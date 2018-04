Tung start för svensklaget i MLS - svenskt premiärmål i Serie A

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med i listan.

BELGIEN

Isaac Kiese Thelin, Waasland-Beveren (utlånad från Anderlecht) – 32/17

Fortsatt lagkapten. Två matcher den gångna veckan: 1-1 mot Mouscron, 0-1 mot Lierse. Mållöst för Kiese Thelin, som bara har gjort ett mål (och det på straff) de senaste sex matcherna.

Erdin Demir, Waasland-Beveren – 36/0

Tillbaka i startelvan istället för tonåringen Daam Foulon, som fick ett par matcher i samband med att Demir gick ut med att han byter till Zulte Waregem i sommar. Demir fick 90 minuter i veckans bägge matcher (1-1 Mouscron, 0-1 Lierse). Waasland-Beveren har egentligen inget kvar att spela för, trots att fem matcher återstår.

Robin Söder, Lokeren – 30/6

Utanför startelvan när Lokeren istället valde yttern (och kommande målskytten) Marko Miric i en ovan anfallsroll. 2-2 mot Oostende. Söder inbytt på stopptid.

CYPERN

John Alvbåge, AC Omonia – 1/1 nollor

Skadade sig efter drygt en halvtimme i debuten. Axelskadan ska vara så pass allvarlig att han missar resten av säsongen. AC Omonia missar Europacupspel för nästa säsong.

DANMARK

Joel Allansson, Randers FC – 19/0

Blev skadad för ett par veckor sedan och är inte tillbaka efter det.

Mikael Boman, Randers FC – 10/1

Två nya starter i veckan (Odense 1-1, Sönderjyske 3-0) och äntligen målskytt. Gjorde 1-0-målet mot Odense, när han höll undan en försvarare, vände om, och drog in den i närheten av krysset. Bara en match kvar innan Randers går in i ett nedflyttningsslutspel mot Helsingör.

Simon Kroon, Sönderjyske (utlånad från Midtjylland) – 11/0

Startade mot Lyngby (1-1). Enligt Tipsbladet hade Kroon en visserligen bra kämparinsats, men lyckades med för få saker. Inhopp mot Randers (3-0-förlust). Fortsatta problem att få medflyt.

Robin Olsen, FC Köpenhamn – 36/11 nollor

Skadad, men ska enligt Ståle Solbakken definitivt vara tillbaka innan VM. Är före planeringen i sin rehabilitering.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 33/2

Hade varit skadad i några veckor, men var tillbaka på bänken mot Horsens (4-1).

Erik Johansson, FC Köpenhamn – 10/0

Matchduglig efter åtta månaders skadefrånvaro. Bänk mot Ålborg (2-1), 90 minuter som mittback mot Horsens (4-1). 7/12 i betyg hos BT. Kommentaren ”inte riktigt Beckenbauer än” av Ståle Solbakken.

Johan Larsson, Bröndby – 35/3

Veckan som fick Bröndby på en rak väg mot ligaguld. Leder nu med fem poäng när fem omgångar återstår. 2-3-vinst mot Midtjylland, 3-4-vinst mot Nordsjälland. Larsson 180 minuter speltid, men lägre 4/12 i betyg hos BT i bägge matcherna.

Simon Tibbling, Bröndby – 30/3

Startspelare mot Midtjylland (vinst 2-3), inhoppare mot Nordsjälland (vinst 3-4). Hårt matchschema gjorde att han vilades lite. Ekstrabladets sportchef satte under veckan Tibbling som ligans fjärde bästa spelare.

Gustaf Nilsson, Silkeborg (utlånad från Bröndby) – 29/6

Silkeborg fick 2-0 mot Hobro och 0-0 mot Helsingör i veckan. Nilsson bänkad mot Hobro, startspelare mot Helsingör. Enligt Tipsbladet var Nilsson anonym i startmatchen och skrev vidare att det är tydligt att laget saknar en klassanfallare. Det är redan klart att Silkeborg kvalar mot Lyngby för att försöka hålla sig kvar. Dessutom cupsemifinal på onsdag.

