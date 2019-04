TV: Toivonens succé fortsätter - stod för omgångens snyggaste mål

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 21/13

Inledde veckan med att förlora stort mot Guangzhou Evergrande (0-4) i AFC Champions League, men följdes upp med 2-1-seger mot Central Coast i ligan. Toivonen startade bägge matcherna och gjorde 1-0 mot Central Coast. Målet kom efter finlir och väggspel, där Toivonen till slut kom fri med målvakten. Målet blev valt till omgångens snyggaste.

This was 🔥from @gomvfc.



Ola Toivonen finishing off a superb team goal to put Victory in front. #MVCvCCM



FOLLOW: https://t.co/Zgji1zXvJn pic.twitter.com/4uPYCPer4L — FOX Sports Football (@FOXFOOTBALL) April 14, 2019

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 16/1

Demir fick speltid i Zulte Waregem för första gången sedan december. Han hoppade in sent i matchen mot Royal Mouscron (2-2). Demir har haft ryggproblem, men belgisk media har tidigare också skrivit att han kan komma att lämna i sommar.

Eric Smith, Gent – 3/0

Fjärde raka förlusten för Gent, 1-2 mot Royal Antwerp. Smith var inte heller den här gången med i matchtruppen. Det är bara sju matcher kvar den här säsongen för Smith att få en chans till i vår.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 33/10

Mechelen har bara en tävlingsmatch kvar den här säsongen, en cupfinal den 1:a maj mot Gent.

Diego Montiel, KFCO Beerschot – 5/0

Montiel har kämpat sig tillbaka efter en tid utanför truppen och fick den här veckan sin första start i KFCO Beerschot, i en 2-0-seger mot Eupen. Montiel spelade de första 60 minuterna.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 19/3

Atajic var tillbaka i startelvan i 1-2-förlusten mot FK Zvijezda. Säsongen går nu in i ett avgörande skede för Mladost. Ska de utmana om Europacupplatserna, vara i mittens rike, eller behöva tänka på nedflyttningshot?

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 6/0

Figueroa var fortsatt på bänken, för sjätte matchen i rad, och fick inte hoppa in mot Huachipato (2-1).

DANMARK

Mikael Boman, Randers FC – 12/0

Boman fick ett cirka 20 minuter långt inhopp i viktiga segern mot Hobro (2-1). Det var blott andra gången, sedan slutet av november, som han spelade mer än en kvart i en A-lagsmatch.

Patrik Carlgren, Randers FC – 29/10 nollor

Carlgren stod i mål när Randers vann mot Hobro (2-1). Svenskens insats var värt 3/6 i betyg, enligt Ekstrabladet.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 21/0

Kvar på bänken i derbyt mot Bröndby (2-1).

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 26/0

Papagiannopoulos fick hoppa in sista 20 minuterna mot Bröndby (2-1). Efter en ganska tung säsong har svensken nu fått speltid i tio av de tolv senaste ligamatcherna.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 32/1

Andersson var från start i 2-0-segern mot Odense. 3/6 i betyg hos Ekstrabladet, 5/10 hos BT.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Inte med i matchtruppen mot Odense (2-0).

Simon Tibbling, Bröndby – 36/3

Efter två raka fina inhopp, med både mål och assist, så fick Tibbling starta i derbyt mot FCK (1-2). Utbytt i minut 67, men danska medier gillade mittfältarens insats. Ekstrabladet gav 3/6 i betyg, BT gav 7/10.

Simon Hedlund, Bröndby – 10/2

Ny fin insats av Hedlund, som dessutom tidigt blev målskytt i derbyt mot FCK (1-2). Han var även inblandad i ett par situationer som hade kunnat bli straff. Ekstrabladet gav svensken 4/6 i betyg, BT gav 7/10.

Gustaf Nilsson, Vejle – 18/4

Fortsatt skadad och var inte med mot Horsens (3-0)

Melker Hallberg, Vejle – 24/1

Stabil start av Hallberg i 3-0-segern mot Horsens. Ekstrabladet gav svensken 3/6 i betyg.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 31/6 nollor

Ekstrabladet gav Rinne 3/6 för hans insats mot Vendsyssel (0-1). Ålborg har tre betydelselösa matcher kvar innan de kvalar om plats till Europa League nästa säsong.

