Tungt besked för succédoldis - blir borta i flera månader

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 22/13

För blott femte gången denna säsong så lämnade Toivonen en ligamatch med att varken göra mål eller assist. 0-1-förlust mot Adelaide United. Toivonen spelade hela matchen. När Melbourne Victory under tisdagen ställdes mot Guangzhou Evergrande i Champions League var Toivonen utanför truppen. Mötet med Guangzhou Evergrande slutade 1-1.

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 16/1

1-1 mot Saint Gilloise. Demir blev kvar på bänken.

Eric Smith, Gent – 3/0

Smith var som vanligt utanför matchtruppen, denna gång när Gent fick 1-1 mot Anderlecht.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 33/10

Mechelen har bara en tävlingsmatch kvar den här säsongen, en cupfinal den 1:a maj mot Gent.

Diego Montiel, KFCO Beerschot – 5/0

Montiel, som har kämpat sig tillbaka in i Beerschots tankar, fick den här gången sitta på bänken mot Charleroi (0-4).

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 20/3

Mladost spräckte äntligen förlusttrenden och fick 3-1 mot Gosk Gabela. Atajic spelade hela matchen.

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 6/0

Figueroa ännu en gång bänkad, denna gång i 1-1-mötet mot Audax Italiano. Union La Calera ligger tvåa i ligan efter nio spelade omgångar.

DANMARK

Mikael Boman, Randers FC – 14/0

Boman fick två inhopp i veckan: ett i minut 67 mot Hobro (1-0), och ett sista tio minuterna mot Ålborg (0-2).

Patrik Carlgren, Randers FC – 31/11 nollor

Carlgren blev vald till matchens spelare mot Hobro (1-0) och fick även 4/6 i betyg av Ekstrabladet. Även en godkänd/bra insats mot Ålborg (0-2), där han fick 3/6.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 22/0

Kvar på bänken mot Midtjylland (3-0), men startade mot Nordsjälland (3-0). Bengtsson fick dock lägst betyg av alla i ett imponerande FCK: 3/6 hos Ekstrabladet, 5/10 i BT. Med fem omgångar kvar har FCK nio poängs serieledning.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 26/0

Kvar på bänken mot Midtjylland (3-0) och Nordsjälland (3-0).

Joel Andersson, FC Midtjylland – 33/1

Svag insats av hela Midtjylland, inkluderat startande Joel Andersson, mot FCK (0-3). Andersson fick 2/6 i betyg. Han var inte med mot Bröndby (1-2) då Midtjylland sa att han behövde vilas efter en hög belastning under lång tid.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Var inte med i truppen till någon av veckans två matcher.

Simon Tibbling, Bröndby – 37/3

Tibblings svåra säsong blev ännu tydligare den här veckan. Startade mot Esbjerg (0-1), men byttes ut redan i halvtid och blev kvar på bänken mot Midtjylland (2-1). Ekstrabladet gav 2/6 i betyg för hans 45 minuter mot Esbjerg.

Simon Hedlund, Bröndby – 12/3

Hedlund var den som bytte av Tibbling mot Esbjerg (0-1), men det gav ingen effekt. Han startade däremot mot Midtjylland (2-1) och satte dit kvitteringen. Han tog emot en långboll från målvakten, sprang sig fri, och sköt turligt in bollen via en back. Ekstrabladet gav 3/6 i betyg för Hedlunds insats.

Gustaf Nilsson, Vejle – 19/4

Tillbaka efter skada. Han satt på bänken mot Horsens (0-0) samt fick hoppa in sista tio minuterna mot Århus (2-4).

Melker Hallberg, Vejle – 25/1

Stabil 90-minutare av Hallberg mot Horsens (0-0), men han blev varnad och var därför avstängd mot Århus (2-4). Ekstrabladet gav Hallberg 3/6 i betyg för matchen mot Horsens.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 33/7 nollor

För blott andra gången sedan september fick Rinne hålla nollan (2-0), nu mot Randers, och han var också stabil mot Vendsyssel (1-1). Ekstrabladet gav 3/6 i betyg för Rinnes matcher.

Niklas Backman, Århus – 12/0

Backman är ännu inte i spel igen efter sina problem med hjärnskakningar.

