Assyriskas kris: Hela styrelsen har avgått - och över 400 000 i skulder

Södertäljeklubben Assyriska FF upplever just nu en tung period. Laget, som spelade i allsvenskan 2005 och som slutade på en fjärde plats i superettan så sent som 2015, är just nu inblandat i bottenstriden för att hålla sig kvar i division ett.

Efter 13 omgångar står laget på 19 inspelade poäng och bara fem segrar.

Som inte det vore jobbigt nog låter klubben nu meddela att hela styrelsen har avgått. På sin hemsida skriver Assyriska under torsdagen:

”Assyriska FFs styrelse har måndagen den 27 augusti begärt och beviljats entledigande från sina positioner i styrelsen.”

Vidare har klubben nu kallat till ett ”medlems- och informationsmöte” för att välja en interimsstyrelse som får ansvaret fram till nästa ordinarie årsmöte. Enligt Riksidrottsförundet är principen att en styrelse ska väljas på årsmöte eller extra årsmöte, men att det går att kalla samanträden för olika saker så länge det "ur ett demokratiperspektiv" är ett årsmöte.

Bortsett från sportsligt dåliga resultat och att man nu måste utse en ny styrelse så brottas klubben återigen med stora skulder till Skatteverket och Kronofogden, vilket Facebook-kontot ANNO 1904 först uppmärksammat. På fredagen, då Fotbollskanalen kontaktade myndigheterna, låg skulden till Skatteverket (som lämnas över till Kronofogden i morgon om det inte kommer någon inbetalning) på nästan exakt 250 000 kronor och hos Kronofogden på 180 000 kronor.

Assyriska FF leds sedan i somras av Djurgården och Hammarbys tidigare assisterande tränare Carlos Banda.