IFK Mariehamn – 15/0

Mittfältaren spelade hela matchen när Mariehamn tog en efterlängtad seger hemma mot SJK (1-0) under måndagen. Därmed håller sig laget kvar över kvalstrecket, med en poängs marginal.

Philip Sparrdal–Mantilla, IFK Mariehamn – 16/0

Mittbacken startade mot SJK, men blev utvisad i den 51:a minuten. Han fick direkt rött kort (målchansutvisning).

Nicklas Maripuu, IFK Mariehamn – 25/2

Mittfältaren var inte med i truppen mot SJK. Enligt Nya Åland petades han.

Pontus Åsbrink, IFK Mariehamn – 25/1

Satt på bänken under hela matchen mot SJK.

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 22/6

Spelade hela matchen mot SJK.

Amin Nazari, IFK Mariehamn – 18/1

Blev matchhjälte mot SJK. Mittfältaren satte en straff i den 19:e minuten.

Tatu Varmanen, Inter Åbo – 21/0

Utanför truppen till matchen mot TPS (förlust med 1-0).

Anders Bååth, SJK – 30/1

Startade inte i 1-0-förlusten mot Mariehamn under måndagen, utan fick nöja sig med ett inhopp i den 68:e minuten.

FRANKRIKE

Karl–Johan Johnsson, Guingamp – 5/0 nollor

Guingamps kräftgång fortsätter. Efter helgen står nu laget på fem förluster på de fem inledande matcherna i Ligue 1. I söndags föll man med 4-0 borta mot Marseille och för sin insats i den matchen fick Johnsson tre av tio i betyg av L’Equipe. Keepern har släppt in 14 mål på de fem spelade matcherna.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 4/0

Mittfältaren hoppade in i matchen mot Monaco (1-1) i lördags. Durmaz byttes in i den 64:e minuten när Toulouse låg under och 15 minuter senare kvitterade hemmalaget.

Alexander Kacaniklic, Nantes – 0/0

Yttermittfältaren var återigen utanför Nantes trupp, till matchen mot Reims i helgen.

Jakob Johansson, Rennes – 0/0

Mittfältaren har hämtat sig från sin knäskada och gjorde i fredags comeback. Då spelade han 65 minuter för Rennes reservlag, i en 5-2-seger mot Guingamps reservlag. Johansson sa till Aftonbladet efter matchen att han fick en ”positiv känsla” av sina första spelminuter.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 4/0

Har tagit en fast plats till höger i backlinjen i sin nya klubb. Startade på nytt i helgen. Då blev det förlust med 3-2 hemma mot Lille.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, 07 Vestur – 21/1

Forwarden bänkades till helgens match mot B36 Torshavn (förlust med 3-1). Fagerberg fick dock hoppa in i den 61:a minuten. Vestur ligger sist i ligan.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain – 2/2

Spelade inte i ligamatchen mot Al Dhafra i lördags (seger med 2-1 på hemmaplan), efter landslagsuppehållet. Det på grund av sjukdom, enligt klubbens engelska Twitter-konto.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 2/2

Fick chansen från start för första gången den här säsongen och då tackade han för förtroendet genom att göra två mål. Borta mot Larissa satte han 1-0 i den 28:e minuten och 2-0 (efter soloaktion) i den 62:a minuten. Panathinaikos vann matchen med 3-1.

Niklas Hult, AEK Aten – 6/0

Vänsterbacken satt på bänken under hela matchen mot Panionios (seger med 4-0) i helgen.

Astrit Ajdarevic, AEK Aten – 0/0

Utanför truppen till matchen mot Panionios.

Pontus Wernbloom, Paok – 2/0

Hoppade in i 3-1-segern över Ofi i lördags. Kom in i den 62:a minuten och mittfältaren hann dra på sig ett gult kort innan domaren blåste av matchen.

Sebastian Eriksson, Panaitolikos – 3/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Xanthi i söndags. Drabbningen slutade 1-1 och Eriksson drog på sig ett gult kort.