Tobias Sana, Århus – 27/6

90 minuter för Sana mot Sönderjyske (2-1), där han hade det svårt och bara fick 2/6 i betyg av Ekstrabladet. Han fick därefter hoppa in mot Vejle (4-2) sista halvtimmen när det stod 2-2. Sanas inhopp: ett mål, en assist.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 36/1

Riktigt tung vecka för Manchester United. Först 0-3 mot Barcelona i Champions League följt av 0-4 mot Everton i ligan. Nilsson Lindelöf spelade en hel del som ytterback i bägge matcherna, framför allt mot Barcelona, och han klarade sig undan den värsta stormen av kritik från brittiska medier.

Ken Sema, Watford – 22/1

Sema fick äntligen starta igen, hans första start på två månader, och fick spela hela matchen mot Huddersfield (2-1). Det var första gången som han fick spela en hel match för Watford. Han var inblandad i Watfords andra mål och slet på bra ute på vänsterkanten. Watford Observer gav svensken 6/10 i betyg.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Var inte med i matchtrupperna för A- och U23-laget den här veckan.

Viktor Gyökeres, Brighton – 5/0

Var inte med i någon av A-lagets två matcher den här veckan.

Joel Asoro, Swansea – 15/0

På bänken mot Rotherham (4-3), men syntes inte till mot Ipswich (1-0). Asoros första säsong i Swansea ser ut att bli en besvikelse, sett till bristen på speltid.

Martin Olsson, Swansea – 17/0

Långtidsskadad och lär inte spela mer den här säsongen.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 22/6 nollor

Det har blivit standard för Nordfeldt att starta och få 7/10 i betyg av Wales Online, vilket han åter fick för veckans matcher: 4-3 mot Rotherham, 1-0 mot Ipswich.

Pontus Jansson, Leeds – 39/2

Mardrömsvecka för Leeds, som förlorade mot Wigan (1-2) och Brentford (0-2). De har nu tre poäng upp till tvåan med blott två omgångar kvar. Jansson hade också en personligen riktigt tung vecka. Yorkshire Evening Post, som i vanliga fall är generösa med betyg, gav 4/10 för bägge hans matcher. Han blev även utbytt mot Brentford.

Niclas Eliasson, Bristol City – 34/2

Inhoppare sista halvtimmen mot Reading (1-1) där han assisterade till målet. Startspelare och utbytt efter drygt en timme mot Sheffield Wednesday (0-2). Bristol Post gav 7/10 i betyg för Eliassons insatser. Bra inlägg och energisk.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 10/1

Kvar på bänken mot Derby (2-2), men fick hoppa in sista kvarten mot Rotherham (3-1) och gjorde då sitt första mål i England. Birmingham Mail gav 7/10 i betyg, med motiveringen att han gav allt som man vill ha av en inhoppare: hårt jobb, vilja, och mål.

Alexander Milosevic, Nottingham Forest – 10/1

Efter att, ganska oförklarligt, hamnat utanför laget en tid så var Milosevic tillbaka den här veckan. Hoppade in i minut 50 när Forest fick en utvisning mot Sheffield United (0-2) och startade mot Middlesbrough (3-0), där han också gjorde mål med en halvvolley. Milosevic var solid i bägge matcherna. Nottingham Post gav Milosevic 6/10 för inhoppet och 7/10 för starten.

Jonas Olsson, Wigan – 4/0

Hoppade in sista 25-30 minuterna mot Leeds när Wigan försvarade en 2-1-ledning till seger. Wigan Today gav 7/10 för inhoppet. Satt därefter på bänken mot Preston (2-0).