Rasmus Jönsson, Odense – 22/0

Hade varit lite sjuk, men hade kunnat vara med mot Lyngby (3-0). Var dock inte det, utan petades ut från matchtruppen. Utgående kontrakt och ser väl nu ut att lämna i sommar.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 28/9 nollor

Ovanligt många insläppta under veckan. 1-2-förlust mot FCK och 3-3 mot Midtjylland. Enligt Nordjyske var Rinne bäst i Ålborg mot FCK. Kunde möjligen gjort det bättre mot Midtjylland, framför allt vid en frispark som gick under muren.

Niklas Backman, Århus – 16/0

0-1-förlust mot Helsingör, men ändå en 7/12-match av Backman enligt BT. Även startspelare i förlusten mot Hobro (0-1).

Tobias Sana, Århus – 30/8

7/12-match mot Helsingör (0-1) enligt BT. Även startspelare i förlusten mot Hobro (0-1).

Marko Mitrovic, Sönderjyske – 4/0

Inte nära speltid i A-laget. Ska lämna i sommar.

Melvin Frithzell, Helsingör – 2/0

Utanför truppen mot Århus (1-0), bänkad mot Silkeborg (0-0).

Mohammed Saeid, Lyngby – 5/0

Var i matchtruppen igen efter att ha varit utanför tidigare. Bänkad mot Sönderjyske (1-1), inhoppare sista halvtimmen mot Odense (3-0-förlust). Lyngby har 20 (!) raka tävlingsmatcher utan seger och tränaren har nu valt att spela yngre spelare. Mot Odense fick sex tonåringar speltid.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 27/0

Inte med i truppen mot Bournemouth i ligan, bänkad mot Tottenham i FA-cupen. United vann mot Tottenham och är nu i final.

Martin Olsson, Swansea – 39/0

Tung 5-0-förlust mot redan klara mästarna Manchester City. Olsson fick 4/10 i betyg hos Wales Online på grund av några misstag, och 6/10 hos Daily Mail som hyllade Olssons offensiva spel. Varnades för filmning.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 10/4 nollor

Som vanligt på bänken. 5-0-förlust mot Manchester City. Swansea har fyra poäng ner till nedflyttningsplats med fyra matcher kvar att spela.

Erdal Rakip, Crystal Palace (utlånad från Benfica) – 0/0

Inte debuterat än, och med bara tre matcher kvar ser han inte ut att få göra det. Roy Hodgson sa till Croyton Advertiser att han inte kommer att spela Rakip av andra anledningar än om han tror att Rakip kan hjälpa till att vinna matcher.

Sebastian Larsson, Hull – 39/2

Säkrade kontraktet i Championship och fick 5-5 mot Bristol City. Larsson med en 6/10-prestation enligt Hull Daily Mail.

Pontus Jansson, Leeds – 40/3

Tillbaka efter en huvudskada. 90 minuter mot Barnsley (2-1). Lågt betyg i Yorkshire Evening Post (5/10).

Pawel Cibicki, Leeds – 10/0

Två matcher kvar och inget att spela för, men Leeds verkar inte ge Cibicki någon chans. Inte med på bänken mot Barnsley (2-1).

Marcus Antonsson, Blackburn (utlånad från Leeds) – 32/8

70 minuter som vänsterytter mot Peterborough (3-1). Byttes ut vid 1-1. Blackburn når uppflyttning i dag tisdag om de vinner mot Doncaster.

Joel Asoro, Sunderland – 26/2

Sunderland har fått sin andra raka nedflyttning och spelar nästa år i League One. Asoro skulle ha missat matchen mot Burton (1-2-förlust) med skada, men klarade av ett halvtimmesinhopp. 6/10 i betyg hos Chronicle Live. Oklart om Asoro stannar i Sunderland.

Niclas Eliasson, Bristol City – 16/1

Som vanligt kvar på bänken, denna gång mot Hull (5-5). Bristol City har fortfarande en teoretisk chans att nå kval till Premier League, men får oerhört svårt att nå dit.

Marcus Olsson, Derby – 14/0

Tillbaka som startspelare efter skadeproblem. 60 minuter som vingback mot Middlesbrough (1-2-förlust). Olsson med låga 4/10 i betyg hos Derby Telegraph, då han enligt dem ”aldrig riktigt kom in i sin nya roll”.