Niklas Backman, Århus – 12/0

Fortsatt borta efter hjärnskakning, men närmar sig spel.

Tobias Sana, Århus – 25/5

För andra matchen i rad blev det bara ett inhopp under de sista minuterna för Sana, denna gång mot Sönderjyske (1-0). Han har under våren inte lyckats kopiera den fina form som han hade under stora delar av 2018.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 34/1

Nilsson Lindelöf startade mot Barcelona (0-1) i Champions League och vilades i ligan mot West Ham (2-1). Nilsson Lindelöf var kritisk till sin egen insats i en intervju med Sportbladet, men fick generellt ganska bra betyg i brittiska medier.

Ken Sema, Watford – 21/1

Sema hoppade in sista minuterna när Watford jagade kvittering mot Arsenal (0-1).

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Spelade varken med A- eller U23-laget denna veckan.

Viktor Gyökeres, Brighton – 5/0

Var inte med A-laget den här veckan. Spelade istället en U23-match, där han missade en sen straff efter att ha halkat till.

Joel Asoro, Swansea – 15/0

Asoros minuter den här veckan begränsades till ett sent inhopp mot Stoke (3-1). Han var på bänken mot QPR (0-4).

Martin Olsson, Swansea – 17/0

Olsson har sagt till Swanseas officiella hemsida att han hoppas kunna springa ute på gräs inom några veckor, efter att ha dragit på sig en hälseneskada.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 20/5 nollor

En kul och en mindre kul match för Nordfeldt. Först hade han en lugn och bra match mot Stoke (3-1), där Wales Online gav 7/10 i betyg, och sedan en riktigt tung match mot QPR (0-4). Wales Online gav låga 3/10 i betyg, lägst i laget tillsammans med två andra. Några tveksamma ingripanden och borde nog ha tagit åtminstone något av de tre första målen.

Pontus Jansson, Leeds – 37/2

Dubbla starter, dubbla vinster, och dubbla nollor bakåt för Pontus Jansson i Leeds den här veckan. Först 2-0 mot Preston, sedan 1-0 mot Sheffield United. Yorkshire Evening Post gav 7/10 respektive 8/10 i betyg till svensken. Leeds behöver tio poäng på de återstående fyra matcherna, eller färre om Sheffield United tappar poäng, för att säkra uppflyttning till Premier League.

Niclas Eliasson, Bristol City – 32/2

Efter att ha varit utanför startelvan under en lång period så startade Eliasson bägge ligamatcherna den här veckan: 3-2 mot West Brom, 1-2 mot Aston Villa. Bristol Post gillade bägge matcherna från Eliasson, och gav 8/10 respektive 7/10 i betyg (näst högst i laget).

Kerim Mrabti, Birmingham City – 9/0

Bänkad mot Sheffield United (1-1), men spelade nästan hela matchen mot Ipswich (1-1) som vänstermittfältare. Inte en av Mrbatis bättre matcher, utan Birmingham Mail gav 5,5 av 10 i betyg.

Alexander Milosevic, Nottingham Forest – 8/0

Veckans två förluster (0-3 mot Sheffield Wednesday, 1-2 mot Blackburn) gör att Nottingham Forest inte lär ha någon chans att nå kvalplats till Premier League. Milosevic var fortsatt, och förvånande efter den fina starten, utanför matchtrupperna.

Jonas Olsson, Wigan – 3/0

Två matcher för Wigan den här veckan (1-2 mot Hull, 1-1 mot Norwich), men Olsson fick endast ett några minuter långt inhopp mot Norwich.

