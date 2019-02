SVENSKKOLLEN: Talangen fick hoppa in - för första gången på fyra månader

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 13/10

Toivonen hade lite känning och blev därför kvar på bänken mot Central Coast Mariners (3-2).

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 14/1

Vinst mot Cercle Brügge (3-2), men även den här gången saknades Erdin Demir i matchtruppen.

Eric Smith, Gent – 3/0

Smith var varken med i cupen mot KV Oostende (2-2, vinst efter straffar) eller i ligan mot Club Brügge (1-1). Han var en av 20 uttagna i bruttotruppen mot Oostende, men inte en av de 21 mot Club Brügge.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 27/9

Engvall blev personligen poänglös den här veckan, trots två starter, men det blev ändå en riktigt bra vecka för KV Mechelen. Först vann de mot Saint Gilloise (2-1) i cupen, så laget är klart för cupfinal, och sedan blev det 3-0 mot Westerlo i ligan. Cupfinalen är i maj och spelas mot Eric Smiths Gent.

Diego Montiel, KFCO Beerschot – 2/0

För andra veckan i rad blev Montiel utan speltid. Han var kvar på bänken mot AFC Tubize (3-1).

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 13/3

Bosniska ligan har uppehåll. Mladosts nästa match är den 23:e februari.

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 0/0

Ligan i Chile sätter igång inte den här helgen som kommer, utan nästa igen.

CYPERN

John Alvbåge, Nea Salamina (utlånad från Omonia) – 1/0 nollor

Kvar på bänken mot Doxa Katokopia (1-1).

DANMARK

Mikael Boman, Randers FC – 8/0

Danska ligan sätter igång helgen som kommer. Randers vann genrepet mot Sturm Graz med 3-2. Boman hoppade in sista tio minuterna.

Patrik Carlgren, Randers FC – 20/8 nollor

Danska ligan sätter igång helgen som kommer. Randers vann genrepet mot Sturm Graz med 3-2. Carlgren stod 90 minuter i mål.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 17/0

Danska ligan sätter igång i helgen som kommer. FCK hade två träningsmatcher senaste veckan: 0-0 mot Örebro SK, 2-0 mot New York City. Bengtsson fick 90 minuter mot ÖSK och sista 20 mot New York City.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 19/0

Danska ligan sätter igång i helgen som kommer. FCK hade två träningsmatcher senaste veckan: 0-0 mot Örebro SK, 2-0 mot New York City. Papagiannopoulos fick 90 minuter mot ÖSK.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 22/1

Danska ligan sätter igång i helgen som kommer. Midtjylland hade två träningsmatcher senaste veckan: 4-2 mot Astana, 2-2 mot Shanghai SIPG. Andersson fick 90 minuter mot Astana, men vilades i den mer reservbetonade matchen mot Shanghai SIPG.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Danska ligan sätter igång i helgen som kommer. Midtjylland hade två träningsmatcher senaste veckan: 4-2 mot Astana, 2-2 mot Shanghai SIPG. Cajuste spelade andra halvlek mot Shanghai SIPG.

Simon Tibbling, Bröndby – 24/2

Danska ligan sätter igång i helgen som kommer. Tibbling var inte med i genrepet (3-1 mot Pogon Szczecin). Han har varit skadad under uppehållet.

Simon Hedlund, Bröndby – 0/0

Danska ligan sätter igång i helgen som kommer. Simon Hedlund gjorde både mål och assist i genrepet (3-1 mot Pogon Szczecin), där han spelade som en av två anfallare. Han berättade även i en intervju med Ekstra Bladet att han nobbade ett bud från Ingolstadt för att skriva på för Bröndby.

Gustaf Nilsson, Vejle – 14/3

Danska ligan sätter igång i helgen som kommer. Nilsson kunde starta i genrepet, efter att ha återhämtat sig från en operation, och gjorde matchens första mål mot Ålborg (3-5).

Melker Hallberg, Vejle – 16/1

Danska ligan sätter igång i helgen som kommer. Hallberg hoppade in sista 15-20 minuterna i genrepet mot Ålborg (3-5).

Jacob Rinne, Ålborg BK – 20/5 nollor

Danska ligan sätter igång i helgen som kommer. Rinne spelade första halvlek i genrepet mot Vejle (5-3). Några bra räddningar, men gjorde också en för honom ovanlig tavla vid ett av hans två insläppta mål.

Niklas Backman, Århus – 10/0

Danska ligan sätter igång i helgen som kommer. Backman spelade första halvlek i genrepet mot Rosenborg (3-2).

Tobias Sana, Århus – 16/3

Danska ligan sätter igång i helgen som kommer. Sana spelade första halvlek i genrepet mot Rosenborg (3-2), och gjorde matchens första mål.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 24/0

Ny seger för Manchester United, 1-0 mot Leicester. Nilsson Lindelöf som mittback i 90 minuter, och brittiska medier gav svensken generellt ett betyg mellan sju och åtta på en tiogradig skala. Daily Mirror vad bland de som gav mest beröm, och kallade Nilsson Lindelöf för Uniteds defensiva ledare.

Ken Sema, Watford – 16/1

Sema var kvar på bänken mot Tottenham (1-2), men fick 80 minuter mot Brighton (0-0). Watford Observer gav dock Sema låga 4/10 i betyg, med motiveringen: ”En av de mest frustrerande prestationerna i Watford var den som Ken Sema gav”.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Var inte med A-laget mot varken Tottenham (1-2) eller Brighton (0-0).