ISLAND

Valmir Berisha, Fjölnir (utlånad från Ålesund) – 18/4

Forwarden fick äntligen till det i helgen. Då gjorde han sitt första mål sedan i maj. Borta mot Grindavik blev han hjälte, då han satte matchens enda mål redan i den fjärde minuten. Segern var viktig för Fjölnir, som är nästjumbo i den isländska ligan och har tre poäng upp till säker mark.

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 12/0

Spelade som vanligt hela matchen i helgen. Mittbacken kunde då jubla över en 5-1-seger hemma mot IBV.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa – 8/1

Startade som vanligt för Hapoel Haifa, när laget spelade 2-2 hemma mot Beitar Jerusalem under måndagen. Laget har fyra poäng efter tre ligamatcher.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma – 4/1 nollor

Stod mellan stolparna hemma mot Chievo i söndags. Roma ledde med 2-0 i halvtid men tappade till 2-2 i den andra halvleken. I slutsekunderna var också bortalaget nära att sätta 3-2, men då bjöd Olsen på en avgörande parad. Målvakten utsågs, av Corriere dello Sport, till Romas bäste spelare. Tidningen gav honom betyget sju av tio.

Albin Ekdal, Sampdoria – 3/0

Landslagsmittfältaren startade återigen i Serie A för Sampdoria i helgen. Borta mot Frosinone blev det seger med 5-0 och Ekdal byttes ut i den 71:a minuten.

Filip Helander, Bologna – 4/0

Mittbacken åkte på en knäskada under en träning i dagarna och missade helgens match mot Genoa. Ser ut att bli borta i tre-fyra veckor, enligt Bolognas hemsida. Det gör att han är ett frågetecken inför Sveriges match i Uefa Nations League mot Ryssland den 11 oktober.

Mattias Svanberg, Bologna – 1/0

Mittfältaren fick göra Serie A-debut i helgen. Borta mot Genoa hoppade han in i den 68:e minuten och i minuten efter det släppte Bologna in matchens enda mål. La Gazzetta dello Sport gav Svanberg fem av tio i betyg för insatsen och skrev i dagarna att målet ”framför allt var Svanbergs fel” eftersom han förlorade en duell innan det.

Oscar Hiljemark, Genoa – 4/0

Mittfältaren startade hemma mot Bologna (seger med 1-0), men blev utbytt i den 58:e minuten.

Svante Ingelsson, Udinese – 0/0

Skadad.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) – 3/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Carpi (seger med 4-1) i söndags.

Marcus Rohdén, Crotone – 4/2

Landslagsmittfältaren startade när Crotone slog Livorno med 1-0 under måndagen. Blev utbytt i den 87:e minuten.

LETTLAND

Ricardo Gray, Valmiera – 5/3

Startade hemma mot Jelgava i lördags och satte 1-0 redan i den tredje minuten, men därefter föll Valmiera ihop. Laget förlorade med 4-1, står på ynka två poäng efter 20 spelade matcher och ligger toksist i ligan.

Camron Nguesseu, Valmiera – 2/0

Utanför truppen mot Jelgava.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 3/0

Forwarden gjorde sin första start i ligan för säsongen i helgen. Nilsson spelade hela matchen när Taxien föll med 3-1 borta mot Mosta. Hans lag ligger nia i tabellen (totalt 14 lag), på tre poäng efter tre matcher.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 4/0

Etterforwarden startade mot AZ i söndags och stod för assisten till Feyenoords mål i 1-1-matchen. Larsson blev utbytt i den 74:e minuten.

Emil Bergström, Utrecht – 3/0

Mittbacken satt på bänken under hela matchen när Utrecht förlorade med 2-1 hemma mot Emmen i söndags.

Simon Gustafson, Utrecht – 5/0

Mittfältaren startade mot Emmen, men blev utbytt i den 62:a minuten.

Kristoffer Peterson, Heracles – 5/6

Ytterforwardens succé bara fortsätter. Mot Heerenveen i söndags (seger med 5-3 på bortaplan) bjöd Peterson på två mål och en assist. Nu ligger han delad etta i skytteligan, tillsammans med Klaas-Jan Huntelaar och Abdenasser El Khayati.