FINLAND

Gabriel Petrovic, IFK Mariehamn - 6/0

Mittfältaren missade även helgens match mot VPS (2-2 på hemmaplan).

Philip Sparrdal-Mantilla, IFK Mariehamn - 1/0

Backen missade även helgens match mot VPS (2-2 på hemmaplan).

Nicklas Maripuu, IFK Mariehamn - 8/2

Mittfältaren spelade hela matchen i 2-2-matchen mot VPS. Mariehamn ligger sist i ligan efter tre spelade omgångar.

Pontus Åsbrink, IFK Mariehamn - 8/0

Mittfältaren startade i 2-2-matchen mot VPS, men blev utbytt i den 64:e minuten.

Simon Silverholt, IFK Mariehamn - 4/1

Startade till vänster på Mariehamns mittfält mot VPS. Blev utbytt i den 70:e minuten.

Tatu Varmanen, Inter Åbo - 7/0

Startade i 2-1-förlusten hemma mot TPS i helgen, men blev utbytt i paus.

Anders Bååth, SJK - 9/0

Har tidigare varit given i startelvan men den senaste veckan fick Bååth nöja sig med en bänkplats både mot HJK i onsdags (förlust med 1-0) och mot Honka i lördags (seger med 2-0). Mot HJK fick han ingen speltid, men mot Honka blev han inbytt i den 92:a minuten.

FRANKRIKE

Karl-Johan Johnsson, Guingamp - 36/12 nollor

Keepern spelade som vanligt hela matchen för Guingamp, som i lördags skrällde rejält genom att slå tvåan Monaco med 3-1 på hemmaplan.

Ola Toivonen, Toulouse - 23/2

Landslagsanfallaren hoppade in i den 84:e minuten hemma mot Angers (seger med 2-0) i lördags.

Jimmy Durmaz, Toulouse - 20/3

Landslagsmittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Angers.

Alexander Kacaniklic, Nantes - 10/0

Yttermittfältaren var inte med i truppen när Nantes spelade 1-1 hemma mot Rennes i fredags.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain - 32/29

Landslagsanfallarens lördag var mer än lyckad. Berg satte tre mål i 4-0-segern över Al Nasr och segern innebär att laget säkrat ligatiteln. På sina fyra senaste matcher har 31-åringen gjort tio mål.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos - 21/1

Högerbacken spelade hela matchen när Pao besegrade Panionios med 3-0 i helgen.

Guillermo Molins, Panathinaikos - 24/8

Den tidigare Malmö FF-spelaren hoppade in i den 72:a minuten mot Panionios och målade på en omställning en kvart senare. Molins stötte in 3-0 från nära håll.

Philip Hellquist, PAS Giannina - 6/0

Anfallaren hoppade in i den 81:a minuten hemma mot Larissa (0-0) i helgen.

Niklas Hult, AEK Aten - 24/0

Vänsterbacken har haft en fin vecka. Först vann AEK med 1-0 hemma mot Larissa i returen av cupsemifinalen (efter att ha gjort mål i den 95:e minuten och gått vidare till final på fler gjorda bortamål) och då spelade Hult hela matchen. Därefter spelade Hult hela matchen när AEK slog Levadiakos med 2-0 i ligan och därmed säkrade titeln, så länge Paoks överklagan av sitt poängavdrag får avslag.

Jakob Johansson, AEK Aten - 17/1

Skadad.

Astrit Ajdarevic, AEK Aten - 26/1

Inte med i truppen varken mot Larissa i cupen eller mot Levadiakos i ligan.

HOLLAND

Sam Larsson, Feyenoord - 30/8

Yttermittfältaren är skadad och missade därför cupfinalen mot AZ, som Feyenoord vann med 3-0. Det var nära att Larsson blev tillgänglig till matchen, eftersom han tränade med laget två dagar innan finalen.

Emil Hansson, Feyenoord - 2/0

Norsksvensken satt på bänken under båda veckans matcher (ligan mot Willem II och cupfinal mot AZ). Fick hoppa in i den 70:e minuten i ligan, men satt på bänken under hela cupmatchen. Feyenoord vann finalen och säkrade därmed titeln.