Viktor Gyökeres, Brighton – 3/0

Gyökeres var inte med A-laget mot varken Fulham (2-4) eller Watford (0-0), utan fick 90 minuter i U23-laget istället.

Joel Asoro, Swansea – 10/0

Inte med på bänken mot Birmingham (3-3), men fick överraskande hoppa in sista halvtimmen mot Bristol City (0-2). Asoro fick 6/10 i betyg av Wales Online, för sina försök att skapa något med snabbhet. Det var första gången sedan 6:e oktober som Asoro fick speltid i Swanseas A-lag.

Martin Olsson, Swansea – 17/0

Långtidsskadad och lär missa resten av säsongen.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 9/3 nollor

Bänkad mot Birmingham City (3-3), sjuk och därmed inte med mot Bristol City (0-2).

Pontus Jansson, Leeds – 25/1

Tappad serieledning för Leeds efter 1-3-förlust mot Norwich. Jansson var tillbaka i startelvan efter sin skada, men hade enligt Yorkshire Evening Post en tung kväll (precis som många andra i Leeds). 4/10 i betyg, men det var å andra sidan bara en i startelvan som fick ett högre betyg.

Niclas Eliasson, Bristol City – 25/2

Inhopp sista 20-25 minuterna mot Swansea (2-0). Fick 6/10 i betyg av Bristol Post, efter att ha slagit flera fina inlägg.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 1/0

Gjorde debut med ett inhopp sista tio minuterna mot Nottingham Forest (2-0). Segern gör att Birmingham fortfarande hänger med bra i närheten av kvalplatserna till Premier League.

Alexander Milosevic, Nottingham Forest – 1/0

På mindre än 24 timmar hann Alexander Milosevic med att både skriva på ett kontrakt med Nottingham Forest, samt starta en ligamatch. 0-2-förlust mot Birmingham, men Milosevic fick spela en timme och fick betyget 6/10 av Nottingham Post.

Jonas Olsson, Wigan – 0/0

Blev i veckan, något överraskande, klar för Wigan. Avtalet gäller våren ut. Det återstår 16 matcher för Wigan, som hänger en bit ovanför nedflyttningsstrecket i Championship. Wigan var korta på försvarare efter att bland annat Dan Burn lämnat för Brighton, så de hade i princip endast två renodlade mittbackar i truppen innan Olssons ankomst.

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Långtidsskadad. Det återstår att se hur många veckor till det tar innan han är tillbaka i spel.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 0/0

Forwarden är fortsatt skadad och missade därför även cupmatchen mot HJK i lördags (2-2).

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn - 1/0

Nyförvärvet satt på bänken under hela matchen mot HJK.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn - 1/0

Spelade hela matchen mot HJK.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn - 2/2

Har fått en flygande start på sin karriär på Åland. Yttern målade för andra matchen i rad när Mariehamn spelade 2-2 mot HJK. Lönn blev utbytt i den 84:e minuten.

Erik Törnros, FC Lahti - 1/0

Forwarden fick göra debut för sitt nya lag i lördags. Törnros hoppade in i den 85:e minuten hemma mot HIFK (seger med 2-1).

FRANKRIKE

Johan Larsson, Guingamp - 3/0

Högerbacken satt på bänken under hela matchen när Guingamp slog ut Monaco efter straffläggning (2-2 vid full tid) i semfinalen av franska ligacupen.

Karl-Johan Johnsson, Guingamp – 20/4 nollor

Målvakten fick chansen mot Monaco, men när det var dags för straffläggning byttes Johnsson ut. Ersättaren Caillard räddade två straffar och Guingamp är nu klart för final i ligacupen. ”Jag hade ingen aning om att jag skulle bli utbytt, men jag tittade faktiskt lite utåt och undrade om det skulle göra något byte, då vi hade ett kvar. Han (Caillard) är duktig på straffar och har ett bra "flow" för tillfället, så jag såg att han började värma lite i slutet av matchen och då blev det ett byte”, berättade Johnsson för Fotbollskanalen dagen efter segern.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 22/3

Landslagsmittfältaren startade bortamatchen mot Monaco i lördags, men blev utbytt i den 71:a minuten. Toulouse föll med 2-1.

Jakob Johansson, Rennes – 16/1

Landslagsmittfältaren har åkt på en ny knäskada. För två veckor sedan berättade han för Fotbollskanalen att den kommer hålla honom borta från spel i minst några veckor.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 22/1

Högerbacken spelade hela matchen när Amiens föll med 1-0 borta mot Rennes i lördags.

Jack Lahne, Amiens (utlånad från Brommapojkarna) – 0/0

Forwarden blev i dagarna klar för Amiens på lån fram till sommaren.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain – 18/13

Al Ain spelar sin första ligamatch efter uppehållet under tisdagskvällen.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 14/4

Högerbacken kan lägga till fyra poäng, 180 minuters speltid och två gula kort till kontot efter den gångna veckan. Han spelade nämligen både i 1-0-segern borta mot Panetolikos och i 0-0-matchen borta mot Levadiakos.

Niklas Hult, AEK Aten – 29/0

Vänsterbacken spelade 90 minuter både i segern mot Levadiakos (1-0) och krysset mot Paok (1-1) den gångna veckan. AEK ligger trea i ligan, 14 poäng efter ettan Paok.

