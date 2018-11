Andersson följer Paulinho: "Fantastiskt bra fotbollsspelare"

BK Häckens brasilianske anfallsstjärna Paulinho, 32, lämnade i går planen mållös i 1-0-förlusten mot Norrköping, men vann trots det skytteligan i år i allsvenskan. Brassen meddelade tidigare i höst att han har sökt svenskt medborgarskap och drömmer om spel i det svenska landslaget, vilket kan göra honom aktuell för uttagning till januariturnén.

Förbundskaptenen Janne Andersson meddelade under dagens presskonferens att han följer brassens process för att bli svensk medborgare.

- Vad jag förstår har han skickat in handlingarna och vi får väl avvakta det i sådana fall, men jag har inte kommit så långt ännu i mitt huvud att jag har börjat gradera. Om man tittar på januariturnén är det några dimensioner som man vill ha på spelarna som gör att de kan kliva in i det riktiga landslaget, säger förbundskaptenen under presskonferensen.

- Ofta är det kanske lite yngre spelare, inte för gamla spelare som kanske har blommat färdigt. Det är kanske mer spelare som kommer in, kan fortsätta utvecklas och sedan kliva in i det riktiga landslaget. Han är väl lite mitt emellan de här olika kriterierna, men jag tycker att det är en fantastiskt bra fotbollsspelare, så vi får se på det när vi kommer dit och framför allt se hur det går med hans ansökan om medborgarskap, fortsätter han.

