Wendt suddade ut 35 år gammalt rekord: "Det gör mig stolt"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 13/10

Toivonen inledde mot Sydney FC (2-1) med att slå in en kvalitetsfrispark och var sen en av de inblandade i 2-0-målet. Toivonen har bara spelat 1000 minuter i Melbourne Victory, men har redan gjort tio mål och tre assist.

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 14/1

Zulte Waregem vann mot Lokeren (3-0), vilket tog laget ett stort steg bort från ett eventuellt nedflyttningshot (nio poäng till nedflyttningsstrecket med sju omgångar kvar). Demir var inte med i matchtruppen av oklar anledning. Han stod inte uppskriven bland de skadade på lagets officiella hemsida.

Eric Smith, Gent – 3/0

Inget inhopp i cupen mot Oostende (2-2), men Eric Smith gjorde istället sin första start i ligamatchen mot Kortrijk (2-1). Han fick spela 67 minuter på centralt mittfält i en 3-4-2-1. Det var hans första start i en A-lagsmatch på åtta månader.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 25/9

Mållöst för Mechelen i veckans bägge matcher, med en dubbelstartande Engvall. 0-0 i första matchen i semifinalen i cupen mot Saint Gilloise, och 0-0 mot Diego Montiels KFCO Beerschot i ligan. KFCO Beerschot och Mechelen ligger kvar på samma poäng med fem omgångar kvar, men i ett lite knepigt ligasystem. Om Mechelen slutar före KFCO Beerschot så är Mechelen redan klara för uppflyttning. Om KFCO Beerschot slutar före Mechelen så kvalar de två lagen mot varandra om en plats uppåt.

Diego Montiel, KFCO Beerschot – 2/0

Montiel blev den här gången kvar på bänken i toppmötet mot Mechelen (0-0).

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 13/3

Bosniska ligan har uppehåll. Mladosts nästa match är den 23:e februari.

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 0/0

Ligan i Chile sätter igång i mitten av februari.

CYPERN

John Alvbåge, Nea Salamina (utlånad från Omonia) – 1/0 nollor

Med Robert Veselovsky tillbaka från skada så hamnade Alvbåge åter på bänken (1-0 mot Ermis Aradippou).

DANMARK

Mikael Boman, Randers FC – 8/0

Randers spelade två träningsmatcher i veckan: 2-2 mot Fredericia och 0-1 mot FC Slovacka. Boman startade i den första och hoppade in i den andra.

Patrik Carlgren, Randers FC – 20/8 nollor

Randers spelade två träningsmatcher i veckan: 2-2 mot Fredericia och 0-1 mot FC Slovacka. Carlgren var småskadad mot Fredericia, men spelade hela matchen mot FC Slovacka.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 17/0

Hoppade in i halvtid i träningsmatchen mot Astana när FCK gick från 0-0 till 4-0.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 19/0

Spelade nästan hela träningsmatchen mot Astana (4-0).

Joel Andersson, FC Midtjylland – 22/1

Midtjylland hade 135 minuters träningsmatch mot tyska Hamburg SV (3-5). Andersson spelade första 70 minuterna.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Midtjylland hade 135 minuters träningsmatch mot tyska Hamburg SV (3-5). Cajuste spelade sista 65 minuterna.

Simon Tibbling, Bröndby – 24/2

Har en mindre skada och spelade ingen träningsmatch i veckan.

Simon Hedlund, Bröndby – 0/0

Spelade andra halvlek i en träningsmatch mot Pakhtakor Tashkent (1-0), och assisterade till matchens enda mål med att vinna bollen högt upp och passa i djupled. Han spelade som den offensiva centrala mittfältaren i en 4-1-2-1-2.

Gustaf Nilsson, Vejle – 14/3

Gjorde comeback efter en operation och spelade 35 minuter i en träningsmatch mot Cracovia Krakow (1-1).

Melker Hallberg, Vejle – 16/1

Spelade 65 minuter i en träningsmatch mot Cracovia Krakow (1-1).

Jacob Rinne, Ålborg BK – 20/5 nollor

Fick 90 minuter i en träningsmatch mot Desna (1-0). Berättade i en intervju med Nordjyske att han förväntar sig bli kvar i Ålborg i vår, trots intresse från Bayer Leverkusen.

Niklas Backman, Århus – 10/0

Förlängde i veckan sitt kontrakt till 2021. Spelade också 90 minuter i en träningsmatch mot Jablonec (0-1).

Tobias Sana, Århus – 16/3

Spelade en halvlek i träningsmatchen mot Brabrand (7-1), och 90 minuter i en träningsmatch mot Jablonec (0-1).

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 23/0

3-1 mot Arsenal i FA-cupen, och Nilsson Lindelöf höll den höga klass som Manchester United har vant sig vid efter Ole Gunnar Solskjaers ankomst. De flesta brittiska medier gav svensken 7/10 i betyg för sin matchinsats.

Ken Sema, Watford – 15/1

Var inte med i matchtruppen mot Newcastle (2-0) i FA-cupen.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Cupmatch innebar att Dahlberg fick sitta på bänken i A-laget (2-0 mot Newcastle i FA-cupen). Det var fjärde gången som Dahlberg var uttagen till en match.