Ramon Pascal Lundqvist, PSV Eindhoven – 0/0

Får sin speltid i PSV:s reservlag, i den holländska andraligan. Mittfältaren spelade hela matchen mot NEC (4-4) i fredags.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 5/1

Den norsksvenske mittfältaren spelade hela matchen när RKC föll hemma mot Roda med 1-0 i fredags.

NORGE

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 21/2

Startade och spelade i 86 minuter när det blev 1-1 mot Sandefjord. Är utöver två mål även noterad för sju assist i ligan i år. Bodö är nu placerat på elfteplats i tabellen och sju poäng över kvalstrecket i Tippeligan.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 18/2

Mittfältaren spelade i går åter från start på Kristiansunds mittfält, när laget föll med 3-2 borta mot Molde i Tippeligan. Det var lagets första förlust på tre matcher. Kristiansund är tia i Tippeligan.

Simon Alexandersson, Kristiansund – 5/0

Efter spel från start senast mot Start, så fick anfallaren den här gången inleda matchen på bänken mot Molde och hoppade in i den 86:e minuten i 3-2-förlusten. Kristiansund är tia i Tippeligan.

Conny Månsson, Kristiansund – 0/0 nollor

Är tredjemålvakt och var åter utanför matchtruppen i 3-2-förlusten mot Molde. Kristiansund är tia i Tippeligan.

Andreas Linde, Molde – 20/5 nollor

Solklar förstemålvakt Vaktade målet när det blev 3-2-seger hemma mot tian Kristiansund. Det var en efterlängtad seger i ligan, första sedan den 12 augusti mot Brann på hemmaplan. Molde är fyra i ligan.

Mattias Moström, Molde – 13/2

Veteranen hoppade senast in mot Odd och fick den här gången också ett inhopp i den 85:e minuten. Då var allt redan avgjort i 3-2-segern mot Kristiansund. Molde är fyra i ligan.

Christopher Telo, Molde – 2/0

Åter utanför truppen i 3-2-segern mot Kristiansund. Det har bara blivit två matcher och den senaste var i maj. Molde är fyra i ligan.

Pawel Cibicki, Molde (utlånad från Leeds) – 6/1

Cibicki fick i måndags chansen från start i 3-2-segern mot Kristiansund och blev utbytt i den 90:e minuten till förmån för Ssewankambo. Blev dock inte noterad för varken assist eller mål i segern. Molde är fyra i ligan.

Isak Ssewankambo, Molde – 3/0

Hoppade senast in efter 41 minuter mot Odd och fick åter hoppa in i går, men den här gången först i 90:e minuten i 3-2-segern mot Kristiansund. Tre inhopp efter återkomsten från Malmö FF och allsvenskan.

Martin Broberg, Odd – 17/4

Gjorde i helgen fjärde raka matchen från start och fick vara med och fira 2-1-seger mot Sarpsborg på bortaplan. Utbytt i den 72:e minuten. Odd är åtta i ligan.

Jonathan Levi, Rosenborg 15/4

Levi är glödhet! Yttern blev i helgen målskytt för andra matchen i rad, då han sköt 1-1 strax före halvtid i 3-2-segern mot Vålerenga på bortaplan. Däremot utbytt i den 73:e minuten vid ställningen 2-2. Tidigare Elfsborg-anfallaren Issam Jebali avgjorde för Rosenborg på övertid. Laget toppar ligan med två poäng ner till Brann på andraplats. Levi har gjort åtta starter och sju inhopp.

Pontus Engblom, Sandefjord – 23/6

Startade och blev utbytt i den 63:e minuten mot Bodö/Glimt (1-1). Anfallaren har tre raka matcher utan mål och blev senast målskytt i mitten av augusti mot Ranheim. Sandefjord är sist i ligan med sju poäng upp till säker mark i tabellen.