Simon Gustafson, Roda (utlånad från Feyenoord) - 34/10

Som vanligt spelade mittfältaren hela matchen för Roda när laget spelade 2-2 hemma mot serieledaren PSV. Gustafson gjorde också 2-1-målet, i den 65:e minuten. Nu har Roda tre poäng upp till säker mark med två omgångar kvar att spela.

Kristoffer Peterson, Heracles - 34/8

Yttermittfältaren spelade hela matchen när Heracles kryssade (2-2) borta mot Excelsior.

Erik Israelsson, Zwolle - 13/0

Skadad och inte med i truppen när Zwolle föll med 2-0 borta mot Twente.

Ramon Pascal Lundqvist, PSV Eindhoven - 0/0

Knäskadad.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa - 28/0

Den defensive mittfältaren startade i 1-0-förlusten mot Beitar Jerusalem under måndagen. Sjöstedt blev utbytt i den 83:e minuten. Hapoel Haifa ligger fyra i tabellen, en poäng bakom Maccabi Tel Aviv som innehar sista Europa League-platsen, med fem omgångar kvar att spela.

ITALIEN

Dejan Kulusevski, Atalanta – 0/0

Den svenske mittfältstalangen har under säsongen tillhört lagets Primavera-lag, men fick i förra veckan sitta med på avbytarbänken för första gången i Serie A. Han var med på bänken mot både Atalanta (3-0-seger) och mot Torino (2-1-seger), men fick ingen speltid. Han har dock möjligen närmat sig speltid framöver. Atalanta passerade nyligen Milan i tabellen och är placerat på sjätteplats i Serie A.

Filip Helander, Bologna – 27/0

Mittbacken spelade hela matchen, när Bologna föll med 0-1 i veckoomgången mot Sampdoria, men var däremot utanför matchtruppen i helgens match mot Cagliari, då har en revbensfraktur och riskerar att missa även nästa ligamatch. Han fick en sexa i betyg av italienska lokaltidningen Corriere Di Bologna för insatsen mot Sampdoria. Klubben är placerad på elfteplats i Serie A.

Emil Krafth, Bologna – 11/0

Högerbacken satt åter på bänken i veckans två ligamatcher, när Bologna föll med 0-1 mot Sampdoria och spelade 0-0 mot Cagliari. Krafth fick senast speltid genom ett inhopp den 11 mars mot Atalanta. Bologna är placerat på elfteplats i Serie A.

Marcus Rohdén, Crotone – 25/2

Svenske mittfältaren är åter tillbaka i Crotones startelva. Han spelade i veckan från start i båda lagets matcher, när Crotone kryssade mot Juventus och bortaslog Udinese med 2-1. Av italienska tidningen La Gazzetta Dello Sport, så fick han en sexa i betyg för matchen mot Juventus och 6,5 för insatsen mot Udinese. Crotone lyfte i och med veckans poäng från nedflyttningsplats till 16:e-plats och har nu två poäng ner till Pa Konates Spal på nedflyttningsplats.

Pa Konaté, SPAL – 2/0

Konaté satt i veckan på bänken när Spal spelade 0-0 i bottenmötet med Chievo, men var i helgen utanför lagets matchtrupp, när klubben föll med 0-3 mot Roma. Laget föll därmed en placering i tabellen och är nu placerat på 18:e-plats med två poäng upp till Chievo och Crotone på säker mark i ligan.

Oscar Hiljemark, Genoa – 14/0

Hiljemark spelade i sedvanlig ordning från start i båda veckans matcher mot Roma (1-2-förlust) och i går mot Hellas Verona (3-1-seger). Han blev däremot utbytt i den 54:e minuten mot Roma. Svensken fick, av La Gazzetta dello Sport, 5,5 i betyg för insatsen mot Roma och 6,5 i betyg för insatsen mot Verona. Genoa är placerat på elfteplats i Serie A och har lyft i tabellen sedan Hiljemarks återkomst till klubben.

Samuel Gustafson, Perugia (utlånad från Torino) 18/1

Mittfältaren gjorde i veckan sin tionde och elfte raka start för Perugia i Serie B. Han spelade hela matchen och blev målskytt, när laget slog Carpi med 2-1, samtidigt som han i helgen fick kliva av planen med en 2-3-förlust i derbyt mot Ternana. Gustafson fick efteråt 7 i betyg av italienska lokaltidningen Perugia Today för insatsen mot Carpi och 5 i betyg för insatsen mot Ternana. Laget är placerat på femteplats i ligan, vilket innebär playoff-spel till Serie A.