Viktor Gyökeres, Brighton – 3/0

Det fortsätter att gå framåt för Gyökeres. Svensken fick spela sista 20 minuterna i FA-cupen mot West Brom (0-0). Han fick också fina 7/10 i betyg hos Brighton and Hove Independent, där bara en i laget fick högre. "Livlig" eller "pigg" var orden som användes av lokala medier för att beskriva Gyökeres' insats.

Joel Asoro, Swansea – 9/0

Asoro var sjuk i veckan och inte med mot Gillingham (4-1) i FA-cupen.

Martin Olsson, Swansea – 17/0

Långtidsskadad och lär missa resten av säsongen.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 9/3 nollor

Swansea mötte ett bottenlag från League One i FA-cupen (Gillingham, 4-1), men inte ens då fick Nordfeldt chansen. Han har inte stått en match i Swansea sedan i början av november, i en match där han missbedömde en boll och gav bort en straff till Rotherham.

Pontus Jansson, Leeds – 24/1

Jansson var avstängd i segern mot Rotherham (2-1). Leeds är fortsatt serieledare i Championship, med 17 omgångar kvar.

Niclas Eliasson, Bristol City – 24/2

Eliasson var matchhjälten i FA-cupmatchen mot Bolton (2-1). Först slog han fram en lobbpassning till Callum O'Dowda som kvitterade, och sedan gjorde Eliasson själv ett vackert mål. Han fick bollen en bra bit från straffområdet, avancerade, dribblade, och avslutade snyggt i bortre hörnet. Bristol Post var oerhört generösa med sina betyg till Bristol City-spelarna och gav Eliasson 9/10.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 0/0

Birmingham City spelade ingen matchen den här veckan. Han följer med truppen till matchen mot Swansea i kväll tisdag.

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Långtidsskadad. Han berättade i en intervju med Fotbollskanalen i veckan att det bara är några veckor kvar innan han ser slutet på skadefrånvaron. Han har i januari fått en konkurrent om vänsterbacksplatsen: den tidigare Arsenal- och Chelseaspelaren Ashley Cole.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 0/0

Forwarden missade helgens cupmatch (gruppspel) mot Inter Åbo på grund av skada.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn - 1/0

Nyförvärvet fick chansen från start i tävlingspremiären mot Inter Åbo. Spelade hela cupmatchen och blev varnad i den 38:e minuten. Mariehamn föll med 2-1.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn - 1/0

Gjorde också debut mot Inter. Startade matchen men blev utbytt i den 69:e minuten.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn - 1/1

Tredje nyförvärvet från Sverige att göra debut för IFK. Och Lönn gjorde mål direkt. Men hans reducering räckte alltså inte till någon poäng mot Inter.

Tatu Varmanen, Inter Åbo – 0/0

Utanför truppen till cupmatchen mot Mariehamn i helgen.

Erik Törnros, FC Lahti - 0/0

Inte med i truppen när Lahti inledde tävlingssäsongen i helgen. Laget vann sin första cupmatch mot Honka med 1-0.

FRANKRIKE

Johan Larsson, Guingamp - 3/0

Högerbacken spelade hela matchen (120 minuter) när Guingamp slog ut Nancy, efter förlängning, i franska cupen i förra veckan. Nu är laget klart för åttondelsfinal. I ligan går det värre för Ligue 1-jumbon. Mot Reims i helgen blev det förlust med 1-0 på hemmaplan. Då var Larsson inte med i truppen.

Karl-Johan Johnsson, Guingamp – 19/4 nollor

Målvakten stod mellan stolparna i cuptriumfen mot Nancy (2-1 efter förlängning) men satt på bänken i ligaförlusten mot Reims.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 21/3

Landslagsmittfältaren stod över cupmatchen mot Reims i förra veckan på grund av skada. Då gick Toulouse vidare till åttondelsfinal efter straffläggning (3-3 vid full tid, 4-4 efter förlängning). Durmaz var dock tillbaka i startelvan i helgen, när laget spelade 0-0 hemma mot Angers i ligan. Då blev svensken utbytt i den 74:e minuten.

Jakob Johansson, Rennes – 16/1

Landslagsmittfältaren har åkt på en ny knäskada. I förra veckan berättade han för Fotbollskanalen att den kommer hålla honom borta från spel i minst några veckor.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 21/1

Amiens har spelat två hemmamatcher mot Lyon under den gångna veckan. Den första, i cupen, förlorade man med 2-0. Den andra, i ligan, förlorade man med 1-0. Krafth spelade 90 minuter i båda matcherna.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, 07 Vestur – 0/0

Den färöiska ligan är slutspelad.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain – 18/13

Ligan i Förenade Arabemiraten har uppehåll, till den 5 februari.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos –12/4

Panathinaikos åkte ur cupen under den gångna veckan. 1-0-ledning vid full tid hemma mot Lamia räckte för att laget skulle ta åttondelsfinalen till förlängning och straffar men väl där blev det ett nederlag. Johansson spelade hela cupmatchen, men därefter satt han på bänken under hela ligamatchen mot Larissa (1-1) i helgen.