William Kurtovic, Sandefjord – 3/1

Efter tre raka matcher utan speltid, så fick svensken ett kort inhopp på övertid mot Bodö/Glimt (1-1). Han hann dock inte uträtta särskilt mycket. Sandefjord är sist i ligan med sju poäng upp till säker mark i tabellen.

Marcus Sandberg, Stabaek – 5/1 nollor

Målvakten höll i helgen sin första nolla för sin nya klubb mot mittenlaget Tromsö (0-0) på bortaplan. Stabaek lyfte därmed till 13:e-plats, säker mark i Tippeligan.

Kevin Kabran, Start – 22/7

Målskytt! Kabran blev i helgen straffmålskytt i 3-0-segern mot Jörgen Lennartssons Lilleström. Det var en viktig seger för Start i botten av tabellen i Norge. Laget lyfte därmed till kvalplats och petade ner Lilleström till nedflyttningsplats.

Elliot Käck, Start – 21/1

Vänsterbacken var i helgen avstängd, efter för många gula kort, och fick se Start vinna med 3-0 mot Lilleström från läktaren. Det var en viktig seger för Start i botten av tabellen i Norge. Laget lyfte därmed till kvalplats och petade ner Lilleström till nedflyttningsplats.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 6/0

Mittfältaren spelade i helgen åter i 90 minuter för Vålerenga, men den här gången blev det förlust, 3-2 mot serieledaren Rosenborg på hemmaplan. Svensken är ännu inte noterad för varken mål eller assist i sin nya klubb. Vålerenga är sexa i ligan.

PORTUGAL

Erdal Rakip, Benfica – 0/0

Inte med i Champions League-truppen, inte med på träningsläger, syns inte i matchtrupper, och fortfarande inte ett ord om honom på klubbens officiella hemsida. Ett fortsatt mysterium, även om han registrerades i sista minuterna för att användas av Benfica den här säsongen.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 6/0

1-1 borta mot regerande mästarna Lokomotiv Moskva. 90 minuter som högerback för Holmén, som bland annat höll på att fixa ett mål framåt efter ett oväntat delikat cykelsparksinlägg.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 7/2

Efter tre poänglösa matcher i Krasnodar slängde Claesson till med både mål och assist mot Anzhi (4-0). Målet var både kyligt och turligt, där Claesson tog emot bollen ute till vänster, gick inåt och förbi ett par spelare, och sköt ett skott som tog via en försvarare. Claesson blev nyligen vald till juli och augustis tredje bästa spelare i Krasnodar.

Anton Salétros Jönsson, FK Rostov – 4/0

Fjärde starten – av sju möjliga – mot Ural (1-1). Spelade hela matchen.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 0/0

Kvar på bänken mot Ural (1-1). Har fortfarande inte debuterat, utan istället prioriteras bland annat islänningarna Ragnar Sigurdsson och Sverrir Ingi Ingason i trebackslinjen. Sedan ett par veckor tillbaka även åter lagkamrat med en annan islänning, tidigare MFF-anfallaren Vidar Örn Kjartansson.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Radnicki Nis - 1/0

Svensken fick i helgen göra debut för sin nya klubb med ett inhopp i den 65:e minuten i 1-0-segern mot Vojvodina Novi Sad på hemmaplan. Radnicki Nis är tvåa i tabellen efter åtta spelade matcher i Serbien.

SCHWEIZ

Nabil Bahoui, Grasshoppers – 7/3

Grasshoppers floppstart på säsongen blir allt värre. Utslagna av Stade Nyonnais (1-3) från tredjedivisionen i cupen, vilket fick de 300 tillresta Grasshopperssupportrarna att bli riktigt irriterade. Bahoui spelade hela matchen, och efter matchen fick spelarna och ledarna prata med supportrarna på läktarna i över en kvart.

Alexander Gerndt, FC Lugano – 5/0

Gerndt startade och var inblandad i det enda målet i cupmatchen mot Azzurri 90 (1-0) från fjärdedivisionen.