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Har i en intervju med Fotbollskanalen sagt att han hoppas konkurrera om speltid i A-laget de sista matcherna på säsongen, efter att ha tagit sig tillbaka från en långtidsskada. Var dock inte med i någon av veckans matcher. Derby har fortfarande god chans att få kvala till Premier League, men för att vara helt säkra och inte vara beroende av andra resultat så krävs sju poäng på de tre sista matcherna.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 3/1

Missade återigen en match på grund av skada. Stod över hemmapremiären i ligan mot RoPS, vilken spelades i lördags.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn - 7/1

Mittfältaren startade när Mariehamn besegrade RoPS med 2-0 i lördags, men dessvärre tvingades han kliva av i den 63:e minuten. Efter en duell föll Backaliden "olyckligt" och skadade armen, enligt IFK:s hemsida. Därefter har Mariehamns fys- och rehabtränare Kristoffer Weckström berättat på Facebook att Backaliden brutit överarmen och blir borta från spel i två-tre månader. Ett tungt avbräck för Mariehamn, menar journalisten Owe Sjöblom (Ålands radio). Till Yle säger Sjöblom: "Han har varit jättebra och en av de stora positiva överraskningarna i årets IFK, mycket bättre än någon förväntade sig". Backaliden spelade förra året i division 2-klubben IFK Malmö.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn - 7/0

Hoppade in i den 92:a minuten i 2-0-segern över RoPS.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn - 9/2

Forwarden startade mot RoPS men blev utbytt i den 84:e minuten.

Erik Törnros, FC Lahti - 7/1

Forwarden hoppade in i den 65:e minuten när Lahti spelade 1-1 hemma mot Inter Åbo i fredags. Lahti kvitterade i den 87:e minuten.

FRANKRIKE

Johan Larsson, Guingamp - 4/0

Högerbacken stod som vanligt utanför truppen när Guingamp föll med 3-1 hemma mot Marseille i lördags. Laget ligger just nu sist i Ligue 1 och har fyra poäng upp till kvalplatsen.

Karl-Johan Johnsson, Guingamp – 21/4 nollor

Målvakten satt på bänken mot Marseille. Johnsson har inte fått stå i ligan sedan i december förra året.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 32/3

Landslagsmittfältaren fortsätter att få starta matcherna för Toulouse, men också bli utbytt. Mot Lille i söndags (0-0) klev Durmaz av efter 75 minuter.

Jakob Johansson, Rennes – 18/1

Mittfältaren är tillbaka efter skadebekymmer och hoppade in i den 71:a minuten borta mot bottenlaget Dijon (förlust med 3-2) i fredags.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 32/1

Högerbacken spelade hela matchen när Amiens föll borta mot Nantes med 3-2 i söndags. Gapet ner till Dijon på kvalplats har nu krympt till fyra poäng.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain - 27/14

Al Ain har fått be om ursäkt till sina supportrar efter 4-0-förlusten mot Ajman förra helgen. Inför matchen serieledaren Al Sharjah i onsdags gav tränaren Juan Carlos Garrido besked om att han skulle vila några nyckelspelare inför den kommande Champions League-matchen mot Al Duhail och Marcus Berg stod sedan över drabbningen, som slutade 2-2.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos - 21/4

Högerbacken spelade hela matchen när Panathinaikos föll med 2-0 borta mot Atromitos.

Niklas Hult, AEK Aten - 36/0

Vänsterbacken hoppade in i paus hemma mot Larissa (förlust med 1-0). AEK kommer sluta antingen trea eller fyra i ligan och har därmed säkrat en plats i det kommande Europa League-kvalet.

Pontus Wernbloom, Paok - 15/1

Mittfältaren är hälseneskadad men kunde jubla rejält ändå i helgen. Då säkrade Paok, via en 5-0-seger hemma mot Levadiakos, sin första ligatitel sedan 1985. Supportrarna firade titeln rejält, bland annat med ett bengalhav runt hela hemmaarenan.





#PAOK ARE CHAMPIONS OF GREECE AFTER 34 YEARS OF WAITING pic.twitter.com/NWZgOoxrVx — mshumanov (@shumansko) 21 april 2019

Admir Bajrovic, Panetolikos - 14/5

Forwarden startade hemma mot Aris i söndags men blev utbytt i den 81:a minuten. Laget föll med 2-1.

Erik Pärsson, OFI Kreta - 7/0

Forwarden var tillbaka i Kretas matchtrupp i helgen, men han fick sitta på bänken under hela matchen hemma mot Asteras Tripolis (1-1). Kreta innehar kvalplatsen och har en poäng upp till säker mark och just Tripolis.

