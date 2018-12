SVENSKKOLLEN: Märkliga straffen blev teckning på svensken: "Hur benet blev en hand..."

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 3/1

Gjorde åter en poäng, vilket han gjort i samtliga tre matcher såhär långt i Australien. Assist till matchens sista mål, 4-0, mot Western Sydney när han startade som en av två anfallare.

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 12/0

Fick för andra matchen i rad se en hel match på bänken, den här gången hemma mot Oostende (1-1).

Eric Smith, Gent – 0/0

Andra matchen på bänken efter att ha tagit sig tillbaka från frakturen, men fick inte hoppa in mot Lokeren (2-2).

Gustav Engvall, KV Mechelen – 16/7

Mechelen valde, lite överraskande, att starta med rutinerade Tim Matthys istället för Engvall mot KFCO Beerschot (1-1), men Engvall fick komma in i halvtid.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 13/3

Som vanligt med från start som ensam anfallare, sjunde raka starten i ligan, men förlust borta mot Sloboda Tuzla (1-2).

CYPERN

John Alvbåge, Nea Salamina (utlånad från Omonia) – 0/0 nollor

Kvar på bänken mot Alki Oroklinis (0-2). Efter knappt hälften av matcherna spelade har Nea Salamina ett bra läge att sluta topp-6 och då ta sig vidare till slutspelet för att nå Europa League till nästa höst, eller i bästa fall vinna ligan.

DANMARK

Joel Allansson, Randers FC – 9/1

Fortsatt borta med en skada. Lär lämna Randers i vinter. IFK Göteborg och Halmstads BK är två av de intresserade då.

Mikael Boman, Randers FC – 7/0

Drog sig sent ur truppen mot Midtjylland (1-2) på grund av en mindre skada.

Patrik Carlgren, Randers FC – 18/6 nollor

Som vanligt från start, den här gången i förlusten mot Midtjylland (1-2). 4/6 i betyg hos Ekstrabladet, bara en spelare i matchen fick högre. Även Tipsbladet gillade Carlgrens insats och menade att han var bäst i Randers. Ett par fina räddningar, och de insläppta målen var ett friläge och ett stenhårt skott från nära håll.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 16/0

Stabil start mot Zenit (0-1) och 6/10 i betyg hos BT. Fick även ett drygt 20 minuter långt inhopp mot Horsens (6-1) och behövde bara ett par minuter på sig innan han gjorde en fin assist till 5-1-målet.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 16/0

Fick äntligen speltid igen. Inhopp mot Zenit (0-1) och start mot Horsens (6-1). BT gav Papagiannopoulos 6/10 mot Zenit och 5/10 mot Horsens.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 20/0

2-1-seger mot Randers, och Andersson som vanligt med en 90-minutare. 2/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Efter ett par matcher utanför 18-mannatruppen så var Cajuste på bänken mot Randers (2-1), dock utan att bytas in. 19-åringen har växlat mellan att sitta på bänken och vara utanför matchtruppen de senaste månaderna.

Johan Larsson, Bröndby – 21/3

Viktig 1-0-seger mot Hobro, och Bröndby har hämtat sig efter en lång, dåliga period. Larsson den här gången med en 7/10-insats enligt BT, 3/6 enligt Ekstrabladet. Svensken kanske bara har två matcher kvar i Bröndby då kontraktet går ut i vinter.

Simon Tibbling, Bröndby – 22/1

Efter ett par matcher från bänken fick Tibbling starta och gjorde matchens enda mål mot Hobro (1-0). Fångade upp en boll utanför straffområdet och träffade bollen i en bana mot bortre stolpen. Tibbling var matchens spelare enligt Bröndyfansen, och fick 7/10 av BT och 4/6 av Ekstrabladet.

Gustaf Nilsson, Vejle – 14/3

Efter drygt en månads skadeproblem var Nilsson tillbaka med ett 20 minuter långt inhopp mot Århus (1-2).

Melker Hallberg, Vejle – 15/1

Efter en räcka starter blev det den här veckan ett inhopp på en halvtimme för Hallberg mot Århus (1-2).

Jacob Rinne, Ålborg BK – 18/5 nollor

4-1-överkörning mot Esbjerg, där Esbjerg gjorde ett sent tröstmål. Rinne med en 3/6-insats, enligt Ekstrabladet.

Niklas Backman, Århus – 9/0

Är på väg tillbaka efter yrsel och huvudvärk, som hållit honom borta från spelare en längre period, men bedömdes inte vara spelklar till matchen mot Vejle.