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Olsson gjorde comeback drygt elva månader efter att ha blivit knäskadad. Han gjorde det med att spela 45 minuter (och vara inblandad i ett mål framåt) i en U23-match. Det återstår nu att se om han hinner bli frisk nog för att spela någon A-lagsmatch innan säsongen är över.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 3/1

Missade återigen en match på grund av skada. Stod över måndagens möte med Honka.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn - 6/1

Mittfältaren spelade hela matchen när Mariehamn bortaslog Honka med 3-1 under måndagen, och Backaliden gjorde mål. Han nätade i den 60:e minuten.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn - 6/0

Satt på bänken under hela matchen mot Honka.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn - 8/2

Forwarden startade mot Honka, men blev utbytt i den 87:e minuten.

Erik Törnros, FC Lahti - 6/1

Glädjande nog spelade han från start i måndagens 1-0-seger mot HIFK efter den fula tackling han åkte på i premiären. Forwarden byttes dock ut i den 62:a minuten.

FRANKRIKE

Johan Larsson, Guingamp - 4/0

Högerbacken stod som vanligt utanför truppen när Guingamp kryssade (3-3) borta mot Strasbourg i helgen. Laget ligger på nedflyttningsplats och har en poäng upp till kval.

Karl-Johan Johnsson, Guingamp – 21/4 nollor

Målvakten satt på bänken mot Strasbourg.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 31/3

Landslagsmittfältaren startade när Toulouse i söndags föll med 2-1 borta mot Montpellier. Durmaz blev utbytt i den 59:e minuten.

Jakob Johansson, Rennes – 17/1

Mittfältaren lämnade goda besked till förbundskapten Janne Andersson i helgen, inför EM-kvalmatcherna mot Malta och Spanien i juni. I lördags var han nämligen tillbaka efter skada och startade när Rennes spelade 0-0 hemma mot Nice. Johansson byttes ut med 20 minuter kvar att spela.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 31/1

Högerbacken spelade hela matchen när Amiens kryssade (0-0) borta mot bottenkollegan Dijon. Laget är på säker mark och har sju poäng ner till just Dijon på kvalplatsen.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain - 27/14

Al Ain har det fortsatt väldigt tungt. Regerande mästarlaget har ramlat ner till fjärdeplats och står just nu utan en plats i asiatiska Champions League till nästa säsong. Mot Ajman i helgen blev det en förnedrande 4-0-förlust på hemmaplan. Berg spelade hela matchen.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos - 20/4

Högerbacken missade 3-1-förlusten mot Kreta på hemmaplan i söndags på grund av avstängning, enligt Panathinaikos hemsida.

Niklas Hult, AEK Aten - 35/0

Vänsterbacken spelade hela matchen när AEK kryssade (2-2) borta mot Lamia i söndags. Det står redan klart att Aten-laget inte kan nå topp två och därmed en Champions League-kvalplats. AEK har dock säkrat en kvalplats till Europa League.

Pontus Wernbloom, Paok - 15/1

Mittfältaren hålls fortfarande borta från spel på grund av sin skadade hälsena. Paok kunde ha säkrat ligatiteln i helgen men då kryssade man mot Larissa.

Admir Bajrovic, Panetolikos - 13/5

Forwarden startade mot jumbon Apollon Smirnis i söndags och gjorde matchens enda mål. Bajrovic nätade på straff i den 31:a minuten. Han blev utbytt i minut 82.

Erik Pärsson, OFI Kreta - 7/0

Forwarden stod utanför truppen när Kreta slog Panathinaikos med 3-1 på bortaplan. En viktig trepoängare för laget, som ligger på kvalplats och har en poäng upp till säker mark.

Daniel Larsson, Aris - 12/2

Yttern spelade hela matchen när Aris föll med 2-0 hemma Atromitos i söndags.

Mikael Dyrestam, Xanthi - 9/0

Backen spelade hela matchen när Xanthi föll med hela 4-0 borta mot tvåan Olympiakos i söndags. Laget har en poäng ner till kval med två omgångar kvar att spela.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 10/0

Den isländska ligan drar i gång i slutet av april. Valur spelar dock supercup-final den 18 april.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa - 28/1

Haifa är inne i en dålig trend. Laget har inte vunnit på elva matcher. I lördags blev det förlust med 2-0 mot Hapoel Ra'anana. Sjöstedt startade, men blev utbytt i paus.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma - 34/7 nollor

Målvakten är fortsatt placerad på bänken. Konkurrenten Mirante har hållit nollan i två raka matcher. Roma slog Udinese med 1-0 i helgen.