Daniel Larsson, Aris - 13/2

Yttern spelade hela matchen när Aris slog Panetolikos med 2-1 på bortaplan i söndags. Larsson blev varnad mot slutet av matchen.

Mikael Dyrestam, Xanthi - 9/0

Backen satt på bänken under hela matchen när Xanthi tog en viktig 2-0-seger hemma mot jumbon Apollon Smirnis i söndags. Nu har laget tre poäng ner till kval med en match kvar att spela.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 11/0

I torsdags spelade Valur supercup-final mot Stjarnan. Då visades lagets målvakt Hannes Halldorsson ut i den 45:e minuten, men man höll ändå tätt hela vägen fram till en straffläggning (0-0 vid full tid). Väl där föll man dock med totalt 6-5. Hedlund spelade hela matchen.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa - 28/1

Haifa har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma - 34/7 nollor

Målvakten är fortsatt kvar på Romas bänk. I helgen spelade laget 1-1 borta mot Inter och då stod veteranen Antonio Mirante i mål.

Riccardo Gagliolo, Parma - 33/0

Den svenskitalienske backen spelade hela matchen när Parma kryssade (1-1) hemma mot Milan i lördags.

Albin Ekdal, Sampdoria - 29/0

Mittfältaren var bäst i ett svagt Sampdoria, enligt Gazzetta dello Sport, när laget föll med 3-0 borta mot Bologna i lördags. Ekdal spelade hela matchen.

Filip Helander, Bologna - 23/0

Mittbacken var tillbaka i truppen efter skada när Bologna slog Sampdoria med 3-0 i lördags. Helander inledde på bänken men hoppade in i den 88:e minuten. Bologna har nu fem poäng ner till en nedflyttningsplats i Serie A.

Mattias Svanberg, Bologna - 20/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Sampdoria.

Oscar Hiljemark, Genoa - 18/1

Mittfältaren är fortsatt skadad.

Svante Ingelsson, Udinese - 2/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Udinese kryssade (1-1) hemma mot Sassuolo. Laget har fyra poäng ner till nedflyttning.

Dejan Kulusevski, Atalanta - 3/0

Mittfältaren stod utanför truppen till Serie A-matchen mot Napoli under måndagen (seger med 2-1 på bortaplan), men gjorde två mål för Atalantas Primavera-lag i lördags. Bland annat borrade han in ett långskott i bortre hörnet.





No matter what for ever ballin🙊🙊 pic.twitter.com/F6rHp2BmEU — Dejan kulusevski (@KulusevskiDejan) 21 april 2019

Samuel Armenteros, Benevento - 9/1

Forwarden var het under måndagens match mot Hellas Verona (utan svenske Samuel Gustafson). Armenteros bjöd nämligen på två assist i 3-0-segern på bortaplan.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) - 24/1

Avstängd mot Benevento.

Marcus Rohdén, Crotone - 29/4

Crotone har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Japan

Emil Salomonsson, Sanfrecce Hiroshima, 11/2

Salomonsson har inlett säsongen starkt i sin nya klubb och har noterats för två mål. I förra veckans Champions League-vinst (asiatiska upplagan) mot Daegu (2-1) spelade han 90 minuter och i helgen spelade han också hela matchen när Sanfrecce Hiroshima förlorade sin första match för säsongen i den japanska ligan, mot Tokyo med 0-1. Salomonsson var mestadels högerback under sin tid i IFK Göteborg, men nu i Sanfrecce Hiroshima har han varit uppsatt som högermittfältare.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 23/2

Nilsson blev utbytt i den 75:e minuten när Tarxien föll mot serieledaren Valletta med 1-0.

MAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Akademija Pandev, 5/0

Den 20-årige försvarsspelaren var utanför truppen när Akademija Pandev förlorade mot bottenlaget Belasica med 2-0.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 36/7

Ytterforwarden blev utbytt i den 88:e minuten när Feyenoord vann mot AZ Alkmaar och därmed tog sin fjärde raka seger.

Emil Bergström, Utrecht – 9/1

Skadad och har missade helgens möte med Emmen.

