Svensksuccé i Norge och Tyskland - men vad händer med Bröndby?

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 0/0

Anfallaren lämnade nyligen Toulouse för Australien. Där drar ligan igång i oktober.

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 7/0

Riktigt tung period för Zulte Waregem. Flera fina sommarvärvningar, men femte raka förlusten, deras sämsta säsongsstart någonsin. Nu 0-2 mot Kortrijk, där Demir inte hann upp och därför upphävde offsiden vid det första målet.

Eric Smith, Gent – 0/0

Fortfarande inte tillbaka efter sin skada när Gent föll hemma mot Club Brügge med 0-4. Gick in i lagträning nyligen, men åkte på ett litet återfall. Gent säger att de tar det lugnt med Smith nu, och att inte vill ta några risker.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 5/1

Ett bra inhopp mot Westerlo. Kom in i halvtid vid ställning 0-0 och sen gick laget upp till 2-0-vinst. Assist till 2-0 efter att ha tagit emot och gett bollen till en medspelare i närheten av straffområdeslinjen. Enligt Voetbalkrant var Engvall en av de spelarna som var skillnaden mellan lagen.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 4/1

Inledde veckan med 90 minuter i en cupmatch mot Zvijeda (0-1-förlust), avslutade veckan med att göra sitt första mål: 1-0 mot Sulejman Krpic och hans Zeljeznicar (2-2). Avslutet var snyggt, lågt, och distinkt mot bortre hörnet.

CYPERN

John Alvbåge, Nea Salamina (utlånad från Omonia) – 0/0 nollor

Väntar fortfarande på debuten. Spelade inte i någon av veckans två ligamatcher.

DANMARK

Joel Allansson, Randers FC – 8/1

Mål i senaste ligainhoppet och straffmål i förra måndagens reservlagsmatch, men kvar på bänken mot Vendsyssel (2-0).

Mikael Boman, Randers FC – 1/0

Efter en timmes cupmatch och en halvleks reservlagsmatch var Mikael Boman tillbaka även i ligaspelet efter sin skada. Blev dock kvar på bänken mot Vendyssel (2-0).

Patrik Carlgren, Randers FC – 10/4 nollor

Ny nolla för Carlgren (2-0 mot Vendsyssel), och 3/6 i betyg hos Ekstrabladet i en match där han gjorde det han skulle göra. Matchen blev mest omskriven för att huvuddomaren tvingades gå ut skadad.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 7/0

FCK:s startelvor var svensklösa för fjärde respektive femte matchen i rad den här veckan. Bengtsson blev kvar på bänken mot Zenit (1-1) i Europa League och Nordsjälland (2-1) i ligan.

Sotiris Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 10/0

Inhopp i sista minuterna mot Zenit (1-1), kvar på bänken mot Nordsjälland (2-1). Papagiannopoulos användes frekvent i början av säsongen, men har bara startat i tre av de tolv senaste matcherna.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 11/0

Verkar ha tagit en ordinarie plats. Användes till en början ofta till vänster, men nu har det blivit mer till höger som vingback i en 3-4-3. 90 minuter mot Sönderjyske (0-0) i en match där Midtjylland fick en tidig utvisning, men ändå dominerade chansmässigt. Andersson fick 2/6 i betyg hos Ekstrabladet för insatsen.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 1/0

Satt på bänken mot Sönderjyske (0-0).

Johan Larsson, Bröndby – 13/1

Vad händer med Bröndby? På de nio senaste matcherna har laget sex förluster, en oavgjord, två uddamålssegrar, och har släppt in 24 mål. Larsson var åtminstone delaktig i ett mål framåt i förlusten mot Århus (2-3). 6/10 i betyg hos BT, 2/6 hos Ekstrabladet.

Simon Tibbling, Bröndby – 13/0

Tibbling har än så länge inte kunnat återupprepa samma succé som förra säsongen, delvis på grund av lagets problem. 6/10 i betyg hos BT för insatsen mot Århus, 3/6 hos Ekstrabladet.

Gustaf Nilsson, Vejle – 9/1

Äntligen mål för Nilsson i Vejle, om än något turligt i 1-0-segern mot Esbjerg. Ett långt inlägg mot bortre stolpen, och Nilsson hade öppet mål med bara någon meter dit. Han fick träff, rakt i målvaktens ansikte och in i mål. Lagets första vinst efter åtta segerlösa matcher. Nilsson fick 3/6 i betyg hos Ekstrabladet, och byttes ut efter 65 minuter.

