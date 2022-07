Asllanis uppmaning till svenska fansen: "Sitt bänkade"

Sverige ställs under tisdagskvällen mot England i EM-semifinalen på Bramall Lane i Sheffield. Då väntas över 1200 svenska fans vara på plats.

Under den första gruppspelsmatchen mot Nederländerna var det drygt 2600 svenska fans, en siffra som dippat under mästerskapets gång, under kvartsfinalen mot Belgien var det 500 blågula supportrar på plats. Men när de kommer till de linjära tittarsiffrorna har det gått spikrakt uppåt.

Drygt 1 610 000 såg Sveriges öppningsmatch mot Nederländerna som sändes i TV4. Samtidigt som drygt 2 117 000 såg kvartsfinalen mot Belgien, som sändes i SVT.

Inför semifinalen mot England skickar Kosovare Asllani nu en uppmaning till de svenska supportrarna.

- Sitt bänkade i morgon (läs i dag) för jag tror att varenda en utav oss kommer att lämna varje svettdroppe och varenda procent vi har i oss, på planen. Det kommer att bli en fantastisk match, så sitt bänkade.

Sverige spelar på tisdag semifinal mot England i EM. Matchen sänds på TV4 och streamat på cmore.se. Studiostart är klockan 20.00 och avspark är klockan 21.00.