Niklas Hult, AEK Aten – 27/0

Vänsterbacken satt på bänken i cupsegern mot Kissamikos (5-0, sammanlagt 6-1) som gör att AEK är klart för kvartsfinal. Men i ligan i helgen var han tillbaka i startelvan och spelade hela matchen när laget slog Panionios med 2-0 på bortaplan.

Pontus Wernbloom, Paok – 15/1

Mittfältaren har slitit av sin ena hälsena och blir borta under en längre period.

Admir Bajrovic, Panetolikos - 2/0

Forwarden hoppade in i den 79:e minuten hemma mot Xanthi i ligan i helgen. Matchen slutade 0-0.

Erik Pärsson, OFI Kreta - 3/0

Forwarden har nu fått göra startdebut för sitt nya lag. Den kom i cupreturen mot Ergotelis. Men Kreta lyckades bara ta matchen till straffar, där man föll mot andradivisionslaget. Pärsson startade men blev utbytt efter en timmes spel. Mot Paok i ligan i helgen var forwarden utanför truppen.

Daniel Larsson, Aris - 1/0

Forwarden skrev i dagarna på för klubben och gjorde sin debut i helgen. Borta mot Levadiakos i ligan fick Larsson hoppa in i den 46:e minuten. Aris, som ligger åtta, föll med 1-0 mot nästjumbon.

Mikael Dyrestam,Xanthi - 2/0

Försvararen blev nyligen klar för Xanthi och har under den gångna veckan hunnit göra två framträdanden i nya klubben. Först blev det ett inhopp i den 68:e minuten borta mot Olympiakos i cupen (förlust med 3-1) och därefter hoppade Dyrestam in i den 82:a minuten mot Panetolikos i ligan (0-0).

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 4/0

Mittbacken spelade hela matchen när Valur slog IR med 2-0 i helgen. Därmed står det klart att laget är vidare i Reykjavik Cup, efter att ha slutat tvåa i grupp A.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa – 22/1

Den defensive mittfältaren spelade hela matchen när Hapoel spelade 1-1 hemma mot Ironi Kiryat Shmona i helgen. Haifa ligger fyra i tabellen.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma – 25/7 nollor

Landslagskeepern hade en tung söndag. Roma ledde mot Atalanta med 3-0, men tappade till 3-3.

Albin Ekdal, Sampdoria – 21/0

Landslagsmittfältaren spelade hela matchen när Sampdoria besegrade Udinese med 4-0 i helgen.

Filip Helander, Bologna – 19/0

Bologna åkte på en tidig utvisning hemma mot nästjumbon Frosinone i helgen och föll med hela 4-0. Under måndagen meddelade klubben att tränaren Filippo Inzaghi sparkas och att en annan före detta storspelare, Sinisa Mihajlovic, tar över. Helander spelade hela matchen mot Frosinone och blev varnad i den 73:e minuten. Bologna ligger fortsatt tredje sist i Serie A.

Mattias Svanberg, Bologna – 17/0

Mittfältaren hoppade in i den 74:e minuten mot Frosinone.

Oscar Hiljemark, Genoa – 18/1

Skadad.

Svante Ingelsson, Udinese – 0/0

Tillbaka i full träning efter sin korsbandsskada. Hoppas bli uttagen till en Serie A-match "inom de närmaste veckorna", berättade han nyligen för Fotbollskanalen.

Dejan Kulusevski, Atalanta - 1/0

Den 18-årige mittfältaren satt på bänken under hela matchen hemma mot Roma (3-3) i söndags.

Samuel Armenteros, Benevento - 0/0

Benevento har inte spelat någon match under den gångna veckan.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) – 14/0

Efter en tuff inledning på säsongen fortsätter nu Gustafson att vara en startspelare för Hellas. Mittfältaren spelade hela matchen mot Cosenza (2-2) under måndagen.

Marcus Rohdén, Crotone – 20/3

I fredags tog Crotone en otroligt viktig 2-0-seger borta mot Foggia. De tre poängen gör att laget lämnat jumboplatsen och nu ligger fjärde sist, på kvalplats. Rohdén spelade 71 minuter och gjorde Crotones 1-0-mål, i den sjätte minuten.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 15/1

Efter en lite tyngre period har nu Tarxien brutit den negativa spiralen. I förra omgången vann laget mot St Andrews - Nilsson hoppade in i de matchen. Nu ställdes Tarxien mot Zeebug Rangers och då blev det en ny skalp, då man vann med hela 5-0. Vid 4-0-ledning i den 60:e minuten fick den svenske anfallaren hoppa in och spela resterande del av matchen.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 23/5

Ytterforwarden startade i den händelserika matchen Ajax, eller De Klassieker som matchen även kallas. Och det var Larsson och hans lagkamrater som fick jubla. Visserligen stod det 2-2 i halvlek, men i den andra halvleken gjorde Feyenoord fyra raka mål och triumferade till slut med 6-2. Larsson spelade hela matchen, men stod vare sig för något mål eller målgivande passning.

