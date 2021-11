Andersson förklarar elvan: "Det var ett ganska enkelt val"

Sverige bortaspelar under torsdagskvällen mot Georgien i VM-kvalet. Blågults förbundskapten Janne Andersson valde då att ta ut Milan-anfallaren Zlatan Ibrahimovic i sin startelva. Ibrahimovic spelar därmed från start ihop med Alexander Isak i det svenska anfallet, medan Dejan Kulusevski får börja på bänken.

Nu berättar Andersson mer om sitt val och poängterar att Ibrahimovic är i form.

- Zlatan har visat gryende form de senaste veckorna. Han och Alexander Isak ihop är ett bra anfallspar helt enkelt. Jag har även alternativ och kan göra förändringar under matchens gång om det behövs, säger förbundskaptenen till C More.

Han fortsätter:

- Han (Zlatan) har stor respekt med sig och vi kan använda honom i det lite enklare längre spelet om man behöver det under matchen. Sedan tror jag även att fasta situationer kan vara en nyckel i dag. Där är han också väldigt bra. Det var ett ganska enkelt val när jag väl ställdes inför det.

Senast Ibrahimovic spelade med landslaget var i mars i år, då han kom till spel mot Georgien hemma och Kosovo borta i VM-kvalet.