Melker Hallberg, Vejle – 6/0

Efter tre raka starter blev det inhopp mot Esbjerg (1-0) sista 20 minuterna.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 10/5 nollor

Ålborg fullständigt körde över Allan Kuhns hårt skadedrabbade Hobro i lokalderbyt, och vann med 5-0. Rinne stod som vanligt för Ålborg, höll nollan som så många gånger tidigare, och fick 3/6 i betyg av Ekstrabladet.

Niklas Backman, Århus – 9/0

Byttes ut med yrsel förra helgen och var därför inte i tillbaka i matchtruppen mot Bröndby (3-2).

Tobias Sana, Århus – 7/2

Har i Danmark hittat matchvinnarkvalitéerna som han kanske har saknat tidigare i karriären. Mot Bröndby vrickade han snyggt fram till ett friläge som gav 1-0, och slog in en läcker frispark till slutsiffrorna 3-2. 7/10 i betyg hos BT, 4/6 hos Ekstrabladet.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 7/0

Har startat alla matcher utom en den här säsongen, och i den byttes han in efter en timme. Start både mot Young Boys (3-0) och Wolves (1-1) den gångna veckan. Inga höga betyg i brittiska medier för de två insatserna, men han passerade åtminstone godkänt.

Ken Sema, Watford – 5/0

Inhopp i sista minuterna mot Fulham (1-1). Fick en del speltid i början av säsongen, men sekunderna han fick mot Fulham var de enda på de tre senaste matcherna.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Var inte med mot Fulham (1-1). Kanske på bänken mot Tottenham i onsdagens ligacupmatch?

Viktor Gyökeres, Brighton – 1/0

Inte med i A-laget, men däremot 90 minuter i U23 (där en annan svensk, Peter Gwargis, fick vara inhoppare).

Joel Asoro, Swansea – 8/0

Upp-och-ner-start på säsongen. Några fina matcher, men den gångna veckan blev det bara 20 minuter mot Stoke (0-1). Mot Middlesbrough (0-0) fick Asoro inte ens plats på bänken. Har inte startat någon av de fem matcherna sedan han blev utbytt i halvtid mot Bristol City.

Martin Olsson, Swansea – 8/0

Startade bägge matcherna i veckan: 0-1 mot Stoke och 0-0 mot Middlesbrough. 5/10 respektive 6/10 i betyg hos Wales Online. Swansea har bara vunnit en av de åtta senaste matcherna.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 3/1 nollor

Tung säsongsstart för Nordfeldt. Inledde som ordinarie, blev skadad direkt, och har inte tagit tillbaka platsen efter det. På bänken mot både Stoke (0-1) och Middlesbrough (0-0).

Pontus Jansson, Leeds – 8/0

Väldigt högt betyg (9/10) för sin insats mot Preston (vinst 3-0) av Yorkshire Evening Post. Tyngre för laget mot Birmingham (förlust 1-2), men 7/10 i betyg med motiveringen ”Inte briljant, men bättre än de flesta”.

Niclas Eliasson, Bristol City – 8/0

Med tanke på succéstarten på säsongen blev det oväntat en plats bänken mot West Brom (förlust 2-4), men Eliasson gjorde ett superbt inhopp istället. 8/10 i betyg hos Bristol Post då han gjorde en assist och skapade fler lägen. Tillbaka i startelvan mot Wigan (förlust 0-1), då med en klart mer blygsam 5/10-insats. Utbytt efter en timme.

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Korsbandsskada och frågan är om han spelat mer under 2018. Derby och nye tränaren Frank Lampard har fyllt på med två nya vänsterbackar i truppen. Laget har inlett relativt bra och ligger på kvalplats mot Premier League efter nio omgångar.

FINLAND

Gabriel Petrovic, IFK Mariehamn – 16/1

Mittfältaren slog till med sitt första ligamål för säsongen när Mariehamn i söndags spelade 2-2 mot bottenkollegan TPS. Poängen innebär att IFK fortsatt har just en poäng ner till motståndaren, som innehar kvalplatsen.

Philip Sparrdal–Mantilla, IFK Mariehamn – 16/0

Avstängd mot TPS.

Nicklas Maripuu, IFK Mariehamn – 25/2

Mittfältaren var petad från truppen senast. Satt på bänken mot TPS, men fick inte hoppa in.

Pontus Åsbrink, IFK Mariehamn – 26/1

Hoppade in i den 67:e minuten mot TPS och var således på plan när Mariehamn kvitterade i den 90:e minuten.

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 23/6

Forwarden spelade hela matchen mot TPS.

Amin Nazari, IFK Mariehamn – 19/1

Mittfältaren spelade hela matchen mot TPS.