Emil Bergström, Utrecht – 8/1

När ligaspelet återupptogs förra veckan fick mittbacken förtroende från start och han spelade hela matchen mot AZ Alkmaar. Dessutom fick Bergström bäst betyg i sitt lag av AD - 7/10. I den här omgången mot Willem II (förlust med 1-0) fick han dock sitta 90 minuter på bänken, vilket han gjort vid upprepade tillfällen under här säsongen.

Simon Gustafson, Utrecht – 23/4

Mittfältaren startade i vanlig ordning för sitt Utrecht och han fick också spela 90 minuter mot Willem II. Dessvärre blev det förlust med 1-0.

Kristoffer Peterson, Heracles – 21/10

Ytterforwarden spelade 90 minuter i helgens omgång mot Zwolle. Tyvärr för Petersons del var nog en match han helst vill glömma. Heracles förlorade med 2-0 och i mötet brände han en straff. Samtidigt som han fortfarande tillhör Heracles har han ryktats vara på väg bort från klubben, bland annat har AEK Aten och Fenerbache uppgetts visa intresse. Peterson tror dock inte att matchen mot Zwolle var hans sista för Heracles och han har siktet inställt på att stanna säsongen ut i sin nuvarande klubb. "Jag kan bara fokusera på det. Jag vill inte gömma mig. Vi förlorade och min insats var inte tillräckligt bra. Jag vill fortsätta jobba hårt och börja göra poäng för supportrarna och klubben. Jag är en nyckelspelare och måste visa det", sa han i en intervju med Rtv Oost.

Alexander Isak, Willem II (Utlånad från Dortmund) – 1/0

Den svenske anfallaren blev nyligen klar för spel i Willem II under resterande del av säsongen. Isak är på lån hos den holländska klubben från Dortmund. "Det var ett bra val för mig för att utvecklas och även för laget", sa han i en kommentar på klubbens Willem II:s Twitterkonto.

Isak behövde inte vänta länge på att få debutera för Eredivsie-laget. Vid ställning 1-0 i matchen mot Utrecht fick han hoppa med dryga 30 minuter kvar. Willem II vann matchen med 1-0. " Jag kom in vid ett bra tillfälle, sa han till Fox Sports och fortsatte: "När du kommer in sent i en match, som i 60:e minuten i det här fallet, har de andra sprungit mycket och då är jag pigg och har mer energi".

Ramon Pascal Lundqvist, NAC Breda – 4/1

Mittfältaren gjorde i den förra omgången debut för sitt NAC Breda mot Willem II (förlust med 2-0). Nu har också fått start sin första match för NAC. Pascal Lundqvist inledde matchen mot Ado Den Haag och det tackade han för genom att spela fram till Bredas 1-1-kvittering. Målet var också av betydelse, för kvitteringen innebar att Breda knep en pinne mot Ado Den Haag.

I samband med att han blev klar för spel i NAC Breda gjorade han en intervju med Omroep Brabant. I den berättade 22-åringen att han funderade på att lämna Holland för Sverige våren 2018 efter han dragit på sig en knäskada, bara månader efter att han återhämtat sig från en annan skada. Men efter bara två dagar på hemmaplan så säger han att han fick ny energi.

"Sedan fick jag en sådan boost igen. Jag förstod inte, varför behövde det hända mig igen? Lyckligtvis lugnade min familj mig. Det hjälpte enormt och det var så jag kunde hantera det", sa han till tidningen.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 23/8

Mittfältaren är het i den holländska andraligan. När RKC nu ställdes mot Jong Utrecht gjorde Hansson poäng på nytt. Redan i den åttonde minuten fick RKC straff och den förvaltade mittfältaren på allra bästa sätt genom att sätta dit 1-0. Kort därefter utökade RKC sin ledning genom Sylla Sow. I den andra halvleken reducerade visserligen Jong Utrecht, men RKC höll undan och vann med 2-1. Målet var Hanssons femte på de sex senaste matcherna.

NORGE

Jesper Löfgren, Brann – 0/0

Mittbacken fick under veckan debutera för sin nya klubb då han spelade 90 minuter i träningsmatchen mot Nest Sotra. För Löfgren blev det också en premiär i dur då laget vann matchen med 2-1 efter två mål av Gilbert Koomson.

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 0/0

Den norska ligan är slutspelad. Bodö har nu spelat sin första match för säsongen och den vann mot Junkeren med 7-0.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 0/0

Den norska ligan är slutspelad. Kristiansund spelar sin första träningsmatch mot Djurgården 31 januari.

Simon Alexandersson, Kristiansund – 0/0

Den norska ligan är slutspelad.

Haris Cirak, Kristiansund – 0/0

Den norska ligan är slutspelad. Cirak anslöt till klubben i december från Nest Sotra.

Daniel Gustavsson, Lilleström – 0/0

Yttermittfältaren skrev nyligen på ett treårskontrakt. Yttern kommer nästa säsong att få spela med en svenskbekanting. Den tidigare Helsingborgs- och Hammarby-spelaren Arnor Smarason har kritat på ett nytt tvåårsavtal med klubben.

Andreas Linde, Molde – 0/0 nollor

Den norska ligan är slutspelad. Molde spelade sin första träningsmatch mot CSKA förra veckan. Andreas Linde startade inte i det mötet och matchen förlorade målvaktens lag med 2-1.