Pontus Wernbloom, Paok – 15/1

Mittfältaren har slitit av sin ena hälsena och blir borta under en längre period.

Admir Bajrovic, Panetolikos - 4/0

Forwarden fick starta både mot Panathinaikos (förlust med 1-0) och Lamia (seger med 2-0) den här veckan. I den första matchen blev Bajrovic utbytt i den 82:a minuten och mot Lamia klev han av med en kvart kvar att spela. Han har hur som helst presenterat sig på allvar i nya klubben, för det blev ett mål och en assist i 2-0-segern.

Erik Pärsson, OFI Kreta - 3/0

Forwarden stod utanför truppen både mot Atromitos (1-1) och Xanthi (0-0) den gångna veckan.

Daniel Larsson, Aris - 3/0

Yttern har klivit rakt in i Aris startelva. Han startade i båda den gångna veckans segrar mot Xanthi (1-0) och Giannina (1-0). Båda gångerna blev han utbytt, i 68:e respektive 75:e minuten.

Mikael Dyrestam, Xanthi - 3/0

Försvararen satt på bänken i 1-0-förlusten mot Aris, men spelade hela matchen när Xanthi kryssade (0-0) borta mot OFI Kreta. Dyrestam blev varnad mot Kreta.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 5/0

Mittbacken spelade hela matchen när Valur föll med 5-3 mot KR i semifinalen av Reykjavik Cup. Starke Hedlund varnades i den andra halvleken.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa – 22/1

Den defensive mittfältaren var inte med i truppen när femman Haifa spelade 1-1 borta mot ettan Maccabi Tel Aviv, som just nu leder serien med hela 20 poäng.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma – 27/7 nollor

Landslagskeepern stod i båda Romas matcher den gångna veckan, men någon seger blev det inte. Först föll laget med hela 7-1 mot Fiorentina i kvartsfinalen av italienska cupen, och därefter blev det 1-1 hemma mot fyran Milan i ligan. Roma ligger femma, en poäng bakom sin senaste motståndare.

Albin Ekdal, Sampdoria – 22/0

Landslagsmittfältaren startade i 3-0-förlusten mot Napoli i lördags, men blev utbytt med ungefär en kvart kvar att spela.

Filip Helander, Bologna – 19/0

Första matchen med nye tränaren Sinisa Mihajlovic - då slog Bologna till med en rejäl skräll. Borta mot trean Inter vann man med 1-0. Filip Helander spelade dock inte matchen eftersom han var avstängd.

Mattias Svanberg, Bologna – 17/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Inter. Bologna har en poäng upp till säker mark efter segern.

Oscar Hiljemark, Genoa – 18/1

Skadad.

Svante Ingelsson, Udinese – 0/0

Mittfältaren satt i helgen på bänken i Serie A för första gången sedan sin korsbandsskada. Det blev dock inget inhopp när Udinese spelade 1-1 hemma mot Fiorentina.

Dejan Kulusevski, Atalanta - 1/0

Den 18-årige mittfältaren satt på bänken både mot Juventus (3-0-seger i cupen) och Cagliari (1-0-seger i Serie A) den gångna veckan, utan att få hoppa in. Atalanta ligger femma i tabellen och är klart semifinal i cupen.

Samuel Armenteros, Benevento - 0/0

Forwarden satt på bänken under hela matchen när Benevento slog Venezia med 3-0.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) – 14/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Hellas Verona spelade 1-1 borta mot Carpi.

Marcus Rohdén, Crotone – 21/3

Mittfältaren startade i 1-1-matchen mot Livorno i söndags, men blev utbytt i den 77:e minuten.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 15/1

Anfallaren var utanför truppen i helgens 2-0-förlust mot Mosta. Tarxien ligger på åttondeplats i ligan.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 24/5

Ytterforwarden spelade hela matchen för sitt Feyenoord när laget den här gången ställdes mot bottenlaget Excelsior. Dessvärre för Larsson och hans lagkamrater tappade man 1-0-ledning till 1-2. Feyenoord ligger på tredjeplats i ligan. Av tidningen AD fick Larsson 5/10 i betyg, ett omdöme som flera andra Feyenoordspelare fick.

Emil Bergström, Utrecht – 8/1

Mittbacken fick åter sitta 90 minuter på bänken när hans Utrecht förlorade med 4-3 mot Zwolle på bortaplan. Bergström har den här säsongen gjort totalt sex framträdanden för Utrecht i ligan på 20 omgångar. Laget ligger på sjätteplats i Eredivsie. Förra veckan blev det också klart att Bergström får en ny tränare efter säsongen. Den nuvarande tränaren Dick Advocaat ersätts av John van den Brom, som tidigare basat över bland annat Anderlecht och Vitesse.

Simon Gustafson, Utrecht – 24/4

Den tidigare Häcken-spelaren fick en utmärkt start i matchen mot Zwolle då han redan efter sju minuter hittade nätet och gjorde 1-0. Dryga kvarten senare kvitterade Zwolle, men i den andra halvleken återtog Utrecht ledningen genom att göra både 2-1 och 3-1, det sista målet assisterade dessutom den svenske mittfältaren till. Men trots att Utrecht var i tvåmålsledning med tio minuter kvar så var det Zwolle som gick segrande ur striden med 4-3. För sin insats belönades Gustafson med 6/10 i betyg i AD.