Simon Gustafson, Utrecht – 31/8

Mittfältaren spelade hela matchen när Utrecht gick på pumpen mot bottengänget Emmen med 2-0.

Kristoffer Peterson, Heracles – 32/12

Peterson stod för assisten till det avgörande målet när Heracles besegrade Heerenveen (2-1). Svensken spelade hela matchen.

Alexander Isak, Willem II (Utlånad från Dortmund) – 14/13

Allting har ett slut, så även Alexander Isaks målsvit i den holländska ligan. Den svenske anfallaren hade inför mötet med Excelsior nätat i sju raka ligamatcher, men i 1-1-matchen på bortaplan lämnade talangen mötet mållös i de 85:e minuten.

Ibrahim Dresevic, Heerenveen - 5/0

Mittbacken bänkades när Heerenveen förlorade svenskmötet med Kristoffer Petersons Heracles. Matchen slutade 2-1 till Heracles.

Nabil Bahoui, De Graafschap – 6/0

Yttern fick hoppa in med halvtimmen kvar när hans De Graafschap gick på en mina mot VVV-Venlo. Matchen slutade 4-1 i Venlos favör.

Ramon Pascal Lundqvist, NAC Breda – 15/1

Mittfältaren blev utbytt i den 65:e minuten när NAC Breda föll mot Fortuna Sittard med 2-1.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 35/10

Hansson spelade fram till RKC:s 2-1-mål i den målrika 4-4-matchen mot Dordrecht.

NORGE

Jesper Löfgren, Brann – 0/0

Bänkades för fjärde matchen i rad när Brann spelade 1-1 mot Vålerenga.

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 4/1

Layouni blev utbytt i den 79:e minuten när Bodö/Glimt gick på sitt först poängtapp i helgen. Matchen mot Sarpsborg slutade 1-1.

Douglas Bergqvist, Haugesund (utlånad från Östersunds FK) - 2/0

Andra raka starten för Bergqvist - som nu också presenterat sig i målprotokollet. Mittbacken höll sig framme och satte dit 1-0 i Haugesunds 3-0-seger mot Stabaek. Backen blev också varnad i matchen och han byttes också ut i den 53:e minuten.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 5/0

Kalludra byttes ut i den 74:e minuten när Kristiansund spelade 0-0 mot Ranheim.

Haris Cirak, Kristiansund – 1/0

Haris Cirak var utanför truppen mot Ranheim (0-0).

Daniel Gustavsson, Lilleström – 3/0

Den tidigare Elfsborg-spelaren byttes ut i minut 78 i förlusten mot det förväntade topplaget Molde (2-0).

Andreas Linde, Molde – 5/2 nollor

Målvakten höll sin andra nolla för säsongen när man slog Lilleström med 2-0.

Mattias Moström, Molde – 4/1

36-åringen var utanför truppen när Molde vann mot Lilleström med 2-0.

Christopher Telo, Molde – 1/0

Nästan elva månader hade det gått sedan Christopher framträtt i en ligamatch för Molde. Då fick han förtroende från start mot Lilleström och i 2-0-vinsten spelade den tidigare IFK Norrköping-spelaren 82 minuter innan han blev utbytt.

Marcus Sandberg, Stabæk – 3/0 nollor

Målvakten är given mellan stolparna i Stabæk och mot Haugesund fick han chansen på nytt. Däremot blev det en match som slutade i moll för Sandberg och Stabaek. Laget förlorade med klara 3-0.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 2/0

Israelsson hoppade in i den 77:e minuten när Vålerenga kryssade mot Brann (1-1).

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 21/0

Försvarsspelaren bänkades i mötet med Krylja Sovetov (vinst med 1-0 för Dynamo). Det var tredje matchen som i rad som Holmén fick inleda på bänken efter att han var avstängd mot Lokomotiv den 30 mars. Före dess var han mer eller mindre gjuten i elvan.

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 8/0

Fortsatt skadad och missade toppmötet med Zenit (förlust 3-2).