Tobias Sana, Århus – 16/3

Det vill sig inte för Sana just nu. Århus vann visserligen mot Vejle (2-1), men Sanas betyg i matchen blev 1/6 hos Ekstrabladet samtidigt som han blev lagets först utbytta spelare.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 15/0

Skadad och blir borta i ungefär tre veckor till. Spelade därför inte mot Southampton (2-2). Blev dock vald till månadens bästa Unitedspelaren för november.

Ken Sema, Watford – 7/0

Efter ett par matcher borta från matchtruppen var Sema tillbaka på bänken, men fick inte hoppa in mot Leicester (0-2). Det är drygt en månad sedan som Sema senast fick spela.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Inte med på bänken mot Leicester (0-2).

Viktor Gyökeres, Brighton – 1/0

Var inte med i A-laget, och U23-laget spelade ingen match i veckan.

Joel Asoro, Swansea – 9/0

En liten förbättring den här veckan för Asoro, då han åtminstone satt på bänken i en av de två matcherna. Fick dock inte hoppa in mot Derby (1-2). Nu är det två månader sedan som han senast fick speltid.

Martin Olsson, Swansea – 16/0

Två matcher, två förluster för en underpresterande Swansea den här veckan: 1-2 mot West Brom, 1-2 mot Derby. Olsson spelade 90 minuter mot West Brom, 6/10-insats enligt Wales Online, men blev kvar på bänken mot Derby.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 9/3 nollor

Fick inte stå i någon av veckans två förlustmatcher, utan Erwin Mulder prioriterades högre de gångerna. Mulder har stått elva matcher i höst och Nordfeldt nio stycken, men då har Nordfeldt också missat tre matcher med en skada.

Pontus Jansson, Leeds – 16/0

Hade varit borta ett par matcher med skador, men var tillbaka från start mot Sheffield United (1-0). ”No-nonsense och ultrapålitlig” var Yorkshire Evening Posts kommentar om Janssons insats, och gav 8/10 honom i betyg.

Niclas Eliasson, Bristol City – 18/1

Två starter i veckan och assist i bägge (3-2 mot Ipswich, 1-1 mot Millwall). 7/10 i betyg både mot Ipswich och Millwall, enligt Bristol Post som gav beröm för Eliassons offensiva bidrag.

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Borta med långtidsskada. Förväntas gå in i lagträning i januari.

FINLAND

Gabriel Petrovic, IFK Mariehamn – 20/1

Den finländska ligan är slutspelad.

Philip Sparrdal–Mantilla, IFK Mariehamn – 18/0

Den finländska ligan är slutspelad.

Nicklas Maripuu, IFK Mariehamn – 26/2

Den finländska ligan är slutspelad.

Pontus Åsbrink, IFK Mariehamn – 29/2

Den finländska ligan är slutspelad.

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 26/7

Den finländska ligan är slutspelad.

Amin Nazari, IFK Mariehamn – 23/1

Den finländska ligan är slutspelad.

Tatu Varmanen, Inter Åbo – 22/0

Den finländska ligan är slutspelad.

Anders Bååth, SJK – 33/1

Den finländska ligan är slutspelad.

FRANKRIKE

Karl–Johan Johnsson, Guingamp – 15/4 nollor

Höll nollan i lördags när Guingamp spelade 0-0 hemma mot Nice och tog sin första poäng på fyra matcher. Jumbon har fem poäng upp till säker mark.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 15/1

Mittfältaren fick hoppa in i den 68:e minuten när Toulouse spelade 2-2 hemma mot Dijon i söndags. En annorlunda match för Durmaz lag, som fick sin målvakt utvisad i den femte minuten men ändå lyckades hämta upp ett 0-2-underläge till 2-2 mellan minut 72 och 77.

Alexander Kacaniklic, Nantes – 0/0

Yttermittfältaren stod utanför truppen till matchen mot Saint-Etienne i fredags. Är en av spelarna som kan komma att lämna Nantes i januari, enligt tidningen Ouest France.