Tatu Varmanen, Inter Åbo – 21/0

Utanför truppen till matchen mot Ilves (förlust med 1-0).

Anders Bååth, SJK – 31/1

Startade hemma mot Lahti (0-0), men byttes ut i den 59:e minuten.

FRANKRIKE

Karl–Johan Johnsson, Guingamp – 6/0 nollor

Guingamp har det fortsatt otroligt tufft. I helgen åkte man på sin sjätte raka förlust, 3-1 hemma mot Bordeaux, och man jagar fortfarande första Ligue 1-poängen för säsongen. Johnsson har totalt fått släppa förbi sig 17 bollar på sex matcher.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 5/0

Landslagsmittfältaren startade borta mot Angers (0-0) i lördags. Blev utbytt i den 64:e minuten.

Alexander Kacaniklic, Nantes – 0/0

Yttermittfältaren var återigen utanför Nantes trupp, till matchen mot Lille (förlust med 2-1) i lördags.

Jakob Johansson, Rennes – 0/0

Mittfältaren har hämtat sig från sin knäskada och tränar med laget, men väntar fortfarande på att kunna göra debut i A-laget

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 5/1

Högerbacken gjorde mål borta mot Strasbourg i lördags, när han placerade in 1-0 inifrån straffområdet, men det räckte inte till seger. Motståndarna vände till 3-1. Krafth spelade hela matchen och fick även ett gult kort.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, 07 Vestur – 22/2

Klev fram när det behövdes som mest. Forwarden nätade en gång i Vesturs 2-1-seger borta mot AB i söndags. Inför matchen var Vestur jumbo, men laget gick i och med segern om just AB i botten. Vestur har dock sju poäng upp till säker mark och inte många omgångar kvar att spela. Målet är Fagerbergs första sedan i mars.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain – 3/3

Landslagsforwarden satte ett mål i Al Ains 3-0-seger över Al Nasr i fredags. Berg spelade hela matchen och blev även varnad.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 3/3

Högerbackens målform håller i sig. Efter två mål senast gjorde Johansson ett mål i 3-0-segern hemma mot Levadiakos i söndags. Målet kom i den 93:e minuten.

Niklas Hult, AEK Aten – 7/0

Vänsterbacken spelade hela Champions League-matchen mot Ajax (förlust med 3-0) i onsdags, och satt sedan på bänken under hela ligamatchen mot Paok (förlust med 2-0) i söndags.

Astrit Ajdarevic, AEK Aten – 0/0

Utanför truppen till både matchen mot Ajax och Paok.

Pontus Wernbloom, Paok – 4/0

Mittfältaren spelade hela Europa League-matchen mot Chelsea i torsdags. Varnades i 1-0-förlusten. Därefter hoppade Wernbloom in i den 89:e minuten hemma mot AEK Aten i ligan i helgen.

Sebastian Eriksson, Panetolikos – 4/0

Mittfältaren spelade hela matchen när Panetolikos kryssade (2-2) hemma mot Lamia under måndagen. Lamia kvitterade i den 99:e (!) minuten.

ISLAND

Valmir Berisha, Fjölnir (utlånad från Ålesund) – 19/4

Forwarden startade hemma mot Breidablik, men blev utbytt i den 86:e minuten. Fjölnir, som ligger på nedflyttningsplats, föll med 2-0.

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 13/0

Spelade som vanligt hela matchen i helgen. Mittbackens Valur fick dock se sig besegrat med 2-1 borta mot FH.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa – 8/1

Fanns inte med när Hapoel Haifa föll med 2-0 borta mot Hapoel Hadera. Laget är åtta i ligan.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma – 5/1 nollor

Kunde inte stoppa Roma från att förlora med 2-0 borta mot Bologna. Nu står laget på fem poäng efter fem omgångar och det talas om ”kris” i italiensk media. Olsen fick 5,5 av tio i betyg av Gazzetta dello Sport och tidningen kritiserade keepern för hans insats.

Albin Ekdal, Sampdoria – 4/0

Landslagsmittfältaren spelade hela matchen när Sampdoria i lördags föll med 1-0 hemma mot Inter. Gästerna avgjorde i 94:e minuten.

Filip Helander, Bologna – 4/0

Mittbacken åkte på en knäskada för någon vecka sedan och missade helgens match mot Genoa. Såg då ut att bli borta i tre-fyra veckor, enligt Bolognas hemsida.