SKOTTLAND

Mikael Lustig, Celtic - 9/0

Högerbacken spelade i förra veckan från start för Sverige i 3-2-förlusten mot Turkiet, men blev i slutet av mötet utbytt skadad och var i helgen utanför truppen i Celtics ligamöte med St. Mirren (0-0). Celtic har fått en mindre bra start på säsongen och är tvåa på tio poäng efter fem spelade matcher i Skottland. Laget har fem poäng upp till Hearts i serieldning.

SPANIEN

John Guidetti, Alavés - 3/0

Anfallaren fick i helgen äntligen göra säsongsdebut från start i Alavés 1-0-seger mot Real Valladolid på bortaplan. Guidetti blev utbytt efter 74 minuter och hann med att bränna ett jätteläge framför mål med en nick tätt utanför ena stolpen. Trots det gav spanska tidningen As anfallaren ett positivt omdöme efteråt med ”bättre än i tidigare matcher” och med betyget två av tre (skalan noll-tre). Alavés är sexa i La Liga.

THAILAND

Niran Hansson, Police Tero - 25/1

Hansson är fortsatt ordinarie i Police Teros startelva och kom, under landslagsuppehållet, till spel i fyra ligamatcher i Thailand. I första mötet besegrade laget Sukhothai med 2-1, men därefter blev det tre raka förluster mot Muangthong United (4-2), Pattaya United (3-1) och senast med 3-2 mot Air Force. Då gjorde dock Hansson sitt första mål för säsongen. Police Tero är placerat på 15:e-plats i tabellen och kämpar just nu för nytt kontrakt i högstaligan.



Elias Dolah, Port MTI FC - 23/0

Mittbacken gjorde under landslagsuppehållet tre raka matcher från start mot Prachuap (2-1-förlust), Chainat (1-1) och mot Chiangrai (2-0-förlust), där han även blev utvisad efter ett andra gult kort i den 65:e minuten. Han var därmed utanför truppen i helgens 4-0-seger mot Swat Cat. Port är fyra i den thailändska högstaligan.



Kevin Deeromram, Port MTI FC - 34/2

Vänsterbacken är given i Port och gjorde under landslagsuppehållet fyra raka matcher från start i ligan. Det blev två förluster, ett kryss och senast en seger med 4-0 mot Swat Cat. Port är fyra i den thailändska högstaligan.

TURKIET

Daniel Larsson, Akhisarspor - 3/0

Efter två starter och två matcher på bänken, så var anfallaren i helgen utanför truppen i lagets 1-0-förlust mot Ankaragücü. Laget går fortsatt tungt i ligan och står ännu utan seger efter fyra matcher. Akhisar är jumbo i den turkiska högstaligan.



Johannes Hopf, Ankaragücü - 5/2 nollor

Målvakten gjorde i helgen sin femte raka match från start och höll sin andra nolla för säsongen i 1-0-segern mot Akhisar, där allsvenska bekantingen Moestapha El Kabir avgjorde med matchens enda mål. Hopf stod även för flera fina räddningar i slutet av matchen. Ankaragücü är nia i den turkiska högstaligan.



Abdul Khalili, Kasimpasa - 1/1

Efter succépremiären med ett avgörande mål på frispark, så var Khalili åter utanför truppen för fjärde matchen i rad med anledning av skadeproblem. Han fick i stället från sidan se sitt lag förlora med 4-1 i derbyt mot Galatasaray. Kasimpasa är tvåa i Süper Lig. Khalili förväntas även snart vara redo för spel igen.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor - 1/0

Ordinarie förra säsongen, men har den här säsongen petats av nye brassen David Braz. Senast blev det säsongsdebut med ett kort inhopp på övertid, i helgen 90 minuter på bänken mot Erzurumspor (2-2). Sivasspor är placerat på 13:e-plats i tabellen i Turkiet.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 3/0

Anfallaren blev under landslagssamlingen målskytt mot Turkiet i Nations League, men fick i helgen sitta på bänken i 90 minuter i 3-1-förlusten mot Bayern München. Tungt för både Kiese Thelin och Leverkusen i Bundesliga, som har tre raka förluster och är sist i serien.



Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 0/0

Åter utanför truppen i helgens 3-1-förlust mot Borussia Dortmund i Bundesliga. Verkar inte finnas med i tränaren Adi Hütters planer för säsongen, men gjorde däremot under landslagsuppehållet en träningsmatch mot Ederbergland (5-0-seger). Anfallaren hoppade in i andra halvlek och hade ett bra läge, men lämnade planen mållös. Har kontrakt med Frankfurt över den här säsongen, som är tolva i Bundesliga.



Oscar Wendt, Mönchengladbach - 4/0

Vänsterbacken spelade i helgen åter hela matchen, den här gången mot Schalke 04 (2-1-seger) i Bundesliga. Är ordinarie i laget. Mönchengladbach är femma i tabellen i Tyskland.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 4/0

Vänsterbacken är som bekant ordinarie startman i Werder Bremen och spelade i helgen hela matchen mot Mikael Ishaks Nürnberg (1-1). Backen fick, av tyska tidningen Weser-Kurirer, medelbetyget 3/6. Bremen är sjua i Bundesliga.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Högerbacken var för tredje matchen i rad utanför truppen i ligan, när Bremen kryssade mot Nürnberg (1-1). Klubbens sportchef Frank Baumann uttalade sig nyligen om att Beijmo behöver ”mer tid”. Lär nog dröja lite före speltid i ligan.



Robin Quaison, Mainz - 4/1

Anfallaren gjorde i helgen sin fjärde start för säsongen, tredje raka i Bundesliga mot Augsburg (2-1). Dessutom fick svensken under landslagsuppehållet spela 90 minuter mot Österrike (2-0-förlust) i Wien. Är ordinarie i Mainz och det återstår att se om det räcker till fler uttagningar i Blågult. Mainz är just nu placerat på sjätteplats i Bundesliga.



Mikael Ishak, Nürnberg - 4/3

Anfallaren blev förra helgen målskytt mot Mainz, men lämnade i helgen planen mållös mot Bremen, när Nürnberg räddade en poäng sent. Laget är placerat på 14:e-plats i Bundesliga.



Emil Forsberg, RB Leipzig – 9/2

Forsberg kan se tillbaka på två händelserika veckor, där han först lämnade Sveriges landslagssamling skadad, spekulerades ha en schism med Janne Andersson enligt tyska tidningen Bild och sedan levererade två assist i helgens 3-2-seger mot Hannover i Bundesliga. Svensken verkar, oavsett skada och möjlig schism, numera vara i god form igen i Tyskland.



Alexander Isak, Dortmund - 0/0

Utanför truppen igen.



Simon Hedlund, Union Berlin - 6/2

Gjorde i helgen femte raka matchen från start i tyska andraligan, när Union Berlin kryssade mot Duisburg (2-2). Union Berlin är femma i Zweite Bundesliga efter fem spelade matcher.



Sebastian Andersson, Union Berlin - 6/4

Anfallaren lämnade i helgen planen mållös för andra ligamatchen i rad, den här gången mot Duisburg (2-2). Union Berlin är femma i Zweite Bundesliga efter fem spelade matcher.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 4/0

Högerbacken gjorde i helgen sin fjärde raka match från start och fick den här gången fira 2-0-seger mot Regensburg efter två raka förluster i den tyska andraligan. Dynamo Dresden är placerat på tiondeplats i tabellen, men har en match mindre spelad än flera lag i ligan.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 4/0

Mittbacken gjorde i helgen sin andra raka match från start och fick fira andra raka segern, den här gången med 4-1 mot Holstein Kiel i Zweite Bundesliga. Det var lagets tredje seger för säsongen och är fortsatt obesegrat i andraligan. Greuther Fürth toppar i ligan.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Utanför truppen för tredje ligamatchen i rad i Tyskland. Verkar inte finnas med i tränaren Friedhelm Funkels planer för säsongen i Bundesliga. Düsseldorf besegrade i helgen Hoffenheim med 2-1 och är åtta i tyska högstaligan.