Riccardo Gagliolo, Parma - 32/0

Den svenskitalienske backen spelade hela matchen när Parma kryssade (0-0) borta mot Sassuolo i söndags.

Albin Ekdal, Sampdoria - 28/0

Mittfältaren gjorde comeback i helgen, efter att ha missat flera matcher på grund av skada. Ekdal spelade hela derbyt mot Genoa, som Sampdoria vann med 2-0.

Filip Helander, Bologna - 22/0

Mittbacken missade även helgens match mot Fiorentina (0-0) på grund av skada.

Mattias Svanberg, Bologna - 20/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Fiorentina.

Oscar Hiljemark, Genoa - 18/1

Mittfältaren är fortsatt skadad.

Svante Ingelsson, Udinese - 2/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Udinese föll med 1-0 borta mot Roma i helgen.

Dejan Kulusevski, Atalanta - 3/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Atalanta spelade 0-0 hemma mot Empoli under måndagen.

Samuel Armenteros, Benevento - 8/1

Forwarden fortsätter att få starta matcher för Serie B-laget. I helgen blev det 76 minuter mot Palermo, när Benevento föll med 2-1. En tung förlust mot serietrean för seriefyran.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) - 24/1

Verona har sin nästa match på måndag om sex dagar.

Marcus Rohdén, Crotone - 29/4

Mittfältaren startade när Crotone kryssade (0-0) hemma mot Cremonese i lördags. Rohdén byttes ut i den 77:e minuten.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 22/2

Den tidigare Malmö FF-spelaren byttes ut i den 85:e minuten när Tarxien tog tre poäng mot Pietá. Anfallaren ligger i botten av den maltesiska ligan, men har åtta poäng tillgodo till negativ kvalplats.

MAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Akademija Pandev, 5/0

Försvararen spelade 90 minuter i onsdags förra veckan då Akademija Pandev slog ut Pobeda i semifinalen av makedonska cupen med sammanlagt 6-2. Matchen slutade 3-1. I helgens ligaspel mot Makedonija spelade han inte. Mötet med Makedonija slutade 1-1.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 35/7

Ytterforwardens svit på fyra raka matcher med poäng är bruten. I helgens svenskmöte med Kristoffer Petersons Heracles Almelo spelade Larsson hela matchen och Feyenoord vann med 2-1, men några poäng blev det inte för honom.

Emil Bergström, Utrecht – 9/1

Fotskadad och har missat Utrechts senaste sju matcher.

Simon Gustafson, Utrecht – 31/8

Mittfältaren spelade hela matchen mot Vitesse (0-0) och noterades för ett gult kort.

Kristoffer Peterson, Heracles – 31/12

Peterson stod för en assist när Heracles föll mot Feyenoord med 2-1 på bortaplan, detta trots att man spelade med en man mer i nästan 25 minuter. Ytterforwarden hann dock bli utbytt innan dess

Alexander Isak, Willem II (Utlånad från Dortmund) – 13/13

Anfallarens framgångssaga i Willem II fortsätter. I helgen blev talangen målskytt på nytt efter att han placerat in slutresultat 2-0 mot Zwolle i den 60:e minuten. I slutet hade Isak dessutom möjlighet att göra ytterligare ett mål på straff, men den räddade Mickey van der Haart i Zwolle-målet. Isak assisterade också till det matchen första mål. "Naturligtvis är jag glad för mitt mål och min assist. Olyckligtvis missade jag straffen men det är sånt som händer", sa han till Fox Sports efter matchen.

Enligt statistiktjänsten Gracenote blev Isak i helgen historisk som den förste utländske spelaren att göra tolv mål på sina tolv första matcher i Eredivisie.