Jakob Johansson, Rennes – 9/1

Mittfältaren har spelat 90 minuter i två matcher sedan senaste svenskkollen. Först mot Jablonec i Europa League (seger med 1-0, Johansson varnad i 80:e minuten) och därefter mot Strasbourg (förlust med 4-1 på hemmaplan) i ligan. Under måndagen meddelade Rennes att man sparkar tränaren Sabri Lamouchi. Tillfällig ny tränare är reservlagets Julien Stephan. Rennes ligger på plats 14 i Ligue 1.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 13/1

Högerbacken satt på bänken under hela matchen när Amiens föll med 3-0 borta mot Nimes i lördags. Laget har halkat ner på kvalplats i Ligue 1.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, 07 Vestur – 27/3

Den färöiska ligan är slutspelad.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain – 12/11

Forwarden fortsätter att ösa in poäng i sitt klubblag. Berg gjorde två mål och stod för en assist i 4-0-segern över Dibba Al Fujairah i torsdags. Utöver det blev han varnad i den 36:e minuten. Under måndagen spelade Al Ain igen och då bjöd Berg på ett mål i 3-1-segern över Al Wasl. Även i den matchen åkte han på ett gult kort.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 7/4

Högerbacken hade ingen bra söndag. Borta mot Aris orsakade han en straff, som inte borde varit en straff men som ledde fram till 1-0. Därefter skadade sig Johansson, enligt grekisk media, och byttes ut i den 33:e minuten. Pao lyckades sedan kvittera på straff i den 93:e minuten. Straffen som svensken orsakade har i efterhand blivit en snackis. Han fick nämligen ett inlägg på sitt ena ben men domaren bedömde det som att bollen träffat hans ena hand. Nu sprids bland annat en teckning med namnet: "Hur benet blev en hand...". Den visar en Johansson, som med hjälp av skruvar bytt plats på sin ena hand och fot, på ett instruktionspapper från den svenska möbeljätten Ikea. Domaren är även med på teckningen och "säger" något i stil med: "Sluta klaga på domslutet. Johansson är från Sverige, så kanske gjordes ett misstag i konstruktionen". Johansson publicerade själv teckningen på Instagram Stories tillsammans med en gråtskrattande emoji.

Niklas Hult, AEK Aten – 20/0

Vänsterbacken spelade både mot Ajax i Champions League förra tisdagen (förlust med 2-0) och mot Xanthi i ligan i söndags (seger med 2-0). 90 minuter båda gångerna.

Pontus Wernbloom, Paok – 14/1

Mittfältaren spelade hela Europa League-matchen borta mot Chelsea i torsdags (förlust med 4-0). Då blev Wernbloom varnad i den 50:e minuten. Agerade sedan inhoppare mot Lamia i ligan under måndagen. Då vann Paok med 1-0 och Wernbloom kom in i den 64:e minuten, när laget fått en man utvisad och behövde hålla tätt bakåt.

Sebastian Eriksson, Panetolikos – 6/0

Missat de senaste matcherna på grund av skada, enligt grekisk media. Stod över även måndagens match mot Olympiakos (förlust med 2-1).

ISLAND

Valmir Berisha, Fjölnir (utlånad från Ålesund) – 20/4

Den isländska ligan är slutspelad.

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 14/0

Den isländska ligan är slutspelad.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa – 12/1

Den defensive mittfältaren kunde fira rejält i lördags. Då tog Hapoel en viktig derbyseger mot Maccabi i ligan, med 3-1. Sjöstedt spelade hela matchen.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma – 17/5 nollor

Målvakten är tillbaka efter skada och stod både mot Real Madrid i Champions League (förlust med 2-0) förra tisdagen och Inter i Serie A (2-2) i söndags. Olsen fick bra betyg av La Gazzetta dello Sport efter Inter-matchen. Tidningen skrev bland annat: "Han har klättrat i hierarkien och visat sig vara den kanske bästa värvningen i sommar".

Albin Ekdal, Sampdoria – 13/0

Mittfältaren hoppade in i den 62:a minuten när Sampdoria krossade Bologna med 4-1 på hemmaplan i lördags.

Filip Helander, Bologna – 10/0

Mittbacken spelade hela matchen när Bologna föll med hela 4-1 borta mot Sampdoria i lördags. Laget ligger på nedflyttningsplats i Serie A.

Mattias Svanberg, Bologna – 9/0

Den 19-årige mittfältaren spelade hela matchen mot Sampdoria och stod för assisten till Bolognas mål.

Oscar Hiljemark, Genoa – 13/0

Mittfältaren startade när Genoa föll med 2-1 borta mot Torino i söndags. Blev utbytt i den 82:a minuten.

Svante Ingelsson, Udinese – 0/0

Skadad.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) – 7/0

Hellas Verona har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

Marcus Rohdén, Crotone – 14/2

Mittfältaren hoppade in i den 70:e minuten när Crotone föll med 1-0 borta mot Cremonese i lördags. Rohdéns lag ligger nu på kvalplats neråt i Serie B. Man har spelat sex raka matcher utan att vinna.

