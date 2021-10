17.50: Se EM-lottningen live på Fotbollskanalen

Svenska landslaget deltar nästa sommar i EM i England. Under torsdagen lottas grupperna klockan 18.00 i Manchester. Fotbollskanalen och C More sänder lottningen live från klockan 17.50 - och den går att följa i spelaren ovan.

Seedningsgrupperna:

Pott 1: England, Nederländerna, Tyskland, Frankrike.

Pott 2: Sverige, Spanien, Norge, Italien. Pott 3: Danmark, Belgien, Schweiz, Österrike. Pott 4: Island, Ryssland, Finland, Nordirland. Se lottningen från klockan 17.50 i spelaren ovan - alternativt på C More.