Ibrahim Dresevic, Heerenveen - 5/0

Mittbacken blev kvar på bänken i 1-1-matchen mot Groningen. Dresevic lämnade i vintras Borås och Elfsborg för Heerenveen. Den första tiden i klubben summerar han som bra. "Det har varit en bra start. Jag har varit här i ungefär två månader och jag kom in i gruppen på ett bra sätt. Jag känner alla nu", säger han i en intervju med klubben videokanal.

Nabil Bahoui, De Graafschap – 5/0

Yttern bänkades mot i 2-1-förlusten mot PSV. Förra veckan fick han också speltid i klubbens U21-lag och han blev målskytt i mötet Dordrechts dito.

Ramon Pascal Lundqvist, NAC Breda – 15/1

Mittfältaren spelade 90 minuter när NAC Breda tog en poäng i bottenmötet med Emmen. NAC ligger alltjämt sist i ligan och har fyra poäng upp till De Graafschap och Excelsior.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 34/10

Mittfältaren stod för det ett mål när RKC Waalwijk vann mot Jong AZ (AZ:s andralag) med 4-2.

NORGE

Jesper Löfgren, Brann – 0/0

Mittbacken bänkades åter när Brann förlorade i en match händelserik match mot Viking med 2-1 i helgen, bland annat kastades påskägg in slutskedet, enligt Dagbladet. Mittbacken fick i stället spela 90 med klubbens andralag under måndagen mot Lysekloster. Det mötet slutade 1-1.

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 3/1

Layouni stod för en assist när Bodö/Glimt vann mot Molde med 3-2 och laget fortsätter därmed att imponera i säsongsinledningen. Efter tre omgångar har laget kammat ihop nio poäng och är således i delad serieledning med Viking.

Douglas Bergqvist, Haugesund (utlånad från Östersunds FK) - 1/0

Mittbacken fick debutera i helgen. ÖFK-lånet spelade 90 minuter i 2-0-vinsten mot Ranheim.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 4/0

Kalludra fick hoppa in med halvtimmen kvar i 2-0-nederlaget mot Odd på bortaplan i helgen. I matchen mot Brann i onsdags förra veckan startade Kalludra, men han blev utbytt med dryga 20 minuter kvar att spela.

Haris Cirak, Kristiansund – 1/0

Haris Cirak fick debuter i norska högstaligan i onsdags förra veckan då han hoppade in i 2-1-förlusten mot Brann. "Det kändes bra", sa han till Eskilstuna-Kuriren. I helgens förlust mot Odd (2-0) var han utanför truppen.

Daniel Gustavsson, Lilleström – 3/0

Gustavsson blev utbytt i den 73:e minuten när Lilleström föll mot Sarpsborg med 1-0 på bortaplan.

Andreas Linde, Molde – 4/1 nollor

Målvakten släppte in ett mål när Molde vann mot Vålerenga med 4-1 förra onsdagen. I söndagens match fick den tidigare Helsingborg-spelaren se överlistad tre gånger när hans lag förlorade mot Bodö/Glimt med 3-2.

Mattias Moström, Molde – 2/1

36-åringen hoppade in i mötet med Vålerenga förra onsdagen (4-1-vinst) och blev utbytt efter 52 minuter i helgens förlust mot Bodö/Glimt (3-2).

Christopher Telo, Molde – 0/0

Vänsterbacken bänkades för tredje matchen i rad när Molde besegrade Vålerenga med 4-2 förra onsdagen. I helgens möte med Bodö/Glimt (förlust med 3-2) var han utanför truppen.

Marcus Sandberg, Stabæk – 3/0 nollor

Målvakten släppte in ett mål mot Rosenborg i helgen, men trots det lyckades Stabaek ändå knipa segern med 3-1.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 2/0

Israelsson bänkades när Vålerenga förlorade med 4-1 mot Molde förra onsdagen. I mötet med Tromsö i söndags blev han inbytt med dryga 25 minuter kvar av matchen.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 21/0

Den svenske mittbacken fick hoppa in med dryga tio minuter kvar i mötet med Krasnodar. Vid det skedet ledde Dynamo Moskva, men man lyckades ändå inte knipa segern. I matchens slutskede gjorde brassen Wanderson 1-1.