LETTLAND

Ricardo Gray, Valmiera – 13/3

Den lettiska ligan är färdigspelad.

Camron Nguesseu, Valmiera – 2/0

Den lettiska ligan är färdigspelad.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 11/1

Anfallaren gjorde sitt första mål för säsongen i förra ligaomgången mot Pieta Hotspurs. I måndagens cupmöte med Vittoriosa Stars fick Nilsson hoppa in med dryga halvtimmen kvar. Anfallaren lämnade matchen mållös och Tarxien vann med 3-0.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 16/2

Sam Larsson spelade åter från start mot PSV och stod dessutom för säsongens första ligamål. Svensken tryckte iväg ett avslut en bra bit utanför straffområdet och skottet satt som det skulle i den bortre gaveln. "Det var lite som Eden Hazard", sa enligt Voetbal International. Feyenoord vann matchen med 2-1. Feyenoorf är trea i Eredivsie.

Emil Bergström, Utrecht – 5/0

Mittbacken har fått sparsamt med speltid den här säsongen. I 3-3-matchen mot Excelsior fick han finna sig i att sitta på bänken i 90 minuter. Däremot vet en av de startande mittbackarna, Willem Janssen, om att han inte kan slappna av, även om han är gjuten i elvan. "Man ser hur bra han är varje dag", säger Janssen till Algemene Dagblad enligt VP.

Simon Gustafson, Utrecht – 14/3

Utrecht låg under med 3-0 i halvtid mot Excelsior. Då vände Utrecht direkt efter paus till 3-3 och ett av målen stod den tidigare Häckenmittfältaren för. I den 65:e minuten tilldömdes laget straff och Gustafson var kylig från elva meter. Ett av Excelsiors mål gjorde förre IFK Göteborg-anfallaren Elias Mar Omarson. Gustafson fick 5,5/10 i betyg av AD.

Kristoffer Peterson, Heracles – 16/9

En sex matcher lång måltorka är över för Peterson. Ett par minuter in i den andra halvleken mot VVV-Venlo gick ytterforwarden omkull i straffområde. Peterson förvaltade den efterföljande elvameterssparken och rullade in 3-0. Heracles vann matchen med 4-1. 7/10 fick Peterson i betyg av AD.

Ramon Pascal Lundqvist, PSV Eindhoven – 2/1

Den offensive mittfältaren får sin speltid i PSV:s andralag. Där har han gjort det bra och han har stått för en diger poängskörd under säsongen. Inför matchen mot Go Ahead Eagles hade han gjort fem mål och tre assist på fjorton matchen. I 5-1-segern mot Go Ahead Eagles bättrade han på sitt poängsnitt genom att sätta dit 3-0 precis före halvtid. Svensken låg också bakom lagets 2-0-mål.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 15/3

Den norsksvenske mittfältaren spelade hela matchen för sitt RKC Waalkwijk i 2-0-förlusten mot Dodrecht. Hansson varnades i 92:a minuten.

NORGE

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 30/3

Den norska ligan är färdigspelad, endast kvalspel mellan Stabaek och Ålesund kvarstår.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 27/6

Den norska ligan är färdigspelad, endast kvalspel mellan Stabaek och Ålesund kvarstår.

Simon Alexandersson, Kristiansund – 11/0

Den norska ligan är färdigspelad, endast kvalspel mellan Stabaek och Ålesund kvarstår.

Conny Månsson, Kristiansund – 0/0 nollor

Den norska ligan är färdigspelad, endast kvalspel mellan Stabaek och Ålesund kvarstår. Målvaktsveteranen sitter på utgående kontrakt med Kristiansund.

Andreas Linde, Molde – 29/8 nollor

Den norska ligan är färdigspelad, endast kvalspel mellan Stabaek och Ålesund kvarstår. Linde har kontrakt även under nästa säsong, då kommer han fortsätta att ha Ole Gunnar Solskjaer som tränare. Den norske fotbollsikonen har skrivit på ett nytt treårskontrakt med Molde.

Mattias Moström, Molde – 20/2

Under säsongen fick Moström mest nöja sig med att sitta på bänken och speltiden var knapp. Men trots det vill 35-åringen fortsätta karriären och enligt honom själv är han nära en överenskommelse med klubben om ett nytt kontrakt. "Vi är så nära som man kan vara", säger han till Romsdals Budstikke. I avtalet hoppas han också att det kommer att finnas en klausul där han får någon form av roll i klubben när han lägger skorna på hyllan. Den norska ligan är färdigspelad, endast kvalspel mellan Stabaek och Ålesund kvarstår.