Mattias Moström, Molde – 0/0

Den norska ligan är slutspelad. Moström startade i 2-1-förlusten mot CSKA Moskva.

Christopher Telo, Molde – 0/0

Den norska ligan är slutspelad. Vänsterbacken var utanför startelvan i förlustmatchen mot CSKA Moskva.

Jonathan Levi, Rosenborg 0/0

Den norska ligan är slutspelad. Rosenborg är inne i en försäsongfas och snart reser laget till Portugal för träningsläger. Där hade laget en match mot IFK Göteborg inplanerad, men den valde den norska mästaren att ställa in. "Vi önskar att få mesta möjliga tid till att träna, och väljer därför att ta bort matchen", sa RBK:s tränare Eirik Horneland i en kommentar på hemsida. I Portugal kommer dock Rosenborg att spela två träningsmatcher - mot Slavia Prag och Århus.

Marcus Sandberg, Stabaek – 0/0 nollor

Den norska ligan är slutspelad. För lite mer än vecka sedan spelade laget sin första match för säsongen, den mot IFK Göteborg på bortaplan (2-0-förlust för Stabaek). I det mötet saknades Marcus Sandberg och han var heller inte med i Stabaeks 3-1-vinst mot Hamkam i fredags. Trots målvaktens senaste frånvaro så är han med i truppen som åker på träningsläger i Thailand.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 0/0

Israelssons Vålerenga är i gång med uppladdningen inför nästa säsong och laget har spelat två träningsmatcher. I den första blev det förlust med 4-0 mot Sarpsborg, men en vecka senare blev det vinst. I helgens 4-1-seger mot Strömmen startade mittfältaren och han var på planen i en halvlek innan han blev utbytt.

PORTUGAL

Erdal Rakip, Benfica – 0/0

Mittfältaren har inte gjort ett enda framträdande för Benifca under säsogen, varken för klubbens A- eller B-lag. Rakip har den senaste tiden ihärdigt ryktats tillbaka till Sverige och han har placerats i både AIK och MFF. För drygt en vecka sedan uppgav Aftonbladet att mittfältaren gjort sitt val - Malmö FF.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 17/0

Dynamo Moskva befinner sig på träningsläger i Belek, Turkiet, och under den gångna veckan har laget spelat en träningsmatch - mot Dynamo Bukarest. I det mötet saknades Sebastian Holmén. Moskva vann matchen med 2-0.

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 0/0

Mittfältaren har sedan ankomsten från AIK befunnit sig på träningsläger i Spanien. För lite mindre än en vecka sedan spelade laget sin andra träningsmatch på lägret, mot Basel. FC Krasnodar förlorade matchen med 2-0 och i det mötet spelade Kristoffer Olsson andra halvlek.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 23/8

Den svenske ytterforwarden är precis som sin kollega Kristoffer Olsson på träningsläger i Spanien. I 2-0-förlusten mot FC Basel för knappt en vecka sedan spelade Claesson 45 minuter innan han blev utbytt.

Anton Salétros Jönsson, FK Rostov – 9/1

Det är uppehåll i den ryska ligan och ligaspelet återupptas i mars. Rostov är på träningsläger i Doha, Qatar, och laget har spelat två matcher i en träningsturnering den senaste veckan, mot Lokomotiv Moskva och Zenit. Mot Lokomotiv Moskva fick mittfältaren spela 60 minuter innan han utbytt. Matchen slutade 1-1, men Rostov förlorade på straffar. När Zenit stod för motståndet fick Salétros spela de sista tio minuterna, den matchen slutade i 5-0-förlust för Rostov.

För en vecka sedan värvade Rostov in en konkurrent för Salétros i Roman Eremenko. Som om inte det vore nog så har Rostov förstärkt ytterligare på innermittfältet genom att värva in norrmannen Mathias Normann, senast i Brighton & Hove Albion.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 5/1

Det är uppehåll i den ryska ligan och ligaspelet återupptas i mars. Under den gångna veckan har Rostov spelat två matcher i en träningsturnering i Doha, Qatar. Den svenske mittbacken fick spela andra halvlek i mötena med Lokomotiv Moskva (förlust på straffar) respektive Zenit. Matchen mot Zenit vill nog helst den mittbacken glömma. Med Hadzikadunic i backlinjen släppte Rostov in fyra mål i den andra halvleken.

SAUDIARABIEN

Nahir Besara,Al-Feiha– 0/0

Presenterades för Al-Feiha i Pro League i lördags, men var inte med i truppen när laget dagen efter föll med 5-1 hemma mot serieledaren Al-Hilal. Besaras nya lag ligger på nedflyttningsplats.

SCHWEIZ

Nabil Bahoui, Grasshoppers – 17/3

Det är uppehåll i den schweiziska ligan och ligaspelet återupptas i helgen. Grasshopper har varit i Turkiet på träningsläger och den senaste veckan har laget spelat tre matcher, men Bahoui har bara medverkat i en - mot KF Shkendija. Mot det makedonska laget fick den tidigare AIK-spelaren chansen från start, men han fick inte så många minuter i benen. Efter 37 minuter var matchen tvungen att avbrytas efter att ett hageloväder dragit in över Belek, då ledde Shkendija med 2-0.

