Andersson irriterad - hett ordbråk om Karlsson: "Du står och snackar skit"

Svenska landslaget besegrade under måndagen Azerbajdzjan med 5-0 på Friends Arena i EM-kvalet. Inhopparen Jesper Karlsson, som inte spelade mot Belgien och som hoppade in i den 82:a minuten under måndagen, stod för ett drömmål på frispark i slutet.

Kort efter slutsignalen fick förbundskaptenen Janne Andersson frågor om AZ-stjärnan i Viaplays studio.

Andersson är till att börja med glad för Karlssons skull, men vill inte prata om varför forwarden inte spelade från start.

- Han är i sitt livs form och har gjort en bra sista månad. Han var skadad fem månader förra hösten och gjorde sedan knappt några poäng alls. Nu har han varit bra sista månaden. Han har varit jättebra innan också. Jag hade ett långt snack med honom i går, och när jag bytte in Anthony (Elanga) sa jag till Anthony: "Säg till Jesper att slå den i första krysset". Jag är jätteglad över det, säger Andersson till Viaplay och fortsätter:

- Sedan kan vi diskutera val av spelare och det kan vi hålla på med hela jävla natten. Ursäkta mig.

Efter fler frågor från Viaplays expert Bojan Djordjic om varför Karlsson inte fått mer speltid i landskamperna surnade Andersson till och det uppstod ett hett ordbråk.

- Då ska inte Alexander Isak eller Viktor Gyökeres... Vem ska inte spela då? Jag får ta ut elva, vem ska inte spela?, säger Andersson och fortsätter:

- Ursäkta mig, du får göra precis vad fan du vill. Jag orkar inte med det tjatet.

Han tillägger:

- Det är så jävla dåligt. Ni är fyra man som konfronterar mig med frågor - efter att vi vunnit med 5-0.

Under bråket nämnde Djordjic att Andersson representerar tio miljoner människor, och då kontrade Andersson med: "Vad representerar du?". Då frågade i sin tur Djordjic vad han skulle representera: "Vem skulle jag representera annars? Vilket annat land? Serbien, ville du säga det?".

Till slut lämnade Andersson intervjun självmant, och på presskonferensen efter matchen uttalar han sig om ordbråket. Han är tydlig med att han inte menar något kring vad Djordjic representerar.



- Ah, för helvete. Lägg av. Inte du, men om han säger det, Bojan. För helvete. Aldrig i livet. Vi pratar inte om något sådant, säger förbundskaptenen under pressträffen.

På frågan om vad Andersson menade med frågan: "Vad representerar du?" till Bojan Djordjic svarar förbundskaptenen:

- Jag vet inte vad jag sagt. Men prata inte om Serbien och sånt skit. Jag orkar inte med det. Ursäkta mig. Jag menade nog… han som medierepresentant stod och pratade med mig så. Blanda inte in något annat. Sen kan jag kanske ha uttryckt mig dumt och dåligt, då ska jag ta tillbaka det sen.

Andersson tycker vidare att det var en jobbig situation i studion.

- Oskyldig eller oskyldig (fråga)… efter en match så ska jag ställa mig i en tv-studio och där stod en programledare och tre experter som bestämt vad de tycker om matchen. Då ska jag försvara på något sätt vad jag gjort och inte gjort. Det är en ganska jobbig situation, faktiskt. Jag är en vanlig människa med vanliga känslor. Jag förstår efter 0-3 mot Belgien att jag hamnar i ett försvarstänk. Någonstans kan man väl vara lite glad och positiv istället när vi vunnit med 5-0.

Upplevelsen är att du är betydligt mer pressad nu än tidigare?

- Pressad… jag är helt opressad. Men även jag har känslor och blir förbannad, där rann det över. Rätt eller fel, jag får titta på det, för jag har inte sett i efterhand.

- Den här världen är resultatfixerad och det förstår jag men jag försöker prata prestation kontra resultat. Om det är så att jag alltid ska försvara resultatet när vi förlorar så kan vi väl vara lite glada över resultatet när vi vinner. Då rann det över. Men jag måste få se det själv, för jag har inte sett.

Andersson fortsätter:

- Men jag blev förbannad. Det erkänner jag.

Ingår det inte i ett förbundskaptensjobb att stå där (i en tv-studio efter slutsignal)?

- Men det ingår väl också att ha känslor? Ni skriver vad ni vill, ni ställer vilka frågor ni vill. Jag är en människa jag också, jag får väl tala om vad jag vill. Eller?

Självklart. Men det är ovanligt att du lämnar en tv-studio så?

- Helt rätt. Jag blev jätteirriterad. I efterhand när jag tittar på det så kanske jag tänker: "Jag överreagerade". Men jag har inte sett det än. Jag blev jättebesviken när jag var där, utifrån frågeställningen när vi vunnit med 5-0. Jag förstår om vi hade förlorat med 5-0 att man hade varit mer på mig, men när vi vunnit med 5-0 tänkte jag: "Ska jag behöva ta det här?". Lite tråkigt, faktiskt.

- Sen om jag överreagerade, då tar jag det till mig. Men jag är också en människa. Jag är stingslig. Och jag har väl blivit mer stingslig med tiden. Jag erkänner det.

På frågan om frågeställningen kring hur Andersson resonerat vad gäller Karlssons speltid inte är relevant svarar förbundskaptenen:

- Han är inte med för att jag tycker att de andra är bättre. Jag får ha elva spelare på planen. Viktor Claesson har gjort det fantastiskt bra i FC Köpenhamn, men han har inte spelat (startat) heller. Jesper Karlsson kom in och bidrog. Anthony Elanga har ju inte heller spelat. Han kom in och bidrog. Zlatan spelade inte från start i första matchen heller. Jag har elva spelare jag kan starta.

- Kan vi inte prata om matchen? Hur var matchen? Tyckte ni det var roligt att vi vann med 5-0? Eller är det tråkigt? Ska vi prata om något annat? Jag fattar inte hur det fungerar det här systemet, om jag ska vara ärlig.

Andersson tycker att det ibland saknas en grundläggande respekt för honom.

- Jag respekterar er och alla som tycker till. Men någonstans måste jag få respekt själv. Ibland fattas den i de här frågeställningarna utifrån att jag försöker vara tydlig och förklara vad jag tycker. Därför rann det över i dag. Har jag gjort fel kommer jag be om ursäkt.

Bojan Djordjic sa i Viaplay efter bråket att han vill ha en ursäkt av Janne Andersson.

Fotbollskanalen träffade Andersson när han vid klockan 00.20 lämnade Friends Arena. Då uppgav han att han ännu inte hunnit se sin intervju i efterhand.