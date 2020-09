Andersson hyllar Jansson - men tonar ner Kulusevski: "Tar en tid innan man växer in i det"

Janne Andersson hyllar Pontus Jansson. Men svävar inte iväg med Dejan Kulusevski. - Folk som trodde att man som 19-20-åring kommer in och dominerar en landskamp mot världsmotstånd… så fungerar det ju inte, säger han.

Sverige förlorade med 0-2 hemma mot Portugal efter två mål av Cristiano Ronaldo. Det stod dock 0-0 fram till den 44:e minuten då Gustav Svensson fick rött kort, men på den efterföljande frisparken blev det 0-1 och sedan var det en tung uppförsbacke.



Men trots förlusten så ser Janne Andersson en del positiva saker.



- Det var en ganska jämn match innan utvisningen. Vi hade Mackans nick i början. Efter utvisningen väljer vi att spela 4-3-2 med ett oerhört offensivt balanserat lag. Jag ville gå för det, men vi fick inte mycket utdelning men gjorde ett försök. Spelarna gjorde det fantastiskt och fajtades. Vi försökte gå för det, säger Andersson som vill berömma en spelare lite extra.



- Pontus Jansson visar i de här två matcherna att han håller hög nivå. Han har en framtoning och gör två starka matcher.



- Jag tycker också att Robin var bra i mål, han var chanslös på målen och gjorde innan det två bra räddningar. Sedan har Kristoffer Olsson förstärkt sin position. Det är många som är med och fajtas om startplatserna och det är positivt.



Hur ser du på konkurrensen?

- Det är tajt på flera positioner. Det är bra.



Hur ser du på Dejan Kulusevskis första landskamp från start?

- Han gör en helt okej match. Som matchen blev för våra offensiva spelare så blev det mindre möjligheter att göra bra offensiva saker i och med utvisningen. Men han springer mycket och löser upp lite knutar.



- Men folk som trodde att man som 19-20-åring kommer in och dominerar en landskamp mot världsmotstånd… så fungerar det ju inte. Det tar en tid innan man växer in i det. Men det här är jättebra matcher för honom och för att kunna vara med i framtiden. Så klart godkänt för både honom och Alexander Isak som var de unga som fick spela.



Du är inte känd för att vara populistisk, men finns det något med att du spelade 4-3-2 för att på något sätt motbevisa kritiker som menar att ni är defensiva?

- Jag tänker över huvud taget inte på några kritiker. Vi ligger under med 0-1 och så vill vi försöka ta en poäng. Jag valde att behålla de tre mittfältarna, Dejan Kulusevski, Kristoffer Olsson och Emil Forsberg… så kanske vi kan sluta prata om defensiva landslaget. Men det var ingen tanke på vad någon eventuellt tycker. Jag ville försöka ta en poäng och då var det mer rätt att spela 4-3-2.