Alexander Gerndt, FC Lugano – 18/5

Det är uppehåll i den schweiziska ligan och ligan drar igång i helgen. Lugano spelade i helgen träningsmatch mot Wacker Innsbruck i Verona, Italien. Det mötet startade anfallaren i och han spelade 70 minuter innan han blev utbytt. Lugano vann matchen med 1-0 efter att Valon Fazliu gjort matchens enda mål i slutminuterna.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Radnicki Nis - 4/3

Mitrovic har varit skadad och kom senast till spel den 30 september mot Partizan i serbiska högstaligan. Nu är däremot svensken tillbaka från skada och tränar för fullt under försäsongen inför att ligan drar igång igen i mitten av februari. Nis är tvåa i tabellen och har nio poäng upp till ettan Röda Stjärnan i ligatoppen.

Petar Petrovic, Radnicki Nis – 0/0

Petrovic lämnade i år Brommapojkarna för spel i Radnicki Nis. Det är svenskens andra sejour i klubben, då han för ett par år sedan var utlånad till Nis från MFF under en period. Nis är tvåa i ligatabellen och har nio poäng upp till ettan Röda Stjärnan.

SKOTTLAND

Mikael Lustig, Celtic - 31/1

Högerbacken gjorde i helgen 90 minuter i 3-0-segern mot Hamilton och stod dessutom för en framspelning i segern, hans fjärde den här säsongen. Dessutom gjorde han även 90 minuter i onsdags i förra veckan mot St. Mirren, där Celtic vann med 4-0 i ligan. Celtic toppar ligatabellen med tre poäng ner till Rangers. Nyligen kom rapporter om att Celtic är ute efter en ersättare till Lustig - Portos högerback Fernando Fonseca. Lustig har kontrakt med Celtic fram till i sommar, men har även en option för ytterligare ett år med klubben. Om det inte blir förlängning, så hävdade Lustig i förra veckan, i en intervju med Aftonbladet, att han har många alternativ.

Andreas Hadenius, Dundee FC (utlånad från Halmstads BK) – 0/0

Andreas Hadenius fick i fjol ont om speltid med HBK i superettan och blev i förra veckan utlånad till Dundee fram till den sista juni i sommar. Hadenius var i förra veckan utanför matchtruppen mot Hearts (1-0-seger), men fick däremot sitta på bänken i 90 minuter i helgens 1-0-förlust mot Motherwell i ligan. Dundee är just nu nästjumbo i den skotska högstaligan.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés - 15/0

Guidetti har det fortsatt tufft med att få speltid från start i ligaspelet i Spanien. I går fick han hoppa in för fjärde matchen i rad, den här gången med 15 minuter kvar av 1-0-förlusten mot Rayo Vallecano i La Liga. Alavés är placerat på femteplats i ligatabellen. I veckan kom turkiska rapporter om att Alavés och Galatasaray förhandlar om en övergång för anfallaren, samtidigt som hans agent Hasan Cetinkaya bekräftade intresse för svensken från bland annat Turkiet.

SYDKOREA

Jiloan Hamad,Incheon United - 0/0

Under tisdagsmorgonen presenterades Hamad av sydkoreanska Incheon United, där han skrivit på ett tvåårskontrakt. "Det här känns strategiskt rätt, jag kommer ändå hit i en yngre ålder än vad väldigt många andra gör, men samtidigt öppnar jag en marknad här och kan bli kvar här ett par år och behöver inte oroa mig för ett liv efter karriären",sa mittfältaren till Fotbollskanalen om flytten.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC - 0/0

Hansson var under förra säsongen ordinarie i Police Tero i thailändska högstaligan, men spelar under kommande säsong i Chonburi, som i fjol blev nia i högstaligan. Nästa säsong drar igång i slutet av februari.

Elias Dolah, Port MTI FC - 0/0

Mittbacken var i fjol i stort sett ordinarie under hela säsongen, när Port blev trea i den thailändska högstaligan. Nästa säsong drar igång i slutet av februari.

Oscar Kahl,Bangkok United – 0/0

Kahl var under förra säsongen utlånad från Bangkok United till Army United i thailändska andraligan. Army United blev nia i andraligan, medan Bangkok United blev tvåa i högstaligan. Nästa säsong drar igång i slutet av februari.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 0/0

Anfallaren kom i helgen till spel i en av lagets två träningsmatcher. Moberg Karlsson spelade från start och blev utbytt i den 70:e minuten, men var inte inbladad i något av lagets mål i 3-2-segern mot Dynamo Kiev i Marbella. Sparta Prag är femma i ligatabellen och spelar nästa ligamatch den 9 februari.

TURKIET

Johannes Hopf, Ankaragücü - 8/3 nollor

Målvakten har under den här säsongen haft stora skadeproblem och kom senast till spel i början av oktober. I går var han utanför matchtruppen i mötet med Alanyaspor (0-2-förlust) i ligan. Ankaragücü är placerat på 15:e-plats i ligatabellen.