Kristoffer Peterson, Heracles – 21/10

Peterson och hans Heracles gick som tåget i höstas, men efter årsskiftet har det gått lite tyngre för både svensken och hans lag. När Heracles i den senaste omgången mot Ado Den Haag föll med 2-0 fick ytterforwarden inleda matchen på bänken och han fick hoppa in först i den 86:e minuten. Att Peterson inte var med i startelvan hör till ovanligheterna, då han inför matchen hade startat i samtliga omgångar i ligan. Förlusten var dessutom lagets tredje raka och Peterson har inte gjort mål på fyra matcher. Samtidigt som januari passerat är det internationella övergångsfönstret stängt. Peterson ryktades vara på väg bort från Heracles under januari, men nu menar tränaren Frank Wormuth att det är fullt fokus på Heracles som gäller för ytterforwardens del.

"Peterson och Kuwas (Petersons lagkamrat) kanske har funderat på en övergång, men jag kan tänka mig att de kommer att spela bättre nu. De kan åtminstone fokusera på Heracles igen. De behöver den här klubben för att ta ytterligare kliv", säger Wormuth till RTV Oost.

Alexander Isak, Willem II (Utlånad från Dortmund) – 2/0

Anfallaren blev i januari utlånad från Dortmund till Willem II. Omgående fick han debutera då han fick spela en halvtimme i mötet med Utrecht (vinst med 1-0). Nu har han också fått göra sin första match från start. I lördagens match mot FC Groningen fick Isak spela 90 minuter, men dessvärre för hans del blev det förlust med 2-1.

Under den gångna veckan gjorde Isak också en intervju med NOS. Då fick han frågan hur det är att bli jämförd med Zlatan Ibrahimovic. Jämförelsen menar han inte är någonting som han brukar tänka på. "Jag varken älskar eller hatar det. Jag fokuserar inte på det och jag ser inte mig själv som den nya Zlatan. Det är ingenting som är viktigt för mig", sa Isak till NOS.

I mitten av januari lämnade dessutom skyttekungen Fran Sol Willem II för Dynamo Kiev och enligt NOS ser många Isak som spanjorens ersättare. Sol gjorde under sina år i Tilburgklubben 47 mål på 88 matcher. Pressen på att fylla Sols kostym är någonting som Isak tror han är beredd på att göra. "Självklart ska det finnas förväntningar, det är inget problem. Det ska finnas press också, det är inte heller något problem".

Ibrahim Dresevic, Heerenveen - 0/0

Dresevics övergång från Elfsborg till Heerenveen offentliggjordes förra veckan. Mittbacken kom dock inte till spel i helgens omgång, då hans nya lag spelade 2-2 mot Vitesse. Kontraktet sträcker sig över tre och ett halvt år med Heerenveen.

Två som Dresevic hade kontakt med innan flytten var Arber Zeneli, som både spelat i Heerenveen och Elfsborg, och Lasse Nilsson, som också representerat klubben.

"Jag har spelat med Lasse Nilsson i två år och är god vän med Arber Zeneli. Jag pratade mycket om Heerenveen med den sistnämnde. Han var mycket positiv till klubben. Det är synd att vi inte kommer att spela tillsammans här", sa han i en kommentar på klubbens hemsida. Zeneli lämnade Heerenveen för franska Reims i januari.

Dresevic var också nöjd med att han bytt konstgräs mot naturgräs. "Riktigt gräs är så mycket bättre".

Ramon Pascal Lundqvist, NAC Breda – 5/1

Mittfältaren bytte i januari klubb från topplaget PSV Eindhoven till bottenlaget NAC Breda. I NAC har han omgående fått förtroende och i fredags gjorde han sin andra match från start. Den slutade dock i moll för Breda och laget förlorade med 3-0 mot De Graafschap.

"Jag förstår inte, det är alldeles för dåligt", sa Ramon Pascal Lundqvist till Fox Sports efter matchen.

Resultat innebär att NAC inte vunnit på tre matcher och dessutom ligger man sist i ligan. De dystra resultaten har också fått lagets supportrar att vädra sitt missnöje.

I ett öppet brev på sitt Twitterkonto beskriver supporterorganisationen Clubraad NAC insatsen mot De Graafschap som "inspirationslös" och "oigenkännlig". Dessutom riktar supporterorganisationen kritik mot ledningen och menar att ingen tar sitt ansvar och att samtliga utstrålar "förtvivlan" och "frustration".

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 23/8

Mittfältarens svit på sex matcher med poäng är bruten. I mötet med FC Den Bosch lämnade Hansson matchen poänglös i den 90:e minuten, dock kunde han glädjas åt att RKC vann med 2-1. 20-åringen, som har norskt påbrå, berättade i december att han vill representera Sverige i framtiden och nu siktar han dessutom på att vara med i det svenska U21-landslaget. "Ja, jag hoppas jag får plats. Det vore kul att få ta på sig tröjan igen om man blir uttagen", sa han till Fotbollskanalen förra veckan.

NORGE

Jesper Löfgren, Brann – 0/0

Mittbacken, som anslutit till Brann från Mjällby, fick debutera för sin nya klubb i slutet av januari då han spelade 90 minuter i träningsmatchen mot Nest Sotra. För Löfgren blev det också en premiär i dur då laget vann matchen med 2-1 efter två mål av Gilbert Koomson. Nu befinner sig Brann på träningsläger på Gran Canaria och laget spelar sin nästa match mot Start den 12 februari.