Christopher Telo, Molde – 2/0

Den norska ligan är färdigspelad, endast kvalspel mellan Stabaek och Ålesund kvarstår. Christopher Telo hade en tråkig säsong och fick nästintill hela året spolierat på grund av skador. I slutet av säsongen kunde han dock träna för fullt.

Pawel Cibicki, Molde (utlånad från Leeds) – 12/3

Inför den sista omgången i serien mot Sandefjord lämnades Cibicki utanför truppen. Sedan tidigare stod det klart att han skulle vända tillbaka till Leeds efter att ha varit på lån i Molde. Nu ryktas han vara på väg bort från Leeds och Yorkshire Evening Post uppger att Molde och ett par MLS-klubbar ska vara intresserade av att värva svensken permanent.

Isak Ssewankambo, Molde – 4/0

Fick sparsamt med speltid efter återkomsten från Malmö FF. Nu står det också klart att Molde dumpar 22-åringen. Ssewankambo satt på utgående kontrakt och klubben väljer att inte förlänga avtalet, skriver Romdsdals Budstikke.

Martin Broberg, Odd – 24/4

Broberg lämnar Odd för allsvenskan nästa säsong. Nygammal klubbadress blev Örebro SK. Den norska ligan är färdigspelad, endast kvalspel mellan Stabaek och Ålesund kvarstår.

Jonathan Levi, Rosenborg 23/4

Levi blev norsk mästare med sitt Rosenborg. För det belönades han också med en landslagsplats i januaritruppen. " Det var jävligt coolt när man fick höra det", säger han till Fotbollskanalen om uttagningen. Levi är den enda svenska spelaren som till vardags spelar i Norge, som tog en plats i landslagstruppen.

Pontus Engblom, Sandefjord – 29/6

Den norska ligan är färdigspelad, endast kvalspel mellan Stabaek och Ålesund kvarstår. Sandefjord trillade ur högstadivisionen.

William Kurtovic, Sandefjord – 10/1

Den norska ligan är färdigspelad, endast kvalspel mellan Stabaek och Ålesund kvarstår. Sandefjord trillade ur högstadivisionen. Kurtovic sitter på utgående kontrakt med Sandefjord.

Marcus Sandberg, Stabaek – 11/3 nollor

Den ende svenske spelaren i Norge vars säsong fortfarande lever. Stabaek hamnade på negativ kvalplats och där ställs klubben mot Ålesund i ett dubbelmöte. Sandberg har dock sedan haft en skada i högerlåret och det är ännu oklart om han kommer till spel.

Kevin Kabran, Start – 23/7

Den norska ligan är färdigspelad, endast kvalspel mellan Stabaek och Ålesund kvarstår. Start blev degraderat och spelar år 2019 i den näst högsta serien. Kabran har tidigare sagt till Fotbollskanalen att han hellre vill spela på en högre nivå.

Elliot Käck, Start – 28/2

Den norska ligan är färdigspelad, endast kvalspel mellan Stabaek och Ålesund kvarstår. Start blev degraderat och spelar år 2019 i den näst högsta serien. Käck, liksom Kabran, har inte gjort någon hemlighet av att andradivisionen inte lockar. "Det är väl inget man är jättesugen på att göra", sa han till Fotbollskanalen i november.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 10/0

Den norska ligan är färdigspelad, endast kvalspel mellan Stabaek och Ålesund kvarstår. Israelsson var under säsongen på lån i Vålerenga från PEC Zwolle, det avtalet går ut i december.

PORTUGAL

Erdal Rakip, Benfica – 0/0

Mittfältaren var utanför truppen i både A- och B-lagets matcher den gångna veckan. Tränade med seniorlaget under landslagsuppehållet.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 16/0

Mittbacken spelade åter hela matchen för sitt Dynamo Moskva, den här gången mot Rubin Kazan. Matchen slutade 1-1 efter att Holméns 19-årige lagkamrat Vyatjeslav Gruljov kvitterat i den 86:e minuten. Dynamo Moskva ligger på tolfteplats i den ryska högstaligan.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 21/8

Claesson utgick skadad mot Ryssland när Sverige säkrade gruppsegern i Nations League. 26-åringen stukade foten och missade på grund av det två matcher. Men i helgen var han tillbaka och spelade dessutom från start mot Ural. Som om det inte vore nog med comeback så stod den svenske landslagsspelaren också för en målgivande passning. Under den senaste veckan har Claesson också förlängt sitt kontrakt med Krasnodar med ytterligare ett år. Det nya avtalet sträcker sig till och med sommaren 2021.