Svante Ingelsson, Udinese – 8/1

Äntligen målskytt! Ingelsson gjorde i veckan sitt första ligamål i Italien, när han spelade från start och laget föll med 2-4 mot Napoli på bortaplan, men fick därefter inte speltid i helgens 1-2-förlust mot Crotone på hemmaplan. Han fick därefter 6,5 i betyg för insatsen mot Napoli av italienska lokaltidningen Udine Today. Udinese är placerat på 16:e-plats i ligan, men har inte vunnit i ligan sedan i slutet av januari. Laget har fyra poäng ner till nedflyttningsplats.

MALTA

Alexander Nilsson, Hamrun Spartans - 15/5

Målskytt! Anfallaren spelade i helgen från start mot tabellfyran Birkirkara och stod för matchens första mål, när hans lag föll med 2-4 på bortaplan. Det var andra matchen i rad som svensken blev målskytt och hans femte mål på de sju senaste matcherna i ligan. Hamrun Spartans är placerat på åttondeplats i den maltesiska högstaligan.

NORGE

Amor Layouni, Bodö/Glimt - 6/0

Yttermittfältaren spelade i helgen åter från start i ligan och låg bakom lagets mål i 1-1-matchen mot Kristiansund. Han sköt via en försvarare i motståndarlaget i mål, men blev däremot utbytt i den 46:e minuten. Det var lagets första poäng på fyra matcher efter tre raka förluster. Bodö/Glimt är placerat på 14:e-plats i Tippeligan.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 6/1

Svensken spelade i veckan från start i två matcher, när Kristiansund slog Sunndal med 4-0 i första omgången i norska cupen och spelade 1-1 mot Bodö/Glimt i ligan. Han stod dessutom för ett vackert mål mot Sunndal, då han dribblade av fyra, fem motståndare och placerade in bollen i mål till 3-0 i andra halvlek. Kristiansund är placerat på tiondeplats i Tippeligan.

Conny Månsson, Kristiansund – 0/0

Målvakten var åter utanför lagets trupp, när Kristiansund i veckan slog Sunndal med 4-0 i norska cupen och spelade 1-1 mot Bodö/Glimt i ligan. Är tredjemålvakt i laget, som är placerat på tiondeplats i Tippeligan.

Andreas Linde, Molde – 6/3 (nollor)

Målvakten vilade i veckans 6-1-seger mot Traeff i första omgången i norska cupen, men spelade däremot från start och höll nollan mot Vålerenga i ligan. Molde är placerat på andraplats Tippeligan.

Mattias Moström, Molde – 2/0

35-åringen var inte med i 6-1-segern mot Traeff i norska cupen, men spelade däremot från start och blev utbytt i den 46:e minuten, när laget spelade 0-0 mot Vålerenga i ligan. Molde är placerat på andraplats i Tippeligan.

Christopher Telo, Molde – 1/0

Ytterbacken har ännu inte fått speltid i ligan i år, men fick däremot spela sin första tävlingsmatch från start i veckans 6-1-seger mot Traeff i norska cupen. Han stod dessutom för en assist till tidigare AIK-forwarden Fredrik Brustads 3-0-mål. Han satt därefter på bänken i hela matchen, när laget spelade 0-0 mot Vålerenga i ligan. Molde är placerat på andraplats i Tippeligan.

Martin Broberg, Odd – 5/3

Målskytt dubbelt upp! Mittfältaren inledde vecken med att få spela från start i cupen och stod för matchens första mål i 9-0-segern mot Skarphedin. I går blev han belönad för det genom att få göra sin första ligastart för året, där han åter imponerade genom att skjuta 3-1 i andra halvlek mot Sarpsborg. Han spelade dessutom som central forward i ligan, en lite ovan position för Broberg, som vanligvis håller till ute på en kant.

Jonathan Levi, Rosenborg 2/0

Yttermittfältaren har tufft med att få speltid i ligan, men fick däremot spela från start i 4-2-segern mot Trygg/Lade i norska cupen. Han stod för en assist till Rafik Zekhninis 1-1-mål, men blev utbytt i den 46:e minuten. Därefter satt han på bänken i hela matchen, när laget i helgen slog Start med 2-0. Rosenborg är fyra i Tippeligan.