Abdul Khalili, Kasimpasa - 1/1

Khalili skadade sig i premiären och slet i höstas upp skadan igen, vilket ledde till att han behövde opereras och missade hela höstsäsongen. I går var han åter utanför lagets matchtrupp, den här gången i 2-0-förlusten mot serieledaren Basaksehir. Kasimpasa är placerat på sjundeplats i ligatabellen.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor – 15/0

Mittbacken är som bekant ordinarie i lagets startelva och gjorde i helgen 90 minuter i mötet med Trabzonspor (1-1). Sivasspor är placerat på niondeplats i ligatabellen.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Bayer Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 12/1

Kiese Thelin har haft en tuff säsong hittills med knapp speltid i ligan, men med desto fler minuter i Europa League. I helgen var han åter utanför lagets matchtrupp i 3-0-segern mot Wolfsburg i Bundesliga. Det var elfte ligamatchen i rad utan speltid. Senast anfallaren kom till spel i ligan var den 20 oktober med ett inhopp på 26 minuter mot Hannover. Leverkusen är placerat på niondeplats i Bundesliga.

Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Anfallaren sitter på ett avtal som går ut i sommar och ryktas vara på väg bort från Frankfurt efter knapp speltid den här säsongen. I helgen var han utanför truppen i ligamötet med Werder Bremen (2-2). Nyligen kopplades anfallaren ihop med en flytt till kroatiska klubben Dynamo Zagreb. AIK har även uppgetts vara intresserat av anfallaren. Frankfurt är placerat på femteplats i Bundesliga.



Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 21/1

Wendt gjorde i helgen 90 minuter i 2-0-segern mot Augsburg i Bundesliga och gjorde dessutom sitt första mål för säsongen till 1-0, då han slog till på studsande boll i straffområdet i mål. Wendt slog även, i och med att han gjorde sin 184:e Bundesliga-match i klubben, ett 35 år gammalt rekord som den utländska spelare i klubben som har spelat flest matcher för klubben i Bundesliga. Tidigare hade belgaren Filip Daems rekordet med 183 matcher i Bundesliga. Om rekordet sa Wendt så här efter matchen till RP Online: ”Det är något speciellt för mig. Det gör mig stolt att ha spelat så många matcher för den här klubben. Alla som känner mig vet att Borussia betyder mycket för mig och att jag identifierar mig med klubben till hundra procent. Det är fantastiskt att ha uppnått detta, men jag hoppas inte att det var min sista match”. Kicker gav svensken 2 av 5 i betyg, där ett är bäst betyg i betygsskalan. Mönchengladbach är fortsatt placerat på tredjeplats i tabellen i Bundesliga.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 21/1

Vänsterbacken är given i Bremens startelva och gjorde i helgen 90 minuter i ligamötet med Eintracht Frankfurt (2-2). Kicker gav svensken låga 4,5 av 5 i betyg, där ett är bäst betyg i betygsskalan. Det innebar att Augustinsson fick lägst betyg av alla spelare i hela laget. Bremen är placerat på elfteplats i ligan.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Beijmo har ännu inte fått speltid i Bundesliga och var i helgen utanför lagets matchtrupp mot Eintracht Frankfurt (2-2) i ligan. I veckan fick Bremens tränare Frank Baumann en fråga om svensken ska lånas ut i januari och då svarade tränaren så här till Bild: ”Vi behöver ett alternativ till höger (i backlinjen). För honom är det viktigt att stanna kvar för att fortsätta i Bundesliga-tempot”. Beijmo fick heller inte speltid i tyska fjärdeligan, då den har uppehåll till i slutet av februari.



Robin Quaison, Mainz - 19/6

Målskytt igen! Quaison blev i helgen matchhjälte för Mainz mot Nürnberg med ett mål i andra halvlek till 2-1-seger. Det var hans fjärde ligamål den här säsongen. Efteråt var svensken ödmjuk och hyllade lagkamraten Daniel Brosinski som frispelade honom framför mål, vilket gjorde att svensken enkelt kunde stöta in bollen utan problem. Kicker gav Quaison 3 av 5 i betyg, där ett är bäst betyg i betygsskalan. Mainz är placerat på tiondeplats i den tyska högstaligan.



Mikael Ishak, Nürnberg – 14/4

Ishak var under förra och likaså under inledningen av den är säsongen en nyckelspelare i laget. Senaste veckorna har han däremot inte varit lika självklar i startelvan och i helgen fick han sitta på bänken i 90 minuter mot Robin Quaisons Mainz, där Nürnberg föll med 2-1, vilket var lagets sjätte raka förlust i ligan. Nürnberg är fortsatt jumbo i ligatabellen, nu med fyra poäng upp till säker mark i tabellen.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 13/3

Äntligen comeback! Forsberg gjorde i helgen sin första match sedan han spelade från start för Sverige i oktober i fjol mot Ryssland i Nations League. Svensken hoppade in i andra halvlek mot Fortuna Düsseldorf och såg både pigg och spelsugen ut, då han var inblandad i flera anfall och nära att stå för en assist när han frispelade en lagkamrat framför mål med en läcker yttersida, men fick se lagkamraten bränna målchansen. Leipzig vann matchen med 4-0 och är fyra i Bundesliga.