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 0/0

De norska lagen är just nu inne i sin försäsongsträning och Bodö/Glimt har spelat två träningsmatcher. Den första vann laget med 7-0 mot Junkeren och i den andra blev det seger med 9-0 mot Mjölner. Den norska tidningen Bodö Nu skrev att Layouni var det stora utropstecknet mot Mjölner, då han låg bakom det första målet och gjorde det andra.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 0/0

Kristiansund spelade sin första träningsmatch mot Djurgården den gångna veckan, men då var Kalludra utanför truppen. Kristiansund vann mötet med 1-0 efter att Kristoffer Hoven gjort matchens enda mål

Simon Alexandersson, Kristiansund – 0/0

Den norska ligan är slutspelad. I träningsmötet med Djurgården (1-0) fick anfallaren ersätta Kristoffer Hoven med dryga kvarten kvar att spela.

Haris Cirak, Kristiansund – 0/0

Cirak gjorde debut för sin nya klubb i matchen mot Djurgården (1-0). Cirak spelade första halvlek.

Daniel Gustavsson, Lilleström – 0/0

Den tidigare Elfsborg-spelaren fick debutera för Lilleström i 2-0-segern mot Ljungskile och dessutom assisterande han till ett av målen. Härnäst ställs Lilleström mot Djurgården den 9 februari.

Andreas Linde, Molde – 0/0 nollor

I helgen spelade Molde sin andra träningsmatch för säsongen och den mot Nordsjälland. Linde startade, men fick se sig överlistad i den 34:e minuten. Molde kunde dock kvittera till 1-1 före paus. 1-1 blev matchens slutresultat.

Mattias Moström, Molde – 0/0

Moström startade i 1-1-matchen mot Nordsjälland. Stian Gregersen gjorde Moldes enda mål.

Christopher Telo, Molde – 0/0

Vänsterbacken var utanför truppen i mötet med Nordsjälland (1-1). Telo fick dock spela i träningsmötet med CSKA Moskva i januari, vilket var hans första match i Moldetröjan på åtta månader. Vänsterbacken var under en stor del av förra säsongen skadad.

Jonathan Levi, Rosenborg 0/0

Levi och Rosenborg är just i Portugal på träningsläger. Under måndagskvällen spelade laget sin första träningsmatch för året - mot Århus. Levi började på bänken, men fick hoppa in med dryga 25 minuter kvar, då stod det 2-1 till Århus. Matchen slutade sedan 3-2 till Århus. Levi var nära att assistera till ett kvitteringsmål i de sista skälvande minuterna, men hans lagkamrat Alexander Søderlund kunde inte förvalta svenskens inspel.

Marcus Sandberg, Stabaek – 0/0 nollor

Målvakten missade lagets första träningsmatcher mot IFK Göteborg respektive Hamkam. Men när Stabaek åkte på träningsläger i Thailand var Sandberg med i truppen. På träningslägret fick han också starta, och hålla nollan, mot Ayutthaya (5-0). Sandberg blev utbytt i paus.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 0/0

Under den gångna veckan har Vålerenga spelat två träningsmatcher, mot Ullensakaer/Kisa samt Mjöndalen. I 3-1-segern mot Ullensaker/Kisa var mittfältaren utanför truppen och i 2-0-förlusten mot Mjöndalen fick han spela andra halvlek.

PORTUGAL

Erdal Rakip, Benfica – 0/0

Mittfältaren har inte gjort ett enda framträdande för Benfica under säsongen, varken för klubbens A- eller B-lag. Mittfältaren har uppgetts vara nära en flytt tillbaka till Malmö FF och enligt den portugisiska tidningen Record kommer den eventuella övergångssumman uppgå till ungefär fem miljoner kronor.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 17/0

Dynamo Moskva befinner sig på träningsläger i Belek, Turkiet, och där har laget spelat träningsmatcher mot Jagiellonia respektive Lokomotiv Tasjkent. I matchen mot polska Jagiellonia spelade mittbacken 45 minuter, Moskva förlorade med 2-1. I 1-1-mötet med uzbekiska Lokomotiv Tasjkent startade Holmén och spelade 62 minuter innan han blev utbytt.

Holmén sitter på utgående kontrakt med Dynamo Moskva, men det är ingenting som han oroar sig för och han är öppen för en förlängning.

"Jag hade kunnat tänka mig att förlänga och klubben kan tänka sig att förlänga, men just nu är vi inte riktigt överens", sa han till Fotbollskanalen förra veckan.

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 0/0

Mittfältaren och hans lag befinner sig på träningsläger i Spanien och har där spelat tre träningsmatcher den gångna veckan - mot New England Revolution, Malmö FF och Peking Renhe FC. I 2-0-segern mot New England Revolution spelade inte Olsson och i 2-0-vinsten mot MFF var han på planen i 88 minuter innan han blev utbytt. När Peking Rehne FC stod för motståndet spelade mittfältaren en halvlek, den matchen slutade 1-1.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 23/8

Den svenske ytterforwarden är precis som sin kollega Kristoffer Olsson på träningsläger i Spanien och där har Krasnodar spelat tre träningsmatcher under veckan som gick, mot Malmö FF, Peking Rehne F.C och New England Revolution. Mot MFF klev Claesson fram sent och stötte in 1-0 och därefter punkterade Ari da Silva matchen genom att göra 2-0 på straff. Mot Peking Rehne F.C. spelade Claesson 62 minuter (1-1). När Krasnodar drabbade samman med New England Revolution spelade inte ytterforwarden.

