AIK lämnar in motion mot VAR

Tidigare under hösten skickade Hammarby in en motion mot VAR till StFF. Motionen skickades in för att tas upp på StFF:s årsmöte 2024. Nu väljer AIK att göra detsamma.

AIK skriver följande i ett meddelande på sin hemsida:

"AIK:s medlemmar, AIK Fotbollförening och en majoritet av Sveriges elitklubbar är emot VAR i svensk fotboll. Nu är det hög tid att Stockholms Fotbollsförbund också tar ställning mot VAR. Låt oss tillsammans arbeta för en publik-, spelar- och läktarupplevelse fri från VAR-avbrott"

AIK Fotbolls styrelseordförande Robert Falck påpekar hur högt klubben håller föreningsdemokrati och ger sin förklaring till varför AIK skickat in motionen.

- Föreningsdemokrati är något som vi i AIK håller högt och till största grad vill värna om. AIK:s medlemmar har varit tydliga i sin åsikt kring VAR-frågan - och därför vill styrelsen att denna tydlighet även ska speglas från vårat distrikt. Därmed har en motion överlämnats till Stockholms Fotbollsförbund - där vi yrkar på att de ska agera emot ett införande av VAR i svensk fotboll, säger Falck till klubbens hemsida.

Sverige är ett av få länder som ännu inte infört VAR. 37 av 55 medlemsländer i europeiska fotbollsförbundet (Uefa) har redan VAR tillämpat i ligaspelet.