Pontus Engblom, Sandefjord – 6/4

Målskytt igen! Engblom fortsätter att imponera i sin nya klubb och slog i veckan till med ytterligare ett mål i 6-1-vinsten mot Eik-Tönsberg i norska cupen, där han blev utbytt efter 60 minuter. Han spelade även från start i helgen mot Tromsö i ligan, men blev utbytt efter 81 minuter, när laget föll med 1-4 på bortaplan. Sandefjord är placerat på elfteplats i Tippeligan.

William Kurtovic, Ullensaker/Kisa (utlånad från Sandefjord) – 3/0

Kurtovic blev nyligen utlånad från Sandefjord till Ullensaker/Kisa i norska andraligan och gjorde i helgen debut från start, när laget besegrade Nest-Sotra med 3-0 på bortaplan. Laget är placerat på femteplats i Obos-ligan.

Kevin Kabran, Start – 5/1

Yttermittfältaren vilade i veckan från lagets 8-1-vinst mot Vigor i norska cupen, men spelade från start i helgens 0-2-förlust mot Rosenborg på bortaplan. Han blev däremot utbytt efter 72 minuter. Start är placerat på sista plats Tippeligan.

Elliot Käck, Start – 6/1

Vänsterbacken spelade i veckan en halvlek i 8-1-vinsten mot Vigor i norska cupen och i helgen hela matchen i 0-2-förlusten mot Rosenborg i ligan. Han drog även på sig ett gult kort i matchen, hans första för säsongen. Har startat i alla ligamatcher.

Isac Lidberg, Jerv (utlånad från Start) – 3/0

Anfallaren spelade i veckan från start i 2-1-vinsten mot Vindbjart i norska cupen, men var däremot i helgen utanför lagets matchtrupp, när Jerv spelade 0-0 mot Mjöndalen i ligan. Laget är placerat på 13:e-plats i Obos-ligan.

Marcus Sandberg, Vålerenga – 1/0 (nollor)

Målvakten gjorde i veckan sin första start för säsongen, när laget besegrade Årvoll med 8-0 i norska cupen, men blev utbytt efter 60 minuter. Han satt därefter på bänken i hela matchen i helgen, när laget spelade 0-0 mot Molde. Sandberg är andremålvakt i laget, som är placerat på sjundeplats i Tippeligan.

POLEN

Nicklas Bärkroth, Lech Poznan – 22/0

Bärkroth fick sitta på bänken i hela helgens 1-0-vinst mot KGHM Zaglebie Lubin på bortaplkan. Laget toppar serien med en poäng ner till Legia Warszawa och Jagiellonia Bialystok på andra- och tredjeplats i den polska högstaligan.

PORTUGAL

Robert Åhman-Persson, Belenenses – 13/0

Svensken gjorde i helgen sin femte raka start i ligan, när Belenenses spelade 1-1 mot Pacos de Ferreira på bortaplan. Laget är placerat på tolfteplats i ligan.

RUMÄNIEN

Alexander Fioretos, Gaz Metan – 0/0

Svensken satt i helgen på bänken i hela matchen, när laget slog Juventus Bucuresti med 3-0 i den rumänska högstaligan. Laget är på nedflyttningsplats.

RYSSLAND

Pontus Wernbloom, CSKA Moskva – 36/8

Wernbloom har problem med en revbensskada och känning i ena baksidan av låret, vilket gjorde att han missade förra veckans två matcher mot Amkar Perm och Krasnodar i ligan. Han fick dock från sidan fira två segrar med 3-0 och 2-1, vilket innebär att CSKA nu är placerat på andraplats i ryska ligan.

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva - 21/0

Äntligen speltid! Mittbacken gjorde i förra veckan första ligastarten sedan den 9 december, när laget föll med 1-2 mot Zenit Saint Petersburg på bortaplan. I helgen var han däremot tillbaka på bänken, när laget besegrade SKA-Khabarovsk med 1-0 på hemmaplan. Laget är placerat på tiondeplats i ryska ligan.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 31/11

Svensken spelade i helgen åter från start, men hade inte samma lycka som under de föregående veckorna. Han spelade hela matchen, när Krasnodar föll med 1-2 mot CSKA Moskva på bortaplan och därmed tappade två placeringar till femteplats i den ryska ligan.