Anton Salétros Jönsson, FK Rostov – 9/1

Det är uppehåll i den ryska ligan och ligaspelet återupptas i mars. Rostov har haft ett kortare uppehåll från försäsongsträningen, men nu har laget rest till Spanien för sitt tredje träningsläger. Där kommer man bland annat att ställas mot Östersunds FK.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 5/1

Det är uppehåll i den ryska ligan och ligaspelet återupptas i mars. Rostov är nu i Spanien på sitt tredje försäsongsläger och kommer bland annat att möta Östersunds FK. I slutet av januari fick Hadzikadunic en konkurrent mindre - mittbacken Sverrir Ingason, som har spelat samtliga minuter i ligan den här säsongen, har gått till PAOK.

SAUDIARABIEN

Nahir Besara, Al-Feiha – 1/0

Besara fick inte debutera för sitt nya lag förra omgången mot serieledaren Al-Hilal. Men nu har han gjort sin första match i Al-Feiha. Mittfältaren fick hoppa in med dryga 20 minuter kvar mot Al-Qadisiyah, dock blev det förlust med 2-0. Förlusten fick styrelsen att agera och klubben meddelade på sin hemsida att man sparkar tränaren Slavoljub Muslin. Muslin ledde laget i drygt tre och en halv månad. Al-Feiha ligger på nedflyttningsplats.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 18/5

Det har varit uppehåll i den schweiziska ligan och ligaspelet för Lugano återupptas på onsdag mot Thun. Matchen var först tänkt att spelas i helgen, men fick skjutas upp på grund av kraftigt snöfall.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Radnicki Nis - 4/3

Mitrovic har varit skadad och kom senast till spel den 30 september mot Partizan i serbiska högstaligan. Nu är däremot svensken tillbaka från skada och tränar för fullt under försäsongen inför att ligan drar igång igen i mitten av februari. Nis är tvåa i tabellen och har nio poäng upp till ettan Röda Stjärnan i ligatoppen.

Petar Petrovic, Radnicki Nis – 0/0

Petrovic lämnade i år Brommapojkarna för spel i Radnicki Nis. Det är svenskens andra sejour i klubben, då han för ett par år sedan var utlånad till Nis från MFF under en period. Nis är tvåa i ligatabellen och har nio poäng upp till ettan Röda Stjärnan.

SKOTTLAND

Mikael Lustig, Celtic - 33/1

Högerbacken gjorde i veckans första ligamatch två assist i 2-0-segern mot St. Johnstone och spelade hela matchen. I helgen blev det åter spel från start, men den här gången byte i halvtid med anledning av skada i 2-0-segern mot samma motstånd i ligan. Enligt BBC är därmed Lustig osäker till spel i morgondagens möte med Hibernian i ligan. Lustig ersattes i halvtid av lagets nye högerback Jeremy Toljan som under transferfönstrets sista dag kom in på lån från Borussia Dortmund. Celtic-tränaren Brendan Rodgers berättade i helgen, enligt The Sun, att han pratat med Lustig om Toljans ankomst, men att det ännu inte är något beslut taget om svenskens framtid i klubben. Lustig har kontrakt med Celtic fram till i sommar, men har även en option för ytterligare ett år med klubben.

Andreas Hadenius, Dundee FC (utlånad från Halmstads BK) – 0/0

Hadenius fick i helgen göra sin första start i Dundee och spelade 90 minuter mot Hamilton (1-1). Han var nöjd med sin egen prestation och sa så här till Fotbollskanalen efter matchen: ” Det kändes väldigt bra, det var kul att spela fotboll igen och att spela viktiga matcher”. Dundee är nästjumbo i ligatabellen.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés - 16/0

Guidetti har det fortsatt tufft med att få speltid från start i ligaspelet i Spanien. I helgen fick han hoppa in för femte ligamatchen i rad, den här gången i den 81:a minuten i 3-0-förlusten mot Real Madrid. Alavés är placerat på sjundeplats i ligatabellen.

SYDKOREA

Jiloan Hamad, Incheon United - 0/0

Hamad presenterades i förra veckan av Incheon United. Han skrev på ett kontrakt över två år med den sydkoreanska klubben. Årets säsong drar igång i mars. I fjol slogs laget för nytt kontrakt i nedflyttningsserien och blev placerat på tredjeplats av sex lag i den serien, totalt niondeplats i hela ligan.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC - 0/0

Hansson var under förra säsongen ordinarie i Police Tero i thailändska högstaligan, men spelar under kommande säsong i Chonburi, som i fjol blev nia i högstaligan. Nästa säsong drar igång i slutet av februari.

Elias Dolah, Port MTI FC - 0/0

Mittbacken var i fjol i stort sett ordinarie under hela säsongen, när Port blev trea i den thailändska högstaligan. Nästa säsong drar igång i slutet av februari.

