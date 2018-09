SPELARBETYG: Fyra spelare underkända i Sveriges Nations League-genrep

Det blev 0-2-förlust när Sverige spelade mot Österrike i Wien. Janne Anderssons spelare hade väldigt svårt att etablera anfallsspel och skapade knappt någon målchans. Här är Fotbollskanalens betyg.

Pontus Jansson:

Räddade upp en del situationer och var bra i positionsspelet. Den i backlinjen som var bäst med fötterna. Drev som lagkapten på sina lagkamrater och visade vilja.

Marcus Rohdén

Fint avslut i början av andra halvlek när bollen var nära att leta sig upp i krysset, men målvakten gjorde en bra räddning. Hade annars en match där han blandade och gav, och lite för ofta kom på mellanhand och inte hann in och vann boll. Spelade upp sig när han fick spela centralt.

Oscar Hiljemark

UT 62. Kämpade och slet och ville hämta och fördela boll, och det syntes att han ville ta chansen. Men det var svårt att ta den när Sverige blev tillbakatryckta. Hamnade långt ner och fick försvara.

Gustav Svensson

UT 78. Fick springa mycket. Vann en del dueller men inte lika vass i duellspelet med brytningar som vi har sett tidigare. Tröttnade ju längre matchen gick och fick byta.

Robin Quaison

Satte upp en vass kontring en gång när han visade upp sin fina kvickhet och petade förbi en motståndare och kom loss, hade sedan chans att frispela Kiese Thelin men passningen gick på en motståndare. Hade sedan ett skott utifrån. Men försvann sedan och visade inget mer.

Karl-Johan Jonsson

IN 46. Fick spela andra halvlek . Släppte in ett mål efter ett vasst avslut av Alaba.

John Guidetti

IN 46. Spelade andra halvlek men lyckades inte visa mycket mer än vilja. Hade svårt att suga in bollar och kom aldrig loss.

Filip Helander

Olycklig vid 1-0 när Nordfeldt boxade bollen på honom och in i mål. Hamnade fel några gånger och hade det tufft tillsammans med Hult på vänstersidan.

Isaac Kiese Thelin

UT 45. Svår halvlek när Österrike tryckte på och Sverige försvarade. Var inte helt lyckad de få gånger som han skulle suga in uppspel. Lyckades inte visa att han verkligen ska ha den där platsen bredvid Marcus Berg mot Turkiet. Svag tvåa.

Sam Larsson

IN 62. Fick inte riktigt visa upp sin kvickhet och teknik. Utmanade en gång inne i motståndarnas straffområde och då blev det hörna. Sedan någon kvick aktion, men där det inte blev något farligt.

Viktor Claesson

IN 67. Sprang mycket när han kom in men hade svårt att komma in i matchen och visade inte så mycket.

Kristoffer Nordfeldt

UT 45. Svagt ingripande vid 1-0-målet där han tvekade och blev sen och boxade bollen på Filip Helander och in i mål. Sattes inte på några andra prov. Utgick efter första halvlek.

Niklas Hult

Hade problem på vänsterbacken. Blev överspelad flera gånger och var mer tveksam och loj än resolut. Tufft defensivt och offensivt, där han brukar vara bra, lyckades han inte visa upp.

Ken Sema

UT 67. Svagt agerande vid 1-0 där han inte lyckades förhindra Alabas inlägg. Fick slita i defensiven när Österrike tryckte tillbaka Sverige, och det är inte Semas starkaste sida. Trivs som bäst när han får utmana och använda fart och teknik, men lyckades inte visa upp de egenskaperna mot Österrike.

Emil Krafth

Vasst avslut vid 0-0 men målvakten gjorde en bra räddning. Bra i det fysiska spelet men inte lika lyckad i positionsspelet eller med bollen. Var frustrerad. Båda målen kom till från högerkanten.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Sebastian Larsson (IN 78)