Andreas Granqvist, FC Krasnodar – 30/2

Svenske landslagskaptenen spelade, i likhet med Claesson, hela helgens match mot CSKA Moskva, som slutade med 1-2-förlust. Krasnodar är placerat på femteplats i ryska ligan, vilket innebär kval till Europa League nästa säsong

SCHWEIZ

Emil Bergström, Grasshoppers – 33/2

Först 90 minuter i 0-1-förlusten mot Basel och sedan 90 nya minuter i den viktiga 4-3-segern mot Lugano. I segermatchen assisterade Bergström till matchens första mål. Grasshoppers är fyra från slutet med fyra poäng före jumbolaget Lausanne.

Nabil Bahoui, Grasshoppers - 14/2

Har lånats ut till AIK. Bahoui gjorde sju starter (senaste 30 september) och fem inhopp (senaste 3 december) i ligan för Grasshoppers.

Alexander Fransson, Lausanne (utlånad från FC Basel) – 25/0

Två nya förluster i veckan och Lausanne ligger sist i ligan vilket betyder nedflyttningsplats. Först blev det 90 minuter i 0-1-förlusten mot ligatrean Luzern och sedan 90 nya minuter i 1-4-förlusten mot serieledaren Young Boys. Lausanne har en poäng upp till säker mark. På nio försök har Fransson ännu inte vunnit med Lausanne.

Alexander Gerndt, FC Lugano – 30/7

Inte med i truppen. Lugano är fyra poäng över nedflyttningsplats.

SERBIEN

Andrej Simeunovic, FK Vozdovac - 0/0

Svensken lämnade nyligen Lunds BK för Vozdovac och var senast inte med i lagets matchtrupp.

SKOTTLAND

Mikael Lustig, Celtic - 42/4

Inte med i truppen den här veckan när Celtic förlorade. Celtic leder ligan med 10 poäng före rivalen Rangers.

SPANIEN

John Guidetti, Alaves (utlånad från Celta Vigo) - 13/2

Först 90 minuter i 1-2-förlusten mot Girona och sedan bänken och inhopp efter 68 minuter när det blev 4-0-seger mot Las Palmas. Alaves ligger på 13:e plats.

Markus Holgersson, Lorca - 14/0

Fast på bänken i 1-1-matchen mot Lugo. Lorca har en seger på de 20 senaste matcherna och ligger näst sist.

TURKIET

Johannes Hopf, Genclerbirligi - 33/8

Släppte in tre mål i den supertunga 0-3-förlusten mot Osmanlispor. Det betyder att Osmanlispor gick förbi i ligan där Genclerbirligi nu är näst sist och har två poäng upp över strecket.

Abbe Khalili, Genclerbirligi - 29/2

Hoppade in i halvtid i 0-3-förlusten mot Osmanlispor. Då stod det 0-1. Genclerbirligi är näst sist och har två poäng upp över nedflyttningsplats.

Daniel Larsson, Akhisar - 25/2

Först inhopp efter 75 minuter när det blev fina 2-0 mot Galatasaray i cupen och sedan start och 90 minuter när det blev 1-1 i ligan mot Göztepe. I ligan har Akhisar sex raka utan seger och ligger tolva. Larsson har startat i 23 ligamatcher.

Patrik Carlgren, Konyaspor - 4/2

Fast på bänken. Laget har ryckt upp sig och är nu över nedflyttningsstrecket.

Mattias Bjärsmyr, Sivasspor - 30/0

90 nya minuter i den fina 2-0-segern mot femman Trabzonspor. Sivasspor ligger sjua i ligan.

Loret Sadiku, Kasimpasa - 27/0

Startade och spelade i 77 minuter i 0-2-förlusten mot Konyaspor. Har startat i 27 av 29 ligamatcher. Laget ligger nia.

Adam Ståhl, Karabükspor - 8/0

Tio raka förluster efter helgens 1-4. Ståhl var inte med i truppen. Laget är sist i ligan.