Mattias Svanberg, Bologna – 2/0

Mittfältaren fick göra startdebut i Serie A, hemma mot Roma, i söndags. Och vilken debut det blev. Bologna tog säsongens första trepoängare (2-0) och efteråt har Svanberg hyllats för sin 61 minuter långa insats. Bland annat sa Bologna-tränaren Filippo Inzaghi följande, enligt Corriere dello Sport: ”En eloge till klubben som hittat en så bra kille”. Gazzetta dello Sport gav förre MFF-spelaren 6,5 av tio i betyg och skrev: ”Det är svårt att förstå varför han byttes ut”.

Oscar Hiljemark, Genoa – 5/0

Landslagsmittfältaren spelade hela matchen när Genoa föll med hela 4-1 borta mot Lazio i söndags. Fick fem av tio i betyg av Gazzetta dello Sport.

Svante Ingelsson, Udinese – 0/0

Skadad.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) – 3/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen i svenskmötet med Marcus Rohdéns Crotone. Hellas Verona vann med 2-1.

Marcus Rohdén, Crotone – 5/2

Landslagsmittfältaren spelade hela matchen när Crotone föll mot Hellas Verona.

LETTLAND

Ricardo Gray, Valmiera – 6/3

Hoppas in halvtid hemma mot Ventspils, då låg Valmiera redan under med 3-0. Gray kunde inte göra något åt resultatet och laget föll till slut med 6-1. Laget har endast tagit 2 poäng på 20 spelade matcher och ligger toksist i ligan.

Camron Nguesseu, Valmiera – 2/0

Utanför truppen mot Ventspils.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 4/0

Startade för andra matchen i rad för Tarxien Rainbows. Nilsson spelade hela matchen när man slog Hamrun Spartans med 2-1 på hemmaplan. Drog på sig ett gult kort en kvart från slutet. Laget är fortsatt nia i tabellen med sex poäng på fyra matcher.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 5/0

Ytterforwarden startade på nytt för Feyenoord, den femte starten för säsongen. I 1-0-segern mot Utrecht spelade Larsson hela matchen.

Emil Bergström, Utrecht – 3/0

Mittbacken satt på bänken hela förlustmatchen mot Feyenoord. Tidigare har det blivit två starter och ett inhopp i ligan.

Simon Gustafson, Utrecht – 6/0

Den tidigare Häcken-mittfältaren startade och spelade hela matchen mot Feyenoord.

Kristoffer Peterson, Heracles – 6/7

Petersons glödheta form fortsätter – och målen fortsätter att trilla in. Succésvensken satte ett mål i 4-0-segern mot de Graafschap och är nu uppe i sju mål på sex matcher. Det innebär delad skytteligaledning med Den Haags Abdenasser El Khayati.

Ramon Pascal Lundqvist, PSV Eindhoven – 0/0

Var inte med i vare sig A-laget eller reservlaget – som tog sin första seger för säsongen med 1-0 mot Volendam.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 6/1

Den norsksvenske mittfältaren spelade 90 minuter när hans RKC Waalwijk kryssade mot Jong AZ, 2-2.

NORGE

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 22/2

Startade hemma mot Start men byttes ut redan i paus efter en mållös första halva. Då hade Layouni dragit på sig ett gult kort i den 35:e minuten. I den andra halvleken vände Start underläge till en 2-1-seger. Layouni har stått för två mål och sju assist i ligan i år.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 19/3

Startade på nytt för Kristiansund och blev matchhjälte. Mittfältaren satte det avgörande 2-1-målet mot Haugesund en kvart från slutet. Det var svenskens tredje mål för säsongen. Kristiansund är nu nia i ligan.

Simon Alexandersson, Kristiansund – 6/0

Satt på bänken nästan hela matchen men fick hoppa in i den 88:e minuten och vara med och bärga en 2-1-seger mot topplaget Haugesund.

Conny Månsson, Kristiansund – 0/0 nollor

Är tredjemålvakt och var åter utanför matchtruppen i vinsten mot Haugesund. Kristiansund är nia i serien.

Andreas Linde, Molde – 21/5 nollor

Vaktade som vanligt Moldes mål i bortamötet med Strömsgodset. Svenskens lag tog sin andra raka seger efter 2-1. Molde gick därmed om Haugesund och är trea i ligan.

Mattias Moström, Molde – 14/2

Fick på nytt agera inhoppare för Molde. I den 83:e minuten i segermatchen mot Strömsgodset löste Moström av den tidigare MFF:aren Magnus Wolff Eikrem.

Christopher Telo, Molde – 2/0

Åter utanför truppen i 2-1-segern mot Strömsgodset. Det har bara blivit två matcher och den senaste var i maj.

Pawel Cibicki, Molde (utlånad från Leeds) – 7/1

Fick på nytt chansen från start, och spelade 63 minuter innan han byttes ut. Starten var Cibickis sjätte i ligan sedan han kom i somras.