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 35/11

Landslagsspelaren spelade 90 minuter när Krasnodar förlorade med 3-2 i "sexpoängsmatchen" mot Zenit Sankt Petersburg och efter matchen var Claesson kritisk. "Domarens huvudsakliga uppgift är att låta lagen spela fotboll, men i slutet av matchen blev den fördröjd med fem minuter. Vi spelade inte fotboll, utan fick ägna tid åt någon form av nonsens", sa han enligt championat.com. Krasnodar har nu nio poäng upp till serieledaren med sex omgångar kvar att spela.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 8/1

Bänkades åter när Rostov förlorade med 3-0 mot Orenburg på bortaplan. Rostov ligger på sjätteplats i ligan.

SAUDIARABIEN

Nahir Besara, Al-Feiha – 8/1

Den tidigare allsvenske poängkungen hade gått mållös sedan ankomsten i Saudiarabien. Men i lördags slog den tidigare ÖSK-spelaren och gjorde 3-3 mot Al-Faisaly med 20 minuter kvar av matchen. Det såg också ut att bli matchens sista fullträff, men på övertid gjorde Ante Puljic avgörande 4-3 för Al-Faisaly och Al-Feiha fick se sig övervunnet. Al-Feiha ligger på negativ kvalplats i den saudiska ligan.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 30/9

Anfallaren assisterade till lagkamraten Carlinhos 1-0-mål i 3-0-vinsten mot Zürich. Gerndt blev senare utbytt. Lugano ligger på fjärdeplats i den schweiziska ligan och har. Klubben har dock liga många poäng inspelade som Sion och Luzern.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Dinamo Vranje (utlånad från Radnicki Nis) - 10/4

Mitrovic var i helgen tillbaka i truppen och spelade dessutom från start i Dinamo Vranjes seger mot Vozdovac 1-0. Mitrovic blev utbytt i halvtid. Segern var lagets första sedan den 2 mars.

Petar Petrovic, Radnicki Nis - 8/0

I onsdags förra veckan hoppade Petrovic in med dryga 25 minuter kvar när Radnicki Nis förlorade med 1-0 mot Partizan Belgrad i det första mötet av två i den serbiska cupen. I helgen drabbade lagen samman igen, i ligaspelet. Då var Petar Petrovic utanför truppen samtidigt som Radnicki Nis fick revansch eftersom man vann med 3-1.

SKOTTLAND

Mikael Lustig, Celtic - 40/1

Lustig spelade hela matchen när Celtic kryssade mot Hibernian (0-0). Högerbacken fick en sjua i betyg av Scottish Sun. Celtic leder den skotska ligan.

Andreas Hadenius, Dundee FC (utlånad från Halmstads BK) - 3/0

Hadenius är i Dundees frysbox. Lånet från HBK var åter utanför matchtruppen när klubben ställdes mot St Johnstone. Dundee ligger sist i ligan.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés - 21/2

John Guidetti har knappast stått för en diger målskörd den här säsongen och speltiden har varit knapp. Inför mötet med Real Valladolid hade anfallaren bänkats i två raka matcher, men då fick han chansen från start. Det tackade han för genom att hålla sig framme redan efter fyra minuter och sätta dit 1-0. Med dryga kvarten kvar tvingades dock Guidetti byta. Anfallaren linkade av skadad. Matchen slutade 2-2 och Alavés är åtta i La Liga.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC - 0/0

Hansson fick nöja sig med att se den målrika 7-5-vinsten mot Chiangmai från bänken. Chonburi är åttondeplacerat efter åtta omgångar,

Elias Dolah, Port MTI FC - 8/0

Dolah spelade 90 minuter när Port besegrade Muangthong United med knappa 2-1. Port leder den thailändska ligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 10/1

Moberg Karlsson gjorde i helgen 90 minuter mot Karvina. Den tidigare Blåvitt- och Peking-spelaren fick dock se sig och sitt lag som numret mindre då man förlorade mot 3-1.