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 8/0

Fortsatt skadad och missade mötet med Dynamo Moskva (1-1)-

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 35/11

Landslagsspelaren spelade hela matchen när Krasnodar bara fick kryss mot bottenlaget Dynamo Moskva (1-1). "Det var svårt i dag, självklart ville vi vinna, men det svårt på planen och med snön. Motståndarna gjorde det svårt för oss, vi fick en poäng men vi ville ha tre", sa Cleasson till championat.com efter matchen.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 8/1

Startade senast mot Ufa, men när vann mot Spartak Moskva med 2-1 i helgen bänkades mittbacken. Rostov ligger på sjätteplats i ligan.

SAUDIARABIEN

Nahir Besara, Al-Feiha – 7/0

Den offensive mittfältaren stod för en assist när bottengänget Al-Feiha slog Ohod med 4-1 i den saudiska ligan. Besara assisterade till 1-0-målet. Al-Feiha ligger på kvalplats och poängen vet Besaras första sedan ankomsten.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 29/9

Anfallaren lämnade planen varnad mot Sion i den 67:e minuten. Matchen slutade 1-1 och Lugano är sexa i ligan.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Dinamo Vranje (utlånad från Radnicki Nis) - 9/4

Mitrovic var i helgen utanför lagets matchtrupp i 2-0-förlusten mot Macva i den serbiska högstaligan. Dinamo Vranje är jumbo i ligatabellen.

Petar Petrovic, Radnicki Nis - 8/0

Petrovic var i helgen, efter tre raka matcher utanför lagets matchtrupp, tillbaka på Radnicki Nis avbytarbänk och fick hoppa in med 31 minuter kvar av 2-0-förlusten i seriefinalen mot Röda Stjärnan. Nis är tvåa i ligatabellen.

SKOTTLAND

Mikael Lustig, Celtic - 39/1

Lustig gjorde i helgen 90 minuter på planen och stod för en assist när Celtic besegrade Aberdeen med 3-0 i semifinalen i skotska FA-cupen. Celtic toppar skotska ligatabellen. Lustig har kontrakt med Celtic fram till i sommar, men med en option på förlängning. Backen har bland annat kopplats ihop med AIK och i förra veckan uttalade sig sportchefen Björn Wesström om att parterna har kontakt, men att AIK och Lustig just nu inte är nära en gemensam framtid, då Lustig och Celtic först måste ta beslut om det blir en kontraktsförlängning med ett år.

Andreas Hadenius, Dundee FC (utlånad från Halmstads BK) - 3/0

Hadenius är ute i kylan i Dundee. Svensken har sju raka matcher utan speltid och kom i helgen inte till spel, men den här gången med anledning av att Dundee inte spelade någon match. Laget är jumbo i den skotska högstaligan och riskerar nedflyttning.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés - 20/1

John Guidetti satt i helgen på bänken i 90 minuter för andra matchen i följd. Då föll Alavés med 2-1 borta mot Espanyol i La Liga. Deportivo Alavés är på åttondeplats i den spanska högstaligan.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC - 0/0

Hanssons Chonburi spelade i veckan inte någon match. Chonburi är placerat på tiondeplats i den thailändska högstaligan.

Elias Dolah, Port MTI FC - 7/0

Dolahs Port spelade i veckan inte någon match. Port toppar tabellen i thailändska högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 9/1

Moberg Karlsson fick i helgen en minut på planen i derbymötet med Slavia Prag (1-1) i den tjeckiska högstaligan. Detta genom inhopp på övertid. Sparta Prag är placerat på tredjeplats i den tjeckiska högstaligan.