Isak Ssewankambo, Molde – 3/0

Tre inhopp har det blivit efter återkomsten från Malmö FF och allsvenskan. Men mot Strömsgodset blev Ssewankambo fast på bänken hela matchen.

Martin Broberg, Odd – 18/4

Efter fyra raka matcher från start fick Broberg inleda på bänken mot Vålerenga. Den tidigare ÖSK:aren hoppade in i den 89:e minuten när Odd vann med 3-2. Laget är nu sexa i ligan.

Jonathan Levi, Rosenborg 17/5

Levi fortsätter att leverera för Rosenborg. Yttern satte den viktiga kvitteringen till 1-1 i den andra halvleken när laget vände till en 3-1-seger mot Sarpsborg. Levi byttes sedan ut en kvart från slutet. Rosenborg toppar den norska ligan med fyra poäng ner till Brann. Tidigare i veckan agerade Levi inhoppare en knapp kvart från slutet när Rosenborg föll med 1-0 mot Celtic i Europa League.



Pontus Engblom, Sandefjord – 24/6

Inledde på bänken men kom in mot Brann i den 40:e minuten när Fitim Azemi tvingades utgå. Spelade sedan fram Haavard Storbaek till 1-0-målet i den 80:e minuten. Serietvåan Brann fick dock dit en kvittering och matchen slutade 1-1. Sandefjord är fortsatt sist i ligan och har nu nio poäng upp till säker mark.

William Kurtovic, Sandefjord – 4/1

Inledde precis Engblom på bänken, men kom in en kvart från slutet. Det var andra raka inhoppet för Kurtovic i ligan.

Marcus Sandberg, Stabaek – 6/1 nollor

Startade på nytt för Stabaek när laget tog en viktig seger, 3-2 mot Ranheim. Laget är på en 13:e plats, precis över kvalstrecket i den jämna bottenstriden.

Kevin Kabran, Start – 22/7

Blev målskytt senast mot Lilleström men skadade sig också. Mot Bodö/Glimt, seger 2-1, var Kabran inte med i truppen och enligt NRK är det tveksamt om svensken kommer att spela något förrän början av november.

Elliot Käck, Start – 22/2

Målskytt för Start mot Bodö/Glimt. Käck, som startade till vänster på mittfältet, satte 1-1 en kvart från slutet. Start vann sedan matchen med 2-1 och tog andra raka segern i bottenstriden. Käck spelade hela matchen.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 7/0

Spelade på nytt från start för Vålerenga. Israelsson byttes ut i den 81:a minuten när laget jagade kvittering mot Odd. Något kvitteringsmål kom inte och Vålerenga föll med 3-2.

PORTUGAL

Erdal Rakip, Benfica – 0/0

Registrerades i sista stund av Benfica. Tränar med klubbens B-lag och kommer, enligt portugisisk media, att lånas ut i januari.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 7/0

90 nya minuter för Holmén. Hans Dynamo Moskva föll med 1-0 hemma mot Anzhi. Holméns lag är nia i tabellen.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 9/3

Blev stor hjälte när han satte matchens enda mål i bortamötet med Akhisarspor i Europa League i veckan. Stod sedan för en ny poäng under måndagen när han spelade fram den tidigare Kalmar FF-spelaren Ari till 2-0 borta mot Krylya Sovetov Samara. Krasnodar vann matchen med 3-0 och ligger tvåa i den ryska ligan.

Anton Salétros Jönsson, FK Rostov – 5/0

Startade igen för Rostov, den femte starten för säsongen, i det mållösa hemmamötet med Ufa. Salétros byttes i den 53:e minuten. Rostov är trea i ligan.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 0/0

Väntar fortsatt på sin debut. Den tidigare Trelleborg- och Malmö-backen blev åter igen kvar på bänken hela matchen för Rostov.

SCHWEIZ

Nabil Bahoui, Grasshoppers – 8/3

Efter en svag start på säsongen tog Grasshoppers en skön seger efter 3-1 hemma mot Xamax. Nabil Bahoui spelade hela matchen för hemmalaget. Vinsten tog Grasshoppers upp på en åttondeplats (av tio lag) i ligan.

Alexander Gerndt, FC Lugano – 6/1

Satte sitt första mål för säsongen när Lugano vände 2-0-underläge till 2-2 borta mot St Gallen. Gerndt stod för kvitteringen långt in på stopptiden. Svensken drog också på sig en varning i den första halvleken.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Radnicki Nis – 2/0

Svensken fick förra helgen göra debut för sin nya klubb genom ett inhopp mot Vojvodina (1-0) i ligan. I helgen fick han åter hoppa in, den här gången i 2-1-segern mot Radnik Surdulica. Mitrovic hoppade in i den 55:e minuten för Radnicki Nis, som numera är tvåa i den serbiska ligan efter nio omgångar.

