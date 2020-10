AIK-talangen gjorde mål på första bollkontakten i U21-debuten: "En stor ära"

Sverige tog under tisdagskvällen en viktig trepoängare i EM-kvalet när Armenien krossades med hela 10-0.

I halvtid ledde Sverige stabilt med 3-0 efter ett hattrick av Jesper Karlsson - på tolv minuter. Den andra halvleken rivstartade Blågult då mittfältaren Svante Ingelsson rullade in 4-0 i minut 57 - men Sverige var inte klara där. In på planen kom AIK-anfallaren Paulos Abraham och U21-debutanten hann knappt spendera en minut på planen innan han elegant lobbade in 5-0.

- Det var väldigt skönt att trycka in ett mål direkt. Jag är jätteglad över vinsten, säger Abraham efter vinsten och fortsätter:

- Jag såg att målvakten kom ganska långt ut så det vara bara att lobba in den. Det fanns ganska mycket yta där bak så det gick bra.

Många spelare stod ut i tisdagens match och efter matchen pekade Abraham på att konkurrensen är stor inom laget.

- Verkligen. Många bra spelare, svår konkurrens där många gör det bra. Det är svårt att ta en plats men jag stöttar laget i vilket fall som helst.

På frågan vad anfallaren tar med sig hem från vinsten svarar han:

- Självklart poängen som jag fick göra men även att spela för landslaget. Det är en ära. Det är bara att bygga vidare.

På tilläggstid blev Abraham även tvåmålsskytt.

Se 18-åringens mål i spelaren ovan!