TURKIET

Abdul Khalili, Kasimpasa - 7/2

Khalili var i helgen utanför Kasimpasas matchtrupp i 1-0-förlusten mot Antalyaspor i Süper Lig. Det var lagets första förlust i ligan sedan i slutet av februari och nu är Kasimpasa placerat på niondeplats i ligatabellen.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor – 23/0

Bjärsmyr var i helgen tillbaka efter avstängning och gjorde 90 minuter på planen mot Konyaspor (1-1) i ligan. Sivasspor är på tolfteplats i ligatabellen.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Bayer Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 14/1

Isaac Kiese Thelin fick i helgen åter inte speltid när Bayer Leverkusen vann med 1-0 mot Stuttgart i Bundesliga. Anfallaren satt på bänken i 90 minuter och fick senast speltid i en ligamatch den 20 oktober i fjol. Leverkusen är placerat på åttondeplats i ligatabellen i Bundesliga.

Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Anfallaren sitter på ett avtal som går ut i sommar och ryktas vara på väg bort från Frankfurt efter knapp speltid den här säsongen. Efter en plats på bänken senast, så var han i helgen åter utanför lagets matchtrupp i 3-1-förlusten mot Augsburg i Bundesliga. Frankfurt är på fjärdeplats i den tyska högstaligan.



Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 29/1

Wendt blev i helgen petad för andra matchen i rad och satt på bänken i 90 minuter i 1-0-segern mot Hannover i Bundesliga. Mönchengladbach har i senaste två ligamatcherna spelat med en trebackslinje, vilket gjort att det inte funnits plats i laget för svensken. Mönchengladbach är femma i Bundesliga-tabellen.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 33/1

Augustinsson är given i Bremens startelva och i helgen spelade han 90 minuter i 2-1-segern mot Freiburg i Bundesliga. Svensken blev dessutom varnad efter 66 minuter. Bremen är placerat på sjundeplats i ligatabellen och förlorade senast en ligamatch den 22 december i fjol. Fin trend!



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Beijmo var i helgen utanför Bremens matchtrupp för andra ligamatchen i följd när laget besegrade Freiburg med 2-1 i Bundesliga. Högerbacken väntar ännu på sin A-lagsdebut.



Robin Quaison, Mainz - 27/9

Målskytt igen! Quaison fick i helgen börja på bänken, men hoppade in med 34 minuter kvar av mötet med Borussia Dortmund och blev målskytt i 2-1-förlusten. Det var svenskens sjunde ligamål den här säsongen och nionde totalt. Mainz är placerat på tolfteplats i Bundesliga-tabellen.



Mikael Ishak, Nürnberg - 26/6

Ishak gjorde i helgen femte sjätte ligamatchen från start när Nürnberg kryssade i bottenmötet med Schalke 04 (1-1) i Bundesliga. Nürnberg är därmed fortsatt nästjumbo i ligatabellen och nu med nio poäng upp till säker mark i Bundesliga.

Emil Forsberg, RB Leipzig - 22/5

Forsberg gjorde i helgen 90 minuter på planen i Leipzigs 2-0-seger mot Wolfsburg i Bundesliga. Efter två raka matcher med mål, så lämnade han däremot den här gången planen mållös. Leipzig är fortsatt på tredjeplats i ligatabellen i Bundesliga.

Sebastian Andersson, Union Berlin - 31/12

Andersson fortsätter att måla och stod i helgen för ett mål när Union Berlin kryssade mot Jahn Regensburg (2-2). Union Berlin har därmed numera fyra raka matcher utan seger i ligan, men är fortsatt trea i den tyska andraligan.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 25/0

Högerbacken gjorde i förra veckan åter 90 minuter i Dresdens 3-1-förlust mot Sandhausen i tyska andraligan. Dresden är på 13:e-plats i ligatabellen.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 26/1

Magyar gjorde i helgen 90 minuter i 3-2-förlusten mot Bochum i tyska andraligan. Greuther Fürth är placerat på elfteplats i den tyska andraligan.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Kujovic gjorde i slutet av februari första matchen för säsongen med Düsseldorfs reservlag i tyska fjärdeligan, men kom i förra veckan inte till spel med varken A- eller B-laget. Svensken har avtal till sommaren 2020, men ser inte ut att ha en framtid i Düsseldorf. Klubben är på tiondeplats i Bundesliga.

Joseph Baffo, Duisburg – 1/0

Baffo gjorde nyligen första tävlingsmatchen sedan den 21 oktober 2017, men satt i helgen på bänken i 90 minuter för andra matchen i rad. Då blev det 4-0-förlust mot Paderborn och Duisburg är därmed fortsatt jumbo i den tyska andraligan.