Oscar Kahl, Bangkok United – 0/0

Kahl var under förra säsongen utlånad från Bangkok United till Army United i thailändska andraligan. Army United blev nia i andraligan, medan Bangkok United blev tvåa i högstaligan. Nästa säsong drar igång i slutet av februari.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 0/0

Anfallaren kom i förra veckan till spel i träningsmötet med CSKA Sofia och spelade i 60 minuter när Sparta Prag vann med 3-2. Sparta Prag är femma i ligatabellen och spelar nästa ligamatch den 9 februari.

TURKIET

Johannes Hopf, Ankaragücü - 8/3 nollor

Målvakten har under den här säsongen haft stora skadeproblem och kom senast till spel i början av oktober. I veckan tränade han åter på egen hand och var utanför matchtruppen i ligamötet med Trabzonspor (1-0-förlust), vilket var lagets sjätte raka förlust i ligan och nionde raka match utan seger i ligan. Ankaragücü är placerat på 16:e-plats i Süper Lig.



Abdul Khalili, Kasimpasa - 1/1

Khalili skadade sig i premiären och slet i höstas upp skadan igen, vilket ledde till att han behövde opereras och missade hela höstsäsongen. I helgen var han åter utanför lagets matchtrupp, den här gången i 3-1-förlusten mot Sivasspor. Kasimpasa är placerat på sjundeplats i ligatabellen.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor – 16/0

Mittbacken är som bekant ordinarie i lagets startelva och gjorde i helgen 90 minuter i mötet med Kasimpasa (3-1-seger). Sivasspor är placerat på åttondeplats i ligatabellen.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Bayer Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 12/1

Kiese Thelin har haft en tuff säsong hittills med knapp speltid i ligan, men med desto fler minuter i Europa League. I helgen var han åter utanför lagets matchtrupp i 3-1-segern mot Bayern München i Bundesliga. Det var tolfte ligamatchen i rad utan speltid. Senast anfallaren kom till spel i ligan var den 20 oktober med ett inhopp på 26 minuter mot Hannover. Leverkusen är placerat på sjundeplats i Bundesliga.

Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Anfallaren sitter på ett avtal som går ut i sommar och ryktas vara på väg bort från Frankfurt efter knapp speltid den här säsongen. I helgen var han utanför truppen i ligamötet med Borussia Dortmund (1-1). Nyligen kopplades anfallaren ihop med en flytt till kroatiska klubben Dynamo Zagreb. AIK har även uppgetts vara intresserat av anfallaren. Frankfurt är placerat på femteplats i Bundesliga.



Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 22/1

Wendt gjorde i helgen 90 minuter i 2-0-segern mot Schalke 04 i Bundesliga. Mönchengladbach är fortsatt placerat på andraplats i tabellen i Bundesliga.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 22/1

Vänsterbacken är given i Bremens startelva och gjorde i helgen 90 minuter i ligamötet med Nürnberg (1-1), samtidigt som han stod för framspelningen till Bremens mål. Det var Augustinssons femte assist den här säsongen. Bremen är placerat på tiondeplats i ligan.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Beijmo har ännu inte fått speltid i Bundesliga och var i helgen utanför lagets matchtrupp mot Nürnberg (1-1) i ligan. Beijmo fick heller inte speltid i tyska fjärdeligan, då den har uppehåll till i slutet av februari.



Robin Quaison, Mainz - 20/6

Anfallaren hade i helgen en lite tyngre omgång med 3-0-förlust mot Augsburg i ligan, men fick i varje fall den här gången spela alla 90 minuter. Mainz är placerat på elfteplats i den tyska högstaligan.



Mikael Ishak, Nürnberg – 16/5

Ishak fick i förra omgången sitta kvar på bänken under hela mötet med Mainz, men blev i helgen poängräddare med sitt första ligamål sedan i slutet av september till 1-1 mot Werder Bremen i ligan. Anfallaren fick totalt åtta minuter på planen, men stärkte möjligen sina aktier till att få starta igen framöver. Nürnberg är nästjumbo i ligatabellen och har sex poäng upp till Augsburg på säker mark.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 14/3

Forsberg gjorde förra helgen comeback med ett inhopp i ligan och fick i helgen ett nytt inhopp med nio minuter kvar av matchen mot Hannover. Svensken såg åter pigg ut och stod för en framspelning i 3-0-segern, hans första sedan i september i ligan. Leipzig är placerat på fjärdeplats i ligatabellen i Bundesliga.



Sebastian Andersson, Union Berlin – 22/7

Andersson kom sedan förra svenskkollen till spel i två ligamatcher. Först fick han hoppa in i halvtid i 2-0-segern mot Köln och i går gjorde han 90 minuter i 3-2-förlusten mot St. Pauli, men bjöd även på en assist genom att nicka fram en lagkamrat till ena målet. Union Berlin är fyra i ligatabellen.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 16/0

Högerbacken gjorde i förra veckan comeback efter en skada som höll honom borta från spel sedan i slutet av november 2018. Först blev det ett inhopp på 20 minuter mot Arminia Bielefeld (4-3-förlust) och i helgen ett inhopp på 45 minuter mot Heidenheim (1-0-förlust). Dresden är placerat på tiondeplats i ligatabellen.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 18/1

Magyar spelade i helgen från start mot Paderborn, men blev utbytt i den 27:e minuten vid underläge med 2-0. Svensken slog vid första målet en studsande passning till en lagkamrat vid mittplan som tappade bollen och därefter kontrade Paderborn och fick i slutändan straff sedan Greuther Fürth-målvakten rev ner en motståndare. Vid andra baklängesmålet fick Magyar ett skott på sig från nära håll i mellangärdet i straffområdet och därefter satte Paderborn returen till 2-0. Greuther föll till slut med 6-0, lagets sjätte raka match utan seger i ligan. Laget är placerat på tolfteplats och har nu släppt in flest mål av alla lag - 38 stycken på 20 matcher.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Kujovic är långt in i Fortuna Düsseldorfs frysbox. Anfallaren var i helgen åter utanför lagets matchtrupp, precis som vid alla andra matcher den här säsongen, i mötet med Hoffenheim (1-1) i Bundesliga. Svensken har avtal fram till sommaren 2020.