Christoffer Nyman, Eintracht Braunschweig - 0/0

Nyman rehabiliterar ännu sin långtidsskada och har varit utanför lagets trupp i de sju inledande matcherna i tyska tredjeligan. Braunschweig går tungt, men slog i helgen Carl Zeiss Jena med 2-0. Laget är nästjumbo i 3. Bundesliga.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 22/17

Vilken helg! Ibrahimovic och hans Galaxy föll visserligen med 5-3 mot Toronto, men efteråt stal ändå svensken allt rampljus efter att han stod för ett akrobatiskt nummer och blev målskytt, hans 500:e mål i karriären. Det är något han är ensam om som aktiv spelare ihop med Lionel Messi och Cristiano Ronaldo. Vid sidan av det ser laget nu ut att med största sannolikhet missa slutspel. Nyligen fick även tränaren Sigi Schmid sparken.



Axel Sjöberg, Colorado - 13/0

Mittbacken klev i början av augusti av skadad mot Los Angeles Galaxy och är ännu inte tillbaka i matchspel. Colorado föll i helgen med 3-0 mot Atlanta, fjärde raka förlusten och kommer nu att missa MLS-slutspelet.



Johan Blomberg, Colorado - 22/0

Efter fyra raka matcher med speltid, så fick svensken i helgen sitta på bänken i 90 minuter i 3-0-förlusten mot Atlanta på hemmaplan. Det var lagets fjärde raka förlust, vilket också innebär att laget kommer att missa slutspelet i MLS.

Gustav Svensson, Seattle - 23/2

Svensson är given i Seattles startelva och gjorde i helgen 90 minuter i lagets 2-1-seger mot Vancouver. Seattle vann därmed för åttonde matchen i följd, den längsta segerstrejken för ett lag i MLS under 2000-talet. Seattle lär med största sannolikhet gå till slutspel i MLS.

Gabriel Somi, New England Revolution - 15/0

Utanför truppen för tredje matchen i rad i helgen mot Los Angeles FC (1-1). Vänsterbacken får varierat med speltid, emellanåt i startelvan, emellanåt på läktaren. New England Revolution ser ut att missa slutspelet i MLS.



Anton Tinnerholm, New York City - 26/4

Tinnerholm spelade inte i helgen, men är ordinarie i New York City, som redan är klart för slutspel i MLS. Däremot är laget formsvagt med fem raka matcher utan seger. Tinnerholm är utöver fyra ml även noterad för fem assist.



Joel Qwiberg, San José Earthquakes - 5/0

Efter en match från start, så fick backen åter sitta på bänken i 90 minuter igen. Den här gången var han möjligen glad över att slippa vara på planen, då San José föll med 5-1 mot Kansas på hemmaplan. Tung säsong för Mikael Stahres lag, sämst i MLS.



Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 28/6

Eriksson lämnade i helgen planen mållös för andra matchen i rad, den här gången i 5-1-förlusten mot Kansas på hemmaplan. Han blev dessutom varnad i den 57:e minuten. Tung säsong för Mikael Stahres lag, sämst i hela MLS.



Samuel Armenteros, Portland (utlånad från Benevento) - 26/8

Armenteros fick senast ett inhopp, men fick i helgen sitta på bänken i 90 minuter i 4-1-förlusten mot Houston på bortaplan. Inte i samma målstim som tidigare i sommar. Portland Timbers ser ut att gå till slutspel, men kan bli tajt.



Adam Lundqvist, Houston - 14/0

Lundqvist satt, efter två raka starter, på bänken i hela helgens 4-1-vinst mot Samuel Armenteros Portland Timbers. Houston ser trots det ut att missa slutspelet i MLS.

Pa Konaté, Cincinnati (utlånad från SPAL) - 3/0

Vänsterbacken var i helgen utanför matchtruppen i 4-3-segern mot Torontos B-lag. Han var förra veckan iväg på landslagsuppdrag med Guinea, men kom inte till spel i kvalet till afrikanska mästerskapen mot Centralafrikanska republiken.