TURKIET

Abdul Khalili, Kasimpasa - 7/2

Khalili var tillbaka i matchtruppen till fredagens möte med Bursaspor på hemmaplan. Mittfältaren fick dock sitt på bänken i 90 minuter. Matchen slutade 1-1.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor – 24/0

Gjuten i backlinjen och spelade även hela matchen mot Besiktas. Sivasspor var sånär på att få med sig en poäng från mötet, men i den 87:e minuten satte Burak Yilmaz dit 2-1, vilket innebar seger för Besiktas. Sivasspor ligger på trettondeplats i ligan.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Bayer Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 14/1

Isaac Kiese Thelin fick i helgen åter inte speltid när Bayer Leverkusen vann med 2-0 mot Nürnberg i Bundesliga. Anfallaren var utanför lagets matchtrupp fick senast speltid i en ligamatch den 20 oktober i fjol. Leverkusen är placerat på sjundeplats i ligatabellen i Bundesliga. I helgen kom nya uppgifter från dhnet.be att Leverkusen inte vill köpa loss anfallaren efter säsongens slut, vilket gör att han i sådana fall får återvända till Anderlecht, där han har avtal till sommaren 2022.

Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Anfallaren sitter på ett avtal som går ut i sommar och ryktas vara på väg bort från Frankfurt efter knapp speltid den här säsongen. Efter en plats på bänken för två matcher sedan, så var han i helgen åter utanför lagets matchtrupp mot Wolfsburg (1-1) i Bundesliga. Frankfurt är på fjärdeplats i den tyska högstaligan.



Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 30/1

Wendt blev i helgen petad för tredje matchen i följd, men fick hoppa in med tio minuter kvar av full tid när Mönchengladbach föll med 2-1 i toppmötet med RB Leipzig i Bundesliga. Mönchengladbach har i senaste tre ligamatcherna spelat med en trebackslinje, vilket gjort att det inte funnits plats för svensken i startelvan. Mönchengladbach är femma i Bundesliga-tabellen.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 34/1

Augustinsson är given i Bremens startelva och i helgen spelade han 90 minuter i 1-0-förlusten mot Bayern München i Bundesliga. Bremen är placerat på åttondeplats i ligatabellen i den tyska högstaligan.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Beijmo var i helgen utanför Bremens matchtrupp för tredje ligamatchen i följd när laget föll mot Bayern München med 1-0 i Bundesliga. Högerbacken fick heller inte speltid med klubbens reservlag och väntar ännu på sin A-lagsdebut.



Robin Quaison, Mainz - 28/9

Quaison spelade i helgen åter från start och gjorde 71 minuter på planen i Mainz 3-1-seger mot Fortuna Düsseldorf i Bundesliga. Mainz är därmed nu tolva i ligatabellen.



Mikael Ishak, Nürnberg - 27/6

Ishak gjorde i helgen sjunde raka ligamatchen från start när Nürnberg föll mot Bayer Leverkusen med 2-0. Anfallaren blev utbytt med 15 minuter kvar av full tid. Nürnberg är fortsatt nästjumbo i ligatabellen med nio poäng upp till säker mark i ligan.

Emil Forsberg, RB Leipzig - 23/5

Forsberg gjorde i helgen 74 minuter på planen i Leipzigs 2-1-seger mot Borussia Mönchengladbach i Bundesliga. Svensken stod dessutom för en assist till det avgörande målet genom ett instick till Marcel Halstenberg i straffområdet. Leipzig är fortsatt på tredjeplats i ligatabellen i Bundesliga.

Sebastian Andersson, Union Berlin - 32/12

Andersson fick i helgen lite oväntat börja på bänken för första gången sedan i slutet av januari. Anfallaren hoppade i stället in med 22 minuter kvar av ligamötet med Greuther Fürth (1-1). Union Berlin har därmed fem raka matcher utan seger i ligan och är numera placerat på fjärdeplats i ligatabellen.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 26/0

Högerbacken är given i lagets startelva och gjorde i helgen 90 minuter i 3-0-segern mot serieledaren Köln i tyska andraligan. Dresden är på 13:e-plats i ligatabellen.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 26/1

Magyar var i helgen utanför lagets matchtrupp när det blev 1-1 mot Union Berlin. Detta med anledning av skadeproblem. Greuther Fürth är elva i ligatabellen.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Kujovic gjorde i slutet av februari första matchen för säsongen med Düsseldorfs reservlag i tyska fjärdeligan, men kom i förra veckan inte till spel med varken A- eller B-laget. Svensken har avtal till sommaren 2020, men ser inte ut att ha en framtid i Düsseldorf. Klubben är på tiondeplats i Bundesliga.