VITRYSSLAND

Mohamed Said Adan, Dynamo Brest (utlånad från Empoli) - 0/0

Tidigare Örgryte-talangen Mohamed Said Adan är utlånad från Empoli och satt i helgen, för andra matchen i följd, på bänken i 90 minuter i 1-0-segern mot Bate Borisov i ligan.

Ayomide Jibodu, Dynamo Best - 0/0

Jibodu fanns för tredje matchen i rad inte med i lagets matchtrupp när det blev seger med 1-0 mot Bate Borisov i ligan.

Dennis Olsson, FC Torpedo BelAZ – 1/0

Debut! Olsson gjorde i helgen 90 minuter mot Minsk (1-1) i ligan. Det blev därmed hans första match i klubben efter en plats på bänken senast.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 4/6

Ibrahimovic är just nu glödhet i MLS. Svensken gjorde i helgen två nya mål i Galaxys 2-0-seger mot Philadelphia Union i MLS. Galaxy har därmed nu fyra raka segrar.



Axel Sjöberg, Colorado - 5/0

Sjöberg hoppade senast in i halvtid och fick i helgen 90 minuter på bänken i Colorados 3-2-förlust mot D.C. United i MLS. Det var lagets fjärde raka förlust.



Johan Blomberg, Colorado - 1/0

Blomberg var i helgen åter utanför Colorados matchtrupp i 3-2-förlust mot D.C. United i MLS. Det var lagets fjärde raka förlust, totalt fem på sju matcher hittills i MLS. Colorado väntar därmed ännu på årets första seger.

Robin Jansson, Orlando City – 4/0

Förre AIK-backen gjorde i helgen fjärde raka matchen från start och spelade i 90 minuter i Orlandos 2-1-förlust mot Real Salt Lake i MLS. Nu har Orlando två vinster, två kryss och tre förluster hittills den här säsongen i MLS.

Gustav Svensson, Seattle - 6/0

Svensson gjorde i helgen sjätte raka matchen från start i 3-2-segern mot Toronto i MLS. Seattle har nu fem vinster och ett kryss på de sex första matcherna i MLS.

Joel Rydstrand, Seattle (just nu i Seattles USL-lag Tacoma Defiance) - 5/0

Rydstrand blev i vinter draftad till Seattle Sounders, men inför säsongen meddelade Seattles USL-lag Tacoma Defiance att Rydstrand framöver kommer att spela USL-fotboll med klubben. I förra veckan blev det 90 minuter på planen i 4-0-förlusten mot Orange County och 90 minuter i 5-0-förlusten mot Las Vegas Lights i ligan.

Gabriel Somi, New England Revolution - 0/0

Somi har i vinter sett över sin situation i New England och berättade nyligen för Fotbollskanalen att han fortsatt är öppen för flytt till ett annat lag. I helgen var han utanför lagets matchtrupp i 2-0-förlusten mot Atlanta United i MLS.



Anton Tinnerholm, New York City - 6/0

Anton Tinnerholm gjorde i helgen sjätte raka ligamatchen från start och spelade 90 minuter när New York City kryssade mot Minnesota United (3-3). Det var New Yorks femte kryss den här säsongen, vilket den här gången kom lite extra snöpligt med anledning av att Minnesotas 3-2-mål kom efter en jättetavla av New York-målvakten Sean Johnson. Målvakten gjorde ett försök att ta emot bollen med sin yttersida, men misslyckades med det och fick se bollen rulla in sakta i mål.



Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes - 6/1

Eriksson gjorde i helgen 90 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Houston Dynamo i MLS. San Jose har därmed fem förluster och en seger på första sex matcherna av säsongen.



Adam Lundqvist, Houston - 6/0

Lundqvist gjorde i helgen 90 minuter i Houstons 2-1-seger mot San Jose i MLS. Backen blev även varnad efter 69 minuter. Har spelat i alla lagets matcher hittills i ligan.