Anton Salétros Jönsson, FK Rostov – 8/1

Mittfältaren fick en del speltid i början av säsongen, men därefter har han fått sitta mycket på bänken. När Rostov kryssade mot CSKA Moskva (0-0) fick Salétros inte hoppa in.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 3/1

Mittbacken gjorde ligadebut för Rostov före landslagsuppehållet. Väl tillbaka i ligaspelet har han åter blivit förpassat till bänken. Senast mot CSKA blev det noll minuter för Hadzikadunic.

SCHWEIZ

Nabil Bahoui, Grasshoppers – 15/3

Mittfältaren startade, och spelade 90 minuter, i 2-0-förlusten mot Zürich. Grasshoppers ligger näst sist i den schweiziska högstaligan.

Alexander Gerndt, FC Lugano – 16/5

Anfallaren var avstängd i den senaste matchen Neuchatel Xamax och kom därmed inte till spel. Matchen slutade 2-2. Lugano har spelat ihop lika många poäng som Bahouis Grasshoppers och laget ligger i botten av tabellen.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Radnicki Nis - 4/3

Mitrovic är skadad och missade även helgens möte med Dinamo Vranje (4-0-seger) Anfallaren kom senast till spel genom ett inhopp den 30 september mot Partizan i ligan. Radnicki Nis är tvåa i ligan och har nio poäng upp till ettan Röda Stjärnan.

TURKIET

Johannes Hopf, Ankaragücü - 8/3 nollor

Målvakten är vanligtvis given i laget, men bröt för några veckor sedan ett finger och har sedan haft ljumskproblem. 31-åringen var i helgen utanför truppen och tränade inte med övriga i laget inför matchen. Laget kryssade i helgen mot Rizespor (1-1). Ankaragücü är nia i ligatabellen. Senast Hopf kom till spel var den 6 oktober.



Abdul Khalili, Kasimpasa - 1/1

Khalili skadade sig i premiären och slet tidigare i höst upp skadan igen, vilket ledde till att han behövde opereras och nu mest troligt missar hela höstsäsongen. I går blev det kryss för hans Kasimpasa mot Fenerbahce till 1-1.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor - 10/0

Mittbacken är som bekant ordinarie i lagets startelva och gjorde i helgen åter 90 minuter i ligan. Den här gången tog Sivasspor andra trepoängare på tre matcher efter 1-0-seger mot Basaksehir på bortaplan. Laget är fortsatt tolva i ligatabellen.

Daniel Larsson, Akhisar Belediyespor - 4/0

Anfallaren har i höst haft det tufft med speltid i Turkiet. I veckan var anfallaren utanför truppen i 2-1-förlusten mot Krasnodar i Europa League och satt som vanligt i går på bänken i 90 minuter i ligan. Larsson kom senast till spel med ett inhopp på åtta minuter den 20 oktober. Akhisar är placerat på 16:e-plats i tabellen.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Bayer Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 11/1

Kiese Thelin fick i veckan äntligen speltid igen med 90 minuter mot Ludogorets (1-1) i gruppspelet i Europa League. Däremot har han fortsatt tufft att få speltid i Bundesliga. Efter tre raka matcher utanför matchtruppen och en match på bänken, så blev det åter en plats på läktaren för Kiese Thelin mot Nürnberg (1-1). Spelade senast i ligan den 20 oktober. Leverkusen är på elfteplats i ligan.

Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Anfallaren har under senaste tiden äntligen fått se solens ljus igen efter att ha varit i Frankfurts frysbox under säsongsstarten. I slutet av oktober fick han äntligen ett inhopp i ligan, men sedan dess har det inte blivit någon speltid. I veckan var han utanför truppen mot Marseille (4-0-seger) i Europa League och satt på bänken i helgens 2-1-förlust mot Wolfsburg i Bundesliga. Frankfurt är femma i ligatabellen.



Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach - 15/0

Efter tre raka segrar blev det en tung helg för Wendt och hans Mönchengladbach. Laget föll med 2-0 mot RB Leipzig på bortaplan, men är fortsatt tvåa i ligatabellen, nu dock med sju poäng upp till Borussia Dortmund i serieledning. Wendt spelade som vanligt från start, men blev den här gången utbytt i den 77:e minuten.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 15/0

Vänsterbacken spelade i helgen åter 90 minuter i Bundesliga, den här gången i 2-1-förlusten mot Bayern München på hemmaplan. Det var lagets femte raka match utan seger i ligan. Numera Bremen på niondeplats i ligatabellen.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Högerbacken var i helgen utanför A-lagets trupp i ligamötet med Bayern München (2-1-förlust) i Bundesliga, men spelade däremot för första gången sedan i början av november från start för andralaget i tyska fjärdeligan, Regionalliga Nord. Svensken gjorde 90 minuter i 1-0-segern mot TSV Havelse på hemmaplan.



Robin Quaison, Mainz - 13/3

Quaisons form håller i sig! Förra helgen blev han målskytt mot Bayern München och i helgen blev det en framspelning till matchens enda mål mot Fortuna Düsseldorf till 1-0-seger i ligan. Han satte fram sin anfallspartner i djupled, som tog sig in i straffområdet, lurade bort en försvarare och gjorde mål. Nu har svensken tre mål och tre assist i höst i alla turneringar. Mainz är placerat på tiondeplats i ligatabellen.



Mikael Ishak, Nürnberg – 11/4

Ishak är ordinarie i Nürnberg när han är frisk och spelade i går 90 minuter mot Leverkusen (1-1) i ligan. Den här gången blev det däremot ingen poäng för Ishak, som utöver fyra mål är noterad för två assist i år. Nürnberg är på 15:e-plats i ligan.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 12/3

Forsberg tränade förra veckan fortsatt på egen hand med anledning av sina ljumskproblem. Bild uppgav nyligen att svensken kan missa resten av höstsäsongen, samtidigt som Forsberg uttalade sig om att han vill bli av med smärtan före han kan ”snacka fotboll” igen. För Leipzigs del blev det, i Forsbergs frånvaro, 1-0-förlust mot Red Bull Salzburg i Europa League och 2-0-seger mot Borussia Mönchengladbach i Bundesliga. Laget är trea i EL-gruppen och riskerar att missa slutspel. I ligan är laget placerat på tredjeplats i tabellen.



Alexander Isak, Dortmund - 0/0

Anfallaren var som vanligt inte uttagen till Dortmunds matchtrupp mot Club Brügge (0-0) i Champions League eller mot Freiburg (2-0-seger) i Bundesliga. Lite mer oväntat var i stället att han heller inte kom till spel med reservlaget mot Viktoria Köln (3-1-förlust) i tyska fjärdeligan, Regionalliga West. I veckan uttalade sig Isaks agent Moses Ssewankambo om talangens situation i Dortmund och sa bland annat att de aldrig haft en ”seriös konversation” med tränaren Lucien Favre, men även Isak, trots flyttrykten, förmodligen vill stanna i Dortmund.

Simon Hedlund, Union Berlin – 13/2

Svensken fick inledningsvis gott om speltid, men sedan i slutet av oktober har han varierat inhopp med att sitta på både bänken och läktaren. Efter spel i två raka matcher, så fick han i helgen följa mötet med Darmstadt (3-1-seger) från läktaren. Union Berlin är fortsatt obesegrat och är trea i ligatabellen.



Sebastian Andersson, Union Berlin – 17/7

Äntligen mål igen! Andersson stod i helgen för dubbla mål i Union Berlins 3-1-seger mot Darmstadt och bröt därmed en drygt två månader lång måltorka. Dessutom var det första starten sedan den 28 oktober, vilket gjorde målen än viktiga för honom. Union Berlin är placerat på tredje plats i tyska andraligan.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 14/0

Högerbacken gjorde förra helgen 90 minuter mot Inglostadt, men upptäckte efter mötet en stressfraktur i rumptrakten och missar nu resten av höstsäsongen. I helgen blev det kryss för hans Dresden mot St. Pauli i tyska andraligan. Dresden är placerat på elfteplats i ligatabellen.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 14/1

Magyar började på bänken senast och blev målskytt på övertid, men var i helgen tillbaka i startelvan igen. Då blev det 90 minuter, men också en tung förlust med 4-0 borta mot Köln. Det är andra gången på tre matcher som Greuther Fürth förlorar med just 4-0. Tråkiga siffror - men laget är placerat på åttondeplats i ligatabellen.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Emir Kujovic är möjligen så långt ifrån en startelva det går att vara i Bundesliga. I helgen utanför lagets matchtrupp för 13:e ligamatchen i rad, när Düsseldorf föll med 1-0 mot Robin Quaisons Mainz i Bundesliga. Laget är jumbo i ligatabellen. Anfallaren har kontrakt fram till nästa sommar med den tyska klubben.