Sebastian Andersson, Union Berlin – 20/7

Andersson hade en fin höstsäsong med gott om speltid och ett par mål i tyska andraligan. I veckan kom han till spel i andra halvlek i ett träningsmöte med Basel som slutade 2-2. Alla mål kom till i första halvlek, så den här gången blev svensken inte noterad för någon poäng. På torsdag drar andraligan i gång igen för Union Berlin med spel mot Köln på hemmaplan i den tyska huvudstaden. Klubben är fyra i ligan.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 14/0

Högerbacken skadade sig i slutet av november och missade resten av höstsäsongen. I förra veckan kom svensken inte till spel i träningsmötet med Dukla Prag (3-2-seger), men kan snart vara redo för matchspel igen. Dresdens tränare Maik Walpurgis uttalade sig i går om att han hoppas att svensken snart är tillbaka, men det är oklart om han kan komma till spel redan i onsdagens omstart mot Arminia Bielefeld i tyska andraligan. Dresden är placerat på tiondeplats i ligatabellen.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 17/1

Magyar tog under hösten en ordinarie plats i laget, som inledningsvis gick bra, men i slutet av hösten tappade viktiga poäng. I förra veckan spelade Magyar från start i träningsmötet med Sandhausen (1-1) och den här veckan drar ligan igång igen med match mot Inglostadt i kväll hemma. Laget är placerat på elfteplats i ligatabellen.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Kujovic är långt in i Fortuna Düsseldorfs frysbox. Anfallaren var i helgen åter utanför lagets matchtrupp, precis som vid alla andra matcher den här säsongen, i 4-0-förlusten mot Leipzig i Bundesliga. Svensken har avtal fram till sommaren 2020.

Joseph Baffo, Duisburg – 0/0

Mittbacken skrev i januari på för tyska andraligalaget Duisburg med ett kontrakt över resten av säsongen med option på en förlängning. I kväll startar Duisburg om i ligan med spel mot Bochum på bortaplan. Däremot lär inte Baffo göra debut, då tränaren Torsten Lieberknecht sa i söndags, enligt klubbens Twitter-konto, att svensken förhoppningsvis är tillbaka i träning med laget den här veckan. Duisburg är placerat i botten av ligatabellen och kämpar just nu för nytt kontrakt i 2. Bundesliga.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 0/0

Ibrahimovics Galaxy missade förra säsongen slutspel i MLS. Trots det skrev han efter säsongens slut på ett nytt avtal med Galaxy och blev en ”designated player”, det vill säga att han går utanför ligans lönetak och nu uppges tjäna 70 miljoner kronor för 2019. Han blir därmed bäst betald genom tiderna bland alla spelare över ett år i MLS. Nyligen startade laget upp försäsongen.



Axel Sjöberg, Colorado - 0/0

Sjöbergs Colorado missade förra året slutspel, slutade näst sist i den västra divisionen och tredje sist i hela MLS. Nyligen startade laget upp årets försäsong.



Johan Blomberg, Colorado - 0/0

Blombergs Colorado slutade i fjol näst sist i den västra divisionen och trea sist i hela MLS. Nyligen startade laget upp årets försäsong.

Gustav Svensson, Seattle - 0/0

Svenssons Seattle åkte i fjol ut i semifinalen i den västra divisionen och totalt kvartsfinalen i hela MLS. Nyligen startade laget upp årets försäsong.

Joel Rydstrand, Seattle – 0/0

Rydstrand, 23, blev i år draftad av Seattle. Mittfältaren valdes som nummer 44 totalt och kan därmed nästa säsong få göra MLS-debut. Nyligen startade laget upp årets försäsong.

Gabriel Somi, New England Revolution - 0/0

Somis New England Revolution slutade i fjol åtta i den östra divisionen och missade därmed slutspel. Backen har kontrakt över 2019, men med en option på förlängning med ytterligare ett år. Nyligen berättade backen för Fotbollskanalen att ”situationen inte är optimal” i klubblaget och att han ser över sina alternativ. Han bekräftade även intresse från Örebro SK. Nyligen startade laget upp försäsongen.



Anton Tinnerholm, New York City – 0/0

Tinnerholms New York City blev i fjol utslaget av Atlanta United i semifinalen i den östra divisionen och totalt kvartsfinalen i hela MLS.



Joel Qwiberg, San José Earthquakes - 0/0

Qwibergs San José slutade i fjol sist i hela MLS. Backen fick under säsongen knapp speltid, men har kontrakt med San José även över 2019. Nyligen startade laget upp årets försäsong.



Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 0/0

Erikssons San José slutade i fjol sist i hela ligan och svensken blev totalt noterad för sex mål och tre assist på 33 matcher under sin debutsäsong i USA. Eriksson har kontrakt med klubben fram till den sista december 2020 och nyligen var han med och inledde årets försäsong med laget.



Adam Lundqvist, Houston - 0/0

Lundqvists Houston missade i fjol slutspel och slutade på niondeplats i den västra divisionen, men bärgade däremot ett cupguld. Nyligen inledde laget årets försäsong och i veckan fick Lundqvist spela andra halvlek i lagets första träningsmatch för året. Då blev det 1-0-seger mot Rio Grande Valley FC efter mål i första halvlek.