SKOTTLAND

Mikael Lustig, Celtic - 11/0

Högerbacken gjorde i veckan 90 minuter i 1-0-segern mot Rosenborg i gruppspelet i Europa League och i helgen 90 minuter mot Kilmarnock (1-2) i ligan. Det var ytterligare ett tungt poängtapp för hans Celtic, som lite oväntat nu är placerat på sjätteplats med tio poäng efter sex matcher. Hearts toppar ligan på 16 poäng.

SPANIEN

John Guidetti, Alavés - 4/0

Anfallaren gjorde i helgen sin andra raka match från start och blev noterad för en assist i lagets 5-1-seger mot Ray Vallecano i ligan. Han blev däremot utbytt efter 64 minuter. Alavés har tre raka segrar och är trea i La Liga.

THAILAND

Niran Hansson, Police Tero - 26/1

Hansson är fortsatt ordinarie i Police Teros startelva och spelade i helgen från start mot Buriram United (2-0-förlust) Han blev dessutom varnad. Police Tero är placerat på 15:e-plats i tabellen och kämpar just nu för nytt kontrakt i högstaligan.



Elias Dolah, Port MTI FC - 23/0

Mittbacken var senast avstängd mot Swat Cat efter två gula kort och ett rött mot Chiangrai United. I helgen satt han på bänken i lagets 2-0-förlust mot Suphanburi. Port har endast två segrar på de åtta senaste matcherna och är fyra i ligan.

Kevin Deeromram, Port MTI FC - 35/2

Vänsterbacken är given i Port och gjorde i helgen 90 minuter i 2-0-förlusten mot Suphanburi. Port har två segrar på de åtta senaste matcherna och är fyra i ligan.

TURKIET

Daniel Larsson, Akhisarspor - 3/0

Anfallaren har just nu tufft att få speltid i Turkiet. Han satt den här gången på bänken i 90 minuter i lagets, lite oväntade, 3-0-seger mot Galatasaray. Det var Larssons tredje match i rad utan speltid och lagets första seger den här säsongen. Akhisar lyfte därmed från sistaplats till 14:e-plats i den turkiska högstaligan.

Johannes Hopf, Ankaragücü - 6/3 nollor

Målvakten imponerade åter i helgen med en ny nolla i lagets 1-0-seger mot Erzurumspor i ligan. Det var Hopfs tredje nolla den här säsongen och lagets andra raka seger i ligan. Ankaragücü är sjua i den turkiska högstaligan.



Abdul Khalili, Kasimpasa - 1/1

Efter succépremiären med ett avgörande mål på frispark, så var Khalili åter utanför truppen för femte matchen i rad med anledning av skadeproblem. Han fick i stället från sidan se sitt lag förlora med 2-1 mot Alanyaspor. Det var lagets andra raka förlust efter fyra segrar i den inledande fyra matcherna av säsongen. Kasimpasa är trea i Süper Lig. Svensken förväntas snart vara redo för spel igen.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor - 1/0

Ordinarie förra säsongen, men har den här säsongen petats av nye brassen David Braz i försvarslinjen. I helgen var han utanför truppen i 2-1-segern mot Antalyaspor i ligan och är endast noterad för ett kort inhopp i år. I förra veckan berättade han däremot för Fotbollskanalen att han inte är orolig över sin situation och tror på speltid framöver. Sivasspor är placerat på 16:e-plats i tabellen i Turkiet.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 5/1

Debutmålskytt! Anfallaren slog i förra veckan till med sitt första mål i Leverkusen-tröjan i 3-2-segern mot Ludogorets i Europa League, men fick däremot endast ett inhopp på sju minuter i 1-0-segern mot Mainz i helgen i ligan. Två viktiga segrar för Leverkusen, som numera är placerat på 15:e-plats i ligan.



Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 0/0

Åter utanför truppen i förra veckans två matcher mot Marseilla (2-1-seger) i Europa League och mot RB Leipzig (1-1) i Bundesliga. Verkar inte finnas med i tränaren Adi Hütters planer för säsongen. Har kontrakt med Frankfurt över den här säsongen, som är placerat på 13:e-plats i Bundesliga.