Christoffer Nyman, Eintracht Braunschweig - 3/1

Äntligen målskytt! Nyman är sedan ett par veckor tillbaka i full träning och matchspel igen. I helgen gjorde han sin andra raka start i tyska tredjeligan och fick dessutom fira sitt första mål sedan den 18 mars, nu mot Aaalen (2-2). Dessutom blev det 90 minuter, vilket får ses som ett styrkebesked efter lång frånvaro. Braunschweig är fortsatt toksist i tyska tredjeligan.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 27/22

Ibrahimovics Galaxy missade slutspel i MLS. Han har under en längre tid ryktats vara aktuell för en flytt till Milan, men ännu är inget är klart. Ibrahimovic och Milan rapporteras vara ”muntligt överens” om ett avtal från och med januari över sex månader, samtidigt som tränaren och förre lagkamraten Gennaro Gattuso nyligen sa att Zlatan ”kan vara användbar” för Milanoklubben.



Axel Sjöberg, Colorado - 17/0

Sjöbergs Colorado missade slutspel, slutade näst sist i den västra divisionen och tredje sist i hela MLS. Har kontrakt med Colorado fram till den sista december 2020.



Johan Blomberg, Colorado - 26/0

Blombergs Colorado slutade näst sist i den västra divisionen och trea sist i hela MLS. Har kontrakt fram till årsskiftet och kan därmed lämna klubben gratis.

Gustav Svensson, Seattle - 30/3

Svenssons Seattle åkte ut i semifinalen i den västra divisionen och totalt kvartsfinalen i hela MLS. Svensson var aktuell för en återkomst till IFK Göteborg, men förlängde i stället sitt avtal med Seattle över nästa år.

Gabriel Somi, New England Revolution - 15/0

Somis New England Revolution slutade åtta i den östra divisionen och missade därmed slutspel. Har kontrakt över 2019, men berättade nyligen att han planerar att prata med sin agent om framtiden i New England med anledning av knapp speltid.



Anton Tinnerholm, New York City – 34/4

Tinnerholms New York City blev nyligen utslaget av Atlanta United i semifinalen i den östra divisionen och totalt kvartsfinalen i hela MLS. Svensken kan summera en bra säsong personligen med gott om speltid och totalt fyra mål och sex assist, men är säkerligen missnöjd med uttåget i slutspelet.



Joel Qwiberg, San José Earthquakes - 6/0

Qwibergs San José slutade sist i hela MLS. Backen fick under säsongen knapp speltid, men har kontrakt med San José även över nästa år. Nyligen sa han i en intervju med Helagotland.se att han förhåller sig till sitt avtal men att man aldrig kan veta vad som händer, då det har kommit in en ny tränare och MLS-lagen endast får ha åtta utländska spelare, vilket gör att det kan vända snabbt i fotbollen.



Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 33/6

Erikssons San José slutade sist i hela ligan och svensken blev totalt noterad för sex mål och tre assist på 33 matcher under sin debutsäsong i USA. Eriksson har kontrakt med klubben fram till den sista december 2020, men nyligen uppgav Expressen att svensken kan vara aktuell för att vända tillbaka till Djurgården.



Samuel Armenteros, Portland (utlånad från Benevento) - 30/8

Skadeproblem i helt fel läge. Armenteros har haft problem med ljumskarna och missade i helgen returen mot Kansas City i finalen i västra divisionen, totalt sett semifinalen i hela MLS. Han fick däremot se Portland vinna mötet med 3-2 efter ett dramatiskt avslut med nio minuters tilläggstid och avgörande mål i 100:e minuten. Nu är Portland klart för MLS-final mot Atlanta United den 9 december. Oklart om svensken kan komma till spel då. Ingen speltid i slutspelet, endast spel i sista ligaomgången mot Vancouver den 28 oktober.



Adam Lundqvist, Houston - 18/0

Lundqvists Houston missade slutspel och slutade på niondeplats i den västra divisionen. Däremot kan han i efterhand glädjas åt ett cupguld den här säsongen. Har kontrakt med Houston fram till den sista december 2020.

Pa Konaté, Cincinnati (utlånad från SPAL) - 5/0

Den amerikanska andraligan USL är slutspelad för Konates Cincinnati, som åkte ut i slutspelet i ligan.