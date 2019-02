Asllani avstod träning: "Tar inga risker"

Två assist och ett drömmål under onsdagen. Under torsdagen avstod Kosovare Asllani landslagets träning i Algarve. "Tar inga risker inför ny match i morgon", skriver landslagets pressansvarige Fredrik Madestam i ett sms till Fotbollskanalen.

Kosovare Asllani briljerade i Sveriges 4-1-seger mot Schweiz under onsdagskvällen. Linköpingsstjärnan stod för två assist och ett kanonmål i den första matchen i Algarve Cup.

Redan under fredagen är det dags för nästa match i turneringen, när Sverige ställs mot Portugal. Då saknades Asllani på torsdagens träning.

"Hängig efter matchen. Hemma och vilar, tar inga risker inför ny match i morgon", skriver landslagets pressansvarige Fredrik Madestam i ett sms till Fotbollskanalen.

Olivia Schough fick en smäll under mötet med Schweiz, men var ändå med på torsdagens träning.

- Olivia Schough fick en smäll mot bröstkorgen och en liten blödning. Inget allvarligt, så hon är med och tränar igen i dag, säger landslagets läkare Mats Börjesson till SVT.

Sveriges möte med Portugal under fredagen kan du se på C More Fotboll, TV12 och streamat på C More med start 17.45.