Oscar Wendt, Mönchengladbach - 5/0

Vänsterbacken spelade i helgen åter hela matchen, den här gången mot Hertha Berlin (4-2-förlust) i Bundesliga. Är ordinarie i laget. Det var höstens första förlust i ligan och Mönchengladbach är sexa i tabellen i Tyskland.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 5/0

Vänsterbacken är som bekant ordinarie startman i Werder Bremen och spelade i helgen hela matchen mot Augsburg (3-2-seger). Backen fick, av tyska tidningen Weser-Kurirer, medelbetyget 3/6. Bremen är obesegrat i år och är fyra i Bundesliga.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Högerbacken var för fjärde matchen i rad utanför truppen i ligan, när Bremen slog Augsburg med 3-2. Klubbens sportchef Frank Baumann uttalade sig nyligen om att Beijmo behöver ”mer tid”. Lär nog dröja lite före speltid i ligan.



Robin Quaison, Mainz - 5/1

Anfallaren började i helgen för första gången på bänken den här säsongen, men hoppade in i halvtid i 1-0-förlusten mot Bayer Leverkusen i ligan. Det var lagets första förlust den här säsongen. Mainz är just nu placerat på sjundeplats i Bundesliga.



Mikael Ishak, Nürnberg - 5/3

Anfallaren fortsätter att imponera och slog i helgen till med en framspelning i Nürnbergs första seger för säsongen (2-0 mot Hannover). Han hade möjlighet att måla själv, men frispelade i stället en lagkamrat till 2-0-målet. Nürnberg spelade större delen av matchen med en man mer på planen, då tidigare Malmö FF-backen Miiko Albornoz drog på sig ett rött kort tidigt i första halvlek. Nürnberg är nykomling i högstaligan och är placerat på åttondeplats i tabellen.



Emil Forsberg, RB Leipzig – 10/3

Forsberg satt i förra veckan på bänken i hela 3-2-förlusten mot Red Bull Salzburg i Europa League, men spelade i helgen från start mot Eintracht Frankfurt (1-1) i ligan. Han räddade i andra halvlek en poäng genom att bli målskytt från straffpunkten, hans första mål den här säsongen i Bundesliga. Svensken fick 3/6 i betyg (på en sexgradig skala där ett är bäst) av tyska tidningen Leipziger Volkszeitung. Nu är han totalt noterad för tre mål och tre assist i alla turneringar. Leipzig är, efter en tuff start på säsongen, tia i Bundesliga.



Alexander Isak, Dortmund - 0/0

Anfallaren var utanför Dortmunds matchtrupp i mötet med Club Brügge (1-0-seger) i Champions League, då han inte finns med på listan över spelare som är tillgängliga för laget i turneringen. Dessutom var han utanför lagets trupp mot Hoffenheim (1-1) i ligan. Han spelade i stället från start i B-lagets 2-1-seger mot Wuppertaler SV i Regionalliga West, den tyska fjärdeligan och blev utbytt efter 74 minuter. Isak är noterad för ett mål och en assist på fyra matcher från start i fjärdeligan.



Simon Hedlund, Union Berlin - 7/2

Yttermittfältare hoppade i helgen in för andra matchen i rad mot Bielefeld (1-1) och fick 18 minuter på planen. Efter inhopp i premiären och därefter tre raka starter, så verkar han möjligen ha tappat sin plats i startelvan. Union Berlin är fortsatt obesegrat, men har hela fyra kryss och är femma i Zweite Bundesliga efter sex omgångar.



Sebastian Andersson, Union Berlin - 7/4

Anfallaren spelade i helgen åter från start, men lämnade planen mållös för tredje ligamatchen i rad, den här gången mot Bielefeld (1-1). Union Berlin är femma i Zweite Bundesliga efter sex spelade matcher.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 6/0

Säsongens andra assist! Gjorde i förra veckan två raka matcher från start i 1-0-förlusten mot Hamburg och 4-1-segern mot Darmstadt. Dessutom slog han till med en assist i 4-1-segern och blev varnad i båda matcherna. Svensken är given i Dresdens startelva, fem starter och ett inhopp. Laget är åtta i den tyska andraligan.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 5/0

Mittbacken gjorde i helgen sin tredje raka match från start i lagets första förlust för säsongen (2-0 mot Hedenheim). Greuther Fürth är fyra i andraligan.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Utanför truppen för fjärde ligamatchen i rad i Tyskland. Verkar inte finnas med i tränaren Friedhelm Funkels planer för säsongen i Bundesliga. Düsseldorf kryssade i helgen mot Stuttgart till 1-1 och är nia i tyska högstaligan.