Joseph Baffo, Duisburg – 0/0

Baffo var i helgen utanför lagets matchtrupp i 3-2-segern mot Darmstadt. Tränaren Torsten Lieberknecht sa tidigare att backen förhoppningsvis skulle vara tillbaka i full träning i förra veckan, vilket möjligen är ett tecken på att en comeback på planen kan dröja till nästa omgång. Duisburg är placerat i botten av ligatabellen och kämpar just nu för nytt kontrakt i 2. Bundesliga.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 0/0

Ibrahimovics Galaxy missade förra säsongen slutspel i MLS. Trots det skrev han efter säsongens slut på ett nytt avtal med Galaxy och blev en ”designated player”, det vill säga att han går utanför ligans lönetak och nu uppges tjäna 70 miljoner kronor för 2019. Han blir därmed bäst betald genom tiderna bland alla spelare över ett år i MLS. Nyligen startade laget upp försäsongen.



Axel Sjöberg, Colorado - 0/0

Sjöbergs Colorado missade förra året slutspel, slutade näst sist i den västra divisionen och tredje sist i hela MLS. Nyligen startade laget upp årets försäsong och i veckan spelade mittbacken första halvlek i årets första träningsmatch mot Cincinnati (1-0-förlust).



Johan Blomberg, Colorado - 0/0

Blombergs Colorado slutade i fjol näst sist i den västra divisionen och trea sist i hela MLS. Nyligen startade laget upp årets försäsong och i veckan spelade mittfältaren andra halvlek i årets första träningsmatch mot Cincinnati (1-0-förlust).

Gustav Svensson, Seattle - 0/0

Svenssons Seattle åkte i fjol ut i semifinalen i den västra divisionen och totalt kvartsfinalen i hela MLS. Nyligen startade laget upp årets försäsong och i veckan kom Svensson till spel i träningsmötet med Atlanta (7-1-förlust). Mittfältaren spelade den första av totalt tre perioder, alla 30 minuter.

Joel Rydstrand, Seattle – 0/0

Rydstrand, 23, blev i år draftad av Seattle. Mittfältaren valdes som nummer 44 totalt och kan därmed nästa säsong få göra MLS-debut. Nyligen startade laget upp årets försäsong och i veckan kom Rydstrand till spel i träningsmötet med Atlanta (7-1-förlust). Mittfältaren spelade den andra av totalt tre perioder, alla 30 minuter.

Gabriel Somi, New England Revolution - 0/0

Somis New England Revolution slutade i fjol åtta i den östra divisionen och missade därmed slutspel. Backen har kontrakt över 2019, men med en option på förlängning med ytterligare ett år. Nyligen berättade backen för Fotbollskanalen att ”situationen inte är optimal” i klubblaget och att han ser över sina alternativ. Han bekräftade även intresse från Örebro SK. Nyligen startade laget upp försäsongen och då fanns Somi med laget och kom i förra veckan till spel i en halvlek i träningsmötet med Shanghai Shenhua (0-0), en halvlek i träningsmötet med Viktoria Plzen (2-2) och i en halvlek mot Krasnodar (2-0-förlust). Alla matcherna spelades i Marbella, Spanien.



Anton Tinnerholm, New York City – 0/0

Tinnerholms New York City blev i fjol utslaget av Atlanta United i semifinalen i den östra divisionen och totalt kvartsfinalen i hela MLS. Tinnerholm spelade i veckan en halvlek i 2-0-förlusten i träningsmötet med FC Köpenhamn i Abu Dhabi.



Joel Qwiberg, San José Earthquakes - 0/0

Qwibergs San José slutade i fjol sist i hela MLS. Backen fick under säsongen knapp speltid, men har kontrakt med San José även över 2019. Nyligen startade laget upp årets försäsong och i veckan spelade backen andra halvlek i första träningsmötet för året. Då blev det 1-1 mot Pioneros de Cancun.



Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 0/0

Erikssons San José slutade i fjol sist i hela ligan och svensken blev totalt noterad för sex mål och tre assist på 33 matcher under sin debutsäsong i USA. Eriksson har kontrakt med klubben fram till den sista december 2020. Nyligen startade laget upp årets försäsong och i veckan spelade anfallaren andra halvlek i första träningsmötet för året. Då blev det 1-1 mot Pioneros de Cancun.



Adam Lundqvist, Houston - 0/0

Lundqvists Houston missade i fjol slutspel och slutade på niondeplats i den västra divisionen, men bärgade däremot ett cupguld. Nyligen inledde laget årets försäsong. I veckan spelade laget endast en intermatch, där Lundqvist spelade i ena laget.