TYSKLAND

Branimir Hrgota, Frankfurt – 7/0

Med i truppen igen men inget inhopp. Den 13 januari var senast det blev speltid i ligan och det har blivit en start och fyra inhopp totalt i ligan den här säsongen.

Oscar Wendt, Mönchengladbach - 32/1

Spelade hela matchen i 3-0-segern mot Wolfsburg. Mönchengladbach är åtta i ligan.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 31/2

Missade återigen en ligamatch på grund av skada men ska snart vara tillbaka. Utan Augustinsson har det blivit tre raka matcher utan seger.

Albin Ekdal, Hamburg - 17/0

Hoppade in efter 64 minuter när det blev superviktiga 1-0 mot Freiburg som är på kval. Hamburg är på nedflyttningsplats och har nu fem poäng upp till kval.

Robin Quaison, Mainz - 22/4

Startade och spelade i 61 minuter när det blev 0-2-fölrlust mot Augsburg. Mainz är på samma poäng som kvalplatslaget Freiburg. Femton starter och åtta inhopp har det blivit för Quaison i ligan.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 28/5

Startade och fick rött kort efter 47 minuter i 2-5-förlusten mot Hoffenheim. Leipzig är sexa i ligan. Femton starter och sex inhopp har det blivit för Forsberg i ligan. Bara en seger på hans sex ligastarter under 2018.

Alexander Isak, Dortmund - 9/1

Utanför truppen igen. Fick senast speltid i ligan den 27 januari. Har varit med i truppen två gånger på lagets åtta senaste ligamatcher.

Joseph Baffo, Eintracht Braunschweig - 12/3

Tillbaka i träning efter skada. Braunschweig kämpar och ligger två poäng över kvalplats. Baffos senaste ligamatch var den 21 oktober.

Christoffer Nyman, Eintracht Braunschweig - 19/6

Skadad och utanför truppen. Braunschweig har två poäng ner till kval.

Simon Hedlund, Union Berlin - 30/6

Spelade hela matchen när det blev 1-1 mot Heidenheim. Union ligger nia.

Mikael Ishak, Nürnberg - 28/13

Spelade hela matchen när det blev viktiga 3-1 mot trean Holstein Kiel. Nürnberg är tvåa i ligan och är fem poäng före Kiel som är på kval. Ishaks senaste mål kom i december. Har gjort tolv mål på 24 ligamatcher.

Sebastian Andersson, Kaiserslautern - 26/8

0-1-förlust mot Dynamo Dresden och Andersson hoppade in efter 62 minuter. Laget ligger sist och har åtta poäng upp till kval.

Richard Magyar, Greuther Fürth - 17/2

Inte med i truppen. Laget är på femtonde plats med en poäng ner till kval.

Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 21/2

Fast på bänken igen. Düsseldorf leder ligan. Kujovic senaste start var i början av november.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy – 4/3

0-2-förlust mot Atlanta och Galaxy är fyra i ligan. Ibrahimovic spelade hela matchen.

Axel Sjöberg, Colorado – 4/0

Spelade hela matchen när det blev 0-3 mot Real Salt Lake.

Johan Blomberg, Colorado – 6/0

Spelade hela matchen när det blev 0-3 mot Real Salt Lake.

Gustav Svensson, Seattle – 8/1

Målskytt med ett fint skott utanför straffområdet när Seattle tog sin första ligaseger och besegrade Minnesota med 3-1. Svensson spelade hela matchen. Seattle är fortfarande sist i ligan.

Gabriel Somi, New England Revolution - 7/0

2-2 mot Columbus Som startade och blev utbytt efter 92 minuter.

Anton Tinnerholm, New York City - 5/2

Spelade hela matchen när det blev 0-3-förlust mot Portland.

Joel Qwiberg, San José Earthquakes - 1/0

Utanför truppen igen.

Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 6/2

Bara en seger på de sex första omgångarna och laget ligger näst sist i sin liga. I helgen blev det 2-3-förlust mot Orlando. Efter 69 minuter stod det 0-3. Eriksson spelade hela matchen och assisterade till matchens sista mål som kom i den 90 minuten.

Samuel Armenteros, Portland - 6/0

Svårt att ta en plats i Portland. I helgen blev det inhopp efter 85 minuter när laget besegrade Tinnerholms New York med 3-0. Armenteros har två starter och fyra inhopp.