Christoffer Nyman, Eintracht Braunschweig - 0/0

Nyman rehabiliterar ännu sin långtidsskada i Norrköping och ser ut att bli borta ett tag till innan comeback. Norrköpings tränare Jens Gustafsson ville dock inte berätta för NT hur långt fram Nyman är i processen, men sade att ”det kommer dröja en längre tid” och att han ”behöver tid för att komma tillbaka”. Braunschweig går tungt i tyska tredjeligan och är näst sist i tabellen.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 23/18

Ny händelserik vecka för Ibrahimovic! Först fick han böter av MLS med anledning av att han förde sin ena hand mot en motståndares huvud vid en frispark i 5-3-förlusten mot Toronto och därefter flirtade han med Malmö FF om en möjlig comeback i klubben i allsvenskan i framtiden. Natten till måndag slog han även till med ett mål från straffpunkten och en assist i lagets 3-0-seger mot Seattle Sounders i MLS. Galaxy har fyra matcher kvar av säsongen och är sjua i den västra divisionen med tre poäng upp till just Seattle på slutspelsplats, men med en match mer spelad än laget.

Axel Sjöberg, Colorado - 13/0

Tillbaka från skada! Mittbacken klev i början av augusti av skadad mot Los Angeles Galaxy, men var i helgen tillbaka på bänken i 2-1-förlusten mot Colombus i MLS. Det var lagets femte raka förlust. Colorado är näst sist i den västra divisionen och kommer att missa slutspelet i MLS.

Johan Blomberg, Colorado - 23/0

Var åter tillbaka i startelvan efter en match på bänken. Då föll Colorado för femte matchen i rad, den här gången med 2-1 mot Columbus på bortaplan. Colorado är näst sist i den västra divisionen och kommer att missa slutspelet i MLS.

Gustav Svensson, Seattle - 24/2

Svensson är given i Seattles startelva och gjorde i helgen 90 minuter i lagets 3-0-förlust mot Zlatan Ibrahimovics Los Angeles Galaxy. Det var Seattles andra raka förlust efter åtta raka segrar i serien. Seattle är sexa i den västra divisionen med tre poäng ner till Galaxy på sjundeplats. Laget är därmed just nu klart för slutspel, men lär behöva vinna ett par matcher till för att säkra slutspelsplatsen

Gabriel Somi, New England Revolution - 15/0

Utanför truppen för sjunde matchen i rad i helgen mot Chicago (2-2). Vänsterbacken satt senast på bänken den 5 augusti och fick senast speltid den 19 juli mot MLS. Laget är åtta i den östra divisionen med fem matcher kvar av säsongen. New England Revolution har fem poäng upp till slutspelsplats, men en match mindre spelad än Montreal på sjätteplats. Därmed lever fortsatt hoppet om slutspel.

Anton Tinnerholm, New York City - 26/4

Tinnerholm är given i startelvan och spelade i helgen från start mot Montreal (1-1) i MLS. New York City är redan är klart för slutspel, men har en svag form med sex raka matcher utan seger i ligan. Tinnerholm är utöver fyra mål även noterad för fem assist den här säsongen.

Joel Qwiberg, San José Earthquakes - 6/0

Händelserik vecka, då svenske tränaren Mikael Stahre fick sparken. Trots det fick han speltid för första gången på tre matchen och gjorde 81 minuter i 2-0-förlusten mot Los Angeles FC. Annars en tung säsong för laget, sämst i MLS.

Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 29/6

Händelserik vecka, då svenske tränaren Mikael Stahre fick sparken. Eriksson var dessutom i helgen utanför lagets matchtrupp i 2-0-förlusten mot Los Angeles FC i ligan. Tung säsong för San Jose, sämst i hela MLS.

Samuel Armenteros, Portland (utlånad från Benevento) - 28/8

Armenteros startade i förra veckan i två matcher mot Columbus (3-2-seger) och mot Minnesota (3-2-förlust). Han lämnade däremot planen mållös i båda matcherna. Blev senast målskytt i mitten av augusti. Portland ser ut att gå till slutspel, men kan bli tajt.

Adam Lundqvist, Houston - 14/0

Lundqvist satt, efter två raka starter, på bänken för andra matchen i rad i mötet med Orlando (0-0). Natten till onsdag har han chans att bärga en titel, då Houston ställs mot Philadelphia i finalen i US Open Cup.

Pa Konaté, Cincinnati (utlånad från SPAL) - 4/0

Vänsterbacken var i helgen tillbaka i lagets startelva mot Pittsburgh (2-1), men blev i andra halvlek utbytt i den 66:e minuten. Cincinnati är överlägset och toppar USL med 15 poäng ner till Louisville City på andraplats i ligan.