Joseph Baffo, Duisburg – 1/0

Baffo gjorde nyligen första tävlingsmatchen sedan den 21 oktober 2017, men satt i helgen på bänken i 90 minuter för tredje matchen i rad. Då blev det 2-2 mot Sandhausen och Duisburg är därmed fortsatt jumbo i den tyska andraligan.

VITRYSSLAND

Mohamed Said Adan, Dynamo Brest (utlånad från Empoli) - 0/0

Tidigare Örgryte-talangen Mohamed Said Adan är utlånad från Empoli och satt i helgen, för tredje matchen i följd, på bänken i 90 minuter när Dinamo Brest kryssade mot Energetyk-BDU (1-1) i den vitryska högstaligan.

Ayomide Jibodu, Dynamo Best - 0/0

Jibodu fanns för fjärde matchen i följd inte med i lagets matchtrupp när det blev kryss mot Energetyk-BDU (1-1) i den vitryska högstaligan.

Dennis Olsson, FC Torpedo BelAZ – 2/0

Debut! Olsson gjorde i helgen andra raka starten i Torpedos 3-0-seger mot Gorodeya i den vitryska högstaligan. Nu har laget sju poäng på fyra matcher.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 5/7

Ibrahimovic är just nu glödhet i MLS. Svensken blev i helgen målskytt igen i Galaxys 2-1-seger mot Houston Dynamo i MLS. Galaxy är nu tvåa i den västra divisionen i ligan.



Axel Sjöberg, Colorado - 5/0

Sjöberg fick i helgen 90 minuter på bänken för andra matchen i rad när Colorado föll med 4-1 mot Chicago Fire i MLS. Det var lagets femte raka förlust och Colorado väntar ännu på första segern den här säsongen i ligan.



Johan Blomberg, Colorado - 1/0

Blomberg var i helgen åter utanför Colorados matchtrupp i 4-1-förlusten mot Chicago Fire i MLS. Det var lagets femte raka förlust, totalt sex på åtta matcher hittills i MLS. Colorado väntar därmed ännu på årets första seger.

Robin Jansson, Orlando City – 5/0

Förre AIK-backen gjorde i helgen femte raka matchen från start och spelade i 90 minuter i Orlandos 1-0-seger mot Vancouver i MLS. Nu har Orlando tre vinster, två kryss och tre förluster hittills den här säsongen i MLS.

Gustav Svensson, Seattle - 7/0

Svensson gjorde i helgen sjunde raka matchen från start i 4-1-förlusten mot Los Angeles FC i MLS. Det var Seattles första förlust i år i MLS.

Joel Rydstrand, Seattle (just nu i Seattles USL-lag Tacoma Defiance) - 6/0

Rydstrand blev i vinter draftad till Seattle Sounders, men inför säsongen meddelade Seattles USL-lag Tacoma Defiance att Rydstrand framöver kommer att spela USL-fotboll med klubben. I förra veckan blev det 90 minuter på planen i 4-0-förlusten mot Phoenix Rising i ligan.

Gabriel Somi, New England Revolution - 0/0

Somi har i vinter sett över sin situation i New England och berättade nyligen för Fotbollskanalen att han fortsatt är öppen för flytt till ett annat lag. I helgen var han utanför lagets matchtrupp i 1-0-segern mot New York Red Bulls i MLS.



Anton Tinnerholm, New York City - 7/0

Anton Tinnerholm gjorde i helgen sjunde raka ligamatchen från start och fick äntligen fira säsongens första seger. New York City besegrade D.C. United med 2-0.



Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes - 7/2

Eriksson gjorde i helgen 90 minuter i San Joses 4-1-seger mot Kansas och hade dessutom en lyckad kväll med både mål och assist. Det var hans andra ligamål och assist den här säsongen i MLS. Dessutom var det San Joses andra seger i år.



Adam Lundqvist, Houston - 6/0

Lundqvist gjorde i helgen 90 minuter på planen för sjätte ligamatchen i följd när det blev förlust med 2-1 mot Zlatan Ibrahimovics Los Angeles Galaxy i MLS.